A 10 legjobb szabványos működési eljárás (SOP) szoftver

A feladatkezeléstől a csapatmunka optimalizálásáig a szabványos működési eljárások (SOP-k) csökkenthetik a hibák számát, elmagyarázzák a jelenlegi munkafolyamatokat és biztosítják az alapvető minőség-ellenőrzést.
Kombinálja mindezt, és adjon hozzá egy kis munkaprioritizáló eszközt, és az SOP-k pénzt takaríthatnak meg az egész szervezet számára.
De természetesen először meg kell tudnia, hogyan hozza létre ezeket a dokumentumfolyamatokat. Itt jön képbe az SOP szoftvermegoldás keresése.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb SOP szoftvereket az üzleti folyamatok dokumentálásához, szervezéséhez és optimalizálásához.
Mit kell keresnie egy SOP szoftverben?
A legjobb SOP szoftver megkönnyíti a létrehozási folyamatot. Segít a végpontok közötti folyamatkezelésben néhány olyan funkcióval, amelyet az értékelési folyamat során használhat:
- Kész sablonok: Egy sor bevált SOP-sablon, amelyeket nagy beállítási munkák nélkül lehet implementálni.
- Hasznos útmutatók: Egyszerű projekt- és eljárásdokumentáció, amely zökkenőmentesebb üzleti működést tesz lehetővé.
- Együttműködés: Felhőalapú tudásmegosztás, amely az összes alkalmazott számára elérhetővé teszi a tudásbázist és a munkafolyamatok áttekintését.
- Integráció: Közvetlen kapcsolat a feladatkezelő szoftverével, amely integrációkat tesz lehetővé, például automatikus feladat-emlékeztetőket az SOP-k alapján.
- Egyszerű SOP-karbantartás: Lehetőség az alkalmazottak beilleszkedéséhez és az általános tudásmenedzsmenthez szükséges működési irányelvek egyszerű létrehozására.
- Ár: Ingyenes SOP szoftverfunkciók a funkciók teszteléséhez, mielőtt fizetős csomagra váltana.
Mindenekelőtt fontos, hogy a szoftver egyszerűvé tegye az SOP-k bevezetését és megosztását a szervezetében. A jó hír: az alábbi legnépszerűbb SOP szoftverek többsége rendelkezik ezekkel a nélkülözhetetlen funkciókkal.
A 10 legjobb szabványos működési eljárás szoftver
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amelyet minden méretű és iparágú csapat számára terveztek. A ClickUp különlegessége, hogy verziókezelésű dokumentumokat hozhat létre a központi folyamatokhoz, miközben központi csomópontként szolgál a vállalat egészének termelékenységéhez és együttműködéséhez.
A ClickUp AI segítségével kevesebb erőfeszítéssel tarthatja fenn a konzisztenciát és a minőséget, miközben a folyamatok idővel változnak. Készítsen SOP-kat, szerezzen előre formázott tartalmakat, és néhány kattintással javítsa csapata írási készségeit.
A ClickUp több ezer más munkaalkalmazással is integrálható, így folyamatai és adatai egyetlen rendszerbe kerülnek!
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Docs dinamikus és statikus dokumentumokkal egyaránt lehetővé teszi az eljárások dokumentálását a hatékony verziókezelés érdekében.
- Átfogó SOP szoftversablon-könyvtár, amely tartalmazza a ClickUp SOP-sablonját, munkaleírásokat és folyamatábrákat.
- A ClickUp feladatkezelő megoldásával való közvetlen integrációja révén az SOP-k könnyen nyomon követhető és megismételhető folyamatokká válnak.
- A könnyen használható felületnek köszönhetően az SOP-k minden csapattag számára elérhetőek lesznek.
- A meghatározott és szegmentált felhasználói szerepköröknek köszönhetően az SOP szoftver mindenki számára használható – beleértve a szervezet vezetőit is.
A ClickUp korlátai
- Az ingyenes verzió korlátozott lehet néhány fejlett SOP szoftverfunkció és tárhely tekintetében.
- Egyes felhasználók nem rajonganak a felületért, különösen a szoftver színeinek és betűtípusainak választásáért.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
Bónusz: Nézze meg a 10 ingyenes műszaki dokumentációs sablont
2. Coassemble
Elsősorban képzési platformnak szánták, de a Coassemble az SOP szoftverek területén is megállja a helyét.
Kifejezetten kisvállalkozások számára tervezett eszköz, amely különösen jól használható alapvető dokumentumok, például csapatok alapokmányának kezelésére. Az egyedi és sablonos modulok lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy elolvassák a legfontosabb eljárási dokumentumokat, az együttműködéshez szükséges egyszerű ellenőrzőlistákat és egyéb dokumentumokat.
A legjobb funkciók összeállítása
- Az előre elkészített képzési modulok lehetővé teszik a szervezet új tagjai számára, hogy megismerjék a szabványos működési eljárásokat és más, a csapatban kialakult tudást, amely elősegíti munkájukat.
- A kontrollisták és modulok létrehozásához használt kohortszintű felhasználói szegmentációk összhangban vannak a platform felhasználóinak meglévő ismereteivel.
- A rugalmas jogosultsági struktúrák biztosítják, hogy a megfelelő személyek a megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek a megfelelő SOP-okhoz.
- A meglévő technológiai rendszerbe való integráció lehetővé teszi a feladatok kiosztását és a digitális SOP-ok egyszerűbb kommunikálását.
- Vizuális hangsúlya miatt a szabványos működési eljárások bevezetése vonzóvá válik a felhasználók számára.
A Coassemble korlátai
- Ez nem egy igazi szabványos működési eljárás szoftver, vagyis ezekre az integrációkra lesz szüksége a szabványosított folyamatok kidolgozásához és kommunikálásához.
- A tartalom, különösen a vizuális tartalom, például képek feltöltése bonyolult lehet a szoftverben.
- Az új felhasználók tömeges regisztrációja bonyolult lehet, ami hosszabb és ismétlődő feladatokkal jár az adminisztrátorok számára.
- A platform nem optimalizálja a verziókezelést a háttérben, ami bonyolítja az SOP-kezelést nagyobb szervezetekben.
Coassemble árak
- Pro 10: 50 USD/hó
- Pro 20: 120 USD/hó
- Premium 20: 160 USD/hó
- Pro Unlimited: Egyedi árajánlat szükséges
Coassemble értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (166 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (34 értékelés)
3. SweetProcess
Itt van az első dedikált SOP szoftverünk. A SweetProcess kifejezetten segít a folyamatok figyelemmel kísérésében és javításában, a felelősségek nyomon követésében és a feladatok megfelelő kezelésében.
A szoftver célja pontosan az, amit a megfelelő SOP szoftvernek teljesítenie kell: olyan online, mindenki számára hozzáférhető üzemeltetési kézikönyv létrehozása, amely lehetővé teszi az SOP-k létrehozását, a napi feladatok racionalizálását, valamint a kevesebb hiba elkövetését az SOP-k létrehozásának folyamatában és a folyamatos végrehajtás során.
A SweetProcess legjobb funkciói
- Egyszerűen dokumentálja az eljárásait, irányelveit és folyamatait egy egyszerű irányítópult-áttekintésben.
- A szoftver egyszerű munkafolyamatok és automatizált feladatok révén segíti csapatát az SOP-k megvalósításában.
- A szoftver nyilvános vagy magán tudásbázist hoz létre, amelyben megoszthatók a többiek számára fontos SOP-ok.
- A felhasználói szerepkörökön belül csapatokat hoz létre a kommunikáció és a feladatkiosztás egyszerűsítése érdekében.
- A szoftver ingyenes sablonokat kínál mindenféle eseményhez, tűzvédelmi gyakorlatokhoz, megfelelőségi munkafolyamatokhoz és egyebekhez.
A SweetProcess korlátai
- Ez a speciális szoftver megnehezíti a szélesebb körű üzleti menedzsment eszközökkel való integrációt.
- Ez a platform csak Word-dokumentumok és képek importálását teszi lehetővé, más fájltípusokat nem támogat.
- A csapatok hozzáadása egy folyamathoz nem feltétlenül intuitív, és manuális munkát igényel a szoftveren belül.
SweetProcess árak
- 99 USD/hó 20 aktív taggal rendelkező csapatok számára
- 5 USD/hó felár minden további csapattag után, aki meghaladja ezt a határt.
SweetProcess értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (5 értékelés)
- Capterra: Még nincs értékelés
4. Tallyfy
A Tallyfy egy hasznos SOP szoftver, amely segít dokumentálni és automatizálni a szervezeten belüli bármely feladatot. Az űrlapoktól a jóváhagyásokon és az új munkatársak beillesztésén át egészen az ügyfelekkel kapcsolatos feladatokig, ez a szoftver kiérdemelte helyét a legjobb SOP szoftverek között.
A szoftver mögött álló koncepció egyszerű. Gyűjtse össze a legfontosabb és legjobb SOP-jait egyetlen rendszerben, és készítsen tervrajzokat, hogy mindenki tudja, mit kell tennie. Ezután hozzon létre önműködő folyamatokat, hogy munkáját minden alkalommal megfelelően végezhesse.
A Tallyfy legjobb funkciói
- Nincs szükség kódolásra. A Tallyfy SOP-megközelítése javítja az együttműködést, részben azért, mert olyan egyszerű.
- A fokozott átláthatóságnak köszönhetően a szervezet minden tagja nemcsak az SOP-kat láthatja, hanem azt is, hogy a platform hogyan hajtja végre azokat nap mint nap.
- Gyors és hatékony ügyfélszolgálata segítségével a Tallyfy platform segítségével testreszabhatja saját SOP szoftverplatformját.
- Az SOP-k alapján történő feladatok automatizálása a elméleti legjobb gyakorlatokat valódi munkafolyamat-fejlesztéssé alakítja.
A Tallyfy korlátai
- A felhasználói felület néha kissé lassú lehet, különösen összetett dokumentumok, folyamatok és SOP-k esetén.
- A feladatkezelés viszonylag felületes, mivel a Tallyfy nem képes kezelni a csapatán belüli összetettebb folyamatokat.
- Az AI-javaslatok segíthetnek a munkafolyamatok javításában, de túlzottá válhatnak, ha már tudja, milyen típusú folyamatokat szeretne kialakítani.
Tallyfy árak
- Tallyfy Docs: 5 USD/hó felhasználónként
- Tallyfy Pro: 30 USD/hó felhasználónként
Tallyfy értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (3 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (11 értékelés)
5. Way We Do
Ez a szoftver nagy szervezetek, franchise-vállalkozások és más, több helyszínen működő vállalkozások számára készült, ahol az SOP-k kommunikálása kihívást jelenthet. Ennek eredményeként funkciói inkább a mélyreható oldalon helyezkednek el, a videók és prezentációk integrációjától a komplex folyamatábrákig.
A Way We Do legjobb funkciói
- A kész SOP-sablonok megkönnyítik a könyvtár felépítését a nulláról.
- Az elfogadásra vonatkozó munkafolyamatok lehetővé teszik a szervezet vezetői számára, hogy jóváhagyják az új SOP-kat, és segítenek ellenőrizni, hogy a csapat különböző tagjai elolvasták-e a szükséges információkat.
- Aktivált ellenőrzőlisták a szervezet új és meglévő tagjai számára, hogy nyomon követhessék képzési és olvasási anyagaikat.
- A személyre szabott irányítópult tartalmazza a ellenőrzőlista tételeit, a határidőre esedékes feladatokat és az új SOP-kat, hogy megismerkedhessen velük.
A Way We Do korlátai
- A listán szereplő többi opcióhoz képest viszonylag drága.
- A szoftver komplexitása miatt hosszú a tanulási görbe, részben azért, mert nagyobb és összetettebb szervezetek számára lett optimalizálva.
- A munkafolyamatok felhasználói felülete nem mindig intuitív.
- A képzési dokumentáció néha elavult, és a szoftver elsajátításához régebbi folyamatokra utal.
Way We Do árak
- Belépő szint: 99 USD/hó 10 csapat tag számára
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Way We Do értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (8 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (11 értékelés)
6. Trainual
A Trainual egy tudásátadási szoftver, amelyet elsősorban új és folyamatos alkalmazotti képzésre terveztek.
A legjobb esetben ez egy virtuális és interaktív képzési kézikönyv, amelyet a szervezeti tudás megosztására használhat. Még jobb, ha SOP szoftverként is használja.
A Trainual legjobb funkciói
- Intuitív folyamata a meglévő SOP-kat lépésről lépésre felépülő képzési dokumentációvá alakítja át csapata számára.
- A szerepkörök kiosztása az egyes SOP-ok tulajdonjogát és a képzési felelősségeket egyaránt szabályozza.
- Könnyen beágyazhat külső tartalmakat, például PDF-eket, GIF-eket és videókat.
- Kiterjedt integrációs eszközkönyvtára tartalmazza a Loom, a Slack és számos projektmenedzsment szoftvert.
A Trainual korlátai
- A képzésre és az új munkatársak beillesztésére való összpontosítás némileg korlátozza a Trainual használatát dedikált SOP szoftverként.
- A bejelentkezés bonyolult lehet, mivel a különböző modulokhoz különböző bejelentkezések szükségesek, ahelyett, hogy egy központosítottabb megoldás lenne.
- Ez a platform más képzési szoftverekhez képest kissé korlátozott tudásfelmérési lehetőségeket tartalmaz.
Trainual árak
- Train: 8 USD/hó felhasználónként
- Scale: 12 USD/hó felhasználónként
Trainual értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
7. ProcessKit
Az ügynökségek számára kifejlesztett ProcessKit segít minden külső ügyfelekkel dolgozó szakembernek az új ügyfelek bevonásában. Ez a szoftver kifejezetten új ügyfelek bevonására szolgáló SOP-kat hoz létre, amelyek segítségével az ügynökségek és hasonló vállalkozások könnyedén követhetik a szükséges lépéseket.
A ProcessKit legjobb funkciói
- Az egyszerű ügyfél-bevezetési folyamat sablonok segítségével bármely ügynökség gyorsan elindulhat.
- A munkafolyamatok felépítésében alkalmazott feltételes logika lehetővé teszi a személyre szabottabb helyzetek kezelését az automatizálás rovására.
- Intuitív Kanban nézetével több ügyfél bevonását is nyomon követheti, zavartalanul.
- A feladatok delegálása a csapat több tagjának bevonását jelenti az onboarding SOP-k végrehajtásába.
A ProcessKit korlátai
- A szoftver testreszabhatósága miatt a kezdeti beállítási folyamat jelentős időt vesz igénybe.
- Funkciói kizárólag az ügyfelek bevonására vonatkoznak, ami korlátozza használatát szélesebb körű SOP szoftverként.
ProcessKit árak
- Egy tervezet: 49 USD/hó legfeljebb három tag számára, 19 USD/hó minden további tag számára, valamint korlátlan vendégfiókok, például ügynökségi kapcsolattartók számára.
ProcessKit értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (1 értékelés)
- Capterra: 5/5 (2 értékelés)
8. Dozuki
A gyártóipari szervezetek túlélése vagy bukása az egyes SOP-ok optimalizálásától és betartásától függ. A Dozuki segít ebben.
A kifejezetten erre az iparágra tervezett SOP szoftverrel a Dozuki egyszerűbbé teszi a gyártást.
A Dozuki legjobb funkciói
- Hatékony útmutatókészítési folyamata még a gyártási ipar legtechnikaiabb dokumentumait is képes kezelni.
- Skálázható képzési programjai segítségével SOP-jait a gyakorlatban is alkalmazhatja.
- A multinacionális szervezetek számára integrált fordítási funkciói lehetővé teszik SOP-jaik külföldi alkalmazását.
A Dozuki korlátai
- Komplex és némileg korlátozott képességgel rendelkezik a különböző SOP-okhoz való hozzáférés szabályozására a felhasználói szerepkörök függvényében.
- Mivel komplex szoftverekről van szó, az új felhasználók számára a bevezetés nem mindig intuitív.
- A videókban és képekben szereplő korlátozásokat integrálhatja az egyes dokumentumokba.
Dozuki árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Dozuki értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (12 értékelés)
9. JobRouter
A JobRouter értékajánlatát három pillérre építi: folyamatok automatizálása, dokumentumkezelés és adatkezelés. Ez a platform tökéletes eszköznek tűnik, amely standard működési eljárások szoftverként is használható.
A JobRouter legjobb funkciói
- Gyors és intuitív bevezetése lehetővé teszi, hogy néhány napon belül elkezdje használni az eszközt.
- Kiváló ügyfélszolgálatot kínál új és meglévő felhasználók számára egyaránt.
- Az űrlapok és folyamatok létrehozása rugalmas, különösen akkor, ha a GUI-n túlmutatva a sablonokat is megváltoztatja.
A JobRouter korlátai
- Technikailag ez nem SOP szoftver, ezért bizonyos mértékű testreszabás szükséges ahhoz, hogy erre a célra használható legyen.
- A betöltési idő lassú lehet, különösen akkor, ha a platform különböző funkciói között vált.
JobRouter árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
JobRouter értékelések és vélemények
- G2: Eddig nincs értékelés
- Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)
10. Lean Power
A Lean Power segítségével papír- és PDF-alapú munkafolyamatokat és csomagokat alakíthat át digitális változatokká és számítógépes eljárásokká. Így kiválóan használható SOP szoftverként a munkautasítások optimalizálására, ami munkaerőt és időt takarít meg.
A Lean Power legjobb funkciói
- Asztali alkalmazásával böngészőn kívül, akár offline módban is dolgozhat.
- A racionalizált digitalizálási folyamat különösen jól működik olyan hagyományos iparágakban, amelyek papír alapú utasításokra támaszkodnak, például a gyártásban.
- A valós idejű figyelemmel kísérés és elemzés segít megérteni, hogyan valósítja meg csapata az SOP-kat a gyakorlatban.
Lean Teljesítménykorlátozások
- A cél nem új digitális SOP-k létrehozása a szoftveren belül, hanem a meglévő SOP-k digitalizálására való összpontosítás.
- A digitalizálás csak angol nyelven elérhető, ezért multinacionális vállalatoknál kevésbé használható.
Lean Power árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Lean Power értékelések és vélemények
- G2: 3. 3/5 (3 értékelés)
- Capterra: Eddig nincs értékelés
Készítsen szabványos működési eljárást a ClickUp segítségével
A szabványos működési eljárások létrehozása és dokumentálása kiváló módszer arra, hogy naprakész és tájékozott maradjon az egyéni és a csapat munkameneteket illetően. A ClickUp segítségével könnyedén tárolhatja az SOP-kat egy központi helyen, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik.
Ez a módszer lehetővé teszi a fontos információk és utasítások gyors elérését, amikor csak szükség van rájuk, így a csapat tagjai könnyebben tudják követni a feladataikat.
Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot!