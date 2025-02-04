A 10 legjobb munkaprioritizáló eszköz 2025-ben

A munkanap során nincs elég idő minden egyes napi feladat elvégzésére – nem is beszélve azokról a folyamatban lévő projektekről, amelyek több lépésből állnak és akadályokkal teli úton haladnak. Éppen ezért a munka prioritásainak meghatározása rendkívül értékes készség, amelyet érdemes elsajátítani. Szerencsére nem kell produktivitási szakértőnek lennie! Számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek leegyszerűsítik ezt a folyamatot.
Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb prioritáskezelő eszközöket. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei, hátrányai és egyedi jellemzői. Keressük meg a csapatod számára legmegfelelőbb prioritáskezelő eszközöket, hogy a lehető legoptimálisabb sorrendben végezd el a feladatokat.
Mit kell keresni egy prioritáskezelő eszközben?
Minden csapatnak más és más igényei vannak a prioritáskezelő eszközök tekintetében, de ezek azok a közös, elengedhetetlen eszközök, amelyekre érdemes figyelni, amikor összeállítja a saját listáját.
A legjobb prioritáskezelő eszközök a következőket segítik a csapatokat:
- Készítsen egy fő listát minden tervezett tevékenységről vagy termékfrissítési kérésről.
- Határozza meg az időérzékeny és legfontosabb feladatokat, és hagyja a kevésbé fontosakat másnapra!
- Gyűjtsön adatokat és ügyfél-információkat, hogy megalapozott döntéseket hozhasson
- Találd meg és használd a saját termelékenységi trükkjeidet!
- Nézze meg, hogy van-e elég idejük a termékfrissítés kiszállítására az erőforrások alapján.
- A döntéshozatali folyamat egyszerűsítése a feladatok prioritásainak meghatározásával
- Hozzon stratégiai döntéseket az erőforrások elosztásáról és a munkafolyamatok kezeléséről
- Távolítsa el a személyes elfogultságokat a valós mérőszámok javára
- Összpontosítson a nagy hatással bíró frissítésekre, a sürgős feladatokra és a gyors eredményekre.
- Egyszerűsítse a folyamatot a feladatkezelési sablonokkal
- Tervezzen vizuálisan, úgy, ahogy az Önnek a legjobban megfelel – legyen az Kanban táblák vagy Gantt diagramok.
- Használjon szabványosított prioritáskezelési technikákat, vagy készítsen saját prioritásmátrixot.
- Találjon olyan módszert a feladatok szervezésére, amely megfelel a kedvelt projektmenedzsment módszertanának, például az Agile vagy a Scrum módszertanának.
- Egy pillantással láthatja, mi a következő teendő, hogy elkerülje az akadályokat és betartsa a határidőket.
- Végezze el a fontos munkákat gyorsan és a leghatékonyabb módon
Használja ezt a listát, amikor a lehetséges eszközöket vizsgálja. Határozza meg, mire van szüksége a csapatának, és mi kevésbé fontos, majd használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a legjobb termelékenységi eszközt vagy munkaterhelés-prioritizálási folyamatot.
A 10 legjobb prioritáskezelő szoftvereszköz
A megfelelő projektprioritizáló eszköz segíthet abban, hogy figyelmét a legértékesebb és legfontosabb feladatokra összpontosítsa, így minden nap hatékonyabban dolgozhat. Nem mindig könnyű megtalálni a csapatának legmegfelelőbb eszközt, de összegyűjtöttük néhány kedvencünket, hogy segítsünk a döntésben.
Fedezze fel a jelenleg elérhető legjobb termék- és feladatprioritizáló szoftverek listáját. Ismerje meg azok funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit.
1. ClickUp
A ClickUp egy olyan platform, amely több csapatod eszközét is helyettesítheti, így egy központi helyet biztosít a szervezéshez, a kommunikációhoz és a munkához. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek együttműködve dolgoznak, értékelik a termelékenységet, és jobb eredményeket akarnak elérni azáltal, hogy a fontos dolgokra koncentrálnak.
A ClickUp projektmenedzsment funkcióinak rugalmassága azt jelenti, hogy a kritikus feladatokat a csapatod számára legmegfelelőbb módon szervezheted és optimalizálhatod. Tanulj meg, hogyan kell prioritásokat felállítani a munkahelyen, majd használd ki sablonjainkat a folyamat egyszerűsítéséhez.
