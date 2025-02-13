A 10 legjobb marketingnaptár-szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Ha a csapata olyan, mint a legtöbb marketingcsapat, akkor több naptárral, rendezetlen táblázatokkal és számos, egymást átfedő szegmenssel és egymásnak nem megfelelő célokkal rendelkező tartalommal kell foglalkoznia. És ezzel pazarolja a termelékenységet. Ne legyen olyan, mint a legtöbb marketingcsapat.

Több tucat fizetős és ingyenes marketing naptár szoftver közül választhat, hogy megkönnyítse az életét. A megfelelő szoftver segít megszabadulni a káosztól és egyszer és mindenkorra racionalizálni a marketingjét. 🙌

Bízz bennünk, nem érdemes halogatni! Mi elvégeztük a nehezebb részt, és kiválasztottuk a 10 legjobb marketing naptár szoftvert. Neked csak annyit kell tenned, hogy megtalálod a számodra legmegfelelőbbet, és új szintre emeled marketing tevékenységedet. 🌻

Mit kell keresnie egy marketing naptár szoftverben?

A marketing naptár szoftverek célja az egyszerűsítés. Olyan megoldásra van szüksége, amely minden téren megkönnyíti marketingtevékenységeit.

Nem fogjuk untatni minden apró részletével, de ha kíváncsi, kiemeltünk néhány alapvető marketing naptár eszköz funkciót: 👀

Átláthatóság: Keressen olyan eszközt, amely átláthatóságot biztosít a marketingkampányban részt vevő mindenki számára, lehetőleg különböző jogosultsági szintekkel.

Testreszabható : A legjobb naptárak testreszabható állapotokkal, feladatokkal, irányítópultokkal és még sok mással rendelkeznek.

Nézetek: Az Az online marketing naptár szoftverének rendelkeznie kell nézetekkel, amelyekkel több projekt idővonalát, költségvetését és marketing folyamatait is szervezheti.

Integrációk: Elengedhetetlen egy olyan marketing naptár, amely integrálható az összes munkaeszközöddel – a Zoomtól és a Slacktől a Microsoft PowerPointig és a Google Sheetsig.

Ár: Ingyenes marketing naptár szoftverre van szüksége, vagy megengedheti magának egy drágább eszközt? Akármi is a helyzet, keressen egy megfelelő árú marketing naptárat!

Automatizálás: Ki akar egész nap elfoglalt munkával tölteni? Válasszon egy Ki akar egész nap elfoglalt munkával tölteni? Válasszon egy automatizált marketing naptárat az egyszerű vagy ismétlődő mindennapi feladatokhoz!

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A lista még folytatható lenne, de ha olyan, mint mi, akkor valószínűleg van más dolga is. Ráadásul kiemeltük az egyes szoftverek legjobb funkcióit, így máris készen áll!

A 10 legjobb marketing naptár szoftver

Készen állsz arra, hogy az egész csapatod egy hullámhosszon legyen, és elkezdjétek megvalósítani a marketingcélokat? Megérdemled, hogy kampányaidat 32 táblázat, 22 felesleges csapatértekezlet, 17 felülvizsgálati kör és 10 utolsó pillanatban végzett változtatás nélkül kezelhesd. Csináljuk meg!

Húzza át a feladatokat a ClickUp naptár nézetébe

Meglepődtél, hogy a ClickUp az első helyen szerepel a listánkon? Valószínűleg nem. Igen, elfogultak vagyunk. De ez nem az egyetlen lista, amelyen a ClickUp az első helyet szerezte meg. Idén például a ClickUp a G2-n a 2023-as projektmenedzsment szoftverek között az első helyre került! És ígérjük, hogy jó okunk van erre a rangsorolásra. 🏅

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely a legjobb marketing naptár szoftverekkel rendelkezik. Segít összefogni marketing projektjeit, nyomon követni azok ütemtervét, optimalizálni a munkafolyamatokat és a lehető legtöbbet kihozni marketing tevékenységéből.

A ClickUp azonban sokkal többet kínál, mint csak marketing naptárak létrehozását – íme néhány a sok eszköz közül, amelyekhez hozzáférhet:

Az újrakérdező funkciók lehetővé teszik, hogy nagy mennyiségű tartalmat átírj, hogy az illeszkedjen a saját hangvételedhez.

A ClickUp több száz eszközzel rendelkezik, és ez a lista hatalmas lehetne. De azt mondtuk, hogy nem akarjuk az idejét pazarolni, és komolyan is gondoltuk. Mert ki szereti a hosszú listákat?

A ClickUp marketing naptárként kínált egyik legértékesebb funkciója a Naptár nézet. Ez egy rugalmas tervezőeszköz, amely segít prioritásokat felállítani a munkádban, ütemterveket készíteni, a csapatod munkafolyamatát és határidőit vizualizálni, valamint profi módon kezelni a csapat menedzsmentjét.

Szüksége van egy tartalomnaptárra, hogy kézben tartsa a tartalomtervezést, a marketinget és a stratégiát? Persze. És egy SEO- és digitális marketingkampány-naptárra, hogy elérje a részvényeseinek ígért konverziókat? Mi segítünk. Szeretne néhány emojit is beilleszteni, hogy mosolyogjon? Megoldjuk. 🙂

Ó, és említettük már, hogy van egy örökre ingyenes csomagunk is? Igen, az is.

A ClickUp legjobb funkciói:

Használja a több mint 15 testreszabható, interaktív nézetet és formátumot, beleértve a Kanban nézetet, a Gantt-diagram nézetet és a ClickUp naptár nézetet

Valós idejű feladatkezelés, kommunikáció és ellenőrzőlista-frissítések minden csapattag számára

Ingyenes sablonok közösségi média naptárakhoz, e-mail marketing kampányokhoz, pénzügyi mutatókhoz, tartalmi stratégiákhoz és még sok máshoz, hogy minden marketing kezdeményezése könnyebb legyen.

Automatizálás a rutinmunkák racionalizálása és a marketingterv ütemezett végrehajtása érdekében

Több mint 1000 integráció olyan eszközökkel, mint az Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce és még sok más ✨

Online és offline módok, minden eszközre elérhető alkalmazások és áttekinthető vizuális naptárak segítenek Önnek a projektjeinek nyomon követésében.

A ClickUp korlátai:

Néhány vélemény szerint a funkciók elsajátítása némi tanulási időt igényel (amit ingyenes oktatóanyagok segítenek megoldani).

A ClickUp AI nem elérhető a Free Forever csomagban (ingyenes próba hamarosan elérhető).

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. CoSchedule

via CoSchedule

A CoSchedule Marketing Calendar egy menedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítsen többet elérni kevesebb idő alatt. Segít egy helyen megszervezni az összes marketingstratégiai feladatot, és megkönnyíti a folyamatok kezdettől a végéig történő ellenőrzését.

A CoSchedule ingyenes csomagjában számos ingyenes eszköz áll rendelkezésre, és integrálható a legjobb projektmenedzsment eszközökkel és CRM szoftverekkel, hogy megkönnyítse az életét. Népszerű a marketingcsapatok és ügynökségek körében, akik szeretnének szervezettek lenni és megmutatni a partnereiknek, hogy képesek betartani a határidőket.

A CoSchedule legjobb funkciói:

A marketingnaptár nézet egy pillanat alatt áttekintést nyújt az összes marketingkampányáról egy irányítópulton.

A közös feladatütemezés biztosítja, hogy csapata minden határidőt betartson.

Kiválóan alkalmas tartalommarketingesek számára, olyan eszközökkel, mint a szerkesztői naptár sablonok és a közösségi média tartalom optimalizálása.

Az AI-alapú ötletgeneráló eszközök segítenek ötleteket gyűjteni a közösségi médiában közzéteendő bejegyzésekhez, amelyek vonzóak lesznek a célközönség számára 🎯

A CoSchedule korlátai:

Egyes felhasználók szerint a több dátumot magában foglaló projektek és marketingkampányok hiánya miatt szükségessé válhat a projektek duplikálása.

