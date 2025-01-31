ClickUp blog

A 10 legjobb szabványos működési eljárás (SOP) szoftver

Engineering Team
Engineering Team
2025. január 31.

A feladatkezeléstől a csapatmunka optimalizálásáig a szabványos működési eljárások (SOP-k) csökkenthetik a hibák számát, elmagyarázzák a jelenlegi munkafolyamatokat és biztosítják az alapvető minőség-ellenőrzést.

Kombinálja mindezt, és adjon hozzá egy kis munkaprioritizáló eszközt, és az SOP-k pénzt takaríthatnak meg az egész szervezet számára.

De természetesen először meg kell tudnia, hogyan hozza létre ezeket a dokumentumfolyamatokat. Itt jön képbe az SOP szoftvermegoldás keresése.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb SOP szoftvereket az üzleti folyamatok dokumentálásához, szervezéséhez és optimalizálásához.

Mit kell keresnie egy SOP szoftverben?

A legjobb SOP szoftver megkönnyíti a létrehozási folyamatot. Segít a végpontok közötti folyamatkezelésben néhány olyan funkcióval, amelyet az értékelési folyamat során használhat:

  • Kész sablonok: Egy sor bevált SOP-sablon, amelyeket nagy beállítási munkák nélkül lehet implementálni.
  • Hasznos útmutatók: Egyszerű projekt- és eljárásdokumentáció, amely zökkenőmentesebb üzleti működést tesz lehetővé.
  • Együttműködés: Felhőalapú tudásmegosztás, amely az összes alkalmazott számára elérhetővé teszi a tudásbázist és a munkafolyamatok áttekintését.
  • Integráció: Közvetlen kapcsolat a feladatkezelő szoftverével, amely integrációkat tesz lehetővé, például automatikus feladat-emlékeztetőket az SOP-k alapján.
  • Egyszerű SOP-karbantartás: Lehetőség az alkalmazottak beilleszkedéséhez és az általános tudásmenedzsmenthez szükséges működési irányelvek egyszerű létrehozására.
  • Ár: Ingyenes SOP szoftverfunkciók a funkciók teszteléséhez, mielőtt fizetős csomagra váltana.

Mindenekelőtt fontos, hogy a szoftver egyszerűvé tegye az SOP-k bevezetését és megosztását a szervezetében. A jó hír: az alábbi legnépszerűbb SOP szoftverek többsége rendelkezik ezekkel a nélkülözhetetlen funkciókkal.

A 10 legjobb szabványos működési eljárás szoftver

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amelyet minden méretű és iparágú csapat számára terveztek. A ClickUp különlegessége, hogy verziókezelésű dokumentumokat hozhat létre a központi folyamatokhoz, miközben központi csomópontként szolgál a vállalat egészének termelékenységéhez és együttműködéséhez.

A ClickUp AI segítségével kevesebb erőfeszítéssel tarthatja fenn a konzisztenciát és a minőséget, miközben a folyamatok idővel változnak. Készítsen SOP-kat, szerezzen előre formázott tartalmakat, és néhány kattintással javítsa csapata írási készségeit.

A ClickUp több ezer más munkaalkalmazással is integrálható, így folyamatai és adatai egyetlen rendszerbe kerülnek!

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp Docs dinamikus és statikus dokumentumokkal egyaránt lehetővé teszi az eljárások dokumentálását a hatékony verziókezelés érdekében.
  • Átfogó SOP szoftversablon-könyvtár, amely tartalmazza a ClickUp SOP-sablonját, munkaleírásokat és folyamatábrákat.
  • A ClickUp feladatkezelő megoldásával való közvetlen integrációja révén az SOP-k könnyen nyomon követhető és megismételhető folyamatokká válnak.
  • A könnyen használható felületnek köszönhetően az SOP-k minden csapattag számára elérhetőek lesznek.
  • A meghatározott és szegmentált felhasználói szerepköröknek köszönhetően az SOP szoftver mindenki számára használható – beleértve a szervezet vezetőit is.

