A 10 legjobb munkahelyi kommunikációs eszköz és szoftver 2025-ben

A belső kommunikáció a munkahelyi működés szerves része. A felső vezetéstől a beosztott alkalmazottakig a releváns információk terjesztése segít egy egészséges munkahelyi környezet kialakításában és az alkalmazottak elkötelezettségének fenntartásában.

Bár továbbra is vannak elkerülhetetlen akadályok, például környezeti és személyes akadályok, amelyek rossz kommunikációhoz vezetnek, ezeknek az akadályoknak a leküzdése kulcsfontosságú a belső kommunikáció és a csapatmunka javítása szempontjából.

A világjárványra való tekintettel több kommunikációs eszköz áll rendelkezésre, mint valaha, amelyek enyhítik a távoli és hibrid munkakörnyezetek kihívásait és egyszerűsítik a munkahelyi kommunikációt. Mi segítünk Önnek megismerni a legjobb munkahelyi kommunikációs eszközöket, hogy a csapatának megfelelő választást hozhassa.

Különböző kommunikációs eszközöket és szoftvereket elemeztünk, amelyek növelhetik a termelékenységet, egyszerűsíthetik az együttműködést és összekapcsolhatják az elosztott csapatokat. Olvassa el a mai legjobb munkahelyi kommunikációs eszközökre vonatkozó 10 legfontosabb ajánlásunkat!

„A legtöbb jelentős üzleti költség ingatlanokkal kapcsolatos, például bérleti díj és adók. A világjárvány miatt lehetővé vált az otthoni munkavégzés, ami csökkentette a költségvetést, és lehetővé tette annak átcsoportosítását olyan, nagyobb hozzáadott értéket képviselő beruházásokra, mint a belső kommunikációs eszközök.” —Carter Seuthe, Credit Summit

Ha Ön is fontolgatja, hogy befektet a kommunikációs és munkavállalói elkötelezettséget növelő eszközökbe, akkor jó úton jár! Az üzleti kommunikációs eszközök nemcsak a hibrid és távoli csapatok számára biztosítanak kapcsolatot, hanem az egész szervezet számára előnyösek. Íme néhány fontos előnye ezeknek a modern eszközöknek:

Egyszerűsítse a kommunikációt egy helyen

A vezetők és a csapatvezetők egy tudásközpont eszköz vagy platform bevezetésével könnyebben nyomon követhetik a munka előrehaladását, a munkavállalók kommunikációs céljait és a projektfeladatokat.

A rengeteg adat, információ és feladat között könnyű elveszíteni az információkat, ezért a csapatkommunikációs eszközök egy helyen biztosítják mindazt, amit egy feladatról tudni kell.

Biztonságos üzleti kommunikáció

„Egyre több vállalat támaszkodik a technológiára – és erre nagyon jó okuk van. Ugyanakkor ezeknek a vállalatoknak alaposan meg kell vizsgálniuk ezeket az alkalmazásokat, hogy elkerüljék az adatvesztést vagy az adatvédelmi incidenseket. Az adatbiztonságnak az egyik legfontosabb beruházásnak kell lennie egy szervezet számára, hogy elkerülje a jogi következményeket és/vagy az azokból fakadó problémákat.” – Mark Pierce, a Colorado LLC Attorney vezérigazgatója

Ennek fényében elengedhetetlen, hogy a vállalkozások megfelelő csapatkommunikációs eszközöket válasszanak. A szervezetek a megfelelő belső kommunikációs eszközökkel és a végpontok közötti biztonsággal jobban védhetik az üzleti kommunikációt és az érzékeny adatokat.

Fokozott együttműködés, termelékenység és munkavállalói elkötelezettség

„A vezetők gyakran tartják az alkalmazottak elkötelezettségét az egyik legnehezebb feladatnak a szervezet fenntartása során. Az alkalmazottak termelékenységét nagyban befolyásolja, hogy mennyire érzik magukat értékesnek és bevonva, ezért a hatékony vezetőknek arra kell összpontosítaniuk, hogy az alkalmazottak elkötelezettek legyenek és naprakészek maradjanak.” —Tom Golubovich, marketing és média kapcsolatok vezetője, Ninja Transfers

A munkavállalói kommunikáció minden szervezet középpontjába állítása elengedhetetlen a munkavállalói elkötelezettség és a termelékenység legmagasabb szinten tartásához. A belső kommunikációs eszközök használatával olyan csatornát biztosít, amelyen a munkavállalók folyamatosan egy hullámhosszon maradhatnak, és produktívak, hatékonyak és eredményesek lehetnek, még akkor is, ha otthonról dolgoznak.

A kommunikációs eszközök terén ezek a platformok ma már feladatkezelési, azonnali üzenetküldési, dokumentum-együttműködési eszközökkel, virtuális értekezletekkel, csoportos csevegés sel és videohívásokkal rendelkeznek.

Hogyan tudja meg, melyik az Ön számára megfelelő? Íme a 10 legjobb belső kommunikációs eszköz összefoglalása, azok legjobb tulajdonságaival, korlátaival, áraival és értékeléseivel együtt, hogy megkapja a szükséges információkat a csapatának és szervezetének megfelelő eszközök kiválasztásához!

1. ClickUp

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amelynek célja a munkafolyamatok és a csapatok közötti kommunikáció egyszerűsítése azáltal, hogy az összes munkát egy központi helyre összpontosítja.

Több száz funkcióval és teljesen testreszabható platformmal a különböző iparágakból származó, bármilyen méretű csapatok ugyanazon a platformon belül tervezhetik, kezelhetik és nyomon követhetik projektjeiket és kommunikációjukat.

Mivel a ClickUp csapatkommunikációs funkciókkal és együttműködés-érzékeléssel rendelkezik, a csapatok zökkenőmentesen együttműködhetnek valós időben vagy aszinkron módon, így a távoli csapatok mindig összehangoltan és kapcsolatban maradhatnak. Használja a ClickUp digitális tábláit brainstorming és stratégiai tervezési üléseken, valamint a ClickUp Docs-ot ötletek, SOP-k és még sok más tárolására.

Beépített üzenetküldő funkcióval, a Chat view-val is rendelkezik, amely azonnali üzenetküldést tesz lehetővé, így a beszélgetéseit a munkája mellett is folytathatja. Ha pedig más módon szeretne kommunikálni a csapatával, használhatja az alkalmazáson belüli képernyőfelvevőt, a Clip by ClickUp-ot, amellyel videóüzeneteket hozhat létre és küldhet el a ClickUp-on belül.

Ossza meg a képernyőfelvételeket, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncra vagy személyes találkozóra lenne szükség.

Ha pedig hatékonyabb módszert keres az e-mailek kezelésére, a ClickUp egy Email in ClickUp funkciót kínál, amely lehetővé teszi az e-mailek küldését és fogadását anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot. Egyszerűen integrálja a leggyakrabban használt e-mail alkalmazásait a ClickUp-ba, például a Gmail, az Outlook vagy a Front alkalmazásokat, és kezdje el megválaszolni az e-mailjeit a ClickUp feladatokon belül. ?

Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül, hogy egyszerűsítse az e-mailek kezelését.

A ClickUp funkciói és képességei megkönnyítik a munkát és a kommunikációt a csapataival anélkül, hogy egyik platformról a másikra kellene váltania, így ez az egyik legjobb kommunikációs és projektmenedzsment eszköz a mai piacon.

A legjobb funkciók

Teljesen testreszabható platform : Testreszabhatja a ClickUp minden részét, hogy az megfeleljen csapata és vállalkozása igényeinek.

Több mint 15 egyéni nézet : Válasszon több mint 15 mód közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve a Csevegés nézetet is. : Válasszon több mint 15 mód közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve a Csevegés nézetet is.

Csevegő nézet : Küldjön azonnali üzeneteket csapatának, és folytassa a beszélgetéseket a munkája mellett.

