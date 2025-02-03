ClickUp blog

A 10 legjobb Productboard alternatíva és versenytárs 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Engineering Team
Engineering Team
2025. február 3.

Termékmenedzserként az Ön élete az insightok generálása, az üzleti célok meghatározása és olyan termékek kidolgozása körül forog, amelyek változást hoznak az ügyfelei életében. A termékmenedzsment eszközök megkönnyítik az életét, amikor folyamatosan több feladatot kell egyszerre ellátnia. ?

Az egyik ilyen eszköz a Productboard, amelynek célja, hogy segítse a termékfejlesztő csapatokat az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtésében és több termékre vonatkozó ütemtervek elkészítésében egy helyen.

A felhasználók kedvelik a Productboard előrehaladás-követési funkcióit, betekintési lehetőségeit és ütemterv-megjelenítéseit. A termékmenedzsereknek azonban több integrációra lehet szükségük a projektmenedzsment szoftverükben. Valójában a termékmenedzsereknek olyan funkciókat kell előnyben részesíteniük, amelyek nagyobb rugalmasságot, mélyebb betekintést és szélesebb körű menedzsment támogatást nyújtanak.

Itt jön jól ez a lista a legjobb Productboard alternatívákról.

Itt megosztjuk néhány kedvenc Productboard alternatívánkat, mind fizetős, mind ingyenes változatokat, a funkciók, előnyök és hátrányok, árak és értékelések listájával együtt.

Ideje egy szinttel feljebb lépni a termékmenedzsmentben. ?

Mit kell keresnie a Productboard alternatíváiban?

Nem minden termékkezelő eszköz egyforma. Az Ön konkrét termékigényeitől függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat másokhoz képest előnyben részesít. ?️

Íme néhány szempont, amelyre figyelnie kell a Productboard alternatíváinak kiválasztásakor:

  • Felhasználói nyomon követés és elemzés: Ahhoz, hogy kiváló termékeket állítson elő, meg kell értenie, hogyan viszonyulnak azokhoz az ügyfelei.
  • Útiterv: Készítsen terméktervet az ötlettől a bevezetésig olyan termékmenedzsment eszközökkel, amelyek támogatják a vizuális, interaktív termékstratégiát.
  • Ügyfél-felmérések: Támogassa a visszajelzések kezelését egy olyan eszközzel, amely testreszabható űrlapokat kínál, hogy segítsen lezárni az ügyfél-visszajelzési ciklust.
  • Csapatmunka: Az alkalmazáson belüli csapatüzenetküldéstől a valós idejű együttműködésig – keressen olyan termékmenedzsment eszközt, amely segít a közös munkában.
  • Prezentációs támogatás: Ossza meg betekintéseit és új ötleteit egy olyan eszközzel, amely prezentációs funkciókat is kínál.
  • Projektmenedzsment funkciók: Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és a feladatkezelést egy olyan projektmenedzsment eszközzel, amely lehetővé teszi a projekt egyetlen felületről történő irányítását.
  • Hőtérképek és folyamatábrák: A legjobb módja annak, hogy betekintést nyerjen ügyfeleibe, ha megnézi, hogyan interagálnak valójában termékeivel olyan kulcsfontosságú funkciók segítségével, mint a hőtérképek és a felvételek.
  • Integrációk: A termékmenedzserek különböző eszközöket használnak a munkájuk elvégzéséhez. Győződjön meg arról, hogy a választott Productboard alternatíva integrálható a legfontosabb termékmenedzsment szoftverével.

A 10 legjobb Productboard alternatíva

A megfelelő termékmenedzsment szoftver megtalálása időt és energiát igényel. És tudjuk, hogy valószínűleg mindkettőből kevés van.

Ezért végeztük el a kutatómunkát Ön helyett. Íme a 10 legjobb Productboard alternatíva (ingyenes és fizetős egyaránt!), amelyek felgyorsíthatják a folyamatot, miközben időt, energiát és akár pénzt is megtakaríthatnak. ?

1. ClickUp

Productboard alternatívák: ClickUp nézetek
A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

Igen, a ClickUp-ot helyeztük a lista élére, de jó okunk volt rá. (Vagy, pontosabban, sok okunk volt rá. ) A ClickUp egy all-in-platform, amely szinte végtelen számú funkciót, integrációt és testreszabási lehetőséget kínál, így a csapatok nyomon követhetik a termékfejlesztési folyamat minden lépését.

A ClickUp termékfunkciói lehetővé teszik, hogy egy helyen térképezze fel elképzeléseit, nyomon kövesse a problémákat és kezelje a sprint menedzsmentet.

Először is, a ClickUp Product Brief Document segítségével mindenki számára egyértelművé teheti a helyzetet. Az előre elkészített ClickUp Doc segítségével linkeket adhat a tervekhez, felsorolhatja a funkcionális specifikációkat és elmagyarázhatja a tervezési szempontokat. Használja a termékcsapatok számára a kiadási terv megfogalmazásához és a sikeres termékbevezetés kereteinek megteremtéséhez. ✨

Productboard alternatívák: Termékismertető dokumentum
A ClickUp Product Brief Document Template segítségével csapata egy teljes, kitölthető vázlatot kap, amely támogatja a sikeres bevezetést, miközben szó szerint ugyanazon az oldalon maradnak.

Készítsen megosztott termékfejlesztési terveket a ClickUp-ban, hogy a csapat minden tagja láthassa a saját szerepét és az általános elképzelést. Vizualizálja a munkafolyamatokat és maximalizálja a hatékonyságot több táblanézettel, beleértve a ClickUp Kanban tábláit is. Azonnal adjon hozzá feladatok automatizálását, hogy felossza a termékfejlesztést a különböző csapat tagok és részlegek között.

Productboard alternatívák: Current Sprint
Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp táblázatos nézetével.

A ClickUp AI segítségével is megkönnyítheti a termékfejlesztést. Használja termékigény-dokumentum (PRD) írásához, felhasználói tesztek tervezéséhez vagy átfogó tesztterv készítéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói:

  • A 35+ ClickUp alkalmazás lehetővé teszi a feladatkezelés testreszabását, beleértve a sprintpontok hozzárendelését és az egyéni adatmezők nyomon követését.
  • Több mint 1000 termékmenedzsment-sablon, beleértve a projektterv-sablonokat is, megkönnyíti az agilis történetek létrehozását, a funkciókérés nyomon követését és a tervezőtáblák elkészítését.
  • Több mint 50 művelet, kiváltó esemény és automatizálás teszi a testreszabást könnyebbé, mint valaha.
  • Több mint 1000 integráció, beleértve a HubSpot, a Slack és a Salesforce alkalmazásokat.

A ClickUp korlátai:

  • Lehet, hogy a tanulási görbe meredekebb, egyszerűen azért, mert olyan sok testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.
  • Egyes felhasználók szerint az értesítések száma túlzottnak tűnhet, de ezek a fiókbeállításokban személyre szabhatók.

ClickUp árak:

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Prodpad

Productboard alternatívák: Prodpad
via Prodpad

A Prodpad kiküszöböli a találgatásokat a termékfejlesztésből azáltal, hogy felhasználói visszajelzéseket biztosít és segít a stratégia megtervezésében. Használja arra, hogy megragadja a valós ügyfelek legfontosabb ötleteit, és beépített ütemtervekkel készítsen projektütemtervet.

Az ügyfél-visszajelzési eszközök különösen hasznosak annak tervezéséhez, hogy mely termékeken szeretne először dolgozni. A Prodpad olyan AI-eszközöket kínál, amelyek visszajelzéseket gyűjtenek és általános betekintést nyújtanak. Használja ezeket az információkat az ügyfelek szegmentálására és azokra a termékekre való összpontosításra, amelyek megfelelnek az ügyfelek egyedi igényeinek.

