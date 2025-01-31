A 10 legjobb szabványos működési eljárás (SOP) szoftver

A feladatkezeléstől a csapatmunka optimalizálásáig a szabványos működési eljárások (SOP-k) csökkenthetik a hibák számát, elmagyarázzák a jelenlegi munkafolyamatokat és biztosítják az alapvető minőség-ellenőrzést.

Kombinálja mindezt, és adjon hozzá egy kis munkaprioritizáló eszközt, és az SOP-k pénzt takaríthatnak meg az egész szervezet számára.

De természetesen először meg kell tudnia, hogyan hozza létre ezeket a dokumentumfolyamatokat. Itt jön képbe az SOP szoftvermegoldás keresése.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb SOP szoftvereket az üzleti folyamatok dokumentálásához, szervezéséhez és optimalizálásához.

Mit kell keresnie egy SOP szoftverben?

A legjobb SOP szoftver megkönnyíti a létrehozási folyamatot. Segít a végpontok közötti folyamatkezelésben néhány olyan funkcióval, amelyet az értékelési folyamat során használhat:

Kész sablonok: Egy sor bevált Egy sor bevált SOP-sablon , amelyeket nagy beállítási munkák nélkül lehet implementálni.

Hasznos útmutatók: Egyszerű Egyszerű projekt- és eljárásdokumentáció , amely zökkenőmentesebb üzleti működést tesz lehetővé.

Együttműködés: Felhőalapú tudásmegosztás , amely az összes alkalmazott számára elérhetővé teszi a tudásbázist és a munkafolyamatok áttekintését.

Integráció: Közvetlen kapcsolat a Közvetlen kapcsolat a feladatkezelő szoftverével , amely integrációkat tesz lehetővé, például automatikus feladat-emlékeztetőket az SOP-k alapján.

Egyszerű SOP-karbantartás: Lehetőség az alkalmazottak beilleszkedéséhez és az általános tudásmenedzsmenthez szükséges működési irányelvek egyszerű létrehozására.

Ár: Ingyenes SOP szoftverfunkciók a funkciók teszteléséhez, mielőtt fizetős csomagra váltana.

Mindenekelőtt fontos, hogy a szoftver egyszerűvé tegye az SOP-k bevezetését és megosztását a szervezetében. A jó hír: az alábbi legnépszerűbb SOP szoftverek többsége rendelkezik ezekkel a nélkülözhetetlen funkciókkal.

A 10 legjobb szabványos működési eljárás szoftver

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amelyet minden méretű és iparágú csapat számára terveztek. A ClickUp különlegessége, hogy verziókezelésű dokumentumokat hozhat létre a központi folyamatokhoz, miközben központi csomópontként szolgál a vállalat egészének termelékenységéhez és együttműködéséhez.

A ClickUp AI segítségével kevesebb erőfeszítéssel tarthatja fenn a konzisztenciát és a minőséget, miközben a folyamatok idővel változnak. Készítsen SOP-kat, szerezzen előre formázott tartalmakat, és néhány kattintással javítsa csapata írási készségeit.

A ClickUp több ezer más munkaalkalmazással is integrálható, így folyamatai és adatai egyetlen rendszerbe kerülnek!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Docs dinamikus és statikus dokumentumokkal egyaránt lehetővé teszi az eljárások dokumentálását a hatékony verziókezelés érdekében.

Átfogó SOP szoftversablon-könyvtár, amely tartalmazza a ClickUp SOP-sablonját munkaleírásokat és folyamatábrákat

A ClickUp feladatkezelő megoldásával való közvetlen integrációja révén az SOP-k könnyen nyomon követhető és megismételhető folyamatokká válnak.

A könnyen használható felületnek köszönhetően az SOP-k minden csapattag számára elérhetőek lesznek.

A meghatározott és szegmentált felhasználói szerepköröknek köszönhetően az SOP szoftver mindenki számára használható – beleértve a szervezet vezetőit is.

A ClickUp korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott lehet néhány fejlett SOP szoftverfunkció és tárhely tekintetében.

Egyes felhasználók nem rajonganak a felületért, különösen a szoftver színeinek és betűtípusainak választásáért.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Coassemble

Via Coassemble

Elsősorban képzési platformnak szánták, de a Coassemble az SOP szoftverek területén is megállja a helyét.

Kifejezetten kisvállalkozások számára tervezett eszköz, amely különösen jól használható alapvető dokumentumok, például csapatok alapokmányának kezelésére. Az egyedi és sablonos modulok lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy elolvassák a legfontosabb eljárási dokumentumokat, az együttműködéshez szükséges egyszerű ellenőrzőlistákat és egyéb dokumentumokat.

A legjobb funkciók összeállítása

Az előre elkészített képzési modulok lehetővé teszik a szervezet új tagjai számára, hogy megismerjék a szabványos működési eljárásokat és más, a csapatban kialakult tudást, amely elősegíti munkájukat.

A kontrollisták és modulok létrehozásához használt kohortszintű felhasználói szegmentációk összhangban vannak a platform felhasználóinak meglévő ismereteivel.

A rugalmas jogosultsági struktúrák biztosítják, hogy a megfelelő személyek a megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek a megfelelő SOP-okhoz.

A meglévő technológiai rendszerbe való integráció lehetővé teszi a feladatok kiosztását és a digitális SOP-ok egyszerűbb kommunikálását.

Vizuális hangsúlya miatt a szabványos működési eljárások bevezetése vonzóvá válik a felhasználók számára.

A Coassemble korlátai

Ez nem egy igazi szabványos működési eljárás szoftver, vagyis ezekre az integrációkra lesz szüksége a szabványosított folyamatok kidolgozásához és kommunikálásához.

A tartalom, különösen a vizuális tartalom, például képek feltöltése bonyolult lehet a szoftverben.

Az új felhasználók tömeges regisztrációja bonyolult lehet, ami hosszabb és ismétlődő feladatokkal jár az adminisztrátorok számára.

A platform nem optimalizálja a verziókezelést a háttérben, ami bonyolítja az SOP-kezelést nagyobb szervezetekben.

Coassemble árak

Pro 10 : 50 USD/hó

Pro 20 : 120 USD/hó

Premium 20 : 160 USD/hó

Pro Unlimited: Egyedi árajánlat szükséges

Coassemble értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (166 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (34 értékelés)

3. SweetProcess

Via SweetProcess

Itt van az első dedikált SOP szoftverünk. A SweetProcess kifejezetten segít a folyamatok figyelemmel kísérésében és javításában, a felelősségek nyomon követésében és a feladatok megfelelő kezelésében.

A szoftver célja pontosan az, amit a megfelelő SOP szoftvernek teljesítenie kell: olyan online, mindenki számára hozzáférhető üzemeltetési kézikönyv létrehozása, amely lehetővé teszi az SOP-k létrehozását, a napi feladatok racionalizálását, valamint a kevesebb hiba elkövetését az SOP-k létrehozásának folyamatában és a folyamatos végrehajtás során.

A SweetProcess legjobb funkciói

Egyszerűen dokumentálja az eljárásait, irányelveit és folyamatait egy egyszerű irányítópult-áttekintésben.

A szoftver egyszerű munkafolyamatok és automatizált feladatok révén segíti csapatát az SOP-k megvalósításában.

A szoftver nyilvános vagy magán tudásbázist hoz létre, amelyben megoszthatók a többiek számára fontos SOP-ok.

A felhasználói szerepkörökön belül csapatokat hoz létre a kommunikáció és a feladatkiosztás egyszerűsítése érdekében.

A szoftver ingyenes sablonokat kínál mindenféle eseményhez, tűzvédelmi gyakorlatokhoz, megfelelőségi munkafolyamatokhoz és egyebekhez.

A SweetProcess korlátai

Ez a speciális szoftver megnehezíti a szélesebb körű üzleti menedzsment eszközökkel való integrációt.

Ez a platform csak Word-dokumentumok és képek importálását teszi lehetővé, más fájltípusokat nem támogat.

A csapatok hozzáadása egy folyamathoz nem feltétlenül intuitív, és manuális munkát igényel a szoftveren belül.

SweetProcess árak

99 USD/hó 20 aktív taggal rendelkező csapatok számára

5 USD/hó felár minden további csapattag után, aki meghaladja ezt a határt.

SweetProcess értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

4. Tallyfy

Via Tallyfy

A Tallyfy egy hasznos SOP szoftver, amely segít dokumentálni és automatizálni a szervezeten belüli bármely feladatot. Az űrlapoktól a jóváhagyásokon és az új munkatársak beillesztésén át egészen az ügyfelekkel kapcsolatos feladatokig, ez a szoftver kiérdemelte helyét a legjobb SOP szoftverek között.

A szoftver mögött álló koncepció egyszerű. Gyűjtse össze a legfontosabb és legjobb SOP-jait egyetlen rendszerben, és készítsen tervrajzokat, hogy mindenki tudja, mit kell tennie. Ezután hozzon létre önműködő folyamatokat, hogy munkáját minden alkalommal megfelelően végezhesse.

A Tallyfy legjobb funkciói

Nincs szükség kódolásra. A Tallyfy SOP-megközelítése javítja az együttműködést, részben azért, mert olyan egyszerű.

A fokozott átláthatóságnak köszönhetően a szervezet minden tagja nemcsak az SOP-kat láthatja, hanem azt is, hogy a platform hogyan hajtja végre azokat nap mint nap.

Gyors és hatékony ügyfélszolgálata segítségével a Tallyfy platform segítségével testreszabhatja saját SOP szoftverplatformját.

Az SOP-k alapján történő feladatok automatizálása a elméleti legjobb gyakorlatokat valódi munkafolyamat-fejlesztéssé alakítja.

A Tallyfy korlátai

A felhasználói felület néha kissé lassú lehet, különösen összetett dokumentumok, folyamatok és SOP-k esetén.

A feladatkezelés viszonylag felületes, mivel a Tallyfy nem képes kezelni a csapatán belüli összetettebb folyamatokat.

Az AI-javaslatok segíthetnek a munkafolyamatok javításában, de túlzottá válhatnak, ha már tudja, milyen típusú folyamatokat szeretne kialakítani.

Tallyfy árak

Tallyfy Docs: 5 USD/hó felhasználónként

Tallyfy Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Tallyfy értékelések és vélemények

G2: 5/5 (3 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (11 értékelés)

5. Way We Do

Via Way We Do

Ez a szoftver nagy szervezetek, franchise-vállalkozások és más, több helyszínen működő vállalkozások számára készült, ahol az SOP-k kommunikálása kihívást jelenthet. Ennek eredményeként funkciói inkább a mélyreható oldalon helyezkednek el, a videók és prezentációk integrációjától a komplex folyamatábrákig.

A Way We Do legjobb funkciói

A kész SOP-sablonok megkönnyítik a könyvtár felépítését a nulláról.

Az elfogadásra vonatkozó munkafolyamatok lehetővé teszik a szervezet vezetői számára, hogy jóváhagyják az új SOP-kat, és segítenek ellenőrizni, hogy a csapat különböző tagjai elolvasták-e a szükséges információkat.

Aktivált ellenőrzőlisták a szervezet új és meglévő tagjai számára, hogy nyomon követhessék képzési és olvasási anyagaikat.

A személyre szabott irányítópult tartalmazza a ellenőrzőlista tételeit, a határidőre esedékes feladatokat és az új SOP-kat, hogy megismerkedhessen velük.

A Way We Do korlátai

A listán szereplő többi opcióhoz képest viszonylag drága.

A szoftver komplexitása miatt hosszú a tanulási görbe, részben azért, mert nagyobb és összetettebb szervezetek számára lett optimalizálva.

A munkafolyamatok felhasználói felülete nem mindig intuitív.

A képzési dokumentáció néha elavult, és a szoftver elsajátításához régebbi folyamatokra utal.

Way We Do árak

Belépő szint : 99 USD/hó 10 csapat tag számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Way We Do értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (8 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (11 értékelés)

6. Trainual

Via Trainual

A Trainual egy tudásátadási szoftver, amelyet elsősorban új és folyamatos alkalmazotti képzésre terveztek.

A legjobb esetben ez egy virtuális és interaktív képzési kézikönyv, amelyet a szervezeti tudás megosztására használhat. Még jobb, ha SOP szoftverként is használja.

A Trainual legjobb funkciói

Intuitív folyamata a meglévő SOP-kat lépésről lépésre felépülő képzési dokumentációvá alakítja át csapata számára.

A szerepkörök kiosztása az egyes SOP-ok tulajdonjogát és a képzési felelősségeket egyaránt szabályozza.

Könnyen beágyazhat külső tartalmakat, például PDF-eket, GIF-eket és videókat.

Kiterjedt integrációs eszközkönyvtára tartalmazza a Loom, a Slack és számos projektmenedzsment szoftvert.

A Trainual korlátai

A képzésre és az új munkatársak beillesztésére való összpontosítás némileg korlátozza a Trainual használatát dedikált SOP szoftverként.

A bejelentkezés bonyolult lehet, mivel a különböző modulokhoz különböző bejelentkezések szükségesek, ahelyett, hogy egy központosítottabb megoldás lenne.

Ez a platform más képzési szoftverekhez képest kissé korlátozott tudásfelmérési lehetőségeket tartalmaz.

Trainual árak

Train : 8 USD/hó felhasználónként

Scale: 12 USD/hó felhasználónként

Trainual értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

7. ProcessKit

A ProcessKit segítségével

Az ügynökségek számára kifejlesztett ProcessKit segít minden külső ügyfelekkel dolgozó szakembernek az új ügyfelek bevonásában. Ez a szoftver kifejezetten új ügyfelek bevonására szolgáló SOP-kat hoz létre, amelyek segítségével az ügynökségek és hasonló vállalkozások könnyedén követhetik a szükséges lépéseket.

A ProcessKit legjobb funkciói

Az egyszerű ügyfél-bevezetési folyamat sablonok segítségével bármely ügynökség gyorsan elindulhat.

A munkafolyamatok felépítésében alkalmazott feltételes logika lehetővé teszi a személyre szabottabb helyzetek kezelését az automatizálás rovására.

Intuitív Kanban nézetével több ügyfél bevonását is nyomon követheti, zavartalanul.

A feladatok delegálása a csapat több tagjának bevonását jelenti az onboarding SOP-k végrehajtásába.

A ProcessKit korlátai

A szoftver testreszabhatósága miatt a kezdeti beállítási folyamat jelentős időt vesz igénybe.

Funkciói kizárólag az ügyfelek bevonására vonatkoznak, ami korlátozza használatát szélesebb körű SOP szoftverként.

ProcessKit árak

Egy tervezet: 49 USD/hó legfeljebb három tag számára, 19 USD/hó minden további tag számára, valamint korlátlan vendégfiókok, például ügynökségi kapcsolattartók számára.

ProcessKit értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

8. Dozuki

Via Dozuki

A gyártóipari szervezetek túlélése vagy bukása az egyes SOP-ok optimalizálásától és betartásától függ. A Dozuki segít ebben.

A kifejezetten erre az iparágra tervezett SOP szoftverrel a Dozuki egyszerűbbé teszi a gyártást.

A Dozuki legjobb funkciói

Hatékony útmutatókészítési folyamata még a gyártási ipar legtechnikaiabb dokumentumait is képes kezelni.

Skálázható képzési programjai segítségével SOP-jait a gyakorlatban is alkalmazhatja.

A multinacionális szervezetek számára integrált fordítási funkciói lehetővé teszik SOP-jaik külföldi alkalmazását.

A Dozuki korlátai

Komplex és némileg korlátozott képességgel rendelkezik a különböző SOP-okhoz való hozzáférés szabályozására a felhasználói szerepkörök függvényében.

Mivel komplex szoftverekről van szó, az új felhasználók számára a bevezetés nem mindig intuitív.

A videókban és képekben szereplő korlátozásokat integrálhatja az egyes dokumentumokba.

Dozuki árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dozuki értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (12 értékelés)

9. JobRouter

A JobRouter segítségével

A JobRouter értékajánlatát három pillérre építi: folyamatok automatizálása, dokumentumkezelés és adatkezelés. Ez a platform tökéletes eszköznek tűnik, amely standard működési eljárások szoftverként is használható.

A JobRouter legjobb funkciói

Gyors és intuitív bevezetése lehetővé teszi, hogy néhány napon belül elkezdje használni az eszközt.

Kiváló ügyfélszolgálatot kínál új és meglévő felhasználók számára egyaránt.

Az űrlapok és folyamatok létrehozása rugalmas, különösen akkor, ha a GUI-n túlmutatva a sablonokat is megváltoztatja.

A JobRouter korlátai

Technikailag ez nem SOP szoftver, ezért bizonyos mértékű testreszabás szükséges ahhoz, hogy erre a célra használható legyen.

A betöltési idő lassú lehet, különösen akkor, ha a platform különböző funkciói között vált.

JobRouter árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

JobRouter értékelések és vélemények

G2: Eddig nincs értékelés

Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)

10. Lean Power

Via Lean Power

A Lean Power segítségével papír- és PDF-alapú munkafolyamatokat és csomagokat alakíthat át digitális változatokká és számítógépes eljárásokká. Így kiválóan használható SOP szoftverként a munkautasítások optimalizálására, ami munkaerőt és időt takarít meg.

A Lean Power legjobb funkciói

Asztali alkalmazásával böngészőn kívül, akár offline módban is dolgozhat.

A racionalizált digitalizálási folyamat különösen jól működik olyan hagyományos iparágakban, amelyek papír alapú utasításokra támaszkodnak, például a gyártásban.

A valós idejű figyelemmel kísérés és elemzés segít megérteni, hogyan valósítja meg csapata az SOP-kat a gyakorlatban.

Lean Teljesítménykorlátozások

A cél nem új digitális SOP-k létrehozása a szoftveren belül, hanem a meglévő SOP-k digitalizálására való összpontosítás.

A digitalizálás csak angol nyelven elérhető, ezért multinacionális vállalatoknál kevésbé használható.

Lean Power árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lean Power értékelések és vélemények

G2: 3. 3/5 (3 értékelés)

Capterra: Eddig nincs értékelés

Készítsen szabványos működési eljárást a ClickUp segítségével

A szabványos működési eljárások létrehozása és dokumentálása kiváló módszer arra, hogy naprakész és tájékozott maradjon az egyéni és a csapat munkameneteket illetően. A ClickUp segítségével könnyedén tárolhatja az SOP-kat egy központi helyen, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik.

Ez a módszer lehetővé teszi a fontos információk és utasítások gyors elérését, amikor csak szükség van rájuk, így a csapat tagjai könnyebben tudják követni a feladataikat.

Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot!