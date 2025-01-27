A 13 legjobb Zoho alternatíva projektekhez és CRM-hez (ingyenes és fizetős)

A Zoho olyan funkciókkal van tele, amelyek forradalmasítják a munkavégzés módját. Az egyedülálló, több mint 40 alkalmazásból álló ökoszisztéma lehetővé teszi minden üzleti folyamat szervezését, kezelését és figyelemmel kísérését, legyen szó marketingről, pénzügyekről vagy ügyfélszolgálatról.

Ha projekt- és ügyfélkezelésről van szó, a Zoho Projects és a Zoho CRM a két legkeresettebb alkalmazás a Zoho termékcsaládban.

Az előbbi ideális a funkciók közötti csapatok munkafolyamatainak szervezéséhez és automatizálásához. A Zoho CRM viszont segít az értékesítési folyamatok felépítésében, az ügyfelekkel való kommunikációban és a potenciális ügyfelek kezelésében.

Ez egy remek kombináció, de számos ok miatt érdemes megismerni a Zoho alternatíváit. Például lehet, hogy nem elégedett a platform feladatláthatósági funkcióival, vagy nehezen boldogul a navigációval.

Bemutatjuk Önnek a 13 legjobb Zoho alternatívát, amelyek ma elérhetők. Hasonlítsa össze funkcióikat és áraikat, hogy megtalálja a tökéletes megoldást!

Mit kell keresnie a Zoho alternatíváiban?

A Zoho egy hatékony szoftvercsomag, amely szinte minden üzleti tevékenységhez kínál projektmenedzsment eszközöket. Egy ehhez hasonló terméknek a következő kulcsfontosságú tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Integrációk: Jól kell működnie a népszerű kommunikációs, szervezési és csapatmunkát segítő eszközökkel. Skálázhatóság és testreszabhatóság: Lehetővé kell tennie : Lehetővé kell tennie a munkafolyamatok különböző rések, vállalatméretek és projektek számára történő megtervezését. Együttműködési lehetőségek: Mind : Mind a Zoho Projects , mind a Zoho CRM kiváló együttműködési lehetőségeket kínál, ezért az ideális alternatíva zökkenőmentes csapatmunkát kell támogatnia. Elemzési és jelentéskészítő eszközök: A legjobb : A legjobb PM-eszközök részletes áttekintést nyújtanak a projektek, folyamatok, értékesítés és ügyfélkapcsolatok sikermutatóiról. Feladatkezelés és marketing automatizálás: Képesnek kell lennie az ismétlődő folyamatok automatizálására, ezzel : Képesnek kell lennie az ismétlődő folyamatok automatizálására, ezzel időt takarítva meg és minimalizálva az emberi hibák kockázatát. Felhasználóbarát felület: A Zoho alternatíváinak zökkenőmentes élményt kell nyújtaniuk a projektek szervezéséhez. Minőségi ügyfélszolgálat: A termékfejlesztőknek megbízható támogatást kell nyújtaniuk.

A 13 legjobb Zoho alternatíva

Nézze meg a 13 legimpozánsabb Zoho alternatívát, amelyek segítenek projektjeinek és ügyfélkörének fejlesztésében. Listánk néhány eleme, például a ClickUp, ötvözi a CRM-et és a projektmenedzsmentet, míg mások a két szempont egyikére koncentrálnak. Nézzük meg őket!

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely rengeteg funkcióval rendelkezik az üzleti tevékenységek bármely területének irányításához, legyen az értékesítés vagy CRM!

Ha folyamatosan komplex marketingkampányokon dolgozik, használja ki a ClickUp projektmenedzsment funkcióit a csapat termelékenységének maximalizálása érdekében. A platform hierarchikus felépítésének köszönhetően lehetővé teszi a nagy célok kisebb részekre bontását.

Rendeljen hozzá feladatokat és alfeladatokat, hozzon létre feladatfüggőségeket, térképezze fel a folyamatokat, és állítson be határidőket, hogy projektmenedzsment csapata zökkenőmentesen elérje céljait. Használja a platform 100+ feladat-automatizálási funkcióját, hogy ne pazarolja az időt és az erőforrásokat rutin feladatokra.

Használja ki a ClickUp lenyűgöző projektsablon-könyvtárát, hogy még több időt takarítson meg a mindennapi folyamatokban. Több mint 1000 sablon áll rendelkezésére, amelyek segítenek a projektek tervezésében, létrehozásában és kezelésében, a mérföldkövek nyomon követésében, valamint minőségi termékek és szolgáltatások szállításában.

