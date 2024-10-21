A 10 legjobb pályázókövető rendszer (ATS) 2025-ben

A legjobb tehetségek megszerzése elengedhetetlen a vállalkozás sikeréhez, de a legkiválóbb tehetségek felkutatása és toborzása rendkívül időigényes feladat. A toborzási folyamat racionalizálása érdekében számos humánerőforrás-osztály, toborzó és felvételi vezető alkalmazza az álláspályázók nyomon követésére szolgáló szoftvereket (ATS).

A HR-szoftverek segíthetnek az állásleírások formázásában, a potenciális jelöltek szélesebb tehetségpoolból történő kiválasztásában és az álláspályázatok kezelésében. A legjobb ATS-rendszerek mesterséges intelligenciát és algoritmusokat is használnak az önéletrajzok automatikus elemzéséhez, segítve Önt a jelöltek szűrésében, hogy azokból válogathasson, akik képességeikkel és munkatapasztalatukkal kiemelkednek a tömegből.

Egyes pályázók nyomon követési rendszerek még az interjúk ütemezésében, az értékelések elkészítésében, az ajánlatlevél e-mailben történő elküldésében és az új munkatárs beillesztésében is segítenek.

Fedezzük fel, hogyan automatizálják az ATS szoftverekhez hasonló toborzási eszközök a felvételi folyamatot, optimalizálják a munkafolyamatot és megkönnyítik a felvételi döntéseket. Emellett kiemeljük azokat a tulajdonságokat és funkciókat, amelyeket érdemes figyelembe venni, és megnézzük a legjobb ATS rendszerek közül néhányat, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet. ✨

Mit kell keresnie az álláskeresők nyomon követési rendszerekben?

A jó toborzási szoftver segít kezelni az álláspályázati folyamatot a toborzási végrehajtási terv kezdetétől a végéig.

Íme néhány fontos ATS-funkció és -szolgáltatás, amelyet érdemes figyelembe venni, ha a vállalkozásához legmegfelelőbb tehetségszerzési rendszert keresi:

Egyszerűsített jelöltkeresés automatizált álláshirdetésekkel több karrieroldalon és online állásportálon

Felhőalapú, optimalizált rendszer, amelyhez bárhonnan, bármilyen eszközről hozzáférhet.

Kereshető adatbázis , amelynek segítségével könnyedén megtalálhatja a keresett jelöltet.

Testreszabható opciók, hogy az adatokat a saját igényeinek megfelelően tekintse meg.

Egy irányítópult, amely segít nyomon követni, hogyan halad a toborzási célok elérése felé.

A 10 legjobb pályázók nyomon követésére szolgáló szoftver

Szerencsére számos kiváló pályázókövető rendszer áll rendelkezésre különböző felhasználási esetekhez. A szolgáltatókat különböző kategóriákba soroltuk, attól függően, hogy milyen tehetségkezelési funkciókra – vagy feladat-kombinációkra – van szüksége.

Egyes toborzási eszközök ingyenesek, és ha kisvállalkozásnak számít, akkor ezek pontosan megfelelhetnek az Ön igényeinek. Más pályázók nyomon követésére szolgáló szoftverekért fizetnie kell, ezért el kell döntenie, hogy megéri-e Önnek. ?

Vessünk rájuk egy pillantást!

A legjobb megoldás pályázók nyomon követésére és projektmenedzsmentre

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp átfogó HR-menedzsment platformja minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy összeállítsa álmai csapatát, fejlessze tehetségüket és kezelje teljesítményüket.

Használja ezt az ingyenes pályázók nyomon követésére szolgáló szoftvert, hogy tisztázza, mely pozíciókat kell betöltenie a szervezeti ábrán. Ezután tervezze meg a toborzási folyamatot egy folyamatábrázoló eszközzel. Feladatokat hozhat létre mindenhez, az online álláshirdetések közzétételétől és a valós idejű videóinterjúk ütemezésétől kezdve az ajánlatlevél elküldéséig és az új alkalmazott beillesztéséig.

A rendszer segít kezelni a jelöltek profiljait és elérhetőségeit. Ráadásul a beépített automatizálás minden jelentkezőt végigvezet a folyamaton, így könnyen megtalálhatja a munkára legalkalmasabb jelöltet.

Számos ingyenes HR-sablon áll rendelkezésre, amelyek támogatják Önt – a személyzeti tervtől, a ClickUp toborzási végrehajtási terv sablonjától, a vállalati folyamatok dokumentumaitól és a humánerőforrás-politikáktól a munkavállalói elkötelezettségi felmérésekig és a korrekciós intézkedések sablonjaiig – a felvételi és menedzsment folyamat minden aspektusa le van fedve. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Az egyedi sablonok segítenek végigmenni a toborzási életciklus minden szakaszán.

Az egyedi státuszok segítségével egy pillanat alatt láthatja, hogy hol tart az egyes feladatokkal.

ClickUp CRM az álláspályázók nyomon követéséhez és elérhetőségi adataik rendszerezéséhez

A testreszabható nézetek segítségével könnyedén áttekintheti az előrehaladást és a mutatókat részletesen vagy áttekintő módon.

Az együttműködés egyszerű, így az egész toborzási csapat együtt dolgozhat a megfelelő jelölt megtalálásán.

A felhőalapú rendszernek köszönhetően bárhonnan hozzáférhet az alkalmazáskövető rendszeréhez.

A ClickUp korlátai

A funkciók és testreszabási lehetőségek olyan széles skálája áll rendelkezésre, hogy azok elsajátítása némi tanulási időt igényelhet.

A mobilalkalmazás még nem rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Breezy HR

A legjobb ingyenes pályázók nyomon követési rendszer

via Breezy HR

Ez a pályázók nyomon követési rendszer kiválóan alkalmas olyan kis- és középvállalkozások számára, amelyek egész évben végeznek felvételt, például toborzók, hagyományos üzletek és franchise-vállalkozások.

A Breezy segít Önnek karrieroldalt létrehozni, és álláshirdetéseit több mint 50 vezető állásportálon teszi közzé világszerte.

Az ATS szoftver minden árkategóriája több funkciót kínál. Például, míg mindegyik automatizált hirdetést kínál állásportálokon és önéletrajzok elemzését, a fizetős csomagok segítenek automatizálni a jelöltek előszűrését, a videotalálkozókon keresztül az interjúk ütemezését, valamint más ismétlődő feladatokat is elvégezni.

Az üzleti csomag még fejlettebb funkciókat kínál, mint például a jelöltek összehasonlítása, az álláshelyek jóváhagyása és az ajánlatok kezelése. ?️

A Breezy HR legjobb funkciói

A rendszer egyszerű és könnyen használható, valamint testreszabható.

A műszerfal és az elemzések együttesen rengeteg információt nyújtanak Önnek.

A rendszer lehetővé teszi a közös felvételt, így az összes felvételi csapat tag bevonható a folyamatba.

A Breezy HR korlátai

Az ingyenes Bootstrap verzióban csak az elmúlt 30 napban jelentkező jelöltek láthatók.

Nem integrálható a LinkedIn Recruiterrel, ezért a profilokat manuálisan kell hozzáadnia.

Breezy HR árak

Bootstrap: Ingyenes

Startup: 157 USD/hó

Növekedés: 273 USD/hó áron kezdődik

Üzleti: 439 USD/hó áron kezdődik

Breezy HR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1390+ értékelés)

3. MightyRecruiter

A legjobb ingyenes pályázók nyomon követési rendszer

via MightyRecruiter

A MightyRecruiter egy ingyenes pályázókövető rendszer, amelynek célja, hogy segítse a toborzási vezetőt az aktív álláskeresők és a passzívabb jelöltek felkutatásában.

A MightRecruiter több mint 29 állásportálon, többek között a LinkedIn, a Glassdoor és a CareerBuilder oldalakon is közzéteszi az álláshirdetéseket. Emellett a közösségi média hálózatait is átkutatja, hogy potenciális jelölteket találjon, így segítve Önnek hálózatának kiaknázásában.

Amikor pedig beérkeznek az pályázatok, a szoftver mesterséges intelligenciát használ, hogy azonosítsa a legalkalmasabb jelentkezőket, és eljuttassa őket a felvételi szakaszig.

A MightyRecruiter legjobb funkciói

Aktív és passzív jelölteket is toborozhat számos különböző platformról.

A jelöltek adatait közvetlenül a közösségi profilokból nyerheti ki.

Integrálja a MightyRecruiter szoftvert a meglévő ATS rendszerébe

Küldjön személyre szabott, automatizált üzeneteket a jelölteknek a rendszerből, így minden egy helyen marad.

A MightyRecruiter korlátai

Egyes felhasználók részletesebb jelentéseket szeretnének látni.

Az álláskeresőknek küldött e-mailek nem túl testreszabhatóak.

A MightyRecruiter árai

Ingyenes

MightyRecruiter értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 60 értékelés)

4. Greenhouse

A legjobb pályázók nyomon követési rendszer közepes és nagyvállalatok számára

via Greenhouse

A Greenhouse strukturált felvételi folyamatot biztosít, amely javítja a hatékonyságot és a eredményességet, így a megfelelő embereket veheti fel, akik segítenek Önnek az üzleti tevékenységének kiépítésében. Az előítéletek csökkentése és a befogadás elősegítése nagyobb sokszínűséget, valamint több kreativitást és üzleti hatást biztosít.

Ez a pályázók nyomon követési rendszer nagy hangsúlyt fektet a felvételi folyamat tisztességességére és az együttműködésre. Figyelembe veszi a jelöltek tapasztalatait is, az interjútól a beilleszkedésig, segítve őket a gyors beilleszkedésben az új csapatba.

A Greenhouse legjobb funkciói

A szoftver használata nagyon egyszerű, még akkor is, ha Ön nem tapasztalt toborzó.

A rendszer segít feladatok beállításában a folyamat minden lépéséhez, és a végén mérni a sikert.

A jelöltek tapasztalatai és egyéb tényezők, például a soft skill-ek alapján ponttáblázatokat készíthet, így könnyedén azonosíthatja a különböző munkakörökhöz legalkalmasabb jelölteket.

A jelentések és elemzések segítségével mindenki naprakész információkkal rendelkezik a felvételi folyamat során.

A Greenhouse korlátai

A jelentéskészítési funkciók javításra szorulnak, és előfordulhat, hogy harmadik féltől származó integrációt kell használnia ahhoz, hogy a kívánt adatokat a kívánt formában megkapja.

A felhasználói felület – különösen a műszerfal – nem annyira intuitív, mint lehetne.

Greenhouse árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Greenhouse értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 650 értékelés)

5. BambooHR

A legjobb pályázók nyomon követési rendszer közepes és nagyvállalatok számára

via BambooHR

A BambooHR egy komplett humánerőforrás-rendszer, amely pályázók nyomon követésére szolgáló szoftvert is tartalmaz. A rendszer egyetlen, biztonságos adatforrásból működik, és támogatja a felvételt és a beilleszkedést, valamint a munkavállalók teljesítményét, a bérszámfejtést és a juttatásokat.

A felvételi folyamat során ez az alkalmazáskövető rendszer kezeli az összes jelölt adatait, beleértve az elérhetőségüket is. Emellett nyomon követi a pozíció részleteit is, például a munkakör megnevezését és leírását.

A státuszfrissítések pontosan megmutatják, hogy a jelölt hol tart a folyamatban, és hogy jelenleg milyen értékelést kapott az álláshoz. Az alkalmazás előrehaladásának további emlékeztetőjeként könnyen visszakereshető az utolsó kommunikáció a jelölttel. ?

A BambooHR legjobb funkciói

Automatizálja a jelöltek adatainak nyomon követését és kezelését, ezzel időt takarítva meg Önnek.

Segít Önnek a jelöltekkel való kommunikációban a folyamat minden szakaszában, így kiváló élményt biztosítva számukra.

Lehetővé teszi az együttműködést az érdekelt felekkel az egyéni jogosultságok engedélyezésével.

Integrálható más Bamboo alkalmazásokkal, valamint ATS-kompatibilis külső alkalmazásokkal, mint például az Indeed, a Greenhouse és a Breezy.

A BambooHR korlátai

Egyes felhasználók szerint a nyújtott támogatás lassú és nem mindig túl segítőkész.

A BambooHR nem integrálható a QuickBooks Online-nal, így ha ez a könyvelési rendszere, akkor manuálisan kell bevinnie az adatokat, vagy közvetítő segítségével kell átvinnie a munkavállalói információkat a QuickBooks-ba.

BambooHR árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1450 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

6. Rippling

A legjobb pályázók nyomon követési rendszer startupok számára

via Rippling

A Rippling segít több platformról toborozni a tehetségeket, majd felállítani a felvételi folyamatokat és munkafolyamatokat, hogy a folyamatot zökkenőmentesen kezelhesse az elejétől a végéig.

Ez a pályázók nyomon követésére szolgáló szoftver megkönnyíti minden lépést, a senioritásnak megfelelő interjúszakaszok testreszabásától kezdve az interjúk Outlook, Google és iCal naptárakban való ütemezéséig.

Amikor készen áll a felvételre, a szoftver segít elküldeni az ajánlatleveleket és az összes releváns dokumentumot, például a munkaköri leírásokat és a munkaköri címeket az új munkatársának. Emellett regisztrálja az új munkavállalót az összes szükséges rendszerben, például a bérszámfejtésben és az egészségbiztosításban. ?

A Rippling legjobb funkciói

Automatikusan hozzáadja az álláshirdetéseket olyan platformokhoz, mint a LinkedIn és az Indeed.

A jelentéseket testreszabhatja, hogy a kívánt adatokat kapja meg – például a pozíció betöltésére rendelkezésre álló időt vagy a jelöltek visszajelzéseit.

A pályázók nyomon követési rendszerei integrálják a tanuláskezelést, így az új alkalmazottak gyorsan beilleszkedhetnek.

Rippling korlátai

Egyes ügyfelek panaszkodtak, hogy a bevezetés során nyújtott támogatás javítható lenne.

A teljesítménymenedzsmenthez harmadik féltől származó alkalmazást kell használnia.

Rippling árazás

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2700 értékelés)

7. JazzHR

A legjobb pályázók nyomon követési rendszer közepes méretű vállalkozások számára

via JazzHR

A közepes méretű és nagyvállalati szintű vállalkozásoknak szánt JazzHR segítségével egyetlen kattintással több állásportálról is kereshet. Ezután értékelések és interjúk segítségével rangsorolja a jelölteket az Ön saját kritériumai szerint.

A platformot arra is felhasználhatja, hogy a felvételi csapat minden tagjától visszajelzést kapjon a jelöltekről, így valóban együttműködésen alapuló folyamatot biztosítva.

A digitális ajánlatkezelési funkció automatizálja és felgyorsítja a beilleszkedést, míg a világos munkáltatói márkaépítés segít biztosítani, hogy a jelöltek tapasztalatai minden érintkezési ponton következetesek és pozitívak legyenek. ?

A JazzHR legjobb funkciói

Minden árazási csomag korlátlan számú felhasználót engedélyez.

A rendszer lehetővé teszi, hogy személyre szabott megoldásokat hozzon létre, amelyek megfelelnek az Ön felvételi igényeinek.

A JazzHR több más kapcsolódó rendszerrel is integrálható, például a JobTarget, a Criteria és az Recruiting. com rendszerekkel.

A JazzHR korlátai

Nem integrálható olyan távoli szolgáltatói oldalakkal, mint a Fiverr vagy az Upwork, így nem könnyű távoli vállalkozókat találni.

A technikai problémák bejelentésekor a támogatás nem mindig reagál gyorsan.

JazzHR árak

Ingyenes próba

Hero: 49 USD/hó

Plusz: 239 USD/hó

Pro: 359 USD/hó

JazzHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 450 értékelés)

8. Recruitee

A legjobb a jelentkezők toborzásához

via Recruitee

A Recruitee először egy könnyen használható szerkesztő segítségével segít létrehozni egy karrieroldalt a munkáltatói márkájával. Ezután több forráskereső eszközt használ, többek között állásportálokat, megosztható közösségi média linkeket és alkalmazottak ajánlásait, hogy megfelelő jelölteket találjon.

A ütemező megkönnyíti az interjúk ütemezését, a rendszerben található interjú sablonok és jegyzetek pedig biztosítják a következetességet és az átláthatóságot. Ezzel minden egy helyen található, így könnyen hozzáférhető, és támogatja a felvételi csapaton belüli együttműködést. ?

A Recruitee legjobb funkciói

Az automatizálás és a sablonok megkönnyítik a munkafolyamatot és időt takarítanak meg.

Testreszabhatja jelentéseit és irányítópultjait, hogy nyomon követhesse a folyamatot, és könnyen láthassa, hol szükséges optimalizálás.

Ez a pályázók nyomon követésére szolgáló szoftver számos más platformmal integrálható, többek között a Google, a Teams, az Indeed és a Zapier platformokkal.

A Recruitee korlátai

A mobilalkalmazás még nem annyira fejlett, mint a számítógépes változat.

A funkciók az amerikai piac igényeinek felelnek meg, és nem könnyen testreszabhatók más országok eltérő felvételi folyamatainak igényeihez.

Recruitee árak

Ingyenes próba

Indítás: 224 USD/hó

Ár: 399 USD/hó

Lead: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Recruitee értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)

9. Bullhorn

A legjobb a jelentkezők toborzásához

via Bullhorn

A Bullhorn a jelöltek tapasztalataira és a szoros kapcsolatok kiépítésére összpontosít. Ehhez csúcstechnológiás automatizált megoldások társulnak, amelyek segítenek a megfelelő jelöltek megfelelő pozíciókba történő elhelyezésében.

A munkaerő-közvetítő cégeknek szánt pályázókövető szoftver a toborzási folyamat egészében támogatja a toborzókat, a jelöltek felkutatásától a számlázásig. Célja, hogy egyszerűsítse a működését, és segítse több jelölt elhelyezésében, ezáltal növelve az árbevételt. ?

A munkákat, jelölteket és feladatokat kezelő központi rendszerrel mindig pontosan láthatja, hol tart a folyamatban. Emellett emlékeztetőket is beállíthat a feladatok bizonyos időpontokban történő elvégzésére, így mindig a toborzási célok felé haladhat.

A Bullhorn legjobb funkciói

A felhőalapú rendszer biztonságos és bárhonnan elérhető.

Az integrált CRM eszköz segít lépést tartani ügyfelei változó igényeivel.

Nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfélszolgálatra és arra, hogy ügyfeleink a lehető legjobban kihasználhassák a rendszer adta lehetőségeket.

A Bullhorn korlátai

A felület nem túl felhasználóbarát, összehasonlítva a listán szereplő többi pályázókövető rendszerrel.

Annyi funkciója van, hogy ez még az új ATS-felhasználók számára is túlnyomó lehet.

Bullhorn árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bullhorn értékelések és vélemények

G2: 4/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

10. Recruit CRM

A legjobb a jelentkezők toborzásához

via Recruit CRM

A Recruit CRM, amelyet személyzeti és toborzási ügynökségek számára is terveztek, automatizálja a toborzási munkafolyamatot, így Ön sokkal hatékonyabbá válhat.

Ez a pályázók nyomon követésére szolgáló szoftver közvetlenül olyan platformokról szerzi be a potenciális jelölteket, mint az Outlook, a Gmail és a LinkedIn. Miután bekerültek a rendszerbe, az új jelöltek egy gombnyomással frissíthetik saját profiladataikat. A Recruit CRM ezután mesterséges intelligenciát használ, hogy átnézze az önéletrajzaikat, és kiválassza a legjobb jelölteket. ?

Az egymást követő árazási tervezetek egyre több pályázó nyomon követését teszik lehetővé. A Business tervezet API-hozzáférést és Executive Search Reportot kínál. Az Enterprise tervezet pedig egyedi márkajelzést és SLA-kat, korlátlan élő képzést és dedikált fiókkezelőt biztosít.

A Recruit CRM legjobb funkciói

A pályázók nyomon követési rendszere intuitív és egyszerűen használható.

A drag-and-drop Kanban táblák segítségével könnyedén vizualizálhatja a jelöltek folyamatát.

A szoftver 100%-ban testreszabható, több mint 5000 integrációval rendelkezik.

A támogató és fejlesztő csapatok rendkívül segítőkészek és rugalmasak.

A Recruit CRM korlátai

Egyes felhasználók több automatizálási és integrációs lehetőséget szeretnének látni.

A jelentéskészítési funkció néhány további funkcióval még jobbá tehető.

Recruit CRM árak

Ingyenes próba

Előny: 85 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 125 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Recruit CRM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 330 értékelés)

Könnyítse meg a felvételt a pályázók nyomon követésére szolgáló szoftverrel

Ha rendszeresen új munkatársakat vesz fel, érdemes megtalálni a leghatékonyabb és legeredményesebb módszert. A pályázók nyomon követési rendszere segít a felvételi folyamat kezdetétől a végéig történő kezelésében.

Az összes jelölt adatait egy helyen tárolja, segít a profilok szortírozásában és megkönnyíti az együttműködést más érdekelt felekkel. Az ATS automatizálja a feladatokat, megkönnyíti a munkafolyamatot és segít kiváló felvételi döntéseket hozni a vállalkozás számára. ✨

Ha olyan ATS-t keres, amely minden felvételi igényét kielégíti, akkor a ClickUp a legjobb választás. Számos sablon és információ áll rendelkezésére, amelyek segítségével a felvételtől a beilleszkedésig minden üzleti tevékenységében segítséget kap. ?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!