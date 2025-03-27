A 20 legjobb feladatkezelő szoftver, amely javítja a munkafolyamatokat [2025-ös kiadás]

Néhány évvel ezelőtt rájöttem, hogy a csapatom munkaterhelése nem volt a probléma, hanem az, ahogyan azt kezeltük. Amikor a feladatok felhalmozódtak, a határidők elcsúsztak és a motiváció visszaesett, az csak azért volt, mert nem volt egyértelmű rendszerünk.

Kutatások szerint a munkavállalók 41%-a stresszt tapasztal a nagy munkaterhelés miatt.

A megfelelő feladatkezelő eszköz megtalálása teljesen átalakította munkánkat. Láthatóságot és struktúrát biztosított számomra, hogy reális határidőket állíthassak, kiegyensúlyozzam a munkaterhelést, és segítsek mindenkinek elkerülni a kiégést.

Ezért állítottuk össze a ClickUp csapatommal ezt az útmutatót a 20 legjobb feladatkezelő eszközről. Kiemeltük a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat és árakat, hogy megtalálja a tökéletes megoldást a feladatok kiosztásához, a hatékony prioritások meghatározásához és a munkafolyamatok zökkenőmentes működéséhez. 🌟

⏰ 60 másodperces összefoglaló ClickUp — a legjobb általános feladatkezelő Asana – a legjobb távoli csapatok számára Jira – a legjobb tapasztalt IT-szakemberek számára Monday. com – a legjobb marketing és PMO csapatok számára Trello – a legjobb kis csapatok számára Hive – a legjobb feladatkezelő szoftver többszintű csapatmunkához MeisterTask – a legjobb Kanban feladatkezeléshez nTask – a legjobb feladatkezelő szoftver ütemezéshez ZenHub – a legjobb szoftverfejlesztő csapatok számára Zoho Projects – a legjobb komplex projektmenedzsmenthez ActiveCollab – a legjobb személyre szabott feladatkezelési élmény ügyfélalapú munkafolyamatokhoz Wrike – a legjobb a skálázható munkafolyamat-kezeléshez Todoist – a legjobb megoldás költségvetéssel rendelkező csapatok számára ProofHub – a legjobb a részletes feladatkövetéshez SmartTask – a legjobb több projekt kezeléséhez HubSpot (HubSpot Task Management) – a legjobb CRM-feladatokhoz Paymo – a legjobb ügyfélfeladatokhoz és foglalásokhoz TimeCamp – a legjobb időkövetéshez és számlázási feladatokhoz Any. do – a legjobb teendőlisták készítéséhez Smartsheet – a legjobb táblázatos feladatkezeléshez

Mit kell keresnie egy feladatkezelőben?

Az olyan keresztfunkciós csapatok számára, mint az enyém, a feladatkezelő szoftverek nem csak segítenek a feladatok azonosításában, nyomon követésében és kezelésében. Többet nyújtanak, mint egy egyszerű teendőlista támogatása, és olyan funkciókat kínálnak, amelyekkel hatékonyan lehet együttműködni a bonyolult munkafolyamatokban a célok eredményes eléréséhez.

A legjobb feladatkezelő szoftver segítségével a csapatom könnyedén meghatározhatja a határidőket, rangsorolhatja a feladatokat, nyomon követheti az előrehaladást és módosíthatja az ütemtervet, ami zökkenőmentesebb döntéshozatalt eredményez. Egyéb hasznos funkciók, amelyekre prioritást adunk:

Rugalmasság: Tapasztalatom szerint a jó feladatkezelő szoftverek mindig felhasználóbarát felülettel rendelkeznek. Plusz pont, ha minden főbb operációs rendszeren és eszközön zökkenőmentesen fut, így a csapatomnak nagyobb kontrollja van a mindennapi munkája felett. Időkövetés: Úgy véljük, hogy a legjobb megoldás egy olyan feladatkezelő szoftver, amely zökkenőmentes időkövetéssel segít Úgy véljük, hogy a legjobb megoldás egy olyan feladatkezelő szoftver, amely zökkenőmentes időkövetéssel segít javítani időgazdálkodásunkat. Feladatok automatizálása: Ahogy vállalkozása növekszik, az automatizálás kulcsszerepet játszik a feladatbázis fenntartható bővítésében. A legjobb feladatkezelő szoftverek lehetővé teszik az ismétlődő adminisztratív feladatok automatizálását, így mindenki több időt fordíthat a kognitív szempontból igényes, magas szintű feladatokra. Kommunikációs támogatás: Mivel egy elfoglalt, elosztott csapatot vezetek, nagyra értékelem azokat az eszközöket, amelyek támogatják a produktív, feladatokkal kapcsolatos megbeszéléseket, a fájlmegosztást és az azonnali bejelentéseket. Jelentések és elemzések: Észrevettük, hogy a minőségi feladatkezelő szoftverek jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel rögzíthetők és elemezhetők az információk (például a be- és kijelentkezési adatok, a távollét és a túlórák) a termelékenység elemzése, a számlázás és Észrevettük, hogy a minőségi feladatkezelő szoftverek jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel rögzíthetők és elemezhetők az információk (például a be- és kijelentkezési adatok, a távollét és a túlórák) a termelékenység elemzése, a számlázás és a bérszámfejtés céljából. Integráció más eszközökkel: Lehet, hogy ez személyes preferencia, de én szeretem, ha a feladatkezelő rendszerem integrálható más, általunk használt szoftverekkel, például Lehet, hogy ez személyes preferencia, de én szeretem, ha a feladatkezelő rendszerem integrálható más, általunk használt szoftverekkel, például üzenetküldő alkalmazásokkal projektkezelő eszközökkel és írási asszisztensekkel , egyszerűen azért, mert így nem kell kontextust váltani, és ez megkönnyíti a csapatmunkát és a feladatok nyomon követését 😇

A 20 legjobb feladatkezelő szoftver egy pillantásra

Nem minden feladatkezelő eszköz egyforma. Egyesek sokoldalúak, míg mások konkrét funkciókra, például a feladatok közötti függőségekre koncentrálnak.

Végül 20 legjobb feladatkezelő szoftvert választottunk ki, amelyeknek mindenképpen szerepelniük kellett a listánkon. Különböző kritériumok, például a funkciókészlet és a megfizethetőség figyelembevétele után válogattuk ki őket, így biztosan talál valamit, ami megfelel az Ön azonnali igényeinek. 🧐

Íme egy rövid áttekintés a listánkról, amelyet minden szoftver részletes és őszinte értékelése követ:

Szoftver A legjobb Kiemelkedő funkciók Ingyenes szint ClickUp Átfogó projekt- és feladatkezelés Sokoldalú, AI-alapú feladatkezelés kiváló ár-érték aránnyal. Elérhető Asana Távoli csapatok Kódmentes munkafolyamat-készítő és csapatok közötti feladatkövetés Elérhető Jira Tapasztalt IT-szakemberek Agilis feladatkövetés és többféle testreszabási lehetőség Elérhető Monday.com Marketing és PMO csapatok Marketing feladatkezelés meghatározott OKR-monitoringgal Elérhető (ingyenes próba után) Trello Kis csapatok Egyszerű felület és feladat-automatizálási funkciók Elérhető Hive Többszintű csapatmunka Egyedi feladatkezelő felületek és többféle valós idejű kommunikációs eszköz Elérhető MeisterTask Kanban feladatkezelés Tiszta, logikusan felépített Kanban táblák és ütemtervek Elérhető nTask Vizuális ütemezés Egységes feladatkezelő és ütemezési táblázatok Nem ZenHub Szoftvercsapatok Kössd össze a projektfeladatokat a GitHubbal Nem Zoho Projects Komplex projektmenedzsment Hozzáférés a feladatokhoz különböző Zoho alkalmazásokból Elérhető ActiveCollab Személyre szabott feladatkezelés ügyfélalapú munkafolyamatokhoz Projekt szintű feladat- és időkövetés, valamint személyes feladatkezelő Nem Wrike Skálázható munkafolyamat-kezelés Feladatok hierarchikus tervezése és fejlett jelentéskészítés Elérhető Todoist Költségvetéssel rendelkező csapatok Támogatja a természetes nyelvet a feladatok rögzítéséhez Elérhető ProofHub Részletes feladatkövetés Adatgazdag feladatvégzési jelentéseket kínál Nem SmartTask Több projekt kezelése Különleges Projektportfóliók funkció intuitív irányítópultokkal Elérhető HubSpot CRM feladatok Feladatok létrehozása az e-mail beérkező levelek mappájából Elérhető Paymo Ügyfélfeladatok és foglalások Jól strukturált időpontfoglalás és kapcsolódó feladatfolyamatok Elérhető TimeCamp Időkövetés és számlázási feladatok Egy kattintással időbejegyzések és feladatidő-tervezés Nem Bármelyik. do Egyszerű teendőlisták és napi tervezők készítése Megosztott listák az egyértelmű felelősségkövetéshez Elérhető Smartsheet Táblázatos feladatkezelés Lehetővé teszi több lap egyesítését a feladatok összevont áttekintése érdekében. Elérhető

A 20 legjobb feladatkezelő

1. ClickUp — a legjobb általános feladatkezelő

Feladatok kezelése a ClickUp alkalmazásban Szűrje listájának megjelenítését állapot, prioritás, felelős személy vagy bármely egyéni mező szerint, hogy a feladatlistákat jobban igazítsa igényeihez.

