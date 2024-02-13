10 sablon az új munkavállalók beillesztésének ellenőrzéséhez Excelben és ClickUpban

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "A hatékony beilleszkedési sablon alapvető elemei", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A magas színvonalú beilleszkedési sablon egyik legfontosabb jellemzője a rugalmassága. Ez biztosítja, hogy a sablon könnyen alkalmazkodjon a szervezetéhez, a különböző pozíciókhoz és az azt használó új munkavállalókhoz." } } ] }

Az álomcsapat felvétele csak a feladatok felének teljesítése – most már meg kell tartania őket!

…És mi az első lépés az alkalmazottak fluktuációjának csökkentésében és a legjobb munkatársak megtartásában? A hatékony beilleszkedési folyamat!

Csapata, HR-osztálya és személyes tapasztalatai biztosan megerősítik, hogy az új munkavállalók beillesztése nem könnyű feladat. Éppen ezért a vezető vállalatok és vezetők testreszabható beillesztési ellenőrzőlista-sablonokra támaszkodnak, hogy minden zökkenőmentesen működjön az új munkavállaló első napjától kezdve.

Annyi különböző szervezeti struktúra és ellenőrzőlista-sablon közül válogathat, hogy a megfelelő sablon beépítése a beillesztési folyamatba fárasztó és időigényes lehet, ha nem tudja, milyen funkciókat kell keresnie.

De mi segítünk! Teljes körű leírásával mindannak, amit tudnia kell az alkalmazottak beillesztéséről, és a következő beillesztési ellenőrzőlista-sablonban keresendő alapvető funkciókról. Ezenkívül közvetlenül ebből a cikkből hozzáférhet a 10 legjobb alkalmazotti beillesztési ellenőrzőlistához és sablonhoz!

Akkor vágjunk is bele! 🤿

Mi az a beilleszkedési ellenőrzőlista-sablon?

A beilleszkedési folyamat kissé olyan lehet, mint egy zsonglőrködés, amelyben egyszerre kell kezelni a lépéseket, a dokumentumokat és az embereket – ezért javasoljuk, hogy kezdje egy beilleszkedési sablonnal, és azt testreszabja!

A beilleszkedési sablonok előre elkészített, közös dokumentumok, amelyek egységesítik és felgyorsítják a jövőbeli új alkalmazottak beilleszkedési folyamatát.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb használatát.

A sablon lehet ellenőrzőlista, előre elkészített feladatok, képzési anyagok, bevált gyakorlatok és egyebek formájában, hogy bevezetési programját elindíthassa. A sablon akár ezeket az elemeket is tartalmazhatja egy csomagban! A cél az, hogy segítsen Önnek hatékony bevezetési folyamatot létrehozni, vagy javítani a már meglévőn. Ez biztosítja, hogy minden új alkalmazott egységes és egyszerűsített bevezetési élményben részesüljön, és egyetlen alkalmazott se maradjon figyelmen kívül az első néhány hétben.

Még ha a szervezeted már más HR-sablonokkal is dolgozik, a beilleszkedésre specializálódott sablon használata segít egyszerűsíteni az egész folyamatot, felismerni az esetlegesen kihagyott területeket, és az egész élményt vonzóbbá tenni.

A hatékony beilleszkedési sablon alapvető elemei

A kiváló minőségű beilleszkedési sablon egyik legfontosabb jellemzője a rugalmasság. Ez biztosítja, hogy a sablon könnyen alkalmazkodjon a szervezetéhez, a különböző pozíciókhoz és az azt használó új munkavállalókhoz. A beilleszkedési sablonnak segítenie kell a következő célok (vagy azok egy része) gyors elérésében:

Határozzon meg egyértelmű beilleszkedési elvárásokat és célokat az új munkavállalók számára, hogy megértsék a folyamatot.

Hozzon létre egy szabványosított folyamatot és útitervet, amelyet az alkalmazottak saját tempójukban követhetnek és felhasználhatnak.

Támogassa a világos kommunikációt az új munkavállaló , a vezetője, a szervezet más érdekelt felei, valamint a HR- vagy személyzeti csapatok között.

Ösztönözze az alkalmazottak elkötelezettségét a közvetlen csapatukon kívüli tagokkal szemben. Ez segít az új alkalmazottaknak megérteni, hogy törődik a fejlődésükkel, elősegíti az egészséges vállalati kultúrát és ösztönzi az új mentorálási programokat.

Lehet, hogy nem lesz szüksége mindegyik elemre a következő beilleszkedési sablonjában, de ahhoz, hogy bármelyiket is megvalósítsa, szüksége lesz egy bevált HR-szoftverre vagy projektmenedzsment-megoldásra!

