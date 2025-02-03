A 10 legjobb ügyfél-együttműködési szoftver 2025-re

Az ügyfelek rejtélyes lények – kicsit olyanok, mint a macskák. ?‍⬛

Sok véleményük van, és néha azt hiszi, hogy tudja, mit akarnak, de kiderül, hogy egyáltalán nem tudja.

Ha javítja az ügyfelekkel való együttműködést, és korábban és gyakrabban kap visszajelzést tőlük, elkerülheti az olyan eszközökkel való időpazarlást, amelyek esetleg nem kerülnek jóváhagyásra. A jobb ügyfél-együttműködési szoftverekkel javíthatja a folyamatokat, növelheti a jövedelmezőséget, és minden projekt zökkenőmentesen fog zajlani.

Tudja meg, mire kell figyelni az ügyfél-együttműködési szoftvereknél, és készüljön fel arra, hogy bevezesse a jelenleg elérhető 10 legjobb együttműködési eszköz egyikét. Ez a 10 lehetőség minden ügyfélprojektjét egy kicsit melegebbé és barátságosabbá teszi.

Mi az ügyfél-együttműködési szoftver?

Az ügyfél-együttműködési szoftver egy felhőalapú program, amely lehetővé teszi, hogy ügyfeleinek elküldje a beiratkozási papírokat, projektterveket, kérdéseket, bizonyítékokat, eredményeket és jelentéseket. A legtöbb együttműködési szoftver webalapú, de néhány mobilalkalmazásokat is kínál.

Az ügyfél-együttműködési szoftverek mögött az az ötlet áll, hogy Ön és ügyfele a szoftver felületén keresztül kommunikálhatnak, ami lehetővé teszi, hogy egy helyen kövesse nyomon ügyfele kéréseit, visszajelzéseit és a projekt eredményeit. Így minden rendezett és áttekinthető. ?

Növelje a termelékenységet az együttműködésen alapuló feladatkezeléssel: hozzárendelhet feladatokat, megjegyzéseket címkézhet és képernyőfelvételeket oszthat meg egy platformon.

De mindannyian voltunk már olyan ügyfelekkel, akik nem akartak új szoftvert megtanulni. Ezért egyes ügyfél-együttműködési szoftverek integrálódnak az Ön és ügyfelei által már használt eszközökkel, így könnyen importálhatók az e-mailek, a Slack üzenetek, a fájlmegosztások és egyebek.

Minden továbbra is rendezett és tisztán látható marad – még akkor is, ha ügyfele kissé kaotikus.

Ezek a mi szerintünk elengedhetetlen funkciók az ügyfél-együttműködési szoftverekben. Bár az alábbiakban bemutatott eszközök közül sok sokkal többet tud, ez a négy alapvető funkció biztosítja, hogy az együttműködés zökkenőmentesen működjön:

Egyszerű fájlmegosztás: Ügyfeleinek szerződéseket, bizonyítékokat és egyéb fájlokat kell elküldenie jóváhagyásra, ezért a szoftvernek meg kell könnyítenie a fájlmegosztást, hogy a leggyakrabban használt fájltípusokat könnyen feltöltse és elérje. Ügyfeleinek szerződéseket, bizonyítékokat és egyéb fájlokat kell elküldenie jóváhagyásra, ezért a szoftvernek meg kell könnyítenie a fájlmegosztást, hogy a leggyakrabban használt fájltípusokat könnyen feltöltse és elérje.

Intuitív kommunikációs eszközök: Az azonnali üzenetküldés, a megemlítések és a megosztott dokumentumok olyan funkciók, amelyek valós idejű segítséget nyújtanak az ügyfelekkel való együttműködéshez egy feladatkezelő platformon. Az azonnali üzenetküldés, a megemlítések és a megosztott dokumentumok olyan funkciók, amelyek valós idejű segítséget nyújtanak az ügyfelekkel való együttműködéshez egy feladatkezelő platformon.

Szerepkörökön alapuló jogosultságok: Ha korlátokat szabhat arra, hogy ügyfelei milyen adatokhoz férhetnek hozzá, akkor biztos lehet benne, hogy nem látják, hogyan készül a kolbász, és nem tudnak a saját munkájukon kívüli projekteket kezelni.

Integrációk: Ha már használ más kommunikációs eszközöket, például a Slack üzenetküldő programot vagy a Zoom videohívás-programot, győződjön meg arról, hogy az ügyfél-együttműködési szoftver integrálható ezekkel a programokkal, így könnyedén importálhatja ügyfeleivel folytatott kommunikációját.