E-mail a ClickUp-ban: Kezelje az összes e-mailes kommunikációját egy helyen, külön programok és szoftverek nélkül. Küldjön vállalati híreket, feladatokat, információkat és fontos üzeneteket a ClickUp-ban, anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Fehér táblák : Készítsen vizuális segédeszközöket a virtuális értekezletekhez, és térképezze fel a projekteket és ötleteket, hogy kommunikálja a terveket a csapataival.

Figyelők : Ha valakit figyelőként jelölnek ki, akkor automatikusan értesítést kap, amikor egy feladat frissül, így nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatot.

Hozzárendelt megjegyzések és említések: Hozzon létre teendőket egy feladat keretében, és rendelje azokat másokhoz vagy akár saját magához, majd az említések funkcióval hívja fel a figyelmüket a feladatokon belüli elemekre vagy a Csevegés nézetre.

Korlátozások

A szoftver nem rendelkezik beépített funkcióval a virtuális értekezletekhez szükséges videohívásokhoz. Ugyanakkor több alkalmazásintegrációval rendelkezik videohívás-szoftverekkel, például a Zoom integrációval , amely lehetővé teszi, hogy a Zoom értekezlet gomb vagy a /zoom perjel parancs segítségével ClickUp-feladat keretében értekezletet indítson.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 dollár/tag/hónap

Üzleti : 12 dollár/tag/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (5732 értékelés) A 50 legjobb termékmenedzsment termék

G2 : 4,7 az 5-ből (5732 értékelés)

Capterra : 4,7 az 5-ből (3553 értékelés) Legjobb teljesítményű projekt- és feladatkezelő szoftver

A projekt- és feladatkezelő szoftverek legjobbja

Capterra : 4,7 az 5-ből (3553 értékelés)

A projekt- és feladatkezelő szoftverek legjobbja

2. Slack

via Slack

A Slack egy kommunikációs és azonnali üzenetküldő platform, ahol a csapatok összeállhatnak, hogy rugalmas és zökkenőmentes kommunikációt és együttműködést alakítsanak ki.

A Slack felépítése úgy van kialakítva, hogy a csapatokon belüli csapatok könnyen elérhetők és azonosíthatók legyenek, a felhasználói felület középpontjában a „csatornák” állnak. A Discordhoz hasonlóan a Slack is csatornákat használ, így a csapatok hatékonyan elkülöníthetik a beszélgetéseket és a megbeszéléseket projekt vagy téma szerint, hogy a beszélgetéseket szervezettebben tárolhassák és nyomon követhessék.

A legjobb funkciók

Csatornák: A beszélgetéseket különleges terekbe szervezi

Huddle: A csatornákon belül a Slack lehetővé teszi, hogy A csatornákon belül a Slack lehetővé teszi, hogy a Slack Huddle- on beszélgessen, amely audio- vagy videohíváson keresztül történő kommunikációt tesz lehetővé.

Alkalmazásintegrációk: Integrálja a Slacket különböző eszközökkel és szoftverekkel, mint például a ClickUp, a Google Drive, a Zoom, a Loom, a Google Calendar, a Microsoft Teams és még sok más.

➡️ Próbálja ki a ClickUp Slack integrációt

Korlátozások

A 90 napnál régebbi üzenetek, fájlok és beszélgetések a ingyenes csomagban el vannak rejtve.

Árak

Ingyenes

Pro : 7,25 USD havonta

Üzleti : 12,50 USD havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (30 942 értékelés) A távoli munkavégzéshez legalkalmasabb 50 termék

G2 : 4,5 az 5-ből (30 942 értékelés)

Capterra 4,7 az 5-ből (22 843 értékelés)

4. 7 az 5-ből (22 843 értékelés)

A távoli munkavégzéshez legalkalmasabb 50 termék

4. 7 az 5-ből (22 843 értékelés)

3. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

A modern alkalmazottak hibrid munkavégzése tekintetében a Microsoft Teams fontos kommunikációs eszközzé vált a videohívások, a csoportos csevegések és a belső kommunikációs eszközök igényeinek kielégítésében.