A Prodpad legjobb funkciói:

  • Az ötletek felfedezését segítő funkciók segítségével könnyen megtekintheti, mely funkciókat szeretnék a felhasználók, és prioritást adhat a legfontosabb projekteknek.
  • A Jira, Microsoft és Github eszközökkel való integrációk lehetővé teszik a Prodpad beépítését a meglévő munkafolyamatokba, így nem zavarja meg a csapat munkáját.
  • A Product Backlog Workflow funkcióval lebontja az ötleteket és azonosíthatja a legkívánatosabb funkciókat, hogy felszámolja a termékek hátralékát.

A Prodpad korlátai:

  • Egyes felhasználók szerint a road mapok hosszú vagy összetett termékfejlesztési folyamatok esetén zavarosak lehetnek.
  • Az archivált ötletekhez nincs hozzáadva előzmény, ezért az indokokat külön kell nyomon követnie.

Prodpad árak:

  • Útitervek: Ingyenes próba
  • Útitervek Alapvető funkciók: 30 USD/szerkesztő/hónap
  • Útitervek Haladó: 55 USD/szerkesztő/hónap

Prodpad értékelések és vélemények:

  • G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,0/5 (10+ értékelés)

3. Airfocus

Productboard alternatívák: Airfocus
via Airfocus

Az Airfocus segít megérteni a felhasználói igényeket, megtervezni a projekt végrehajtását és összehangolni a csapatokat. Ez a stratégiai termékmenedzsment platform lehetővé teszi a termékfejlesztés kezelését a felfedezéstől és a prioritások meghatározásától a stratégiáig. Moduláris platformként épült, és célja, hogy központi csomópontként szolgáljon az összes termékkel kapcsolatos munkához. ?

Szerezzen betekintést a felhasználói élménybe, és gyűjtsön termékkel kapcsolatos visszajelzéseket, hogy biztosan a megfelelő problémákat oldja meg. Lépjen kapcsolatba a tényleges felhasználókkal egy márkás portál létrehozásával, ahol ötleteket oszthat meg ügyfeleivel.

Használja az útiterv-eszközt, hogy világos irányt határozzon meg, és a csapatok pontosan tudják, mire számíthatnak minden egyes lépésnél. Ötleteljen, jelentse be a termék bevezetését, és ünnepelje a sikereket egy helyen.

Az Airfocus legjobb funkciói:

  • Az Airfocus natív alkalmazásai lehetővé teszik a termékfejlesztés moduláris megközelítésének kialakítását, vagyis a szerszámot az Ön egyedi igényeinek megfelelően tudja kihasználni.
  • Az egyéni nézetek megkönnyítik az adatok vizualizálását Gantt-diagramok, Kanban-táblák és táblázatok segítségével.
  • A road map szoftver átláthatóságot biztosít a csapat terveihez, és számos felhasználási esethez testreszabható.

Az Airfocus korlátai:

  • A felhasználók szerint a Jira integrációja nem mindig volt megbízható.
  • Az árak a felhasználók számától függnek, így drágább lesz, ha sok csapattaggal dolgozik együtt.

Airfocus árak:

  • Advanced: 69 USD/szerkesztő/hónap
  • Előny: Egyedi éves árazás
  • Enterprise: Egyedi éves árak

Airfocus értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. UserVoice

Productboard alternatívák: UserVoice
via UserVoice

A UserVoice egy termékmenedzsment rendszer, amely segít stratégiákat kidolgozni a termékfejlesztéshez. A felhasználói visszajelzések táblája segítségével könnyen megtekintheti, mit mondanak az ügyfelek a termékeiről, és mely funkciókat szeretnék leginkább.

Az eszköz adatvezérelt megközelítést alkalmaz, hogy az érdekelt felek meghatározzák a vevői igények kielégítésének legjobb módjait. A felhasználói történetek létrehozásától kezdve a termékek használatának megfigyeléséig betekintést nyerhet abba, hogyan szolgálhatja ki jobban vevőit. ?

A UserVoice legjobb funkciói:

  • A visszajelzési űrlapok és eszközök célja a kapcsolatok ápolása, az ügyfelek meghallgatásának érzése és a jobb márkaépítés.
  • A felhasználóbarát felületnek köszönhetően könnyen használható, anélkül, hogy órákat kellene töltenie a meredek tanulási görbe elsajátításával.
  • Az integrációk között megtalálható a Jira, a Slack, az Azure DevOps és a Zendesk.

A UserVoice korlátai:

  • A felhasználók kedvelik a meglévő integrációkat, de szeretnék, ha több platformot támogatnának.
  • Nincs e-mailes vagy online ügyfélszolgálat, ami azt jelenti, hogy a hibákkal kapcsolatos segítségnyújtás bonyolult lehet.

UserVoice árak:

  • Essentials: 699 USD/hó
  • Pro: 899 USD/hó
  • Prémium: 1349 USD/hó
  • Enterprise: Egyedi árazás

UserVoice értékelések és vélemények:

  • G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (60+ értékelés)

5. Convas

Convas
via Convas

A Convas egy ügyfél-visszajelzés-gyűjtő eszköz, amely megkönnyíti az emberek által valóban igényelt termékek fejlesztését. Használja a Visszajelzés oldalt, hogy visszajelzéseket gyűjtsön saját csapattagjaitól és valódi ügyfeleitől. Adjon hozzá funkciószavazást, hogy a felhasználók fel- vagy le tudják szavazni a különböző funkciókat.

Az ügyfelek visszajelzései alapján készítsen ütemtervet a termék életciklusához. Mutassa meg egyértelműen az érdekelt feleknek, hogy mi van folyamatban, mi készült el és mi következik. Az automatikus értesítések segítségével tájékoztathatja a felhasználókat, ha olyan új terméket hoz forgalomba, amely érdekelheti őket.

A Convas legjobb funkciói:

  • A visszajelzési oldal teljesen testreszabható. Használja a megjegyzéseket, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a felhasználókkal, hozzon létre több táblát a különböző típusú visszajelzésekhez, és adjon hozzá címkéket a jobb szervezés érdekében.
  • Adja hozzá a Visszajelzés widgetet a céloldalaihoz, hogy betekintést nyerjen anélkül, hogy a felhasználók elhagynák a webhelyét.
  • A termékfrissítési bejelentésekkel könnyebb, mint valaha bejelenteni az új funkciókat és termékbevezetéseket.

A Convas korlátai:

  • Egyes felhasználók szerint az alkalmazás hibás volt, ami lassította a termékfejlesztési folyamatot.
  • Ha több mint 100 felhasználót szeretne nyomon követni, akkor üzleti szintű csomagot kell vásárolnia.

Convas árak:

  • Ingyenes: 0 USD/hó, legfeljebb 25 nyomon követett felhasználóval
  • Növekedés: 15 USD/hó, legfeljebb 100 nyomon követett felhasználóval
  • Üzleti: 150 USD/hó, korlátlan számú nyomon követett felhasználóval
  • Privát: 99 USD/hó a privát visszajelzési funkcióért

Convas értékelések és vélemények:

  • G2: 4,0/5 (1+ értékelés)
  • Capterra: N/A

6. Pendo

Pendo
via Pendo

A Pendo célja, hogy jobbá tegye a digitális termékek használatát. Ez az all-in-one eszköz a marketing, az IT, a termékfejlesztés és az ügyfélszolgálat területén egyaránt használható.

A low-code megoldások megkönnyítik a csapat minden tagjának a Pendo használatát, hogy ügyfél-visszajelzéseket gyűjtsön és jobb termékeket fejlesszen. A visszamenőleges adatok és a minőségi visszajelzések együttesen teljes áttekintést nyújtanak arról, hogy az ügyfelek hogyan használják és mit gondolnak a termékeiről.

A Pendo legjobb funkciói:

  • Adja meg termékötleteit, és ossza meg azokat közvetlenül az ügyfelekkel, hogy visszajelzést kapjon, mielőtt elkezdené a funkciók és új alkalmazások fejlesztését.
  • A SaaS portfólió betekintés lehetővé teszi a meglévő eszközök és munkafolyamatok ellenőrzését a digitális munkaterület racionalizálása érdekében.
  • Az AI funkciók mélyreható betekintést és elemzéseket nyújtanak, amelyekről csapattagjai egyedül esetleg lemaradnának.

