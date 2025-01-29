A legjobb számviteli projektmenedzsment szoftverek 2025-ben

A könyvelés már eleve elég bonyolult, miért ne támaszkodhatna olyan eszközökre, amelyek megkönnyítik a munkát?

A számviteli projektmenedzsment szoftverek elengedhetetlen eszközök a front- és back-office folyamatokhoz, különösen független könyvelők, üzemeltetési vezetők és tanácsadók számára.

Ezek az eszközök segítenek a könyvelőknek a pontos számlák kiszámításában és megosztásában, a számlázható idő nyomon követésében, a személyes munkafolyamatok racionalizálásában és az ügyfelekkel való kommunikációban. A számviteli projektmenedzsment szoftver sikere közvetlenül befolyásolja az eredményét, ezért fontos, hogy a választott eszköz rugalmas, könnyen használható és elérhető legyen a belső és külső érdekelt felek számára.

Mivel a tökéletes szoftver kiválasztása nagy nyomást jelent, fontos, hogy alaposan utánajárjon a dolgoknak, mielőtt befektetne a keresési eredmények között megjelenő következő számviteli projektmenedzsment eszközbe. De szerencséjére jó helyen jár!

Kutattunk és teszteltük a legjobb számviteli projektmenedzsment eszközöket, hogy összeállítsuk ezt a listát a 10 kedvencünkből. Találja meg a legfontosabb funkciók leírását, hátrányokat, árakkal kapcsolatos információkat, értékeléseket és még sok mást!

Mi az a számviteli projektmenedzsment szoftver?

A számviteli projektmenedzsment szoftverek segítségével a könyvelők felügyelhetik munkafolyamataikat, kezelhetik ügyfélkapcsolataikat, nyomon követhetik a számlázható időt, kiállíthatják a számlákat és nyomon követhetik a legfontosabb teendőket – ez nem kis teljesítmény!

Gondoljon erre az eszközre úgy, mint a számviteli projektmenedzsment és a CRM eszközök kombinációjára. A valódi számviteli gyakorlatban elengedhetetlen, hogy a számviteli projektmenedzsment szoftver több nézetet is támogasson a költségvetés, az ügyfelek és a feladatok kezeléséhez szükséges táblázatok, táblázatok és adatbázisok létrehozásához. A legjobb eszközök az érdekelt felek és az ügyfelek számára is könnyen hozzáférhetők a közelgő számlák jóváhagyásához vagy megtekintéséhez.

Kezelje feladatait, számláit és ügyfeleit a ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a listát, táblázatot és naptárat.

A termelékenységet növelő funkciók, mint például az időkövetés, a több felhasználó, a hozzárendelt megjegyzések és a munkafolyamat-automatizálás, a számviteli projektmenedzsment szoftverek fontos előnyei, mivel ezek a funkciók segítik a könyvelőket a folyamatok racionalizálásában, az együttműködés javításában és végső soron a jövedelmezőség növelésében.

A legjobb számviteli projektmenedzsment szoftverek számos más munkaeszközzel is integrálhatók, így több információt hozhatnak platformjára, és mindig naprakészek maradhatnak.

10 számviteli projektmenedzsment szoftver

Még ha ezt tudjuk is, nehéz lehet kiválasztani a legjobb számviteli projektmenedzsment szoftvert, pusztán a piacon elérhető eszközök száma miatt!

A költségvetés, a csapat mérete, az iparág és a munkastílus mind fontos szerepet játszanak abban, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő szoftvert. A kihívás abban rejlik, hogy a személyes kísérletezés és a hibákból való tanulás időigényes és végső soron eredménytelen lehet, ha nincs konstruktív kiindulási pontja.

És ezért vagyunk mi itt!

Használja ezt a részletes listát a szoftverkeresés megkezdéséhez. Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb számviteli projektmenedzsment eszközről bármely csapat számára, beleértve a részletes összehasonlításokat, hátrányokat, árakat, értékeléseket és egyebeket.

A feladatok egyszerű szervezése a ClickUp táblázatos nézetben a drag and drop funkcióval.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely több száz vizualizációs eszközzel rendelkezik a rutin feladatok automatizálásához és a kommunikáció egyetlen munkaterületről történő központosításához. Akár egy nagyvállalatot, akár egy kis csapatot irányít, a ClickUp megkönnyíti a projektmenedzsment folyamatait. Az automatizálás és a projektidő-nyomon követés funkciók segítségével nyomon követheti a feladatok előrehaladását a munkafolyamat során. 🧑‍💻

Nagyobb cégek számára a ClickUp hatékony és eredményes munkafolyamat-kezelő eszközei megkönnyítik, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a havi célok és pénzügyi KPI-k tekintetében. Villámgyors táblázatokat állíthat be táblázatos nézetben, magas szintű ügyfél- és projekt-dashboardokat hozhat létre, és időtakarékos jelentéseket kaphat arról, hogy mindenki mire fordítja az idejét. Hagyja, hogy a ClickUp végezze el a nehéz munkát, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat: vállalkozása növekedésére és ügyfelei jobb kiszolgálására!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét eredményezhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan csomag: 5 USD/hó/tag

Üzleti terv: 12 USD/hó/tag

Business Plus csomag: 19 USD/hó/tag

Vállalati csomag: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

ClickUp értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

G2: 4,7/5 (5400+ értékelés)

2. Jetpack Workflow

via Jetpack Workflow

A számviteli vezetők tudják, hogy a szervezettség és a napi feladatok hatékony elvégzése elengedhetetlen a sikeres üzletvitelhez. Azonban az ügyfelek pénzügyeinek kezelése gyakran túlterhelő és unalmas feladat lehet. A Jetpack Workflow egyszerűsíti a számviteli folyamatot az elejétől a végéig.

Könnyen használható grafikus felületével, valós idejű feladatláthatósággal, határidők kijelölésével, automatizált jóváhagyásokkal és számlák küldésével megkönnyíti a munkát. Ráadásul integrálható a meglévő számviteli szoftverekkel, mint például a QuickBooks és a Xero, így nem kell megtanulnia egy új rendszer használatát. Mivel a Jetpack Workflow segít gyorsabban lépést tartani a feladatokkal, csökkentheti a számlázás késedelmét és hibáit.

A Jetpack Workflow legjobb funkciói

Egyedi ütemezési funkció a határidők automatizálásához

Ügyfélprojektek megtekintése szűrővel, rendezéssel és kereséssel

A „Saját munkám” oldalon megtekinthető a munkaterhelés kapacitása.

Több mint 2000 alkalmazás használja a Zapier integrációt

Számlázás szinkronizálása a QuickbooksOnline-nal

Korlátlan számú ügyfél és dokumentum

70 munkafolyamat-sablon

A Jetpack Workflow korlátai

A keresőfunkcióban, ha nem figyelünk oda, akkor rossz ügyfél adatait adjuk meg. A keresőmező (amíg rá nem kattintunk) egy ügyfél nevét jeleníti meg, és az alsó adatbeviteli képernyő továbbra is az előző adatokat jeleníti meg. — Capterra értékelés

Szeretném, ha a sablonokhoz hasonlóan a fájlokban címkével lehetne megjelölni az ügyfeleket. Emellett szeretnék egy jelszóval védett területet, ahol az ügyfelek érzékeny adatait, például felhasználónevüket és jelszavukat tárolhatnánk, és amelyhez biztonsági okokból még a JetPack alkalmazottai sem férhetnének hozzá. — Capterra értékelés

A Jetpack Workflow árai

Organize : 36 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Ár: 39 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Jetpack Workflow értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

G2: 4,1/5 (10+ értékelés)

3. QuickBooks

via QuickBooks

A QuickBooks egy számviteli szoftver, amely adószakértők számára készült a könyvelési és bérszámfejtési folyamatok egyszerűsítésére. Segít egyszerűsíteni a vállalkozások pénzügyeinek kezelését és a megalapozott döntések meghozatalát. A QuickBooks segítségével minden pénzügyi adat egy helyen tárolódik, ami megkönnyíti az információk gyors elérését és elemzését.

