A 10 legjobb Productboard alternatíva és versenytárs 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Termékmenedzserként az Ön élete az insightok generálása, az üzleti célok meghatározása és olyan termékek kidolgozása körül forog, amelyek változást hoznak az ügyfelei életében. A termékmenedzsment eszközök megkönnyítik az életét, amikor folyamatosan több feladatot kell egyszerre ellátnia. ?

Az egyik ilyen eszköz a Productboard, amelynek célja, hogy segítse a termékfejlesztő csapatokat az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtésében és több termékre vonatkozó ütemtervek elkészítésében egy helyen.

A felhasználók kedvelik a Productboard előrehaladás-követési funkcióit, betekintési lehetőségeit és ütemterv-megjelenítéseit. A termékmenedzsereknek azonban több integrációra lehet szükségük a projektmenedzsment szoftverükben. Valójában a termékmenedzsereknek olyan funkciókat kell előnyben részesíteniük, amelyek nagyobb rugalmasságot, mélyebb betekintést és szélesebb körű menedzsment támogatást nyújtanak.

Itt jön jól ez a lista a legjobb Productboard alternatívákról.

Itt megosztjuk néhány kedvenc Productboard alternatívánkat, mind fizetős, mind ingyenes változatokat, a funkciók, előnyök és hátrányok, árak és értékelések listájával együtt.

Ideje egy szinttel feljebb lépni a termékmenedzsmentben. ?

Mit kell keresnie a Productboard alternatíváiban?

Nem minden termékkezelő eszköz egyforma. Az Ön konkrét termékigényeitől függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat másokhoz képest előnyben részesít. ?️

Íme néhány szempont, amelyre figyelnie kell a Productboard alternatíváinak kiválasztásakor:

Felhasználói nyomon követés és elemzés : Ahhoz, hogy kiváló termékeket állítson elő, meg kell értenie, hogyan viszonyulnak azokhoz az ügyfelei.

Útiterv : Készítsen terméktervet az ötlettől a bevezetésig olyan termékmenedzsment eszközökkel, amelyek támogatják a vizuális, interaktív termékstratégiát.

Ügyfél-felmérések : Támogassa a visszajelzések kezelését egy olyan eszközzel, amely testreszabható űrlapokat kínál, hogy segítsen lezárni az ügyfél-visszajelzési ciklust.

Csapatmunka : Az alkalmazáson belüli csapatüzenetküldéstől a valós idejű együttműködésig – keressen olyan termékmenedzsment eszközt, amely segít a közös munkában.

Prezentációs támogatás : Ossza meg betekintéseit és új ötleteit egy olyan eszközzel, amely prezentációs funkciókat is kínál.

Projektmenedzsment funkciók : Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és : Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és a feladatkezelést egy olyan projektmenedzsment eszközzel , amely lehetővé teszi a projekt egyetlen felületről történő irányítását.

Hőtérképek és folyamatábrák : A legjobb módja annak, hogy betekintést nyerjen ügyfeleibe, ha megnézi, hogyan interagálnak valójában termékeivel olyan kulcsfontosságú funkciók segítségével, mint a hőtérképek és a felvételek.

Integrációk: A termékmenedzserek különböző eszközöket használnak a munkájuk elvégzéséhez. Győződjön meg arról, hogy a választott Productboard alternatíva integrálható a legfontosabb termékmenedzsment szoftverével.

A 10 legjobb Productboard alternatíva

A megfelelő termékmenedzsment szoftver megtalálása időt és energiát igényel. És tudjuk, hogy valószínűleg mindkettőből kevés van.

Ezért végeztük el a kutatómunkát Ön helyett. Íme a 10 legjobb Productboard alternatíva (ingyenes és fizetős egyaránt!), amelyek felgyorsíthatják a folyamatot, miközben időt, energiát és akár pénzt is megtakaríthatnak. ?

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

Igen, a ClickUp-ot helyeztük a lista élére, de jó okunk volt rá. (Vagy, pontosabban, sok okunk volt rá. ) A ClickUp egy all-in-platform, amely szinte végtelen számú funkciót, integrációt és testreszabási lehetőséget kínál, így a csapatok nyomon követhetik a termékfejlesztési folyamat minden lépését.

A ClickUp termékfunkciói lehetővé teszik, hogy egy helyen térképezze fel elképzeléseit, nyomon kövesse a problémákat és kezelje a sprint menedzsmentet.

Először is, a ClickUp Product Brief Document segítségével mindenki számára egyértelművé teheti a helyzetet. Az előre elkészített ClickUp Doc segítségével linkeket adhat a tervekhez, felsorolhatja a funkcionális specifikációkat és elmagyarázhatja a tervezési szempontokat. Használja a termékcsapatok számára a kiadási terv megfogalmazásához és a sikeres termékbevezetés kereteinek megteremtéséhez. ✨

A ClickUp Product Brief Document Template segítségével csapata egy teljes, kitölthető vázlatot kap, amely támogatja a sikeres bevezetést, miközben szó szerint ugyanazon az oldalon maradnak.

Készítsen megosztott termékfejlesztési terveket a ClickUp-ban, hogy a csapat minden tagja láthassa a saját szerepét és az általános elképzelést. Vizualizálja a munkafolyamatokat és maximalizálja a hatékonyságot több táblanézettel, beleértve a ClickUp Kanban tábláit is. Azonnal adjon hozzá feladatok automatizálását, hogy felossza a termékfejlesztést a különböző csapat tagok és részlegek között.

Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp táblázatos nézetével.

A ClickUp AI segítségével is megkönnyítheti a termékfejlesztést. Használja termékigény-dokumentum (PRD) írásához, felhasználói tesztek tervezéséhez vagy átfogó tesztterv készítéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói:

A 35+ ClickUp alkalmazás lehetővé teszi a feladatkezelés testreszabását, beleértve a sprintpontok hozzárendelését és az egyéni adatmezők nyomon követését.

Több mint 1000 termékmenedzsment-sablon , beleértve a projektterv-sablonokat is, megkönnyíti az agilis történetek létrehozását, a funkciókérés nyomon követését és a tervezőtáblák elkészítését.

Több mint 50 művelet, kiváltó esemény és automatizálás teszi a testreszabást könnyebbé, mint valaha.

Több mint 1000 integráció, beleértve a HubSpot, a Slack és a Salesforce alkalmazásokat.

A ClickUp korlátai:

Lehet, hogy a tanulási görbe meredekebb, egyszerűen azért, mert olyan sok testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.

Egyes felhasználók szerint az értesítések száma túlzottnak tűnhet, de ezek a fiókbeállításokban személyre szabhatók.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Prodpad

via Prodpad

A Prodpad kiküszöböli a találgatásokat a termékfejlesztésből azáltal, hogy felhasználói visszajelzéseket biztosít és segít a stratégia megtervezésében. Használja arra, hogy megragadja a valós ügyfelek legfontosabb ötleteit, és beépített ütemtervekkel készítsen projektütemtervet.

Az ügyfél-visszajelzési eszközök különösen hasznosak annak tervezéséhez, hogy mely termékeken szeretne először dolgozni. A Prodpad olyan AI-eszközöket kínál, amelyek visszajelzéseket gyűjtenek és általános betekintést nyújtanak. Használja ezeket az információkat az ügyfelek szegmentálására és azokra a termékekre való összpontosításra, amelyek megfelelnek az ügyfelek egyedi igényeinek.

A Prodpad legjobb funkciói:

Az ötletek felfedezését segítő funkciók segítségével könnyen megtekintheti, mely funkciókat szeretnék a felhasználók, és prioritást adhat a legfontosabb projekteknek.

A Jira, Microsoft és Github eszközökkel való integrációk lehetővé teszik a Prodpad beépítését a meglévő munkafolyamatokba, így nem zavarja meg a csapat munkáját.

A Product Backlog Workflow funkcióval lebontja az ötleteket és azonosíthatja a legkívánatosabb funkciókat, hogy felszámolja a termékek hátralékát.

A Prodpad korlátai:

Egyes felhasználók szerint a road mapok hosszú vagy összetett termékfejlesztési folyamatok esetén zavarosak lehetnek.

Az archivált ötletekhez nincs hozzáadva előzmény, ezért az indokokat külön kell nyomon követnie.

Prodpad árak:

Útitervek : Ingyenes próba

Útitervek Alapvető funkciók : 30 USD/szerkesztő/hónap

Útitervek Haladó: 55 USD/szerkesztő/hónap

Prodpad értékelések és vélemények:

G2 : 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (10+ értékelés)

3. Airfocus

via Airfocus

Az Airfocus segít megérteni a felhasználói igényeket, megtervezni a projekt végrehajtását és összehangolni a csapatokat. Ez a stratégiai termékmenedzsment platform lehetővé teszi a termékfejlesztés kezelését a felfedezéstől és a prioritások meghatározásától a stratégiáig. Moduláris platformként épült, és célja, hogy központi csomópontként szolgáljon az összes termékkel kapcsolatos munkához. ?

Szerezzen betekintést a felhasználói élménybe, és gyűjtsön termékkel kapcsolatos visszajelzéseket, hogy biztosan a megfelelő problémákat oldja meg. Lépjen kapcsolatba a tényleges felhasználókkal egy márkás portál létrehozásával, ahol ötleteket oszthat meg ügyfeleivel.

Használja az útiterv-eszközt, hogy világos irányt határozzon meg, és a csapatok pontosan tudják, mire számíthatnak minden egyes lépésnél. Ötleteljen, jelentse be a termék bevezetését, és ünnepelje a sikereket egy helyen.

Az Airfocus legjobb funkciói:

Az Airfocus natív alkalmazásai lehetővé teszik a termékfejlesztés moduláris megközelítésének kialakítását, vagyis a szerszámot az Ön egyedi igényeinek megfelelően tudja kihasználni.

Az egyéni nézetek megkönnyítik az adatok vizualizálását Gantt-diagramok, Kanban-táblák és táblázatok segítségével.

A road map szoftver átláthatóságot biztosít a csapat terveihez, és számos felhasználási esethez testreszabható.

Az Airfocus korlátai:

A felhasználók szerint a Jira integrációja nem mindig volt megbízható.

Az árak a felhasználók számától függnek, így drágább lesz, ha sok csapattaggal dolgozik együtt.

Airfocus árak:

Advanced : 69 USD/szerkesztő/hónap

Előny : Egyedi éves árazás

Enterprise: Egyedi éves árak

Airfocus értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. UserVoice

via UserVoice

A UserVoice egy termékmenedzsment rendszer, amely segít stratégiákat kidolgozni a termékfejlesztéshez. A felhasználói visszajelzések táblája segítségével könnyen megtekintheti, mit mondanak az ügyfelek a termékeiről, és mely funkciókat szeretnék leginkább.

Az eszköz adatvezérelt megközelítést alkalmaz, hogy az érdekelt felek meghatározzák a vevői igények kielégítésének legjobb módjait. A felhasználói történetek létrehozásától kezdve a termékek használatának megfigyeléséig betekintést nyerhet abba, hogyan szolgálhatja ki jobban vevőit. ?

A UserVoice legjobb funkciói:

A visszajelzési űrlapok és eszközök célja a kapcsolatok ápolása, az ügyfelek meghallgatásának érzése és a jobb márkaépítés.

A felhasználóbarát felületnek köszönhetően könnyen használható, anélkül, hogy órákat kellene töltenie a meredek tanulási görbe elsajátításával.

Az integrációk között megtalálható a Jira, a Slack, az Azure DevOps és a Zendesk.

A UserVoice korlátai:

A felhasználók kedvelik a meglévő integrációkat, de szeretnék, ha több platformot támogatnának.

Nincs e-mailes vagy online ügyfélszolgálat, ami azt jelenti, hogy a hibákkal kapcsolatos segítségnyújtás bonyolult lehet.

UserVoice árak:

Essentials : 699 USD/hó

Pro : 899 USD/hó

Prémium : 1349 USD/hó

Enterprise: Egyedi árazás

UserVoice értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (60+ értékelés)

5. Convas

via Convas

A Convas egy ügyfél-visszajelzés-gyűjtő eszköz, amely megkönnyíti az emberek által valóban igényelt termékek fejlesztését. Használja a Visszajelzés oldalt, hogy visszajelzéseket gyűjtsön saját csapattagjaitól és valódi ügyfeleitől. Adjon hozzá funkciószavazást, hogy a felhasználók fel- vagy le tudják szavazni a különböző funkciókat.

Az ügyfelek visszajelzései alapján készítsen ütemtervet a termék életciklusához. Mutassa meg egyértelműen az érdekelt feleknek, hogy mi van folyamatban, mi készült el és mi következik. Az automatikus értesítések segítségével tájékoztathatja a felhasználókat, ha olyan új terméket hoz forgalomba, amely érdekelheti őket.

A Convas legjobb funkciói:

A visszajelzési oldal teljesen testreszabható. Használja a megjegyzéseket, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a felhasználókkal, hozzon létre több táblát a különböző típusú visszajelzésekhez, és adjon hozzá címkéket a jobb szervezés érdekében.

Adja hozzá a Visszajelzés widgetet a céloldalaihoz, hogy betekintést nyerjen anélkül, hogy a felhasználók elhagynák a webhelyét.

A termékfrissítési bejelentésekkel könnyebb, mint valaha bejelenteni az új funkciókat és termékbevezetéseket.

A Convas korlátai:

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás hibás volt, ami lassította a termékfejlesztési folyamatot.

Ha több mint 100 felhasználót szeretne nyomon követni, akkor üzleti szintű csomagot kell vásárolnia.

Convas árak:

Ingyenes : 0 USD/hó, legfeljebb 25 nyomon követett felhasználóval

Növekedés : 15 USD/hó, legfeljebb 100 nyomon követett felhasználóval

Üzleti : 150 USD/hó, korlátlan számú nyomon követett felhasználóval

Privát: 99 USD/hó a privát visszajelzési funkcióért

Convas értékelések és vélemények:

G2 : 4,0/5 (1+ értékelés)

Capterra: N/A

6. Pendo

via Pendo

A Pendo célja, hogy jobbá tegye a digitális termékek használatát. Ez az all-in-one eszköz a marketing, az IT, a termékfejlesztés és az ügyfélszolgálat területén egyaránt használható.

A low-code megoldások megkönnyítik a csapat minden tagjának a Pendo használatát, hogy ügyfél-visszajelzéseket gyűjtsön és jobb termékeket fejlesszen. A visszamenőleges adatok és a minőségi visszajelzések együttesen teljes áttekintést nyújtanak arról, hogy az ügyfelek hogyan használják és mit gondolnak a termékeiről.

A Pendo legjobb funkciói:

Adja meg termékötleteit, és ossza meg azokat közvetlenül az ügyfelekkel, hogy visszajelzést kapjon, mielőtt elkezdené a funkciók és új alkalmazások fejlesztését.

A SaaS portfólió betekintés lehetővé teszi a meglévő eszközök és munkafolyamatok ellenőrzését a digitális munkaterület racionalizálása érdekében.

Az AI funkciók mélyreható betekintést és elemzéseket nyújtanak, amelyekről csapattagjai egyedül esetleg lemaradnának.

A Pendo korlátai:

Az árak kihívást jelenthetnek a korlátozott költségvetéssel rendelkező startupok számára.

Egyes egyéni jelentések nem érhetők el az alkalmazásban, vagyis a részletesebb információkhoz a számítógépét kell használnia.

Pendo árak:

Ingyenes : Ingyenes, maximum 500 havi aktív felhasználóval

Starter : 7000 USD/év, maximum 10 000 havi aktív felhasználóval

Growth : Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

Portfólió: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pendo értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. ProductPlan

via ProductPlan

A ProductPlan az egyik legnépszerűbb eszköz a potenciális termékek értékeléséhez, a termékstratégia kidolgozásához és a projekt ütemtervének elkészítéséhez egy helyen.

Használjon egyéni nézeteket és szűrőket, hogy személyre szabja az eszközt vállalkozásának. Hozzon létre rugalmas elrendezéseket, hogy a csapat tagjai megértsék a termékfejlesztési folyamatot és a végső célokat. ?

A portfólió ütemtervek segítségével átfogó képet kaphat az összes folyamatban lévő projektről. Zökkenőmentesen követheti nyomon a különböző termékek és funkciók előrehaladását, függetlenül attól, hogy azok brainstorming, felhasználói tesztelés vagy végleges szállítás fázisban vannak.

A ProductPlan legjobb funkciói:

A SOC 2 Type II megfelelőség azt jelenti, hogy ez az eszköz ideális minden szervezet számára, beleértve azokat a vállalkozásokat is, amelyek extra biztonságra szorulnak.

Importáljon, szinkronizáljon és csatlakozzon több tucat eszközhöz, beleértve olyan kedvelt termékeket, mint a Jira, a GitHub és a Zapier.

Több tucatnyi útiterv-sablon segítségével könnyedén elkészítheti termékstratégiájának vizuális elrendezését.

A ProductPlan korlátai:

Egyes felhasználók szerint a csapatmunka zavaros lehet.

Nincs offline mód, ezért a feladatok elvégzéséhez internetkapcsolatra van szükség.

ProductPlan árak:

Alap : 39 USD/hó

Professional : 79 USD/hó

Enterprise: Egyedi árazás

ProductPlan értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

8. Roadmunk

via Roadmunk

A Roadmunk a termékfejlesztő csapatok számára készült útiterv-készítő eszköz. Használja a platformot vizuális útiterv készítéséhez, amelyet megoszthat az érdekelt felekkel, hogy támogatást szerezzen következő termékéhez. Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit, és rangsorolja, mely funkciókat szeretné legközelebb megvalósítani.

A Roadmunk legjobb funkciói:

Több mint 35 útvonalterv-sablon segítségével időt és energiát takaríthat meg a termékfejlesztési folyamat megtervezésekor.

A Roadmunk API lehetővé teszi egyedi integrációk létrehozását, hogy zökkenőmentesen használhassa kedvenc eszközeit.

A Visszajelzés-beérkező levelek mappa hasznos teret biztosít az ügyfelek véleményének nyomon követéséhez.

A Roadmunk korlátai:

Egyes felhasználók több adatot szeretnének megadni a leírási mezőkben, ezért több testreszabási lehetőséget szeretnének.

Minden egyes ütemterv-lépéshez dátumot kell hozzáadnia, ami kevésbé szigorú határidőkkel rendelkező szervezetek számára túl részletes lehet.

Roadmunk árak:

Starter : 19 USD/hó egy road mapperért

Üzleti : 49 USD/szerkesztő/hónap

Professional : 99 USD/szerkesztő/hónap

Enterprise: Egyedi árazás

Roadmunk értékelések és vélemények:

G2 : 4,0/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

9. Rapidr

via Rapidr

A Rapidr segít Önnek termékötleteket gyűjteni, vásárlói visszajelzéseket összegyűjteni és a felhasználókat bevonni a fejlesztési folyamatba. Használja a nyilvános és zárt visszajelzési fórumokat, hogy valódi betekintést nyerjen a meglévő termékekbe és a felhasználók által keresett funkciókba. Azonosítsa a fejlesztésre legalkalmasabb termékeket, és készítsen ütemtervet a folyamat nyomon követéséhez.

A Rapidr legjobb funkciói:

A 7 meglévő integráció és a további 5 fejlesztés alatt álló integráció megkönnyíti a népszerű fejlesztési eszközök használatát a Rapidr segítségével.

A funkciókérés-követés segítségével nyomon követheti, hogy a felhasználók milyen típusú termékeket szeretnének.

A beépített hibajelentő funkcióval a felhasználók jelölhetik a termékben fellépő problémákat, hogy a csapatod azokat megoldhassa.

A Rapidr korlátai:

Az adatok vizualizálása alapszintű, nincs Gantt-diagram vagy fejlettebb útvonaltervező eszköz.

Bár a felület könnyen használható, egyes felhasználók több funkciót szeretnének.

Rapidr árak:

Startup : 49 USD/hó

Üzleti : 199 USD/hó

Enterprise: Egyedi árazás

Rapidr értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (2+ értékelés)

Capterra: N/A

10. Craft. io

Használja a Craft. io-t a felhasználói visszajelzések összegyűjtéséhez és a megalapozottabb termékdöntések meghozatalához. A vizuálisan vonzó felület segítségével könnyen létrehozhat útiterveket és stratégiai ütemterveket a csapat összehangolásához. Priorizálja a funkciókat, igazítsa a kapacitást és egyszerűsítse a végrehajtást, mindezt egy helyen.

A Craft. io legjobb funkciói:

Az automatizálás lehetővé teszi, hogy azonnal feladatokat rendeljen a csapat tagjaihoz, és integrálja más fejlesztési eszközökkel, például a Jira-val.

Kezelje termékportfólióját a backlog, célok, függőségek és kezdeményezések mezőivel.

A Craft. io korlátai:

Egyes felhasználók hibákat tapasztaltak, amelyek miatt a feladatok rossz csapattagoknak lettek hozzárendelve.

A termékfejlesztési terv nem annyira intuitív, mint egyes versenytárs eszközöké.

Craft. io árak:

Starter : 19 USD/szerkesztő/hónap

Előny : 79 USD/szerkesztő/hónap

Enterprise: Egyedi árazás

Craft. io értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