Tegyük fel, hogy új vállalkozás beindításával küzd – használja a ClickUp üzleti terv sablonját, hogy meghatározza céljait, felvázolja a célpiacokat, azonosítsa a kockázatokat, és reális KPI-kkel ellátott ütemtervet készítsen.

A ClickUp CRM segítségével értékesítési folyamatokat hozhat létre, ügyfélkörét szervezheti, értékesítési jelentéseket készíthet, valamint potenciális ügyfeleket és fiókokat kezelhet a ClickUp Dashboardról!

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 15 valós idejű projektnézet

Több mint 1000 integráció

Egyszerű feladat-automatizálás

Több mint 1000 testreszabható sablon

Skálázható hierarchikus infrastruktúra (tér, mappák és listák)

Valós idejű jelentésekkel ellátott irányítópultok

Támogatja a CRM munkafolyamatokat és a projekt erőforrás-kezelést

Kiváló felhasználói oktatóanyagok, útmutatók és ügyfélszolgálat

A ClickUp korlátai

Az alkalmazáshoz való hozzászokás időbe telhet.

A hierarchia funkciók egyes felhasználók számára zavarosak lehetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Salesforce

A Salesforce egy másik érdemes alternatíva a Zoho CRM-hez. Ez a nagy teljesítményű platform teljes ellenőrzést biztosít a kapcsolattartás felett, köszönhetően azoknak a funkcióknak, amelyek megkönnyítik az ügyfél-adatbázisok és -kapcsolatok szervezését.

A Salesforce-t a CRM-piramis csúcsára skálázhatósága emeli. A platform infrastruktúrát biztosít különböző forrásokból származó nagy adathalmazok kezeléséhez. Hatékony elemzési lehetőségeinek köszönhetően könnyedén megértheti ügyfeleit és minőségi szolgáltatást nyújthat nekik.

A testreszabás tekintetében a Salesforce lehetővé teszi mezők létrehozását, valamint a márkáját tükröző színek és dizájnok használatát.

A Salesforce App Cloud segítségével hozzáférhet egy nyílt ökoszisztémához is, ahol saját alkalmazásokat fejleszthet. Így finomhangolhatja és bővítheti projektmenedzsment eszközét, hogy az pontosan illeszkedjen vállalatához.

A Salesforce legjobb funkciói

A Salesforce App Cloud segítségével egyedi CRM-alkalmazásokat hozhat létre.

Több mint 3000 integráció

Alkalmas nagy és összetett adathalmazok kezelésére

Támogatja a teljes CRM-folyamatot

Könnyen kezelhető irányítópult

A Salesforce korlátai

Egyes felhasználók drágának tartják a platformot.

A felhasználói felület egyszerűbb is lehetne

Salesforce árak

Starter : 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 150 USD/hó felhasználónként

Korlátozott: 300 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Salesforce értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 15 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 500 értékelés)

3. Scoro

A Scoro egyetlen környezetben egyesíti az értékesítési, pénzügyi információkat és a projekt megvalósítását, így az alkalmazások között váltogatás nélkül kezelheti az összes projekthez kapcsolódó tevékenységet.

Kövesse nyomon a feladatokat és a függőségeket valós időben, kezelje a költségvetéseket, hasonlítsa össze a tervezett és az elért célokat, és készítsen előrejelzéseket.

A Scoro a CRM területén sem marad el. Egyedülálló 360 fokos rálátást biztosít ügyfeleire, a kapcsolattartási adatoktól és a kommunikációs előzményektől a számlázásig. A rendezett elrendezés megkönnyíti a potenciális ügyfelek felismerését és az üzletek gyorsabb lezárását.

Használja a Scoro hatékony árajánlat- és számlázási funkcióit, hogy másodpercek alatt személyre szabott számlákat készítsen. Ezzel bármikor nyomon követheti csapata értékesítési céljait és ellenőrizheti a pénzügyi célok elérésének előrehaladását.

A Scoro legjobb funkciói

Összevonja az értékesítés, a számlázás és a CRM funkcióit

Valós idejű függőségek nyomon követése

360 fokos kilátás az ügyfelekre

Hatékony elemzési lehetőségek a célok és célkitűzések nyomon követéséhez

Támogatja az erőforrás-tervezést

A Scoro korlátai

A beépített keresőmotor néha lassú lehet.

A felhasználói felület szűkösnek tűnhet

Scoro árak

Essential : 26 USD/hó felhasználónként

Standard : 37 USD/hó felhasználónként

Pro : 63 USD/hó felhasználónként

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Scoro értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

4. Pipeliner CRM

Értékesítésre orientált CRM platformra van szüksége? Akkor a Pipeliner CRM az Ön számára ideális!

A Pipeliner nem egy átfogó PM-eszköz, hanem az értékesítési kihívások leküzdésére specializálódott. Használja a platformot a potenciális ügyfelek és fiókok kezelésére, a munkafolyamatok automatizálására, az értékesítési dokumentáció szervezésére és kezelésére, valamint értékesítési jelentések készítésére.

A robusztus leadkezelés az a terület, ahol a Pipeliner kiemelkedik.

A potenciális ügyfelek adatait manuálisan is beviheti, CSV fájlokat és webes űrlapokat importálhat, vagy webes kivágókat használhat a potenciális ügyfelek létrehozásához. Az adatok bevitelét követően a Lead View funkcióval megoszthatja a potenciális ügyfeleket a csapattagokkal, felismerheti a konverziós lehetőségeket és testreszabhatja a folyamatot.

A Pipeliner CRM testreszabható nézetekkel, űrlapokkal és mezőkkel rendelkezik, így Önnek lehetősége van olyan egyedi ügyfélrekordokat létrehozni, amelyek összhangban vannak vállalatának irányelveivel. A platform lehetővé teszi konkrét felhasználói szerepkörök beállítását is, hogy ellenőrizhesse, ki fér hozzá mihez.

A Pipeliner CRM legjobb funkciói

Vezető menedzsmentre specializálódott

Könnyen használható felület

Szervezett értékesítési folyamat

Több mint 50 integrációt támogat

A Pipeliner CRM korlátai

A platform gyakori frissítései időnként megszakíthatják a folyamatokat.

A rendszer nem támogatja a 30 MB-nál nagyobb dokumentumokat.

Pipeliner CRM árak

Starter : 65 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 85 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 115 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 150 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Pipeliner CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

5. NetSuite

Az Oracle NetSuite egy egységes üzleti menedzsment csomag.

A CRM-megoldás segítségével teljes ellenőrzést gyakorolhat az ügyfelek teljes életciklusa felett, a lehetséges ügyfelek felkutatásától a megrendelések teljesítéséig és az ügyfelek megtartásáig.

Automatizálja az értékesítési funkciókat, hogy csapata könnyedén betekintést nyerjen az ügyfélkapcsolatokba és meghatározza az ügyfelek elvárásait.

Használja ki a platform robusztus jelentési és elemzési lehetőségeit, hogy pontos információkat gyűjtsön a folyamatban lévő műveletekről. Gyakran tekintse át ezeket, hogy javítsa az ügyfél-elégedettséget, a termelékenységet és a hatékonyságot.

A NetSuite segítségével egyszerre több projektet is kezelhet, bár a megoldás ára a vállalkozása méretétől és összetettségétől függően változhat.

Ha több határidővel rendelkező hatalmas portfóliót kell kezelnie, szerezze be a NetSuite Project 360 Dashboard alkalmazását, amellyel zökkenőmentesen válthat a projektek között, és figyelemmel kísérheti és módosíthatja az egyes projektek munkafolyamatait. A projektirányító paneleken tárolhatja az ügyfelekkel kapcsolatos információkat, rendelhet erőforrásokat és kezelheti a költségvetéseket.

A NetSuite legjobb funkciói

Interaktív, intuitív felület

Automatizálja az értékesítési funkciókat

Hatékony elemzési és jelentési lehetőségek

Project 360 Dashboard alkalmazás a központosított irányításhoz

A NetSuite korlátai

A megoldás nem feltétlenül illeszkedik minden költségvetéshez.

Az ügyfélszolgálati csapatok reagálhatnának gyorsabban

NetSuite árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

NetSuite értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (2500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)

6. Oracle Sales

A NetSuite-nál átfogóbb megoldást keres? Érdemes megfontolnia a szülő ökoszisztéma másik termékét, az Oracle Sales-t.