Használhatja akár a napi értékesítés nyomon követésére, számlák generálására és a követelések kezelésére is. Ezenkívül a QuickBooks olyan hasznos funkciókat is kínál, mint a fizetési határidővel rendelkező számlák nyomon követése, fizetési tervek felállítása és pontos pénzügyi jelentések készítése.

A QuickBooks legjobb funkciói

Bevételek nyomon követése és kiadások automatikus rendezése

Üzleti kilométerek automatikus nyomon követése

1099 vállalkozók kezelése

Professzionális számlázó program

Munkaköltség-elemzés

Mobilalkalmazás

Főkönyvek

Bizonylatok rögzítése

A QuickBooks korlátai

Gyakran előfordulnak hibák és problémák bizonyos tevékenységek végrehajtása során. A támogatás elérése bonyolult. Az előfizetési díj drága és nem rugalmas (például ha egyszer magasabb csomagra iratkozik fel és aktivál néhány funkciót, akkor már nem lehet alacsonyabb csomagra váltani). — G2 értékelés

Úgy érzem, hogy a jelentéskészítési funkciók lehetnének robusztusabbak. Ezenkívül úgy gondolom, hogy a könyvelő-felhasználói oldalon vannak olyan funkciók, amelyek hiányoznak a vállalkozó szemszögéből. Emellett ez a piacon a legdrágább opció. — Capterra értékelés

QuickBooks árak

Egyszerű Start : 30 USD/hó

Essentials : 55 USD/hó

Plus : 85 USD/hó

Haladó: 200 USD/hó

QuickBooks értékelések és vélemények

Capterra: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

G2: 4/5 (2000+ értékelés)

via OfficeTools

Az OfficeTools egy kis- és középvállalkozások számviteli csapatai számára kifejlesztett gyakorlatkezelő szoftver. Segít a csapatoknak az ügyfelek és számviteli adataik szervezésében. Az OfficeTools segítségével könnyedén létrehozhat számlákat, nyomon követheti az időt és a projekt előrehaladását, valamint biztosíthatja a pontos pénzügyi jelentések elkészítését – mindezt úgy, hogy a napi projektmenedzsment feladatok nagy részét automatizálja.

Ez a számviteli megoldás megkönnyíti a csapat tagjai közötti együttműködést is, mivel a pénzügyi dokumentumokat egy biztonságos helyen tárolja. Így gyorsan áttekintheti a legfontosabb dokumentumokat, anélkül, hogy több mappát kellene átkutatnia. Ráadásul kiküszöböli a kézi adatbevitelt, így több időt fordíthat magasabb értékű tevékenységekre, például tanácsadásra vagy stratégiai tanácsok nyújtására.

Hitelkártyás fizetések feldolgozása és ACH tranzakciók az OfficeTools Cloud segítségével

Beépített gépi tanulás a dokumentumok automatikus címkézéséhez és kategorizálásához

Projektkövetési funkciók

Microsoft Exchange integráció

Ügyfélszámlázási állapot és díjak

Napi, heti és havi naptárnézetek

Korlátlan számú névjegy

A legnagyobb kihívás a szervezetünk számára az, hogy az irodai eszközökbe beépített funkciók egy része nem kompatibilis a főbb gyártókkal, ezért a munkatársainknak új gyorsbillentyűket kell megtanulniuk. — G2 értékelés

Ez a szoftver folyamatosan lefagy és hibaüzeneteket jelenít meg. — Capterra értékelés

Havi 49 dollártól/felhasználó

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

G2: 3,7/5 (80+ értékelés)

5. Microsoft To Do

via Microsoft To Do

A Microsoft To Do egy feladatkezelő eszköz, amelynek célja, hogy a növekvő számviteli cégek könnyebben szervezettek maradjanak és lépést tartsanak a munkával. Egyszerűsített funkcióival és intuitív kialakításával a felhasználók bárhonnan hozzáadhatnak feladatokat, határidőket állíthatnak be, fájlokat csatolhatnak és hozzáférhetnek az információikhoz.

Az alkalmazás hatékony keresési funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan megtalálhatók a fontos adatok, így a könyvelők a lényegre koncentrálhatnak és többet tudnak elvégezni. Emellett zökkenőmentesen szinkronizálható más Microsoft-alkalmazásokkal, például az Outlookkal és az Office 365-tel, így egyetlen munkaterületet hoz létre, amely hatékonyan racionalizálja a könyvelők napi munkáját.

Fedezze fel az ingyenes projektmenedzsment szoftvert , amely segít a virtuális csapatok irányításában!

A Microsoft To Do legjobb funkciói

Emlékeztetők és határidők a napi ellenőrzőlistákban

iPhone, Android, Windows és webalkalmazások

Intelligens napi tervező

Outlook feladatok integrációja

Gyors hozzáférésű oldalsáv

Egyedi háttérképek

Teendőlista megosztás

A Microsoft To Do korlátai

Az, hogy nem lehet elemeket egyik listáról a másikra áthelyezni, számomra igazi fejtörést okoz. Emellett kellene lennie egy beállítási lehetőségnek, amellyel automatikusan áthelyezhetők a befejezetlen feladatok a következő napokra. — Capterra értékelés

Néhány verzió lehetővé teszi a kategóriák létrehozását, de nem mindegyik, amit én preferálnék. Bár ez számomra biztosan nem jelent problémát, mégis szeretném, ha kategóriák létrehozásával tovább szervezhetném és megtekinthetném a feladataimat az eszközökön. — Capterra értékelés

A Microsoft To Do árai

A Microsoft To Do ingyenes a Microsoft-fiókkal.

Microsoft To Do értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

6. Microsoft Excel

Microsoft Excel segítségével

A Microsoft Excel egy táblázatkezelő alapú projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy segítse a könyvelőket a pénzügyi jelentések elkészítésében és bemutatásában. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy táblázatokat hozzanak létre, amelyek adatokat, képleteket, vizualizációkat, makrókat, elemző eszközöket és egyebeket tartalmaznak.

Az Excel segítségével a könyvelők gyorsan és pontosan készíthetnek komplex jelentéseket, amelyek egyszerre érthetőek és esztétikusak. Az Excel hatékony és költséghatékony módszert kínál a könyvelőknek a pénzügyi jelentések értelmezéséhez és a munkafolyamatok racionalizálásához.

A Microsoft Excel legjobb funkciói

Táblázatok a Power BI (üzleti intelligencia) adataihoz való csatlakozáshoz

Formázás, sparkline-ok és táblázatok vizuális tartalom létrehozásához

Integráció más Microsoft 365 termékekkel

Valós idejű együttműködés táblázatokon belül

Számítások elvégzésére szolgáló képletek

Mobil, asztali és online alkalmazások

Sablonkönyvtár

A Microsoft Excel korlátai

Az Excel és annak különböző verziói között gyakran nem lehetséges az átváltás. — Capterra értékelés

A Microsoft Excel használata néha nehéz lehet, mivel egyes funkcióihoz nem tartoznak részletes utasítások és oktatóanyagok. Átláthatóbb magyarázatok segítenének jobban megérteni a program teljes képességeit. — G2 értékelés

A Microsoft Excel árai

A Microsoft Excel önálló verzióban 159,99 dollárért, vagy Microsoft 365 előfizetéssel érhető el.

Microsoft Excel értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (több mint 18 000 értékelés)

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

7. Xero Practice Manager

via Xero Practice Manager

A Xero Practice Manager egy számviteli gyakorlatkezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse az adó- és számviteli cégeket ügyfeleikkel való kapcsolataik és pénzügyeik jobb kezelésében. Egyszerűsíti az olyan folyamatokat, mint a könyvelés, a számlázás és a pénzügyi jelentések, így a könyvelők jobb szolgáltatásokat tudnak nyújtani ügyfeleiknek, miközben növelik cégük termelékenységét.

Felhasználóbarát kialakításának köszönhetően a Xero Practice Manager megkönnyíti a csapat számára a hatékonyság és a jövedelmezőség javítását. Az unalmas kézi adatbevitel kiküszöbölésével a csapat tagjai a legjobb tanácsok és útmutatások nyújtására koncentrálhatnak ügyfeleiknek, ami erősebb ügyfélkapcsolatokhoz vezet.

