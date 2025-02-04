ClickUp blog
A 10 legjobb munkaprioritizáló eszköz 2025-ben

Engineering Team
2025. február 4.

A munkanap során nincs elég idő minden egyes napi feladat elvégzésére – nem is beszélve azokról a folyamatban lévő projektekről, amelyek több lépésből állnak és akadályokkal teli úton haladnak. Éppen ezért a munka prioritásainak meghatározása rendkívül értékes készség, amelyet érdemes elsajátítani. Szerencsére nem kell produktivitási szakértőnek lennie! Számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek leegyszerűsítik ezt a folyamatot.

Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb prioritáskezelő eszközöket. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei, hátrányai és egyedi jellemzői. Keressük meg a csapatod számára legmegfelelőbb prioritáskezelő eszközöket, hogy a lehető legoptimálisabb sorrendben végezd el a feladatokat.

Mit kell keresni egy prioritáskezelő eszközben?

Minden csapatnak más és más igényei vannak a prioritáskezelő eszközök tekintetében, de ezek azok a közös, elengedhetetlen eszközök, amelyekre érdemes figyelni, amikor összeállítja a saját listáját.

A legjobb prioritáskezelő eszközök a következőket segítik a csapatokat:

  • Készítsen egy fő listát minden tervezett tevékenységről vagy termékfrissítési kérésről.
  • Határozza meg az időérzékeny és legfontosabb feladatokat, és hagyja a kevésbé fontosakat másnapra!
  • Gyűjtsön adatokat és ügyfél-információkat, hogy megalapozott döntéseket hozhasson
  • Találd meg és használd a saját termelékenységi trükkjeidet!
  • Nézze meg, hogy van-e elég idejük a termékfrissítés kiszállítására az erőforrások alapján.
  • A döntéshozatali folyamat egyszerűsítése a feladatok prioritásainak meghatározásával
  • Hozzon stratégiai döntéseket az erőforrások elosztásáról és a munkafolyamatok kezeléséről
  • Távolítsa el a személyes elfogultságokat a valós mérőszámok javára
  • Összpontosítson a nagy hatással bíró frissítésekre, a sürgős feladatokra és a gyors eredményekre.
  • Egyszerűsítse a folyamatot a feladatkezelési sablonokkal
  • Tervezzen vizuálisan, úgy, ahogy az Önnek a legjobban megfelel – legyen az Kanban táblák vagy Gantt diagramok.
  • Használjon szabványosított prioritáskezelési technikákat, vagy készítsen saját prioritásmátrixot.
  • Találjon olyan módszert a feladatok szervezésére, amely megfelel a kedvelt projektmenedzsment módszertanának, például az Agile vagy a Scrum módszertanának.
  • Egy pillantással láthatja, mi a következő teendő, hogy elkerülje az akadályokat és betartsa a határidőket.
  • Végezze el a fontos munkákat gyorsan és a leghatékonyabb módon

Használja ezt a listát, amikor a lehetséges eszközöket vizsgálja. Határozza meg, mire van szüksége a csapatának, és mi kevésbé fontos, majd használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a legjobb termelékenységi eszközt vagy munkaterhelés-prioritizálási folyamatot.

A 10 legjobb prioritáskezelő szoftvereszköz

A megfelelő projektprioritizáló eszköz segíthet abban, hogy figyelmét a legértékesebb és legfontosabb feladatokra összpontosítsa, így minden nap hatékonyabban dolgozhat. Nem mindig könnyű megtalálni a csapatának legmegfelelőbb eszközt, de összegyűjtöttük néhány kedvencünket, hogy segítsünk a döntésben.

Fedezze fel a jelenleg elérhető legjobb termék- és feladatprioritizáló szoftverek listáját. Ismerje meg azok funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit.

1. ClickUp

Prioritizáló eszközök: ClickUp prioritási mátrix sablon
Döntsd el, mivel foglalkozz legközelebb a ClickUp prioritási mátrix sablonjával

A ClickUp egy olyan platform, amely több csapatod eszközét is helyettesítheti, így egy központi helyet biztosít a szervezéshez, a kommunikációhoz és a munkához. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek együttműködve dolgoznak, értékelik a termelékenységet, és jobb eredményeket akarnak elérni azáltal, hogy a fontos dolgokra koncentrálnak.

A ClickUp projektmenedzsment funkcióinak rugalmassága azt jelenti, hogy a kritikus feladatokat a csapatod számára legmegfelelőbb módon szervezheted és optimalizálhatod. Tanulj meg, hogyan kell prioritásokat felállítani a munkahelyen, majd használd ki sablonjainkat a folyamat egyszerűsítéséhez.

Használja a ClickUp prioritási mátrix sablont vagy a hatékonysági mátrix sablont, hogy vizuálisan megtervezze, mi legyen a következő feladat, vagy szervezze meg feladatait a Getting Things Done sablon segítségével. Kialakíthatja saját rendszerét is, és egyszerű jelölőink segítségével rangsorolhatja, mi legyen a következő feladat.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Állítsa be a feladatok prioritását a könnyen használható jelölőrendszerünkkel.
  • Rendezze a feladatlistákat a legmagasabb prioritás, fontosság és határidő szerint, hogy könnyebben meg tudja határozni a prioritásokat.
  • A függőségek segítségével láthatja, hol vannak az akadályok.
  • Hozzon létre saját szűrőket, hogy a legjobban tudjon dolgozni
  • Hatékony feladatkezelési funkciók az együttműködéshez, a szervezéshez és a határidőre történő végrehajtáshoz
  • A G2 által 2023-ban a legjobb projektmenedzsment szoftvernek választották.

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találják a szoftvert, ezért egy ideig tart, mire teljes mértékben ki tudják aknázni a benne rejlő lehetőségeket.
  • A mobilalkalmazásnak vannak bizonyos korlátai, de ez a ClickUp 3.0 megjelenésével változik.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. ProductPlan

Prioritizáló eszközök: ProductPlan
via ProductPlan

A ProductPlan segít a csapatoknak jobb áttekintést szerezni termékstratégiájukról. Ez a szoftvereszköz arra szolgál, hogy a felhasználók termékterveket készíthessenek egyedi feladatokhoz, csapatkezdeményezésekhez és vállalati projektekhez.

A ProductPlan legjobb funkciói

  • Állítson be értékeket, és használja azokat a feladatok gyors prioritásba rendezéséhez.
  • Szinkronizáld az adatokat a leggyakrabban használt eszközeidről
  • Egyszerű táblázatos elrendezéssel láthatja, mi történik.
  • Integrálja azokat az eszközöket, amelyeket már használ, például a GitHubot vagy a Jirát.

A ProductPlan korlátai

  • Egyes szerkesztési funkciók csak a lap készítője számára elérhetők, ami egyes csapatok számára kihívást jelenthet.
  • Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne megosztani az áttekintést a csapattagokkal és a csapatvezetőkkel.

ProductPlan árak

  • Alap: 39 dollár szerkesztőnként havonta
  • Professzionális: 69 dollár szerkesztőnként havonta
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProductPlan értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

3. Scoro

Prioritizálási eszközök: Scoro
via Scoro

A Scoro egy all-in-one munkamenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket és tanácsadó cégeket munkájuk racionalizálásában. Ez a feladatprioritizáló eszköz segít a felhasználóknak nyomon követni az idejüket, ellenőrizni, hogy optimálisan használják-e, és a legproduktívabb módon kezelni a projekteket.

A Scoro legjobb funkciói

  • A Gantt-diagramok segítségével holisztikus megközelítést alkalmazhat az időgazdálkodáshoz.
  • Dolgozzon együtt másokkal a feladatokon és projektekben, és kövesse nyomon a fejleményeket!
  • Kövesse nyomon és elemezze a jövedelmezőséget, optimalizálja az ütemterveket és a tevékenységeket
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és használjon prioritás-sablonokat a projektekhez és feladatokhoz.

A Scoro korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a szoftver optimális használatához képzésre van szükség.
  • A napon belüli feladatok prioritásának vagy sorrendjének megváltoztatása időigényesnek tűnhet.

Scoro árak

  • Essential: 28 dollár felhasználónként havonta
  • Alapcsomag: 42 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: 71 dollár felhasználónként havonta
  • Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Scoro értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

4. Reveall

Prioritizáló eszközök: Reveall
via Reveall

A Reveall termékfelfedezésre lett tervezve. Olyan csapatok számára készült, amelyek holisztikusabban szeretnének dolgozni a termékstratégia és az ügyfél-megfigyelések terén, hogy jobb terméket és élményt nyújthassanak.

A Reveall legjobb funkciói

  • Egy hasznos pontozási rendszer segít a felhasználóknak azonosítani a legértékesebb feladatokat és fejlesztéseket.
  • A termékjavaslatok és frissítések hatékonyabb prioritásba rendezése
  • Kövesse nyomon az eredményeket a kapcsolódó termékcélokkal együtt
  • A meglévő szoftvereszközökkel integrálható

Felfedje a korlátokat

  • Egyes felhasználók szeretnék, ha az eszköz kialakítása modernebb és kortársabb lenne.
  • A vizuálisan hatásos jelentéstétel az ügyfeleknek vagy a csapatvezetőknek kihívást jelenthet.

Árak

  • Starter: 24 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 49 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Reveall értékelések és vélemények

  • G2: 3,5/5 (1 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (5+ értékelés)

5. Productboard

Prioritizáló eszközök: Productboard
via Productboard

A Productboardot előrelátó termékfejlesztő csapatok számára tervezték. Ez az eszköz segít a csapatoknak azonosítani, hogy mi fontos az ügyfelek számára, majd prioritásokat felállítani a következő fejlesztésekhez. Az insightok és a prioritáskezelő funkciók megkönnyítik ezt a feladatot.

A Productboard legjobb funkciói

  • Rendezze át termékfunkciók teendőlistáját egyszerűsített módon
  • Testreszabhatja a prioritáskezelési képleteket, hogy nagyobb súlyt helyezzen az Ön számára fontos dolgokra.
  • Tekintse meg a pontszámokat, és rangsorolja a feladatokat az ügyfelek visszajelzései alapján.
  • Kövesse nyomon az összes projektjét, és tekintse meg azok állapotát egy helyen

A Productboard korlátai

  • A választási lehetőségek és a testreszabási lehetőségek száma egyesek számára túlnyomó lehet.
  • Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne prezentációkat tartani vagy adatokat vizuális módon megosztani.

A Productboard árai

  • Essentials: 25 dollár felhasználónként havonta
  • Pro: 90 dollár felhasználónként havonta
  • Skála: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Productboard értékelések és vélemények

  • G2: 4. 3/5 (200+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. airfocus

airfocus
via airfocus

Az Airfocus egy termékmenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a legfontosabb feladatok elvégzésében. Az Airfocushoz hasonló termékprioritizáló eszközök segítik a döntéshozatali folyamatot. Prioritizáló modellje olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek figyelembe veszik az ügyfelek visszajelzéseit, a stratégiát és a feladatok hatékony prioritizálását.

Az airfocus legjobb funkciói

  • Szervezze meg útitervét és munkafolyamatát a legfontosabb feladatok köré
  • Használjon beépített vagy testreszabott prioritáskezelő keretrendszereket a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
  • Azonosítsd az időpazarló feladatokat és a rejtett lehetőségeket a termék-backlogban.
  • Rendezzen „Prioritás póker” üléseket a feladatok prioritásainak meghatározásához és azok közös értékeléséhez.

airfocus korlátai

  • Egyes felhasználók azt jelzik, hogy több prezentációs lehetőséget szeretnének.
  • Az új felhasználók számára a tanulási görbe meglehetősen meredek lehet.

airfocus árak

  • Essential: 23 dollár felhasználónként havonta
  • Haladó: 83 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

airfocus értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Aha!

Aha!
via Aha!

Az Aha! egy prioritáskezelő eszköz, amelyet termékfejlesztő csapatok számára fejlesztettek ki. Funkciói megkönnyítik a felhasználók számára a termékfejlesztési tervek elkészítését, az ötletek összegyűjtését, valamint a termékfrissítések kezelését és optimalizálását.

Aha! legjobb funkciói

  • Készítsen vizuálisan vonzó termékfejlesztési ütemterveket
  • Pontszám és prioritás-meghatározási folyamat funkciók a saját termékérték-pontszámaid alapján
  • Hozzon létre egy helyet, ahol megtekintheti és felhasználhatja az ügyfelekről szerzett információkat.
  • Egyszerűsítse a szállítást a termék- és mérnöki csapatokat összekötő munkafolyamat-táblákkal.

Aha! korlátozások

Aha! árazás

Az Aha! árait termékek szerint bontja. Feliratkozhat a platform azon területeire, amelyek a csapata számára érdekesek.

  • Aha! Roadmaps: 59 dollártól felhasználónként havonta
  • Aha! Ideas: 39 dollártól felhasználónként havonta
  • Aha! Create: Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok havi 10 dollártól felhasználónként.
  • Aha! Develop: 9 dollártól felhasználónként havonta

Aha! értékelések és vélemények

  • G2: 4. 3/5 (200+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

8. Craft. io

CraftIO
via Craft.io

A Craft. io egy all-in-one termékmenedzsment platform, amely segít a csapatoknak erősebb termékek fejlesztésében, köszönhetően a bizonyítékokon alapuló termékfejlesztési döntéseknek. A platform prioritáskezelő funkciói megkönnyítik a csapatok számára a hatékonyabb termékkiadási ciklusok tervezését, így az összes feladatot egy teendőlista stílusú táblán kezelheti.

A Craft.io legjobb funkciói

  • Könnyedén használhatja a számára legmegfelelőbb prioritás-típust – beleértve a MoSCoW, WSJF, RICE és más típusokat.
  • Használja a képletkészítőt, hogy létrehozza saját termékprioritizálási rendszerét.
  • Adjon súlyt a nem szabványos kiválósági területeknek a csapatspecifikus prioritási pontszámokkal.
  • Tervezze meg a termékciklusokat a fontos dolgok prioritásainak alapján

A Craft.io korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület néha túlterhelő lehet.
  • A platform elsősorban termékmenedzsment csapatok számára készült, ezért mások igényeinek nem feltétlenül felel meg.

Craft. io árak

  • Essential: 49 dollár felhasználónként havonta
  • Pro: 109 dollár felhasználónként havonta
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Craft. io értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

9. Google Keep

Google Keep példa
via Google Keep

A Google Keep a szoftveróriás jegyzetelő alkalmazása. Noha nem olyan sokoldalú, mint a piacon elérhető egyéb prioritáskezelő eszközök, a Google Keep remek ingyenes alternatíva lehet, ha csapata valami nagyon könnyű és felhasználóbarát megoldást keres.

A Google Keep legjobb funkciói

  • Írj és ossz meg jegyzeteket a csapat többi tagjával egy helyen
  • Priorizálja a feladatokat és a teendőket úgy, hogy rögzíti őket a Google Keep alkalmazásba.
  • Állíts be időalapú emlékeztetőket, hogy ne térj le a tervről.
  • Zökkenőmentesen integrálható a Google termékcsalád többi elemével.

A Google Keep korlátai

  • A hagyományos termékprioritizáló eszközökből hiány van, ezért egyes felhasználóknak hiányosnak tűnhetnek a funkciók.
  • A pontozás és a prioritások meghatározása a saját személyes véleményén alapul, nem pedig egy kifinomult pontozási rendszeren.

A Google Keep árai

  • Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

10. Evernote Teams

Evernote Teams
az Evernote Teams segítségével

Az Evernote Teams a jegyzetelő alkalmazás csapatok számára készült változata, amelynek tervezése során a kollaboráció volt a középpontban. A felhasználók jegyzeteket írhatnak és megoszthatnak, együtt dolgozhatnak, és a csapat tudását egy helyen tárolhatják. Bár elsősorban jegyzetek és tudásmegosztás céljára készült, könnyű prioritáskezelő vagy projekttervező eszközként is használható.

Az Evernote Teams legjobb funkciói

  • Könnyebb együttműködés valós időben vagy aszinkron módon megosztott jegyzetekkel
  • Sablonok segítségével készítheti el saját prioritás-mátrixát.
  • Ossza meg prioritáskezelési folyamatát az alkalmazáson kívüli érdekelt felekkel
  • Készítsd el saját vállalati wikidet, amely tanácsokat ad a feladatok prioritásainak meghatározásához és a frissítésekhez.

Az Evernote Teams korlátai

  • Ez nem kizárólag prioritáskezelő eszközként lett kifejlesztve, ezért a releváns projektmenedzsment eszközök használata korlátozott.
  • Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének.

Evernote Teams árak

  • Havi 14,99 dollártól felhasználónként.

Evernote Teams értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Összpontosítson a fontos dolgokra a prioritáskezelő eszközök segítségével

Akár egy szabványosított prioritáskezelési módszert szeretne alkalmazni, akár saját módszert szeretne kidolgozni, ezek a szoftverek segítenek Önnek ebben. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbb prioritáskezelő eszközöket, így a leghatékonyabban tudja rangsorolni a feladatokat.

Ha csapata készen áll arra, hogy befektessen egy olyan projekt- vagy feladatkezelő rendszerbe, amely a prioritások meghatározásán túlmutató segítséget nyújt, próbálja ki a ClickUp-ot. Feladatprioritások funkciónk megkönnyíti a következő feladatok meghatározását, és része az all-in-one termelékenységi és projektkezelő rendszerünknek.