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp alkalmazásban, beleértve a listát, a táblát és a naptárat.

A kívánt beilleszkedési szoftverben több olyan funkció is megtalálható, amelyre mindenképpen szükség van, függetlenül attól, hogy milyen HR KPI-k és beilleszkedési célok vannak. Ezek között szerepelnek:

Egyedi státuszok , amelyekkel gyorsan közölhető, hogy az új munkavállalók hol tartanak az egyes beilleszkedési feladatokkal.

ClickUp Feladatok és ellenőrzőlisták az onboarding folyamat lépéseinek dokumentálásához és azok befejezésének jelöléséhez.

Automatizálások , amelyek segítenek az új munkavállalóknak a lehető leggyorsabban végigmenni a beilleszkedési folyamaton – akár aszinkron módon is.

Többféle nézet , hogy az új alkalmazottak és a vezetők láthassák a beilleszkedési feladatlistákat, ütemterveket, munkaterheléseket, előrehaladást és egyebeket.

Egyéni mezők , amelyekhez csatolhat és hozzáférhet fontos információkhoz, például dokumentumokhoz, felvételi dátumokhoz, fizetésekhez, felszerelési igényekhez, biztonsági szakaszokhoz és egyebekhez.

Több integráció , hogy más munkaeszközökből több kontextust hozhasson be a beilleszkedési sablonjába.

10 beilleszkedési sablon

Áttekintettük a beilleszkedés alapjait és a sikeres beilleszkedési ellenőrzőlista sablonjának fontos elemeit, most pedig itt az ideje, hogy kipróbáljuk ezt a tudást!

Vegye figyelembe szervezetének igényeit, szerepeit és követelményeit, miközben böngészi a 10 legjobb beilleszkedési ellenőrzőlista-sablont bármely csapat számára.

1. Beilleszkedési ellenőrzőlista sablon a ClickUp-tól

Beilleszkedési ellenőrzőlista sablon a ClickUp-tól

A ClickUp beillesztési ellenőrzőlista sablonja egy átfogó, előre elkészített feladatlistát alkalmaz a munkaterületén, így a dolgok egyszerűen és zökkenőmentesen indulhatnak. A feladatsablonok kiváló források a mindennapi folyamatok újrafelhasználható kialakításához, és a kilenc egyéni mezővel ez a sablon minden jelölt adatait rendezett formában és könnyen hozzáférhető módon tárolja.

Ez egy kiváló sablon, amelyet a beillesztési csapat és a vezetők minden új alkalmazott esetében felhasználhatnak, és amelyben minden feladat átnevezhető, hogy nyomon lehessen követni az alkalmazott előrehaladását a beillesztési folyamat során.

Amikor megnyitja ezt a feladat sablont, azonnal meglátja a Bevezető útmutatót a feladat leírásában, valamint az alatta található minden egyéni mező leírását és a vonatkozó súgó dokumentumokat.

Innen a feladat tovább bontható kilenc alfeladatra, amelyek mindent lefednek a csapat bemutatásától a felszerelés ellenőrző listájáig – sőt, még arra is emlékeztetnek, hogy küldjön a munkavállalónak egy beilleszkedés utáni kérdőívet!

Bónusz: Ismerje meg a csapat sablonjait

2. Alkalmazottak beillesztési sablon a ClickUp-tól

Munkavállalói beilleszkedési sablon a ClickUp-tól

Míg az előző beilleszkedési ellenőrzőlista sablon egyszerű és kezdőbarát, a ClickUp alkalmazott beilleszkedési sablonja már mélyebbre ás. Ebben a részletes mappában a következőket találja:

Három egyéni állapot

25 egyéni mező

Hét munkafolyamat-nézet

És még sok más, hogy az új munkatárs alaposan megismerhesse vállalatának bevált gyakorlatait, irányelveit, kultúráját, értékeit és folyamatait. A fejlettebb funkciók – többek között az automatizálás, amely új alfeladatokat hoz létre a testreszabott mezők változásakor – segítségével a vezetők egyszerűsíthetik a csapatok közötti kommunikációt a beilleszkedési folyamat során.

A beilleszkedési mappában külön listákat talál a HR, a jogi, az IT és a biztonsági csapatok számára, valamint az egyes új alkalmazottakhoz tartozó feladatokat, amelyeket a ClickUp Board nézetének Kanban tábláján szerveztek. A külön listák segítenek a tagoknak és a vezetőknek nyomon követni azokat a feladatokat, amelyekért más osztályok felelősek a beilleszkedés során, például a felszerelések szállítása, az asztalok kiosztása, a bérszámfejtés, a juttatások és még sok más.

Az alkalmazott osztályára, beosztására, kezdési dátumára, e-mail címére és beilleszkedési szakaszára vonatkozó előre elkészített egyéni mezők segítségével a vezetők, megfigyelők és megbízottak könnyedén, egy pillanat alatt hozzáférhetnek az alapvető, de fontos információkhoz, anélkül, hogy rákattintanának egy feladatra vagy elhagynák a Kanban táblát.

3. Alkalmazottak beillesztésére szolgáló dokumentumsablon a ClickUp-tól

Munkavállalói beilleszkedési dokumentum sablon a ClickUp-tól

A ClickUp alkalmazás Employee Onboarding Doc Template (Munkavállalói beilleszkedési dokumentum sablon ) sablonja még tovább megy, és végigvezeti Önt a több hetes beilleszkedési folyamat felépítésén, gyakorlatilag a nulláról kezdve. Mi a fő különbség ez a sablon és az előzőek között? Ez a sablon kevésbé a vezetők számára készült, inkább az új munkavállalók számára, hogy maguk is követni tudják a folyamatot.

Ez a sablon egy teljes teret alkalmaz a platformján, külön listákkal minden új alkalmazott számára. Az egyéni listájukban hetente lebontott feladatokat találnak, amelyek végigvezetik őket minden teendőn – az e-mail aláírás beállításától a negyedéves célok kidolgozásáig.

Ez a sablon az új alkalmazottak első 90 napjának tervezésére készült, és számos funkcióval rendelkezik. Nyolc egyéni állapot, egyéni mezők, öt ClickApp és három munkafolyamat-nézet biztosítja, hogy az alkalmazottak minden szükséges eszközzel rendelkezzenek a beilleszkedési feladatok elvégzéséhez.

Nem tudja, hol kezdje egy ilyen tartalmas sablonnal? Kezdje az átfogó Getting Started ClickUp Doc dokumentummal, hogy a beállítási folyamat a lehető leghatékonyabb legyen.

4. Általános alkalmazotti beilleszkedési sablon a ClickUp-tól

Általános alkalmazotti beilleszkedési sablon a ClickUp-tól

A ClickUp által készített általános munkavállalói beilleszkedési sablon a korábban bemutatott beilleszkedési ellenőrzőlista-sablon kibővített változata. További egyéni állapotokkal, munkafolyamat-nézetekkel, súgó dokumentumokkal és egyéni mezőkkel ez a sablon átfogó útitervet nyújt a teljes beilleszkedési folyamathoz, hogy garantálja a jó első benyomást.

Különösen akkor, ha egyszerre több új alkalmazottat kezel különböző részlegeken, ez a részletes lista segít a beillesztési vezetőknek reális ütemtervet készíteni bármilyen számú tevékenységhez, valamint egy előre elkészített Kanban táblát, amelyen nyomon követhető az összes feladat előrehaladása.

5. Új munkavállalók beillesztési sablon a ClickUp-tól

Új munkavállalók beillesztési sablon a ClickUp-tól

A ClickUp új munkavállalói beilleszkedési sablonja az a beilleszkedési ellenőrzőlista, amelyet ön is szeretett volna, ha az első napján rendelkezésére állt volna. Az alkalmazottak számára tervezett sablon segít az új tagoknak az első hónapban testreszabható feladatokkal felelősséget vállalni magukért. Megmutatja nekik, mit kell tenniük, mennyi idő áll rendelkezésükre a feladat elvégzésére, és mi fog történni ezután.

Ezenkívül a Custom Fields (Egyéni mezők) funkció áttekinthető módon jeleníti meg az új alkalmazottak legfontosabb adatait, beleértve azt is, hogy melyik részleg milyen feladatokkal, határidőkkel, prioritásokkal, haladási százalékokkal stb. rendelkezik.

6. Távoli beilleszkedési sablon a ClickUp-tól

Távoli beilleszkedési sablon a ClickUp-tól

A személyes munkavégzésről a távmunkára való átállás hosszú és néha zökkenőmentes lehet – emellett saját beilleszkedési folyamatot is igényel! Még akkor is, ha egy kis szervezetből érkezik, ahol már régóta együtt dolgoznak, minden tagjának be kell tartania a megfelelő lépéseket, hogy biztosítsa, hogy otthonról hatékonyan és eredményesen dolgozzon a kezdetektől fogva.

A ClickUp Remote Onboarding Template (Távoli be illeszkedési sablon) kiválóan alkalmas arra, hogy az új és a meglévő csapat tagjai könnyedén megismerjék a ClickUp dinamikus termelékenységi eszközt, elsajátítsák annak funkcióit, és a lehető leggyorsabban új digitális folyamatokat hozzanak létre.

