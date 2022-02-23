Emberi erőforrás KPI-k – 10 HR KPI és példák

A megfelelő HR KPI-k kiválasztása olyan, mint a legjobb HR-szakemberek felvétele.

Mit értünk ez alatt?

A toborzási folyamat során olyan embereket szeretne kiválasztani, akik a vállalatát a sikerhez vezetik, igaz?

Hasonlóképpen, ki kell választania a megfelelő emberi erőforrás KPI-ket, amelyekkel eredményeket érhet el a vállalata.

De a rengeteg kiváló HR KPI közül hogyan tudhatja, melyiket érdemes nyomon követnie?

Ne aggódjon!

Ebben a cikkben áttekintjük mindazt, amit tudnia kell a HR KPI-kről, és megnézzük a tíz legjobb KPI-t és mutatószámot, amelyeket ma nyomon kell követnie. Emellett bemutatjuk a HR KPI-k nyomon követésének legegyszerűbb módját is.

Lássunk hozzá!

Mik azok a HR KPI-k?

Először is, nézzük meg, mit jelent a KPI:

A KPI a Key Performance Indicator (kulcsfontosságú teljesítménymutató) rövidítése.

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók mérhető mutatók, amelyek megmutatják a szervezetnek, hogy eléri-e alapvető üzleti céljait. Ezért kell a humánerőforrás-KPI-ket használni az HR-tevékenységek teljesítményének nyomon követésére.

Az emberi erőforrások osztálya felelős a legjobb tehetségek felvételéért és megtartásáért, és ha nincs HR KPI-dashboard, amely segítségével nyomon követhetik teljesítményüket, akkor az alkalmazottak (és akár a vezetők is) zavarba jöhetnek.

10 HR KPI és mutatószám

Hogy megkönnyítsük a munkáját, összeállítottunk egy listát tíz humánerőforrás-teljesítménymutatóról és KPI-ről.

Hogy ez átfogóbb legyen, a KPI-ket három különböző kategóriába soroltuk:

Toborzási KPI-k

A toborzás az HR egyik legfontosabb feladata, ezért természetesen szükség van néhány toborzási KPI-re.

A toborzási KPI-k meghatározzák a felvételi folyamat hatékonyságát. Ezek olyan humánerőforrás-mutatók, amelyek segítenek csökkenteni a toborzási költségeket és megtartani a legjobb tehetségeket.

Íme néhány példa:

Felvételi költség

Ez a mutató az egy alkalmazott felvételéhez befektetett átlagos erőforrások számát méri.

Várjunk csak, mik azok a források?

A toborzási erőforrások közé tartoznak a marketing- és hirdetési költségek, a toborzási folyamat és az ajánlások.

A magas felvételi költségek azt jelenthetik, hogy javítania kell a toborzási folyamat bizonyos területein. Ezzel csökkentheti a toborzási költségeket és javíthatja a felvételi folyamat hatékonyságát.

Így számolhatja ki:

Felvételenkénti költség =(Teljes belső toborzási költség + külső toborzási költség + külső toborzási költség) (Teljes felvételi szám egy adott időtartam alatt)

Munkavállalói megtartási arány

A munkavállalói megtartási arány azt méri, hogy vállalata mennyire képes motivált és elkötelezett állapotban tartani a legjobb teljesítményű munkavállalókat. Ide tartoznak azok a gyakorlatok és stratégiák, amelyek célja, hogy a munkavállalók elégedettek, képzettek és felkészültek legyenek, hogy kiválóan végezzék munkájukat.

Például elismeréssel és díjakkal motiválhatja őket. 🏆

Ez a HR-mutató segít a vállalatoknak megérteni, hogy a legjobb teljesítményű munkavállalók miért maradnak a vállalatnál. Így a szervezeted versenyképes maradhat a fizetések és juttatások terén, amikor új munkavállalókat toboroz.

Így számolhatja ki:

A legjobb tehetségek megtartási aránya = Az alkalmazottak teljes száma – A kilépő alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes száma

Első év forgalmi arány

A munkavállalói fluktuáció azt méri, hogy egy adott időszak alatt hány munkavállalót veszít el a vállalat.

Az első évi fluktuációs arány azt a százalékos arányt számítja ki, hogy hány alkalmazott mond fel kevesebb mint egy évvel a szervezethez való csatlakozása után.

Az első év fluktuációs rátája mutatja, hogy javítania kell-e a felvételi és beilleszkedési folyamatokon, mivel a korai kilépések alapvető eltérést jeleznek az új munkavállaló és a vállalat között.

Így számolhatja ki:

Első év fluktuációs arány =A távozó alkalmazottak teljes száma Az ugyanazon időszak alatt kilépő alkalmazottak száma

Munkavállalói elkötelezettség KPI-k

A munkavállalói elkötelezettségre vonatkozó KPI-k segítségével megállapíthatja, hogy szervezete megfelelő politikát alkalmaz-e a munkavállalók elkötelezettségének fenntartása érdekében.

Ide tartozik a megfelelő képzés, a juttatások és az egészséges munkakörnyezet. Ezek az elemek növelik a munkavállalók elkötelezettségét és csökkentik a fluktuáció arányát.

Vessünk egy pillantást néhány teljesítménymutatóra, amelyek segítségével meghatározhatja, mennyire elkötelezettek az alkalmazottai:

Munkavállalói elégedettségi index

A munkavállalói elégedettség egy fontos KPI, amely méri, mennyire elégedettek a munkavállalói.

Miért fontos ez?

A munkavállalók elégedettségének és elkötelezettségének fenntartása csökkenti a fluktuációs arányt.

De honnan tudhatja, hogy az alkalmazottai valóban szeretik a munkájukat, vagy csak a fizetésük miatt maradnak? 🤨

Az alkalmazottak elégedettségét online felmérések, interjúk vagy informális beszélgetések segítségével határozhatja meg.

Nettó ajánlói pontszám

A munkavállalói nettó ajánlói pontszámból megtudhatja, hány munkavállaló ajánlaná a vállalatát munkahelyként.

Ennek egyszerű módja, ha megkérdezi az alkalmazottakat, hogy 0–10-es skálán értékeljék a szervezetet:

0–6 = Kritikus ❎

7–10 = Promóter ✅

Felmérések vagy interjúk segítségével megtudhatja, miért gondolják így a kritikusok a vállalatáról. Ezáltal a vállalat meghatározhatja, mi hiányzik a jelenlegi munkakörnyezetből, és csökkentheti a fluktuációs arányt.

Így számolhatja ki:

Nettó ajánlói pontszám = ajánlók %-a – kritizálók %-a

Hiányzási arány

Ez a HR KPI méri a termelékenység csökkenését, amely a munkavállalók betegsége, fáradtsága vagy bármely más távollét miatt következik be. A távollét aránya alkalmazható egyénre, csapatra vagy a vállalat egészére.

Bár egy bizonyos szintű hiányzás normális, azok a munkavállalók, akik folyamatosan „betegszabadságra” mennek, vészjelzést jelentenek. 🚩

Ez azt jelentheti, hogy az alkalmazottai motivációhiányban szenvednek, ki vannak égve, vagy a munkakörnyezet kellemetlen.

Így számolhatja ki:

Hiányzási arány = A hiányzás miatt elvesztett munkanapok összesen számaA szervezetben rendelkezésre álló munkanapok száma

A felhasznált szabadságnapok százalékos aránya

Ez a munkavállalói KPI a munka és a magánélet egészséges egyensúlyáról szól.

Cégének elegendő számú napot kell biztosítania alkalmazottainak, hogy nyaralásra mehessenek, pihenhessenek és kikapcsolódhassanak. #SunsOutBunsOut. ⛱

Arra is ösztönöznie kell az alkalmazottakat, hogy vegyék ki a szabadságukat, mivel a munkából való kikapcsolódás növelheti az alkalmazottak termelékenységét.

Így számolhatja ki:

A felhasznált szabadságnapok százalékos aránya =A felhasznált szabadságnapok számaA fel nem használt szabadságnapok száma x100

Javadalmazás és juttatások KPI-k

Ezek a teljesítménymutatók mérik, hogy a vállalat mennyi pénzt és egyéb erőforrást fektet be az alkalmazottaiba. Ide tartoznak a fizetések, a képzések, az ösztönzők és minden más, amivel kényezteti az alkalmazottait. 💁

Ezek az elemek segíthetnek csökkenteni a munkavállalói fluktuációt.

Vessünk egy pillantást néhányra közülük:

A fizetések versenyképességi aránya

Tudja, hogyan versenyeznek a vállalatok az ügyfelek megnyeréséért?

Hasonlóképpen, az HR-osztályod más vállalatokkal versenyez a legjobb tehetségek megszerzéséért.

Természetesen egy vonzó fizetési csomag felajánlása is egy lehetőség!

A fizetési versenyképességi arány azt méri, hogy vállalatának fizetései mennyire versenyképesek más, hasonló munkaköröket kínáló vállalatokhoz képest.

A magas fizetési versenyképességi arány versenyelőnyt biztosít vállalatának a versenytársakkal szemben.

Tudja, mit mondanak: a pénz beszél. 🤑

Így számolhatja ki:

Fizetési versenyképességi arány = A vállalat által kínált fizetés A versenytárs által kínált fizetés

A munkaerő költségeinek százalékos aránya

A munkaerő költségeinek százalékában szerepelnie kell a fizetésekre, képzésekre, toborzási költségekre, juttatásokra és bónuszokra fordított összegeknek.

Be kell számolnia az egyéb költségeket is, mint például az adókat, biztosításokat, szabadságpénzeket és túlórapénzeket.

Ne feledje, hogy ideális esetben minél többet fektet be a humán tőkébe , annál termelékenyebbek lesznek az alkalmazottai.

A fenti KPI elengedhetetlen a fizetésemelésekkel, előléptetésekkel, új alkalmazottak felvételével és képzési programokkal kapcsolatos döntések meghozatalához.

Miért?

Hacsak nem ezt szeretné tenni:

Az e mutatókból nyert adatokat arra kell felhasználnia, hogy betekintést nyerjen abba, hogy mit tud költeni az alkalmazottaira.

Így számolhatja ki:

A munkaerő költségeinek százalékos aránya = A munkaerő havi költsége a vállalat teljes működési költsége x100

Egészségügyi kiadások jelenlegi alkalmazottanként

Ez a mutató azt méri, hogy vállalata mennyit költ az egyes alkalmazottak egészségügyi ellátására.

Végül is az egészséges alkalmazottak boldog alkalmazottak, nem igaz?

A jó egészségügyi ellátási terv segít a vállalatának vonzani és megtartani a munkavállalókat. De az is fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egészségügyi szolgáltatója nem számol fel túl magas díjakat.

Ha ez a helyzet, váltson olcsóbb szolgáltatóra, vagy válasszon még jobb egészségügyi biztosítást!

Így számolhatja ki:

Egészségügyi kiadások a jelenlegi alkalmazottak számánként = Egészségügyi kiadások teljes összege Alkalmazottak teljes száma

Tudjon meg többet a hasznos HR-eszközökről és tippekről, amelyek segíthetnek a teljes folyamat hatékonyabbá tételében.

Hogyan kövessük nyomon a HR KPI mutatókat?

A humánerőforrás-KPI-k alapján megállapítható, hogy HR-osztálya eléri-e a szervezet átfogó HR-céljait.

De honnan tudhatja, hogy HR-osztálya halad-e előre?

Hadd tegyünk fel egy kérdést:

Még mindig Excel táblázatokkal követi nyomon HR-mutatóit?

Ha igen, kérjük, hagyja abba.

Szüksége van egy hatékony HR KPI eszközre, amely megfelelő funkció kkal rendelkezik .

És a legjobb jelölt erre a feladatra a ClickUp!

Vessünk egy pillantást arra, hogyan segíthet a ClickUp az HR-csapatának:

1. HR-célok kitűzése

Mielőtt elkezdené nyomon követni bármit is, meg kell határoznia néhány HR-célt!

A célok magas szintű keretek, amelyek kisebb, mérhető célkitűzésekre bonthatók .

A célok azok a célkitűzések, amelyeket el kell érnie ahhoz, hogy teljesítse a humánerőforrás-KPI-t.

Mivel a KPI-k teljesítményről szólnak, a ClickUp motiválja Önt azzal, hogy minden lépésnél megmutatja a KPI-jének előrehaladását. 👣

Minden alkalommal, amikor teljesít egy célt, láthatja, hogy mennyire közel áll a KPI eléréséhez.

Emellett testreszabhatja a HR mutatókat, amelyeket a KPI-k nyomon követéséhez választott, például:

Számok : numerikus adatok, például az egy alkalmazott felvételének költsége vagy a képzési költségek

Pénz: kövesse nyomon a pénzügyeit

Feladatok: ellenőrizze, hogy HR-csapata teljesíti-e HR-feladatait

Nem tudja, mi a különbség a KPI-k és a mutatók között? Itt talál egy bejegyzést a KPI-k és mutatók közötti különbségekről .

2. Kezelje HR KPI-jait

A ClickUp irányítópultjai minden HR-elemzést biztosítanak, amire szüksége van a KPI-k kezeléséhez.

A humánerőforrás-irányítópanel a vezérlőközpontja, ahol a HR-vezetők átfogó képet kaphatnak HR-csapatuk teljesítményéről. 🚀

Ezen felül kiválaszthatja, hogyan szeretné megtekinteni az adatokat.

Íme néhány egyéni widget, amelyet hozzáadhat a KPI-dashboardjához:

Vonaldiagram: hozzon létre egy vonaldiagramot a kiválasztott adatokkal 📈

Oszlopdiagram: hozzon létre egyedi oszlopdiagramot bármilyen adattal 📊

Portfólió : kategorizálja és kövesse nyomon HR-folyamatait kategorizálja és kövesse nyomon HR-folyamatait

Számítás : összegek, átlagok és egyéb numerikus adatok kiszámítása összegek, átlagok és egyéb numerikus adatok kiszámítása

Csevegés : beszélgetések a csapattal az HR-dashboardon belül beszélgetések a csapattal az HR-dashboardon belül

3. Kövesse nyomon HR-csapatának teljesítményét

Amikor alkalmazottat vesz fel, akkor is nyomon kell követnie a teljesítményét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban elvégzi a munkáját, igaz?

Hasonlóképpen, rendszeresen nyomon kell követnie HR-csapatának teljesítményét.

De hogyan lehet ezt megtenni?

Egyszerűen adjon hozzá táblázat widgeteket a HR KPI irányítópultjához.

Ezekkel a widgetekkel minden rendelkezésére áll, amire szüksége van a munkavállalók teljesítményének vizualizálásához.

Íme néhány a rendelkezésre álló widgetek közül:

Befejezett jelentés: nézze meg, hogy az egyes csapattagok hány feladatot fejeztek be

Elvégzett munka: tudja meg, hogy az egyes tagok egy adott napon, héten vagy hónapban hány feladatot végeztek el.

Workspace Points: gamifikáld HR-tevékenységeidet, hogy azonosíthasd a legjobban teljesítőket 🎮

Ki áll mögötte: határozza meg, melyik csapattagoknak kell egy kicsit többet dolgozniuk, megnézve a nem tisztázott értesítések és a késedelmes feladatok számát.

Ezekhez a KPI-jelentésekhez való hozzáférés különösen hasznos a távoli csapatok számára.

Miért?

Gyorsan azonosíthatja, melyik csapattagok nem igazán dolgoznak otthonról.

További KPI-példákat szeretne? Itt talál több mint 50 KPI-példát és sablont .

KPI GYIK

Íme a válaszok néhány gyakori HR KPI-vel kapcsolatos kérdésre:

Mi az HR mérlegelt eredménykártya?

A kiegyensúlyozott eredménymutató (BSC) egy stratégiai tervezési eszköz, amely segít a csapatoknak „kiegyensúlyozott” képet kapni teljesítményükről.

A BSC négy konkrét terület céljait sorolja fel:

Pénzügyi célok

Ide tartozik a HR-költségek csökkentése vagy kezelése, a személyzeti hiányok miatt elvesztett idő csökkentése és a munkavállalók képzésének javítása.

