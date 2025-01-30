A 10 legjobb alkalmazotti beilleszkedési szoftver HR-csapatok számára 2025-ben

Karrierem során számos csapatot vezettem, és kétség nélkül állíthatom, hogy az új munkavállalók beilleszkedésének fázisa gyakran olyan, mintha kötéltáncot járnánk. A rengeteg papírmunka, az e-mailek áradata és az ismétlődő feladatok egyensúlyba hozása, miközben minimálisra kell csökkenteni az emberi hibák számát, rendkívül megterhelő lehet – nemcsak az új munkavállalók, hanem mi, vezetők és HR-esek számára is.
Pontosan ezért is jelent friss levegőt az onboarding szoftverek megjelenése. ?
Ezek a szoftvermegoldások, amelyek minden új alkalmazott zökkenőmentes beilleszkedését segítik elő, sikeresen kiküszöbölték a régi, papír alapú munkafolyamatokat, ezzel számtalan órát megtakarítva a folyamat során.
Itt mélyrehatóan bemutatjuk a 10 legjobb alkalmazotti beilleszkedési szoftvermegoldást, amelyek garantáltan átalakítják az alkalmazottak élményét (és a HR-feladatokat) unalmastól lenyűgözővé! ?
A 10 legjobb alkalmazotti beilleszkedési szoftver
Az onboarding folyamatnak nem kell feltétlenül rémisztőnek lennie. Ehelyett egy szilárd onboarding élmény segítségével növelheti az alkalmazottak elkötelezettségét – mindezt egy testreszabható és hatékony HR szoftver segítségével.
Íme a piac 10 legjobb beilleszkedési szoftvereszközének válogatott listája – mindegyiket gondosan áttekintettük a legfontosabb funkciók, korlátozások és, ami a legfontosabb, a felhasználói visszajelzések szempontjából, hogy segítsünk Önnek a döntéshozatalban.
1. ClickUp – A legjobb az alkalmazottak integrációjához
Hallott már a „kóstold meg a saját kutyakajádat” mondásról?
Nos, a ClickUpnál ezt komolyan vesszük. HR-csapatunk minden hónapban a ClickUp segítségével végzi az új csapat tagok beillesztését. Ez aláhúzza a ClickUp robusztus HR-képességeibe vetett bizalmunkat, és bizonyítja, hogy egyszerre több új alkalmazottat is zökkenőmentesen lehet kezelni! ?
Most, hogy már a robusztus funkciókról beszélünk, nézzük meg, hol kezdődik az egész: a ClickUp Forms.
Ez a funkció teljesen megváltoztatja a játékot, amikor az új alkalmazottakkal kapcsolatos összes szükséges információ összegyűjtéséről és rendszerezéséről van szó. Ráadásul ez egy remek módszer arra, hogy visszajelzéseket gyűjtsön, miután az új alkalmazottak beilleszkedése befejeződött, így finomíthatja a folyamatot a következő alkalmazotti hullámra.
A visszajelzések gyűjtésétől az információk megosztásáig a ClickUp sem okoz csalódást. Ismerje meg a ClickUp Docs-ot, az eszközt, amely a dokumentumkezelést gyerekjátékká teszi.
Ezzel olyan erőforrásokat hozhat létre és oszthat meg, mint az alkalmazotti képzési anyagok, az alkalmazotti kézikönyvek és a szabványos működési eljárások (SOP-k). Ha mindent egy helyen tárol, az új alkalmazottak már az első naptól kezdve gyorsan megtalálhatják, amire szükségük van. ?
A ClickUp egy átfogó feladatkezelő rendszert is kínál, amely egyszerűsíti a beilleszkedési folyamatokat, és segít a csapatának a szervezettség és a tervszerű haladás fenntartásában. Az egyéni mezők segítségével rögzítheti a feladatok konkrét részleteit, például a megbízott személyt, a határidőt, a prioritást és az előrehaladást.
A különböző megjelenítési lehetőségeknek köszönhetően mindenki beállíthatja és vizualizálhatja a munkaterületét a saját preferenciái szerint.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Felhasználóbarát felület, amely könnyen beállítható és kezelhető
- ClickUp Brain az AI-t kihasználó HR-munkafolyamatok kezeléséhez
- A webes felületen, valamint minden asztali és mobil eszközön elérhető.
- Egyedi állapotok, amelyekkel nyomon követheti az új alkalmazottak beilleszkedésének szakaszait
- A feladatkezelés lehetővé teszi az új munkavállalóknak szóló beilleszkedési feladatok kiosztását.
- Az automatizált munkafolyamatok kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat
- Több mint 15 feladatnézet, beleértve a listát, táblát, naptárat, Gantt-diagramot és idővonalat
- Valós idejű csevegés és megjegyzések a csapatkommunikáció megkönnyítésére
- Több mint 90 eszközzel integrálható, például Slack, Google Sheets és Microsoft Teams
- Testreszabható irányítópultok a legfontosabb mutatók elemzéséhez és az onboarding program előrehaladásának egyszerű nyomon követéséhez.
- Több tucat praktikus alkalmazotti beilleszkedési sablon, alkalmazotti kézikönyv sablon, SOP sablon és HR sablon, hogy gyorsan beállíthassa beilleszkedési munkafolyamatait.
A ClickUp korlátai:
- A ClickUp kiterjedt funkcióihoz egy kis tanulási folyamat szükséges.
- Az ingyenes csomag 100 MB tárhelyre korlátozódik.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a ClickUp beilleszkedési szoftverről?
2. BambooHR – A legjobb az alkalmazotti információk központosításához
A BambooHR egy átfogó HR-szoftver és munkavállalói elkötelezettséget növelő eszköz, amely központosítja a munkavállalói információkat és racionalizálja a különböző humánerőforrás- és beilleszkedési feladatokat. Ez magában foglalja a jelentkezők nyomon követését, a beilleszkedés előtti és beilleszkedési folyamatokat, az időnyilvántartást, a bérszámfejtést és a teljesítményértékelést.
A legjobb rész? Mindezeket a funkciókat elérheti ezzel az alkalmazottak beilleszkedését segítő szoftver webalkalmazással vagy mobilalkalmazással, akár útközben is. ?
A BambooHR legjobb funkciói:
- Interaktív felhasználói élmény és könnyű navigáció az adminisztrátorok és az új alkalmazottak számára
- Lehetővé teszi álláshirdetések létrehozását és testreszabását, a jelentkezések nyomon követését, valamint az alkalmazotti interjúk és a jelöltekkel való kapcsolattartás kezelését.
- Önkiszolgáló funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével az alkalmazottak megtekinthetik és frissíthetik adataikat, hozzáférhetnek a vállalati dokumentumokhoz és szabadságkérelmet nyújthatnak be.
- Időkövető funkció a ledolgozott órák és a végzett feladatok rögzítéséhez
- A jelentések és elemzések tartalmazzák a jelentkezők számának alakulását, az alkalmazottak elégedettségét és a teljesítményértékeléseket.
A BambooHR korlátai:
- Nincs ingyenes csomag vagy ingyenes próba
- Az árak nem nyilvánosak.
- A platform időnként lassú lehet.
BambooHR árak:
- Vegye fel a kapcsolatot a BambooHR csapattal egyedi árajánlatért!
BambooHR értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
3. Deel – A legjobb nemzetközi munkavállalói beilleszkedéshez
A Deel egy globális bérszámfejtési és megfelelési platform, amely megkönnyíti a nemzetközi felvételi folyamatot – a szerződések elkészítésétől a felvételek véglegesítéséig és minden másig –, miközben biztosítja a teljes megfelelést.
Akár teljes munkaidős alkalmazottakat, szabadúszókat vagy külföldi vállalkozókat alkalmaz, a Deel kezeli a bonyolult feladatokat, így Ön arra koncentrálhat, amiben a legjobb: magas teljesítményű távoli csapatok felépítésére, hogy vállalkozása növekedjen. ?
