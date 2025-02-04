A 15 legjobb Pipedrive alternatíva és versenytárs 2025-ben

ABC. Mindig zárjon le üzleteket. ?

Emlékszik, hogy Alec Baldwin milyen agresszíven hangoztatta ezt a mantrát a Glengarry Glen Ross című filmben? Most már örökre a fejünkbe ivódott, függetlenül attól, hogy egyetértünk-e a karakterének megközelítésével, vagy remélhetőleg nem. ?

A Pipedrive hatékony eszköz az értékesítési folyamat racionalizálására és az üzletek előmozdítására – pontosan az a fajta megoldás, amiről a filmben szereplő értékesítők biztosan álmodnak.

Alkotói szerint a Pipedrive „az első CRM, amelyet értékesítők terveztek értékesítők számára”. Felhasználói szerint átlagosan 28%-kal több üzletet kötnek, mint a platform használata előtt.

Népszerűsége ellenére a szoftver nem feltétlenül felel meg mindenki igényeinek. Talán egy olcsóbb Pipedrive CRM alternatívát keres, vagy egy olyan funkciókkal rendelkező szoftvert, amely jobban megfelel az Ön egyedi igényeinek. Ha ez a helyzet, akkor jó helyen jár!

Összeállítottunk egy listát a 15 legjobb Pipedrive alternatíváról, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes megoldást az értékesítési tevékenységek racionalizálására.

Mit kell keresnie a Pipedrive alternatíváiban?

A Pipedrive alapvető értékesítési funkciói teszik népszerűvé. Ha a Pipedrive alternatíváit fontolgatja, győződjön meg arról, hogy az új eszköz nemcsak ugyanazokkal az erősségekkel rendelkezik, hanem még többet is kínál az értékesítési csapatok és az ügyfélkapcsolat-kezelés számára. Ezek a legfontosabb tulajdonságok, amelyekre figyelnie kell:

Vizuális értékesítési folyamat: Lehetővé teszi, hogy gyorsan megértsd, hol tart az egyes ügyletek, és milyen lépéseket kell tenni a következő lépésként az értékesítési csapatod számára. Testreszabási lehetőségek: Minden vállalkozásnak megvan a maga egyedi értékesítési folyamata, ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egyedi szakaszokat és mezőket adjon hozzá a folyamatához. Csapatmunka: A CRM szoftver akkor hatékony, ha lehetővé teszi a csapat számára a frissítések megosztását és a zökkenőmentes együttműködést. Tevékenységi emlékeztetők: Az üzletek lezárásához elengedhetetlen, hogy minden értékesítési csapat tevékenységét nyomon kövesse. Az emlékeztetőket beállító CRM szoftver segít abban, hogy soha ne maradjon le a nyomon követésről. Szegmentálás és potenciális ügyfelek kezelése: A potenciális ügyfelek szűrése, kategorizálása és szegmentálása célzottabbá és hatékonyabbá teheti az ügyfélkapcsolatok építését és a kommunikációt. Kapcsolattörténet: Az egyes kapcsolatokkal való interakciók átfogó nyilvántartásának elérhetősége segíthet erős kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában, ami elősegíti értékesítési csapatának sikerét. Jelentések és elemzések: A részletes jelentések és elemző eszközök értékes betekintést nyújtanak az értékesítési teljesítménybe, és segítenek megalapozott döntéseket hozni.

A 15 legjobb Pipedrive alternatíva

A Pipedrive az értékesítésre való éles fókuszának köszönhetően vált népszerűvé. De ez bizonyos kompromisszumokkal jár. Ha csapatának kiterjedt marketingautomatizálási funkciókra van szüksége, a Pipedrive nem biztos, hogy megfelelő megoldás.

Ha részletes jelentéskészítési funkciókat keres, akkor máshol kell keresnie. De ne aggódjon, ha a Pipedrive nem felel meg minden igényének – mi segítünk!