Ez a sablon egyszerűen használható, előre elkészített feladatok mappájával, amely segít megismerni a ClickUp legfontosabb funkcióit, valamint három egyéni állapottal, egyéni mezőkkel és nézetekkel, amelyek végigvezetik a tagokat a beilleszkedési folyamat legfontosabb lépésein.

7. 30-60-90 napos terv sablon a ClickUp-tól

30-60-90 napos terv sablon a ClickUp-tól

Az új munkavállalók beillesztése több időt, erőfeszítést és cselekvést igényel, mint gondolná – és ez biztosan több, mint egy egyszerű tétel a listáján. Gyakori figyelmet, tervezést és nyomon követést igényel, hogy az új munkavállalók elvégezzék a szükséges lépéseket és jól beilleszkedjenek.

A ClickUp kezdőbarát 30-60-90 napos terv sablonja pontosan ezt a problémát hivatott megoldani. Hét egyedi nézettel, köztük Kanban-szerű táblanézettel, csevegőnézettel és naptárnézettel, a tagok és a vezetők használhatják ezt a lista sablont, hogy nyomon kövessék a beilleszkedési folyamat előrehaladását, és beütemezzék az első három hónapban a bejelentkezéseket, hogy az új alkalmazottak megfelelően beilleszkedjenek.

Nézze meg ezeket a 30-60-90 napos sablonokat!

8. Képzési bevezetési terv sablon a ClickUp-tól

Képzési bevezetési terv sablon a ClickUp-tól

A bérszámfejtés, a jogi dokumentáció és a juttatások dokumentálása ugyanolyan fontos része a beilleszkedési folyamatnak, mint az általános képzés! Akár az új munkavállaló jövőbeli szerepére, akár a szervezet egészére vonatkozik, a képzés sok időt vehet igénybe, és vitathatatlanul a legnagyobb figyelmet kell fordítani a részletekre, hogy minden rendben menjen.

A ClickUp képzési bevezetési terv sablonja részletes és lépésről lépésre haladó megközelítést alkalmaz, hogy az alapoktól a haladó képzésig mindent megtanulhass. Az előre elkészített orientációs feladatoktól kezdve a szakmai tanúsítványokig és a magasabb szintű tanulásig, ez a lista sablon végigkíséri az új alkalmazottakat a vállalatnál töltött teljes időtartamuk alatt.

Ebben a sablonban megtalálhatók az egyes képzési feladatok típusának, módjának, erőforrásainak és határidejének megadására szolgáló egyéni mezők, a haladás megjelenítésére szolgáló egyéni állapotok, valamint a képzési ütemtervek kezelésére szolgáló többféle nézet.

9. Alkalmazotti cselekvési terv sablon a ClickUp-tól

Munkavállalói cselekvési terv sablon a ClickUp-tól

A megfelelő beilleszkedés fontos eleme az új munkavállaló jövője iránti őszinte érdeklődés a vállalatnál. A ClickUp alkalmazott cselekvési terv sablonja egy egyszerű és hatékony módszer ennek elérésére, amely egy testreszabható ClickUp Doc segítségével azonosítja a fejlesztendő területeket és meghatározza a munkával kapcsolatos szakmai célokat.

10. Beilleszkedési sablon Excelhez

Beilleszkedési sablon a Duke Egyetemtől

Ha Ön lelkes Excel- felhasználó, akkor ez a beilleszkedési sablon lehet a kiindulási pontja! Ez a táblázatos ellenőrzőlista azonnal letölthető a böngészőjébe, és a beilleszkedés alapjait hat szakaszra bontja:

Az ajánlat elfogadását megelőzően

Felvétel előtti felkészülés

Új munkavállalók bemutatása (az első héten keresztül)

Új munkavállalók bevezetése (az első hónapban)

Osztályorientációk (az első 90 napban)

Folyamatos beillesztés (a foglalkoztatás során)

Minden szakaszban részletesebb teendők találhatók, kijelölt oszlopokkal, ahol fel lehet jegyezni az egyes feladatok felelősét és a befejezés dátumát.

Vonja be a csapatot a testreszabott beilleszkedési sablonokkal

Ezek nem csak a 10 legjobb beilleszkedési sablon, hanem teljesen ingyenesen kipróbálhatók is.

Több száz gazdag termelékenységi funkcióval, több mint 1000 integrációval és hatalmas sablonkönyvtárral a ClickUp az első megállóhely az ideális beilleszkedési élmény megteremtéséhez csapatok és szervezetek számára az iparágakban.

Ha még ma regisztrál a ClickUp-ra, hozzáférhet a fenti linkeken található sablonokhoz, valamint rengeteg további ingyenes forráshoz.