Lehet, hogy egy kicsit elfogultak vagyunk, de a ClickUp többször is bebizonyította, hogy a legjobb feladatkezelési megoldás magánszemélyek, szakemberek és csapatok számára egyaránt. A G2 a legjobban értékelt feladatkezelési és csapatfeladat-kezelési szoftvernek tartja, és több mint 15 versenyképes kategóriában az első helyre rangsorolja!

A ClickUp sikerének titka az AI-alapú, teljes körű támogatás a feladatok és prioritások kezelésében, az előrehaladás nyomon követésében és a termelékenység fenntartásában.

📮ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, összehangolja a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform összefogja a feladatokat és a beszélgetéseket, AI-alapú betekintéssel és intézkedésekkel egészíti ki őket, és a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

Hogyan használjuk a ClickUp-ot a gyakorlati feladatkezeléshez

Csapatom a ClickUp-ot nagyon egyszerűen használja. Először is, a ClickUp Tasks-ot használjuk mindenre, a központosított feladat-tervezéstől és ütemezéstől az egyéni feladatok nyomon követéséig.

A csapat feladatait típus szerint kategorizálhatjuk, és a To Do (Tennivaló) és Done (Kész) állapotok között állíthatjuk be az egyéni feladatállapotot, hogy a nyomon követés egyszerűbb legyen. Annyi egyéni mezőt használhatunk, amennyit csak akarunk, hogy határidőket állítsunk be, megbízottakat adjunk hozzá, és meghatározzuk a nyomon követni vagy szűrni kívánt további részleteket. Minden feladatkiosztásnál a csapatunk a következőket is megteheti:

Adjon hozzá linkeket és megjegyzéseket a kontextushoz kapcsolódó ismeretek és megbeszélések központosításához.

Adja meg a feladatok függőségét, hogy átláthatóbbá váljon az ütemterv kezelése.

Határozza meg az alfeladatokat és a ellenőrzőlistákat a kiterjedt eredmények támogatásához.

Használja az @említéseket és a cselekvési elemeket a feladatok delegálásához és a frissítések megosztásához.

A Feladatnézet alapértelmezés szerint egy felugró ablak, de minimalizálhatjuk egy oldalsávra vagy a tálcára is, ha szeretnénk, hogy az egyéni teendőlistáink hozzáférhetők legyenek, vagy nyomon kövessük az időt.

A ClickUp feladaton belül könnyedén létrehozhat és rendszerezhet részletes ellenőrzőlistákat teendők csoportjaival, amelyeket akár más felhasználóknak is kioszthat.

Ha pedig túl nagy a munkaterhelés, a ClickUp Task Priorities és színekkel jelölt címkéi segítségével meghatározzuk, mi az, amit előtérbe kell helyezni, és mi az, amit háttérbe kell szorítani.

A ClickUp Calendar segít a projekt ütemtervének megtervezésében, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a naptárak megosztásában kollégáival, az események ütemezésében és azokhoz való csatlakozásban, valamint az események időtartamának beállításában a feladatok naptárba való áthúzásával. Munkáját többféle nézetben is megjelenítheti, például napi, heti vagy havi nézetben, és riasztásokat és emlékeztetőket állíthat be, hogy mindig betartsa a határidőket.

A ClickUp Automatons segítségével könnyítjük a csapat munkaterhelését, amely lehetővé teszi az időigényes feladatok, például az e-mailek ellenőrzése vagy a dokumentumok rendszerezése automatizálását.

A ClickUp igazi varázsa abban rejlik, hogy lebontja a kommunikáció és a feladatvégrehajtás közötti hagyományos korlátokat.

A hagyományos munkamenedzsment eszközök arra kényszerítik a csapatokat, hogy több alkalmazást is használjanak, és folyamatosan váltsanak a csevegőplatformok, a projektkövetők és a kommunikációs csatornák között.

Törje le a szilárd határokat, és integrálja a kommunikációs csatornákat a munkájába a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat feloldja ezt a széttagoltságot, és egységes munkaterületet hoz létre, ahol a beszélgetések és a feladatok egymás mellett léteznek. Kapcsolatba léphet csapatával privát üzenetekben vagy csoportos beszélgetésekben, és előre viheti a projekteket ötletek megvitatásával, a haladásról szóló frissítések megosztásával, valamint gyors hang- vagy videohívásokkal – mindezt a ClickUp-on belül. Íme, hogyan:

Csevegés és feladatok: Kapcsolja össze a beszélgetéseket közvetlenül a feladatokkal és projektekkel az azonnali kontextus érdekében.

Tegye a szavakat tettekkel: Egy kattintással bármilyen üzenetet feladattá alakíthat, és nyomon követheti azt – a ClickUp mesterséges intelligenciája még a feladat leírását és részleteit is kitölti Ön helyett.

Legyen szervezett: A csevegési szálak kapcsolódnak a munkafolyamatához, így mindenki ugyanazon az oldalon marad, és csökken a félreértések száma.

Bónusz! A stresszmentes termelékenység titka? ClickUp Brain és előre elkészített sablonok

A feladatok nyomon követésén és prioritásainak meghatározásán túl a ClickUp a projektmenedzsmentben is segítségünkre van. Például a ClickUp Brain platform mesterséges intelligenciával működő asszisztensét használjuk a projektösszefoglalók, a feladatmeghatározás, valamint a feladatállások és frissítések automatizálására.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t – ingyenes! Automatizálja a feladatok összefoglalását a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy neurális hálózat, amely összeköti a csapat feladatait, dokumentumait és megbeszéléseit a platformon. Segít kivonni és összefoglalni az információkat és a teendőket egyszerű utasítások és kérdések segítségével.

A testreszabható ClickUp sablonok tovább segítik a feladatok azonnal történő egységesítését! Ha még nem ismeri a platformot, a ClickUp feladatkezelő sablon kiváló kiindulási pont lehet. Ezzel az ingyenes sablonnal feladatait listákba rendezheti, például Tennivalók, Ötletek és Hátralékok néven, hogy könnyebben eligazodjon közöttük. Nyisson meg külön nézeteket, hogy osztályok vagy prioritási címkék szerint követhesse nyomon a feladatokat. 🚩

Töltse le ezt a sablont A ClickUp feladatkezelő sablonjával átláthatóságot biztosíthat a projektekben, és láthatja, kihez rendelték az egyes feladatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Időbe telik, amíg megismeri az összes feladatkezelési funkciót (a ClickUp súgó központ segítségével könnyebben elsajátíthatja a programot).

Egy dedikált alfeladat-jelentési funkció remek kiegészítő lenne.

ClickUp árak

A ClickUp feladatkezelő funkcióinak többsége ingyenes csomagban is elérhető. A fizetős csomagok ár-érték aránya az egyik legjobb a piacon.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

A platform feladatkezelő megoldásként nagyrészt pozitív értékeléseket kapott. Íme, hogyan írja le egy felhasználó a tapasztalatait:

A kedvenc funkcióm a feladatok „hozzáadása” funkció, amely lehetővé teszi, hogy minden fontos projektem egy központi helyen legyen. A projekt/Epic keretein belül az alfeladatok a megfelelő helyre/listára rendelhetők, hogy azokat az elvégzésükre szükségessé váló személyek elvégezhessék. Az egyes alfeladatok helyének és állapotának felülről lefelé történő áttekintése felbecsülhetetlen értékű a befejezett és befejezetlen feladatok nyomon követése szempontjából. Az is fantasztikus, hogy szükség szerint bárhová hozzáadhatok egyéni mezőket.

2. Asana – a legjobb távoli csapatok számára

Nincs enyhébb kifejezés rá: egyszerűen imádjuk az Asanát, mint online feladatkezelő szoftvert távoli csapatok számára! Először is, előre elkészített sablonokat használhatunk távoli projektjeink szervezéséhez, valamint a központi Beérkező levelek funkcióval koordinálhatjuk a feladatokat és a frissítéseket.

Ahogy tovább teszteltük az eszközt, észrevettük, hogy hihetetlenül egyszerű hozzáadni és nyomon követni a több projektre kiterjedő, csapatok közötti feladatokat. Lényegében biztosíthatom, hogy ugyanaz a feladat soha nem kerül duplikálásra egy másik részlegben, ami a távoli csapatok számára gyakori problémát jelent!

Funkcióinak széles skálája meglehetősen hasonlít a ClickUp-hoz ( itt tekintheti meg a ClickUp és az Asana részletes összehasonlítását ). Például néhány kattintással feladatok leírását adhatom hozzá felsorolt listák formájában, fájlokat ágyazhatok be a kontextus hozzáadásához, határidőket állíthatok be és hozzárendelhetők hozzá. Ugyancsak könnyű alfeladatokat létrehozni, akadályokat azonosítani és a feladatváltozások jóváhagyását egyszerűsíteni.

Az Asana számomra az alternatívák közül a Workflow Builder funkció miatt emelkedik ki – ez egy zökkenőmentes felületet biztosít a munkafolyamatok kódolás nélküli létrehozásához, segítve a rutin feladatok automatizálását és a projektek gyorsítását. Ez a minőségi feladatkezelő szoftver Saját feladatok listával is rendelkezik, amely a határidők alapján automatikusan előtérbe helyezi a feladatokat, segítve a munkák fontossági sorrendjének megállapítását.

Összességében az Asana egy együttműködésen alapuló feladatkezelő eszköz mindenki számára, aki távoli munkát végez – az én elosztott csapatom közvetlenül az alkalmazáson belül tudott kommunikálni, ami minimális súrlódással ösztönözte a funkciók közötti együttműködést. A nagyobb átláthatóság érdekében javasoljuk, hogy vegye fel a releváns együttműködőket a csapata feladataiba, hogy azok aszinkron módon tájékozódhassanak a haladásról.