A ClickUp korlátai

  • Az ingyenes verzió korlátozott lehet néhány fejlett SOP szoftverfunkció és tárhely tekintetében.
  • Egyes felhasználók nem rajonganak a felületért, különösen a szoftver színeinek és betűtípusainak választásáért.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Bónusz: Nézze meg a 10 ingyenes műszaki dokumentációs sablont

2. Coassemble

Coassemble SOP szoftver
Via Coassemble

Elsősorban képzési platformnak szánták, de a Coassemble az SOP szoftverek területén is megállja a helyét.

Kifejezetten kisvállalkozások számára tervezett eszköz, amely különösen jól használható alapvető dokumentumok, például csapatok alapokmányának kezelésére. Az egyedi és sablonos modulok lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy elolvassák a legfontosabb eljárási dokumentumokat, az együttműködéshez szükséges egyszerű ellenőrzőlistákat és egyéb dokumentumokat.

A legjobb funkciók összeállítása

  • Az előre elkészített képzési modulok lehetővé teszik a szervezet új tagjai számára, hogy megismerjék a szabványos működési eljárásokat és más, a csapatban kialakult tudást, amely elősegíti munkájukat.
  • A kontrollisták és modulok létrehozásához használt kohortszintű felhasználói szegmentációk összhangban vannak a platform felhasználóinak meglévő ismereteivel.
  • A rugalmas jogosultsági struktúrák biztosítják, hogy a megfelelő személyek a megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek a megfelelő SOP-okhoz.
  • A meglévő technológiai rendszerbe való integráció lehetővé teszi a feladatok kiosztását és a digitális SOP-ok egyszerűbb kommunikálását.
  • Vizuális hangsúlya miatt a szabványos működési eljárások bevezetése vonzóvá válik a felhasználók számára.

A Coassemble korlátai

  • Ez nem egy igazi szabványos működési eljárás szoftver, vagyis ezekre az integrációkra lesz szüksége a szabványosított folyamatok kidolgozásához és kommunikálásához.
  • A tartalom, különösen a vizuális tartalom, például képek feltöltése bonyolult lehet a szoftverben.
  • Az új felhasználók tömeges regisztrációja bonyolult lehet, ami hosszabb és ismétlődő feladatokkal jár az adminisztrátorok számára.
  • A platform nem optimalizálja a verziókezelést a háttérben, ami bonyolítja az SOP-kezelést nagyobb szervezetekben.

Coassemble árak

  • Pro 10: 50 USD/hó
  • Pro 20: 120 USD/hó
  • Premium 20: 160 USD/hó
  • Pro Unlimited: Egyedi árajánlat szükséges

Coassemble értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (166 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (34 értékelés)

3. SweetProcess

SweetProcess SOP szoftver
Via SweetProcess

Itt van az első dedikált SOP szoftverünk. A SweetProcess kifejezetten segít a folyamatok figyelemmel kísérésében és javításában, a felelősségek nyomon követésében és a feladatok megfelelő kezelésében.

A szoftver célja pontosan az, amit a megfelelő SOP szoftvernek teljesítenie kell: olyan online, mindenki számára hozzáférhető üzemeltetési kézikönyv létrehozása, amely lehetővé teszi az SOP-k létrehozását, a napi feladatok racionalizálását, valamint a kevesebb hiba elkövetését az SOP-k létrehozásának folyamatában és a folyamatos végrehajtás során.

A SweetProcess legjobb funkciói

  • Egyszerűen dokumentálja az eljárásait, irányelveit és folyamatait egy egyszerű irányítópult-áttekintésben.
  • A szoftver egyszerű munkafolyamatok és automatizált feladatok révén segíti csapatát az SOP-k megvalósításában.
  • A szoftver nyilvános vagy magán tudásbázist hoz létre, amelyben megoszthatók a többiek számára fontos SOP-ok.
  • A felhasználói szerepkörökön belül csapatokat hoz létre a kommunikáció és a feladatkiosztás egyszerűsítése érdekében.
  • A szoftver ingyenes sablonokat kínál mindenféle eseményhez, tűzvédelmi gyakorlatokhoz, megfelelőségi munkafolyamatokhoz és egyebekhez.