Az ingyenes funkciók nem fedik le a legtöbb felhasználó igényeit, a fizetős csomagok pedig egyesek számára túl drágák.

CoSchedule árak:

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Marketing csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CoSchedule értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Bónusz: Nézze meg a legjobb CoSchedule alternatívák listáját

3. Optimizely

via Optimizely

Az Optimizely célja, hogy felszabadítsa a marketing- és termékcsapatok digitális potenciálját. Úgy tervezték, hogy optimalizálja a közösségi média projektmenedzsmentjét, a marketinget, a tartalommarketinget és az e-kereskedelmet, segítve a vállalkozásokat digitális élményeik finomításában. Az Optimizely tartalommarketing-platform egyetlen munkaterületet és marketingnaptárat biztosít csapatának, amelyből a kampányokat a kezdetektől a végéig megtervezheti, együttműködhet és végrehajthatja.

Az Optimizely legtöbb részletes funkciója megköveteli, hogy árajánlatot kérjen a különböző csomagokhoz, de a márka tartalommarketing-platformja ingyenes opcióval rendelkezik, amelynek segítségével a kis csapatok azonnal elindulhatnak. Többféle nézet és testreszabási funkciók segítségével pedig minden méretű projektben megkönnyíti az együttműködést. 🤝

Az Optimizely legjobb funkciói:

A marketing naptár szoftverekkel könnyedén nyomon követheted kreatív projektjeidet, tartalomkészítésedet és marketingtevékenységeidet.

Az AI-alapú szoftver segít optimalizálni a marketingkampányok tartalmát, így csapata időt takaríthat meg.

Egyszerűsíti a munkamegbízásokat és a felvételi űrlapokat, hogy automatizálja a feladatok létrehozását.

A digitális eszközkezelő eszközzel időt takaríthat meg és elkerülheti a felesleges erőfeszítéseket a marketingtartalmak létrehozásakor.

A tartalomszerkesztő egy együttműködési eszközt biztosít az új és meglévő tartalmak javításához, mielőtt azok megjelennek.

Funkciójelző szoftver , amely enyhíti a mérnökökre nehezedő nyomást

Az Optimizely korlátai:

Egyes vélemények szerint nehéz szűrni a cikkeket és a tartalmakat.

Egyes vállalkozások panaszkodnak, hogy a keresőmotor funkció nem működik.

Optimizely árak:

Kezdés: Ingyenes <5 felhasználó esetén

Kezelés : 79 USD/hó felhasználónként

Létrehozás : Minimum 20 felhasználó, az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Orchestrate: Minimum 30 felhasználó, az árakról érdeklődjön nálunk

Optimizely értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)

4. Sprout Social

via Sprout Social

A Sprout Social célja, hogy minden méretű vállalkozás és ügynökség ki tudja aknázni a közösségi médiában végzett munkájának értékeit. Megkönnyíti a közönség bevonását, a publikálás ütemezését, az adatok áttekintését és a marketingkampányokhoz szükséges megoldások kidolgozását.

A Sprout alkalmazásai a legtöbb eszközön futnak, hatékony együttműködéssel egyszerűsítik marketingkampányait, és a lehető legtöbbet hoznak ki a közösségi kereskedelemből. Emellett intuitív közösségi média tartalomnaptárral is rendelkezik a közösségi média tervezéséhez és ütemezéséhez. Úgy tervezték, hogy segítsen megtalálni és ütemezni a megosztandó tartalmakat, miközben együttműködik a csapatával. ⚡

A Sprout Social legjobb funkciói:

A felhasználók szerint a szoftver felülete tiszta és könnyen kezelhető, és minden együttműködő számára elérhetőek a legfontosabb ütemezési funkciók.

A tartalomkészítés és a marketing sablonok kiváló minőségű, könnyen megvalósítható terveket kínálnak.

A ütemezési rendszer lehetővé teszi, hogy a bejegyzések mindig folyamatosan megjelenjenek.

Minden közösségi platformra jellemző értesítések, hogy fotói és bejegyzései mindig a megfelelő méretűek és formátumúak legyenek.

A Sprout Social korlátai:

Néhány véleményben problémákról számolnak be a Chrome-bővítmény használata során a bejelentkezés fenntartásával kapcsolatban.

A felhasználói véleményekben említik, hogy a bejegyzéseket minden platformon külön kell komposztálni.

Sprout Social árak:

Standard: 249 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként

Haladó: 499 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sprout Social értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

5. Kapost

via Kapost

A Kapost egy felhőalapú marketing operációs rendszer B2B marketingesek számára. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a digitális marketing funkciókat, összehangolja a szervezet csatornáit, eszközeit és csapatait, hogy a marketing kampányok hatékonyabbak legyenek.

A Kapost vizuális irányítópultjával, elemzési áttekintésével és AI-alapú tartalomstratégiai eszközeivel segít Önnek a tartalom fejlesztésében a vásárlói út során. Hasznos marketing naptár funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével egy pillanat alatt kezelheti kampányait, értékeléseit és tartalmait.

A Kapost legjobb funkciói:

A rendszer beépített szerepkörökkel, jogosultságokkal és munkafolyamatokkal rendelkezik, hogy projektjei zökkenőmentesebben futhassanak.

Készítsen szerkesztői naptárakat, amelyek részletes információkat és több együttműködőt tartalmaznak.

Állítson be konkrét munkafolyamatokat a tartalomkészítési folyamat minden szakaszához!

Zökkenőmentesen rendelje hozzá az érdekelt feleket az egyes projektekhez vagy munkafolyamatokhoz felülvizsgálat céljából.

A Kapost korlátai:

Az árazási terv egyes felhasználók és kisvállalkozások számára túl drága.

Egyes felhasználók számára problémát jelent, hogy más eszközökkel nem integrálható.

Kapost árak:

Kapost Marketing Operating System: 3500 USD/hó

Kapost értékelések és vélemények:

G2: 4,0/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (15+ értékelés)

6. Semrush

via Semrush

A Semrush egy 50+ termékből, eszközből és kiegészítőből álló csomag, amely optimalizálja az online láthatóságot és a marketing menedzsmentet. SEO, keresés, közösségi média, célközönség-kutatás és világszerte gyűjtött adatokhoz kapcsolódó eszközöket tartalmaz.

Számos eszközének egyike egy egyszerű marketing naptár, amelynek célja, hogy összes kampányát egy közös munkaterületen gyűjtsön össze és kövesse nyomon.

A Semrush népszerű a különböző méretű vállalkozások marketingmenedzserei körében, és integrálható a Google-lal és más feladatkezelő platformokkal. Akár versenytárs-elemzést szeretne végezni, akár pénzt szeretne keresni a weboldalával, akár a közösségi média közönségét szeretné növelni, ez a platform segíthet.

A Semrush legjobb funkciói:

Eszközök a kulcsszó-kutatás, a backlink-kezelés és a webhely-auditálás egyszerűsítéséhez 🛠️

AI által generált kulcsszóötletek a weboldal rangsorának és a marketingkampányok sikerének javításához

A rangsor követése megkönnyíti a kulcsszó-javaslatok és azok megvalósításának sikerességének nyomon követését.

A keresőmotor-marketing sokoldalú áttekintését nyújtja, kiemelve a fejlesztési lehetőségeket.

A Semrush korlátai:

Az árak egyes felhasználók és kisvállalkozások számára túl magasak.

A vélemények szerint a funkciók „kiegészítő csomagok” mögé vannak zárva, amelyekhez további pénzt kell fizetni.

Semrush árak:

Ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Semrush értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

7. StoryChief

via StoryChief

A StoryChief egy tartalommarketing-megoldás B2B tartalomügynökségek és marketingcsapatok számára. Célja a tartalommarketing optimalizálása, a cikkek központosítása, a közösségi média tartalmának javítása és a közönség bővítése.

Az egyik kedvenc funkciónk a StoryChief tartalomnaptár-sablon, amely Önnek és csapatának világos áttekintést nyújt webhelyéről, blogjáról és közösségi tartalmairól a tervezéstől a közzétételig.

A tartalommarketingesek, B2B SaaS-vállalatok, tech startupok és tartalomcsapatok körében népszerű StoryChief célja, hogy javítsa az együttműködést és a kommunikációt a marketingügynökségeknél. Emellett AI-alapú tartalomkészítési funkcióval is rendelkezik, amely segít a csapat tagjainak a írásbeli munkák nagy részét elvégezni. ✨

A StoryChief legjobb funkciói:

Könnyedén hozhatsz létre tartalmi kampányokat, projektek és feladatok témák szerinti csoportokba rendezésével.

Dolgozzon együtt több csapattaggal, hogy a munkafolyamatok zavartalanul haladjanak, és a tartalmi összefoglalók gyorsabban elkészüljenek.

A tartalomnaptár havi nézetével áttekintést kaphat marketingkampányai aktuális állásáról.

Automatizálja a tartalom közzétételét a közösségi média platformjain, hogy rendszeres frissítésekkel biztosítsa felhasználói elkötelezettségét.

Szerezzen hasznos információkat és elemzéseket tartalomkampányai sikeréről

A StoryChief korlátai:

Egyes felhasználók szerint a vállalati blogjuk első oldalának kialakítása nem elég rugalmas.

Nem integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Trello

A StoryChief árai:

Magánszemélyek: 40 USD+/hó

Csapat: 140 USD+/hó négy felhasználó számára

Ügynökség: 400 USD+/hó 25 felhasználó számára

StoryChief értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

8. Planable

via Planable

A Planable egy közösségi média marketing együttműködési eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat céljaik gyorsabb elérésében. Ez a megoldás tartalom-előnézeteket, Giphy integrációt és szerkesztői naptárakat tartalmaz, amelyek segítségével zökkenőmentesen publikálhatja közösségi média tartalmait.

A Planable minden méretű vállalkozás körében népszerű, és olyan kedvező árakat kínál, amelyeket a startupok és a kis csapatok is megengedhetnek maguknak. Emellett lehetővé teszi a csapat tagjai, az ügyfelek és az érdekelt felek zökkenőmentes együttműködését és kommunikációját, így mindenki több időt tud szánni a happy hourra. 🍻

A Planable legjobb funkciói:

Válassz a többféle nézet közül, hogy megtaláld a projekted szervezésének legjobb módját!

Együttműködhet kollégáival és ügyfeleivel anélkül, hogy mindenki számára tanulási görbe lenne szükséges.

A felhasználók szerint a szoftver gyorsan beállítható, ami megakadályozza a meglévő projektek késedelmét.

Az automatizált közösségi kampányok közzététele megkönnyíti fiókjainak aktív állapotban tartását, még akkor is, ha Ön nem elérhető.

A Planable korlátai:

Egyes felhasználók az elemzések hiányát és másodlagos szoftver szükségességét jelzik a posztok teljesítményének nyomon követéséhez.

A tömeges bejegyzéseknél hiányoznak a testreszabási lehetőségek

Planable árak:

Ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Planable értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

9. Hootsuite

via Hootsuite

A Hootsuite egy közösségi média marketing és menedzsment szoftver, amely segít a márkáknak kezelni közösségi jelenlétüket. Úgy tervezték, hogy segítsen optimalizálni a közösségi kampányokat, javítani a közösségi kereskedelmi élményeket, és egy egyszerű irányítópulton keresztül rendben tartani az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket. A tartalomnaptár pedig segít Önnek és csapatának a tartalommarketing-tevékenységek és kampányok tervezésében és végrehajtásában az összes csatornán, az elejétől a végéig.

Többféle funkcióval, AI-alapú tartalomkészítéssel és együttműködési eszközökkel, amelyekkel csapattagjai mindig egy hullámhosszon lesznek, a Hootsuite sok vállalkozás számára az egyik legnépszerűbb választás. Emellett egész csapata hozzáférést kap az iparágban vezető tanúsítványokhoz. 🎓

A Hootsuite legjobb funkciói:

Használja a tartalomkészítéshez az AI-t, hogy könnyebben írjon közösségi média bejegyzéseket

Elemezze közösségi média marketing kampányainak eredményeit egyetlen irányítópultról, áttekinthető nézetekkel.

Használjon egy egyszerű marketing naptár eszközt, hogy mindenki láthassa a projekthez kapcsolódó tevékenységeket és a közelgő feladatokat.

A legnépszerűbb közösségi platformokkal és CRM szoftverekkel való integráció segít a munkád szervezettségének megőrzésében.

A Hootsuite korlátai:

Az árak egyes kisvállalkozások és csapatok számára túl magasak lehetnek, akik egyszerű marketing naptár eszközt keresnek.

A véleményekben említik, hogy a tervezett tartalom néha nem kerül közzétételre, ami problémákat okoz a marketingkampányokban.

Hootsuite árak:

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 249 USD/hó három felhasználó számára

Üzleti: 739 USD/hó öt felhasználó számára

Vállalati egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hootsuite értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

10. Sendible

via Sendible

A Sendible egy közösségi média menedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket ügyfeleik több közösségi média fiókjának kezelésében. Úgy tervezték, hogy összes közösségi fiókját egy központi hubban szervezze, megkönnyítve ezzel a nyertes marketing stratégiák végrehajtását.

Ez a hatékony közösségi média menedzsment megoldás olyan funkciókat is kínál, amelyek segítenek a vállalati marketingcsapatoknak a márkáik elemzésében és az eredmények nyomon követésében az összes vezető platformon. Minden szinten optimalizált a termelékenység és az együttműködés érdekében.

A továbbfejlesztett közösségi média naptár pedig megkönnyíti a közösségi stratégiád vizuális kezelését egy együttműködésközpontú központból a marketingcsapatod számára. 🤩

A Sendible legjobb funkciói:

Több közösségi fiókot is ütemezhet és kezelhet egyetlen irányítópultról, így időt takaríthat meg.

Tekintse át a kampányeredményekről szóló dinamikus jelentéseket, hogy csapataival lenyűgözhesse ügyfeleit!

Nagy ügynökségek és több csapat számára tervezve

A testreszabható közzétételi funkciók segítségével a kívánt módon hozhat létre közösségi média bejegyzéseket.

A Sendible korlátai:

Egyes vélemények szerint nehéz az alkalmazáson keresztül szerkeszteni a beütemezett bejegyzéseket.

A sikertelen bejegyzésről szóló értesítések nem kerülnek az e-mailbe, ami problémát okoz egyes kampánymenedzsereknek.

Sendible árak:

Készítő: 29 USD/hó felhasználónként

Traction: 89 dollár/hó négy felhasználó számára

White Label: 399 USD/hó 10 felhasználó számára

Sendible értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Nincs többé elmulasztott határidő!

A listán szereplő marketing naptár szoftverek segítenek abban, hogy a határidők elmulasztása a múlté legyen, és elérje a szervezeti nirvánát. A trükk az, hogy találjon egy szoftvert, és maradjon annál elég sokáig, hogy a csapat minden tagja megtanulja a funkcióinak használatát.

Ne felejtsen el olyan szoftvert keresni, amely sok funkcióval rendelkezik és integrálható az összes többi eszközével!

Ha készen állsz arra, hogy rendet tegyél a dolgokban és okosabban, nem pedig keményebben dolgozz, szerezd be a ClickUp marketing naptár sablont, és valósítsd meg céljaidat. Örülni fogsz, hogy megtedted. 🙂