Vessünk egy pillantást a 15 legjobb Pipedrive-konkurens áttekintésére, amelyek közül kiválaszthatja a következő értékesítési CRM szoftvert, amely felgyorsítja az értékesítési és marketing csapatok üzleti folyamatait.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp a tökéletes Pipedrive CRM alternatíva, ha olyan all-in-one CRM és projektmenedzsment megoldást keres, amely széles körű funkciókkal rendelkezik a projektmenedzsment, a csapatmunka, a feladatok automatizálása és az ügyfélkapcsolatok kezelése terén.

A ClickUp CRM szoftver használatának megkezdése olyan, mintha csapatát egy jól szervezett digitális irodába költöztetné. Az első lépés a ClickUp CRM sablonjának letöltése. Ez biztosítja az ügyfélkapcsolatok kezelésének kezdeti struktúráját, beleértve a tereket, mappákat és listákat.

Testreszabhatja a névjegyek megjelenítését és kezelését nézetek hozzáadásával, például a vizuális munkafolyamatokhoz használható Táblázat nézettel vagy a részletes feladat szervezéshez és az optimális erőforrás-kezeléshez használható Lista nézettel.

Vizualizálja munkafolyamatait a ClickUp CRM sablonokkal és a Táblázat nézettel.

Többet szeretne tudni ügyfeleiről? Adjon hozzá egyedi mezőket a fontos adatok nyomon követéséhez, például telefonszámok vagy preferált kapcsolattartási módok.

A testreszabásról szólva, nyugodtan módosíthatja a meglévő CRM munkafolyamat-állapotokat, vagy létrehozhat sajátokat. Ezek gyors és egyértelmű kontextust nyújtanak a feladat aktuális szakaszához.

Van megjegyzése vagy frissítése? Rendelje hozzá ügyfelekhez vagy csapattagokhoz, hogy mindenki naprakész legyen. Maradjon kapcsolatban csapatával, csevegjen és osszon meg dokumentumokat, akár asztali számítógépen, mobilon vagy böngészőben.

Az automatizálás javítja a hatékonyságot azáltal, hogy elvégzi a rutin feladatokat, például megváltoztatja a feladat állapotát, amikor egy adott művelet befejeződött, így több idő marad a stratégiailag fontosabb feladatokra.

Használja a ClickUp CRM Whiteboard sablont a munkafolyamatok automatizálásához.

A ClickUp rendkívül hatékony, de tisztában vagyunk azzal, hogy a rengeteg lehetőség ijesztőnek tűnhet. Még ha jelenleg nem is áll készen a CRM szoftver használatára, a ClickUp más ingyenes ügyfélút sablonokat is kínál, amelyeket CRM alternatívaként használhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Elég sokoldalú ahhoz, hogy különböző iparágakban használható legyen, például építőipari szakemberek vagy marketing szoftverként

Könnyen testreszabható CRM funkciók a hatékonyabb értékesítéskezelésért

Szerkeszthető sablonok az összes marketing- és értékesítési feladat kezeléséhez egy helyen

Több mint 1000 alkalmazással és együttműködési eszközzel integrálható, többek között a Loom, a Google Naptár, a Front, a Slack, a Calendly és a Zoom alkalmazásokkal.

Különböző CRM-megoldások, például lista, tábla, naptár és táblázat

Egyéni mezők és testreszabható munkafolyamatok

Mobilalkalmazás az útközbeni hozzáféréshez

Az automatizálás megszünteti a rutin adminisztratív feladatokat

Hatékony jelentéskészítő és elemző eszközök

A ClickUp korlátai

Alkalmanként hosszú betöltési idők

Új felhasználók számára túlterhelő lehet

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Ha személyre szabott, igényeinek megfelelő árazási tervet szeretne kapni, vegye fel a kapcsolatot az : Ha személyre szabott, igényeinek megfelelő árazási tervet szeretne kapni, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra : 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Freshsales

via Freshsales

A nagyobb Freshworks szoftvercsomag részét képező Freshsales valami egyedülállót kínál: egy Freddy nevű AI asszisztenst.

Ő az Ön titkos fegyvere, aki folyamatosan elemzi az adatokat és a mintákat, hogy megmutassa, kik azok, akik a legvalószínűbb, hogy Öntől vásárolnak. Freddy egy kicsit rendmániás is, aki megtalálja és összevonja az ismétlődéseket, így rendben tartja az ügyfél-adatbázist. Emellett nagyon jó szövegíró is, aki segít Önnek vonzó, személyre szabott e-maileket írni a potenciális ügyfeleknek.

És amikor már azt gondolja, hogy eleget tett, Freddy felhúzza digitális ujjait, hogy elemezze a korábbi adatokat és e-maileket, és javaslatot tegyen a következő lépésekre. Ez az ügyfélkapcsolat-kezelési megoldás ideális az értékesítési folyamatok előrehaladásához.

A Freshsales legjobb funkciói

AI-alapú lead scoring – Freddy, az AI-asszisztens az értékesítési leadeket elkötelezettségük és konverziós valószínűségük szerint rangsorolja.

Egyéni mezők, munkafolyamatok és adatkezelési módszerek

Robusztus jelentéskészítési, elemzési és üzletkövetési funkciók

Automatizált munkafolyamatok, amelyek meghatározott feltételek mellett aktiválódnak, például követő e-mailek küldése vagy potenciális ügyfelek különböző csapattagokhoz való hozzárendelése.

Integrálható olyan népszerű harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Gmail, az Outlook, a HubSpot és a Magento, így segítve az összes ügyféladat és értékesítési folyamat központosítását.

A Freshsales korlátai

Freshsales árak

Növekedés: három felhasználó számára ingyenes, utána 15 USD/hó felhasználónként

Előny: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Freshsales értékelések és vélemények

3. Salesforce Sales Cloud

via Salesforce

A Salesforce Sales Cloud kiváló CRM-megoldás nagy értékesítési csapatok és azok számára, akik megengedhetik maguknak az első osztályú szolgáltatást. Átfogó jellegéről híres, és az iparági szabványnak számít, amelyhez más CRM-eszközöket hasonlítanak.

A platform olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy minden üzlethez konkrét csapattagokat rendeljenek, ezáltal egyszerűsítve a kommunikációt és az együttműködést. Emellett fejlett előrejelzési képességekkel is rendelkezik, amelyek segítenek növelni az előrejelzések pontosságát, ami elengedhetetlen eszköz az értékesítési eszköztárában. ?

A Salesforce leginkább a potenciális ügyfelek megszerzésében és kezelésében jeleskedik. Web-to-lead capture funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy webhelye látogatóit potenciális ügyfelekké alakítsa.

És többcsatornás marketingkampányok? A Salesforce részletes nyomon követése a különböző csatornákon történő interakciókról biztosítja, hogy egyetlen potenciális ügyfél se csússzon ki a kezei közül.

A Salesforce legjobb funkciói

Rendkívül testreszabható munkafolyamatok és automatizálási funkciók

AI-alapú lead scoring és személyre szabott kommunikáció az ügyfelekkel

Éjjel-nappali ügyfélszolgálat

Különböző kiegészítők a funkcionalitás és a testreszabás javításához

Testreszabható jelentések és irányítópultok

Gazdag integrációs lehetőségek

A Salesforce korlátai

Salesforce árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 300 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Salesforce értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés) 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra : 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés) 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!

4. Pipeliner CRM

via Pipeliner

A Pipeliner magas felhasználói értékelései nem véletlenek. Mi a titka ennek a CRM szoftvernek? Minden a felhasználói élményről szól. Képzeljen el egy eszközt, amely nemcsak a vezetőknek nyújt segítséget, hanem a értékesítési képviselőket is támogatja napi feladataikban.

A felhasználók többféle nézet közül választhatnak a potenciális ügyfelek, a kapcsolattartók, a fiókok és a jelentések tekintetében. Ezek a testreszabási lehetőségek megkönnyítik a munkát, mivel intuitívabb és hatékonyabb munkafolyamatot tesznek lehetővé – még a marketingkampányok tekintetében is.

A Pipeliner olyan, mint egy homokozó, ahol a felhasználók játszhatnak, űrlapokat hozhatnak létre, mezőket testreszabhatnak és oszlopokat állíthatnak be, mindezt adminisztrátori jogosultságok nélkül. Az értékesítési automatizálási funkciók vizuális, drag-and-drop felület segítségével automatizálják a munkafolyamatokat és feladatokat a platformon belül.

A legjobb rész? Mindezt egyetlen sor kód írása nélkül is elérheti.

A Pipeliner CRM legjobb funkciói

Automatizer – kódolás nélküli munkafolyamat- és értékesítési automatizálási motor

Magasan testreszabható

Több mint 200 natív integráció az üzleti folyamatok javításához

Könnyen hozzáférhető és érthető értékesítési jelentések

Mindig látható célkövetés öt különböző célnézettel az értékesítők számára

Az elmulasztott ügyletek az összes részletükkel együtt archiválásra kerülnek, későbbi elemzés vagy újraaktiválás céljából.

A Pipeliner CRM korlátai

keresési opció hatékonysága javítható lenne.

Korlátozott vizuális megjelenítés és a jelentésformátumok változatosságának hiánya

Nincs ingyenes verzió, de ingyenes próbaidőszakot kínál.

Pipeliner CRM árak

Starter: 65 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 85 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 115 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 150 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Pipeliner CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés) 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra : 4,6/5 (több mint 200 értékelés) 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

5. Agile CRM

via Agile CRM

Az Agile CRM egy felhasználóbarát eszköz, amely átfogó ingyenes csomagjával tűnik ki a többi közül. Intuitív kapcsolattartási rendszerrel rendelkezik, amely szakszerűen kategorizálja kapcsolattartói csoportjait, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy könyvtáros műfaj szerint osztályozza a könyveket. ?

Kapcsolatait ügyfelekként, potenciális ügyfelekként vagy partnereként jelölheti meg, hogy egyszerűsítse munkafolyamatait és üzleti folyamatait.

Az Agile CRM talán legegyedibb tulajdonsága, hogy az egyes tagok teljesítményének összehasonlításával egészséges versenyszellemet ösztönöz az értékesítési csapaton belül. Az értékesítési folyamat játékos formában zajlik, ami erősíti a csapatszellemet és mindenkit teljesítményének javítására ösztönöz.

Az Agile CRM legjobb funkciói

A 360°-os névjegynézet részletes információkat nyújt minden névjegyről, beleértve a beszélgetéseket, a hívásjegyzeteket, a közösségi média jelenlétet és a webes tevékenységet.

Az idővonal egyetlen oldalon kronológiai áttekintést nyújt a kapcsolattartásokról.

A lead scoring segítségével gyorsabban és pontosabban azonosíthatja az érdeklődő potenciális ügyfeleket.

Az Auto Dialer funkcióval egyetlen kattintással automatikusan több kapcsolatot is felhívhat.

A találkozók ütemezésével online megoszthatja naptárát , automatizálhatja a meghívókat és a nyomon követést.

Az értékesítés gamifikációja növeli a termelékenységet

A Lead Prospector eszköz lehetővé teszi a potenciális ügyfelek, feladatok és üzletek egyszerű hozzáadását egyetlen kattintással a Chrome böngészőből.

Az Agile CRM korlátai

Agile CRM árak

Ingyenes: tíz felhasználó számára

Starter: 9,99 USD/hó felhasználónként

Rendszeres: 39,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 64,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Agile CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (300+ értékelés) 4,0/5 (300+ értékelés)

Capterra : 4,1/5 (több mint 400 értékelés) 4,1/5 (több mint 400 értékelés)

6. Nimble

via Nimble

A Nimble forradalmi változást hoz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ki akarják aknázni a közösségi média erejét. Ez az all-in-one platform közvetlenül integrálja a közösségi hálózatokat a CRM-be, lehetővé téve, hogy az alkalmi csevegéseket értelmes kapcsolatokká és megvalósítható potenciális ügyfelekké alakítsa.