Ez a megoldás egy egyszerű, könnyen használható felületen kínálja a PM platform összes alapvető funkcióját. Az Oracle Sales segítségével:

Tervezze meg projektjeit

Feladatok kiosztása és azok előrehaladásának nyomon követése

Dolgozzon együtt csapatával

Készítsen projektköltségvetési terveket

Végezzen elemzést

Jelentések létrehozása

A platform kiemelkedő jellemzője a szöveges vagy hangutasítások használata a feladatok elvégzéséhez, ami növelheti a termelékenységet és a hatékonyságot.

Az Oracle Sales keretében CRM-megoldást is kap. Ez egy átfogó eszközkészlet, amely elősegíti az értékesítési folyamatot, a potenciális ügyfelek megszerzésétől a bevételek begyűjtéséig.

A platform versenytársak nyomon követését is lehetővé teszi – adjon meg olyan információkat, mint a termék neve és a lehetőségek, hogy lássa, vállalkozása nyer vagy veszít teret a különböző piacokon.

Az Oracle Sales legjobb funkciói

Egy helyen elérhető projektmenedzsment funkciók

Szöveges és hangutasítások a feladatok elvégzéséhez

Értékes projekttervezési, nyomon követési, szervezési és jelentési funkciók

Rendezett felület

Versenyzők nyomon követése

Oracle Sales korlátozások

Egyes funkciók túl bonyolultak lehetnek az értékesítési csapat tagjai számára.

A komplex projektekkel vagy nagy adathalmazokkal való munka teljesítményproblémákhoz vezethet.

Oracle Sales árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Oracle Sales értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (60+ értékelés)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

A Planview AdaptiveWork (korábban Clarizen néven ismert) minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyet egy kiváló minőségű munkamenedzsment megoldástól elvárhat: sablonok, mérföldkövek hozzáadása, jelentések készítése, időkövetés és még sok más.

De a platform lényege az adaptív tervezés és a rugalmas erőforrás-kezelés. Az új trendeket és előrejelzéseket minimális vagy egyáltalán nem zavarva a fontos munkafolyamatokat, így az agilis csapatok is értékelni fogják!

A Planview AdaptiveWork támogatja a belső és külső közreműködőkkel való együttműködést. Egyedi nézeteket hozhat létre a külső együttműködők számára, akik konkrét projektekben vesznek részt.

Javasoljuk, hogy vezessen be jóváhagyási rendszert a külső együttműködők költségei és munkaidő-nyilvántartásai számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy bejelentkezés nélkül is hozzáférjenek a projekt információihoz!

Bár a platform nem kínál CRM-opciókat, integrálható népszerű CRM-platformokkal, mint például a Salesforce. Egyszerű felülettel rendelkezik, így az integrációk és egyéb funkciók megértése sem okoz gondot.

A Planview AdaptiveWork (Clarizen) legjobb funkciói

Alkalmas adaptív tervezéshez

Kielégíti a nagyvállalatok projektmenedzsment igényeit

Támogatja a külső együttműködést

Különböző CRM, időkövető, szervezési és együttműködési eszközökkel integrálható

Intuitív irányítópultok

A Planview AdaptiveWork (Clarizen) korlátai

A rendszer időnként meghibásodhat.

A jelentések készítése zavaros lehet

Kisebb vállalatok számára megfizethetetlen lehet

Planview AdaptiveWork (Clarizen) árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Planview AdaptiveWork (Clarizen) értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

8. Sage

A Sage alapvetően egy könyvelési és üzleti menedzsment eszköz, de a CRM műveleteket is megfelelően támogatja.

A Sage CRM segítségével ellenőrizheti értékesítési csapatának teljesítményét, felismerheti a fejlesztésre szoruló területeket, egyszerűsítheti a meglévő folyamatokat és hatékonyságnöveléssel lerövidítheti az értékesítési ciklusokat.

A platform vállalatok egészére kiterjedő betekintést kínál, amely segít az élő kampányok módosításában és a megfelelő potenciális ügyfelek elérésében.

A Sage egyik legjobb funkciója a feladatok automatizálása. Gondoskodik az unalmas feladatokról, mint például a potenciális ügyfelek felkutatása, az értékesítés előrejelzése, valamint az árajánlatok és megrendelések generálása, miközben Ön értékesebb, kognitív feladatokra koncentrálhat.

A platform támogatja a funkciók közötti csapatok együttműködését, megakadályozva a kommunikációs blokkok miatti feladatok párhuzamos elvégzését a különböző részlegek között. A marketingcsapatok a Sage segítségével célzott e-mail kampányokat hozhatnak létre az összegyűjtött ügyféladatok alapján.

A Sage legjobb funkciói

Robusztus CRM feladat-automatizálási lehetőségek

Növeli a csapat teljesítményét első osztályú együttműködési funkciókkal

Segít lerövidíteni az értékesítési ciklusokat

Valós idejű betekintés az ügyfélkapcsolatokba

Intuitív, könnyen kezelhető ügyfélprofilok

A Sage korlátai

A felhőalapú verzió több integrációval még jobb lehetne

Korlátozott irányítópultok és néha bonyolult testreszabási lehetőségek

Sage árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sage értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,5/5 (50+ értékelés)

9. Basecamp

Szeretne egy praktikus projektmenedzsment platformot, amely robusztus funkciókkal rendelkezik, és egyszerű, áttekinthető felülettel rendelkezik? Akkor a Basecamp a legjobb választás!

A Basecamp egyszerűnek tűnhet, de ne becsülje alá! A platform bármilyen méretű vállalat projektmenedzsmentjét támogatja bármely iparágban.

A Basecamp segítségével minden projekt egyetlen oldalon valósul meg, olyan funkcióknak köszönhetően, mint:

Üzenőfal: Hely brainstorminghoz, projektkapcsolatos ötletek megosztásához és a haladásról való tájékoztatáshoz. Dokumentumok és fájlok: Itt oszthatja meg képeit, videóit, dokumentumait és táblázatait. Teendők: Az a rész, ahol feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be, és éberen figyelheti az élő folyamatokat. Ütemezés: Hely a : Hely a csapat munkaterhelésének kezeléséhez Campfire: A Basecamp kijelölt „szórakoztató tere”, ahol a csapattagok kötetlenül beszélgethetnek nem munkával kapcsolatos témákról, hogy feloldják a hangulatot. Kártyaasztal: Kanban-szerű tábla a vállalat egészére kiterjedő munkafolyamatok kezeléséhez

A Basecamp nem rendelkezik ügyfélközpontú funkciókkal, de integrálható bizonyos CRM platformokkal, mint például az Enchant és az Akita.

A Basecamp legjobb funkciói

PM funkciók egyoldalas irányítópulton

Üzenőfal a zökkenőmentes kommunikációért

Nagyon jól skálázható

Támogatja egyes harmadik féltől származó CRM-integrációkat

A Basecamp korlátai

Lehet, hogy nincs elég testreszabási lehetőség

Még nincs videokonferencia opció

Basecamp árak

Basecamp : 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó felhasználónként (korlátlan számú felhasználó)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Basecamp értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

10. QuickBooks

A QuickBooks segítségével számlákat készíthet, fizetési emlékeztetőket küldhet, nyugtákat rendszerezhet, jelentéseket készíthet, kiadásokat nyomon követhet és még sok minden mást. Úgy hangzik, mint egy tipikus könyvelési program? Azért, mert az is!

Mit keres egy könyvelési program ezen a listán? Nos, ez nem hiba!

Ez az eszköz ugyan nem kínál teljes körű PM- és CRM-funkciókat, de pontosan az lehet, amire a növekvő vállalkozásoknak szükségük van! Ha szűkös költségvetéssel indít új vállalkozást, akkor talán habozni fog befektetni egy nagy teljesítményű platformba.

Ha csak egy programra van szüksége a pénzforgalom kezeléséhez, a QuickBooks egyszerű könyvelési megoldásaival segíthet Önnek.

Amikor a QuickBooks segítségével számlákat állít ki, tárolja ügyfelei adatait – ez elegendő a korai CRM-kezdeményezéseihez. Később, ahogy vállalkozása növekszik, átállhat fejlettebb megoldásokra.

A QuickBooks integrálható olyan PM platformokkal, mint a Workflow és a Projectworks, így nem kell drága PM szoftvert vásárolnia!

A QuickBooks legjobb funkciói

Számviteli fókuszú

Funkcionális CRM-megoldás új vállalkozások számára

Egyszerű, vonzó kialakítás

Kiváló támogatási dokumentáció minden funkcióhoz

Gazdag integrációs lehetőségek

A QuickBooks korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A mobilalkalmazás funkciói hiányosak és nehézkesek lehetnek.

QuickBooks árak

Simple Start : 194,40 USD/év

Essentials : 291,60 USD/év

Plus: 410,40 USD/év

QuickBooks értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

11. Keap

Via Keap

A korábban Infusionsoft néven ismert Keap egy robusztus kapcsolattartó és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver, amely az automatizálásra specializálódott. A kisvállalkozások és az egyéni vállalkozók a Keap segítségével szervezik kapcsolataikat, javítják az ügyfélkommunikációt és növelik az értékesítési termelékenységet.

A Keap legjobb funkciói

Az alkalmazás lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több ezer névjegyet tároljanak, miközben minden interakcióról részletes nyilvántartást vezetnek.

Az automatizálási funkciók racionalizálják az értékesítést és a marketinget, csökkentve az idő- és energiafelhasználást.

A szoftver egy helyen kínál e-kereskedelmi és fizetési feldolgozási funkciókat is.

A Keap korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okozott a platform beállítása és kezelése.

Az integráció egyes külső platformokkal korlátozott lehet.

Keap árak

Előny: 199 USD/hó két felhasználó számára

Max: 289 USD/hó három felhasználó számára

Max Classic: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1445 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1220 értékelés)

Nézze meg ezeket a Keap alternatívákat

12. Smartsheet

via Smartsheet

A Smartsheet egy webalapú szoftver, amely különösen alkalmas olyan szolgáltató vállalkozások számára, amelyek rugalmas és robusztus projektmenedzsment eszközöket igényelnek tervezési, együttműködési és ütemezési funkciókkal. Ez a szoftver ötvözi a projektmenedzsment, az együttműködésen alapuló munkamenedzsment és a folyamatok automatizálásának elemeit, lehetővé téve a vállalkozások számára a hatékonyabb működést.

A Smartsheet legjobb funkciói

Központi irányítópultja teljes áttekintést nyújt a felhasználóknak a projektekről és feladatokról.

Automatikus értesítések, emlékeztetők és állapotfrissítések, hogy az érdekelt felek mindig tájékozottak legyenek

Hatékony integrációk olyan üzleti eszközökkel, mint a Google Workspace, a Microsoft 365 és a Slack

A Smartsheet korlátai

A felhasználói felület nem annyira intuitív, mint egyes felhasználók szeretnék, és az új felhasználóknak lehet, hogy meg kell tanulniuk a kezelését.

Nagyobb csapatok vagy olyan felhasználók számára, akiknek fejlett funkciókra van szükségük, ez drágává válhat.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro : 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

13. Airtable

A Airtable segítségével

Az Airtable egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely rendkívül egyszerű és felhasználóbarát táblázatos felületet kínál. Könnyen navigálható nézetekkel rendelkezik, mint például rács, galéria, űrlap és naptár, valamint Kanban tábla. Egyedülálló adatbázis-orientált funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy adataikat számos módon összekapcsolják.

Az Airtable legjobb funkciói

A fejlett szűrés, rendezés és csoportosítás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testreszabják nézetüket és munkafolyamataikat.

A rekordok összekapcsolása lehetővé teszi komplex relációs adatbázisok létrehozását kódolás nélkül.

Az együttműködés egyszerűbbé válik azzal, hogy megjegyzéseket fűzhet egy adott termékhez, feladathoz vagy alkalmazotthoz, valamint megoszthatja véleményét és alapjait.

Az Airtable korlátai

Egyes felhasználók zavarosnak tartják az árazást, és a fizetős verziókat kissé drágának találják.

Hiányoznak bizonyos fejlett funkciók, és a szoftver lassúvá válhat nagy adatmennyiségek kezelése esetén.

Airtable árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

A Zoho a CRM és PM támogatás terén vezető platform, de mint láthatta, nem az egyetlen. A ClickUp all-in-one projektmenedzsment funkcióitól a Salesforce skálázható CRM megoldásáig izgalmas Zoho alternatívák várnak felfedezésre!

Minden bemutatott lehetőségnek megvannak a maga előnyei és korlátai, ezért gondosan hasonlítsa össze azok funkcióit és árait, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet. Használja ki a lehetőségeket, és válasszon egy Zoho alternatívát, hogy forradalmasítsa projektmenedzsmentjét és CRM-jét 2024-ben és azután!