A Microsoft Teams segítségével bármikor és bárhol tarthat értekezleteket, az értekezletfunkciók, például a Together Mode és a Dynamic View segítségével pedig a távoli értekezletek és webináriumok a lehető legközelebb és leginkább interaktívak lehetnek.

Kommunikációs eszközként a Microsoft Teams segít összekapcsolni a távoli munkavállalókat könnyen kezelhető csevegési és együttműködési funkciók, például csatornák és megosztott csatornák segítségével, valamint külön csapatok szobáit hozhat létre, és telefonhívásokat fogadhat és kezdeményezhet a programon keresztül.

A legjobb funkciók

Microsoft Office 365 integráció: Zökkenőmentesen integrálódik a legszélesebb körben használt Microsoft PowerPoint és Excel programokkal, hogy a csapatértekezletek és megbeszélések kényelmesebbé váljanak.

Breakout Rooms: A Breakout Rooms lehetővé teszi, hogy kisebb megbeszéléseket szervezzen egy nagyobb megbeszélés részeként.

Together Mode: Összehozza a távoli csapatokat azáltal, hogy mindenki videó feedjét egy közös virtuális háttérre helyezi.

Előadó mód: Ez a mód lehetővé teszi az előadók számára, hogy lássák a diák jegyzeteket és a következő diákat, míg a találkozó résztvevői nem.

Korlátozások

A Microsoft Teams kizárólag csapatkommunikációra szolgál, és nem tartalmaz projekt- és feladatkezelési funkciókat a munkaköri együttműködés nyomon követéséhez.

Árak

Otthoni és egyéni árak:

Ingyenes

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD havonta egy személy számára

Microsoft 365 Family: 9,99 USD havonta hat fő részére

Üzleti árak:

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,3 az 5-ből (13 423 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (8927 értékelés)

4. Zoom

a Zoom segítségével

A Zoom felbecsülhetetlen értékű kommunikációs eszközzé vált, amely segített a csapat tagjainak kapcsolatban maradni, és az elmúlt néhány évben a munkahelyi kommunikáció egyik leghatékonyabb eszközévé vált.

Kommunikációs eszközként a Zoom „egy platform” szlogenje, amely a kapcsolatteremtést, az alkotást és az innovációt hirdeti, valóban bizonyítja, mire képes a csapat tagok összekapcsolásában.

A Zoom különlegessége, hogy számos együttműködési és kapcsolattartási funkciót kínál minden alkalmazott számára, beleértve a Zoom One-t az összes értekezlet és csevegés igényének kielégítésére, a Zoom Spaces-t innovatív videomegoldásokhoz és a Zoom Events-t virtuális eseményekhez.

A legjobb funkciók

Virtuális értekezletek: A Zoom, mint az egyik legnépszerűbb videohívás és csoportos virtuális kommunikációs alkalmazás, HD videó- és audioértekezleteket kínál akár 1000 résztvevő számára.

Találkozók rögzítése : A Zoom lehetővé teszi audio- és videotalálkozók rögzítését.

Zoom Chat : A Zoom csapatcsevegési funkciói segítenek a csapat tagjainak a zökkenőmentes kommunikációban, valamint a kereshető előzmények és a 10 éves archívum segítségével visszatekinthetnek a beszélgetésekre.

Zoom Whiteboard: Ez a fehér tábla funkció segít a beszélőknek virtuális vizuális segédeszközöket biztosítani, amelyekkel információkat és üzeneteket küldhetnek a közönségnek és a csapat tagjainak.

Korlátozások

A felhasználóknak le kell tölteniük az alkalmazást, hogy megbeszélést szervezzenek vagy részt vegyenek egy megbeszélésen.

Árak

A Zoom One árazási csomagjai:

Alapszintű: Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 19,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (52 537 értékelés)

Capterra : 4,6 az 5-ből (13 457 értékelés) A legjobb teljesítményű meeting szoftver

A legjobb teljesítményű meeting szoftver

A legjobb teljesítményű meeting szoftver

5. Google Workspace

a Google Workspace segítségével

A Google Workspace egy üzleti alkalmazás és együttműködési eszköz, amely segít Önnek nemcsak a szervezet csapattagjaival, hanem az ügyfelekkel és külsősökkel is kapcsolatba lépni. A Google alkalmazásai a világszerte legszélesebb körben használt üzleti alkalmazások közé tartoznak, és ugyanazon fejlesztők által készített egyetlen munkaterület segít a belső kommunikáció zökkenőmentes szervezésében.

A legjobb funkciók

Google Meet : Videotalálkozók szervezése és részvétel; a videotalálkozók titkosítva vannak, ami azt jelenti, hogy a találkozók és beszélgetések magánjellegűek maradnak.

Integráció : Csatlakozzon zökkenőmentesen a Google Meet videokonferenciákhoz a Google Naptárral vagy a Gmail-lel való integráció révén.

Termelékenységi alkalmazások egy helyen: A Google Workspace integrációja a teljes Google Workspace univerzummal lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egy platformon videohívásokra ugorjanak, csevegésekre válaszoljanak, együttműködjenek és e-mailekre válaszoljanak.

Korlátozások

Bár a Google Workspace kiválóan alkalmas a Google Office fájlok közös szerkesztésére, ehhez Google-fiókra van szükség. A Microsoft Office fájlok például megnyithatók a Google Workspace-en keresztül, de ehhez át kell alakítani őket Google Docs- vagy Sheet-fájlokká.

Árak

Business Starter : 5,40 USD/felhasználó/hónap

Business Standard : 10,80 USD/felhasználó/hónap

Business Plus : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért hívjon minket!

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (40 276 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (134 531 értékelés)

6. Flock

via Flock

A Flock az egyik a piacon elérhető számos online együttműködési eszköz közül, amely az évek során forradalmasította a munkavállalók közötti kommunikációt. Mivel a modern munkahelyi eszközök felváltották a hagyományos kommunikációs módszereket, a Flock hatékony termelékenységi eszközöket használ a szervezeten belüli kommunikáció javítására.

A Flock különösen a csatornás üzenetküldés, videohívás, fájlmegosztás, integrált keresés és üzleti termelékenységi eszközök egyetlen rendszerben történő összevonásával segít javítani a belső kommunikációs stratégiát.

A legjobb funkciók

A csatornás üzenetküldő funkció hatékony keresztkommunikációt tesz lehetővé, akár 1:1 beszélgetések, akár csapatcsatornák révén.

A Flock beépített videohívás- és hanghívás-rendszerrel rendelkezik, vagy lehetővé teszi más videohívás-alkalmazások, például a Zoom integrálását.

Az integrált keresési funkciónak köszönhetően nem kell több ezer üzenetet vagy fájlt átnéznie, hogy megtalálja a szükséges információkat.

Korlátozások

Az ingyenes verzió nem tartalmazza a videohívás funkciót, és a fájltárolási kapacitás csak 5 GB-ra korlátozódik.

Árak

Starter : Kis csapatok számára ingyenes

Pro : 4,50 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (227 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (310 értékelés)

7. Pumble

via Pumble by COING

A Pumble egy csapatkommunikációs eszköz, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az üzleti kommunikációt. Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy valós időben kommunikáljanak csatornák, szálak, egyéni közvetlen üzenetküldő funkciók, hangüzenetek, fájlmegosztás és videotalálkozók segítségével.

A legjobb funkciók

A Pumble privát és nyilvános csatornái lehetővé teszik a csapatvezetők számára, hogy kommunikációs tervet hozzanak létre , amelynek segítségével a tagok igényeiknek és feladataiknak megfelelően kapcsolatban maradhatnak anélkül, hogy egyetlen csevegőcsoportot is eltömítenének.

A Pumble lehetővé teszi hangüzenetek rögzítését, így bárki hagyhat hangfelvételeket csatornákon vagy közvetlen üzenetekben, és a csapat tagjai bármikor visszahallgathatják azokat.

A keresési előzmények funkciónak köszönhetően a csapat tagjai könnyedén navigálhatnak az alkalmazásban, és bármilyen kulcsszó beírásával információkat, linkeket vagy fájlokat kereshetnek.

A Pumble emellett lehetőséget biztosít a felhasználóknak találkozók szervezésére is, amelyeket hang-, videó- vagy képernyőmegosztás segítségével lehet lebonyolítani.

Korlátozások

Bár a Pumble egy ingyenes kommunikációs platform, egyes funkciók csak a fizetős csomagban érhetők el, például a vendéghozzáférés, a videokonferencia, a képernyőmegosztás, a felhasználónkénti 10 GB-os tárhely, a jogosultságok, a felhasználói csoportok és a testreszabható szakaszok.

Árak

Örökre ingyenes

Pro: 1,99 USD/felhasználó/hónap

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (14 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (127 értékelés)

8. Discord

via Discord

Bár sokan a Discordot a játékipar kommunikációs platformjaként ismerik, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet kiváló üzleti és csapatkommunikációs eszközként is használni. A Discord egy jól ismert hang-, videó- és szöveges kommunikációs szolgáltatás, amely minden elképzelhető csoport számára alkalmas – rajongói közösségek, játékcsapatok, baráti társaságok, üzleti csapatok vagy iskolai szervezetek számára egyaránt.

A legjobb funkciók

A Discord egyik legismertebb funkciója a meghívásos funkció. Ahogy a neve is sugallja, a felhasználók létrehozhatnak privát kommunikációs Discord-kiszolgálókat, amelyek csak azok számára elérhetők és hozzáférhetők, akik meghívó linket kaptak a csapat adminisztrátoraitól – így a kommunikáció a lehető legprivátabb marad a csapaton belül.

A Discord szerver lehetővé teszi témák alapján csatornák létrehozását, ahol a csapat külön csatornákon keresztül kommunikálhat különböző témákról, így maximális hatékonyságot biztosítva a beszélgetések során.

A hangcsatornákon keresztül a csapat tagjai nyilvános hanghívásba léphetnek, amelybe a többi csapat tag is bekapcsolódhat anélkül, hogy hívnia kellene.

Korlátozások

Egy nyüzsgő Discord-kiszolgáló lehetetlenné teszi, hogy bárki visszagondoljon a beszélgetések történetére, különösen akkor, ha több tucat vagy több száz téma jön létre

Árak

Ingyenes

Nitro : 9,85 USD havonta

Nitro Classic : 4,92 USD havonta

Server Boost : 4,99 USD havonta

Nitro Basic: 2,95 USD havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

Capterra: 4,7 az 5-ből (240 értékelés)

9. ProofHub

via Proofhub

A ProofHub egy all-in-one projekttervező szoftver, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak a projektek tervezését, együttműködését, szervezését és megvalósítását.

A csapatkommunikációs eszközökkel teli piacon a ProofHub projekttervezési és csapatkommunikációs funkciókat kínál egy könnyen érthető felhasználói felületen, amelyen csapatmegbeszéléseket lehet tartani, bejelentéseket tenni és vállalati híreket megosztani.

A legjobb funkciók

Alkalmazásintegrációk a DropBox, a Microsoft Outlook, a Google Naptár és a Drive szolgáltatással

Kanban táblák és Gantt-diagramok a hatékony projektmenedzsment és szervezés érdekében

A ProofHub központi értesítési központot biztosít a vállalat egészét érintő bejelentésekhez, megkönnyítve ezzel a munkavállalókkal való kommunikációt.

Korlátozások

A költségvetési eszközök hiánya miatt ez a szoftver nem ajánlott azoknak a vezetőknek, akik egy alkalmazáson belül szeretnék hatékonyan kezelni költségvetésüket.

Árak

Ultimate Control : 99 dollár havonta, havi számlázással, korlátlan számú projekt, korlátlan számú felhasználó és 100 GB tárhely

Alapvető: 50 USD havonta, 40 projekt, korlátlan felhasználói szám és 15 GB tárhely

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (74 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (76 értékelés)

10. Troop Messenger

via TroopMessenger

A Troop Messenger egy kommunikációs megoldás, amely lehetővé teszi az azonnali üzenetküldést, az audio- és videohívásokat, a csoportos csevegést, a fájlmegosztást és a távoli képernyőmegosztást.

A legjobb funkciók

Végpontok közötti titkosítás, hogy a munkahelyi beszélgetések biztonságosak és védettek legyenek

A „burnout window” funkció lehetővé teszi az inkognitó csevegést a magánjellegűbb beszélgetésekhez.

A hanghívások mellett audioüzeneteket is küldhet, akárcsak a hagyományos telefonüzenetekben vagy a Facebook Messengerben.

Korlátozások

A Troop Messenger különbsége a listán szereplő néhány eszközhöz képest, hogy elsősorban a csapat tagjai közötti kommunikációra összpontosít, nem pedig a projektmenedzsmentre.

Árak

Prémium : 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : 5 USD/felhasználó/hónap

Superior: 9 USD/felhasználó/hónap

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (71 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (15 értékelés)

Mi teszi jóvá egy munkahelyi kommunikációs szoftvert?

A kommunikációs eszközök keresésekor az a célja, hogy olyanokat találjon, amelyek megfelelnek a növekvő igényeinek, rugalmasságot és biztonságot nyújtanak, valamint költséghatékonyak.

„A technológiai innováció nagy költségekkel jár. A vezetőknek meg kell találniuk az egyensúlyt a költségek és az előnyök között, és gondosan fel kell mérniük a jelentős beruházások megtérülését, amelyek a vállalat működésének nagy részét érintik.” —Shawn Plummer, vezérigazgató, The Annuity Expert

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani, ha belső kommunikációs eszközöket keres:

Együttműködési funkciók

Alkalmazásintegrációk

Projekt- és feladatkezelés

Hang- és videokonferencia

Közvetlen és csoportos üzenetküldés

Fájlmegosztás

Csapat levelezőlista

Titkosítás és biztonsági funkciók

„Az adatvédelmi incidensek és a kiberbiztonsági események az elmúlt évek egyik leggyakoribb jogi ügyei közé tartoznak. A szervezeteknek elsődleges fontosságot kell tulajdonítaniuk azoknak az alkalmazásoknak és programoknak a használatának, amelyek a kiberbiztonságot minden másnál előbbre valónak tartják, hogy ne kerüljön veszélybe az érzékeny adatok és információk biztonsága.” —Amy De La Fuente, közkapcsolatok igazgatója, Bosco Legal Services

Tartsa távolsági csapatai termelékenységét és összeköttetését a ClickUp segítségével

Bármilyen funkciókat, előnyöket vagy költségvetést is tart szem előtt a legjobb munkahelyi kommunikációs szoftver kiválasztásakor, gondosan fel kell mérnie a szervezet igényeit és különösen az alkalmazottai igényeit.

A legjobb belső kommunikációs szoftvernek támogatnia kell a távoli és aszinkron kommunikációt, a tudásmegosztást és az együttműködést, és mindezt a lehető legkönnyebbé és legzökkenőmentesebbé kell tennie a felső vezetéstől a munkatársak szintjéig.

Az olyan all-in-one termelékenységi eszközök, mint a ClickUp, kiváló projektmenedzsment és kommunikációs eszközök az egész szervezet számára. Több ezer együttműködési és kommunikációs funkcióval rendelkezik, hogy csapataidnak megadja mindazt, amire szükségük van a csoportos megbeszélések lebonyolításához, a projekt munkafolyamatának nyomon követéséhez, valamint a tervek és projektek valós idejű együttműködéséhez, bárhol is legyenek.

A ClickUp ingyenesen kipróbálható – kapcsolja össze elosztott csapatait, javítsa a funkciók közötti kommunikációt, és hozza össze minden munkáját egy helyen még ma!

Vendégszerző:

Roman Shvydun szabadúszó író. Informatív cikkeket ír marketingről, üzletről, termelékenységről, munkahelyi kultúráról stb. Több mint 10 éves tartalomkészítési tapasztalata alatt cikkei számos vállalkozónak segítettek vállalkozásuk bővítésében.