A Deel legjobb funkciói:
- Gyorsan integrálhatja az új alkalmazottakat több mint 150 országban, egységes beilleszkedési élményt biztosítva.
- Könnyedén kezelheti a nemzetközi munkaügyi törvények betartását, ha globálisan alkalmaz munkavállalókat.
- Integrálható több mint 20 külső eszközzel, például Quickbooks, Xero és Netsuite.
- Fizesse ki csapatát több mint 120 különböző pénznemben
- Lehetővé teszi csapatának, hogy támogatott módszerekkel, például PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase és mások segítségével vegye fel jövedelmét.
A Deel korlátai:
- Az új felhasználóknak egy kis időbe telhet, mire megismerkednek az alkalmazottak beillesztési folyamatával és a platformmal.
- Egyes felhasználók panaszkodtak a gyenge ügyfélszolgálatra.
- Kevés natív integráció létezik
Deel árak:
- Deel HR (adminisztratív feladatok kezelése a munkavállalók számára): Ingyenes verzió
- EOR (nemzetközi munkavállalók felvétele több mint 100 országban): 599 USD/hó áron
- Alvállalkozók (nemzetközi alvállalkozások kezelése): 49 USD/hó-tól
- Globális bérszámfejtés (bérszámfejtés több mint 100 országban): Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
- Bevándorlás (szponzorvízumok kezelése több mint 25 országban): Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Deel értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (703 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (79 értékelés)
Nézze meg ezeket a Deel alternatívákat!
4. GroveHR – A legjobb a bérszámfejtéshez
A BambooHR-hez hasonlóan a GroveHR is egy all-in-one HR-megoldás, amely az alkalmazottak és a vállalat adatait egy helyen tárolja. Emellett egyszerűsíti a különböző feladatokat, mint például a felvétel, a beillesztés, a teljesítmény nyomon követése, az időnyilvántartás és a bérszámfejtés.
A GroveHR legjobb funkciói:
- A funkciók 50 alkalmazottig ingyenesek.
- Lehetővé teszi, hogy beilleszkedési feladatokat és ellenőrzőlistákat hozzon létre és osszon meg az új alkalmazottakkal, hogy egyértelmű utasításokat adjon nekik feladataikról és felelősségeikről.
- Az automatizált munkafolyamatok és emlékeztetők biztosítják, hogy az onboarding csapat mindig tisztában legyen a határidőkkel.
- A geofencing funkcióval nyomon követheti az alkalmazottak jelenlétét, figyelemmel kísérve, mikor lépnek be vagy hagyják el bizonyos helyszíneket.
- Az önkiszolgáló funkció lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kényelmesen frissítsék személyes adataikat, szabadságot kérjenek és más HR-rel kapcsolatos beilleszkedési feladatokat intézzenek.
A GroveHR korlátai:
- A mobilalkalmazás néha lassú
- Korlátozott jelentéskészítés és elemzés
- Nincs beépített üzenetküldő funkció
GroveHR árak:
- Ingyenes csomag
- Alapvető szolgáltatások: 3,75 USD/alkalmazott/hónap
- Perform: 5 USD/alkalmazott/hónap
- Engage: 7,5 USD/alkalmazott/hónap
GroveHR értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (69 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (67 értékelés)
5. Gusto – A legjobb a juttatások kezeléséhez
A Gusto egy HR-menedzsment eszköz, amely számos funkciót kínál a toborzáshoz és az új munkavállalók beillesztési folyamatához, valamint teljes körű bérszámfejtési, juttatáskezelési, elemzési és jelentési, valamint teljesítményértékelési szolgáltatásokat.
A Gusto segítségével automatizálhatja a bérszámfejtési adók kiszámítását, a kifizetéseket és az adóbevallást az Egyesült Államok mind az 50 államában. Felhasználóbarát funkciói miatt a Gusto népszerű választás lett a kis- és középvállalkozások körében az Egyesült Államokban.
A Gusto legjobb funkciói:
- Integrálható olyan platformokkal, mint a Slack, a Xero és a Quickbooks.
- Lehetővé teszi az alkalmazotti juttatások, például az egészségbiztosítás, a 401(k) tervek, a HSA-k és FSA-k, valamint a főiskolai megtakarítások kezelését.
- Nemzetközi vállalkozói fizetési lehetőséget kínál több mint 90 országban történő határon átnyúló fizetésekhez.
- Beépített jelentéskészítő funkció különböző adatok, például bérszámfejtés, munkaerő-költségek és munkavállalói felmérések összegyűjtéséhez és exportálásához.
- A Gusto Wallet alkalmazás segítségével az alkalmazottak nyomon követhetik személyes pénzügyeiket.
A Gusto korlátai:
- Nincs ingyenes csomag, de 1 hónapos ingyenes próbaidőszak van.
- A mobilalkalmazás beilleszkedési élményt biztosító funkciói korlátozottak.
- Nem tudnak megbirkózni a több helyszínen elosztott nagy csapatokkal
Gusto árak:
- Egyszerű: 40 USD/hó (+ 6 USD/hó/fő)
- Plusz: 80 USD/hó (+12 USD/hó/fő)
- Prémium: Részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!
Gusto értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3700 értékelés)
Nézze meg ezeket a Gusto alternatívákat!
6. Eddy – A legjobb a pályázók nyomon követéséhez
Az Eddy egy felhasználóbarát HR-eszköz, amely több funkciót ötvöz, hogy egyszerűsítse a HR-tevékenységeket. Olyan funkciókat kínál, mint álláshirdetések, pályázók nyomon követési rendszere, dokumentumtárolás és automatizált üzenetküldés a jelölteknek.
A felhasználók imádják az Eddy beilleszkedési megoldását, amely lehetővé teszi számukra, hogy új munkatársakat hívjanak meg, üdvözlő üzeneteket küldjenek és elektronikus aláírásokkal kezeljék a digitális papírmunkát. ✍️
Az Eddy legjobb funkciói:
- Tiszta és rendezett felhasználói felület és beilleszkedési élmény
- Reagáló és segítőkész ügyfélszolgálati csapat
- Az alkalmazottak könnyen hozzáférhetnek személyes profiljuk adataihoz, így frissíthetik adataikat.
- Lehetőség új munkavállalók számára feladatlisták létrehozására és azok teljesítésének nyomon követésére a beilleszkedési folyamat során.
- Könnyen kezelhető és jóváhagyható a munkavállalók szabadságkérelmei
Eddy korlátai:
- Nincs ingyenes csomag
- Nem támogatja az ütemezést
- Korlátozott jelentési funkciók
Eddy árazás:
- 6 dollár/fő/hónap áron kezdődik, vegye fel a kapcsolatot az Eddy csapattal egyedi árajánlatért!
Eddy értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (19 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)
7. Workday – Legalkalmasabb nagyvállalatok számára
A Workday egy nagy és gyorsan növekvő vállalatok számára tervezett HR-megoldás. Számos funkciót kínál a HR-feladatok kezeléséhez, mint például a tehetségek toborzása, beilleszkedési szoftver, munkavállalói adatkezelés, juttatások adminisztrációja, teljesítménymenedzsment, valamint tanulás és fejlesztés.
Az alapvető HR-funkciók mellett a Workday fejlett elemzési és jelentéskészítő eszközöket is kínál, amelyek értékes betekintést nyújtanak a munkaerő-trendekbe, a teljesítménymutatókba és az alkalmazottak elkötelezettségébe.
A Workday legjobb funkciói:
- Komplex HR-munkafolyamatok kezelésére tervezve
- Állítson be csapatcélokat, kövesse nyomon az előrehaladást és figyelje a csapat teljesítményét!
- Kezelje globális bérszámfejtését az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Franciaországban
- Az időkövetési funkció tartalmazza a geofencinget, amely lehetővé teszi a fizikai helyhatárok alapján történő követést.
- Használja ki a Workday hatékony elemzési eszközeit a tehetségszerzés és az alkalmazotti élmény stratégiai fejlesztése érdekében.
- A tanulási modul támogatja az alkalmazottak folyamatos szakmai fejlődését.
A munkanap korlátai:
- Nincs ingyenes csomag
- Bonyolult beállítás
- Átláthatatlan árazás
- A mobilalkalmazás időnként összeomolhat.
A Workday árai:
- Vegye fel a kapcsolatot a Workday csapattal egyedi árajánlatért!
Workday értékelések és vélemények:
- G2: 4,0/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)
Nézze meg ezeket a Workday alternatívákat!
8. Rippling – A legjobb közepes méretű vállalkozások számára
A Rippling egy felhőalapú HR-platformot kínál, amelynek funkciói között szerepel a munkavállalók beillesztése, a szabadságok nyomon követése, a globális bérszámfejtés, az adólevonások és a juttatások kezelése. Ideális választás azoknak a közepes méretű vállalkozásoknak, amelyek robusztus funkciókat és felhasználóbarát felületet keresnek. ?
A Rippling legjobb funkciói:
- Egyszerű beállítási folyamat
- Lehetővé teszi az alkalmazottak beilleszkedési, átmeneti és kilépési folyamatainak automatizálását.
- Biztosítja a helyi, állami és szövetségi szabályozásoknak való megfelelést, így nem kell jogi kérdésekkel foglalkoznia.
- Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira és Zendesk.
Rippling korlátai:
- Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak
- Rejtett árazási tervek
- Bizonyos kulcsfontosságú funkciókat kiegészítőként kell megvásárolni.
Rippling árazás:
- 8 dollár/felhasználó/hónap áron kezdődik, vegye fel a kapcsolatot a Rippling csapattal egyedi árajánlatért!
Rippling értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)
Nézze meg ezeket a Rippling alternatívákat!
9. Zenefits – A legjobb kisvállalkozások számára
A Zenefits egy HR-eszköz kisvállalkozások számára, amelyek HR-funkcióikat szeretnék kezelni, beleértve a beilleszkedést és a kilépést, a juttatások kezelését, a bérszámfejtési folyamatok kezelését, a munkaidő és a jelenlét nyomon követését, valamint a megfelelőségi kezelést. Automatizálja a legfontosabb HR-feladatokat (pl. előléptetések, csapatátcsoportosítások, felmondások), így Ön szervezett maradhat, miközben értékes időt takarít meg.
A Zenefits legjobb funkciói:
- Egyszerű beállítás és platform navigáció
- Reagáló és segítőkész ügyfélszolgálat
- Android és iOS mobil eszközökkel kompatibilis
- Automatikusan generálja és tárolja az ajánlatleveleket, adó- és bérszámfejtési dokumentumokat és egyebeket.
- Önkiszolgáló funkció az alkalmazottak számára személyes adataik kezeléséhez
- Kezelheti az alkalmazottak juttatásait, mint például az egészségbiztosítás, a 401(k)s, a HSAs és az FSAs.
A Zenefits korlátai:
- Nincs ingyenes csomag
- A fizetős csomagok legalább 5 alkalmazottra vonatkoznak.
- A legfontosabb funkciók, mint a bérszámfejtés, a juttatások kezelése és a toborzás, kiegészítőként vásárolhatók meg.
- Egyes felhasználók nehézségekről számoltak be a Quickbooks és Xero külső alkalmazásokkal való integráció során.
Zenefits árak:
- Alapvető szolgáltatások: 10 USD/alkalmazott havonta
- Növekedés: 20 USD/alkalmazott havonta
- Zen: 27 USD/alkalmazott havonta
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Zenefits értékelések és vélemények:
- G2: 4,0/5 (453 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (813 értékelés)
Nézze meg ezeket a Zenefits alternatívákat!
10. Freshteam – A legjobb az offboardinghoz
A Freshteam egy HR szoftvermegoldás, amelyet elsősorban kis- és középvállalkozások számára fejlesztettek ki. A Freshworks által kifejlesztett szoftver segítségével a HR-csapatok egy helyen kezelhetik a toborzást, az onboardingot és az offboardingot, a szabadságokat és az alkalmazottak adatait. A Freshteam felhasználóbarát és intuitív, és könnyen integrálható más eszközökkel, hogy a HR-feladatok egyszerűbbé és hatékonyabbá váljanak.
A Freshteam legjobb funkciói:
- Hozzáférés a platformhoz mobil eszközökön
- Kezelje a toborzási folyamatokat, mint például az álláshirdetések, az előszűrés, a nyomon követés és az interjúk.
- Állítson be egyedi beilleszkedési munkafolyamatokat az új alkalmazottak számára
- Használja ki az elemzéseket, hogy betekintést nyerjen a munkaerőbe, az álláshirdetésekbe, az alkalmazottak termelékenységébe és a hiányzásokba.
- A Freshteam könnyen integrálható más Freshworks termékekkel, mint például a Freshservice, a Freshdesk és a Freshchat.
A Freshteam korlátai:
- Az ingyenes csomag nagyon korlátozott.
- Inkonzisztens ügyfélszolgálat
- A jelentések összetettek és nehezen testreszabhatók
Freshteam árak:
- Ingyenes csomag
- Növekedés: 71 USD/hó (+1,20 USD/alkalmazott/hó)
- Pro: 119 USD/hó (+2,40 USD/alkalmazott/hó)
- Vállalati: 203 USD/hó (+4,80 USD/alkalmazott/hó)
Freshteam értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (284 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (207 értékelés)
Hogyan javíthatja az onboarding szoftver az alkalmazottak beilleszkedési folyamatát?
A megfelelő beilleszkedési szoftver kiválasztása nemcsak az adminisztratív feladatokat egyszerűsíti, hanem a új munkavállalók első benyomásait is alakítja a vállalatáról. Íme egy praktikus ellenőrzőlista, amely segít megtalálni a megfelelő beilleszkedési platformot:
- Egyszerű és intuitív felület a könnyű beállítás és navigáció érdekében
- Hozzáférhetőség a weben, asztali számítógépeken és mobil eszközökön
- Rugalmasan alkalmazkodik az Ön egyedi folyamataikhoz és munkafolyamataikhoz
- Zökkenőmentes integráció az üzleti tevékenységében használt egyéb szoftverekkel
- Rutin és ismétlődő feladatok automatizálása
- Részletes betekintés az onboarding folyamatba
- Feladatkövetés, értesítések és emlékeztetők a feladatok időbeni végrehajtásához
Találja meg a csapatának legmegfelelőbb alkalmazotti beilleszkedési szoftver megoldásokat
Ennyi volt! ?
Ez a 10 legjobb beilleszkedési megoldás, mindegyik egyedi funkciókkal és erősségekkel rendelkezik, hogy megfeleljen az adott üzleti igényeknek. De ha olyan eszközt keres, amely mindent tud, akkor érdemes megnéznie a ClickUp-ot. ?
A ClickUp az egyik kevés (ha nem az egyetlen) beilleszkedési eszköz, amely tökéletes egyensúlyt teremt az egyszerű és modern felület, valamint a HR-folyamatok racionalizálását szolgáló robusztus funkciókészlet között – a beilleszkedéstől és a távozástól a feladatkezelésig, a dokumentumkezelésig és a teljesítményfigyelésig. ?
És ami még jobb, a ClickUp funkciókban gazdag, de a pénztárcát nem terheli.
Iratkozzon fel még ma a CickUp örökre ingyenes csomagjára – a toborzási vezetői, a jövőbeli alkalmazottai és a vállalkozása hálásak lesznek érte.