A 10 legjobb intranetes szoftver a csapatok biztonságos összekapcsolásához 2025-ben

A strukturált belső kommunikáció elengedhetetlen minden vállalat sikeréhez. Enélkül a csapatod kevésbé fog elköteleződni a márka víziója és értékei iránt, és akár azt is elmulaszthatja, hogy mit kell tennie, vagy miért. A helyzet még rosszabbá válhat, ha távoli vagy elosztott csapatokat kell irányítani.

Szüksége van egy intranetes szoftvereszközre, hogy erős kommunikációs csatornákat építsen ki a vállalat egészében. Ez elősegíti a csapatok közötti kommunikációt és elkötelezettséget, miközben a munkaterület átlátható, biztonságos és rugalmas marad.

A tökéletes intranetszoftver kiválasztása azonban nem könnyű feladat. Figyelembe kell vennie olyan tényezőket, mint az iparág, a csapat mérete és a műveletek összetettsége, hogy eldöntse, melyik termék felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Áttekintettük a piacot, és kiválasztottuk a 10 legjobb intranetes szoftvert. Fedezze fel azok funkcióit és árait, és találja meg azt, amelyik szinkronban tartja a munkaterületét!

Mi az intranetszoftver?

Az intranetszoftver egy olyan digitális platform, amely megkönnyíti a belső kommunikációt, az együttműködést és az információk megosztását egy szervezeten belül. Központi csomópontként szolgál, ahol a munkavállalók hozzáférhetnek a vállalat erőforrásaihoz, híreihez, frissítéseihez és egyéb fontos információkhoz.

A McKinsey tanulmánya szerint a szociális technológiák (például az intranetek) hatékony használata a munkahelyen akár 20-25%-kal is javíthatja a tudásmunkások termelékenységét!

Mit kell keresnie az intranetszoftverben?

Az intranetes megoldások már nem csak a vállalati dokumentumok megosztásáról vagy a memók küldéséről szólnak – az elmúlt évtizedben hatalmas átalakuláson mentek keresztül. ?

A ma elérhető modern intranetszoftverek számos projektmenedzsment tevékenységet racionalizálnak, a tudásmegosztástól az ütemezésig. Íme néhány általános jellemző , amellyel a digitális munkahelyének rendelkeznie kell:

Együttműködés és belső kommunikáció: A modern intranetes eszközök zökkenőmentessé teszik az együttműködést. Az olyan funkciók, mint : A modern intranetes eszközök zökkenőmentessé teszik az együttműködést. Az olyan funkciók, mint a valós idejű szerkesztés , kommentelés, jegyzetelés és csevegés minimalizálják a félreértések kockázatát és növelik a termelékenységet. Személyre szabás és könnyű hozzáférés: A szoftvernek az alkalmazottak szerepköréhez kell igazítania az információkat, és időben tájékoztatnia kell őket az őket érintő változásokról. Intuitív keresés és navigáció: Mivel az intranetes megoldások a vállalat összes adatának hatalmas adattárává váltak, a releváns információk kinyerésének gyorsnak és egyszerűnek kell lennie ⌨️ Skálázhatóság: A platformnak képesnek kell lennie lépést tartani a növekvő vállalatok kommunikációjának összetettségével. Biztonság és adatvédelem : Meg kell felelnie a legújabb biztonsági szabványoknak, lehetővé kell tennie a privát kommunikációs terek létrehozását, és segítenie kell a titkos információkhoz való hozzáférés ellenőrzését. Integrációk: Integrálódnia kell más kommunikációs, termelékenységi és : Integrálódnia kell más kommunikációs, termelékenységi és tudásmenedzsment szoftverekkel a működési hatékonyság javítása érdekében.

A 10 legjobb intranetszoftver-szolgáltató

Elvégeztük a kutatást Ön helyett, és kiválasztottuk a legjobb funkciókkal és képességekkel rendelkező megoldásokat. Teremtsen ideális munkahelyi kommunikációt és interakciókat az alábbi 10 önálló intranetes termék egyikével! ?️

A legjobb feladatkezeléshez és csapatmunkához

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa!

A ClickUp egy egyedi intranetes és termelékenységi megoldás gyorsan változó, bármilyen méretű csapatok számára. Ez a platform több tucatnyi praktikus eszközzel és több mint 1000 integrációval segít fenntartani a átlátható és hatékony kommunikációs csatornát. ✨

Akár irodában, akár távoli munkavégzés során, a ClickUp Whiteboards segítségével a valós idejű tervezés és együttműködés egyszerűvé és szórakoztatóvá válik! ?

Ez a vizuális eszköz gazdag szerkesztési funkciókkal rendelkezik a dokumentumalapú tevékenységekhez, segítve csapattársait a brainstormingban, a gondolattérképek létrehozásában és a folyamatok összekapcsolásában. Alakítsa át a cselekvési terveket feladatokká közvetlenül a tábláról, és pillanatok alatt lépjen át az ötletelésről a végrehajtásra. ?

Szeretné központosítani a vállalati dokumentációt? Bízza a ClickUp Docs-ra csapata alapokmányainak, részletes ütemterveinek és egyéb projektdokumentumainak létrehozását és kezelését.

Valós időben szerkesztheti őket kollégáival, csatolhatja őket feladatokhoz, vagy kategorizálhatja a rekordokat a könnyebb hozzáférés érdekében. A kiterjedt jogosultság-vezérlés segítségével Ön dönti el, ki tekintheti meg vagy szerkesztheti a dokumentumokat.

Ha unod már, hogy szétszórt beszélgetésekben kell keresned a kontextust, hozz létre egy Csevegés nézetet a ClickUp-ban. Használd arra, hogy egyszerűsítsd az egyes csapatok vagy projektek frissítéseit. Beszéljétek meg a munkát, rendeljétek hozzá a teendőket, osszátok meg a fájlokat és linkeket, és ágyazzatok be weboldalakat, táblázatokat és videókat a megbeszélések megkönnyítése érdekében.

A ClickUp a legszigorúbb biztonsági szabványokat követi, megfelel az ISO 27001, PCI és SOC 2 irányelveknek, hogy adatai biztonságban legyenek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az alkalmazás időnként lassú lehet.

A platform teljes körű felfedezése időbe telik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

A legjobb a munkavállalói elkötelezettség növeléséhez

A Microsofton keresztül

A Microsoft Viva Engage (korábban Yammer) egy intranetes-közösségi média hibrid, amely digitális irodaként szolgál . Lényegében a Microsoft 365 közösségi komponense, amely segít a munkatársaknak megbeszélni a munkát, áttekinteni a dokumentációt, és még kötődni is! ?

A Viva Engage felülete hasonlít a Facebook vagy a Twitter hírcsatornáihoz, kommentjeihez, azonnali üzenetküldéséhez, felhasználói profiljaihoz, csoportjaihoz és szavazásaihoz. ?️

Használja ki a platform előnyeit, hogy ne kelljen unalmas irodai e-maileket írnia triviális ügyekben. Csak küldjön egy üzenetet a kívánt címzettnek – akár fájlokat is csatolhat. Tegye színesebbé a hétköznapokat csoportos csevegések létrehozásával, nyilvános üdvözlésekkel a munkatársaknak és élő események szervezésével!

A Viva Engage rendelkezik egy megfelelő keresőfunkcióval, amely segítségével konkrét dokumentumokat lehet megtalálni, ami az új alkalmazottak számára igazi életmentő!

A Microsoft Viva Engage (Yammer) legjobb funkciói

Racionalizálja a belső kommunikációt

Úgy működik, mint a közösségi média az üzleti életben

Könnyű hozzáférés a tudáshoz

Támogatja a Microsoft 365 felhasználókat

Gyors munkavállalói beilleszkedés

A Microsoft Viva Engage (Yammer) korlátai

Elvonhatja a figyelmet a nagyon elfoglalt alkalmazottak figyelmét

Használhatja a funkciók frissítéseinek előnyeit

Microsoft Viva Engage (Yammer) árak

A Microsoft Viva Suite részeként érhető el, amelynek ára 12,00 USD/felhasználó/hónap.

Microsoft Viva Engage (Yammer) értékelések és vélemények

G2 : 3,6/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (700+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Yammer alternatívákat!

3. Interakció

A legjobb tudásmenedzsmenthez

Via Interact

Testreszabható intranetes megoldást keres, amely növeli az alkalmazottak elkötelezettségét és racionalizálja a folyamatokat? Fontolja meg az Interacttal való együttműködést! ?

A platform segít létrehozni egy olyan teret, amely összhangban áll vállalatának kultúrájával. Közölje a legfrissebb híreket csapatával közlemények segítségével, ellenőrizze a munkatársak elkötelezettségét pulzusfelmérések segítségével, és használja ki az integrációk előnyeit munkájának központosításához.

Eszközöket kap, amelyekkel motiválhatja csapattársait, tesztelheti tudásukat, ösztönözheti az ötletek megosztását és a megbeszéléseket, valamint szavazásokat szervezhet. Az Interact drag-and-drop szerkesztőjével a platform testreszabása gyerekjáték! ?

Az Interact hatékony tartalomkezelő rendszerrel (CMS) rendelkezik, amelynek segítségével lenyűgöző tartalmakat hozhat létre, ütemezhet és terjeszthet.

Az Interact egyik legvonzóbb előnye, hogy az üzeneteket digitális jelzésekhez kapcsolhatja, ami ideális nagy csapatok számára. Egy másik előnyös funkció a platform extranete, amely segít abban, hogy ügyfelei és harmadik felek is naprakészek legyenek! ?

Az Interact legjobb funkciói

Többféle eszköz a munkavállalók elkötelezettségének növelésére

Drag-and-drop tervezés

Integrálható a vezető termelékenységi alkalmazásokkal

Intranetre fókuszált elemzések

Extranet a külső kommunikációhoz

Interaktív korlátozások

Az űrlapok használata új felhasználók számára kihívást jelenthet.

A felület lehetne intuitívabb

Interact árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Interaktív értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

4. Workvivo

A legjobb a munkavállalói kommunikációhoz

A Workvivo segítségével

A Workvivo egy alkalmazotti élményre fókuszáló intranetes szoftvermegoldás, amely a belső kommunikációra és együttműködésre épül. Integrálja a szoftvert más munkaalkalmazásokkal, töltse fel vállalati információkkal, és pillanatok alatt ossza meg a releváns adatokat csapatával!

Az intranetes platform tevékenységi feedje biztosítja a vállalati szintű kommunikáció zökkenőmentes áramlását. Csökkentse a csevegések és e-mailek okozta zajt olyan vonzó formátumok használatával, mint a podcastok és az élő közvetítések, amelyekkel megoszthatja a belső frissítéseket. ?

A Workvivo célja egy pozitív vállalati kultúra kialakítása! Erősítse a csapat tagjai közötti kapcsolatokat azáltal, hogy elismeri eredményeiket és kitüntetéseket adományoz nekik. ?

A Workvivo hatékony elemző eszközöket kínál, amelyekkel betekintést nyerhet az alkalmazottak gondolataiba. Keressen és kövessen nyomon interakciókat bejegyzésekben és cikkekben, és fedezzen fel forradalmi módszereket, amelyekkel alkalmazottai érezhetik, hogy figyelnek rájuk és értékelik őket. ?