Az Asana legjobb funkciói

Sablonok a feladatkezeléshez

Távoli munkavégzésre alkalmas együttműködési eszközök

Kódolás nélküli munkafolyamat-készítő

Keresési és szűrési lehetőségek az egyszerűbb navigáció érdekében

Integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Slack és a Dropbox, valamint a ClickUp.

Mobilalkalmazás Android és iOS rendszerekhez

Az Asana korlátai

Nagyobb csapatok esetében a megvalósítás kihívást jelenthet.

A tárolási és együttműködési funkciók javításra szorulnak.

Az Asana árai

Személyes: Örökre ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó számára)

Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

Sok felhasználó kedvezően értékelte az Asana automatikus emlékeztető funkcióját, például így:

Tetszik, hogy az Asana segít feladatokat létrehozni és kiosztani a csapatunk tagjainak, és automatikusan emlékezteti őket a feladatok időbeni elvégzésére. Az emlékeztető e-mailek nagyon hasznosak, így munkatársainknak nem kell több üzenetküldő platformot és e-mailt ellenőrizniük, hogy megkapják a teendőlistájukat.

3. Jira – a legjobb tapasztalt IT-szakemberek számára

Amikor először kezdtem el ismerkedni a Jira-val, egyértelmű volt számomra, hogy ez a szoftver nem annyira kezdőbarát, mint más alternatívák, mivel funkciói kissé bonyolultak. De a Jira egy népszerű feladatkezelő szoftver az IT, a pénzügy, a marketing és a HR területén dolgozó tapasztalt szakemberek körében, ezért érdemes volt kipróbálni.

Hogy egy kis kontextust adjak: a Jira-t eredetileg az Atlassian indította el szoftverfejlesztők számára problémakövető eszközként, de mára már projektmenedzserek és feladatkezelők számára is hasznos eszközzé vált. Tapasztalatom szerint rendkívül praktikus eszköz az agilis projektmenedzsmenthez.

Csapatunk megpróbált felállítani egy minta munkafolyamatot egy komplex Agile projekthez, és sikerült mindent kezelhető sprintekre bontani. Lehetőségünk volt feladatok beállítására a következő kategóriákban:

Vállalat által kezelt projektek: szabványos, adminisztrátor által ellenőrzött munkafolyamat

Csapat által kezelt projektek: Önállóbb munkaterület független csapatok számára

A Jira többféle nézetével, például táblákkal és ütemtervekkel, könnyen nyomon követhetők a sprint feladatok és azonosíthatók az akadályok, így biztosítva a folyamatos fejlesztést. Az eszköz a csapatok együttműködését is támogatja azzal, hogy a tagok közös munkafolyamatok révén ötleteket gyűjthetnek és feladatokat cserélhetnek a különböző részlegek között.

A termelékenységet tekintve érdemes megjegyezni, hogy a Jira, hasonlóan a ClickUp-hoz, lehetővé teszi a testreszabott feladatállapotok valós idejű frissítését, míg automatizálási funkciója lehetővé teszi a kézi műveletek háttérben történő futtatását. Ráadásul a projektmenedzserek számos feladatkezelési sablon segítségével automatizálhatják a munkát. 😀

Tipp: Fedezze fel a Jira-ClickUp integrációt, hogy jobban kezelhesse agilis munkafolyamatát!

A Jira legjobb funkciói

Munkafolyamat-automatizálás támogatása

Többféle feladatnézet az agilis csapatok számára

Sablonok olyan szakterületekhez, mint a humánerőforrás , a marketing és az informatika

Integrálható az Atlassian Work Management és más népszerű alkalmazásokkal.

Hatékony feladatkezelő alkalmazások Android és iOS rendszerekhez

A Jira korlátai

A rendszer néha lassú lehet.

A felhasználói felület és a műszerfal kialakítása javítható lenne.

A Jira árai

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó

Standard: 8,15 USD/hó felhasználónként

Prémium: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

A Jira üzleti támogatása csak fizetős csomagokban érhető el. Az ingyenes csomag felhasználói azonban közösségi támogatást vehetnek igénybe.

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Bónusz olvasmány: Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

4. Monday.com – a legjobb marketing és PMO csapatok számára

A Monday.com használata a feladatok kezeléséhez kevésbé rémisztővé teheti a hétfőket? Mi úgy gondoljuk, hogy igen! Ez az egyszerű feladatkezelő szoftver minden fontos funkcióval rendelkezik, a többféle feladatnézettől a feladat sablonokig, amit a legtöbb Monday alternatívában megtalálhat.

Kutatócsoportunk azonban leginkább a szoftver marketing és PMO csapatok számára készült speciális feladatkezelési funkcióit kedveli. A marketing csapatok például olyan kulcsfontosságú funkciók előnyeit élvezhetik, mint a márkaeszközök kezelése, a robusztus Gantt-diagramok (feladatütemények készítéséhez) és a kampányok nyomon követése. A PMO csapatok pedig az OKR-ek figyelemmel kísérésére, a függőségek azonosítására és a jövőbeli feladatmegoldásokhoz szükséges idő nyomon követésére szolgáló funkciókat használják.

Úgy gondolom, hogy a Monday.com zökkenőmentes felületével is kiemelkedik a többi közül. Munkamenedzsment funkciójával kódolás nélkül hozhat létre marketing munkafolyamatokat olyan specifikus funkciókhoz, mint a tartalomkészítés, a közösségi média és az eseménytervezés.

Megkérdeztem néhány projektmenedzsert, akik használják az eszközt, és ők is értékelték az intuitív felépítését. Például a platform lehetővé teszi számukra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, mivel a műszerfalon gyorsan áttekinthetik a feladatok előrehaladását. 📈

Ráadásul a Monday.com lehetővé teszi, hogy a munkaterületeket projektekbe szervezze, egyedi feladatokkal és alfeladatokkal, színekkel jelölve, hogy könnyebben nyomon követhesse a feladatok prioritásait és állapotát.

Összességében egy hatékony feladatkezelő eszközről van szó, amely kialakítását és funkcióit tekintve nagyon hasonlít a ClickUp és az Asana szoftverekhez. Ráadásul a platform integrálható a legjobb marketingeszközökkel és más együttműködési platformokkal ( beleértve a ClickUp-ot is ).

Monday.com legjobb funkciói

Több mint 200 automatizálási lehetőséget tartalmaz.

Színkóddal jelölt egyéni feladatállapotok és prioritási szintek

Felhasználóbarát projekt sablonok

Kódolás nélküli munkafolyamatok beállítása

Mobilalkalmazás iOS és Android rendszerekhez

Több mint 200 alkalmazással integrálható

Monday.com korlátai

A kezdeti beállítás általában megterhelő lehet.

Egyes felhasználóknak gondot okoz a személyre szabott emlékeztetők beállítása, és késések tapasztalhatók az értesítésekben.

Monday.com árak

Először regisztráljon egy 14 napos ingyenes próbaidőszakra, majd válasszon az alábbi csomagok közül:

Ingyenes: Legfeljebb két felhasználó

Alap: 9 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

5. Trello – a legjobb kis csapatok számára

Nagy rajongója vagyok a Kanban tábláknak, részben ezért is szeretem annyira a Trello használatát. Az egyik fő ok, amiért ezt a szoftvert a lista élére tettem, az egyszerűsége – a legtöbb projektmenedzsment szoftver nem olyan könnyen megtanulható, mint a Trello, ami tökéletessé teszi kisebb léptékű lineáris feladatok kezelésére.

Ez a kiváló feladatkezelő szoftver lehetővé teszi a feladatok drag-and-drop Kanban táblán tartózkodó jegyzetekhez hasonló mozgatását, így könnyebb nyomon követni azok állapotát. Az egyének személyre szabott feladatlistákat hozhatnak létre vele, míg a csapat tagjai fejlett ellenőrzőlisták segítségével adhatnak hozzá kontextust a feladatokhoz, például határidőket és felelősöket.

Az alapvető feladatkezelés tekintetében ez a szoftver támogatja a feladatok prioritásainak megadását olyan címkékkel, mint magas, közepes vagy alacsony prioritás. Tegyük fel, hogy egy adott feladatcsoporthoz szeretnék hozzáférni, és egy gyors állapotjelentést szeretnék készíteni – ehhez csak ezeket a címkéket kell szűrnem.

A Trello kódolás nélküli (és aranyos!) automatizálási eszköze, a Butler szintén hihetetlenül kényelmesen használható. Még a csapatom kevésbé technikaértő tagjai is automatizálhatják az ismétlődő feladatokat egyszerű szabályok, gombok és parancsok létrehozásával.

A Trello lehetővé teszi, hogy a feladatokat naptárakban, idővonalakon és áttekinthető táblázatokban nézzük meg, ami kisebb csapatok munkaterhelésének kezeléséhez gyakran több mint elegendő. Ha azonban nagyobb csapatot vezet, vagy összetettebb projektet irányít, amely agilitást és szélesebb körű projektnézeteket igényel, akkor a vállalati funkciókkal rendelkező Trello-alternatívák lehetnek a jobb választás.

A Trello legjobb funkciói

Butler – kódolás nélküli automatizálási eszköz

Kanban-alapú feladatkövető szoftver

Ellenőrzőlistákat, naptárakat és ütemterveket tartalmaz.