A SweetProcess korlátai

  • Ez a speciális szoftver megnehezíti a szélesebb körű üzleti menedzsment eszközökkel való integrációt.
  • Ez a platform csak Word-dokumentumok és képek importálását teszi lehetővé, más fájltípusokat nem támogat.
  • A csapatok hozzáadása egy folyamathoz nem feltétlenül intuitív, és manuális munkát igényel a szoftveren belül.

SweetProcess árak

  • 99 USD/hó 20 aktív taggal rendelkező csapatok számára
  • 5 USD/hó felár minden további csapattag után, aki meghaladja ezt a határt.

SweetProcess értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (5 értékelés)
  • Capterra: Még nincs értékelés

4. Tallyfy

Tallyfy szabványos működési eljárás szoftver
Via Tallyfy

A Tallyfy egy hasznos SOP szoftver, amely segít dokumentálni és automatizálni a szervezeten belüli bármely feladatot. Az űrlapoktól a jóváhagyásokon és az új munkatársak beillesztésén át egészen az ügyfelekkel kapcsolatos feladatokig, ez a szoftver kiérdemelte helyét a legjobb SOP szoftverek között.

A szoftver mögött álló koncepció egyszerű. Gyűjtse össze a legfontosabb és legjobb SOP-jait egyetlen rendszerben, és készítsen tervrajzokat, hogy mindenki tudja, mit kell tennie. Ezután hozzon létre önműködő folyamatokat, hogy munkáját minden alkalommal megfelelően végezhesse.

A Tallyfy legjobb funkciói

  • Nincs szükség kódolásra. A Tallyfy SOP-megközelítése javítja az együttműködést, részben azért, mert olyan egyszerű.
  • A fokozott átláthatóságnak köszönhetően a szervezet minden tagja nemcsak az SOP-kat láthatja, hanem azt is, hogy a platform hogyan hajtja végre azokat nap mint nap.
  • Gyors és hatékony ügyfélszolgálata segítségével a Tallyfy platform segítségével testreszabhatja saját SOP szoftverplatformját.
  • Az SOP-k alapján történő feladatok automatizálása a elméleti legjobb gyakorlatokat valódi munkafolyamat-fejlesztéssé alakítja.

A Tallyfy korlátai

  • A felhasználói felület néha kissé lassú lehet, különösen összetett dokumentumok, folyamatok és SOP-k esetén.
  • A feladatkezelés viszonylag felületes, mivel a Tallyfy nem képes kezelni a csapatán belüli összetettebb folyamatokat.
  • Az AI-javaslatok segíthetnek a munkafolyamatok javításában, de túlzottá válhatnak, ha már tudja, milyen típusú folyamatokat szeretne kialakítani.

Tallyfy árak

  • Tallyfy Docs: 5 USD/hó felhasználónként
  • Tallyfy Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Tallyfy értékelések és vélemények

  • G2: 5/5 (3 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (11 értékelés)

5. Way We Do

Way We Do standard működési eljárás szoftver
Via Way We Do

Ez a szoftver nagy szervezetek, franchise-vállalkozások és más, több helyszínen működő vállalkozások számára készült, ahol az SOP-k kommunikálása kihívást jelenthet. Ennek eredményeként funkciói inkább a mélyreható oldalon helyezkednek el, a videók és prezentációk integrációjától a komplex folyamatábrákig.

A Way We Do legjobb funkciói

  • A kész SOP-sablonok megkönnyítik a könyvtár felépítését a nulláról.
  • Az elfogadásra vonatkozó munkafolyamatok lehetővé teszik a szervezet vezetői számára, hogy jóváhagyják az új SOP-kat, és segítenek ellenőrizni, hogy a csapat különböző tagjai elolvasták-e a szükséges információkat.
  • Aktivált ellenőrzőlisták a szervezet új és meglévő tagjai számára, hogy nyomon követhessék képzési és olvasási anyagaikat.
  • A személyre szabott irányítópult tartalmazza a ellenőrzőlista tételeit, a határidőre esedékes feladatokat és az új SOP-kat, hogy megismerkedhessen velük.