Most, hogy már ismeri az ügyfél-együttműködési szoftverek minimális követelményeit, ismerkedjen meg 10 olyan eszközzel, amelyek a maximumot nyújtják. Ez a 10 projekt- és feladatkezelő eszköz rendelkezik azokkal a funkciókkal, amelyekre az ügynökségeknek és a professzionális szolgáltató cégeknek szükségük van az ügyfeleikkel való kommunikációhoz.

Válasszon egy olyan együttműködési eszközt, amelyet az egész csapata imádni fog, így elvégezhetik a munkát, nyomon követhetik a projekt sikereit és javíthatják az ügyfélmegtartást.

Dolgozzon együtt ügyfeleivel az ötleteken, beszélgessen a teljesítendő feladatokról, osszon ki feladatokat, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket valós idejű megjegyzésfunkciókkal, mindezt egy helyen, a ClickUp-on.

Ha az ügyfelek és a projektek teljes életciklusát egy helyen szeretné kezelni, akkor szüksége van egy ClickUp munkaterületre.

A ClickUp egyrészt projektmenedzsment eszköz, másrészt online együttműködési eszköz, harmadrészt CRM eszköz, negyedrészt pedig jelentéskészítő eszköz – lényegében egy teljes eszközkészlet a csapat számára. ?️ ?

Ezek a legjobb csapat- és ügyfél-együttműködési szoftverek, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a megosztott dokumentumok, táblák, azonnali üzenetküldés, valós idejű megjegyzések, fájlmegosztás és említések. Megoszthat olyan eszközöket is, mint videók, táblázatok, vázlatok és weboldalak, így ügyfelei és csapata mindig rendelkezik a szükséges kontextussal.

A ClickApps munkamenedzsment, időkövetés és jelentéskészítés funkcióival pedig nyomon követheti csapata munkaterhelését. A projektmenedzserek számára a ClickUp megkönnyíti a munkavállalók kiégésének megelőzését és a projektállapot figyelemmel kísérését, hogy az ügyfélprojektek költségvetése ne merüljön ki.

A webes alkalmazás mellett a ClickUp iOS és Android mobilalkalmazásként is elérhető. Emellett integrálható kedvenc eszközeivel, és egyetlen kattintással lehetővé teszi más projekt- és feladatkezelő programokból – többek között az Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike és Basecamp programokból – származó adatok importálását.

Legjobb funkciók

Korlátozások

Az új felhasználóknak tanulási folyamaton kell átesniük, miközben megismerik a ClickUp hosszú funkciólistáját.

A webalkalmazás összes funkciója jelenleg nem érhető el a mobilalkalmazásban.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 dollár/tag/hónap

Üzleti: 12 dollár/tag/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Clickup AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork megvalósítja az álmokat! A Teamwork ügyfél-együttműködési eszköz pedig az ügyfelekkel való munkát álommá teszi. ?

Ez az ügynökségekre fókuszáló szoftverprogram eszközöket kínál projekt táblák létrehozásához, feladatok ütemezéséhez, a csapat munkaterhelésének nyomon követéséhez, a projekt hatókörének meghatározásához, mérföldkövek kitűzéséhez, ügyfelek bevonásához, órákonkénti nyomon követéshez, számlák generálásához és az ügyfelek jóváhagyásának megszerzéséhez.

Az ügyfél utazásának kezdetétől egészen az utolsó szállítás aláírásáig ez az alkalmazás segít Önnek a különböző ügyfelek projektjeinek kezelésében, és biztosítja, hogy azok időben és a költségkereten belül maradjanak.

Legjobb funkciók

A bizonyítékok feltöltésével nyomon követheti ügyfelei visszajelzéseit a kontextusban, és láthatja, hogyan alakulnak a projekt eszközei.

Az ügyfélfelhasználók hozzáadásával ellenőrizheti a projekthez való hozzáférésüket, így ők is láthatják a projekt előrehaladását, és megjegyzéseket fűzhetnek azokhoz a feladatokhoz, amelyekhez hozzáférést biztosított nekik.

Az időkövetési funkciók rögzítik az összes számlázható percet, és megkönnyítik a számlák létrehozását.

Korlátozások

Nincs iOS-alkalmazás, ami frusztráló lehet azoknak a Mac-felhasználóknak, akik inkább telefonjukon vagy táblagépükön dolgoznak.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a csapat bevezetése időigényes volt, és az ügyfeleknek nehezebb lehet megtanítani a szoftver használatát, mint a belső csapat tagjainak.

Árak

Örökre ingyenes

Starter: 5,99 USD/tag/hónap

Szállítás: 9,99 USD/tag/hónap

Grow: 19,99 USD/tag/hónap

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

3. Runrun. it

Ki irányítja a világot? A projektmenedzserek. ?

A Runrun.it egy együttműködési eszköz, amely egyszerű projekt táblákkal, automatizálásokkal és mesterséges intelligenciával segít abban, hogy figyelmeztessen, ha a projektje nem halad a terv szerint. Választhat a Kanban, a Gantt-diagram és a teendőlista nézetek közül, hogy a projektjeit a saját elképzelése szerint láthassa.

Ezenkívül világos vizuális elemeket is kínál, amelyek segítenek megérteni a projekt adatait, valamint nyomon követni az előrehaladást és a sikerarányt. Ezeket a vizuális elemeket felhasználhatja arra, hogy ügyfeleinek bemutassa sikereit, és meghívhatja őket a táblák és feladatok megtekintésére.

A Runrun.it mindenekelőtt könnyen használható, így még a leginkább technológiaellenes ügyfelek sem félnek majd az ügyfél-együttműködési eszközök használatától. Webes alkalmazásként, iOS-alkalmazásként és Android-alkalmazásként is elérhető, így bármilyen eszközről használhatja.

Legjobb funkciók

A felhasználóbarát projekt táblák lehetővé teszik a csapat tagjainak és az ügyfeleknek, hogy nyomon kövessék a projekt előrehaladását és megtekintsék a figyelmet igénylő feladatokat.

A költségekről, a projektenkénti óraszámról és a feladatonkénti munkáról szóló jelentések segítenek abban, hogy stratégiaibb döntéseket hozzon a jövőbeli projektekkel kapcsolatban.

Az automatizálás megkönnyíti a projektek ütemezését és az előrehaladás nyomon követését.

Korlátozások

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a megjegyzésfelület nem jelenik meg tisztán, ami miatt a csapat tagjai és az ügyfelek elmulaszthatnak üzeneteket.

A jelentési és elemzési funkciók korlátozottak a listán szereplő más eszközökhöz képest.

Árak

Ingyenes

Üzleti: 8 dollár tagonként havonta

Vállalatok: 25 USD/tag/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (135+ értékelés)

4. ProofHub

via ProofHub

Szinte minden felhőalapú projektmenedzsment szoftver segít a távmunka hatékonyabbá tételében. A ProofHub azonban különös figyelmet fordított az elosztott csapatok számára készült eszközökre, amelyek robusztus kommunikációs funkciókkal és automatikusan az ügyfelek és a csapat tagjai időzónájához igazodó határidőkkel rendelkeznek.

Így bárhol is dolgozzon, együtt tudnak dolgozni. ?

A ProofHub, az egyik legjobb ügyfél-együttműködési eszköz, teljes körű projektmenedzsment, jelentéskészítési és adminisztrációs eszközöket tartalmaz, amelyek segítségével a projektek kezdetétől a befejezésig kezelheti azokat. A nagy integrációs könyvtár – amely többek között a Slack, a Dropbox, a Google Drive és a One Drive alkalmazásokat is tartalmazza – azt jelenti, hogy az ügyfeleivel bármelyik platformon megoszthatja az erőforrásokat, amelyet azok preferálnak.

Ezenkívül a csapat ProofHub munkaterületén is frissülni fog, ahogy haladsz előre.

Legjobb funkciók

A külső kérések lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy űrlapokat nyújtsanak be és hibajavításokat, a teljesítések módosításait vagy teljesen új teljesítéseket kérjenek.

Az egyéni szerepkörök lehetővé teszik, hogy különböző jogosultságokat állítson be az ügyfelek és a csapat tagjai számára, így mindenki csak ahhoz fér hozzá, amire szüksége van.

A robusztus ügyfél- és csapat-együttműködési eszközök között megtalálhatók a megjegyzések említéssel, e-mail integrációk, valamint egyéni és csoportos csevegési lehetőségek, amelyek segítségével azonnali üzenetküldéssel gyorsan kommunikálhat és nyomon követheti a projekt ütemtervét.

Korlátozások

Sok felhasználó szerint a értesítési beállítások lehetőségei korlátozottak, ami megnehezítheti a riasztások szervezését és fontossági sorrendbe állítását.

Ez a szoftver nem tartalmaz költségvetési eszközöket, és ha időkövetési jelentést szeretne számlává alakítani, akkor integrálnia kell a Freshbooks vagy a QuickBooks szoftvert.

Árak

Alapvető: 45 dollár havonta

Teljes ellenőrzés: 89 dollár havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)

5. Kantata

via Kantata

A Kantata kifejezetten ügynökségek számára készült. Megérti az ügynökségi projektek teljes életciklusát, a pályázat benyújtásától a szerződés megkötésén át a rettegett hatókör-kiterjesztés elleni küzdelemig. ?‍♂️

Ez a projektmenedzsment platform nemcsak elősegíti a jobb kommunikációt az ügyfelek és a csapat között, hanem fejlett elemző eszközökkel is rendelkezik, amelyek nyomon követik a kockázatokat, feltételezéseket, problémákat és függőségeket, valamint a bevételeket és a költségeket.

Így ha stratégiáját módosítania kell, problémát kell megoldania vagy változtatási utasítást kell kiadnia, azt egy pillanat alatt láthatja – nem kell többé nagyítóval átnéznie a nehézkes táblázatokat. ?️‍♀️

A Kantata Salesforce-hez készült API-val vagy nyílt API-val érhető el, így a programot a már használt eszközökkel is futtathatja.

Legjobb funkciók

Hívja meg ügyfeleit, hogy megtekintsék a projekt mérföldköveit , és munkája során adjanak jóváhagyást, ahelyett, hogy a projekt végén tennék meg.

Automatizálja munkafolyamatait, és hozzon létre újrafelhasználható sablonokat, amelyek segítségével gyorsan ütemezheti projektjeit.

Tekintse meg projektje ütemtervét, hatókörét és költségvetését egymás mellett, hogy minden a terv szerint haladjon.

Korlátozások

Egyes felhasználók szerint ez a program nehezen kezelhető, és szeretnék, ha intuitívabb funkciókat kínálna, például drag-and-drop és visszavonási opciót.

Más felhasználók lassú betöltési időről és korlátozott integrációs lehetőségekről számolnak be.

Árak

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (1325+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (595+ értékelés)

6. Workzone

via Workzone

A Workzone egy projektmenedzsment program, amely fejlett nyomonkövetési és jelentési funkciókkal, valamint biztonságos ügyfélportálokkal rendelkezik. Mint minden projektmenedzsment szoftver, ez is lehetővé teszi projekt táblák létrehozását és feladatok kiosztását, de olyan funkciói, mint a munkaterhelés és a költségek nyomon követése teszik ezt a programot különösen alkalmasnak ügynökségek számára.

Megtekintheti ügyfelei projektjeit azok saját munkaterületein (vagy zónáiban), vagy áttekintheti az összes ügyfélprojektet és azok állapotát, ami megkönnyíti annak eldöntését, melyik projektre kell először figyelmet fordítania.

Így amikor úgy érzi, hogy minden ügyfele egyszerre igényli a figyelmét, meg tudja állapítani, ki szorul rá leginkább.

Legjobb funkciók

A biztonságos ügyfélportálok lehetővé teszik, hogy márkás élményt teremtsen ügyfeleinek, és különböző jogosultságokat állítson be a különböző felhasználók számára.

A projekt irányítópultok egyszerre mutatják az összes ügyfélprojektet, így láthatja, melyek haladnak a terv szerint, és melyek igényelnek külön figyelmet.

A gyakorlatias bevezetési folyamat biztosítja, hogy gyorsan megtanulja használni ezt a szoftvert, és hogy munkaterülete minden olyan funkcióval fel legyen szerelve, amelyre csapatának szüksége van, és egyáltalán ne tartalmazzon olyanokat, amelyekre nincs szüksége.

Korlátozások

Ez a program kizárólag webalapú, mobilalkalmazás nélkül.

Nincs ingyenes verzió, és a költségek túl magasak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik csak az alapvető funkciókra van szükségük.

Árak

Csapat: 24 dollár tagonként havonta

Professzionális: 34 USD/tag/hónap

Vállalatok: 43 USD/tag/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

7. Monday. com

Ha valaha is volt már olyan, hogy nem tudta elviselni a hétfőt, talán itt az ideje, hogy beszerezze a Monday.com-ot.

Ez a feladatkezelő és együttműködési platform segíthet abban, hogy a hétfőket – és az összes többi munkanapot – a legjobb lábbal kezdje, mivel könnyebbé teszi, hogy lássa, mit kell tennie Önnek és csapatának.

Persze, ez az online munkaterület nem olyan szórakoztató, mint az „Office Space” című film, de melyik online munkaterület az? ?

A monday.com segítségével elősegítheti az ügyfelekkel és a csapattal való jobb együttműködést azáltal, hogy meghívja a csapattagokat és az ügyfeleket a projektfórumokra, feladatokat oszt ki és fájlokat oszt meg. Ez a projektmenedzsment szoftver megkönnyíti a csapatának az együttműködést és a kommunikációt az ügyfelekkel.

Legjobb funkciók

A projekt táblák és feladatlapok segítségével megtervezheti projektjét, feladatokat oszthat ki a csapat tagjainak, szabadúszóknak vagy ügyfeleknek, illetve fájlokat oszthat meg, hogy az együttműködés zökkenőmentesen folyjon.

Az egyedi irányítópultok táblázatok és grafikonok segítségével világosan nyomon követik a projekt előrehaladását, a költségvetést és az ütemtervet.

Az automatizálás lehetővé teszi, hogy „ha ez, akkor az” szabályokat állítson be, amelyek bizonyos lépések elvégzése után feladatokat vagy értesítéseket indítanak el, így például automatikusan értesítheti az ügyfeleket, amikor a teljesítések áttekintésre készek.

Korlátozások

Egyes felhasználók szerint az automatizálási funkciók hibásan működhetnek, ami miatt a hibás feladatokat manuálisan kell törölni és újra létrehozni.

Más felhasználók arról számolnak be, hogy az értesítési beállítások megadása és szerkesztése nehézségekbe ütközhet.

Árak

Ingyenes

Alap: 8 dollár/tag/hónap

Alapcsomag: 10 USD/tag/hónap

Pro: 16 dollár/tag/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4070+ értékelés)

8. Trello

via Trello

A Trello népszerű név a projektmenedzsment területén. ?

Aki az elmúlt 10 évben projektmenedzsment eszközöket használt, valószínűleg felismeri a Trello felépítését. Az eszköz agilis folyamatokon alapul, és Kanban táblát használ, hogy segítse a csapatokat a produktív együttműködés fenntartásában.

Különböző táblákat hozhat létre az egyes ügyfélprojektekhez, majd megtekintheti a teljes projekt táblát, vagy megtekintheti a közelgő feladatokat egy teendőlistán vagy naptár nézetben. Ez a program kiválóan alkalmas ügyfelek bevonására, projekttervezésre és a projekt előrehaladásának nyomon követésére.

Nagyon jól testreszabható. A táblát a munkafolyamatához igazíthatja, és meghívhatja az ügyfeleket a saját táblájukra, hogy láthassák a projekt dokumentumait és áttekinthetik a feladatokat.

Legjobb funkciók

A Trello táblák segítségével szervezheti projektjeit, ütemezheti feladatait, és feladatokkal láthatja el csapattagjait vagy ügyfeleit.

A sablonok segítségével gyorsan és egyszerűen beállíthatja ügyfélprojektjeinek tábláit – csak ki kell töltenie az üres mezőket.

Több száz integráció lehetővé teszi kedvenc alkalmazásainak összekapcsolását, mint például a Jira, a Slack, a Microsoft Teams, a Dropbox és a Google Docs.

Korlátozások

Ez a program nem rendelkezik beépített jelentéskészítési vagy elemzési funkciókkal, ami megnehezítheti a projekt sikerének nyomon követését integráció hozzáadása nélkül.

A Trello automatizálási funkciói korlátozottak, ezért inkább egyszerű projektek tervezésére alkalmas, mint összetett, több függőségi viszonnyal rendelkező projektekre.

Árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/tag/hónap

Prémium: 10 dollár/tag/hónap

Vállalati: 17,50 USD/tag/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 340 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 680 értékelés)

9. AllClients

via AllClients

Ha csapata kis létszámú, az AllClients az a CRM, amely segít a kapcsolatok zökkenőmentes fenntartásában. ?‍♂️

Ez az ügyfélkezelő eszköz kisvállalkozások számára lett kifejlesztve. Az AllClients szerint „mindent kínál, amire szükség van, és semmit, amire nincs”. Fordítás: Ez az eszköz egyszerűen használható, de nem olyan sokoldalú, mint a listán szereplő néhány másik lehetőség.

Mégis, sok kisvállalkozás tulajdonosának ez minden lesz, amire szüksége van. Az ügyfelek elérhetőségeit egy ügyfél-adatbázisban tárolhatja, és e-maileket és SMS-eket küldhet nekik, hogy kapcsolatban maradjon velük.

Számos marketingfeladatot is automatizálhat. Így még ha kis csapatod is van, semmi sem maradhat figyelmen kívül.

Legjobb funkciók

A beépített e-mail marketing és kommunikációs eszközök segítségével kapcsolatot tarthat ügyfeleivel anélkül, hogy külön e-mail marketing programért kellene fizetnie.

Az automatizálás lehetővé teszi, hogy nyomonkövetési üzeneteket és e-maileket küldjön, így extra munkaidő befektetése nélkül is kapcsolatot tarthat ügyfeleivel.

A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően a programot azonnal el lehet kezdeni használni.

Korlátozások

Bár 14 napos ingyenes próbaidőszak van, azoknak a felhasználóknak, akik csak az alapvető funkciókra van szükségük, nincs ingyenes csomag.

Ez az alkalmazás korlátozott integrációs és testreszabási lehetőségeket kínál.

Árak

Válassza: 24 dollár havonta

Prémium: 48 dollár havonta

Elite: 96 dollár havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5+ értékelés)

10. Bit. ai

Ha jobb fájlmegosztási megoldást keres az ügyfeleknek küldendő eredményekhez, a Bit. ai rendelkezik a szükséges dokumentumokkal. ?

Ez az együttműködési eszköz ugyanolyan jól működik a belső brainstorming üléseken, mint az ügyfélkezelési folyamatokban.

Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy valós időben dolgozzanak együtt, függetlenül attól, hogy ugyanabban a helyiségben vagy különböző országokban tartózkodnak. Amikor eljön az ideje a munka megosztásának, elküldheti azt az ügyfél számára létrehozott munkaterületen keresztül. Csak át kell helyeznie a fájlt.

Így ügyfelei csak azt fogják látni, amit Ön szeretne, hogy lássanak, és belső folyamatait magának tarthatja – ez lesz a saját titkos receptje. ?

Legjobb funkciók

Az interaktív intelligens dokumentumok lehetővé teszik a valós idejű együttműködést a világ bármely pontjáról, táblázatok, grafikonok, videók és képfájlok létrehozásának lehetőségével.

A wikik tudásbázisként szolgálnak, ahol tárolhatja a vállalati információkat, dokumentálhatja a folyamatokat és irányelveket, vagy hozzáadhat projektinformációkat az egyes ügyfelekhez.

Az ügyfél munkaterületek segítik a projektek szervezését. Meghívhatja az érdekelt feleket, és áthelyezheti a dokumentumokat a belső és az ügyfél munkaterület között, amikor azok megosztásra készek.

Korlátozások

Egyes felhasználók szerint nehéz lehet dokumentumokat létrehozni és megosztani, és a megtekintőknek további lépéseket kell tenniük ahhoz, hogy hozzáférjenek a velük megosztott dokumentumokhoz.

Ez a platform teljes egészében webalapú, így nincs asztali vagy mobil alkalmazás.

Árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 8 dollár/tag/hónap

Üzleti terv: 15 dollár tagonként havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4/5 (19+ értékelés)

Capterra: 5/5 (8+ értékelés)

A következő generációs együttműködés a ClickUp-pal kezdődik

Számos program segíthet az ügyfélprojektek kezelésében, de ha az ügyfél-együttműködést egy magasabb szintre szeretné emelni, akkor szüksége lesz táblákra, megosztott dokumentumokra, azonnali üzenetküldésre, megjegyzésekre és minden olyan eszközre, amely megkönnyíti a valós idejű együttműködést.

A ClickUp brainstorminghoz lett kifejlesztve. Megosztásra lett kifejlesztve. Együttműködésre lett kifejlesztve. Mindenre lett kifejlesztve, amire az ügynökségeknek és a professzionális szolgáltató cégeknek szükségük van. ?

Az együttműködési funkciók mellett fejlett projektmenedzsment, jelentéskészítés, erőforrás-kezelés és több ezer más alkalmazással való integráció is rendelkezésre áll, mindez egy helyen. Az ügyfélprojektek kezelése mostantól kevésbé fog macskák terelgetéséhez hasonlítani. ?‍⬛

Kezdje el ingyenesen, hogy megnézze, megfelel-e a ClickUp az ügyfél-együttműködési szoftverrel kapcsolatos igényeinek.