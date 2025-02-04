A 10 legjobb munkaprioritizáló eszköz 2025-ben

A munkanap során nincs elég idő minden egyes napi feladat elvégzésére – nem is beszélve azokról a folyamatban lévő projektekről, amelyek több lépésből állnak és akadályokkal teli úton haladnak. Éppen ezért a munka prioritásainak meghatározása rendkívül értékes készség, amelyet érdemes elsajátítani. Szerencsére nem kell produktivitási szakértőnek lennie! Számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek leegyszerűsítik ezt a folyamatot.

Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb prioritáskezelő eszközöket. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei, hátrányai és egyedi jellemzői. Keressük meg a csapatod számára legmegfelelőbb prioritáskezelő eszközöket, hogy a lehető legoptimálisabb sorrendben végezd el a feladatokat.

Mit kell keresni egy prioritáskezelő eszközben?

Minden csapatnak más és más igényei vannak a prioritáskezelő eszközök tekintetében, de ezek azok a közös, elengedhetetlen eszközök, amelyekre érdemes figyelni, amikor összeállítja a saját listáját.

A legjobb prioritáskezelő eszközök a következőket segítik a csapatokat:

Készítsen egy fő listát minden tervezett tevékenységről vagy termékfrissítési kérésről.

Határozza meg az időérzékeny és legfontosabb feladatokat, és hagyja a kevésbé fontosakat másnapra!

Gyűjtsön adatokat és ügyfél-információkat, hogy megalapozott döntéseket hozhasson

Találd meg és használd a saját termelékenységi trükkjeidet

Nézze meg, hogy van-e elég idejük a termékfrissítés kiszállítására az erőforrások alapján.

döntéshozatali folyamat egyszerűsítése a feladatok prioritásainak meghatározásával

Hozzon stratégiai döntéseket az erőforrások elosztásáról és a munkafolyamatok kezeléséről

Távolítsa el a személyes elfogultságokat a valós mérőszámok javára

Összpontosítson a nagy hatással bíró frissítésekre, a sürgős feladatokra és a gyors eredményekre.

Egyszerűsítse a folyamatot a feladatkezelési sablonokkal

Tervezzen vizuálisan, úgy, ahogy az Önnek a legjobban megfelel – legyen az Kanban táblák vagy Gantt diagramok.

Használjon szabványosított prioritáskezelési technikákat, vagy készítsen saját prioritásmátrixot.

Találjon olyan módszert a feladatok szervezésére, amely megfelel a kedvelt projektmenedzsment módszertanának , például az Agile vagy a Scrum módszertanának.

Egy pillantással láthatja, mi a következő teendő, hogy elkerülje az akadályokat és betartsa a határidőket.

Végezze el a fontos munkákat gyorsan és a leghatékonyabb módon

Használja ezt a listát, amikor a lehetséges eszközöket vizsgálja. Határozza meg, mire van szüksége a csapatának, és mi kevésbé fontos, majd használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a legjobb termelékenységi eszközt vagy munkaterhelés-prioritizálási folyamatot.

A megfelelő projektprioritizáló eszköz segíthet abban, hogy figyelmét a legértékesebb és legfontosabb feladatokra összpontosítsa, így minden nap hatékonyabban dolgozhat. Nem mindig könnyű megtalálni a csapatának legmegfelelőbb eszközt, de összegyűjtöttük néhány kedvencünket, hogy segítsünk a döntésben.

Fedezze fel a jelenleg elérhető legjobb termék- és feladatprioritizáló szoftverek listáját. Ismerje meg azok funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit.

Döntsd el, mivel foglalkozz legközelebb a ClickUp prioritási mátrix sablonjával

A ClickUp egy olyan platform, amely több csapatod eszközét is helyettesítheti, így egy központi helyet biztosít a szervezéshez, a kommunikációhoz és a munkához. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek együttműködve dolgoznak, értékelik a termelékenységet, és jobb eredményeket akarnak elérni azáltal, hogy a fontos dolgokra koncentrálnak.

A ClickUp projektmenedzsment funkcióinak rugalmassága azt jelenti, hogy a kritikus feladatokat a csapatod számára legmegfelelőbb módon szervezheted és optimalizálhatod. Tanulj meg, hogyan kell prioritásokat felállítani a munkahelyen, majd használd ki sablonjainkat a folyamat egyszerűsítéséhez.

Használja a ClickUp prioritási mátrix sablont vagy a hatékonysági mátrix sablont, hogy vizuálisan megtervezze, mi legyen a következő feladat, vagy szervezze meg feladatait a Getting Things Done sablon segítségével. Kialakíthatja saját rendszerét is, és egyszerű jelölőink segítségével rangsorolhatja, mi legyen a következő feladat.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítsa be a feladatok prioritását a könnyen használható jelölőrendszerünkkel.

Rendezze a feladatlistákat a legmagasabb prioritás, fontosság és határidő szerint, hogy könnyebben meg tudja határozni a prioritásokat.

A függőségek segítségével láthatja, hol vannak az akadályok.

Hozzon létre saját szűrőket, hogy a legjobban tudjon dolgozni

Hatékony feladatkezelési funkciók az együttműködéshez, a szervezéshez és a határidőre történő végrehajtáshoz

A G2 által 2023-ban a legjobb projektmenedzsment szoftvernek választották.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találják a szoftvert, ezért egy ideig tart, mire teljes mértékben ki tudják aknázni a benne rejlő lehetőségeket.

A mobilalkalmazásnak vannak bizonyos korlátai, de ez a ClickUp 3.0 megjelenésével változik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. ProductPlan

via ProductPlan

A ProductPlan segít a csapatoknak jobb áttekintést szerezni termékstratégiájukról. Ez a szoftvereszköz arra szolgál, hogy a felhasználók termékterveket készíthessenek egyedi feladatokhoz, csapatkezdeményezésekhez és vállalati projektekhez.

A ProductPlan legjobb funkciói

Állítson be értékeket, és használja azokat a feladatok gyors prioritásba rendezéséhez.

Szinkronizáld az adatokat a leggyakrabban használt eszközeidről

Egyszerű táblázatos elrendezéssel láthatja, mi történik.

Integrálja azokat az eszközöket, amelyeket már használ, például a GitHubot vagy a Jirát.

A ProductPlan korlátai

Egyes szerkesztési funkciók csak a lap készítője számára elérhetők, ami egyes csapatok számára kihívást jelenthet.

Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne megosztani az áttekintést a csapattagokkal és a csapatvezetőkkel.

ProductPlan árak

Alap: 39 dollár szerkesztőnként havonta

Professzionális: 69 dollár szerkesztőnként havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProductPlan értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

3. Scoro

via Scoro

A Scoro egy all-in-one munkamenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket és tanácsadó cégeket munkájuk racionalizálásában. Ez a feladatprioritizáló eszköz segít a felhasználóknak nyomon követni az idejüket, ellenőrizni, hogy optimálisan használják-e, és a legproduktívabb módon kezelni a projekteket.

A Scoro legjobb funkciói

A Gantt-diagramok segítségével holisztikus megközelítést alkalmazhat az időgazdálkodáshoz.

Dolgozzon együtt másokkal a feladatokon és projektekben, és kövesse nyomon a fejleményeket!

Kövesse nyomon és elemezze a jövedelmezőséget, optimalizálja az ütemterveket és a tevékenységeket

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és használjon prioritás-sablonokat a projektekhez és feladatokhoz.

A Scoro korlátai

Egyes felhasználók szerint a szoftver optimális használatához képzésre van szükség.

A napon belüli feladatok prioritásának vagy sorrendjének megváltoztatása időigényesnek tűnhet.

Scoro árak

Essential: 28 dollár felhasználónként havonta

Alapcsomag: 42 USD/felhasználó/hónap

Pro: 71 dollár felhasználónként havonta

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

4. Reveall

via Reveall

A Reveall termékfelfedezésre lett tervezve. Olyan csapatok számára készült, amelyek holisztikusabban szeretnének dolgozni a termékstratégia és az ügyfél-megfigyelések terén, hogy jobb terméket és élményt nyújthassanak.

A Reveall legjobb funkciói

Egy hasznos pontozási rendszer segít a felhasználóknak azonosítani a legértékesebb feladatokat és fejlesztéseket.

