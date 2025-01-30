A 10 legjobb alkalmazotti beilleszkedési szoftver HR-csapatok számára 2025-ben

Karrierem során számos csapatot vezettem, és kétség nélkül állíthatom, hogy az új munkavállalók beilleszkedésének fázisa gyakran olyan, mintha kötéltáncot járnánk. A rengeteg papírmunka, az e-mailek áradata és az ismétlődő feladatok egyensúlyba hozása, miközben minimálisra kell csökkenteni az emberi hibák számát, rendkívül megterhelő lehet – nemcsak az új munkavállalók, hanem mi, vezetők és HR-esek számára is.

Pontosan ezért is jelent friss levegőt az onboarding szoftverek megjelenése. ?

Ezek a szoftvermegoldások, amelyek minden új alkalmazott zökkenőmentes beilleszkedését segítik elő, sikeresen kiküszöbölték a régi, papír alapú munkafolyamatokat, ezzel számtalan órát megtakarítva a folyamat során.

Itt mélyrehatóan bemutatjuk a 10 legjobb alkalmazotti beilleszkedési szoftvermegoldást, amelyek garantáltan átalakítják az alkalmazottak élményét (és a HR-feladatokat) unalmastól lenyűgözővé! ?

A 10 legjobb alkalmazotti beilleszkedési szoftver

Az onboarding folyamatnak nem kell feltétlenül rémisztőnek lennie. Ehelyett egy szilárd onboarding élmény segítségével növelheti az alkalmazottak elkötelezettségét – mindezt egy testreszabható és hatékony HR szoftver segítségével.

Íme a piac 10 legjobb beilleszkedési szoftvereszközének válogatott listája – mindegyiket gondosan áttekintettük a legfontosabb funkciók, korlátozások és, ami a legfontosabb, a felhasználói visszajelzések szempontjából, hogy segítsünk Önnek a döntéshozatalban.

1. ClickUp – A legjobb az alkalmazottak integrációjához

A ClickUp minden sablont kínál, amire szükséged van a hatékony munkavállalói beilleszkedéshez.

Hallott már a „kóstold meg a saját kutyakajádat” mondásról?

Nos, a ClickUpnál ezt komolyan vesszük. HR-csapatunk minden hónapban a ClickUp segítségével végzi az új csapat tagok beillesztését. Ez aláhúzza a ClickUp robusztus HR-képességeibe vetett bizalmunkat, és bizonyítja, hogy egyszerre több új alkalmazottat is zökkenőmentesen lehet kezelni! ?

Most, hogy már a robusztus funkciókról beszélünk, nézzük meg, hol kezdődik az egész: a ClickUp Forms.

Hozza létre álmai űrlapját, és javítsa felvételi folyamatát a ClickUp testreszabható űrlapfunkciójával!

Ez a funkció teljesen megváltoztatja a játékot, amikor az új alkalmazottakkal kapcsolatos összes szükséges információ összegyűjtéséről és rendszerezéséről van szó. Ráadásul ez egy remek módszer arra, hogy visszajelzéseket gyűjtsön, miután az új alkalmazottak beilleszkedése befejeződött, így finomíthatja a folyamatot a következő alkalmazotti hullámra.

A visszajelzések gyűjtésétől az információk megosztásáig a ClickUp sem okoz csalódást. Ismerje meg a ClickUp Docs-ot, az eszközt, amely a dokumentumkezelést gyerekjátékká teszi.

A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeket és slash parancsokat kínál a hatékonyabb munkavégzéshez.

Ezzel olyan erőforrásokat hozhat létre és oszthat meg, mint az alkalmazotti képzési anyagok, az alkalmazotti kézikönyvek és a szabványos működési eljárások (SOP-k). Ha mindent egy helyen tárol, az új alkalmazottak már az első naptól kezdve gyorsan megtalálhatják, amire szükségük van. ?

A ClickUp egy átfogó feladatkezelő rendszert is kínál, amely egyszerűsíti a beilleszkedési folyamatokat, és segít a csapatának a szervezettség és a tervszerű haladás fenntartásában. Az egyéni mezők segítségével rögzítheti a feladatok konkrét részleteit, például a megbízott személyt, a határidőt, a prioritást és az előrehaladást.

A különböző megjelenítési lehetőségeknek köszönhetően mindenki beállíthatja és vizualizálhatja a munkaterületét a saját preferenciái szerint.

A ClickUp legjobb funkciói:

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkavállalói kézikönyv sablon

A ClickUp korlátai:

A ClickUp kiterjedt funkcióihoz egy kis tanulási folyamat szükséges.

Az ingyenes csomag 100 MB tárhelyre korlátozódik.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp beilleszkedési szoftverről?

2. BambooHR – A legjobb az alkalmazotti információk központosításához

via BambooHR

A BambooHR egy átfogó HR-szoftver és munkavállalói elkötelezettséget növelő eszköz, amely központosítja a munkavállalói információkat és racionalizálja a különböző humánerőforrás- és beilleszkedési feladatokat. Ez magában foglalja a jelentkezők nyomon követését, a beilleszkedés előtti és beilleszkedési folyamatokat, az időnyilvántartást, a bérszámfejtést és a teljesítményértékelést.

A legjobb rész? Mindezeket a funkciókat elérheti ezzel az alkalmazottak beilleszkedését segítő szoftver webalkalmazással vagy mobilalkalmazással, akár útközben is. ?

A BambooHR legjobb funkciói:

Interaktív felhasználói élmény és könnyű navigáció az adminisztrátorok és az új alkalmazottak számára

Lehetővé teszi álláshirdetések létrehozását és testreszabását, a jelentkezések nyomon követését, valamint az alkalmazotti interjúk és a jelöltekkel való kapcsolattartás kezelését

Önkiszolgáló funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével az alkalmazottak megtekinthetik és frissíthetik adataikat, hozzáférhetnek a vállalati dokumentumokhoz és szabadságkérelmet nyújthatnak be.

Időkövető funkció a ledolgozott órák és a végzett feladatok rögzítéséhez

A jelentések és elemzések tartalmazzák a jelentkezők számának alakulását, az alkalmazottak elégedettségét és a teljesítményértékeléseket.

A BambooHR korlátai:

Nincs ingyenes csomag vagy ingyenes próba

Az árak nem nyilvánosak.

A platform időnként lassú lehet.

BambooHR árak:

Vegye fel a kapcsolatot a BambooHR csapattal egyedi árajánlatért!

BambooHR értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Deel – A legjobb nemzetközi munkavállalói beilleszkedéshez

Via Deel

A Deel egy globális bérszámfejtési és megfelelési platform, amely megkönnyíti a nemzetközi felvételi folyamatot – a szerződések elkészítésétől a felvételek véglegesítéséig és minden másig –, miközben biztosítja a teljes megfelelést.

Akár teljes munkaidős alkalmazottakat, szabadúszókat vagy külföldi vállalkozókat alkalmaz, a Deel kezeli a bonyolult feladatokat, így Ön arra koncentrálhat, amiben a legjobb: magas teljesítményű távoli csapatok felépítésére, hogy vállalkozása növekedjen. ?

A Deel legjobb funkciói:

Gyorsan integrálhatja az új alkalmazottakat több mint 150 országban, egységes beilleszkedési élményt biztosítva.

Könnyedén kezelheti a nemzetközi munkaügyi törvények betartását, ha globálisan alkalmaz munkavállalókat.

Integrálható több mint 20 külső eszközzel, például Quickbooks, Xero és Netsuite.

Fizesse ki csapatát több mint 120 különböző pénznemben

Lehetővé teszi csapatának, hogy támogatott módszerekkel, például PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase és mások segítségével vegye fel jövedelmét.

A Deel korlátai:

Az új felhasználóknak egy kis időbe telhet, mire megismerkednek az alkalmazottak beillesztési folyamatával és a platformmal.

Egyes felhasználók panaszkodtak a gyenge ügyfélszolgálatra.

Kevés natív integráció létezik

Deel árak:

Deel HR (adminisztratív feladatok kezelése a munkavállalók számára): Ingyenes verzió

EOR (nemzetközi munkavállalók felvétele több mint 100 országban): 599 USD/hó áron

Alvállalkozók (nemzetközi alvállalkozások kezelése): 49 USD/hó-tól

Globális bérszámfejtés (bérszámfejtés több mint 100 országban): Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Bevándorlás (szponzorvízumok kezelése több mint 25 országban): Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Deel értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (703 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (79 értékelés)

Nézze meg ezeket a Deel alternatívákat!

4. GroveHR – A legjobb a bérszámfejtéshez

via GroveHR

A BambooHR-hez hasonlóan a GroveHR is egy all-in-one HR-megoldás, amely az alkalmazottak és a vállalat adatait egy helyen tárolja. Emellett egyszerűsíti a különböző feladatokat, mint például a felvétel, a beillesztés, a teljesítmény nyomon követése, az időnyilvántartás és a bérszámfejtés.

A GroveHR legjobb funkciói:

A funkciók 50 alkalmazottig ingyenesek.