Kapcsolatokat szeretne hozzáadni a Facebookról, Twitterről vagy LinkedInről? Ez nagyon egyszerű, csak néhány kattintás, és máris kész. Miután hozzáadta őket, a Nimble hű marad a nevéhez, és fürgén összegyűjti és rendszerezi az összes interakciót. Így mindig naprakész lesz a kapcsolataival kapcsolatos legfrissebb információkról, az új kapcsolatoktól a legutóbbi állásváltozásokig.

A Nimble legjobb funkciói

A kapcsolattartás-kezelés összesíti az összes kapcsolattartási információt és interakciós előzményeket.

Fejlett közösségi médiafigyelő eszközök valós idejű betekintéshez az ügyfelek közösségi médiában való aktivitásába

Munkafolyamat-automatizálás és testreszabás

Dokumentálhatja az offline tevékenységeket, például a hívásokat és a találkozókat, és összekapcsolhatja őket konkrét kapcsolattartókkal az átfogó nyilvántartás érdekében.

Több mint 70 alkalmazással való natív integráció különböző kategóriákban

A Nimble korlátai

A felhasználói felület nem túl intuitív.

Viszonylag drága , tekintve, hogy kisvállalkozásoknak szól.

Csak fizetős csomagok állnak rendelkezésre, de van ingyenes próba lehetőség.

Nimble árak

Nimble Business: 24,90 USD/hó felhasználónként

*A feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Nimble értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (900+ értékelés) 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra : 4,4/5 (több mint 1800 értékelés) 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

7. Insightly

via Insightly

Az Insightly egyszerűsíti az értékesítési munkád adminisztratív feladatait. Gondolj rá úgy, mint egy digitális nyilvántartóra és asszisztensre, amely minden ügyféllel és potenciális ügyféllel kapcsolatos feladatot ellát, és néhány hasznos projektmenedzsment funkcióval is rendelkezik. ✨

Részletes információkat tárolhat minden ügyfélről, például nevüket, beosztásukat, telefonszámukat, e-mail címüket, sőt fényképüket is. Szeretné emlékezni arra, hogyan találkozott potenciális ügyfelével? Az Insightly gondoskodik róla.

Az Insightly segít nyomon követni a potenciális ügyfelek útját a potenciális leadektől a tényleges ügyfelekig. Láthatja, hogy az egyes leadek melyik szakaszban vannak, és az Insightly automatizálhatja ennek a folyamatnak egyes részeit, például a potenciális ügyfeleknek küldött első válasz e-maileket.

Az Insightly legjobb funkciói

A projektmenedzsment funkciók lehetővé teszik a feladatok szervezését, a projekt előrehaladásának nyomon követését, a szerepkörök kiosztását és a projekthez kapcsolódó kommunikáció zökkenőmentes integrálását.

Automatizált munkafolyamatok, e-mail válaszok és feladatkiosztás

A web-to-lead capture funkció automatikusan létrehozza a potenciális ügyfeleket a CRM rendszerében a weboldalán kitöltött űrlapok alapján.

A testreszabható értékesítési folyamatok lehetővé teszik az értékesítési folyamat szakaszainak meghatározását és az üzletkötések felé tett előrelépés nyomon követését.

A részletes jelentések és a műszerfal funkciók segítenek az értékesítés, a teljesítmény, a termelékenység és egyéb mutatók elemzésében.

Az Insightly korlátai

Insightly árak

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként

Professional: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Insightly értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 800 értékelés) 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra : 4,0/5 (600+ értékelés) 4,0/5 (600+ értékelés)

8. Munkafüzetek

via Workbooks

A Workbooks CRM-megoldásokat kínál értékesítési, marketing, ügyfélszolgálati és pénzügyi csapatok számára. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos CRM-funkciók mellett néhány egzotikus funkcióval is rendelkezik, például jegyrendszerrel és több pénznem támogatásával.

Ha a Workbooks-ot választja értékesítési folyamatának kezelésére, kezdje azzal, hogy kapcsolatkezelő funkcióját használja az ügyfelek megismerésére – készítsen róluk profilt, ismerje meg igényeiket, és személyre szabja megközelítését. Ezután kövesse nyomon értékesítési tevékenységeit, és kezelje az üzleti lehetőségeket az üzletek hatékony előmozdítása érdekében.

Az automatizálás megszünteti az unalmas feladatokat, így Ön a kapcsolatok építésére koncentrálhat. Célokat kell elérnie? Az előrejelzések és a valós idejű mutatók segítenek Önnek. És amikor eljön az ideje az üzletkötésnek? Két kattintás, és voilá – az árajánlat megrendeléssé válik. ?

A Workbooks legjobb funkciói

Az adatok gazdagítása javítja CRM-adatait, így pontosabb ügyfélprofilokat készíthet.

Az előfizetések és megújítások funkció automatizálja a szerződésmegújításokra vonatkozó emlékeztetőket, és előre jelezheti a jövőbeli előfizetési szinteket.

Az ügyfélkapcsolatok 360°-os áttekintése segít nyomon követni a tevékenységeket és a potenciális upselling lehetőségeket.

Az automatizált munkafolyamatok egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat

Valós idejű jelentések és hasznos információk az értékesítési folyamatokról és az egyes értékesítők teljesítményéről, hogy kiemelje a fejlesztésre szoruló területeket.

A munkafüzetek korlátai

A skálázhatóság problémát jelenthet , ahogy a vállalatod növekszik (az ügyféladatokkal együtt).

Egyes felhasználók nem tartják felhasználóbarátnak a potenciális ügyfelek generálása szempontjából.

Workbooks árak

CRM: 39 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és ingyenes próbaidőszakot is kínál.

Workbooks értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 500 értékelés) 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra : 4,3/5 (100+ értékelés) 4,3/5 (100+ értékelés)

9. Bitrix24

via Bitrix24

A Bitrix24 olyan, mint egy új kütyü, amit eleinte kicsit nehéz megérteni, de ha egyszer megértette, akkor a termelékenységét teljesen új szintre emeli. Ez a CRM eszköz mindent elvégez: lead menedzsment , projektkezelés, sőt, saját ügyfélszolgálat felállítása is.

Képzelje el, mint a személyes titkárát, aki gondoskodik arról, hogy minden potenciális ügyfél adata pontosan bekerüljön a rendszerbe, így nem marad helye elszalasztott lehetőségeknek. Olyan, mint egy virtuális kerekasztal, ahol mindenki naprakész információkkal és együttműködésekkel marad, akár HD videohívásokkal is. Emellett egy praktikus értékesítési tervezőt és a feladat-automatizálás varázslatos világát is megkapja.

A meredek tanulási görbe problémát jelent, de egy kis türelemmel a Bitrix24 a titkos összetevő lehet az értékesítési sikereidhez. ?

A Bitrix24 legjobb funkciói

Vezető ügyfelek megszerzése webes űrlapok segítségével az ügyféladatok jobb kezelése érdekében

Projektmenedzsment a Scrum technikával

A feladatok automatizálása segíthet az értékesítési lead-generáláshoz kapcsolódó marketingkampányokban.

Kommunikációs eszközök, mint például csevegés, HD videohívások, naptár és megosztott munkaterület

A platformon keresztül létrehozhatja és kezelheti saját ügyfélszolgálatát.

A Bitrix24 korlátai

Bitrix24 árak

Ingyenes: korlátlan számú felhasználó számára Alap: 49 USD/hó öt felhasználó számára

Alapcsomag: 49 USD/hó öt felhasználó számára

Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára

Professional: 199 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználó számára

Alapcsomag: 49 USD/hó öt felhasználó számára

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 400 értékelés) 4,1/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra : 4,2/5 (700+ értékelés) 4,2/5 (700+ értékelés)

10. Hubspot

via Hubspot

A CRM szoftverek svájci zsebkéséhez hasonlóan a HubSpot is hatékony, könnyen használható funkcióival tűnik ki az üzletkötés terén. Az út a potenciális ügyfelek generálásának ápolásával és nyomon követésével kezdődik, valamint a HubSpot által nyújtott valós idejű riasztásokkal a potenciális ügyfelek viselkedéséről.

Van e-mail kampánya? Tegye személyre szabottá és kezelje könnyedén az ügyféladatokról nyert hasznos információk segítségével.

A HubSpot áttekinthető, testreszabható irányítópultjával az értékesítési folyamat átláthatóvá válik, így gyorsan kiemelheti a nagy értékű potenciális ügyfeleket. Az üzletkötésnél pedig a HubSpot automatizálási funkciói veszik át a vezetést, csökkentve ezzel a munkaterhelését. És a legjobb az egészben? Az összes alapvető CRM-eszköz ingyenes.

A Hubspot legjobb funkciói

Automatizált értékesítési folyamat (marketing automatizálási funkciókkal együtt)

Valós idejű értesítések a potenciális ügyfelek viselkedéséről

Mind a kimenő, mind a bejövő potenciális ügyfelek nyomon követhetők.

Teljesen testreszabható vizuális irányítópult

E-mailek küldése közvetlenül a szoftverből

Könnyen beállítható és igényeinek növekedésével skálázható (ideális kisvállalkozások számára, amelyek értékesítési csatornájukat építik ki)

A Hubspot korlátai

Hubspot árak

Ingyenes eszközök: öt felhasználó számára

Starter: 30 USD/hó korlátlan számú ingyenes felhasználó és két fizető felhasználó esetén

Professional: 1600 USD/hó korlátlan számú ingyenes felhasználó és öt fizető felhasználó esetén

Vállalati: 5000 USD/hó korlátlan számú ingyenes felhasználó és tíz fizető felhasználó esetén

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és a fizetős csomagok ingyenes próbaidőszakot tartalmaznak.

Hubspot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés) 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra : 4,5/5 (3000+ értékelés) 4,5/5 (3000+ értékelés)

11. Keap

via Keap

A Keap (korábban Infusionsoft) egy kisvállalkozások számára tervezett CRM. Robusztus értékesítési és marketing automatizálást, kapcsolattartás-kezelést, e-kereskedelmet és számos népszerű eszközzel való integrációt kínál. Segít a vállalkozásoknak automatizálni az ismétlődő feladatokat, és hatékonyabban követni az ügyfeleket és a potenciális ügyfeleket.

A Keap legjobb funkciói

Központosított ügyfélkapcsolatok, beleértve az e-maileket, telefonhívásokat és találkozókat

Vizuális kampánykészítő, amely fejlett marketingautomatizálást tesz lehetővé.

Személyre szabott ügyfélszolgálat automatizált e-mail válaszokkal

Mobilalkalmazás a potenciális ügyfelek kezeléséhez és nyomon követéséhez útközben

E-kereskedelmi funkciók, például bevásárlókosarak és fizetésfeldolgozás

A Keap korlátai

A rendszer beállítása és használata bonyolult lehet.

Az ár nagyon kis vállalkozások számára magas lehet.

Keap árak

Pro: 159 USD/hó két felhasználó számára

Max: 229 USD/hó három felhasználó számára

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

12. Capsule

via Capsule

A Capsule egy felhasználóbarát CRM, amely segít a vállalkozásoknak a szervezettség fenntartásában, az ügyfelekről való több információ megszerzésében és a kapcsolatok kezelésében. Egyszerű, de hatékony kialakításának köszönhetően kiváló választás kis- és középvállalkozások számára.

A Capsule legjobb funkciói

Alapvető értékesítési előrejelző eszközök és részletes értékesítési jelentések

Integráció népszerű alkalmazásokkal, mint a Google Workspace, a MailChimp és a Zapier

Testreszabható értékesítési folyamat és folyamatkezelési funkciók

A kapcsolatok egyszerű címkézése és kategorizálása a közönség szegmentálásához

Mobilalkalmazás az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez útközben

A Capsule korlátai

Korlátozott funkcionalitás néhány nagyobb CRM-platformhoz képest

A kapcsolatok száma a ingyenes verzióban korlátozott, további kapcsolatokért extra költségek merülnek fel.

Capsule árak

Ingyenes

Professzionális: 18 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 36 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 54 USD/hó felhasználónként

Capsule értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

13. Zoho CRM

via Zoho CRM

A Zoho CRM egy átfogó ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver, amelyet a Pipedrive vonzó alternatívájaként tartanak számon. Számos funkcióval segíti a vállalkozásokat a potenciális és meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartásban, a leadek konvertálásában, a bevételek növelésében és az ügyfélmegtartási arány javításában.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Többcsatornás támogatás, amely lehetővé teszi az ügyfelekkel való kommunikációt e-mailen, telefonon, élő csevegésen, közösségi médián és személyesen keresztül.

Részletes elemzések, amelyek segítenek nyomon követni, azonosítani és maximalizálni a teljesítményt és az értékesítési trendeket.

Folyamatkezelési funkció az értékesítési folyamatok racionalizálásához

Zia, az AI-alapú értékesítési asszisztens előrejelzéseket, javaslatokat és figyelmeztetéseket nyújt.

Integráció a Zoho termékskálájával a zökkenőmentes adatátvitel érdekében

A Zoho CRM korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület túl bonyolult lehet az új felhasználók számára.

A kiterjedt funkciók egyes vállalkozások számára tanulási folyamatot igényelhetnek.

Zoho CRM árak

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professional: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

14. HoneyBook

A HoneyBook segítségével

A HoneyBook egy kifejezetten kreatív és szabadúszó szakemberek számára tervezett CRM eszköz. Célja, hogy egyszerűsítse a projektek kezelését, az ügyfelek foglalását és a számlák küldését. Kiváló választás szolgáltatásalapú vállalkozások számára, ahol a közvetlen ügyfélkapcsolatok központi szerepet játszanak.

A HoneyBook legjobb funkciói

Testreszabható sablonok ajánlatokhoz, szerződésekhez és számlákhoz

Automatizált munkafolyamatok az időmegtakarítás és a projektmenedzsment folyamat automatizálása érdekében

Integrált online fizetések a gyors és egyszerű ügyfélszámlázáshoz

Ütemezési eszköz, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy az Ön rendelkezésre állása alapján foglaljanak időpontot.

Integráció olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Gmail

A HoneyBook korlátai

A platformon keresztül feldolgozott tranzakciókra szolgáltatási díjak vonatkoznak.

A robusztusabb platformokban megtalálható fejlett CRM funkciók hiánya

HoneyBook árak

Starter: 12,80 USD/hó

Essentials: 25,50 USD/hó

Prémium: 52,80 USD/hó

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

15. Maximizer

Via Maximizer

A Maximizer egy CRM szoftver, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek célja az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat hatékonyságának növelése. Egy all-in-one platformot kínál, amely személyre szabható, hogy megfeleljen a kis- és nagyvállalatok egyedi igényeinek.

A Maximizer legjobb funkciói

Kapcsolatkezelési funkciók az ügyfélkapcsolatok átfogó áttekintéséhez

Értékesítési folyamatok automatizálása az értékesítési folyamatok racionalizálása és fejlesztése érdekében

Testreszabható irányítópultok és jelentések a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követéséhez

Felhőalapú vagy helyszíni telepítési lehetőségek

Integráció a Microsoft Office-szal és más üzleti termelékenységet növelő eszközökkel

A Maximizer korlátai

A felhasználók szerint a mobilalkalmazás nem rendelkezik robusztus funkcionalitással.

A felhasználói felület nem annyira intuitív, mint más CRM-platformoké.

Maximizer árak

Kis irodák: 29 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 49 USD/hó felhasználónként

Insights: 89 USD/hó felhasználónként

Maximizer értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (300+ értékelés)

Pipedrive alternatívák: a keresés összefoglalása

Megvizsgáltuk a Pipedrive versenytársait, amelyek mindegyike egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. Ne feledje, hogy a legjobb CRM-eszköz az, amely zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába, megfelel a költségvetésének, és végső soron segít a csapatának több üzletet kötni.

Szánjon rá időt, próbálja ki ezeket a lehetőségeket, és biztosan megtalálja azt a CRM-megoldást, amely harmonikusan illeszkedik az Ön értékesítési szimfóniájához. Jó vadászatot!