A termékjavaslatok és frissítések hatékonyabb prioritásba rendezése

Kövesse nyomon az eredményeket a kapcsolódó termékcélokkal együtt

A meglévő szoftvereszközökkel integrálható

Felfedje a korlátokat

Egyes felhasználók szeretnék, ha az eszköz kialakítása modernebb és kortársabb lenne.

A vizuálisan hatásos jelentéstétel az ügyfeleknek vagy a csapatvezetőknek kihívást jelenthet.

Árak

Starter: 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 49 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Reveall értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (5+ értékelés)

5. Productboard

via Productboard

A Productboardot előrelátó termékfejlesztő csapatok számára tervezték. Ez az eszköz segít a csapatoknak azonosítani, hogy mi fontos az ügyfelek számára, majd prioritásokat felállítani a következő fejlesztésekhez. Az insightok és a prioritáskezelő funkciók megkönnyítik ezt a feladatot.

A Productboard legjobb funkciói

Rendezze át termékfunkciók teendőlistáját egyszerűsített módon

Testreszabhatja a prioritáskezelési képleteket, hogy nagyobb súlyt helyezzen az Ön számára fontos dolgokra.

Tekintse meg a pontszámokat, és rangsorolja a feladatokat az ügyfelek visszajelzései alapján.

Kövesse nyomon az összes projektjét, és tekintse meg azok állapotát egy helyen

A Productboard korlátai

A választási lehetőségek és a testreszabási lehetőségek száma egyesek számára túlnyomó lehet.

Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne prezentációkat tartani vagy adatokat vizuális módon megosztani.

A Productboard árai

Essentials: 25 dollár felhasználónként havonta

Pro: 90 dollár felhasználónként havonta

Skála: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Productboard értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Nézze meg a Productboard versenytársait!

6. airfocus

via airfocus

Az Airfocus egy termékmenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a legfontosabb feladatok elvégzésében. Az Airfocushoz hasonló termékprioritizáló eszközök segítik a döntéshozatali folyamatot. Prioritizáló modellje olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek figyelembe veszik az ügyfelek visszajelzéseit, a stratégiát és a feladatok hatékony prioritizálását.

Az airfocus legjobb funkciói

Szervezze meg útitervét és munkafolyamatát a legfontosabb feladatok köré

Használjon beépített vagy testreszabott prioritáskezelő keretrendszereket a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Azonosítsd az időpazarló feladatokat és a rejtett lehetőségeket a termék-backlogban.

Rendezzen „Prioritás póker” üléseket a feladatok prioritásainak meghatározásához és azok közös értékeléséhez.

airfocus korlátai

Egyes felhasználók azt jelzik, hogy több prezentációs lehetőséget szeretnének.

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meglehetősen meredek lehet.

airfocus árak

Essential: 23 dollár felhasználónként havonta

Haladó: 83 USD/felhasználó/hónap

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

airfocus értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Aha!

Az Aha! egy prioritáskezelő eszköz, amelyet termékfejlesztő csapatok számára fejlesztettek ki. Funkciói megkönnyítik a felhasználók számára a termékfejlesztési tervek elkészítését, az ötletek összegyűjtését, valamint a termékfrissítések kezelését és optimalizálását.

Aha! legjobb funkciói

Készítsen vizuálisan vonzó termékfejlesztési ütemterveket

Pontszám és prioritás-meghatározási folyamat funkciók a saját termékérték-pontszámaid alapján

Hozzon létre egy helyet, ahol megtekintheti és felhasználhatja az ügyfelekről szerzett információkat.

Egyszerűsítse a szállítást a termék- és mérnöki csapatokat összekötő munkafolyamat-táblákkal.

Aha! korlátozások

Egyes ügyfelek több munkafolyamat-automatizálási funkciót szeretnének.

A termék rugalmassága miatt eleinte kissé bonyolultnak tűnhet.

Aha! árazás

Az Aha! árait termékek szerint bontja. Feliratkozhat a platform azon területeire, amelyek a csapata számára érdekesek.

Aha! Roadmaps: 59 dollártól felhasználónként havonta

Aha! Ideas: 39 dollártól felhasználónként havonta

Aha! Create: Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok havi 10 dollártól felhasználónként.

Aha! Develop: 9 dollártól felhasználónként havonta

Aha! értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Hasonlítsa össze az Aha és a Jira alkalmazásokat!

8. Craft. io

A Craft. io egy all-in-one termékmenedzsment platform, amely segít a csapatoknak erősebb termékek fejlesztésében, köszönhetően a bizonyítékokon alapuló termékfejlesztési döntéseknek. A platform prioritáskezelő funkciói megkönnyítik a csapatok számára a hatékonyabb termékkiadási ciklusok tervezését, így az összes feladatot egy teendőlista stílusú táblán kezelheti.

A Craft.io legjobb funkciói

Könnyedén használhatja a számára legmegfelelőbb prioritás-típust – beleértve a MoSCoW, WSJF, RICE és más típusokat.

Használja a képletkészítőt, hogy létrehozza saját termékprioritizálási rendszerét.

Adjon súlyt a nem szabványos kiválósági területeknek a csapatspecifikus prioritási pontszámokkal.

Tervezze meg a termékciklusokat a fontos dolgok prioritásainak alapján

A Craft.io korlátai

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület néha túlterhelő lehet.

A platform elsősorban termékmenedzsment csapatok számára készült, ezért mások igényeinek nem feltétlenül felel meg.

Craft. io árak

Essential: 49 dollár felhasználónként havonta

Pro: 109 dollár felhasználónként havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Craft. io értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

9. Google Keep

via Google Keep

A Google Keep a szoftveróriás jegyzetelő alkalmazása. Noha nem olyan sokoldalú, mint a piacon elérhető egyéb prioritáskezelő eszközök, a Google Keep remek ingyenes alternatíva lehet, ha csapata valami nagyon könnyű és felhasználóbarát megoldást keres.

A Google Keep legjobb funkciói

Írj és ossz meg jegyzeteket a csapat többi tagjával egy helyen

Priorizálja a feladatokat és a teendőket úgy, hogy rögzíti őket a Google Keep alkalmazásba.

Állíts be időalapú emlékeztetőket, hogy ne térj le a tervről.

Zökkenőmentesen integrálható a Google termékcsalád többi elemével.

A Google Keep korlátai

A hagyományos termékprioritizáló eszközökből hiány van, ezért egyes felhasználóknak hiányosnak tűnhetnek a funkciók.

A pontozás és a prioritások meghatározása a saját személyes véleményén alapul, nem pedig egy kifinomult pontozási rendszeren.

A Google Keep árai

Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

10. Evernote Teams

az Evernote Teams segítségével

Az Evernote Teams a jegyzetelő alkalmazás csapatok számára készült változata, amelynek tervezése során a kollaboráció volt a középpontban. A felhasználók jegyzeteket írhatnak és megoszthatnak, együtt dolgozhatnak, és a csapat tudását egy helyen tárolhatják. Bár elsősorban jegyzetek és tudásmegosztás céljára készült, könnyű prioritáskezelő vagy projekttervező eszközként is használható.

Az Evernote Teams legjobb funkciói

Könnyebb együttműködés valós időben vagy aszinkron módon megosztott jegyzetekkel

Sablonok segítségével készítheti el saját prioritás-mátrixát.

Ossza meg prioritáskezelési folyamatát az alkalmazáson kívüli érdekelt felekkel

Készítsd el saját vállalati wikidet, amely tanácsokat ad a feladatok prioritásainak meghatározásához és a frissítésekhez.

Az Evernote Teams korlátai

Ez nem kizárólag prioritáskezelő eszközként lett kifejlesztve, ezért a releváns projektmenedzsment eszközök használata korlátozott.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének.

Evernote Teams árak

Havi 14,99 dollártól felhasználónként.

Evernote Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Akár egy szabványosított prioritáskezelési módszert szeretne alkalmazni, akár saját módszert szeretne kidolgozni, ezek a szoftverek segítenek Önnek ebben. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbb prioritáskezelő eszközöket, így a leghatékonyabban tudja rangsorolni a feladatokat.

Ha csapata készen áll arra, hogy befektessen egy olyan projekt- vagy feladatkezelő rendszerbe, amely a prioritások meghatározásán túlmutató segítséget nyújt, próbálja ki a ClickUp-ot. Feladatprioritások funkciónk megkönnyíti a következő feladatok meghatározását, és része az all-in-one termelékenységi és projektkezelő rendszerünknek.