Lehetővé teszi, hogy beilleszkedési feladatokat és ellenőrzőlistákat hozzon létre és osszon meg az új alkalmazottakkal, hogy egyértelmű utasításokat adjon nekik feladataikról és felelősségeikről.

Az automatizált munkafolyamatok és emlékeztetők biztosítják, hogy az onboarding csapat mindig tisztában legyen a határidőkkel.

A geofencing funkcióval nyomon követheti az alkalmazottak jelenlétét, figyelemmel kísérve, mikor lépnek be vagy hagyják el bizonyos helyszíneket.

Az önkiszolgáló funkció lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kényelmesen frissítsék személyes adataikat, szabadságot kérjenek és más HR-rel kapcsolatos beilleszkedési feladatokat intézzenek.

A GroveHR korlátai:

A mobilalkalmazás néha lassú

Korlátozott jelentéskészítés és elemzés

Nincs beépített üzenetküldő funkció

GroveHR árak:

Ingyenes csomag

Alapvető szolgáltatások: 3,75 USD/alkalmazott/hónap

Perform: 5 USD/alkalmazott/hónap

Engage: 7,5 USD/alkalmazott/hónap

GroveHR értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (69 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (67 értékelés)

Via Gusto

5. Gusto – A legjobb a juttatások kezeléséhez

A Gusto egy HR-menedzsment eszköz, amely számos funkciót kínál a toborzáshoz és az új munkavállalók beillesztési folyamatához, valamint teljes körű bérszámfejtési, juttatáskezelési, elemzési és jelentési, valamint teljesítményértékelési szolgáltatásokat.

A Gusto segítségével automatizálhatja a bérszámfejtési adók kiszámítását, a kifizetéseket és az adóbevallást az Egyesült Államok mind az 50 államában. Felhasználóbarát funkciói miatt a Gusto népszerű választás lett a kis- és középvállalkozások körében az Egyesült Államokban.

A Gusto legjobb funkciói:

Integrálható olyan platformokkal, mint a Slack, a Xero és a Quickbooks.

Lehetővé teszi az alkalmazotti juttatások, például az egészségbiztosítás, a 401(k) tervek, a HSA-k és FSA-k, valamint a főiskolai megtakarítások kezelését.

Nemzetközi vállalkozói fizetési lehetőséget kínál több mint 90 országban történő határon átnyúló fizetésekhez.

Beépített jelentéskészítő funkció különböző adatok, például bérszámfejtés, munkaerő-költségek és munkavállalói felmérések összegyűjtéséhez és exportálásához.

A Gusto Wallet alkalmazás segítségével az alkalmazottak nyomon követhetik személyes pénzügyeiket.

A Gusto korlátai:

Nincs ingyenes csomag, de 1 hónapos ingyenes próbaidőszak van.

A mobilalkalmazás beilleszkedési élményt biztosító funkciói korlátozottak.

Nem tudnak megbirkózni a több helyszínen elosztott nagy csapatokkal

Gusto árak:

Egyszerű: 40 USD/hó (+ 6 USD/hó/fő)

Plusz: 80 USD/hó (+12 USD/hó/fő)

Prémium: Részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Gusto értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3700 értékelés)

Nézze meg ezeket a Gusto alternatívákat!

6. Eddy – A legjobb a pályázók nyomon követéséhez

via Eddy

Az Eddy egy felhasználóbarát HR-eszköz, amely több funkciót ötvöz, hogy egyszerűsítse a HR-tevékenységeket. Olyan funkciókat kínál, mint álláshirdetések, pályázók nyomon követési rendszere, dokumentumtárolás és automatizált üzenetküldés a jelölteknek.

A felhasználók imádják az Eddy beilleszkedési megoldását, amely lehetővé teszi számukra, hogy új munkatársakat hívjanak meg, üdvözlő üzeneteket küldjenek és elektronikus aláírásokkal kezeljék a digitális papírmunkát. ✍️

Az Eddy legjobb funkciói:

Tiszta és rendezett felhasználói felület és beilleszkedési élmény

Reagáló és segítőkész ügyfélszolgálati csapat

Az alkalmazottak könnyen hozzáférhetnek személyes profiljuk adataihoz, így frissíthetik adataikat.

Lehetőség új munkavállalók számára feladatlisták létrehozására és azok teljesítésének nyomon követésére a beilleszkedési folyamat során.

Könnyen kezelhető és jóváhagyható a munkavállalók szabadságkérelmei

Eddy korlátai:

Nincs ingyenes csomag

Nem támogatja az ütemezést

Korlátozott jelentési funkciók

Eddy árazás:

6 dollár/fő/hónap áron kezdődik, vegye fel a kapcsolatot az Eddy csapattal egyedi árajánlatért!

Eddy értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (19 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)

7. Workday – Legalkalmasabb nagyvállalatok számára

via Workday

A Workday egy nagy és gyorsan növekvő vállalatok számára tervezett HR-megoldás. Számos funkciót kínál a HR-feladatok kezeléséhez, mint például a tehetségek toborzása, beilleszkedési szoftver, munkavállalói adatkezelés, juttatások adminisztrációja, teljesítménymenedzsment, valamint tanulás és fejlesztés.

Az alapvető HR-funkciók mellett a Workday fejlett elemzési és jelentéskészítő eszközöket is kínál, amelyek értékes betekintést nyújtanak a munkaerő-trendekbe, a teljesítménymutatókba és az alkalmazottak elkötelezettségébe.

A Workday legjobb funkciói:

Komplex HR-munkafolyamatok kezelésére tervezve

Állítson be csapatcélokat, kövesse nyomon az előrehaladást és figyelje a csapat teljesítményét!

Kezelje globális bérszámfejtését az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Franciaországban

Az időkövetési funkció tartalmazza a geofencinget, amely lehetővé teszi a fizikai helyhatárok alapján történő követést.

Használja ki a Workday hatékony elemzési eszközeit a tehetségszerzés és az alkalmazotti élmény stratégiai fejlesztése érdekében.

A tanulási modul támogatja az alkalmazottak folyamatos szakmai fejlődését.

A munkanap korlátai:

Nincs ingyenes csomag

Bonyolult beállítás

Átláthatatlan árazás

A mobilalkalmazás időnként összeomolhat.

A Workday árai:

Vegye fel a kapcsolatot a Workday csapattal egyedi árajánlatért!

Workday értékelések és vélemények:

G2: 4,0/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Nézze meg ezeket a Workday alternatívákat!

8. Rippling – A legjobb közepes méretű vállalkozások számára

via Rippling

A Rippling egy felhőalapú HR-platformot kínál, amelynek funkciói között szerepel a munkavállalók beillesztése, a szabadságok nyomon követése, a globális bérszámfejtés, az adólevonások és a juttatások kezelése. Ideális választás azoknak a közepes méretű vállalkozásoknak, amelyek robusztus funkciókat és felhasználóbarát felületet keresnek. ?

A Rippling legjobb funkciói:

Egyszerű beállítási folyamat

Lehetővé teszi az alkalmazottak beilleszkedési , átmeneti és kilépési folyamatainak automatizálását.

Biztosítja a helyi, állami és szövetségi szabályozásoknak való megfelelést, így nem kell jogi kérdésekkel foglalkoznia.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira és Zendesk.

Rippling korlátai:

Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak

Rejtett árazási tervek

Bizonyos kulcsfontosságú funkciókat kiegészítőként kell megvásárolni.

Rippling árazás:

8 dollár/felhasználó/hónap áron kezdődik, vegye fel a kapcsolatot a Rippling csapattal egyedi árajánlatért!

Rippling értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Rippling alternatívákat!

9. Zenefits – A legjobb kisvállalkozások számára

via Zenefits

A Zenefits egy HR-eszköz kisvállalkozások számára, amelyek HR-funkcióikat szeretnék kezelni, beleértve a beilleszkedést és a kilépést, a juttatások kezelését, a bérszámfejtési folyamatok kezelését, a munkaidő és a jelenlét nyomon követését, valamint a megfelelőségi kezelést. Automatizálja a legfontosabb HR-feladatokat (pl. előléptetések, csapatátcsoportosítások, felmondások), így Ön szervezett maradhat, miközben értékes időt takarít meg.

A Zenefits legjobb funkciói:

Egyszerű beállítás és platform navigáció

Reagáló és segítőkész ügyfélszolgálat

Android és iOS mobil eszközökkel kompatibilis

Automatikusan generálja és tárolja az ajánlatleveleket, adó- és bérszámfejtési dokumentumokat és egyebeket.

Önkiszolgáló funkció az alkalmazottak számára személyes adataik kezeléséhez

Kezelheti az alkalmazottak juttatásait, mint például az egészségbiztosítás, a 401(k)s, a HSAs és az FSAs.

A Zenefits korlátai:

Nincs ingyenes csomag

A fizetős csomagok legalább 5 alkalmazottra vonatkoznak.

A legfontosabb funkciók, mint a bérszámfejtés, a juttatások kezelése és a toborzás, kiegészítőként vásárolhatók meg.

Egyes felhasználók nehézségekről számoltak be a Quickbooks és Xero külső alkalmazásokkal való integráció során.

Zenefits árak:

Alapvető szolgáltatások: 10 USD/alkalmazott havonta

Növekedés: 20 USD/alkalmazott havonta

Zen: 27 USD/alkalmazott havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zenefits értékelések és vélemények:

G2: 4,0/5 (453 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (813 értékelés)

Nézze meg ezeket a Zenefits alternatívákat!

10. Freshteam – A legjobb az offboardinghoz

via Freshworks

A Freshteam egy HR szoftvermegoldás, amelyet elsősorban kis- és középvállalkozások számára fejlesztettek ki. A Freshworks által kifejlesztett szoftver segítségével a HR-csapatok egy helyen kezelhetik a toborzást, az onboardingot és az offboardingot, a szabadságokat és az alkalmazottak adatait. A Freshteam felhasználóbarát és intuitív, és könnyen integrálható más eszközökkel, hogy a HR-feladatok egyszerűbbé és hatékonyabbá váljanak.

A Freshteam legjobb funkciói:

Hozzáférés a platformhoz mobil eszközökön

Kezelje a toborzási folyamatokat, mint például az álláshirdetések, az előszűrés, a nyomon követés és az interjúk.

Állítson be egyedi beilleszkedési munkafolyamatokat az új alkalmazottak számára

Használja ki az elemzéseket, hogy betekintést nyerjen a munkaerőbe, az álláshirdetésekbe, az alkalmazottak termelékenységébe és a hiányzásokba.

A Freshteam könnyen integrálható más Freshworks termékekkel, mint például a Freshservice, a Freshdesk és a Freshchat.

A Freshteam korlátai:

Az ingyenes csomag nagyon korlátozott.

Inkonzisztens ügyfélszolgálat

A jelentések összetettek és nehezen testreszabhatók

Freshteam árak:

Ingyenes csomag

Növekedés: 71 USD/hó (+1,20 USD/alkalmazott/hó)

Pro: 119 USD/hó (+2,40 USD/alkalmazott/hó)

Vállalati: 203 USD/hó (+4,80 USD/alkalmazott/hó)

Freshteam értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (284 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (207 értékelés)

Hogyan javíthatja az onboarding szoftver az alkalmazottak beilleszkedési folyamatát?

A megfelelő beilleszkedési szoftver kiválasztása nemcsak az adminisztratív feladatokat egyszerűsíti, hanem a új munkavállalók első benyomásait is alakítja a vállalatáról. Íme egy praktikus ellenőrzőlista, amely segít megtalálni a megfelelő beilleszkedési platformot:

Egyszerű és intuitív felület a könnyű beállítás és navigáció érdekében

Hozzáférhetőség a weben, asztali számítógépeken és mobil eszközökön

Rugalmasan alkalmazkodik az Ön egyedi folyamataikhoz és munkafolyamataikhoz

Zökkenőmentes integráció az üzleti tevékenységében használt egyéb szoftverekkel

Rutin és ismétlődő feladatok automatizálása

Részletes betekintés az onboarding folyamatba

Feladatkövetés, értesítések és emlékeztetők a feladatok időbeni végrehajtásához

Készítsen ellenőrzőlistákat az új alkalmazottak számára, amelyeket a feladatok elvégzése során kell kitölteniük, és automatizálja a folyamatot, hogy elkerülje a kézi munkát minden új alkalmazott esetében.

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb alkalmazotti beilleszkedési szoftver megoldásokat

Ennyi volt! ?

Ez a 10 legjobb beilleszkedési megoldás, mindegyik egyedi funkciókkal és erősségekkel rendelkezik, hogy megfeleljen az adott üzleti igényeknek. De ha olyan eszközt keres, amely mindent tud, akkor érdemes megnéznie a ClickUp-ot. ?

A ClickUp az egyik kevés (ha nem az egyetlen) beilleszkedési eszköz, amely tökéletes egyensúlyt teremt az egyszerű és modern felület, valamint a HR-folyamatok racionalizálását szolgáló robusztus funkciókészlet között – a beilleszkedéstől és a távozástól a feladatkezelésig, a dokumentumkezelésig és a teljesítményfigyelésig. ?

És ami még jobb, a ClickUp funkciókban gazdag, de a pénztárcát nem terheli.

Iratkozzon fel még ma a CickUp örökre ingyenes csomagjára – a toborzási vezetői, a jövőbeli alkalmazottai és a vállalkozása hálásak lesznek érte.