A színkódolás segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában.

Android és iOS mobilalkalmazások

Integrálható más feladatkezelő rendszerekkel, mint például a ClickUp és a Jira.

A Trello korlátai

A felhasználók számának növekedésével drágul

Lehet, hogy nem támogatja a komplex projektmenedzsmentet.

A Trello árai

A Trello ingyenes csomagja nagyon nagylelkű, és akár 10 táblát is támogat. A modern munkaterületeken a hatékony feladatkezeléshez szükséges további nézetek és AI-vezérelt funkciók eléréséhez Premium csomagra van szükség.

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,5 USD/hó felhasználónként

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

Íme, mit mondott egy felhasználó a Trello segítségével elvégzett feladatokról és projektekről:

A Trello szoftverfejlesztési projektek számára zökkenőmentes platformot biztosít az Agile és Kanban munkafolyamatok kezeléséhez. A felhasználóbarát felületnek és a testreszabható tábláknak, listáknak és kártyáknak köszönhetően a feladatok könnyen létrehozhatók és szervezhetők. Bár a Trello egyik fő előnye a könnyű használat, előfordulhat, hogy nem rendelkezik az átfogóbb alkalmazások összes komplex projektkezelési funkciójával.

6. Hive – a legjobb feladatkezelő szoftver többszintű csapatmunkához

Amikor először elkezdtem tesztelni a Hive-ot, fogalmam sem volt, milyen is ez a program. A platform egy átfogó projektmenedzsment szoftverként hirdeti magát, amelynek felhasználási területei a projekt- és erőforrás-menedzsmenttől az ügyfélkapcsolatokig terjednek. Bár én főleg a feladatkezelési funkciókat vizsgáltam, bátran állíthatom, hogy ez az eszköz a csapatmunka elősegítésében verhetetlen.

A Hive minden hibrid csapat számára feladatkezelő platformot biztosít, amelynek segítségével:

Helytől függetlenül osszon ki, kövessen nyomon és hajtson végre feladatokat együttesen.

Figyelje a különböző részlegeknél esedékes feladatokat

Egyszerűsítse a feladatok bevitelét űrlapokkal

Dolgozzon együtt aszinkron módon vagy élőben a Hive Notes és a Text and Voice Chat segítségével.

A ClickUp-hoz hasonlóan a Hive is támogatja a projektben való együttműködést azáltal, hogy a csapattagok megjegyzéseket fűzhetnek az akciókártyákhoz vagy megjelölhetik a csapattagokat, így kommunikálhatnak a projektek között.

Az együttműködés itt zökkenőmentesebb, mert egyedi szemszögből figyelheti meg feladatait. Például a Portfólió nézet segítségével részletes áttekintést kaphat a projektek feladatairól, vagy a Címke nézet segítségével kategorizálhatja az alfeladatokat. Úgy gondoltam, hogy jobban tudok koncentrálni, ha aktiválom a Saját műveleteim nézetet, hogy feladataimat koncentrált módon jelenítsem meg.

Emellett olyan fontos funkciókra is támaszkodhatunk, mint a feladatállapot, amellyel könnyedén nyomon követhetjük az előrehaladást, a sablonok, amellyel testreszabhatjuk a projekt elrendezését és az üzleti folyamatokat, valamint az értesítések, amellyel soha nem maradunk le semmiről. Ezen felül a Hive kínálja a Workflows App alkalmazást is, egy kódolás nélküli feladatok automatizálására szolgáló eszközt, amely segít csökkenteni a kézi munkát és személyre szabott automatizált munkafolyamatokat tervezni.

A Hive legjobb funkciói

Kollaboratív feladatkezelő eszköz

Támogatja az egyéni, csoportos vagy projektmegbeszéléseket.

AI asszisztens ( HiveMind ) és sablonok a szokásos feladatok támogatásához

A „Saját műveleteim” nézet nyomon követi az Önnek kiosztott összes feladatot.

Tartalmaz egy kódolás nélküli feladat-automatizálási eszközt.

Integrálható a Dropbox és a Google Drive szolgáltatással.

A Hive korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

Az UX sok együttműködővel kompromisszumokhoz vezethet.

Hive árak

A Hive ingyenes csomagja minden projekted alapvető feladatkezelését támogatja, de olyan funkciókhoz, mint az egyéni mezők, a feladatcímkék és az alkalmazáson belüli naptár, fizetős csomagra kell váltanod.

Ingyenes

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Bónusz: Nézze meg ezeket a Hive alternatívákat!

7. MeisterTask – a legjobb Kanban feladatkezeléshez

A MeisterTask legtöbb alternatívája a Kanban táblákat tartalmazza egyik legfontosabb funkciójaként. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy a MeisterTask Kanban-alapú feladatkezelő szoftverként kiemelkedik, mivel rendkívül felhasználóbarát és intuitív. 😻

Az eszköz gyönyörűen kidolgozott, és testreszabható Kanban-stílusú táblákat kínál, amelyek segítségével szervezhetjük és nyomon követhetjük a feladatokat. Megjelölhetjük, hogy a feladatok Folyamatban, Elkészült vagy a Teendők listán vannak-e (vagy létrehozhatunk egyéni szakaszokat). A legklasszabb az, hogy átválthatunk egy Gantt-szerű idővonal nézetre is, hogy lineárisabb ütemezéshez férjünk hozzá.

Ezek a táblák központosítják az összes munkát, és lehetővé teszik a hatékony kommunikációt a feladatokhoz fűzött megjegyzések révén. A megjegyzésekben megemlíthetjük a csapattagokat, hozzáadhatjuk őket a projekt figyelőihez, és közvetlenül a tábláról rendelhetünk hozzájuk feladatokat. Ha változásokra hajlamos projekteket kezel, csak aktiválja a valós idejű értesítéseket, hogy mindenki naprakész legyen a legújabb frissítésekkel kapcsolatban.

A közös táblák mellett a szoftver személyes Kanban pinboardokat is kínál, Agendas néven, ahol megszervezhetjük az összes hozzánk rendelt feladatot, valamint gyorsabban hozzáférhetünk a határidőkhöz és a fontos fájlokhoz.

A MeisterTask-ról szóló számos felhasználói vélemény dicséri a szoftver szép felületét – íme, mit osztott meg egy hitelesített felhasználó:

A színes Kanban-típusú felület, a több projektlista, a címkék, a MindMeister integrációja, más weboldalakról való egyszerű integráció a feladatok létrehozásához. Telefonon, táblagépen és iPad-en is használom.

A MeisterTask legjobb funkciói

Könnyen használható Kanban táblák a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

Személyes feladatkezelő szoftverként is használható.

Feladatokkal kapcsolatos együttműködés megjegyzések segítségével

Műveletek nyomon követésére szolgáló irányítópultok, időkövetési adatok és értesítések

Lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását

iOS és Android mobilalkalmazások

A MeisterTask korlátai

A szoftver funkcióihoz hasznos lehet egy munkafolyamat-naptár hozzáadása.

A mobil eszközökön az értesítések késhetnek.

MeisterTask árak

Alap: Ingyenes (nem engedélyezi az integrációt más alkalmazásokkal)

Pro: 6,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Bónusz: AI teendőlista-alkalmazások!

8. nTask – a legjobb feladatkezelő szoftver ütemezéshez

Az nTask egy kis- és középvállalkozásokra fókuszáló központként szolgál a feladatok nyomon követéséhez és ütemezéséhez három részben: Feladatok, Munkafolyamatok és Projektek. Az ötlet az, hogy személyes és szakmai feladatlistákat hozzon létre, valamint munkafolyamatokat határozzon meg olyan specifikus funkciókhoz, mint a tervezés, a pénzgazdálkodás és a szabadúszás.

Véleményem szerint a Projektek fül elég áttekinthető felülettel rendelkezik a részletes ütemtervek megtervezéséhez és a feladatok vagy teljes feladatlisták kiosztásához a csapattagoknak. Ha még nem ismeri a platformot, kezdhet egy heti ütemtervvel, hogy létrehozza a feladatok alapját, a leírásokkal és a felelősökkel együtt. Ezután a Feladatépítővel szükség szerint hozzáadhat feladatokat.

Vizuális feladatkezelő eszközként a csapatom az nTask segítségével Kanban-elrendezésben tervezhette és rangsorolhatta a feladatokat, kezelhette az egymással összefüggő szállítási határidőket, és színekkel jelölt Gantt-diagramokkal vizualizálhatta a projekteket.

Például a feladatok ütemezéséhez meghatároztuk a tervezett és tényleges határidőket, valamint létrehoztuk a feladatok függőségeit és mérföldköveit, hogy biztosítsuk a határidőre történő teljesítést. Ezután prioritásokat, egyéni állapotokat és valós idejű értesítéseket állítottunk be, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Az nTask robusztus időkövetési funkciói segítenek abban, hogy reális időkeretek között maradjunk. Figyelemmel kísérhetem a feladatokra fordított időt, és megbecsülhetem, hogy a csapatomnak mennyi időre lesz szüksége a jövőbeli feladatok elvégzéséhez, ami idővel megkönnyíti az ütemezést (és a számlázást).

Az nTask legjobb funkciói

Többféle projektnézetet kínál (tábla, rács, lista és naptár)

Átfogó feladatkövetés

Vizuális feladatkezelés és feladatütemezés Gantt-diagramok segítségével

Ismétlődő feladatok funkció napi, heti vagy havi ismétléssel

Több mint 1000 eszközzel integrálható, például az Apple Naptárral, a Zoommal és a Microsoft Teams-szel.

Android és iOS támogatás

Az nTask korlátai

Dokumentumok és képek csatolása a feladatokhoz kihívást jelenthet

A felhasználói felület lehetne intuitívabb

nTask árak

Minden csomaghoz 7 napos próbaidőszakot kap. A nem kormányzati szervezetek akár 50% kedvezményt is kaphatnak, ha felveszik a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Prémium: 3 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

nTask értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

9. ZenHub – a legjobb szoftverfejlesztő csapatok számára

A ZenHub egy projektkezelő megoldás, amely elsősorban szoftverfejlesztő csapatok számára készült. Natív GitHub-integrációt biztosít a Google Chrome vagy a Mozilla Firefox böngésző kiterjesztése révén. Ez segít csökkenteni a kontextusváltást, mivel a projektfeladatok a GitHub kódjához kapcsolódnak.

Ráadásul a ZenHub automatikus feladatfrissítéseket kínál, amikor a felhasználók befejezik a GitHub-ban a feladatokat, így egyszerűsítve a feladatvégzést, mivel nincs szükség a csapat teendőlistáján szereplő manuális állapotellenőrzésekre. Emellett automatikus átadások is rendelkezésre állnak az összes kapcsolódó munkaterület frissítéséhez.

Ez az online feladatkezelő szoftver és szoftverfejlesztő eszköz intuitív, drag-and-drop Kanban táblákon gyűjti össze a feladatokat, így a csapatok megtekinthetik az összes aktuális feladatot és azok állapotát.

Használja ezeket a táblákat a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, a projektek nyomon követéséhez és a pull requestek hozzáadásához a megfelelő problémákhoz. Csoportosítsa a kapcsolódó problémákat Epics-be, vagy kapcsolja össze a különböző magán és nyilvános GitHub-repozitóriumokat egyetlen táblára. 👨‍🏫

Ezenkívül a ZenHub sprinttervezési funkciókat is kínál, ami agilis csapatok számára hasznos eszközzé teszi. Lehetővé teszi automatizált sprintciklusok beállítását, prioritásos és befejezetlen feladatokkal új sprintok automatikus generálását, valamint a haladásról szóló időszakos jelentések fogadását.

A ZenHub AI-ről is nagyon izgalmas dolgokat hallottam (automatikus problémakategorizálás, sprint-áttekintések stb.). Azonban nem sikerült átjutnom a várólistán, hogy kipróbálhassam a béta programot.

A ZenHub legjobb funkciói

Különböző kulcsfontosságú funkciók agilis csapatok számára

Natív GitHub integráció

Tavaszi tervezést és nyomon követést biztosít.

Intuitív feladatkezelési funkciókkal rendelkező táblák

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és az átadásokat

Vizuális feladatkezelő eszközként működik, útitervekkel és ütemtervekkel.

Integrálható a Figma, Miro és Loom szoftverekkel.

A ZenHub korlátai

Megtanulása nehéz

A felület használata kihívást jelenthet.

ZenHub árak

Csapatok számára: 8,33 USD/hó felhasználónként (éves számlázás 14 napos ingyenes próbaidőszak után)

Vállalatok számára: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

ZenHub értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

10. Zoho Projects – a legjobb komplex projektmenedzsmenthez

A Zoho Projects egy megbízható projektkezelő szoftver olyan funkciókkal, mint a problémák nyomon követése, a csapatok figyelemmel kísérése, a projekt munkaidő-nyilvántartás és az erőforrás-kihasználási diagramok. A vizsgált felhasználási esetek alapján ez a platform kiválóan alkalmas komplex projektek kezelésére olyan iparágakban, mint a marketing, az építőipar, az informatika és a tanácsadás.

A Zoho Projects átfogó eszközkészletet kínál a feladatkezeléshez, amely segít a projektek mérföldkövekre, feladatlistákra és alfeladatokra bontásában, hogy azok nyomon követése egyszerűbb legyen. Ez a feladatkezelő platform a részletekre koncentrál: minden feladatnak lehetnek olyan attribútumai, mint a felelős személyek, a munkaidő, a prioritások és az emlékeztetők. Ezenkívül időnyilvántartókat és időzítőket is használhatunk az egyes feladatokra fordított idő rögzítésére.

Lehetőségünk volt a feladatokat naptárba beütemezni, és egyidejűleg áttekintést kapni a csapattagok kapacitásáról. Ez, véleményem szerint, elengedhetetlen a kiegyensúlyozott feladat tervezéshez és a csapat kiégésének kockázatának elkerüléséhez.

Sok Zoho alternatívához hasonlóan ez az eszköz is egyszerűsíti a feladatok szervezését Kanban-stílusú táblák és drag-and-drop feladatkártyák, valamint rugalmas állapotok segítségével. A komplex munkafolyamatok tervezése és nyomon követése érdekében Gantt-diagramokat használhatunk a részletes csapatfeladatok azonosításához, a függőségek beállításához és a határidők figyelemmel kíséréséhez, hogy minden időben elkészüljön. ⌛

Úgy gondolom, hogy a Zoho Projects használata kiválóan alkalmas a feladatkezelési ökoszisztéma konszolidálására, ha más Zoho alkalmazásokat is használ, például a Zoho Mailt vagy a Zoho CRM-et, mivel az eszköz egységes képet ad a testvérplatformokon végzett feladatairól.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Gyorsan elérhető Gantt-diagramok

Támogatja a sokoldalú feladatkezelési felhasználási eseteket

Magasan testreszabható munkafolyamatok projekt sablonokkal

Egyszerű feladatütemezés naptárakban

Integrálható különböző Zoho, Google és Microsoft alkalmazásokkal.

Feladatkezelő alkalmazások (iOS 9. 0+ és Android 4. 1+)

A Zoho Projects korlátai

A kezdeti beállítás kihívást jelenthet.

A szoftverek testreszabása időigényes lehet.

Zoho Projects árak

Ingyenes: Legfeljebb három felhasználó

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként (10 napos próbaidőszak)

Vállalati: 9 USD/hó felhasználónként (10 napos próbaidőszak)

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

A vélemények többnyire hasznosnak tartják a terméket, bár néha zavarosnak is. Íme egy kivonat:

A Zoho Projects akkor hasznos, ha feladatokat kell kiosztani, több projektet kell elvégezni, és tudni kell, ki fogja elvégezni és mikor. Lehetővé teszi az embereknek, hogy belépjenek és időt mérjenek maguknak, hogy nyomon kövessék, mennyi időbe telt a feladat elvégzése. Néha nagyon zavaros lehet a feladatok létrehozása, mert sok unalmas igény lehet, amely félreérthető a kiosztás során (feladatok).

11. ActiveCollab – a legjobb személyre szabott feladatkezelési élmény ügyfélalapú munkafolyamatokhoz

Az ActiveCollab célja a termelékenység növelése és a határidők könnyű betartása az ügyfélalapú munkafolyamatokban. Akár startup, akár kis kreatív csapat, az eszköz segítségével korlátlan számú ügyfelet hívhat meg a platformra a jobb együttműködés és visszacsatolási ciklusok érdekében. Véleményem szerint ez önmagában is segíthet megszüntetni azokat a nehezen nyomon követhető ügyfélmegbeszéléseket és nyomon követési e-mail láncokat.

Az én tapasztalatom? Amellett, hogy feladatokat adtam hozzá a csapatomnak, komplex műveleteket is fel tudtam bontani alfeladatokra az ügyfeleim számára, így biztosítva, hogy minden kijelölt feladat a terv szerint el legyen végezve. Ezenkívül a következő funkciókat is láttuk:

Adjon meg határidőket, felelősöket és részletes feladatleírásokat.

Csoportosítsa a feladatokat különböző kritériumok alapján

Ismétlődő feladatok duplikálása

Ez az online feladatkezelő szoftver csak három projektnézetet kínál, ami kevesebb, mint amit az ActiveCollab alternatívái általában kínálnak. Mindazonáltal tartalmazza a gyakran használt nézeteket: a Kanban táblát, a Gantt-diagramot és a lista nézetet. 📝

Tudom, hogy az automatizálás már visszatérő téma, de mégis érdemes megemlíteni: az ActiveCollab csökkentheti a manuális munkát azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a heti jelentések elkészítését. Ha pedig biztosítani szeretné, hogy a feladatok meghatározott sorrendben legyenek elvégezve, csak hozzon létre függőségeket a több feladat között.

Az ActiveCollab hangsúlyozza a személyes feladatkezelő fontosságát, amely a szabadúszók számára hasznos lehet. A szoftver egy „Saját munkám” oldalt biztosít, ahol projekt, ügyfél vagy határidő szerint kereshet és rendszerezhet feladatait.

Az ActiveCollab időnyilvántartásai is nagyon lenyűgöznek. Amellett, hogy áttekintést kapok az összes időnyilvántartásomról, hozzáférhetek a projekt szintű időkövetéshez is, ami megkönnyíti a számlázást. Még a termelékenységemet is felülvizsgálhatom a közzétett megjegyzések, a létrehozott vagy lezárt feladatok, illetve a módosított határidők alapján.

Az ActiveCollab legjobb funkciói

Kiváló személyes feladatkezelő szoftver

Eszközök az ismétlődő feladatok automatizálásához

A feladatok meghatározott sorrendben történő elvégzéséhez szükséges függőségek

Android és iOS okostelefonos alkalmazások

Integrálható más feladatkezelő eszközökkel, mint például az Asana és a Trello.

Az ActiveCollab korlátai

Ennek a feladatkezelő szoftvernek a fájlmegosztási funkciója egyszerűbb lehetne.

További testreszabási lehetőségek hozzáadása előnyös lehet.

ActiveCollab árak

Minden csomaghoz 14 napos ingyenes próbaidőszak tartozik. Azonban a legdrágább csomagot kell előfizetnie, ha olyan funkciókat szeretne használni, mint a munkaterhelés-kezelés és a szabadnapok tervezése.

Plusz: 9,5 USD/hó 3 felhasználó/hó

Pro: 8 USD/hónap felhasználónként/hónap

Pro+Get Paid: 11,75 USD/hó felhasználónként

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

ActiveCollab értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

12. Wrike – a legjobb skálázható munkafolyamat-kezeléshez

A Wrike jól ismert robusztus feladat- és munkafolyamat-kezelési funkcióiról. De amit sok felhasználó nem vesz észre, az az, hogy milyen szépen skálázható! Például a platform lehetővé teszi számomra, hogy olyan egyéni feladatok könyvtárát építsem fel, amely utánozza alapvető folyamatainkat – ezt alapul vehetjük minden jövőbeli munkafolyamatunkhoz. És a legjobb az egészben, hogy kibővíthetjük ezt a könyvtárat, hogy egy adott szerepkörhöz, osztályhoz vagy akár iparághoz szabott munkaterületet építsünk.

A szoftver tesztelése során többszintű feladatlistákat hoztunk létre, például mappák, mérföldkövek, fázisok és projektek szerint. Néhányan közülünk személyre szabott irányítópultokat is létrehoztak, amelyekre a teendőlistájukról fontos feladatokat tűztek ki, amelyek automatikusan prioritás és határidő szerint voltak rendezve.

A Wrike legtöbb versenytársához hasonlóan a platform támogatja az erős csapatmunkát – a platformon belül valós időben együttműködhetünk a projekttervek, a feladatkiosztások és a döntéshozatal terén. Ezenkívül a szoftver beépített ellenőrző eszközöket tartalmaz a gyors, de részletes feladatvisszajelzésekhez, valamint a feladat-automatizáláshoz, hogy időt takarítson meg és növelje a munka hatékonyságát.

Ezenkívül a Wrike lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy testreszabható jelentéseket készítsenek a feladatok és a csapat teljesítményéről. Például a műveleti táblákon a releváns teljesítménymutatók (KPI-k) elemzésével tovább tudtam optimalizálni a munkafolyamatokat.

A Wrike legjobb funkciói

Átfogó projekt-irányítópultok személyre szabott jelentésekkel

Támogatja a visszajelzésekre nyitott csapatmunkát

Több projektnézet

Vizualizálja a feladatokat olyan nézetekben, mint a Gantt-diagram, a Kanban és a naptár.

Több mint 400 harmadik féltől származó integráció

Feladatok automatizálása

A Wrike korlátai

Több egyéni megjelenítési lehetőséget is használhatna

Egyes felhasználók feladat-szinkronizálási problémákat tapasztalnak.

A Wrike árai

A Wrike integrációkat és további felhőalapú biztonsági funkciókat kínál felár ellenében, de az alábbi csomagok mindegyike tartalmaz feladatkezelési funkciókat:

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Enterprise és Pinnacle: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

13. Todoist – a legjobb megoldás költségvetéssel rendelkező csapatok számára

Bár listánk számos Todoist alternatívája további projektkezelési funkciókat is kínál, ez a veterán alkalmazás kizárólag a feladatkezelésre összpontosít. Úgy gondolom, hogy a Todoist az egyik azon kevés alkalmazás közül, amely folyamatosan frissül a saját szegmensében. Például most már részletes napi teendőlistákat hozhatunk létre, és természetes nyelven állíthatunk be ismétlődő feladatokat.

Az eszköz minden alapvető feladat-tervezési és -kezelési követelménynek megfelel: feladatok és alfeladatok létrehozása, prioritások meghatározása, határidők hozzáadása és emlékeztetők beállítása, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül. 👀

Bár elsősorban feladatkezelő alkalmazás, a Todoist kis léptékű projektek kezelésében is segítséget nyújthat, mivel tartalmaz célkitűzési funkciókat, a feladatok kategorizálására szolgáló címkéket és a feladatok leírását, hogy az információk egy helyen legyenek.

Személy szerint nagyon tetszett a Közelgő naptár nézet – ez megmutatja, mely feladatok sürgősek, és ha valamelyik túl nagy terhet jelent, a drag-and-drop funkcióval át tudom ütemezni a feladatokat. Ha pedig a jelenleg esedékes csapatfeladatokra kell koncentrálnom, egyszerűen csak átváltok a Mai nézetre.

A Todoist egyszerű navigációja és alacsony ára miatt praktikus eszköz a személyes feladatkezeléshez, de jó teendőlista-alkalmazás szűkös költségvetéssel rendelkező csapatok számára is. Projektkezelési funkciói nem túl átfogóak, de mégis lehet feladatok kiosztására és megjegyzések felhasználására használni a jobb csapatmunka és átláthatóság érdekében. Íme, mit mondott egy kisvállalkozás tulajdonosa az eszköz használata után:

Rendkívül könnyen használható minden technológiai ismeret szintjén. Naponta többször is használom a Todoistot, és bevezettük az egész csapatunkban. Sokkal ritkábban fordul elő, hogy feladatok elvesznek vagy elfelejtődnek, és az emberek felelősségteljesek maradnak, mert a feladatok befejezése után értesítést kapnak.

Tipp: A ClickUp rendelkezik egy praktikus Importálás a Todoistból funkcióval, ha a jövőben egy kiterjedtebb projektkezelő eszközre szeretne átállni.

A Todoist legjobb funkciói

Hatékony napi feladatkezelés

Többféle feladatnézet (beleértve a Kanban táblákat és listákat)

Alapvető csapatmunka-támogatás

Könnyű navigáció a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

Különböző termelékenységi és időkövető alkalmazásokkal integrálható

Van egy teendőlista-alkalmazása Androidra és iOS-ra.

A Todoist korlátai

A szoftver egyes alkalmazásokkal való integrálása kihívást jelenthet.

Előnyös lenne, ha az alkalmazás offline állapotban is megjelenítené a feladatokat.

Todoist árak

Kezdő: Ingyenes

Pro: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

14. ProofHub – a legjobb a részletes feladatkövetéshez

A ProofHub nemcsak egy jó feladatkezelő eszköz, hanem egy feladatkövető szoftver is, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén létrehozzon feladatlistákat és egyedi feladatokat, azokat több csapattagnak is kioszthassa, és szorosabban követhesse a határidőket és a prioritásokat a különböző feladatkategóriákban. Különösen lenyűgözött a platform táblázatos nézetének feladatkövető funkciója – így nyomon követhetem a különböző kategóriákban végzett tevékenységek előrehaladásának százalékos arányát (anélkül, hogy mikromanageri szerepet kellene betöltenem). 😁

A ProofHub alternatíváihoz hasonlóan a szoftver teljesen testreszabható – személyre szabott munkafolyamatokat hozhatunk létre, és egyéni mezőket használhatunk a csapatom által fontosnak tartott, feladatokkal kapcsolatos adatok rögzítésére. Az egyéni mezők javítják a feladatok nyomon követését, mivel testreszabhatjuk őket gyakorlatilag bármilyen részlet nyomon követésére, legyen az határidő vagy eredmény.

A nyomon követésről szólva, a ProofHub intuitív felülettel rendelkezik a feladatok függőségének létrehozásához, hogy a feladatok előre meghatározott sorrendben legyenek elvégezve. Ha több egyértelműséget szeretne biztosítani a megbízottaknak, hagyjon megjegyzéseket a feladatokhoz, vagy használjon említéseket, hogy útmutatást adjon nekik.

Ezenkívül a ProofHub különféle jelentési lehetőségeket kínál, amelyek segítenek betekintést nyerni a projekt előrehaladásába. Az erőforrás-kihasználási jelentések elemzésével javíthatja az erőforrás-elosztást, vagy a feladatbefejezési jelentésekkel nyomon követheti a projektspecifikus előrehaladást.

A ProofHub legjobb funkciói

Sokoldalú feladatkövető szoftver

Testreszabható munkafolyamatok

Támogatja a feladatokkal kapcsolatos megbeszéléseket megjegyzések és említések révén.

Jelentések a feladatok előrehaladásának méréséhez

Különböző projektnézetek, például Kanbanok és táblázatok

Mobilbarát

A ProofHub korlátai

Az értesítések kezelése nehézségekbe ütközhet

Egyes felhasználók bonyolultnak találják a testreszabási funkciókat.

A ProofHub árai

Ne feledje, hogy a ProofHub jelenleg nem alkalmazza a felhasználónkénti számlázási formátumot, ami egyes csapatok számára vonzó lehet.

Essential: 45 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Ultimate Control: 150 USD/hó (vagy 89 USD/hó korlátozott idejű ajánlat esetén)

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

15. SmartTask – a legjobb több projekt kezeléséhez

A SmartTask minden olyan kulcsfontosságú funkcióval rendelkezik, amely egy feladatkezelő eszközben általában megtalálható. Határidőket állíthat be, függőségeket adhat hozzá, és a feladatokat naptár, lista és táblázat nézetben kezelheti. Kiemelném, hogy itt reális munkafolyamatot hozhat létre a függő, átfedő és figyelmen kívül hagyott feladatok optimalizálásával – ez az a fajta átláthatóság, amelyre szüksége van, ha csapata egyszerre több mint 5 projektet kezel.

Ez a szoftver számomra különösen azért kiemelkedő, mert eszközöket kínál több projekt egyidejű, funkciók közötti kezeléséhez. A Project Portfolios funkcióval több táblát hozhat létre a különálló célok nyomon követéséhez, összehangolva marketing-, értékesítési és tervezőcsapatait. A biztonság kedvéért akár meg is oszthatja a feladatlistákat a csapatok között, hogy elkerülje az elszigetelt tevékenységeket.

A SmartTask támogatja a csapatmunkát azzal, hogy lehetővé teszi a feladatokhoz való hozzászólást és valós idejű értesítések generálását a frissítésekről. Meghívhatunk ügyfeleket, beszállítókat és külső érdekelt feleket is, hogy bármely feladatban vagy projektben együttműködjenek velünk, ha meghívót küldünk nekik.

Ezenkívül a projektfeladatokról és az értékesítésekről is készít jelentéseket, amelyeket a fejlett keresősáv segítségével könnyedén megtalálhat. 🔎

A SmartTask legjobb funkciói

Belső és külső csapatkommunikáció

Állítson be ismétlődő feladatokat (napi, heti vagy havi)

Feladat- és értékesítési jelentések

Támogatja a projektek közötti feladatok kezelését

Időkövetés egyedi feladatokhoz

Feladatkezelő eszközök iOS és Android rendszerekhez

A SmartTask korlátai

A felhasználói felület és a felhasználói élmény még javítható.

További integrációk hozzáadása hasznos lenne.

A SmartTask árai

A SmartTask kedvezményes árakat kínálhat a nem kormányzati szervezeteknek, ha felveszik velük a kapcsolatot. A jogosult startupok 1000 dollár értékű kreditre is pályázhatnak.

Örökre ingyenes

Prémium: 7,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 10,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

SmartTask értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

16. HubSpot (HubSpot Task Management) – a legjobb CRM-feladatokhoz

Bevallom, hogy a HubSpot Task Management messze nem egy hagyományos feladatkezelő – inkább egy olyan szoftvercsomag, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket a ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) folyamatok racionalizálásában. Ma már tudjuk, hogy a hatékony CRM a potenciális és meglévő ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységek megfelelő tárolásától, nyomon követésétől és kezelésétől függ. A HubSpot segít ezeket a szétszórt feladatokat racionalizálni, hogy növelje bevételeit.

Kiterjedten teszteltük ezt a szoftvert, és megerősíthetjük, hogy csökkenti a több lap közötti váltás szükségességét a potenciális ügyfelekkel való kommunikáció során, mindezt a CRM-munkát központosító irányítópultoknak köszönhetően. A felhasználási esetek tekintetében az irányítópultokat felhasználhatja a teendőlista elemeinek nyomon követésére, a potenciális ügyfelek adatainak megtekintésére és a megbeszélések nyomon követésére.

Új feladatokat kell létrehoznia? Tegye azt közvetlenül a munkafolyamatokból, az e-mail beérkező levelek mappájából vagy a teendőlistából. Ha pedig betekintést szeretne nyerni a korábbi feladatok teljesítésébe, például a megkötött üzletekbe és a befejezett tevékenységekbe, használja a HubSpot jelentéskészítő eszközeit. Ez a platform egyszerűsíti a kommunikációt e-mail sablonokkal (tömeges üzenetküldéshez) és valós idejű csapatcsevegéssel.

Míg az értékesítési és marketing csapatok kedvelhetik a HubSpot feladatkezelési stílusát, az IT- vagy pénzügyi vállalatok számára a HubSpot alternatívái lehetnek a jobb választás. Ha ügyfélkapcsolati folyamatait hatékonyabban szeretné szervezni, akkor fontolóra veheti a HubSpot és a ClickUp integrációját is.

A HubSpot legjobb funkciói

Széles körű CRM funkciók

Élő csapatcsevegések

Műszerfalak a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos munkák központosításához

Integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a WordPress, a Gmail és a Zapier.

iOS és Android mobilalkalmazás a HubSpot CRM-hez

A HubSpot korlátai

Korlátozott lehetőség a feladatok fontossági sorrendjének megállapítására

A munkafolyamat-automatizálás a ingyenes csomagban korlátozott.

HubSpot árak

Egyének és kis csapatok számára:

Ingyenes

Starter: 15 USD/hó

Professzionális: 800 USD/hó

HubSpot (CRM) értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

17. Paymo – a legjobb ügyfélfeladatokhoz és foglalásokhoz

A Paymo egy egyszerű feladatkezelő szoftver és számlázó alkalmazás egyben, ezért könnyen belátható, hogy miért olyan vonzó a szakemberek és a szabadúszók számára, akik egy platformon szeretnék kezelni ügyfeleik munkáit, időkövetési adataikat és erőforrásaikat. Lehetővé teszi, hogy automatikusan beállítson fantomfoglalásokat a korábban megadott feladatadatok alapján, valamint egyetlen képernyőn áttekintheti azonnali csapatának összes foglalását. 🖥️

A Paymo egyszerűsíti az erőforrások kezelését is, mivel több menedzser is dolgozhat az ütemezésen, így elkerülhető a túlfoglalás vagy az alulfoglalás. Mi tudunk:

Foglaljon időt az időérzékeny feladatokra óránkénti alapon A nem tervezett feladatokat egyszerű drag-and-drop funkcióval kezelheti. Képzelje el csapatunk rendelkezésre állását az idővonalakon Foglalási értesítéseket csak a releváns csapattagoknak küldjön

A platform lehetővé teszi az alkalmazottaimnak, hogy egyetlen nézetben lássák a feladataikat, míg a feladatkezelőink külön nézetekben figyelemmel kísérhetik mind a személyes feladataikat, mind a csapat munkáját. A legtöbb Paymo alternatívához hasonlóan projektnézeteket kapunk, mint például Gantt-diagramok, táblázatok és naptárak a feladatok vizualizálásához.

A Paymo ösztönzi a csapatmunkát, és részletes Feladatnézetet kínál, ahol valós időben beszélgethetünk a legújabb feladatfrissítésekről. Végül a Paymo feladatok prioritási szintjeit is megadja, például kritikus, magas, normál vagy alacsony, amelyeket az ügyfeleknek tett szállítási kötelezettségvállalásaink alapján állíthatunk be.

A Paymo legjobb funkciói

Ütemtervek az alkalmazottak rendelkezésre állásának értékeléséhez

Lehetővé teszi az ügyfelek feladataival kapcsolatos időfoglalást óránkénti alapon.

Valós idejű csevegés

Projektnézetek, például Gantt-diagram és Kanban-tábla

Integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Google Naptár és a JotForm.

Mobilalkalmazás-támogatás iOS és Android rendszerekhez

A Paymo korlátai

A mobilalkalmazás navigálása bonyolult lehet.

Időbe telik a munkatársak betanítása a platform használatára.

Paymo árak

Ingyenes (legfeljebb öt ügyfél számára)

Starter: 5,9 USD/hó felhasználónként

Kis irodák: 10,9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16,9 USD/hó felhasználónként

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Paymo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

18. TimeCamp – a legjobb időkövetéshez és számlázási feladatokhoz

Sok szabadúszóval beszéltem a feladatkezelési rutinjaikról, és úgy gondolom, hogy az egyik fő problémájuk az, hogy a feladatokat összekapcsolják a nyomon követett óráikkal és végül a számláikkal. Pontosan ezért gondoskodtam arról, hogy ez a praktikus, mindent egyben tartalmazó eszköz felkerüljön a listánkra.

Míg a listán szereplő legtöbb TimeCamp alternatíva tipikus feladat- és projektkezelési funkciókat tartalmaz, a TimeCamp inkább az idő-feladat költségvetésre helyezi a hangsúlyt.

Az egy kattintással működő időkövetési funkciók segítségével könnyedén nyomon követheti saját vagy csapata munkaidejét. Ezeket az adatokat felhasználhatja az egyes feladatok időtartamának egységesítésére, a feladatok kiosztásának és a számlák becslésének megtervezésére és elkészítésére, valamint az egyes csapattagok termelékenységének figyelemmel kísérésére.

A TimeCamp emellett funkciókat is kínál a projektek jövedelmezőségének méréséhez és a számlázható órák nyomon követéséhez, valamint a számlázás és az erőforrás-kezelés egyszerűsítéséhez. Alapvetően azok a feladatok, amelyeket korábban manuálisan kellett elvégeznie, például a számlák készítése és a munkaidő-nyilvántartások jóváhagyása, ezen a platformon automatizáltak.

Bár ez a szoftver az időkövetést helyezi előtérbe, mégis feladatkezelő eszköz. A TimeCamp Planner termék segít a feladatok szervezésében és azok előrehaladásának nyomon követésében Kanban-stílusú táblákon.

Ha ismétlődő feladatokkal foglalkozik, automatizálja azokat az olyan információk megadásával, mint a határidők, a megbízottak és az előrehaladás állapota. Ezenkívül a Saját feladatok funkció segítségével átválthat a csapat feladatainak áttekintéséről a saját feladatokra, amely a hozzárendelt feladatokat listában, naptárban vagy idővonalon jeleníti meg.

Ne feledje, hogy a TimeCamp időkövetési és feladatkezelési funkciói külön árazási csomagokban érhetők el.

A TimeCamp legjobb funkciói

Átfogó időkövető eszközök

Kanban tábla a feladatok egyszerű nyomon követéséhez

Személyes feladatlisták

Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat

Tartalmazza az Android és iOS alkalmazásokat.

A TimeCamp (nem a TimeCamp Planner) integrálható az alábbi eszközökkel: ClickUp (ezzel az integrációval időzítheti ClickUp feladatait és élvezheti a pontos számlázást) Google Naptár Slack

ClickUp (ezzel az integrációval időzítheti ClickUp feladatait és élvezheti a pontos számlázást)

Google Naptár

Slack

ClickUp (ezzel az integrációval időzítheti ClickUp feladatait és élvezheti a pontos számlázást)

Google Naptár

Slack

A TimeCamp korlátai

A felhasználói felület és a szerver betöltési ideje lehetne jobb.

Az eszköz időnként hibásan működhet.

TimeCamp árak (TimeCamp Planner esetében)

Starter: 2,99 USD/hó felhasználónként (legalkalmasabb szabadúszóknak)

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként (ideális a jövedelmezőséget nyomon követő vállalkozások számára)

Ultimate: 7,99 USD/hó felhasználónként (jobb elemző jelentésekért)

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként (magasabb szintű biztonság és egyedi integrációk esetén)

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

19. Any. do – a legjobb a teendőlisták készítéséhez

Az Any. do könnyen használható teendőlisták készítésére specializálódott, amelyek segítségével hatékonyan elérheti személyes és szakmai céljait. Magánszemélyek, családok és csapatok számára egyaránt alkalmas, és több mint 10 platformon elérhető, többek között Mac, Safari és iPad eszközökön.

Amíg ezt az eszközt használtam, külön listákba és projektekbe tudtam rendezni a teendőimet, mindegyiket színkódokkal ellátva, hogy egyértelmű prioritásokat állíthassak fel és meghatározzam a feladatkategóriákat. A feladatlistáinkat a következőképpen bővíthetjük:

Alfeladatok és mellékletek a feladatok jobb áttekinthetősége érdekében

Határidők és emlékeztetők

A felelősségek megosztása is egyszerű – csak ossza meg a feladatlistát csapattársaival vagy családtagjaival, hogy együttműködjenek a feladatok elvégzésében. Például, a bevásárlólistán szereplő különböző tételeket kioszthatja a családtagoknak, és nyomon követheti a listát, hogy biztosan elvégezzék a feladatot. Ha sürgős ügyet szeretne megbeszélni, használja a csevegési funkciót a valós idejű kommunikációhoz.

Azok számára, akik projektkezelési funkciókkal rendelkező feladatkezelő eszközt keresnek, az Any. do kiváló választás, mivel olyan funkciókat is kínál, mint a testreszabható munkafolyamatok, nézetek, előre elkészített sablonok és más munkaeszközökkel való hatékony integráció.

Ha azonban átfogóbb munkafolyamat-funkciókat szeretne, fedezze fel az Any.do néhány fejlettebb alternatíváját.

Any. do legjobb funkciói

Egyszerű teendőlistákat biztosít

Kiváló napi feladatkezelőként

Lehetővé teszi a listák megosztását csapatokkal, családtagokkal és barátokkal.

Emlékeztetők a feladatok időbeni elvégzéséhez

iOS és Android alkalmazásokkal rendelkezik.

Integrálható más feladatkezelő eszközökkel, mint például a ClickUp és az Asana (a Zapier segítségével).

Any. do korlátai

Egyes felhasználók több integrációt szeretnének (például a Microsoft Naptárral).

Korlátozott fejlett funkciók ebben az árkategóriában

Any. do árak

Ne felejtsen el Családi vagy Csapat csomagot vásárolni, hogy hozzáférjen a megosztott listákhoz.

Ingyenes

Prémium: 2,99 USD/hó felhasználónként

Család: 8,33 USD/hó négy felhasználó számára

Csapatok: 4,99 USD/hó felhasználónként

Az összes feltüntetett ár éves szinten számlázott hozzávetőleges értékeket jelöl.*

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

A szoftver értékelésekor néhány kevésbé pozitív értékelést találtunk Android- és iOS-felhasználóktól, amelyek többnyire az UX-elemekkel kapcsolatosak. Az általános funkcionalitásokra vonatkozó értékelések azonban meglehetősen pozitívak. Íme, mit mondott a terméket használó értékesítési vezető:

Az Any. do segítségével a feladatok szervezése egyszerű és gyors. Az alkalmazás jól működik, és elvégzi a feladatát: napi emlékeztetőket állít be és ütemezést készít, hogy nyomon követhessem a teendőimet. Imádom az egyszerű, minimalista, professzionális dizájnnal rendelkező alkalmazásokat.

20. Smartsheet – a legjobb táblázatos feladatkezeléshez

A Smartsheet egy táblázathoz hasonló feladatkezelő eszköz. Kiválóan alkalmas azok számára, akik szívesen követik nyomon feladataikat az Excelben, de nyitottak egy kevésbé bonyolult számítási munkát igénylő eszközre való áttérésre. Az eszköz népszerű az építőiparban, az egészségügyben és az oktatásban, ahol a feladatkezelés elsősorban szétszórt adatok kezelését jelenti.

A ClickUp-hoz hasonlóan a Smartsheet is átfogó projekt- és feladatkezelő eszközöket kínál különböző munkafolyamatok kezeléséhez. Például lehetővé teszi a feladatok ütemezését, alfeladatok létrehozását, erőforrások elosztását és a feladatok hatékony nyomon követését egyetlen platformról. ✅

Itt a feladatok táblázatokban jelennek meg az egyes projektekhez. A legtöbb Smartsheet alternatívához hasonlóan itt is hozzáadhatunk alapvető feladatinformációkat, például határidőket és felelősöket, egyértelmű mezőkbe és oszlopokba. Több táblázatot is összevonhatunk, hogy kategóriák szerint összevont képet kapjunk a feladatokról.

Ezek azonban nem hagyományos táblázatok – hanem egy modern feladatkezelő eszköz fejlett funkcióit is kínálják. Például a Smartsheet-en jelölőnégyzeteket, legördülő listákat és megjegyzéseket használhatunk a feladatok kezeléséhez.

Ez egy kiváló feladatkezelő szoftver kiterjedt projekteken dolgozó csapatok számára, mivel tartalmaz sablonokat az agilis projektmenedzsmenthez, az OKR nyomon követéshez, a költségvetéshez és az erőforrás-kezeléshez.

Támogatja a feladatok automatizálását, a valós idejű együttműködést és a fejlett elemzéseket is. Ráadásul integrálható olyan szolgáltatásokkal, amelyeket már használhatunk, mint például a Google Workspace és a Microsoft Teams.

Bónusz olvasmány: Fedezze fel a ClickUp és a Smartsheet összehasonlítását!

A Smartsheet legjobb funkciói

Táblázatalapú projektmenedzsment eszköz

Fejlett funkciók komplex projektek nyomon követéséhez

Támogatja a valós idejű csapatkommunikációt

Sablonok az agilis projektmenedzsmenthez

Számos kommunikációs, adatmegjelenítő és projektkezelő alkalmazással integrálható.

iOS vagy Android mobilalkalmazásként elérhető.

A Smartsheet korlátai

A fejlett funkciók megismerése a felhasználók számára meredek tanulási görbét jelenthet.

Előnyös lehet több sablonopció hozzáadása.

Smartsheet árak

Ingyenes (legfeljebb két feladat-szerkesztő számára)

Pro: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

A legjobb feladatkezelő alkalmazások kihasználása

Saját tapasztalataink ezekkel az eszközökkel kalandosak és tanulságosak voltak. Úgy véljük, hogy mindegyik opció megérti a célcsoportját, és igyekszik megfelelni az elvárásoknak. Ha azonban még mindig nem találja a megfelelőt, készítsen listát arról, hogy mi az, amit igazán fontosnak tart egy feladatkezelő platformban.

Általában a kiváló feladatkezelő szoftverek olyan funkciókat nyújtanak, amelyek segítenek a feladatok tervezésében, szervezésében, nyomon követésében és kiosztásában, de ezekért a funkciókért nem kell egy vagyont fizetnie. Néhány funkció, mint például az emlékeztetők, az automatizálás és a feladatnézetek, a legszükségesebb minimumot jelentik, és szinte minden általunk bemutatott eszközben megtalálhatók.

Amit megvizsgálhat, az az adott árért kapott általános funkcionalitás. Tegyük fel, hogy az A eszköz 30 fejlett funkciót kínál, míg a népszerűbb B eszköz 25 fejlett funkciót kínál ugyanazon az árszinten – akkor már tudja, melyiket válassza!

Végül, a legjobb feladatkezelő eszközöknek meg kell könnyíteniük az életét, nem pedig megnehezíteni, ezért győződjön meg arról, hogy a választott eszköz könnyen használható és élvezetes vele dolgozni! 🥳

Ha egyáltalán nem tud dönteni, akkor merészen meggyőzzük Önt, hogy próbálja ki a ClickUp-ot! Ez a szoftver minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szüksége van a feladatkezelés egyszerűsítéséhez, minimális erőfeszítéssel. Akár célokat szeretne kitűzni, feladatokat nyomon követni és kiosztani, időt kezelni, a kézi munkát csökkenteni vagy a csapatával kommunikálni szeretne, a lehetőségek végtelenek.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a legjobb eszközkészletet, amit egy ingyenes feladatkezelő szoftver kínálhat! 💖