Ingyenes HR-sablonok és űrlapok a HR-folyamatok javításához 2025-ben

A humánerőforrás-osztály elengedhetetlen minden alkalmazott tapasztalatának és teljesítményének javításához egy vállalaton belül.

A HR-esek feladataik széles skálája miatt az egyik módja annak, hogy a munka ne váljon túlterhelővé, az, ha a HR-folyamatot az elejétől a végéig racionalizálják. A személyes feladatok nyomon követésétől az új munkavállalók beillesztéséig a HR-sablonok segítenek a csapatoknak a termelékenység növelésében.

Az HR-sablonok használatával végtelen lehetőségek nyílnak meg Ön előtt. Összeállítottunk egy listát 11 humánerőforrás-sablonról, amelyek segítségével könnyedén elvégezheti feladatait, miközben biztonságos és kellemes munkakörnyezetet teremt minden alkalmazott számára!

Mi az a HR-sablon?

A HR-sablon egy előre formázott dokumentum, amelynek célja, hogy segítse a HR-szakembereket olyan dokumentumok gyors elkészítésében, mint a munkaköri leírások, teljesítményértékelések, szerződések és egyéb humánerőforrás-feladatok.

A sablonok időt takaríthatnak meg, biztosítják a pontos formázást és útmutatást nyújtanak a szokásos HR-tevékenységek során. A minőségi sablonok segítségével a szervezetek maximalizálhatják HR-tevékenységeik hatékonyságát, miközben időt takaríthatnak meg az adminisztratív feladatokon.

11 ingyenes HR-sablon humánerőforrás-csapatok számára

1. ClickUp HR SOP sablon

Használja a ClickUp HR SOP Whiteboard sablonját az HR-feladatok szervezéséhez és létrehozásához.

Az SOP (standard működési eljárás) egy közép- és magas szintű utasításokból álló sorozat, amely dokumentálja, hogy egy szervezetnek vagy csapatnak hogyan kell elvégeznie bizonyos feladatokat. Az SOP-k biztosítják a hatékonyságot, a következetességet, a megbízhatóságot és az állandó minőséget minden HR-folyamatban.

Ha problémái vannak a munkavállalók számára fenntartható HR-folyamatok létrehozásával, akkor a ClickUp HR SOP sablon a megoldás az Ön kérdéseire. Ez az HR-dokumentum sablon segít Önnek a szervezettségben és a teendők meghatározásában, biztosítva, hogy munkatársai ne csak jól képzettek legyenek, hanem végig motiváltak is maradjanak.

Adja hozzá a sablont a munkaterületéhez, és hozzáférhet két állapothoz és hat nézethez, beleértve a toborzást, a teljesítményértékelést, a képzést, a kilépést és a belépést, hogy kezelhesse munkáját.

2. ClickUp korrekciós intézkedés HR-sablon

A ClickUp korrekciós intézkedési terv sablonja segít megszervezni a nehéz megbeszéléseket és a csapatával való megbeszélések témáit.

A korrekciós intézkedési terv részletesen leírja a célzott eredmények eléréséhez szükséges minden lépést. De amikor összetett problémákkal kell megbirkózni, a dolgok könnyen összekuszálódhatnak!

A ClickUp korrekciós intézkedés sablonja minden szükséges funkcióval rendelkezik, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon cselekedni. Útmutatót tartalmaz a legfontosabb eseményekről, többek között:

Fejlesztendő területek : Azonosítsa azokat a területeket az üzleti működésében vagy a csapat teljesítményében, amelyek változást és figyelmet igényelnek.

Problémák és kiváltó okok : Határozza meg a kihívásokat, az akadályokat és a támogató forrásokat.

Lehetséges megoldások : Sorolja fel az összes lehetséges megoldást, amelyekkel javulást érhet el.

A siker mérése : Határozza meg a sikert, amelyet : Határozza meg a sikert, amelyet kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) vagy a csapatának és az általános működésnek előnyös mutatók segítségével mérhető.

Feladat tulajdonosok : Rendeljen csapattagokat minden feladathoz a következő lépésekhez és a nyomon követéshez.

Ütemezés: Tervezzen előre, és szánjon elegendő időt a változásokra és fejlesztésekre való felkészülésre.

3. ClickUp vállalati folyamatok dokumentum HR-sablon

Használja ezt a ClickUp Doc sablont az HR-folyamatok egyértelmű meghatározásához.

Sok startup és növekvő vállalat veszít lendületéből a csapat bővülése után, mert feltételezik, hogy a dolgok maguktól a helyükre kerülnek, és az eljárások maguktól működni fognak. Minél jobban növekszik egy vállalkozás, annál bonyolultabbá válnak a dolgok.

A munkavállalók száma növekszik, a vállalkozás több munkát kap, és több lépés szükséges. Mindezeket hatékony módon kell megszervezni.

A folyamatok dokumentációja részletes leírást ad arról, hogyan lehet a legjobban végrehajtani egy folyamatot az elejétől a végéig. Mi lehetne erre jobb módszer, mint egy sablon használata, amely tovább egyszerűsíti a folyamatot?

A ClickUp vállalati folyamatok dokumentumának HR-sablonjával kezelheti projektjeit, bevonhat új alkalmazottakat és jegyzőkönyvet vezethet az értekezletekről. Gondoljon rá úgy, mint egy receptre, amely segít megismételni egy bevált folyamatot.

4. ClickUp humánerőforrás-űrlap sablon

Gyűjtse össze könnyedén az információkat és válaszokat ezzel az egyszerű űrlap sablonnal.

A munkavállalói értékelések segítenek a humánerőforrás-osztályoknak felülvizsgálni, hogy az egyes csapattagok hogyan járulnak hozzá a vállalat céljainak eléréséhez. Ezek a HR-űrlapok hivatalos dokumentumok, amelyeket a csapattagok teljesítményének felülvizsgálatára és az értékelésről való tájékoztatására használnak.

Ez segít a fontos HR-döntések meghozatalában, amikor eljön az ideje. A ClickUp HR értékelési űrlap sablonja megakadályozza, hogy minden alkalommal újra kelljen kezdenie, amikor értékelést kell végeznie a vállalat alkalmazottairól.

A sablon 10 egyéni mezőt tartalmaz a legfontosabb információk rendszerezéséhez, beleértve a munkakör megnevezését, a szakmai készségeket, az értékelés dátumát, a teljesített óraszámot, valamint a díjakat és mérföldköveket.

Ezenkívül ez a HR-űrlap-sablon lehetővé teszi, hogy egy helyen tárolja az összes elvégzett értékelést, köszönhetően a három nézetnek, amelyek minden egyes alkalmazott számára tartalmaznak egy értékelési űrlapot és egy alkalmazotti értékelések listáját a könnyű hozzáférés érdekében.

5. ClickUp Likert-skála sablon

Ezt a sablont gyakran használják az átlagos preferenciák, érzelmek, attitűdök és készségek mérésére a szervezeten belül.

Bármennyire is biztosnak érzi magát a munkavállalói elégedettségi mutatókat illetően, mindig érdemes megkérdezni az érintetteket. Minden humánerőforrás-osztálynak megvannak a maga bevált modelljei a munkavállalói elkötelezettségi felmérések elvégzésére, de egy módszer már régóta bevált: a Likert-skála.

Ez a felmérés arra kéri a válaszadókat, hogy egy kérdésre öt válaszlehetőség közül válasszanak, a Teljesen nem értek egyet-től a Teljesen egyetértek-ig. A Likert-skála kiválóan alkalmas az alkalmazottak elégedettségének és véleményének felmérésére, azonban elkészítése időigényes feladat.

Ha pontosabb kérdőívet szeretne készíteni, ne aggódjon, mert a ClickUp Likert-skála sablon könnyen módosítható.

A ClickUp Likert-skála sablonja értékes forrás azoknak a humánerőforrás-csapatoknak, amelyek a kapott válaszok alapján szeretnének megalapozott döntéseket hozni. A hat egyéni mező és a két állapot segítségével átfogó képet kaphat a vállalat skálájáról.

6. ClickUp szülési szabadság sablon

A ClickUp szülési szabadság terv sablonja segít nyomon követni az összes feladatot és kötelezettséget, amíg a munkavállalók szabadságon vannak.

Az anyasági vagy apasági szabadság előtti, alatti és utáni átmenet egy nagyon mozgalmas időszak. De a ClickUp anyasági szabadság sablonjának segítségével egy megbízható forrás áll rendelkezésére, amely ellenőrzőlistákat, irányelveket és megbeszélési terveket tartalmaz, mindezt egy helyen!

Testreszabhatja és elmentheti a sablon privát változatát azok számára, akik áttekintést szeretnének kapni a vállalat szülési/apasági szabadságra vonatkozó irányelveiről és eljárásairól. Amint készen állnak arra, hogy megosszák az izgalmas hírt a vezetőjükkel, együttműködhetnek a csapattal egy helyettesítési terv kidolgozásában.

Ez a sablon egyben hatékony eszköz is, amelyet belsőleg az emberi erőforrások osztályán belül lehet használni. Használja a Részletek, Költségvetés és Tennivalók szakaszokat a fontos dátumok és emlékeztetők összehangolásához. A hetek pillanatok alatt eltelhetnek. Dokumentálja munkafolyamatát a ClickUp sablonban, hogy három lépéssel előrébb járjon, és stresszmentesen fogadja vissza a szabadságról visszatérőket!

7. ClickUp humánerőforrás-politikai emlékeztető sablon

Használja ezt a szabályzati emlékeztető sablont, hogy minden szabályzatot egyértelműen nyomon követhessen és rendszerezhessen, függetlenül attól, hogy új szabályzatot vezet be, vagy módosításokat hajt végre.

A vállalatok HR-űrlapokkal, kézikönyvekkel és irányelvekkel gondoskodnak arról, hogy minden megfelelően dokumentálva legyen. Ha az irányelvek megváltoznak vagy újak kerülnek bevezetésre, a humánerőforrás-osztály feladata, hogy minden csapatot értesítsen a változásokról.

Az első lépés egy emlékeztető írása a frissített irányelvről.

Bár önállóan is írhat irányelvi feljegyzést, a HR-dokumentum sablonok jelentősen megkönnyítik a feljegyzés formázását. Csak annyit kell tennie, hogy hozzáadja a tartalmát az irányelvi feljegyzés sablonhoz, ami pontosan az, amire a ClickUp irányelvi feljegyzés sablonja készült.

A ClickUp Policy Memo Template két dokumentumot tartalmaz: a Policy Memo-t és a Getting Started Guide-ot. Alkalmazza a ClickUp Policy Memo Template-t a munkaterületén, és néhány másodperc alatt szerkessze a kívánt adatokkal, hogy biztosan senki ne maradjon le a frissítésekről a munkatársai közül.

8. ClickUp személyzeti terv sablon

Használja ezt a sablont, hogy jobban megértse a vállalkozása céljainak eléréséhez szükséges különböző típusú személyzetet.

A HR-osztály a személyzeti terveket használja az alkalmazottak számának növekedésére/csökkenésére és a szükséges készségekre vonatkozóan. A személyzeti terv kidolgozásához szükséges lépések segítenek a HR-csapatoknak a megfelelő kérdések feltevésében és a vállalat jelenlegi és kívánt állapotáról való tájékozott döntések meghozatalában.

A HR-szakemberek a költségvetési ciklusok során személyzeti terveket használnak a források tervezéséhez és elosztásához. Ezek a tervek azonban nem csak erre a funkcióra korlátozódnak, hanem bármikor felhasználhatók, amikor jelentős változás történik a munkaerőben.

Egy kiváló személyzeti terv segít a HR-szakembereknek eldönteni, hogy milyen típusú szakértelmet kell keresniük az új jelöltekben, és a ClickUp személyzeti terv sablonja megkönnyíti ezt a folyamatot.

9. ClickUp szabadságkérelem-sablon

Ha jobb módszert keres a csapat tagjainak szabadságkérelmeinek nyomon követésére, próbálja ki ezt a ClickUp sablont.

A szabadság elengedhetetlen a munkavállalók számára, és biztosítja, hogy motiváltak és kipihentek maradjanak, hogy továbbra is a vállalat céljait kövessék. Sok vállalkozás vezeti a munkavállalók szabadságának jóváhagyására vonatkozó ütemtervet. Ez segít fenntartani a szükséges munkaerőt, hogy a vállalkozás bármikor hatékonyan működhessen.

HR-szakemberként biztosan találkozott már több alkalmazott szabadságkérelmével vagy távolléti kérelmével. Az e-mailek könnyen elárasztják Önt. De miért fogadná el a szabadságkérelmeket a munkahelyi e-mailjén keresztül, amikor van egy egyszerűbb és hatékonyabb alternatíva?

A ClickUp szabadságkérelem-sablon remek példa arra, milyen egyszerűen lehet egyszerűsíteni az adminisztratív folyamatokat. Ezzel az összes szabadságot kérő alkalmazottat átirányíthatja a választott helyre, így minden szükséges információt megkaphat a kérelmek értékeléséhez, jóváhagyásához vagy elutasításához.

10. ClickUp HR toborzási cselekvési terv sablon

Ez a sablon segít a csapatoknak feltérképezni vagy nyomon követni a potenciális jelölteket, akikkel kapcsolatba léphetnek, és tartalmazza, hogyan és mikor fogják őket felvenni a kapcsolatot velük.

A toborzási cselekvési terv egy olyan megközelítés, amelynek célja a toborzási folyamat teljes gőzzel történő elindítása. Ez az az eljárás, amelyet új partnerek és alkalmazottak toborzása során követnie kell. A stratégia segít megtalálni azokat a potenciális alkalmazottakat, akik jelentős hozzájárulást tudnak nyújtani a szervezethez.

Ezek segítségével könnyebben eldöntheti, mikor és hogyan lépjen kapcsolatba az említett potenciális ügyfelekkel.

A ClickUp toborzási cselekvési terv sablon kiváló eszköz ahhoz, hogy toborzási cselekvési tervét egy magasabb szintre emelje. Ez a sablon kissé fejlettebb, mint a listán szereplő többi sablon, de minden szükséges eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A sablon öt egyedi státusza jelzi, hogy a jelölt alkalmas-e a pozícióra, és hogy hol tart a toborzási folyamat. Emellett láthatja, hogy a folyamat még folyamatban van-e, felfüggesztésre került-e, vagy már befejeződött.

11. Excel KPI műszerfal sablon a Someka-tól

via Someka

A Someka Excel KPI Dashboard Template sablonja tökéletes azoknak a HR-szakembereknek, akiknek egyszerű, átfogó eszközre van szükségük a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez, vizualizálásához és bemutatásához.

Ez a dinamikus, előre elkészített irányítópult valós idejű pillanatképet nyújt olyan fontos adatokról, mint a munkavállalói fluktuáció, a pozíciók betöltésének ideje, a képzés hatékonysága és még sok más. Könnyen használható, egyszerű utasításokkal, testreszabási lehetőségekkel és a legtöbb Excel-verzióval kompatibilis.

Testreszabható táblázataival és grafikonjaival ez a műszerfal lehetővé teszi, hogy részletesen megvizsgálja HR-adatait, vizualizálja az időbeli trendeket, és egyértelmű, könnyen érthető formátumban mutassa be a HR-mutatókat. Ez felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt a stratégiai döntések meghozatalában, a felső vezetés számára az elért eredmények bemutatásában, valamint a HR-folyamatok folyamatos fejlesztésében!

Mit kell keresni egy HR-sablonban?

Ezek a HR-sablonok segítenek csapatának a szervezettségben és biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Gondoskodtunk arról, hogy ezek a ClickUp-sablonok mindegyike rendelkezzen a HR-sablonokban fontos kulcsfontosságú funkciókkal:

Kompatibilis a meglévő szoftverekkel és hardverekkel. Lehetőség a sablonok testreszabására és különböző típusú dokumentumokhoz való igazítására. Világos utasítások, amelyek megkönnyítik a dokumentum kitöltését és tartalmának megértését. Skálázhatóság, így szükség szerint könnyedén hozzáadhat további információkat vagy szakaszokat. Rendszeres frissítésekkel biztosíthatja, hogy sablonjai mindig naprakészek legyenek az iparági szabványok vagy követelmények változásait illetően.

Kezdje el használni a könnyen használható HR-sablonokat

Ahogy a vállalkozások stratégiájukat és politikájukat a versenyképesség fenntartása érdekében módosítják, ezek a változások nem zavarhatják a munkavállalók termelékenységét. A ClickUp segítségével a humánerőforrás-csapatok minden folyamat típusnál zökkenőmentes élményt biztosíthatnak.

A sikeres embermenedzsment egy központi csomóponttal kezdődik, amely összeköti a munkavállalókat és az osztályokat. A ClickUp segít Önnek, hogy minden helyzetben szervezett és proaktív maradjon. Töltse le a nélkülözhetetlen sablonokat, és kezdje el még ma!