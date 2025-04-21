10 ingyenes bérszámfejtési sablon Excelben és ClickUpban

Amikor eljön az ideje, hogy kifizesse alkalmazottait kemény munkájukért, elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljon egy szervezett folyamat. Biztosra kell mennie, hogy a megfelelő óraszámért fizet nekik, és hogy nyomon követi a szervezet fizetési előzményeit.

Bár ezt természetesen kézzel is elvégezheti számológép segítségével, vannak gyorsabb és jobb módszerek is a feladat elvégzésére. Egy nagyobb vállalatnál az egyes alkalmazottak óráinak összeadása egyszerűen nem a legjobb időkihasználás. Itt jönnek jól a bérszámfejtési sablonok.

A bérszámfejtési sablon használata biztosítja a pontosságot, értékes fizetési adatokat tartalmaz, és egyszerűbbé teszi a költségvetés kezelését. A legjobb az egészben, hogy a bérszámfejtési feladatok kézi elvégzésével megspórolt időt céljainak elérésére és vállalkozásának fejlesztésére fordíthatja.

Ebben a cikkben többet megtudhat arról, hogy mi is az a bérszámfejtési sablon, és hogyan válasszon ki egyet, amelyik az Ön vállalkozásának megfelel. Megosztunk 10 ingyenes bérszámfejtési sablont a ClickUp és az Excel programokból, amelyeket még ma kipróbálhat, hogy hatékonyabban kezelje a bérszámfejtést.

Mi az a bérszámfejtési sablon?

A bérszámfejtési sablon egy olyan eszköz, amely nyomon követi és dokumentálja az egyes alkalmazottak államában és országában érvényes óradíjakat és adókulcsokat. Emellett figyelembe veszi a levonásokat is, így biztosíthatja, hogy alkalmazottai pontosan megkapják fizetésüket. Heti, havi és éves bérszámfejtési sablonok közül választhat, így könnyedén elküldheti a kifizetéseket a különböző típusú szerződésekhez.

A bérszámfejtési sablonok általában tartalmaznak alapvető alkalmazotti információkat, mint például a név, a ledolgozott órák száma, a fizetendő bér és az adóügyi adatok. Ezek az alapvető információk automatikusan átmásolódnak hétről hétre vagy hónapról hónapra, így folyamatos fizetési ütemtervet hozhat létre.

A legtöbb sablon tartalmazza a fizetett szabadság (PTO), a betegszabadság és a túlórák szakaszait is. Ezek a kiegészítő kategóriák segítenek az alkalmazottak nyomon követésében és a bérszámfejtési folyamat szervezésében.

A bérszámfejtési sablonok kiváló megoldást jelentenek azoknak a vállalkozóknak, akik nem akarnak nagy összegeket költeni a projektmenedzsment vagy a könyvelési feladatok kiszervezésére. A bérszámfejtési sablonok segítségével kézben tarthatja a költségvetést, elkerülheti a téves számításokat, és biztosíthatja, hogy a kifizetések időben megtörténjenek, mindezt pénzt megtakarítva.

Mi jellemzi a jó bérszámfejtési sablont?

Készen áll arra, hogy megtalálja a vállalatának legmegfelelőbb bérszámfejtési sablont? Mielőtt bemutatnánk néhány, általunk rendszeresen használt sablont, érdemes tudni, mire kell figyelni a kiválasztás során.

Egy jó bérszámfejtési sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Jelentések mintákról és trendekről: Egy kiváló sablon lehetővé teszi a jelenléti jelentések, a visszatérítések és a bérszámfejtési nyilvántartások nyomon követését. Ezek segítségével azonosíthatja az alkalmazottak mintáit és viselkedését az egész vállalatban.

Nettó fizetés és bruttó fizetés : Minden jó fizetési sablon tartalmazza a bruttó és nettó fizetés részleteit, beleértve az egészségbiztosítási juttatásokat, bónuszokat, valamint a lakhatási és közlekedési támogatásokat.

Automatizálás: A bérszámfejtési sablonok célja, hogy megkönnyítsék az életet. Válasszon egyet, amely automatizálja az ismétlődő bérszámfejtési feladatokat, és hozzárendeli azokat a megfelelő csapattagokhoz.

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabja azokat az igényeinek megfelelően, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhasson.

Együttműködési funkciók: A sablon segítségével valós időben együttműködhet a könyvelési és a humánerőforrás (HR) osztályokkal, így zökkenőmentesen kezelheti a bérszámfejtést.

Testreszabási lehetőségek: Minden vállalkozásnak egyedi igényei vannak, és egyesek Minden vállalkozásnak egyedi igényei vannak, és egyesek törvényi előírásoknak is meg kell felelniük. Válasszon egy testreszabható sablont, hogy elkészíthesse a munkavállalók pontos fizetéséhez szükséges dokumentációt és rendszereket.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy bérszámfejtési sablonnál, itt az ideje, hogy mérlegelje a lehetőségeket, és kiválassza a vállalkozásának legmegfelelőbbet.

10 ingyenes bérszámfejtési sablon

Összeállítottunk egy listát 10 ingyenes bérszámfejtési sablonról, amelyekkel egyszerűsítheti a bérszámfejtési folyamatot. Akár egy kisvállalkozást vezet néhány alkalmazottal, akár egy nagyvállalatot több részleggel, van lehetőség arra, hogy megkönnyítse a bérszámfejtési folyamatot. ✨

1. ClickUp bérszámfejtési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp bérszámfejtési jelentés sablonjával könnyebb, mint valaha, bérnyilvántartásokat készíteni és növelni a pontosságot.

Kerülje el a téves számításokat, és egyszerűsítse fizetési munkafolyamatait a ClickUp bérszámfejtési jelentés sablonjával. Az eszköz segítségével könnyedén összegyűjtheti és tárolhatja az alkalmazottak adatait, beleértve a nevüket, azonosító számukat, beosztásukat és alapvető elérhetőségüket.

A bérszámfejtési sablon tartalmazza az alkalmazott osztályát, a szabadságnapokat és az adóelőlegeket is.

Testreszabhatja a sablont a kívánt fizetési időszaknak megfelelően, függetlenül attól, hogy heti, kétheti, havi vagy éves fizetést alkalmaz. Felsorolhatja az órabérek, havi vagy éves bérek mellett a túlóradíjakat is.

A ClickUp sablon egyik legjobb funkciója a beépített időkövetés. Kérje meg alkalmazottait, hogy kövessék nyomon a munkaidő alatt a feladatokra fordított időt. Ez az információ automatikusan bekerül a bérszámfejtési jelentésbe, így gyorsabbá téve a kifizetéseket.

2. ClickUp szolgáltatások munkaidő-nyilvántartási sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp heti munkaidő-nyilvántartási sablonját, hogy nyomon követhesse az egyes alkalmazottak munkaidejét.

A bérszámfejtés nyomon követése és a fizetési folyamatok kidolgozása bonyolult lehet, különösen akkor, ha az alkalmazottaknak a nyújtott szolgáltatások alapján kell fizetnie. Itt jön jól a ClickUp szolgáltatások munkaidő-nyilvántartási sablonja.

Használja ezt a munkaidő-nyilvántartást az alkalmazottak számlázható óráinak és szolgáltatásainak nyomon követéséhez. Ez megkönnyíti a fizetési ütemterv elkészítését, és egy helyen tárolja az összes fontos fizetési információt.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő ütemező és időkövető funkciói segíthetnek abban, hogy ezt a találgatást adat alapú döntésekre cserélje. Akár a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy személyre szabott időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik az Ön tényleges munkamódszeréhez!

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy táblázatot, amelyben feltétlenül szerepeljenek oszlopok a dátumok, a kezdési és befejezési időpontok, az elvégzett szolgáltatások típusai, az alkalmazott neve és a ledolgozott órák száma számára. Az alkalmazott szolgáltatásainak nyújtása során adja meg az adatokat, és számítsa ki a teljes óraszámot, hogy meghatározza a heti vagy havi fizetést.

A sablon emellett betekintést nyújt abba is, hogy mennyit költ a különböző projektekre. Használja azt az erőforrások elosztásának megtervezéséhez és a költségvetési várakozások kezeléséhez. Ugorjon a Táblázat nézetbe, hogy áttekintést kapjon az összes nyújtott szolgáltatásról és teljesített kifizetésről, projekt típus vagy alkalmazott szerint szűrve.

3. ClickUp bérszámfejtési projektterv-sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp bérszámfejtési projektterv-sablonját, hogy szabványosított folyamatot hozzon létre nagy fizetési rendszerekhez.

A ClickUp bérszámfejtési projektterv-sablonjával kiküszöbölheti a hibákat, csökkentheti az adminisztratív feladatokra fordított időt, és felgyorsíthatja a bérszámfejtési folyamatot. Ez a sablon különösen hasznos nagyobb vállalatok vagy kisvállalkozások számára, amelyek bérszámfejtési igényei összetettebbek.

A sablon projekttervként működik az összes bérszámfejtési eljáráshoz. Először használja a bérszámfejtési költségvetési sablont egy projektterv elkészítéséhez, és dokumentálja a munkavállalók fizetésének kezeléséhez szükséges eredményeket és erőforrásokat.

Ezután azonosítsa azokat a csapattagokat, akik aktív szerepet játszanak a bérszámfejtési folyamatban, és automatikusan hozzon létre számukra feladatokat. Ezek lehetnek egyszeri feladatok, például bérszámfejtési eljárások és dokumentációk létrehozása szabadúszók számára.

Vannak lehetőségek ismétlődő feladatokra és emlékeztetők a szokásos fizetési eljárásokhoz, például a havi bérszámfejtéshez.

4. ClickUp bérszámfejtési projektterv sablon

Ha még nincs bérszámfejtési rendszere, akkor szüksége van rá. A ClickUp bérszámfejtési projektterv-sablonja egy komplex és időigényes feladatot vesz át, és könnyebbé teszi a kezelését, mint valaha. Útmutatót készít az összes bérszámfejtési folyamatához, biztosítva a pontosságot, a szabályoknak való megfelelést és a biztonságot.

Használja a sablont a bérszámfejtési rendszer beállításához, az új munkavállalók beillesztésének egyszerűsítéséhez és az összes fizetéssel kapcsolatos feladat adatbevitelének nyomon követéséhez. Kezdje azzal, hogy kutatást végez a munkavállalók fizetésének kezeléséhez szükséges bérszámfejtési rendszer vagy HR-szoftver típusáról.

Ezután használja a sablont, hogy azonosítsa a számviteli, HR és IT részlegekben azokat a személyeket, akik szerepet játszanak a fizetési folyamatban. Ezután válasszon egy bérszámfejtési szolgáltatást vagy bérszámfejtési szoftvert. Határozza meg az idővonalat és a költségvetési becsléseket a rendszer beüzemeléséhez és üzembe helyezéséhez.

Végül készítse elő a dokumentációt minden egyes lépéshez, beleértve a munkavállalók munkaidő-nyilvántartásait, fizetési jegyzékeket és bérszámfejtési nyilvántartási sablonokat. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást ezeknek a dokumentumoknak a tárolásához, és hozzon létre feladatokat a munkavállalók számára a munkaidő-nyilvántartások kitöltéséhez, valamint a könyvelési csapat tagjai számára a kifizetések feldolgozásához.

5. ClickUp bérszámfejtési összefoglaló jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp bérszámfejtési összefoglaló jelentés sablonjával nyilvántartást vezethet alkalmazottai kifizetéseiről.

A ClickUp bérszámfejtési összefoglaló jelentés sablonjával minden bérszámfejtési adatot és bérszámfejtési költséget egy kényelmes helyen rögzíthet. Gyorsan megtekintheti az év eleje óta teljesített kifizetéseket, ellenőrizheti a fizetett szabadságokat, és megjegyzéseket fűzhet különleges körülményekhez vagy korábbi fizetési problémákhoz.

Használja a HR-sablont a bérszámfejtési adatok, például az alkalmazottak elérhetőségei és fizetései dokumentálására. Jegyezze fel, hogy milyen gyakorisággal fizeti az alkalmazottakat, legyen az havonta az órabérben foglalkoztatottak esetében vagy kéthetente a fizetésben részesülők esetében. Töltse ki a bérszámfejtési levonásokra vonatkozó információkat, beleértve a társadalombiztosítási és jövedelemadó-levonásokat.

Mindezek az információk kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a bérszámfejtési költségvetésen belül maradjon. Ez a sablon részletes betekintést nyújt abba, hogy ki mennyit kap, és nyomon követi az olyan kifizetéseket, mint a szabadság és a betegszabadság, így teljes körű ellenőrzést biztosít a bérszámfejtés felett.

Ráadásul ez alapvető információ, ha valaha is jogi kérdés merülne fel a munkaidővel vagy a bérekkel kapcsolatban.

6. ClickUp fizetési előzmények sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp fizetési előzmények sablonjával egy helyen követheti nyomon a szabadúszóknak, ügyfeleknek és alkalmazottaknak történő kifizetéseket.

Ha kisvállalkozást vezet, vagy egy nagyobb cégnél kell nyomon követnie a kiadásokat, a ClickUp fizetési előzmények sablonja egyszerűsíti a bérszámfejtés kezelését. Használja a vállalat összes kifizetésének nyomon követésére, függetlenül attól, hogy alkalmazottak fizetésére vagy szabadúszóknak konkrét projektekért fizetett összegekre koncentrál.

Az Ügyfél táblázat nézet segítségével felsorolhatja az összes alkalmazottat és a kifizetések összegét. Kitöltheti a fizetési módot is, és feltöltheti a fizetési számla másolatát.

Váltson át az „Összes tétel” nézetre, hogy megtekintse az összes kifizetés listáját. Szűrjön alkalmazott szerint, hogy azonnal megtekintse a kifizetési előzményeket, vagy szűkítse le osztály szerint, hogy betekintést nyerjen a költségvetésbe.

Készítsen képleteket a bérszámfejtési adók vagy a fizetési ráták gyors kiszámításához heti, havi vagy óránkénti paraméterek alapján. A Fizetési bizonylat űrlap segítségével azonnal új fizetési rekordokat adhat hozzá a listához. Ossza meg az űrlapot a vállalkozókkal és a szabadúszókkal, hogy automatikusan hozzáadhassák fizetési kérelmeiket a sorba.

7. ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablon

Töltse le ezt a sablont Határozza meg a bérszámfejtés feltételeit a ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablonjával.

A ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablonja egy egyszerű módja a vállalati bérszámfejtés feltételeinek és elvárásainak meghatározásának. Hasznos azoknak a vállalkozásoknak is, amelyeknek a vállalkozói menedzsment rendszer részeként rögzíteniük kell a kölcsön feltételeit, amikor szabadúszókkal dolgoznak.

Ez a sablon egyszerű elrendezéssel és szabványos fizetési megállapodási nyelvezettel rendelkezik. Töltse ki az alapvető információkat, beleértve a dátumokat, neveket és fizetési összegeket. Adja meg a fizetési ütemtervet, és sorolja fel a fizetés elmaradásának feltételeit.

8. ClickUp fizetési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Számlák készítése és kifizetések teljesítése a ClickUp fizetési űrlap sablonjával

A ClickUp fizetési űrlap sablonja megkönnyíti a számlák és a munkavállalóknak vagy ügyfeleknek történő kifizetések nyomon követését. Ha ezt a bérszámfejtési folyamat részeként szeretné használni, először hozzon létre egy fizetési űrlapot a sablon segítségével. Töltse ki a munkavállaló nevét, elérhetőségét és a fizetési módot.

Állítson be automatizálásokat, hogy a kitöltött űrlap új feladatot indítson el a fizetés feldolgozásához. Testreszabhatja az automatizálásokat az üzleti igényeinek megfelelően, és a feladatokat a megfelelő osztályoknak rendelheti hozzá.

Ezután lépjen a Fizetési nyomon követő nézetbe, ahol megtekintheti az összes jelenlegi és korábbi fizetési űrlap listáját. A szűrők segítségével szűkítheti a nézetet fizetési mód, alkalmazott vagy ár szerint. Töltse fel a nyugtákat, hogy egy egyszerű irányítópulton könnyedén nyomon követhesse az összes releváns információt.

A Táblázat nézet segítségével áttekintheti az összes folyamatban lévő fizetést, új megrendelést és befejezett fizetést. Nyissa meg a feladatlapot, hogy részletesebb információkat kapjon az adott fizetésről.

Tudta, hogy a ClickUp segítségével egyedi munkaidő-nyilvántartásokat hozhat létre a csapatának, és így nyomon követheti az időt? Nézze meg ezt a rövid videót, és tudjon meg többet arról, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a programból!

9. Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a bérszámfejtéshez

a Microsoft 365 segítségével

A munkaidő-nyilvántartási sablonok kiválóan alkalmasak arra, hogy nyomon kövessék, mennyi időt tölt egy alkalmazott a munkaköri feladatok elvégzésével. A Microsoft 365 Excel munkaidő-nyilvántartási sablonja egy egyszerűen használható munkalap, amelyet a Microsoft Excel programhoz terveztek.

Rendeljen minden alkalmazottnak egy munkaidő-nyilvántartási lapot, és kérje meg őket, hogy minden nap töltsék ki a be- és kijelentkezési időt. Gondoskodjon arról, hogy dokumentálják az ebédszünetüket. Írjon be képleteket a mini bérszámfejtő kalkulátorba, hogy az automatikusan kiszámolja a heti teljes munkaidőt.

Az Excel bérszámfejtési sablonba vegyen fel szakaszokat az árak és az esetleges levonások számára. A bérszámfejtési sablon segítségével hetente, kéthetente vagy havonta generálhatja az egyes alkalmazottak fizetését.

Ez a sablon leginkább kisvállalkozásoknak vagy olyan cégeknek ajánlott, amelyek alvállalkozókkal és szabadúszókkal dolgoznak. Mivel ez csak egy munkaidő-nyilvántartás, és nem egy nagyobb projektmenedzsment eszköz része, túl egyszerű lehet olyan szervezetek számára, amelyeknek számos részlege és sok alkalmazottja van.

10. Excel havi alkalmazotti bérszámfejtési sablon a Vertex42-től

via Vertex42

Ha könyvelője vagy online bérszámfejtési szolgáltatása van, de mégis szeretne belső dokumentációt, például alkalmazotti bérnyilvántartást vezetni, használja a Vertex42 Excel alkalmazotti bérszámfejtési sablonját. Az Excel havi bérszámfejtési sablon kisvállalkozások tulajdonosainak készült, akiknek csak a bérszámfejtési információkat kell nyomon követniük, és nem kell ténylegesen kifizetniük a béreket.

Az Alkalmazotti adatok fülön rögzítheti az alkalmazott nevét, elérhetőségét, felvételi dátumát, fizetési adatait és juttatásait. A Bérszámfejtési nyilvántartás munkalapon dokumentálhatja az alkalmazott ledolgozott óráinak számát, a fizetési dátumokat és az adóadatokat.

Töltse ki a bérszámfejtési költségvetési sablont, hogy a költségvetését könnyebben rendezhesse.

Bónusz: Google Docs költségvetési sablonok!

Egyszerűsítse a bérszámfejtést és alakítson ki hatékony folyamatokat

Akár egy több tucat alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatot vezet, akár egy kisvállalkozást irányít, amelyben vállalkozók, szabadúszók és alkalmazottak is dolgoznak, szüksége van egy egyszerűsített bérszámfejtési folyamatra. Használja ezeket a bérszámfejtési sablonokat, hogy egyedi, vállalkozásának megfelelő bérszámfejtési rendszert hozzon létre.

Töltse le még ma a ClickUp alkalmazást, és kezdje el a zökkenőmentesebb és hatékonyabb folyamatokat. Az egyszerű fizetési űrlapoktól a szabadúszók számára egészen a bonyolultabb, az összes bérszámfejtési kifizetést rögzítő rendszerekig – minden megtalálható, ami előreviszi vállalkozását.