Ügyfélcélok

A HR-osztályoknak kétféle ügyfelük van: a munkavállalók és az osztályvezetők.

Az ügyfélcélok arra összpontosítanak, hogy ez a két csoport mit vár el az HR-osztálytól.

Például a munkavállalók elvárják, hogy a HR-csapat népszerűsítse a vállalati kultúrát, a részlegvezetők pedig azt, hogy a HR a legjobb tehetségeket vegye fel.

Bónusz: Tehetségmenedzsment szoftver!

Belső folyamatcélok

Ezek között szerepelnek a toborzás, a képzés, a vállalati kultúra kialakítása és a kommunikáció javítása terén kitűzött célok.

Például létrehozhat egy belső vállalati blogot, hogy kommunikálja vállalata jövőképét és megossza az információkat a szigetelt csapatok között.

Tanulási és fejlődési célok

Ezek a célok arról szólnak, hogy HR-osztálya hogyan tervezi egy magasan képzett csapat kialakítását.

HR-osztályának tanulnia és fejlődnie kell addig a pontig, hogy már ne legyen szüksége további képzésre!

Vagy Yoda szavaival élve:

Lényegében a BSC arra ösztönzi HR-csapatát, hogy olyan tevékenységekre koncentráljon, amelyek támogatják a vállalat általános céljait. Ezzel kiemeli HR-osztályának értékét.

A jó HR KPI-k jellemzői

Egy hasznos HR KPI öt tulajdonsággal rendelkezik:

Egyszerű

A meghatározott KPI-knak cselekvéshez kell vezetniük, nem pedig további kérdésekhez.

A bonyolult célok megzavarhatják HR-csapatát, és késedelmet okozhatnak a célok elérésében!

Az egyértelmű KPI-k meghatározása biztosítja, hogy HR-csapata pontosan tudja, mit várnak tőlük.

Cselekvésre ösztönző

A KPI-knek reálisnak is kell lenniük.

Miért?

A megvalósíthatatlan célok kitűzése rendkívül demotiváló hatással van minden csapatra!

Releváns

HR KPI-jeinek relevánsnak kell lenniük HR-stratégiájához.

Tegyük fel például, hogy Ön HR-menedzser, és célja a közösségi média aktivitásának növelése.

Ez nem ideális.

Miért?

A cél nem járul hozzá szerepéhez a szervezetben, és nem is segíti elő karrierjét.

Mérhető

A mérhető célok konkrét összegekkel, adatokkal és időkeretekkel rendelkeznek.

Például:

Csökkentse a munkavállalói fluktuációs rátát 20%-kal a második negyedév végéig. 👌

Összhangban

HR KPI-jeinek is összhangban kell állniuk az átfogó üzleti céllal.

Például egy kizárólag az ügyfélszolgálatra összpontosító szervezet az ügyfélmegtartási célokat fogja előtérbe helyezni az ügyfélszerzési célokkal szemben.

Ezen tulajdonságok mellett a SMART célok használatát is javasoljuk! A SMART célok a következők:

Konkrét

Mérhető

Elérhető

Releváns

Időhöz kötött

Tartsd szem előtt ezeket, amikor HR KPI-ket hozol létre! 😊

Ideje bevezetni néhány HR KPI-t 🛥

A humánerőforrás-mutatók segítségével megnézheted, hogy teljesíted-e az összes HR-célkitűzésedet.

Ezek azok a legfontosabb teljesítménymutatók, amelyekre minden szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy nyomon követhesse HR-osztályának teljesítményét.

De nem elég csak KPI-t választani.

Ezt is nyomon kell követnie!

Ehhez pedig szükséged lesz egy olyan eszközre, mint a ClickUp.

A ClickUp lehetővé teszi egyedi alkalmazotti beilleszkedési sablonok, HR-sablonok vagy pályázati űrlapok létrehozását, és minden szükséges eszközt biztosít a KPI-k és a toborzási folyamat kezeléséhez.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy az egész HR-osztály pontosan tudja, mit kell tennie és mikor!