A Xero Practice Manager legjobb funkciói

Javasolt egyezések a bankszámla tranzakciók kategorizálásához és egyeztetéséhez

Költségkezelő eszközök a költségigénylések benyújtásához vagy megtérítéséhez

Integráció a Xero gyakorlatkezelő szoftverével

Testreszabható sablonok és mintajelentések

Készletkezelő eszközök számlák és megrendelések kitöltéséhez

Feladat- és fájlkezelés

Időkövetés

A Xero Practice Manager korlátai

A Xero egyik hátránya, hogy kisvállalkozások számára kissé drága lehet. Emellett hiányoznak belőle azok a fejlettebb funkciók, amelyeket a drágább számviteli szoftverek kínálnak. — Capterra értékelés

Ami nem tetszik a Xero Practice Managerben, az az, hogy a felület kissé régimódi. Nos, könnyen használható, de remélem, hogy a közeljövőben javítanak a dizájnon. Remélem, hogy lesz szűrő opció is, amikor bizonyos jellemzőkkel rendelkező entitásokat keresünk. — G2 értékelés

A Xero Practice Manager árai

Korai : 13 USD/hó

Növekvő : 37 USD/hó

Létrehozás: 70 USD/hó

Xero Practice Manager értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4,1/5 (20+ értékelés)

8. TaxWorkFlow

via TaxWorkFlow

A TaxWorkFlow egy munkafolyamat-számviteli rendszer, amelynek célja, hogy segítse a könyvelőket az adóbevallások gyors és egyszerű elkészítésében. A platform megkönnyíti a dokumentumok rendszerezését és az információk rögzítését. A TaxWorkFlow kiküszöböli az időigényes feladatokat, mint például a kézi adatbevitel, így a könyvelők gyorsabban tudnak pontos adóbevallásokat készíteni, mint valaha.

A TaxWorkFlow használatával a könyvelők gyorsan elkészíthetik a pontos adószámításokat, kitölthetik a pontos űrlapokat és jelentéseket készíthetnek a hagyományos módszerekhez képest töredékidő alatt, így könnyebben tudják kiszolgálni ügyfeleiket és optimalizálni nyereségüket.

A TaxWorkFlow legjobb funkciói

Felhőalapú vagy házon belüli adattárolás a dokumentumkezeléshez

Új munkatársak számára küldött bevezető e-mail meghívók utasításokkal

Beépített vagy egyedi szűrők a legfontosabb információk azonnali eléréséhez

Naptár nézet az ügyfelekkel való találkozók szervezéséhez

Dokumentum- és ügyfélkezelő rendszerek

Idő és számlázás áttekintése

Natív Windows-alkalmazás

A TaxWorkFlow korlátai

A felület elavult más számviteli projektmenedzsment szoftverekhez képest.

Nincs havi díjszabás

TaxWorkFlow árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a TaxWorkFlow-val.

TaxWorkFlow értékelések és vélemények

Capterra: N/A

G2: N/A

9. Karbon

via Karbon

A Karbon egy számviteli projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a növekvő vállalkozásokat és számviteli cégeket a jobb együttműködésben, az ügyfelek és rendszerek összehangolásában, valamint az adatok egy helyen történő koordinálásában. Egyszerűsíti a kommunikációt, leegyszerűsíti a projektmenedzsmentet, és integrált megoldásokat kínál, amelyek könnyedén integrálhatók a meglévő rendszerekbe.

A kollaboratív projektmenedzsment platform biztonságos, felhőalapú tárolási és hozzáférés-vezérlési funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik mindenki adatainak biztonságos és naprakész tárolását. Intuitív kialakításával és kapacitás-műszerfalával a Karbon egyszerűvé teszi a szervezet teljesítményének áttekintését és a gyors változásokra való reagálást.

A Karbon legjobb funkciói

Tömeges feltöltések és letöltések munkatételekhez vagy kapcsolatokhoz

Ügyfélkezelési és bevezetési sablonok

Dropbox és Microsoft OneDrive integrációk

Work Scheduler erőforrás-kezeléshez

Kanban táblák és tevékenységi ütemtervek

Ügyfélfeladatok és automatikus emlékeztetők

Ranglisták

A Karbon korlátai

A munkák, csapatok vagy általános beállítások tömeges módosítása nem hatékony, és nem áll teljes mértékben az adminisztrátori felhasználók rendelkezésére. Megértem, miért van ez így, de vannak olyan esetek, amikor ez akadályt jelent. Ha több szintű jogosultságok lennének a felhasználók számára, akkor talán a nagyobb hozzáférési jogosultsággal rendelkező csapat tagok számára hozzáadható lenne a lehetőség, hogy hatékonyabban végezzenek átfogóbb módosításokat. — G2 értékelés

A My Week alkalmazásban nem tudok bizonyos feladatokat/munkákat a mai napra rendelni. Néha előfordul, hogy végig kell görgetnem a hetet, hogy megtaláljam, mit kell még ma elvégeznem. A „Working On Now” (Most dolgozom) mappába való áthelyezés sem a legjobb megoldás, mert minden nap sok projekten dolgozom. — G2 értékelés

Karbon árak

Csapat : 59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti : 79 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Karbonnal.

Karbon értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

10. Canopy

via Canopy

A Canopy egy felhőalapú projektmenedzsment szoftver, amelyet könyvelők számára fejlesztettek ki, hogy szervezettek maradjanak és maximálisan kihasználják idejüket. Gondoskodik az ügyfelek kezelésével járó unalmas papírmunkáról, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és egyetlen képernyőn jeleníti meg az összes ügyféladatot.

A platform valós idejű betekintést nyújt mind az egyes ügyfelek, mind a cég egészének teljesítményébe, ami alapján megalapozottabb döntéseket lehet hozni és azonosítani lehet a fejlesztésre szoruló területeket. A Canopy segítségével a könyvelő cégek jobban felkészülhetnek ügyfeleik munkájának elvégzésére.

A Canopy legjobb funkciói

Naptárszinkronizálás a Microsoft és a Google szolgáltatásaival

Egyszeri, ismétlődő és ütemezett számlák

Globális beérkező levelek mappa az e-mailek megtekintéséhez és kezeléséhez

Előre elkészített űrlapok ügyfélkérésekhez

Alkalmazáson belüli kereskedői regisztráció

Tömeges műveleti eszköz

Mentett szűrők

A Canopy korlátai

Van néhány hátránya, például nem lehet szöveges üzeneteket küldeni (mi egy harmadik fél rendszerét használjuk), nincs komplex jelentéskészítési funkció (bár a felhasználók könnyen létrehozhatnak ilyeneket CSV-exporttal és egy kis Excel-varázslattal), és van még néhány kisebb probléma, de a Canopy figyelemmel kíséri ezeket (nézze meg a fórumokat!), és idővel dolgozik ezek beépítésén. — Capterra értékelés

Az egyetlen dolog, ami nem tetszik a Canopy-ban, hogy nincs lehetőségem megváltoztatni a program színeit. Szerintem még jobban élvezném a Canopy-t, ha a cégünk színeire tudnám átalakítani. Úgy gondolom, hogy a Canopy-ba még több tervezési funkciót is be lehetne építeni. — G2 értékelés

Canopy árak

A Canopy ingyenes csomagot kínál akár 500 névjegyhez, opcionális kiegészítő csomagokkal.

Canopy értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

A ClickUp-ra mindig számíthat

A hatékony számviteli projektmenedzsment szoftverek sokféle funkcióval rendelkeznek, ezért fontos, hogy olyan eszközt találjunk, amely rugalmas és hatékony egyaránt!

A ClickUp az egyetlen termelékenységi eszköz, amely központosítja az alkalmazások közötti munkát, és a növekedéssel együtt skálázható. Dinamikus táblázatos nézetével könnyedén és hatékonyan hozhat létre intuitív és részletes adatbázisokat a feladatok, számlák és ügyfelek kezeléséhez – mindezt ugyanabból a munkaterületről.

Ráadásul mindezt minden árazási tervben megteheti.

Függetlenül a csapat méretétől vagy a költségvetéstől, a ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amely szükséges a számviteli projekt racionalizálásához és az ügyfélkapcsolatok javításához.

Mire vársz még? Próbáld ki a ClickUp-ot még ma! 📈