Használja a ClickUp prioritási mátrix sablont vagy a hatékonysági mátrix sablont, hogy vizuálisan megtervezze, mi legyen a következő feladat, vagy szervezze meg feladatait a Getting Things Done sablon segítségével. Kialakíthatja saját rendszerét is, és egyszerű jelölőink segítségével rangsorolhatja, mi legyen a következő feladat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Állítsa be a feladatok prioritását a könnyen használható jelölőrendszerünkkel.
- Rendezze a feladatlistákat a legmagasabb prioritás, fontosság és határidő szerint, hogy könnyebben meg tudja határozni a prioritásokat.
- A függőségek segítségével láthatja, hol vannak az akadályok.
- Hozzon létre saját szűrőket, hogy a legjobban tudjon dolgozni
- Hatékony feladatkezelési funkciók az együttműködéshez, a szervezéshez és a határidőre történő végrehajtáshoz
- A G2 által 2023-ban a legjobb projektmenedzsment szoftvernek választották.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találják a szoftvert, ezért egy ideig tart, mire teljes mértékben ki tudják aknázni a benne rejlő lehetőségeket.
- A mobilalkalmazásnak vannak bizonyos korlátai, de ez a ClickUp 3.0 megjelenésével változik.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. ProductPlan
A ProductPlan segít a csapatoknak jobb áttekintést szerezni termékstratégiájukról. Ez a szoftvereszköz arra szolgál, hogy a felhasználók termékterveket készíthessenek egyedi feladatokhoz, csapatkezdeményezésekhez és vállalati projektekhez.
A ProductPlan legjobb funkciói
- Állítson be értékeket, és használja azokat a feladatok gyors prioritásba rendezéséhez.
- Szinkronizáld az adatokat a leggyakrabban használt eszközeidről
- Egyszerű táblázatos elrendezéssel láthatja, mi történik.
- Integrálja azokat az eszközöket, amelyeket már használ, például a GitHubot vagy a Jirát.
A ProductPlan korlátai
- Egyes szerkesztési funkciók csak a lap készítője számára elérhetők, ami egyes csapatok számára kihívást jelenthet.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne megosztani az áttekintést a csapattagokkal és a csapatvezetőkkel.
ProductPlan árak
- Alap: 39 dollár szerkesztőnként havonta
- Professzionális: 69 dollár szerkesztőnként havonta
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ProductPlan értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)
3. Scoro
A Scoro egy all-in-one munkamenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket és tanácsadó cégeket munkájuk racionalizálásában. Ez a feladatprioritizáló eszköz segít a felhasználóknak nyomon követni az idejüket, ellenőrizni, hogy optimálisan használják-e, és a legproduktívabb módon kezelni a projekteket.
A Scoro legjobb funkciói
- A Gantt-diagramok segítségével holisztikus megközelítést alkalmazhat az időgazdálkodáshoz.
- Dolgozzon együtt másokkal a feladatokon és projektekben, és kövesse nyomon a fejleményeket!
- Kövesse nyomon és elemezze a jövedelmezőséget, optimalizálja az ütemterveket és a tevékenységeket
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és használjon prioritás-sablonokat a projektekhez és feladatokhoz.
A Scoro korlátai
- Egyes felhasználók szerint a szoftver optimális használatához képzésre van szükség.
- A napon belüli feladatok prioritásának vagy sorrendjének megváltoztatása időigényesnek tűnhet.
Scoro árak
- Essential: 28 dollár felhasználónként havonta
- Alapcsomag: 42 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 71 dollár felhasználónként havonta
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Scoro értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
4. Reveall
A Reveall termékfelfedezésre lett tervezve. Olyan csapatok számára készült, amelyek holisztikusabban szeretnének dolgozni a termékstratégia és az ügyfél-megfigyelések terén, hogy jobb terméket és élményt nyújthassanak.
A Reveall legjobb funkciói
- Egy hasznos pontozási rendszer segít a felhasználóknak azonosítani a legértékesebb feladatokat és fejlesztéseket.
- A termékjavaslatok és frissítések hatékonyabb prioritásba rendezése
- Kövesse nyomon az eredményeket a kapcsolódó termékcélokkal együtt
- A meglévő szoftvereszközökkel integrálható
Felfedje a korlátokat
- Egyes felhasználók szeretnék, ha az eszköz kialakítása modernebb és kortársabb lenne.
- A vizuálisan hatásos jelentéstétel az ügyfeleknek vagy a csapatvezetőknek kihívást jelenthet.
Árak
- Starter: 24 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 49 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Reveall értékelések és vélemények
- G2: 3,5/5 (1 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (5+ értékelés)
5. Productboard
A Productboardot előrelátó termékfejlesztő csapatok számára tervezték. Ez az eszköz segít a csapatoknak azonosítani, hogy mi fontos az ügyfelek számára, majd prioritásokat felállítani a következő fejlesztésekhez. Az insightok és a prioritáskezelő funkciók megkönnyítik ezt a feladatot.
A Productboard legjobb funkciói
- Rendezze át termékfunkciók teendőlistáját egyszerűsített módon
- Testreszabhatja a prioritáskezelési képleteket, hogy nagyobb súlyt helyezzen az Ön számára fontos dolgokra.
- Tekintse meg a pontszámokat, és rangsorolja a feladatokat az ügyfelek visszajelzései alapján.
- Kövesse nyomon az összes projektjét, és tekintse meg azok állapotát egy helyen
A Productboard korlátai
- A választási lehetőségek és a testreszabási lehetőségek száma egyesek számára túlnyomó lehet.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne prezentációkat tartani vagy adatokat vizuális módon megosztani.
A Productboard árai
- Essentials: 25 dollár felhasználónként havonta
- Pro: 90 dollár felhasználónként havonta
- Skála: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Productboard értékelések és vélemények
- G2: 4. 3/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
Nézze meg a Productboard versenytársait!
6. airfocus
Az Airfocus egy termékmenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a legfontosabb feladatok elvégzésében. Az Airfocushoz hasonló termékprioritizáló eszközök segítik a döntéshozatali folyamatot. Prioritizáló modellje olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek figyelembe veszik az ügyfelek visszajelzéseit, a stratégiát és a feladatok hatékony prioritizálását.
Az airfocus legjobb funkciói
- Szervezze meg útitervét és munkafolyamatát a legfontosabb feladatok köré
- Használjon beépített vagy testreszabott prioritáskezelő keretrendszereket a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
- Azonosítsd az időpazarló feladatokat és a rejtett lehetőségeket a termék-backlogban.
- Rendezzen „Prioritás póker” üléseket a feladatok prioritásainak meghatározásához és azok közös értékeléséhez.
airfocus korlátai
- Egyes felhasználók azt jelzik, hogy több prezentációs lehetőséget szeretnének.
- Az új felhasználók számára a tanulási görbe meglehetősen meredek lehet.
airfocus árak
- Essential: 23 dollár felhasználónként havonta
- Haladó: 83 USD/felhasználó/hónap
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
airfocus értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
7. Aha!
Az Aha! egy prioritáskezelő eszköz, amelyet termékfejlesztő csapatok számára fejlesztettek ki. Funkciói megkönnyítik a felhasználók számára a termékfejlesztési tervek elkészítését, az ötletek összegyűjtését, valamint a termékfrissítések kezelését és optimalizálását.
Aha! legjobb funkciói
- Készítsen vizuálisan vonzó termékfejlesztési ütemterveket
- Pontszám és prioritás-meghatározási folyamat funkciók a saját termékérték-pontszámaid alapján
- Hozzon létre egy helyet, ahol megtekintheti és felhasználhatja az ügyfelekről szerzett információkat.
- Egyszerűsítse a szállítást a termék- és mérnöki csapatokat összekötő munkafolyamat-táblákkal.
Aha! korlátozások
- Egyes ügyfelek több munkafolyamat-automatizálási funkciót szeretnének.
- A termék rugalmassága miatt eleinte kissé bonyolultnak tűnhet.
Aha! árazás
Az Aha! árait termékek szerint bontja. Feliratkozhat a platform azon területeire, amelyek a csapata számára érdekesek.
- Aha! Roadmaps: 59 dollártól felhasználónként havonta
- Aha! Ideas: 39 dollártól felhasználónként havonta
- Aha! Create: Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok havi 10 dollártól felhasználónként.
- Aha! Develop: 9 dollártól felhasználónként havonta
Aha! értékelések és vélemények
- G2: 4. 3/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
Hasonlítsa össze az Aha és a Jira alkalmazásokat!
8. Craft. io
A Craft. io egy all-in-one termékmenedzsment platform, amely segít a csapatoknak erősebb termékek fejlesztésében, köszönhetően a bizonyítékokon alapuló termékfejlesztési döntéseknek. A platform prioritáskezelő funkciói megkönnyítik a csapatok számára a hatékonyabb termékkiadási ciklusok tervezését, így az összes feladatot egy teendőlista stílusú táblán kezelheti.
A Craft.io legjobb funkciói
- Könnyedén használhatja a számára legmegfelelőbb prioritás-típust – beleértve a MoSCoW, WSJF, RICE és más típusokat.
- Használja a képletkészítőt, hogy létrehozza saját termékprioritizálási rendszerét.
- Adjon súlyt a nem szabványos kiválósági területeknek a csapatspecifikus prioritási pontszámokkal.
- Tervezze meg a termékciklusokat a fontos dolgok prioritásainak alapján
A Craft.io korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület néha túlterhelő lehet.
- A platform elsősorban termékmenedzsment csapatok számára készült, ezért mások igényeinek nem feltétlenül felel meg.
Craft. io árak
- Essential: 49 dollár felhasználónként havonta
- Pro: 109 dollár felhasználónként havonta
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Craft. io értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)
9. Google Keep
A Google Keep a szoftveróriás jegyzetelő alkalmazása. Noha nem olyan sokoldalú, mint a piacon elérhető egyéb prioritáskezelő eszközök, a Google Keep remek ingyenes alternatíva lehet, ha csapata valami nagyon könnyű és felhasználóbarát megoldást keres.
A Google Keep legjobb funkciói
- Írj és ossz meg jegyzeteket a csapat többi tagjával egy helyen
- Priorizálja a feladatokat és a teendőket úgy, hogy rögzíti őket a Google Keep alkalmazásba.
- Állíts be időalapú emlékeztetőket, hogy ne térj le a tervről.
- Zökkenőmentesen integrálható a Google termékcsalád többi elemével.
A Google Keep korlátai
- A hagyományos termékprioritizáló eszközökből hiány van, ezért egyes felhasználóknak hiányosnak tűnhetnek a funkciók.
- A pontozás és a prioritások meghatározása a saját személyes véleményén alapul, nem pedig egy kifinomult pontozási rendszeren.
A Google Keep árai
- Ingyenes
Google Keep értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
10. Evernote Teams
Az Evernote Teams a jegyzetelő alkalmazás csapatok számára készült változata, amelynek tervezése során a kollaboráció volt a középpontban. A felhasználók jegyzeteket írhatnak és megoszthatnak, együtt dolgozhatnak, és a csapat tudását egy helyen tárolhatják. Bár elsősorban jegyzetek és tudásmegosztás céljára készült, könnyű prioritáskezelő vagy projekttervező eszközként is használható.
Az Evernote Teams legjobb funkciói
- Könnyebb együttműködés valós időben vagy aszinkron módon megosztott jegyzetekkel
- Sablonok segítségével készítheti el saját prioritás-mátrixát.
- Ossza meg prioritáskezelési folyamatát az alkalmazáson kívüli érdekelt felekkel
- Készítsd el saját vállalati wikidet, amely tanácsokat ad a feladatok prioritásainak meghatározásához és a frissítésekhez.
Az Evernote Teams korlátai
- Ez nem kizárólag prioritáskezelő eszközként lett kifejlesztve, ezért a releváns projektmenedzsment eszközök használata korlátozott.
- Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének.
Evernote Teams árak
- Havi 14,99 dollártól felhasználónként.
Evernote Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
Összpontosítson a fontos dolgokra a prioritáskezelő eszközök segítségével
Akár egy szabványosított prioritáskezelési módszert szeretne alkalmazni, akár saját módszert szeretne kidolgozni, ezek a szoftverek segítenek Önnek ebben. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbb prioritáskezelő eszközöket, így a leghatékonyabban tudja rangsorolni a feladatokat.
Ha csapata készen áll arra, hogy befektessen egy olyan projekt- vagy feladatkezelő rendszerbe, amely a prioritások meghatározásán túlmutató segítséget nyújt, próbálja ki a ClickUp-ot. Feladatprioritások funkciónk megkönnyíti a következő feladatok meghatározását, és része az all-in-one termelékenységi és projektkezelő rendszerünknek.