A Way We Do korlátai

  • A listán szereplő többi opcióhoz képest viszonylag drága.
  • A szoftver komplexitása miatt hosszú a tanulási görbe, részben azért, mert nagyobb és összetettebb szervezetek számára lett optimalizálva.
  • A munkafolyamatok felhasználói felülete nem mindig intuitív.
  • A képzési dokumentáció néha elavult, és a szoftver elsajátításához régebbi folyamatokra utal.

Way We Do árak

  • Belépő szint: 99 USD/hó 10 csapat tag számára
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Way We Do értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (8 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (11 értékelés)

6. Trainual

Trainual standard működési eljárások példája
Via Trainual

A Trainual egy tudásátadási szoftver, amelyet elsősorban új és folyamatos alkalmazotti képzésre terveztek.

A legjobb esetben ez egy virtuális és interaktív képzési kézikönyv, amelyet a szervezeti tudás megosztására használhat. Még jobb, ha SOP szoftverként is használja.

A Trainual legjobb funkciói

  • Intuitív folyamata a meglévő SOP-kat lépésről lépésre felépülő képzési dokumentációvá alakítja át csapata számára.
  • A szerepkörök kiosztása az egyes SOP-ok tulajdonjogát és a képzési felelősségeket egyaránt szabályozza.
  • Könnyen beágyazhat külső tartalmakat, például PDF-eket, GIF-eket és videókat.
  • Kiterjedt integrációs eszközkönyvtára tartalmazza a Loom, a Slack és számos projektmenedzsment szoftvert.

A Trainual korlátai

  • A képzésre és az új munkatársak beillesztésére való összpontosítás némileg korlátozza a Trainual használatát dedikált SOP szoftverként.
  • A bejelentkezés bonyolult lehet, mivel a különböző modulokhoz különböző bejelentkezések szükségesek, ahelyett, hogy egy központosítottabb megoldás lenne.
  • Ez a platform más képzési szoftverekhez képest kissé korlátozott tudásfelmérési lehetőségeket tartalmaz.

Trainual árak

  • Train: 8 USD/hó felhasználónként
  • Scale: 12 USD/hó felhasználónként

Trainual értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (500+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

7. ProcessKit

ProcessKit szabványos működési eljárások
A ProcessKit segítségével

Az ügynökségek számára kifejlesztett ProcessKit segít minden külső ügyfelekkel dolgozó szakembernek az új ügyfelek bevonásában. Ez a szoftver kifejezetten új ügyfelek bevonására szolgáló SOP-kat hoz létre, amelyek segítségével az ügynökségek és hasonló vállalkozások könnyedén követhetik a szükséges lépéseket.

A ProcessKit legjobb funkciói

  • Az egyszerű ügyfél-bevezetési folyamat sablonok segítségével bármely ügynökség gyorsan elindulhat.
  • A munkafolyamatok felépítésében alkalmazott feltételes logika lehetővé teszi a személyre szabottabb helyzetek kezelését az automatizálás rovására.
  • Intuitív Kanban nézetével több ügyfél bevonását is nyomon követheti, zavartalanul.
  • A feladatok delegálása a csapat több tagjának bevonását jelenti az onboarding SOP-k végrehajtásába.

A ProcessKit korlátai

  • A szoftver testreszabhatósága miatt a kezdeti beállítási folyamat jelentős időt vesz igénybe.
  • Funkciói kizárólag az ügyfelek bevonására vonatkoznak, ami korlátozza használatát szélesebb körű SOP szoftverként.

ProcessKit árak

  • Egy tervezet: 49 USD/hó legfeljebb három tag számára, 19 USD/hó minden további tag számára, valamint korlátlan vendégfiókok, például ügynökségi kapcsolattartók számára.

ProcessKit értékelések és vélemények

  • G2: 5/5 (1 értékelés)
  • Capterra: 5/5 (2 értékelés)

8. Dozuki

Dozuki SOP szoftver szolgáltató példa
Via Dozuki

A gyártóipari szervezetek túlélése vagy bukása az egyes SOP-ok optimalizálásától és betartásától függ. A Dozuki segít ebben.

