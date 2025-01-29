A 10 legjobb üzleti üzenetküldő alkalmazás 2025-ben

A kollégákkal és ügyfelekkel való kapcsolattartás néha bonyolult lehet, különösen akkor, ha egyre több ember dolgozik távolról. Szerencsére egyre több olyan üzleti üzenetküldő alkalmazás létezik, amelyek segítségével bárhol is legyen, kapcsolatot tarthat, nyomon követheti a projekteket és együttműködhet.

Megvizsgáljuk a 10 legnépszerűbb csapatüzenetküldő alkalmazást, és elmagyarázzuk, miért lehetnek alkalmasak az Ön vállalkozásának.

Mi az üzleti üzenetküldő alkalmazás?

Az üzleti üzenetküldő alkalmazások az üzleti környezetben azonnali, szövegalapú üzenetküldést tesznek lehetővé. Lehetőséget nyújtanak a munkavállalóknak, hogy gyorsan és kényelmesen kommunikáljanak a potenciális ügyfelekkel, a meglévő ügyfelekkel és más munkatársakkal.

Ezek az alkalmazások sok olyan előnyt kínálnak, mint a hagyományos azonnali üzenetküldő platformok, például valós idejű kommunikációt, riasztásokat, értesítéseket és olvasási visszaigazolásokat.

Az azonnali üzenetküldési funkció mellett az üzleti üzenetküldő alkalmazások gyakran számos egyéb funkcióval is rendelkeznek, amelyek elősegítik a jobb együttműködést és segítik a munkafolyamatok egyszerűsítését.

Az üzleti üzenetküldő alkalmazások előnyei

1. Növeli az alkalmazottak termelékenységét

Az üzenetküldő alkalmazások egyszerűsített módszert kínálnak a munkavállalók egymás közötti és az ügyfelekkel való kommunikációjához. A munkavállalók többsége úgy véli, hogy a munkahelyi csevegőplatformok növelik a termelékenységüket.

A munkahelyi csevegőplatformok növelik vagy csökkentik a termelékenységét a Nulab segítségével?

Az üzleti üzenetküldő alkalmazásokkal nem kell időpontot egyeztetni, amikor mindkét fél elérhető, egyszerűen elküldheti az üzenetet, és az abban szereplő összes fontos információ készen áll és várja, amíg a másik félnek ideje lesz hozzáférni.

Ez az úgynevezett aszinkron kommunikáció, ami azt jelenti, hogy mindkét fél szabadon folytathatja más fontos feladatait, növelve ezzel termelékenységét.

2. Biztosítja a biztonságos üzenetküldést

Számos üzleti üzenetküldő alkalmazás végpontok közötti titkosítással és egyéb vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik. Ez biztosítja, hogy az alkalmazásokon keresztül elküldött üzenetek és mellékletek biztonságosak legyenek, és csak a címzett férhessen hozzájuk.

3. Csökkenti a kommunikáció költségeit

Számos üzleti üzenetküldő alkalmazás költséghatékony kommunikációs módszert kínál, olcsóbb alternatívát nyújtva a nemzetközi hívási csomagokhoz képest.

Mi jellemzi egy jó üzleti üzenetküldő alkalmazást?

Az azonnali üzenetküldő alkalmazás kiválasztása nagyrészt az üzleti igényektől függ, de több tényezőt is figyelembe kell venni:

Felhasználóbarát felület

Ez biztosítja a szervezet egészében történő egyszerű bevezetést és növeli annak valószínűségét, hogy csapataid is elfogadják. A túl bonyolult eszközök a kommunikáció terén inkább akadályt jelenthetnek, mint segítséget.

Biztonságos üzenetküldés

Elengedhetetlen, hogy a választott csapatüzenetküldő alkalmazás képes legyen biztosítani az üzenetek biztonságát és titkosságát. Az adatvédelmi incidensek költségei sok vállalkozás számára megterhelően magasak lehetnek, különösen akkor, ha a távmunka is szerepet játszik.

Ha érzékeny információkat, például ügyféladatokat vagy marketingstratégiákat oszt meg a csapat üzenetküldő alkalmazásán keresztül, akkor egy robusztus biztonsági funkciókkal rendelkező megoldás használata segít elkerülni az adat szivárgását, és biztosítja az adatvédelmi előírások betartását. Egy biztonságos üzenetküldő alkalmazás segíthet ezeknek az információknak a bizalmas kezelésében.

Egy új üzleti üzenetküldő alkalmazás segíthet abban, hogy alkalmazottai közelebb kerüljenek egymáshoz és hatékonyabban együttműködjenek, de csak akkor, ha jól integrálható a már használt eszközökkel. Ellenkező esetben több időt és pénzt kell fordítania a szinkronizálásra.

Érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek többféle eszközön és operációs rendszeren is működnek. Így alkalmazottai, ügyfelei és potenciális ügyfelei függetlenül attól, hogy iOS, Android, Mac vagy PC rendszert használnak, kapcsolatban maradhatnak egymással.

A 10 legjobb üzleti üzenetküldő alkalmazás

Összegyűjtöttünk egy listát a 10 legjobb aszinkron kommunikációs eszközről, amelyet érdemes megfontolnia.

A legjobb projektmenedzsmenthez, csapatmunkához és azonnali üzenetküldéshez

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely teljesen testreszabható platformot kínál minden típusú csapat és vállalkozás támogatásához az iparágakban, valamint több száz fejlett funkciót, beleértve az együttműködési funkciókat is, hogy minden munkáját és kommunikációját egy helyen racionalizálhassa.

Ez az alkalmazás támogatja a valós idejű és aszinkron együttműködést, és megkönnyíti a kommunikációt bárkivel, bármikor – hibrid és távoli munkatársakkal, ügyfelekkel, külső csapatokkal és még sok mással. Hozzáférés a beépített azonnali üzenetküldő funkcióhoz, a Csevegés nézethez, hogy azonnal üzeneteket cserélhessen csoportos csevegésben vagy közvetlenül egy személlyel, és kommunikálhasson a feladatokon belül megjegyzésekkel, valamint megjegyzéseket rendelhessen csapat tagokhoz, ügyfelekhez és még sok máshoz.

Valós időben együttműködhet bárkivel. Gyorsan megoszthatja a frissítéseket, összekapcsolhatja az erőforrásokat és egy helyen konszolidálhatja a csapat kommunikációját a Csevegés nézet segítségével.

Ha hatékonyabb módszert keres az e-mailek kezelésére, a ClickUp egy Email in ClickUp funkciót kínál, amely lehetővé teszi az e-mailek zökkenőmentes küldését és fogadását anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

Ezzel a funkcióval könnyedén integrálhatja a leggyakrabban használt e-mail alkalmazásokat, mint például a Gmail, az Outlook vagy a Front, és közvetlenül a ClickUp feladatokon belül válaszolhat az e-mailekre. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell különböző alkalmazások között váltogatnia, és nem veszíti szem elől a fontos e-maileket. 📧

Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül az e-mailkezelés egyszerűsítése érdekében.

Az azonnali üzenetküldés és e-mailkezelés funkciók mellett a ClickUp képernyőfelvétel funkciót is kínál, amely segít a belső kommunikációt a lehető legzökkenőmentesebbé és legérthetőbbé tenni. A Clip by ClickUp segítségével videóüzeneteket hozhat létre és küldhet el a ClickUp-on belül, hogy üzenete egyértelmű és tömör legyen – ez a funkció rendkívül értékes komplex témák és utasítások magyarázatakor, és hasznos azok számára, akik vizuális tanulók.

Ha pedig az írás terén szeretné növelni termelékenységét, akkor a ClickUp AI az Ön számára ideális funkció. Bármilyen szerepet vagy munkakört is tölt be, a ClickUp AI megváltoztathatja munkamódszerét. Kutatásokon alapuló eszközei biztosítják a magas színvonalú tartalmat az egyes szerepekhez igazított utasítások használatával – használja a ClickUp AI-t mindennapi feladatokhoz, például e-mailek, blogok és még sok más azonnali létrehozásához.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és finomítsa szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp sikeresen megszerezte az ISO 27001:2013 tanúsítványt, amely a szoftverekben tárolt ügyféladatok biztonságának legmagasabb szintű szabványát jelenti, vagyis beszélgetései, munkája és fontos információi a legmagasabb szinten vannak védve.

Ezek a kommunikáció és együttműködés szempontjából kulcsfontosságú funkciók, valamint több száz testreszabható funkció teszik a ClickUp-ot az egyik legjobb üzleti üzenetküldő alkalmazássá, amely ma elérhető.

A legjobb funkciók

Teljesen testreszabható platform : Testreszabhatja a ClickUp minden részét, hogy az megfeleljen csapata és vállalkozása igényeinek.

Több mint 15 egyéni nézet : Válasszon több mint 15féle nézet közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve a Csevegés nézetet is. : Válasszon több mint 15féle nézet közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve a Csevegés nézetet is.

Csevegés nézet : Azonnali üzeneteket küldhet csapatának, és a munkája mellett folytathatja a beszélgetéseket.

E-mail a ClickUp-ban: Kezelje az összes e-mailes kommunikációját egy helyen, külön programok és szoftverek nélkül. Küldjön vállalati híreket, megbízásokat, feladatokat, információkat és fontos üzeneteket a ClickUp-ban, anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Whiteboards : Készítsen vizuális segédanyagokat virtuális értekezletekhez, és térképezze fel a projekteket és ötleteket, hogy kommunikálhassa a terveket a csapataival.

Figyelők : Ha valakit figyelőként jelölnek ki, akkor automatikusan értesítést kap, amikor egy feladat frissül, így nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatot.

Hozzárendelt megjegyzések és említések : Hozzon létre teendőket egy feladat keretében, és rendelje azokat másokhoz vagy akár saját magához, majd az említések funkcióval hívja fel a figyelmet a feladatokon belüli elemekre vagy a Csevegés nézetre.

Adatvédelem, engedélyek és vendégek : Hívjon meg külső tagokat a munkaterületére, és teljes ellenőrzést gyakoroljon felettük, hogy mit láthatnak és mihez férhetnek hozzá.

Integrációs lehetőségek : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaalkalmazáshoz, hogy összevonja alkalmazásait és egy helyen összegyűjtse minden munkáját.

Mobilalkalmazás: A ClickUp mobilalkalmazással bármikor és bárhonnan hozzáférhet munkájához és beszélgetéseihez.

Korlátozások

Egyes felhasználóknak a rendelkezésre álló funkciók száma miatt nehézséget okozhat a megtanulása. A ClickUp 24 órás ügyfélszolgálatot és számos forrást kínál, hogy enyhítse ezt a problémát.

Árak

Örökre ingyenes: Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,7 az 5-ből (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 3500 értékelés)

2. Dialpad

A legjobb üzleti kommunikációs és ügyfélélmény-megoldás

via Dialpad

A Dialpad egy egységes kommunikációs megoldás, amely az üzleti üzenetküldő funkcióktól a call center szoftverekig mindent biztosít, és amelynek célja, hogy kommunikációját egy könnyen használható platformon egyesítse.

A Dialpad hang- és videohívásokat, csoportos csevegést, valamint belső/külső kommunikációt kínál AI-integrációval. Emellett integrálható olyan HR-szoftverekkel, mint a Rippling, és ügyfélszolgálati szoftverekkel is. Üzleti üzenetküldésre használhatja olyan funkciókkal, mint SMS, MMS és csoportos üzenetküldés. Ezenkívül a csatornákat csapat, projekt vagy téma szerint lehet szervezni, és állapotfrissítéseket is közzétehet, hogy csapattársait tájékoztassa elérhetőségéről.

A Dialpad több eszközön is könnyen elérhető. Állapotfrissítésekkel értesítheti csapattársait, ha nem elérhető, és könnyedén átválthat a Dialpad használatára egy másik eszközön, ha nincs az irodában.

A legjobb funkciók

Fájlok megosztása: A Dialpad csevegési funkciójával számos fájltípust elküldhet, beleértve fényképeket, videókat és fájlokat. Ha tehát meg szeretne osztani egy hangüzenet átiratát, amelyet a Dialpd Ai automatikusan átírt, azt gyorsan és egyszerűen megteheti.

Egy alkalmazás, több eszköz: A Dialpad egy helyen egyesíti az összes kommunikációját, így nem kell folyamatosan váltania az alkalmazások között. Ami még jobb, hogy gyakorlatilag bárhonnan hozzáférhet ehhez a helyhez. Android és iOS alkalmazások, valamint Mac és PC alkalmazások és böngészőalapú hozzáférés is rendelkezésre állnak.

Beépített AI: A Dialpad AI segít egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és A Dialpad AI segít egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és időt megtakarítani az összes kommunikációs csatornán. A prediktív CSAT segít növelni az ügyfélelégedettséget a kapcsolattartó központjában, az élő coaching pedig segít a legtöbbet kihozni az értékesítési csapatából a hívások előtt, alatt és után.

24/7 ügyfélszolgálat: Kapjon hozzáférést az ügyfélszolgálathoz, amely segítséget nyújt a bevezetéshez vagy bármilyen felmerülő problémához. Ez rendkívül hasznos, ha csapata a világ különböző pontjain dolgozik. Tudja, hogy mindig van valaki, aki segíteni tud.

Valós idejű elemzés: Lehetővé teszi a vezetők és rendszergazdák számára, hogy elemezzék a hívások mennyiségét, használatát és elfogadását, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján dolgoznak.

Korlátozások

Mivel a Dialpad számos funkcióval rendelkezik, a tanulási görbe meglehetősen meredek lehet. Átfogó súgó és 24 órás élő chat-támogatás áll rendelkezésre segítségnyújtás céljából.

Árak

Alapcsomag: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,4 az 5-ből (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,3 az 5-ből (több mint 450 értékelés)

3. Slack

A legjobb azonnali üzenetküldéshez belső és külső csapatokkal

a Slack segítségével

A Slack egy platformot biztosít a csapatok összefogásához. Csatornákra és szervezett terekre épülve, ahol meg lehet beszélni a projekteket és meg lehet osztani az erőforrásokat, a Slack célja, hogy rugalmasságot biztosítson a munkavégzéshez, amikor és ahogyan csak akarja, így ma az egyik leggyakrabban használt és legnépszerűbb azonnali üzenetküldő alkalmazás.

A legjobb funkciók

Integrációk: A Slack számos gyakran használt termelékenységi eszközzel integrálható, ami azt jelenti, hogy egy helyen többet tud elvégezni. Az olyan platformok, mint a Google Drive, az Outlook Naptár és a ClickUp, mind támogatottak. Más alkalmazásokkal is integrálható, például olyan A Slack számos gyakran használt termelékenységi eszközzel integrálható, ami azt jelenti, hogy egy helyen többet tud elvégezni. Az olyan platformok, mint a Google Drive, az Outlook Naptár és a ClickUp, mind támogatottak. Más alkalmazásokkal is integrálható, például olyan e-mail marketing szoftverekkel , mint a Mailchimp.

Csatornák: A csatornák megkönnyítik több projekt szervezését, mindenki naprakész információkat kap a haladásról és szinkronban marad, ami növeli a termelékenységet.

Huddles: A csapat tagjai könnyedén átválthatnak az üzenetküldésről a hívásra. Nincs termelékenységi veszteség, és még a képernyőket is megoszthatják, ami tovább növeli az együttműködést.

Biztonság: A Slack vállalati szintű adatvédelmet kínál, így biztos lehet benne, hogy csak jóváhagyott személyek és eszközök férhetnek hozzá kommunikációjához. Emellett nyugodt lehet afelől, hogy teljes mértékben megfelel az adatvédelmi előírásoknak.

Canvases: Javítja az együttműködést és dedikált teret biztosít a teendőlistáktól a projektismertetőkig terjedő információk összeállításához és megosztásához.

Korlátozások

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a Slack csomagjai meglehetősen drágák, különösen más, hasonló funkciókkal rendelkező platformokhoz képest.

Árak

Ingyenes: 0 USD

Pro: 7,25 USD felhasználónként/hónap

Business+: 12,50 USD felhasználónként/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,5 az 5-ből (több mint 31 000 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 22 000 értékelés)

Hasonlítsa össze a Slacket és az Asanát!

4. Microsoft Teams

A legjobb csapatmunkához

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egy all-in-one alkalmazás, amelynek célja, hogy segítsen Önnek online kapcsolatba lépni másokkal. Az azonnali üzenetküldési funkció mellett videohívási funkciókat, a teljes Microsoft Office eszközkészlet fájljainak megosztási lehetőségét, valamint egy közösségteremtő funkciót is kínál, amely összehozza a hasonló gondolkodású embereket, hogy együtt dolgozhassanak.

A legjobb funkciók

Kommunikáljon bárhol: A Microsoft Teams számos mobilalkalmazást kínál, amelyekkel bárhol is legyen, kapcsolatban maradhat. Azonnali üzenetekről értesítéseket kaphat mobilján, és hangjegyzetekkel válaszolhat, ha nincs ideje gépelni.

Küldés ütemezése: Ütemezze az üzenetek küldését egy jövőbeli időpontra, így tiszteletben tarthatja a távoli munkavállalók munkaidejét, még akkor is, ha azok egy másik időzónában tartózkodnak. Az üzenetek a küldés előtt bármikor szerkeszthetők. Ezek olyan funkciók, amelyek sok Ütemezze az üzenetek küldését egy jövőbeli időpontra, így tiszteletben tarthatja a távoli munkavállalók munkaidejét, még akkor is, ha azok egy másik időzónában tartózkodnak. Az üzenetek a küldés előtt bármikor szerkeszthetők. Ezek olyan funkciók, amelyek sok Microsoft Teams alternatívában hiányoznak.

Integrációk: Számos különböző eszközzel szinkronizálható. Ez azt jelenti, hogy optimalizálhatja munkafolyamatait és átviheti az adatokat más alkalmazásokból.

Azonnali fordítás: megkönnyíti a nemzetközi munkatársakkal és ügyfelekkel való kommunikációt. Fordítási funkciójukkal az üzeneteket több mint 100 különböző nyelvre lefordíthatja.

Külső hozzáférés: Hívjon meg embereket a Teams szervezetén kívülről, hogy csatlakozzanak a csevegéshez. Ez javítja az együttműködést, és segít abban, hogy minden kommunikációját egy helyen tartsa.

Korlátozások

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a Microsoft Teams hibás és megbízhatatlan lehet, videocsevegés közben akadozik a kapcsolat, és a csevegésekben a linkek eltűnnek.

Árak

Essentials : 4 USD/felhasználó/hónap

Business Basic : 6 USD/felhasználó/hónap

Business Standard: 12,50 USD felhasználónként/hónap

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,3 az 5-ből (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 9000 értékelés)

Hasonlítsa össze a Teams és a Slack alkalmazásokat!

5. Chanty

A legjobb csoportos üzenetküldéshez és integrált videotechnológiához

via Chanty

A Chanty egy költséghatékony megoldás a csapatüzenetküldő alkalmazások terén, ingyenes csomagja pedig korlátlan, biztonságos üzenetküldést ígér örökre. Emellett csapatmunkát támogató eszköz is, amely videohívásokat, feladatkezelést, kanban táblákat és fájlmegosztást kínál.

Legjobb funkciók

Feladatkezelés: Bármely üzenet feladatként kezelhető, ami segít a munkafolyamatok egyszerűsítésében a feladatkezelés terén, és a csapat minden tagja naprakész információkat kaphat a projektek előrehaladásáról.

Könnyű kódmegosztás: Gyorsan megoszthatja a kódblokkokat, hogy a projektek zökkenőmentesen futhassanak. Ez ideális funkció azoknak a szoftverfejlesztőknek, akik gyorsan szeretnének kódrészleteket cserélni.

Hangüzenetek: tartsa fenn a kommunikációt akkor is, ha nincs az asztalánál, és küldjön kiváló minőségű hangüzeneteket az egész csapatának.

Kanban táblázatos nézet: Optimalizálja a munkafolyamatokat a kanban táblázatos nézetre való átállás rugalmasságával, hogy a feladatokat egyetlen helyről kezelhesse.

Költséghatékony: A Chanty ingyenes csomagja akár 10 csapattagnak is korlátlan beszélgetéseket, hangüzeneteket és egyéni hanghívásokat biztosít. A csoportos hívásokat és képernyőmegosztást is kínáló, sok funkcióval rendelkező csomag ára mindössze 3 dollár.

Korlátozások

Néhány értékelés kapcsolatproblémákról számolt be.

Árak

Ingyenes: 0 USD

Üzleti: 3 USD/felhasználó/hónap

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,5 az 5-ből (30+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (30+ értékelés)

6. Zoho Cliq

A legjobb szervezett csapatkommunikációhoz és együttműködéshez

a Zoho Cliq segítségével

A Zoho Cliq egy csapatkommunikációs eszköz, amely segít a beszélgetések szervezésében, a meglévő eszközökhöz való csatlakozásban és a rutin feladatok automatizálásában. Egyszerűsíti a távoli csapatok együttműködését olyan funkciókkal, mint a bejelentkezés és a rendelkezésre állás láthatósága, például amikor valaki éppen megbeszélésen van. Rövidítéseket és egyéni botokat hozhat létre, hogy időt takarítson meg csapatának.

A legjobb funkciók

Kereshető beszélgetések: Könnyedén kereshet szövegeket vagy fájlokat, amelyeket megosztottak a beszélgetéseiben, így mindig visszanézhet bármely fontos információra, amikor a legnagyobb szüksége van rá.

Munkaütemterv: A napi feladatok, naptárak és ütemtervek könnyen megtekinthetők, így mindig tisztában lehet a közelgő határidőkkel. A csevegésekből közvetlenül emlékeztetőket állíthat be a közelgő eseményekre és projektekre.

Testreszabható botok: Saját botokat hozhat létre a munkafolyamatok automatizálása, a meglévő eszközökkel való összekapcsolás és virtuális asszisztensként való működés céljából.

Kiváló biztonság: Az adat titkosítás, az integrációk adatvédelme és a titkos csevegési funkció révén biztos lehet benne, hogy vállalatának adatai biztonságban vannak.

Whiteboard: Ez megkönnyíti a csapat tagokkal való együttműködést a csevegőablakban. A kész táblát ezután kép formájában meg lehet osztani a csevegésben.

Korlátozások

Egyes értékelők megjegyezték, hogy a versenytársakhoz képest hiányoznak a harmadik féltől származó integrációk. Például korlátozott az integráció olyan távoli hozzáférési megoldásokkal, mint a VNC Connect (a távoli hozzáférési megoldások által kínált lehetőségekről bővebb információt a Team Viewer és a VNC összehasonlításában talál).

Árak

Ingyenes: 0 USD

Korlátlan: 1 dollár felhasználónként/hónap

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,4 az 5-ből (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (70+ értékelés)

7. Google Chat

A legjobb szöveges csevegéshez, videokonferenciákhoz és fájlmegosztáshoz

a Google Chat segítségével

A Google Chat a Google Workspace csapatkommunikációs eszköze. Közvetlen és csoportos üzenetküldési funkciókkal rendelkezik, amelyeket a Gmailen vagy egy önálló alkalmazáson keresztül érhet el. A kereső funkcióval könnyen hozzáférhet a korábbi beszélgetésekhez, és a platform erős biztonsági intézkedésekkel rendelkezik az adatok titkosítása és a magánélet védelme érdekében.

A legjobb funkciók

Spaces: A Spaces dedikált területeket biztosít a csapatok számára, ahol megbeszéléseket folytathatnak, tudást oszthatnak meg, projektekben együttműködhetnek és közösségeket építhetnek.

A Google Workspace része: Használja a Chat és a Spaces alkalmazásokat a Google Docs, Slides és Sheets alkalmazásokban Használja a Chat és a Spaces alkalmazásokat a Google Docs, Slides és Sheets alkalmazásokban a csapattagokkal és ügyfelekkel való zökkenőmentes együttműködéshez . Más alkalmazásokkal való integráció is rendelkezésre áll, például CRM szoftverekkel, mint például a Salesforce.

Széles választék a csomagok közül: A Google Chat több különböző szintet kínál, számos funkcióval, így kiválaszthatja a vállalkozásának legmegfelelőbbet. Emellett könnyen skálázható, ahogy vállalkozása növekszik.

Vendéghozzáférés: Lehetővé teszi ideiglenes vendéghozzáférés biztosítását, így könnyedén együttműködhet a szervezeten kívüli személyekkel.

Integrációk: Integrálja a Google Chatet harmadik féltől származó alkalmazásokkal, és használjon botokat a munkafolyamatok automatizálásával történő egyszerűsítéséhez.

Korlátozások

Egyes értékelők megjegyezték, hogy a Google Chat bizonyos funkciókban elmarad a hasonló termékektől, például a képernyő megosztásának vagy a találkozók rögzítésének lehetőségétől.

Árak

Business Starter: 6 USD/felhasználó/hónap

Üzleti alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 2100 értékelés)

8. Twist

A legjobb aszinkron üzenetküldő alkalmazás

via Twist

A Twist egy üzenetküldő alkalmazás, amely az elosztott csapatok aszinkron kommunikációjára összpontosít. Ötvözi az e-mailt, a csevegést és a fórumokat, anélkül, hogy azok negatívumai is megjelenének, és strukturált csatornákat hoz létre, amelyek témák szerint szervezik az információkat. Emellett egyéni üzenetküldési funkcióval is rendelkezik a csapatépítés és a visszajelzések érdekében.

A legjobb funkciók

Szálak: A Twist segítségével könnyedén áttekintheti a csevegéseket, és egyenesen a fontos dolgokhoz juthat el a dedikált szálakkal, így biztosítva, hogy a fontos információk ne vesszenek el. Az új alkalmazottak könnyen beilleszkedhetnek, és a beérkező üzenetek egyénileg rangsorolhatók.

Integrációk: Az Asana, Google Drive és Trello platformok integrációja is támogatott. Akár saját automatizálási folyamatokat is létrehozhat, hogy még tovább egyszerűsítse munkafolyamatait.

Könnyen szervezhető csatornák: A csatornákat témák, projektek vagy ügyfelek szerint strukturálhatja, hogy minden kommunikáció egyértelmű és hozzáférhető legyen.

Könnyű beilleszkedés: A Twist könnyen hozzáférhető szálakat biztosít, így az új alkalmazottak gyorsan felzárkózhatnak a korábbi beszélgetésekhez és döntésekhez.

Intelligens értesítések: Minden értesítés egy helyen található, így a csapat tagjai könnyen rangsorolhatják a feladatokat és üzeneteket.

Korlátozások

Egyes versenytársaival és a Trello alternatíváival ellentétben a Twist keresési funkciója némileg korlátozott, ami azt jelenti, hogy ha elveszíti egy fontos szál nyomon követését, nehéz lehet azt újra megtalálni.

Árak

Ingyenes próba: 0 dollár egy hónapra

Korlátlan: 6 USD/felhasználó/hónap

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 3,9 az 5-ből (19 értékelés)

Capterra: 4,3 az 5-ből (30+ értékelés)

9. Workplace by Facebook

A legjobb egyéni és csoportos azonnali üzenetküldéshez

a Workplace by Facebook segítségével

A Workplace by Meta (korábban Facebook) egy all-in-one belső kommunikációs megoldás, amely olyan funkciókat kínál, mint Események, Csoportok, Szavazások, Felmérések és Profilok, hogy fokozza a munkavállalók elkötelezettségét és erősítse a vállalati kultúrát. A Facebook üzleti verziójaként szolgál, és csapatkommunikációs funkciókkal ellátott vállalati intranetet biztosít.

A legjobb funkciók

Tudáskönyvtár: Fedezze fel és érje el a legfontosabb információkat bármilyen eszközről a Workplace Tudáskönyvtár funkciójával. A rugalmas jogosultságok lehetővé teszik, hogy Ön döntse el, ki férhet hozzá mely tartalmakhoz, az intuitív keresőfunkció pedig segít gyorsan megtalálni pontosan azt, amit keres.

Kapcsolatok létrehozása: Mobil eszközökre tervezve, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden mobil eszközről könnyen elérhető. A különféle alkalmazásokkal való kapcsolatok megkönnyítik a kapcsolattartást anélkül, hogy több különböző ablak között kellene váltani.

Munkahelyi betekintés: Elemezze, hogyan használják alkalmazottai a Workspace-t, hogy jobb módszereket találjon a szervezet összekapcsolására.

Munkahelyi csoportok: Könnyedén kommunikáljon a megfelelő emberekkel, és tegyen bejelentéseket bizonyos csapatoknak vagy régióknak. Akár arra is használhatja, hogy elismerje a jól végzett munkát egy eredményről szóló bejegyzés elküldésével.

Munkahelyi biztonsági központ: Ossza meg a fontos biztonsági információkat, és tartsa kézben a biztonságot válsághelyzetben.

Korlátozások

A Workplace számos funkciója miatt egyes felhasználóknak nehézséget okoz, hogy pontosan megtalálják, amit keresnek, amikor szükségük van rá. Ez különösen zavaró lehet az új felhasználók számára, akik közül néhányan egy átfogóbb oktatóanyagot kérnek a platform teljes körű használatáról.

Árak

Alapcsomag: 4 USD/felhasználó/hónap

Kiegészítők: Fokozott adminisztrációs és támogatási szolgáltatások 2 USD/felhasználó/hó áron, valamint Enterprise Live 2 USD/felhasználó/hó áron.

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,0 az 5-ből (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (több mint 1200 értékelés)

10. Zoom Chat

A legjobb videokonferenciákhoz, csapatcsevegéshez, VoIP-telefonhoz és webináriumokhoz

a Zoom Chat segítségével

A Team Chat a Zoom One csevegőfunkciója. A Zoom, amely talán leginkább videohívási funkciójáról ismert, valójában számos együttműködési eszközt és egyéb funkciót kínál, amelyek megkönnyítik a vállalkozások életét, például a Zoom Phone-t, a VoIP-szolgáltatását és a számos Vonage-alternatíva egyikét.

A legjobb funkciók

Könnyen használható: A csapatok könnyen elsajátíthatják a technológiát és gyorsan munkába állhatnak. A belső és külső közönség egyaránt hozzáférhet egy sor intelligens funkcióhoz, amelyek segítenek nekik az együttműködésben.

Biztonságos: Az olyan funkciók, mint a fejlett titkosítás és a többfaktoros hitelesítés, megkönnyítik annak biztosítását, hogy minden levelezése biztonságos és bizalmas maradjon.

Keresési funkciók: A keresési funkció segítségével könnyedén megtalálhatja az üzeneteket, névjegyeket és fájlokat. Ezzel időt takaríthat meg a csevegések visszakeresésével, mivel minden információ könnyen elérhető.

Fejlett rendszergazdai vezérlők: A biztonsági beállításokat, a kommunikációs stílusokat és a jogosultságokat pontosan a vállalat igényeihez igazíthatja.

Felhőalapú tárolás: tárolja a fájlokat, dokumentumokat és tartalmakat a csevegőcsatornáiból, így soha nem kell attól tartania, hogy fontos információkat veszít el.

Korlátozások

Egyes felhasználók a Zoom felületét nehézkesnek tartják. Mások szerint az ára nem annyira vonzó, mint egyes versenytársaié és a Zoom alternatíváinak , ami kis- és középvállalkozások számára potenciálisan költséges választássá teszi.

Árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 149 USD felhasználónként/évente

Üzleti: 199 USD felhasználónként/évente

Business Plus: 250 USD felhasználónként/évente

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,5 az 5-ből (több mint 50 000 értékelés)

Maradjon kapcsolatban az üzleti üzenetküldő alkalmazásokkal

Az üzleti azonnali üzenetküldő alkalmazások költséghatékony módszert kínálnak a csapatok közötti kapcsolattartásra, elősegítve az együttműködést, a termelékenységet és az elkötelezettséget. Ezeknek minden modern munkahelyi kommunikációs stratégia kulcsfontosságú részét kell képezniük.

Számos különböző alkalmazás áll rendelkezésre, mindegyik a saját egyedi előnyeivel, az azonnali üzenetküldő alkalmazásoktól a képernyőmegosztáson át a videokonferencia-eszközökig és így tovább. Vegye figyelembe igényeit és költségvetését, amikor a rendelkezésre álló alkalmazások közül választ, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, mint például képernyőmegosztás, videokonferencia, csevegőcsatornák és harmadik féltől származó alkalmazások integrálása, és kutassa fel, melyek integrálhatók a jelenlegi eszközeivel, és melyek könnyen alkalmazhatók az alkalmazottai számára.

Ideje modernizálni kommunikációs eszközeit – szerezzen be egy modern üzenetküldő alkalmazást, amely támogatja növekvő vállalkozását!

Vendégíró:

Austin Guanzon a Dialpad Tier 1 támogatási menedzsere, amely a vezető AI-alapú ügyfél-információs platform, olyan funkciókkal, mint a Dialpad virtuális üzleti faxszolgáltatása. Ügyfélmegtartási és technikai támogatási szakértő, aki az Egyesült Államok legnagyobb technológiai szolgáltató cégeinél szerzett tapasztalatot.

Austin a kaliforniai Infinity Martial Arts társalapítója is, és oktatóként is dolgozott ebben a sportágban. Más területeken is írt cikkeket, például a VMblog számára.