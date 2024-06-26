Ingyenes HR-sablonok és űrlapok a HR-folyamatok javításához 2025-ben

A humánerőforrás-osztály elengedhetetlen minden alkalmazott tapasztalatának és teljesítményének javításához egy vállalaton belül.
A HR-esek feladataik széles skálája miatt az egyik módja annak, hogy a munka ne váljon túlterhelővé, az, ha a HR-folyamatot az elejétől a végéig racionalizálják. A személyes feladatok nyomon követésétől az új munkavállalók beillesztéséig a HR-sablonok segítenek a csapatoknak a termelékenység növelésében.
Az HR-sablonok használatával végtelen lehetőségek nyílnak meg Ön előtt. Összeállítottunk egy listát 11 humánerőforrás-sablonról, amelyek segítségével könnyedén elvégezheti feladatait, miközben biztonságos és kellemes munkakörnyezetet teremt minden alkalmazott számára!
Mi az a HR-sablon?
A HR-sablon egy előre formázott dokumentum, amelynek célja, hogy segítse a HR-szakembereket olyan dokumentumok gyors elkészítésében, mint a munkaköri leírások, teljesítményértékelések, szerződések és egyéb humánerőforrás-feladatok.
A sablonok időt takaríthatnak meg, biztosítják a pontos formázást és útmutatást nyújtanak a szokásos HR-tevékenységek során. A minőségi sablonok segítségével a szervezetek maximalizálhatják HR-tevékenységeik hatékonyságát, miközben időt takaríthatnak meg az adminisztratív feladatokon.
11 ingyenes HR-sablon humánerőforrás-csapatok számára
1. ClickUp HR SOP sablon
Az SOP (standard működési eljárás) egy közép- és magas szintű utasításokból álló sorozat, amely dokumentálja, hogy egy szervezetnek vagy csapatnak hogyan kell elvégeznie bizonyos feladatokat. Az SOP-k biztosítják a hatékonyságot, a következetességet, a megbízhatóságot és az állandó minőséget minden HR-folyamatban.
Ha problémái vannak a munkavállalók számára fenntartható HR-folyamatok létrehozásával, akkor a ClickUp HR SOP sablon a megoldás az Ön kérdéseire. Ez az HR-dokumentum sablon segít Önnek a szervezettségben és a teendők meghatározásában, biztosítva, hogy munkatársai ne csak jól képzettek legyenek, hanem végig motiváltak is maradjanak.
Adja hozzá a sablont a munkaterületéhez, és hozzáférhet két állapothoz és hat nézethez, beleértve a toborzást, a teljesítményértékelést, a képzést, a kilépést és a belépést, hogy kezelhesse munkáját.
2. ClickUp korrekciós intézkedés HR-sablon
A korrekciós intézkedési terv részletesen leírja a célzott eredmények eléréséhez szükséges minden lépést. De amikor összetett problémákkal kell megbirkózni, a dolgok könnyen összekuszálódhatnak!
A ClickUp korrekciós intézkedés sablonja minden szükséges funkcióval rendelkezik, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon cselekedni. Útmutatót tartalmaz a legfontosabb eseményekről, többek között:
- Fejlesztendő területek: Azonosítsa azokat a területeket az üzleti működésében vagy a csapat teljesítményében, amelyek változást és figyelmet igényelnek.
- Problémák és kiváltó okok: Határozza meg a kihívásokat, az akadályokat és a támogató forrásokat.
- Lehetséges megoldások: Sorolja fel az összes lehetséges megoldást, amelyekkel javulást érhet el.
- A siker mérése: Határozza meg a sikert, amelyet kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) vagy a csapatának és az általános működésnek előnyös mutatók segítségével mérhető.
- Feladat tulajdonosok: Rendeljen csapattagokat minden feladathoz a következő lépésekhez és a nyomon követéshez.
- Ütemezés: Tervezzen előre, és szánjon elegendő időt a változásokra és fejlesztésekre való felkészülésre.
3. ClickUp vállalati folyamatok dokumentum HR-sablon
Sok startup és növekvő vállalat veszít lendületéből a csapat bővülése után, mert feltételezik, hogy a dolgok maguktól a helyükre kerülnek, és az eljárások maguktól működni fognak. Minél jobban növekszik egy vállalkozás, annál bonyolultabbá válnak a dolgok.
A munkavállalók száma növekszik, a vállalkozás több munkát kap, és több lépés szükséges. Mindezeket hatékony módon kell megszervezni.
A folyamatok dokumentációja részletes leírást ad arról, hogyan lehet a legjobban végrehajtani egy folyamatot az elejétől a végéig. Mi lehetne erre jobb módszer, mint egy sablon használata, amely tovább egyszerűsíti a folyamatot?
A ClickUp vállalati folyamatok dokumentumának HR-sablonjával kezelheti projektjeit, bevonhat új alkalmazottakat és jegyzőkönyvet vezethet az értekezletekről. Gondoljon rá úgy, mint egy receptre, amely segít megismételni egy bevált folyamatot.
4. ClickUp humánerőforrás-űrlap sablon
A munkavállalói értékelések segítenek a humánerőforrás-osztályoknak felülvizsgálni, hogy az egyes csapattagok hogyan járulnak hozzá a vállalat céljainak eléréséhez. Ezek a HR-űrlapok hivatalos dokumentumok, amelyeket a csapattagok teljesítményének felülvizsgálatára és az értékelésről való tájékoztatására használnak.
Ez segít a fontos HR-döntések meghozatalában, amikor eljön az ideje. A ClickUp HR értékelési űrlap sablonja megakadályozza, hogy minden alkalommal újra kelljen kezdenie, amikor értékelést kell végeznie a vállalat alkalmazottairól.
A sablon 10 egyéni mezőt tartalmaz a legfontosabb információk rendszerezéséhez, beleértve a munkakör megnevezését, a szakmai készségeket, az értékelés dátumát, a teljesített óraszámot, valamint a díjakat és mérföldköveket.
Ezenkívül ez a HR-űrlap-sablon lehetővé teszi, hogy egy helyen tárolja az összes elvégzett értékelést, köszönhetően a három nézetnek, amelyek minden egyes alkalmazott számára tartalmaznak egy értékelési űrlapot és egy alkalmazotti értékelések listáját a könnyű hozzáférés érdekében.
Ismerje meg az HR-automatizálás trendjeit, hogy korszerűsítse jelenlegi folyamatait!
5. ClickUp Likert-skála sablon
Bármennyire is biztosnak érzi magát a munkavállalói elégedettségi mutatókat illetően, mindig érdemes megkérdezni az érintetteket. Minden humánerőforrás-osztálynak megvannak a maga bevált modelljei a munkavállalói elkötelezettségi felmérések elvégzésére, de egy módszer már régóta bevált: a Likert-skála.
Ez a felmérés arra kéri a válaszadókat, hogy egy kérdésre öt válaszlehetőség közül válasszanak, a Teljesen nem értek egyet-től a Teljesen egyetértek-ig. A Likert-skála kiválóan alkalmas az alkalmazottak elégedettségének és véleményének felmérésére, azonban elkészítése időigényes feladat.
Ha pontosabb kérdőívet szeretne készíteni, ne aggódjon, mert a ClickUp Likert-skála sablon könnyen módosítható.
A ClickUp Likert-skála sablonja értékes forrás azoknak a humánerőforrás-csapatoknak, amelyek a kapott válaszok alapján szeretnének megalapozott döntéseket hozni. A hat egyéni mező és a két állapot segítségével átfogó képet kaphat a vállalat skálájáról.
6. ClickUp szülési szabadság sablon
Az anyasági vagy apasági szabadság előtti, alatti és utáni átmenet egy nagyon mozgalmas időszak. De a ClickUp anyasági szabadság sablonjának segítségével egy megbízható forrás áll rendelkezésére, amely ellenőrzőlistákat, irányelveket és megbeszélési terveket tartalmaz, mindezt egy helyen!
Testreszabhatja és elmentheti a sablon privát változatát azok számára, akik áttekintést szeretnének kapni a vállalat szülési/apasági szabadságra vonatkozó irányelveiről és eljárásairól. Amint készen állnak arra, hogy megosszák az izgalmas hírt a vezetőjükkel, együttműködhetnek a csapattal egy helyettesítési terv kidolgozásában.
Ez a sablon egyben hatékony eszköz is, amelyet belsőleg az emberi erőforrások osztályán belül lehet használni. Használja a Részletek, Költségvetés és Tennivalók szakaszokat a fontos dátumok és emlékeztetők összehangolásához. A hetek pillanatok alatt eltelhetnek. Dokumentálja munkafolyamatát a ClickUp sablonban, hogy három lépéssel előrébb járjon, és stresszmentesen fogadja vissza a szabadságról visszatérőket!
7. ClickUp humánerőforrás-politikai emlékeztető sablon
A vállalatok HR-űrlapokkal, kézikönyvekkel és irányelvekkel gondoskodnak arról, hogy minden megfelelően dokumentálva legyen. Ha az irányelvek megváltoznak vagy újak kerülnek bevezetésre, a humánerőforrás-osztály feladata, hogy minden csapatot értesítsen a változásokról.
Az első lépés egy emlékeztető írása a frissített irányelvről.
Bár önállóan is írhat irányelvi feljegyzést, a HR-dokumentum sablonok jelentősen megkönnyítik a feljegyzés formázását. Csak annyit kell tennie, hogy hozzáadja a tartalmát az irányelvi feljegyzés sablonhoz, ami pontosan az, amire a ClickUp irányelvi feljegyzés sablonja készült.
A ClickUp Policy Memo Template két dokumentumot tartalmaz: a Policy Memo-t és a Getting Started Guide-ot. Alkalmazza a ClickUp Policy Memo Template-t a munkaterületén, és néhány másodperc alatt szerkessze a kívánt adatokkal, hogy biztosan senki ne maradjon le a frissítésekről a munkatársai közül.
Bónusz: Nézze meg a 10 ingyenes Word- és ClickUp-memo sablont
8. ClickUp személyzeti terv sablon
A HR-osztály a személyzeti terveket használja az alkalmazottak számának növekedésére/csökkenésére és a szükséges készségekre vonatkozóan. A személyzeti terv kidolgozásához szükséges lépések segítenek a HR-csapatoknak a megfelelő kérdések feltevésében és a vállalat jelenlegi és kívánt állapotáról való tájékozott döntések meghozatalában.
A HR-szakemberek a költségvetési ciklusok során személyzeti terveket használnak a források tervezéséhez és elosztásához. Ezek a tervek azonban nem csak erre a funkcióra korlátozódnak, hanem bármikor felhasználhatók, amikor jelentős változás történik a munkaerőben.
Egy kiváló személyzeti terv segít a HR-szakembereknek eldönteni, hogy milyen típusú szakértelmet kell keresniük az új jelöltekben, és a ClickUp személyzeti terv sablonja megkönnyíti ezt a folyamatot.
9. ClickUp szabadságkérelem-sablon
A szabadság elengedhetetlen a munkavállalók számára, és biztosítja, hogy motiváltak és kipihentek maradjanak, hogy továbbra is a vállalat céljait kövessék. Sok vállalkozás vezeti a munkavállalók szabadságának jóváhagyására vonatkozó ütemtervet. Ez segít fenntartani a szükséges munkaerőt, hogy a vállalkozás bármikor hatékonyan működhessen.
HR-szakemberként biztosan találkozott már több alkalmazott szabadságkérelmével vagy távolléti kérelmével. Az e-mailek könnyen elárasztják Önt. De miért fogadná el a szabadságkérelmeket a munkahelyi e-mailjén keresztül, amikor van egy egyszerűbb és hatékonyabb alternatíva?
A ClickUp szabadságkérelem-sablon remek példa arra, milyen egyszerűen lehet egyszerűsíteni az adminisztratív folyamatokat. Ezzel az összes szabadságot kérő alkalmazottat átirányíthatja a választott helyre, így minden szükséges információt megkaphat a kérelmek értékeléséhez, jóváhagyásához vagy elutasításához.
10. ClickUp HR toborzási cselekvési terv sablon
A toborzási cselekvési terv egy olyan megközelítés, amelynek célja a toborzási folyamat teljes gőzzel történő elindítása. Ez az az eljárás, amelyet új partnerek és alkalmazottak toborzása során követnie kell. A stratégia segít megtalálni azokat a potenciális alkalmazottakat, akik jelentős hozzájárulást tudnak nyújtani a szervezethez.
Ezek segítségével könnyebben eldöntheti, mikor és hogyan lépjen kapcsolatba az említett potenciális ügyfelekkel.
A ClickUp toborzási cselekvési terv sablon kiváló eszköz ahhoz, hogy toborzási cselekvési tervét egy magasabb szintre emelje. Ez a sablon kissé fejlettebb, mint a listán szereplő többi sablon, de minden szükséges eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.
A sablon öt egyedi státusza jelzi, hogy a jelölt alkalmas-e a pozícióra, és hogy hol tart a toborzási folyamat. Emellett láthatja, hogy a folyamat még folyamatban van-e, felfüggesztésre került-e, vagy már befejeződött.
11. Excel KPI műszerfal sablon a Someka-tól
A Someka Excel KPI Dashboard Template sablonja tökéletes azoknak a HR-szakembereknek, akiknek egyszerű, átfogó eszközre van szükségük a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez, vizualizálásához és bemutatásához.
Ez a dinamikus, előre elkészített irányítópult valós idejű pillanatképet nyújt olyan fontos adatokról, mint a munkavállalói fluktuáció, a pozíciók betöltésének ideje, a képzés hatékonysága és még sok más. Könnyen használható, egyszerű utasításokkal, testreszabási lehetőségekkel és a legtöbb Excel-verzióval kompatibilis.
Testreszabható táblázataival és grafikonjaival ez a műszerfal lehetővé teszi, hogy részletesen megvizsgálja HR-adatait, vizualizálja az időbeli trendeket, és egyértelmű, könnyen érthető formátumban mutassa be a HR-mutatókat. Ez felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt a stratégiai döntések meghozatalában, a felső vezetés számára az elért eredmények bemutatásában, valamint a HR-folyamatok folyamatos fejlesztésében!
Mit kell keresni egy HR-sablonban?
Ezek a HR-sablonok segítenek csapatának a szervezettségben és biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Gondoskodtunk arról, hogy ezek a ClickUp-sablonok mindegyike rendelkezzen a HR-sablonokban fontos kulcsfontosságú funkciókkal:
- Kompatibilis a meglévő szoftverekkel és hardverekkel.
- Lehetőség a sablonok testreszabására és különböző típusú dokumentumokhoz való igazítására.
- Világos utasítások, amelyek megkönnyítik a dokumentum kitöltését és tartalmának megértését.
- Skálázhatóság, így szükség szerint könnyedén hozzáadhat további információkat vagy szakaszokat.
- Rendszeres frissítésekkel biztosíthatja, hogy sablonjai mindig naprakészek legyenek az iparági szabványok vagy követelmények változásait illetően.
Nézze meg ezeket a munkavállalói menedzsment szoftvereket!
Kezdje el használni a könnyen használható HR-sablonokat
Ahogy a vállalkozások stratégiájukat és politikájukat a versenyképesség fenntartása érdekében módosítják, ezek a változások nem zavarhatják a munkavállalók termelékenységét. A ClickUp segítségével a humánerőforrás-csapatok minden folyamat típusnál zökkenőmentes élményt biztosíthatnak.
A sikeres embermenedzsment egy központi csomóponttal kezdődik, amely összeköti a munkavállalókat és az osztályokat. A ClickUp segít Önnek, hogy minden helyzetben szervezett és proaktív maradjon. Töltse le a nélkülözhetetlen sablonokat, és kezdje el még ma!