A kifejezetten erre az iparágra tervezett SOP szoftverrel a Dozuki egyszerűbbé teszi a gyártást.

A Dozuki legjobb funkciói

  • Hatékony útmutatókészítési folyamata még a gyártási ipar legtechnikaiabb dokumentumait is képes kezelni.
  • Skálázható képzési programjai segítségével SOP-jait a gyakorlatban is alkalmazhatja.
  • A multinacionális szervezetek számára integrált fordítási funkciói lehetővé teszik SOP-jaik külföldi alkalmazását.

A Dozuki korlátai

  • Komplex és némileg korlátozott képességgel rendelkezik a különböző SOP-okhoz való hozzáférés szabályozására a felhasználói szerepkörök függvényében.
  • Mivel komplex szoftverekről van szó, az új felhasználók számára a bevezetés nem mindig intuitív.
  • A videókban és képekben szereplő korlátozásokat integrálhatja az egyes dokumentumokba.

Dozuki árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dozuki értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (12 értékelés)

9. JobRouter

JobRouter SOP szoftvereszközök
A JobRouter segítségével

A JobRouter értékajánlatát három pillérre építi: folyamatok automatizálása, dokumentumkezelés és adatkezelés. Ez a platform tökéletes eszköznek tűnik, amely standard működési eljárások szoftverként is használható.

A JobRouter legjobb funkciói

  • Gyors és intuitív bevezetése lehetővé teszi, hogy néhány napon belül elkezdje használni az eszközt.
  • Kiváló ügyfélszolgálatot kínál új és meglévő felhasználók számára egyaránt.
  • Az űrlapok és folyamatok létrehozása rugalmas, különösen akkor, ha a GUI-n túlmutatva a sablonokat is megváltoztatja.

A JobRouter korlátai

  • Technikailag ez nem SOP szoftver, ezért bizonyos mértékű testreszabás szükséges ahhoz, hogy erre a célra használható legyen.
  • A betöltési idő lassú lehet, különösen akkor, ha a platform különböző funkciói között vált.

JobRouter árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

JobRouter értékelések és vélemények

  • G2: Eddig nincs értékelés
  • Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)

10. Lean Power

Lean Power standard működési eljárások példája
Via Lean Power

A Lean Power segítségével papír- és PDF-alapú munkafolyamatokat és csomagokat alakíthat át digitális változatokká és számítógépes eljárásokká. Így kiválóan használható SOP szoftverként a munkautasítások optimalizálására, ami munkaerőt és időt takarít meg.

A Lean Power legjobb funkciói

  • Asztali alkalmazásával böngészőn kívül, akár offline módban is dolgozhat.
  • A racionalizált digitalizálási folyamat különösen jól működik olyan hagyományos iparágakban, amelyek papír alapú utasításokra támaszkodnak, például a gyártásban.
  • A valós idejű figyelemmel kísérés és elemzés segít megérteni, hogyan valósítja meg csapata az SOP-kat a gyakorlatban.

Lean Teljesítménykorlátozások

  • A cél nem új digitális SOP-k létrehozása a szoftveren belül, hanem a meglévő SOP-k digitalizálására való összpontosítás.
  • A digitalizálás csak angol nyelven elérhető, ezért multinacionális vállalatoknál kevésbé használható.

Lean Power árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lean Power értékelések és vélemények

  • G2: 3. 3/5 (3 értékelés)
  • Capterra: Eddig nincs értékelés

Készítsen szabványos működési eljárást a ClickUp segítségével

A szabványos működési eljárások létrehozása és dokumentálása kiváló módszer arra, hogy naprakész és tájékozott maradjon az egyéni és a csapat munkameneteket illetően. A ClickUp segítségével könnyedén tárolhatja az SOP-kat egy központi helyen, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik.

Ez a módszer lehetővé teszi a fontos információk és utasítások gyors elérését, amikor csak szükség van rájuk, így a csapat tagjai könnyebben tudják követni a feladataikat.

Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp