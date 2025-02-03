A 10 legjobb ingatlanmarketing eszköz ügynökök számára 2025-ben

Mivel a vásárlók 97%-a az internethez fordul, amikor házat keres, már rég elmúltak azok az idők, amikor a nyílt napok és a feltűnő udvari táblák voltak a legfontosabb eszközök az üzletkötéshez. Szerencsére nem kell digitális marketing guru-nak lenni ahhoz, hogy lépést tartsunk ezekkel az új trendekkel. ?

Az innovatív ingatlanmarketing szoftverek segítségével könnyedén koordinálhatja és optimalizálhatja összes marketingtevékenységét. Ezek a platformok csodákat tesznek az ingatlanhirdetései láthatóságának növelése, a minősített potenciális ügyfelek vonzása és végső soron a jövedelmező üzletek megkötése terén.

Bemutatjuk Önnek a 2024-es év 10 legjobb ingatlanmarketing eszközét, amelyeket hírnevük, funkcióik sokszínűsége, pozitív felhasználói értékeléseik, valamint az ingatlanügynökök és marketingesek általános és speciális igényeinek kielégítésére való alkalmasságuk alapján választottunk ki.

Mit kell keresni az ingatlanmarketing szoftverekben?

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a legfontosabb tulajdonságokat, amelyeket figyelembe kell venni a tökéletes ingatlanmarketing eszközök kiválasztásakor:

Könnyű használat: Az ingatlanmarketing eszközöknek intuitív navigációval és felhasználóbarát felülettel kell rendelkezniük, hogy csökkentsék a tanulási görbét és az alkalmazás elsajátításához szükséges időt. Különböző funkciók és testreszabási lehetőségek: Meg kell könnyítenie a listák kezelését, a potenciális ügyfelek megszerzését, az e-mailes marketinget, a közösségi média kezelését és a virtuális túrák létrehozását. Az eszközöknek könnyen testreszabhatónak kell lenniük, hogy Meg kell könnyítenie a listák kezelését, a potenciális ügyfelek megszerzését, az e-mailes marketinget, a közösségi média kezelését és a virtuális túrák létrehozását. Az eszközöknek könnyen testreszabhatónak kell lenniük, hogy tükrözzék márka identitását és célközönség ét Integrációs képességek: Az eszköznek integrálódnia kell a már használt eszközökkel, például CRM-rendszerekkel és digitális marketingeszközökkel, mint a közösségi média marketingplatformok és az e-mail marketing szoftverek. Elemzési és jelentési funkció: Lehetővé kell tennie a webhely forgalmának hatékony figyelemmel kísérését, valamint az ingatlanmarketing-stratégiája és kampányai teljesítményének nyomon követését. Árak és méretezhetőség: Nem lehetnek rejtett költségek vagy további díjak. Az áraknak átláthatóknak és méretezhetőnek kell lenniük, hogy megfeleljenek az Ön változó igényeinek. Támogatás és képzés: Az ingatlanmarketing eszköz mögött álló vállalatnak reagálóképes és elkötelezett ügyfélszolgálattal kell rendelkeznie, hogy megválaszolja kérdéseit vagy megoldja technikai problémáit.

Egyes ingatlanmarketing eszközök segíthetnek az ügyféladatok kezelésében és rendszerezésében, a potenciális ügyfelek nyomon követésében és a kommunikáció automatizálásában. Más marketing eszközök még tovább mennek, és segítenek az ingatlanügynököknek az ingatlanhirdetések népszerűsítésében, vonzó weboldalak létrehozásában, a közösségi média profilok népszerűsítésében vagy a magával ragadó virtuális ingatlanbejárások szervezésében.

Bármelyiket is választja, az alábbiakban bemutatott eszközök segíthetnek növelni az eladásait és előnyt biztosíthatnak versenytársaival szemben.

A ClickUp segítségével madártávlatból tekinthet rá ingatlanprojektjére.

Ha ingatlanmarketinges csapat tagjaként dolgozol, akkor jó hírünk van számodra. A ClickUp számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek tökéletesen alkalmasak kampányaid és projektjeid tervezésére, együttműködésre, végrehajtására és teljesítményük nyomon követésére – kifejezetten ingatlanvállalkozások számára!

Egy másik fantasztikus funkció, amelyet a marketingesek imádnak: a ClickUp sablonjai, amelyek előnyt biztosítanak az ingatlanügynököknek bármilyen projektben, amelyen dolgoznak, és ezzel értékes időt takarítanak meg. ⏳

Egyszerűsítse ingatlanmarketing tevékenységét a ClickUp sablonjával

A ClickUp ingatlanmarketing sablonja azoknak az ingatlanügynökségeknek készült, akik szeretnék jelentősen növelni hirdetéseik online láthatóságát. Könnyedén kiválaszthatja a tökéletes marketingterveket és csatornákat, megadhatja a márka irányelveit, és akár megbízható marketingnaptárat is készíthet, hogy nyomon követhesse az ingatlanüzleti tevékenységeit.

Bónusz: Marketing naptár szoftver!

Az első lépésként adja hozzá a sablonhoz az ingatlant, amelyet hirdetni szeretne. Minden hirdetéshez külön feladat tartozik, amelyhez fényképeket és fájlokat is hozzáadhat a könnyebb azonosítás érdekében.

Emellett madártávlatból áttekintheti az összes promóciós hirdetését! A sablon számos nézetopcióval rendelkezik, amelyek különböző perspektívákat és betekintést nyújtanak, mintha a marketing irányító központja a keze ügyében lenne:

Kampányok lista nézet: A listát a promóciós tartalom státusza szerint csoportosítja (például: Teendők, Folyamatban, Jóváhagyásra vár, Felülvizsgálatra vár, Jóváhagyva).

Kövesse nyomon ingatlanja promóciójának előrehaladását a ClickUp segítségével

ClickUp táblázatos nézet: Kanban-tábla , amely a hirdetéseket kártyákként ábrázolja, és a hozzájuk tartozó tartalom stratégiai szakasza (ötlet, tartalomírás, tervezés, felülvizsgálat, közzététel, értékelés) szerint rendezi őket.

Tekintse meg hirdetései állapotát egy Kanban táblán

Ütemezés nézet: Havi naptár nézetben mutatja a promóciós tartalmak közzétételének ütemezését. A listák különböző színekkel vannak jelölve attól függően, hogy milyen típusú bejegyzéssel (blog, közösségi média, : Havi naptár nézetben mutatja a promóciós tartalmak közzétételének ütemezését. A listák különböző színekkel vannak jelölve attól függően, hogy milyen típusú bejegyzéssel (blog, közösségi média, e-mail hírlevél ) promózzák őket.

A ClickUp segítségével egyetlen helyen tarthatja nyomon az összes marketinges határidőt.

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 1000 testreszabható sablon

15+ megtekintés

Egyéni mezők és címkék

Webes és mobil eszközökön is elérhető

Időkövetés és fejlett jelentéskészítés

Több mint 1000 népszerű eszközzel és platformmal integrálható, például Slack, Calendly, Dropbox és Google Drive

Térképalkotó funkciók , amelyekkel jelölőket helyezhet el a hirdetésekre

Emlékeztetők és értesítések

A ClickUp korlátai

A gyakori frissítések miatt előforduló alkalmi hibák és zavarok

A mobilalkalmazás nem olyan teljes funkcionalitású, mint a webalkalmazás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt veszik alapul.

ClickUp értékelések és vélemények

2. Pipedrive

Pipedrive

A Pipedrive egy népszerű ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver, amely ideális kisebb értékesítési vállalkozások számára, amelyek folyamatokat szeretnének fejleszteni és több üzletet szeretnének kötni.

A Pipedrive egyik legfontosabb előnye, hogy az ügyféladatokat egy hozzáférhető platformon központosítja. Segít nyomon követni a potenciális ügyfeleket a értékesítési csatornában, vizualizálni az egész értékesítési folyamatot, és könnyedén kommunikálni az ügyfelekkel az értékesítési folyamat minden szakaszában.

Az ingatlanmarketing terén a Pipedrive felbecsülhetetlen értékű eszköz lehet a lehetséges ügyfelek szervezéséhez, függetlenül attól, hogy azok a weboldaláról és a közösségi médiából származnak-e, vagy inkább hagyományosabb csatornákon, például ajánlásokon és nyílt napokon történő regisztrációkon keresztül kerültek hozzá.

Miután hozzáadta a potenciális ügyfelet a rendszeréhez és kijelölt hozzá egy ingatlanügynököt, a Pipedrive segítségével nyomon követheti az ügyfél előrehaladását a értékesítési csatorna testreszabható szakaszaiban, egészen addig a varázslatos pillanatig, amikor megkötik az üzletet.

A platform zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé a csapat tagjai vagy ingatlanügynökök között, akik egymásnak feladatokat oszthatnak ki, dokumentumokat oszthatnak meg és közvetlenül a platformon belül kommunikálhatnak egymással.

Végül, a Pipedrive elemzési funkciói lehetővé teszik a legfontosabb mutatók, például a konverziós arányok és az üzletértékek nyomon követését. Ezek az értékes információk a legerősebb fegyvered lehetnek a marketingstratégiák finomításában és az ingatlanüzletágad fejlesztési lehetőségeinek felismerésében.

A Pipedrive legjobb funkciói

Lehetőségek és ügyletek kezelése

Ügyfelek tevékenységének nyomon követése

E-mail integráció

A munkafolyamatok automatizálása

Betekintések és jelentések

Különböző integrációk a meglévő technológiai stackkel

A Pipedrive korlátai

Pipedrive árak

Alapvető : 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó : 19,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 39,90 USD/hó felhasználónként

Power : 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt veszik alapul.

Pipedrive értékelések és vélemények

3. Movavi

Movavi

A Movavi videó- és fotószerkesztő, képernyőfelvétel-készítő és multimédiás konvertáló eszközeiről híres. A Movavi összes alkalmazásának legfőbb értékesítési érve a felhasználóbarát és intuitív felület, amelynek köszönhetően a teljesen kezdők is könnyen használhatják őket, ugyanakkor a tapasztalt felhasználók számára is rendelkezésre állnak a lenyűgöző videotartalmak létrehozásához szükséges funkciók.

A Movavi értékes eszköz lehet az ingatlanmarketing eszköztárában. Videószerkesztő szoftverével magával ragadó videós túrákat készíthet az ingatlanokról, így a potenciális vásárlók virtuális sétát tehetnek az ingatlanokban. Vágja és szerkessze a felvételeket tetszése szerint, és egészítse ki a videóanyagot zenével, hangalámondással és szövegfeliratokkal, hogy az ingatlan a képernyőn életre keljen.

A Movavi fotószerkesztő szoftverét is kihasználhatja virtuális színpadra állítás céljára – ez biztosan növeli a potenciális ügyfelek számát. Készítsen fotókat az üres ingatlanokról, majd a szoftver segítségével digitálisan adjon hozzá bútorokat és egyéb belsőépítészeti elemeket, hogy a potenciális vásárlók elképzelhessék, hogyan lehetne használni a teret.

A Movavi videószerkesztőjével megvalósítható másik ötlet a vásárlók vonzására rövid összefoglaló videók készítése. Válassza ki az ingatlan legszebb felvételeit, keverje hozzá háttérzenét és szövegfeliratokat, majd állítsa össze őket egy rövid, vonzó videóba.

Ossza meg a videót a közösségi médiában vagy küldje el hírlevelekben, és figyelje, ahogy közönsége potenciális ügyfelekké válik.

A Movavi legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület, ideális kezdőknek és haladóknak egyaránt

Szűrők és speciális effektusok könyvtára az ingatlanmarketing eszközben

Videó-, fotó- és hangszerkesztő

Média konverziós lehetőségek

Stabilizálás és mozgáskövetés

Könnyű megosztás és exportálás potenciális ügyfelek vagy más ingatlan szakemberek számára

A Movavi korlátai

Movavi árak

Videószerkesztő : 49,95 USD/év

Videószerkesztő + effektcsomagok : 155,95 USD/év

Video Suite + Effect Packs: 237,95 USD/év (jelenleg 94,95 USD-ra kedvezményezett)

*A feltüntetett árak személyes licencokra vonatkoznak.

Movavi értékelések és vélemények

Trustpilot : 4,7/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (450+ értékelés)

4. Hubstaff

Hubstaff

A Hubstaff munkaerő-menedzsment csomagjával vált ismertté, amely segít a vállalkozásoknak távoli csapatuk teljesítményének kezelésében és nyomon követésében. De nem csak időkövetés és alkalmazottak figyelése a feladata!

Az eszköz beépített csapatkommunikációs funkcióival, alkalmazotti ütemezésével, bérszámfejtésével és számlázásával, valamint termelékenységi betekintésével kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre. A Hubstaff különösen hasznos lehet ingatlanprojektek kezelésében, beleértve azok marketing vonatkozásait is.

Használja a platformot határidők meghatározásához, feladatok kiosztásához és ingatlanüzleti projektjeinek előrehaladásának méréséhez.

A platform időkövetési funkciói lehetővé teszik, hogy pontosan mérje a tartalomkészítés, a közösségi média kezelése és az ügyfelekkel való kommunikációhoz szükséges időt. Az összegyűjtött adatok segítségével azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és javíthatja az ingatlanüzletág termelékenységét.

A Hubstaff segítségével növelheti alkalmazottai, különösen a távoli munkavégzéssel foglalkozó ingatlanügynökök felelősségvállalását. Az olyan funkciók, mint az aktivitási szintek és a képernyőképek, biztosítják, hogy minden csapattag a produktív munkára koncentráljon, és a projektek időben elkészüljenek.

A Hubstaff legjobb funkciói

Időkövetés online munkaidő-nyilvántartásokkal és időjelentésekkel

Alkalmazottak figyelemmel kísérése GPS-helymeghatározással

Munkaerő-elemzés

Agilis projektmenedzsment

Integráció különböző projektmenedzsment, könyvelési, kommunikációs és CRM eszközökkel

A Hubstaff korlátai

Hubstaff árak

Hubstaff Field Field Pro : 10 USD/hó felhasználónként Desk Field : 12,50 USD/hó felhasználónként Enterprise : kapcsolatfelvétel után elérhető

Field Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Desk Field : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati : kapcsolatfelvétel után elérhető

Hubstaff Time és Hubstaff Desk modulok Ingyenes Starter : 5,83 USD/hó felhasználónként Pro : 8,33 USD/hó felhasználónként Enterprise : kapcsolatfelvétel után elérhető

Ingyenes

Starter : 5,83 USD/hó felhasználónként

Pro : 8,33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: kapcsolatfelvétel után elérhető

Field Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Desk Field : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: kapcsolatfelvétel után elérhető

Ingyenes

Starter : 5,83 USD/hó felhasználónként

Pro : 8,33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: kapcsolatfelvétel után elérhető

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt veszik alapul.

Hubstaff értékelések és vélemények

5. SEMRush

A SEMRush már jó ideje a SEO világának sztárja, és erre jó oka van. Ez az egyik legszélesebb körben használt eszköz a kulcsszóelemzés, a versenytársak kutatása, valamint a weboldalak teljesítményének nyomon követése és javítása terén.

Ha tartalomgyártásra támaszkodik az ingatlanhirdetései láthatóságának növelése és potenciális ügyfelek szerzése érdekében, a SEMRush segítségével stratégiáját új szintre emelheti. Használja a legrelevánsabb kulcsszavak feltárására az ingatlaniparban, és optimalizálja ingatlanwebhelyét és tartalmát ennek megfelelően. Ráadásul bepillantást nyerhet versenytársai tevékenységébe, és azonosíthatja azokat a területeket, ahol kiemelkedhet a tömegből.

Mivel az ingatlanmarketing gyakran bizonyos földrajzi területeken található ingatlanok promóciójára koncentrál, a SEMRush helyi SEO eszközei teljesen új dimenziót nyitnak. Az olyan funkciók, mint a hirdetéskezelés és a pozíciókövetés, segíthetnek a helyi láthatóság növelésében és több potenciális ügyfél megszerzésében. Végül is a legfontosabb, hogy a megfelelő embereket érjük el a megfelelő helyeken.

Végül, a SEMRush közösségi média kezelési funkciói csodákat tesznek a márka ismertségének növelése terén. Automatizálja és ütemezze a közösségi médiában való posztolást, kövesse nyomon versenytársai közösségi tevékenységét, és elemezze jelenlétét olyan platformokon, mint az Instagram, a Facebook, a LinkedIn és a Youtube, hogy a lehető legjobban kihasználhassa őket.

A SEMRush legjobb funkciói

Kulcsszó-kutatás ingatlanügynökök számára

Tartalommarketing eszközök

Helyi SEO regionális piacok számára

Piaci jelentések és elemzések

Fizetett hirdetések

A SEMRush korlátai

SEMRush árak

Pro : 99,95 USD/hó

Guru : 191,62 USD/hó

Üzleti: 374,95 USD/hó

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt veszik alapul.

SEMRush értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

6. Iconosquare

Iconosquare

Az Iconosquare egy fantasztikus eszköz azoknak az ingatlanmarketingeseknek, akik szeretnék fellendíteni közösségi média tevékenységüket. A platform a legjobb eszközöket és funkciókat kínálja a közösségi média marketing tevékenységek optimalizálásához, a teljesítmény méréséhez és a követői bázis hatékony bevonásához.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy bejegyzések ütemezésével következetes jelenlétet biztosítson a közösségi média platformokon. A maximális hatás elérése érdekében a bejegyzéseket automatikusan több platformon is egyszerre közzéteheti.

Ha már a hatékonyságról beszélünk, az Iconosquare erős elemzési eszköztárával lehetővé teszi annak mérését. Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például az elérés, a megjelenítések, a követők számának növekedése és az elkötelezettség aránya, hogy pontos képet kapjon a közösségi média stratégiájának teljesítményéről.

Emellett értékes információkat szerezhet követőiről, például demográfiai adataikról, elkötelezettségükről és viselkedésükről. Ezzel a tudással testre szabhatja online tartalmát és általános marketingstratégiáját, hogy közelebb kerüljön követőihez, és végül potenciális ügyfelekké és ügyfelekké alakítsa őket.

Az Iconosquare legjobb funkciói

Tervezett és automatikus közzététel több közösségi média platformon, beleértve az Instagramot, a Facebookot és a TikTokot.

Fejlett elemzések és betekintés a követői bázisba és a versenybe

Egyedi jelentések

A közösségi médiában történő potenciális ügyfelek generálásának és beszélgetések kezelésének menedzselése

Az Iconosquare korlátai

Iconosquare árak

Pro : 49 €/hó

Haladó : 79 €/hó

Vállalati: 139 €/hó

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt veszik alapul.

Iconosquare értékelések és vélemények

7. Wix

A Wix kiváló platform az álmaid weboldalának létrehozásához. Nem kell programozási zseninek vagy tapasztalt webfejlesztőnek lenned ahhoz, hogy bemutasd hirdetéseidet és vonzz potenciális vásárlókat. A drag-and-drop szerkesztőnek köszönhetően csak néhány egérkattintásra és egy kis fantáziára van szükséged ahhoz, hogy lenyűgöző weboldalt tervezz vállalkozásod számára.

Nem kell mindent nulláról kezdeni, mert a Wix rendelkezik egy sablonkönyvtárral, amelyet kifejezetten az ingatlanipar számára terveztek. Válassza ki a márkájához és céljához leginkább illő sablont, testreszabja kedvére, és pillanatok alatt virtuális bemutatótermet kaphat az ingatlanjaihoz!

Miután webhelye elkészült és a hirdetések megjelennek, tegye őket vonzóbbá képgalériák, interaktív térképek és virtuális túrák hozzáadásával, vagy a legfontosabb ingatlanadatok kiemelésével. Amikor a látogatók érdeklődését felkeltette, kapcsolatfelvételi űrlapok és lead capture eszközök hozzáadásával alakítsa őket ügyfelekké.

A Wix legjobb funkciói

Weboldal-tervezés intuitív drag-and-drop szerkesztővel

Több mint 800 weboldal-sablon

Mobilalkalmazás weboldalad létrehozásához és kezeléséhez

Professzionális webfejlesztési szolgáltatások

A Wix korlátai

Wix árak

VIP : 24,50 USD/hó

Korlátlan : 12,50 USD/hó

Kombinált csomag : 8,50 USD/hó

Connect Domain: 4,50 USD/hó

Wix értékelések és vélemények

8. Podio

Podio platform példa

A Podio egy projektmenedzsment és együttműködési platform, amely életmentő lehet azoknak az ingatlanmarketingeseknek, akik több ingatlant, potenciális ügyfelet és csapattagot kezelnek. Lehetővé teszi, hogy minden munkáját magasan testreszabható munkaterületeken központosítsa, amelyeket az Ön igényeihez igazíthat úgy, hogy munkafolyamatokat és mezőket ad hozzá, valamint automatizálja a manuális, munkaigényes feladatokat.

A Podio CRM szoftverként is funkcionál, így mindig kézben tarthatja potenciális ügyfeleit. Tárolhatja az ügyfelek adatait és nyomon követheti ügyfelei útját az értékesítési csatornán keresztül, így biztosítva, hogy soha ne szalasszon el egy jó üzletet a szervezetlenség miatt.

Az együttműködés elengedhetetlen az ingatlanüzletág sikere szempontjából, és a Podio megkönnyíti ezt azzal, hogy központi platformot biztosít, ahol a csapat tagjai valós időben megoszthatják az információkat, ötleteket gyűjthetnek és segíthetnek egymásnak az üzletek lezárásában.

A Podio legjobb funkciói

Projektmenedzsment

CRM

Szociális intranetes szoftver

Együttműködés

Munkafolyamat-kezelés

Üzleti folyamatok menedzsmentje

A Podio korlátai

Podio árak

Ingyenes

Plusz : 11,20 USD/hó

Prémium: 19,20 USD/hó

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt veszik alapul.

Podio értékelések és vélemények

9. Workamajig

Kezelje ingatlanmarketing projektjeit a Workamajig segítségével

A Workamajig kifejezetten kreatív ügynökségek és marketingcsapatok számára készült, és célja, hogy „egyablakos üzletként” szolgáljon a projekt-, erőforrás- és pénzügyi menedzsment, valamint a csapatok és ügyfelek közötti együttműködés racionalizálása érdekében.

A Workamajig egy központi marketingeszköz-központot biztosít, ahol az ingatlanmarketingesek nyomon követhetik a potenciális ügyfeleket, és egy könnyen elérhető helyen tárolhatják az összes ingatlanhirdetésüket, tartalomnaptárukat és ügyfélkommunikációjukat.

A szoftver emellett elősegíti a csapat tagjai közötti zökkenőmentes kommunikációt, így nincs szükség végtelen e-mailek váltására, és Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat: a marketingcélok elérésére, valamint az ügyfelek és az értékesítés generálására.

Az erőforrások és a pénzügyek kezelése gyakran jelent problémát a kisebb marketingcsapatok számára, és a Workamajig fejlesztői ezt nagyon jól megértik. Marketingeszközei lehetővé teszik a költségvetések és kiadások nyomon követését, valamint a számlák generálásának optimalizálását, hogy könyvelése rendezett maradjon.

A Workamajig segítségével kezelheti alkalmazottai munkaterhelését és nyomon követheti rendelkezésre állásukat, így elkerülheti a szűk keresztmetszeteket és az erőforrások pazarlását. Lehetővé teszi az erőforrások optimális elosztását, biztosítva, hogy csapata teljes kapacitással dolgozzon a KPI-k elérésén.

A Workamajig legjobb funkciói

Projektmenedzsment

Idő- és feladatkövetés

Integrált számviteli és pénzügyi eszközök

Projektfelvételi szoftver

Értékesítési CRM

Marketingeszközök és forgalomirányítási eszközök

A Workamajig korlátai

Workamajig árak

Belső : 41 USD/hó felhasználónként

Ügynökség : 41 USD/hó felhasználónként

Vállalati: kapcsolatfelvétel után elérhető

*A feltüntetett árak 10 vagy több tagú csapatokra érvényesek.

Workamajig értékelések és vélemények

10. Basecamp

Basecamp termékpélda

A Basecamp célja, hogy segítse a vállalkozásokat megszabadulni a „mindenhol szétszórt dolgok” megközelítésétől. Központi platformot biztosít az ingatlanmarketing kampányok hatékony kezeléséhez és a csapatokkal való együttműködéshez a közös célok elérése érdekében.

Használja marketingeszközeit, hogy naprakész legyen a különböző marketingkezdeményezésekkel, például az ingatlanhirdetések promóciójával, a közösségi média kampányok lebonyolításával és a vonzó tartalmak létrehozásával. Hozzon létre külön projekteket az egyes marketingcsatornákhoz, ossza ki a feladatokat a csapattagoknak, és állítson be határidőket a maximális termelékenység biztosítása érdekében.

A Basecamp naptárintegrációja segítségével nem lehet elmulasztani a marketingtevékenységekkel kapcsolatos fontos dátumokat. Legyen szó tartalom közzétételének határidejéről, nyílt napról vagy közösségi média kampány elindításáról, a platform elvégzi az időgazdálkodást az Ön helyett.

A Basecamp legjobb funkciói

Főoldal: egyoldalas irányítópult a projektekkel és feladatokkal

Teendők: feladatok és határidők nyomon követéséhez

Campfire: beépített csoportos csevegés

Ajtók: külső eszközökkel és szolgáltatásokkal való integrációhoz

Ütemezés: a fontos események és határidők áttekintése

A Basecamp korlátai

Basecamp árak

Basecamp : 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/év vagy 349 USD/hónap

Basecamp értékelések és vélemények