A Workvivo legjobb funkciói

Intuitív tevékenységi feed

Podcast és élő közvetítési eszközök

Díjak és kitüntetések

Biztonságos (ISO 27001 és SOC 2 tanúsítvánnyal rendelkezik)

Robusztus elemzési funkciók

A Workvivo korlátai

Korlátozott szerkesztőeszközök

A fotófeltöltési funkciót még tovább lehetne fejleszteni.

Workvivo árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workvivo értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 850 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

5. Zoho Connect

A legjobb üzleti alkalmazásokkal való integrációhoz

A Zoho Connect segítségével

A Zoho Connect egy vállalati közösségi hálózati és dokumentumkezelő megoldás , amelynek segítségével ötleteket oszthat meg a csapaton belül és információkat terjeszthet.

A platform honlapja márka logókkal és stíluslapokkal testreszabható. Hírleveleket, közleményeket, médiafájlokat és eseményeket is létrehozhat olyan dizájnnal, amely tükrözi az Ön egyedi vállalati kultúráját. ?

Használja a Feeds funkciót bejegyzések létrehozásához, ötletek megosztásához és megvitatásához, valamint alkalmazottai közötti kapcsolattartáshoz. Teljes létszámú értekezletet szervez? Próbálja ki a Town Halls funkciót, hogy nyílt és célzott párbeszédeket folytathasson csapattársaival, akárcsak egy városházi ülésen! ?️

A Zoho Connect segítségével létrehozhat egy Agile feladat táblát a csapatának, hogy a nagy projekteket megvalósítható fázisokra bontsa. Rendszeresen végezzen pulzusfelméréseket, hogy ellenőrizze, hogyan birkóznak meg az alkalmazottai a munkaterheléssel.

A Zoho Connect legjobb funkciói

Testreszabható irányítópult

Közösségi média-szerű hírcsatornák

Támogatja a találkozók szervezését

Agilis feladat táblák

Az elkötelezettség mérésére szolgáló felmérések

A Zoho Connect korlátai

A platform sebessége javítható

A beállítás időigényes lehet.

Zoho Connect árak

Ingyenes: legfeljebb öt felhasználó számára

Starter : 8,34 USD/hó, maximum 25 felhasználó számára

Vállalati : 0,84 USD/hó felhasználónként (minimum 25 felhasználó)

Ultimate: 2,50 USD/hó felhasználónként (minimum 25 felhasználó)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Zoho Connect értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

Próbálja ki ezeket a Zoho alternatívákat!

6. Jostle

A legjobb egyszerűsített felhasználói élményhez

Via Jostle

A Jostle modern intraneteként és alkalmazottak sikereinek platformjaként pozícionálja magát, amelynek célja a hibrid csapatok kommunikációjának akadályainak eltávolítása. A platform számos funkcióval büszkélkedhet, amelyekkel leküzdhetőek az együttműködést gátló tényezők, mint például a részlegek közötti szeparáció és a különböző időzónák.

A Jostle segítségével célzott bejelentéseket tehet, és elküldheti azokat az érintett csapatoknak és helyszíneknek. Ez megakadályozza, hogy más csapat tagokat irreleváns információk és zavaró értesítések bombázzák.

A többfunkciós csapatok kezelése során katasztrofális következményekkel járhat, ha egy fontos hír elolvasatlanul marad. Ezért a Jostle jóváhagyási opciót kínál, amellyel nyomon követhető, hogy ki olvasta el az üzenetet.

A platform lenyűgöző dokumentumkezelési funkciókkal rendelkezik – kategorizálhatja könyvtárát, kezelheti a hozzáférési és szerkesztési jogosultságokat, valamint szinkronizálhatja a mappákat a Google Drive-val vagy az OneDrive-val további biztonsági mentés céljából.

Legyen őszinte a Jostle könnyen testreszabható szavazásaival, amelyekkel megismerheti az alkalmazottak véleményét, és előkészítheti az utat a jelentőségteljes belső változásokhoz.

A Jostle legjobb funkciói

Célzott bejelentések

Google Drive és OneDrive szinkronizálás

Olvasott üzenetek nyomon követése

Egyszerű dokumentumkezelő rendszerek

Több mint 40 integráció

A Jostle korlátai

Korlátozott formázási és tervezési eszközök

A fájlfeltöltési folyamat néha akadozhat.

Jostle árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jostle értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

A legjobb nagy szervezetek számára

A Workplace by Meta (a Facebook anyavállalatának új márkaneve) egy üzleti kommunikációs eszköz, amely a csevegésre és a konferenciákra összpontosít.

Funkciói és felülete (nem meglepő módon) hasonlóak a Facebookhoz. Van egy hírcsatornája, ahol közzéteheti a legfrissebb vállalati információkat és megoszthatja a fájlokat. Az AI-alapú hírcsatorna elemzi a felhasználó korábbi tevékenységét, hogy először a releváns tartalmakat mutassa meg neki! ?

A platform videocsevegést, azonnali üzenetküldést és megjegyzéseket kínál a mindennapi munkahelyi (vagy nem munkahelyi) beszélgetések megkönnyítésére. Egy másik hasznos funkció a élő videó közvetítés – közvetítsen élőben a fontosabb vállalati hírekről, és hagyja, hogy csapattagjai bárhonnan csatlakozzanak!

A Workspace Tudáskönyvtára fontos forrás statikus információkhoz, például alkalmazotti kézikönyvekhez, alapvető folyamatokhoz és tervezési témákhoz.

A Workplace automatikus fordítási funkciói révén igazi áldás a globális csapatok számára. Több mint 90 nyelv fordítását támogatja, így a munkatársait háttérüktől függetlenül összehozza.

A Workplace legjobb funkciói

Facebook-szerű, AI-alapú hírcsatorna

Több tucat alkalmazással integrálható

Több mint 90 nyelvet fordít automatikusan

Hozzáférhető tudásbázis

Élő videó közvetítés

A munkahely korlátai

A hírcsatorna egyes felhasználók számára zavaró lehet.

Több elemzési lehetőség előnyös lehet egy robusztus intranetes megoldáshoz.

Workplace árak

Havonta 4 dollártól felhasználónként

Munkahelyi értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

8. Happeo

A legjobb a Google Workspace integrációhoz

A Happeo a hibrid és távoli csapatok számára elengedhetetlen intranetes szoftver. Lehetővé teszi egy vizuálisan vonzó digitális munkaterület létrehozását testreszabható kezdőlappal és dinamikus widgetekkel.

A platform azonban több, mint aminek látszik! Minden eszköz a rendelkezésére áll, hogy elősegítse a kiváló kommunikációt.

Jelentéseket a megfelelő személyeknek küldhet az alkalmazottak megjelölésével vagy dedikált csatornák létrehozásával. Minden alkalommal értesítést kap, amikor valaki elolvassa a bejegyzését – újraküldheti azoknak, akik lemaradtak róla.

A Happeo-val a kommunikáció nem egyirányú. Csapatának tagjai reagálhatnak bejelentéseire és híreire, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, valamint emojikat és GIF-eket is hozzáadhatnak! Használja a szoftver hatékony elemzési funkcióit, hogy megnézze, hogyan fogadják tartalmát, és nyomon kövesse, ki járul hozzá a legtöbbet.

A Happeo teljes mértékben integrálódik a Google Workspace és a Microsoft 365 rendszerrel, központosítva a kommunikációt az ezeken az ökoszisztémákon belüli csapatok számára. ?

A Happeo legjobb funkciói

Célzott munkavállalói kommunikáció

Bejegyzések nyomon követése

Részletes hozzáférés-vezérlés

Google Workspace és Microsoft 365 integrációk

Tartalomelemzés

A Happeo korlátai

Még nincs lehetőség a bejegyzések ütemezésére

A platform beállítása grafikus tervező nélkül nehéz lehet.

Happeo árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Happeo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (130+ értékelés)

9. Staffbase

A legjobb mobil alkalmazottak számára

A Staffbase (a Bananataggal való egyesülés után alakult) egy mobil-első platform, amelyen kollégáival együttműködhet. Használja kommunikációjának tervezéséhez, koordinálásához és közzétételéhez, valamint tartalmi utazások megtervezéséhez! ?️

A Staffbase személyre szabott intranetes élményt nyújt. Létrehozhat érdeklődésen alapuló közösségeket, és testreszabhatja, hogy ki férhet hozzá és olvashatja az egyes tartalmakat! A Happeo-hoz hasonlóan a Staffbase is lehetővé teszi, hogy újraküldje azokat az üzeneteket, amelyeket a címzett nem vett észre.

Az AI-alapú üzenetküldő funkció segítségével tökéletes nyelvtani és helyesírási szabályok szerint, vonzóbb tartalmakat hozhat létre csapattagjai számára. Kommunikációt szeretne ösztönözni és visszajelzéseket szeretne kapni? A Staffbase olyan funkciókkal támogatja Önt, mint a felmérések, űrlapok és megjegyzések.

A Staffbase több mint 110 nyelven támogatja az automatikus fordítást, így a világ minden tájáról érkező csapattagok hozzájárulhatnak közösségéhez és elősegíthetik annak fejlődését. ?

A Staffbase legjobb funkciói

AI-támogatott írás

Skálázható platform

Támogatja a tartalomtervezést

Több mint 110 nyelvet fordít automatikusan

A Staffbase korlátai

Az Outlook plugin néha hibásan működhet.

Nehézségek a fel nem használt sablonok vagy a volt alkalmazottak törlésével

A Staffbase árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Staffbase értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

10. Jive

A legjobb interaktív vállalati közösségek számára

A Jive innovatív együttműködési eszközökkel rendelkezik, amelyekkel a munkavállalók elkötelezettségét növeli. Az egyik legfontosabb funkciója a PeopleGraph, egy gépi tanulási technológia, amely felismeri a csapattagok készségeit, érdeklődési körét és feladatait, hogy időben személyre szabott tartalmat nyújtson. ⌛

A Jive alkalmazkodik az Ön üzenetküldési stílusához, legyen az felülről lefelé, alulról felfelé vagy peer-to-peer. Növelje alkalmazottai elkötelezettségét azáltal, hogy lehetővé teszi számukra ötletek megosztását és akár blogok írását! ?

Az olyan opciók, mint a fájlmegosztás, szavazások, együttműködési terek, intelligens ajánlások és ötletelési modulok biztosítják a koncepciók és vélemények zökkenőmentes áramlását a csapatok között.

Dicsérje meg kollégáit jutalmakkal és társaik által adott kitüntetésekkel, amelyeket köszönő üzenetekkel személyre szabhat. ?

Ez a platform könnyű projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, mint például a feladatok kiosztása, az eredmények nyomon követése és a jelentések készítése.

A Jive legjobb funkciói

Személyre szabott tartalom csapattársainak

Támogatja a hierarchikus kommunikációs struktúrákat

Ösztönzi a beszélgetéseket és az ötletek megosztását

Alapvető csapatkezelő eszközök

A Jive korlátai

Az adatfeldolgozás javítható

Az adminisztrációs panel frissítései nem feltétlenül jelennek meg azonnal.

Jive árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jive értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4/5 (40+ értékelés)

Tegye a belső kommunikációt erősséggé a közösségi intranetes szoftverrel

A munkavállalók a vállalat igazi márkanagykövetei lehetnek, ha kommunikációjuk fejlesztésével kiaknázza képességeiket. A bemutatott intranetes megoldások segítenek megbízható csapatkapcsolatokat kiépíteni és új magasságokba emelni sikereit! ✈️

Hozzon létre egy ingyenes ClickUp munkaterületet, és használja ki annak feladatkezelő eszközeit a digitális munkahelye támogatásához!