A Pendo korlátai:

  • Az árak kihívást jelenthetnek a korlátozott költségvetéssel rendelkező startupok számára.
  • Egyes egyéni jelentések nem érhetők el az alkalmazásban, vagyis a részletesebb információkhoz a számítógépét kell használnia.

Pendo árak:

  • Ingyenes: Ingyenes, maximum 500 havi aktív felhasználóval
  • Starter: 7000 USD/év, maximum 10 000 havi aktív felhasználóval
  • Growth: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!
  • Portfólió: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pendo értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. ProductPlan

ProductPlan
via ProductPlan

A ProductPlan az egyik legnépszerűbb eszköz a potenciális termékek értékeléséhez, a termékstratégia kidolgozásához és a projekt ütemtervének elkészítéséhez egy helyen.

Használjon egyéni nézeteket és szűrőket, hogy személyre szabja az eszközt vállalkozásának. Hozzon létre rugalmas elrendezéseket, hogy a csapat tagjai megértsék a termékfejlesztési folyamatot és a végső célokat. ?

A portfólió ütemtervek segítségével átfogó képet kaphat az összes folyamatban lévő projektről. Zökkenőmentesen követheti nyomon a különböző termékek és funkciók előrehaladását, függetlenül attól, hogy azok brainstorming, felhasználói tesztelés vagy végleges szállítás fázisban vannak.

A ProductPlan legjobb funkciói:

  • A SOC 2 Type II megfelelőség azt jelenti, hogy ez az eszköz ideális minden szervezet számára, beleértve azokat a vállalkozásokat is, amelyek extra biztonságra szorulnak.
  • Importáljon, szinkronizáljon és csatlakozzon több tucat eszközhöz, beleértve olyan kedvelt termékeket, mint a Jira, a GitHub és a Zapier.
  • Több tucatnyi útiterv-sablon segítségével könnyedén elkészítheti termékstratégiájának vizuális elrendezését.

A ProductPlan korlátai:

  • Egyes felhasználók szerint a csapatmunka zavaros lehet.
  • Nincs offline mód, ezért a feladatok elvégzéséhez internetkapcsolatra van szükség.

ProductPlan árak:

  • Alap: 39 USD/hó
  • Professional: 79 USD/hó
  • Enterprise: Egyedi árazás

ProductPlan értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

8. Roadmunk

Roadmunk
via Roadmunk

A Roadmunk a termékfejlesztő csapatok számára készült útiterv-készítő eszköz. Használja a platformot vizuális útiterv készítéséhez, amelyet megoszthat az érdekelt felekkel, hogy támogatást szerezzen következő termékéhez. Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit, és rangsorolja, mely funkciókat szeretné legközelebb megvalósítani.

A Roadmunk legjobb funkciói:

  • Több mint 35 útvonalterv-sablon segítségével időt és energiát takaríthat meg a termékfejlesztési folyamat megtervezésekor.
  • A Roadmunk API lehetővé teszi egyedi integrációk létrehozását, hogy zökkenőmentesen használhassa kedvenc eszközeit.
  • A Visszajelzés-beérkező levelek mappa hasznos teret biztosít az ügyfelek véleményének nyomon követéséhez.

A Roadmunk korlátai:

  • Egyes felhasználók több adatot szeretnének megadni a leírási mezőkben, ezért több testreszabási lehetőséget szeretnének.
  • Minden egyes ütemterv-lépéshez dátumot kell hozzáadnia, ami kevésbé szigorú határidőkkel rendelkező szervezetek számára túl részletes lehet.

Roadmunk árak:

  • Starter: 19 USD/hó egy road mapperért
  • Üzleti: 49 USD/szerkesztő/hónap
  • Professional: 99 USD/szerkesztő/hónap
  • Enterprise: Egyedi árazás

Roadmunk értékelések és vélemények:

  • G2: 4,0/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

9. Rapidr

Rapidr
via Rapidr

A Rapidr segít Önnek termékötleteket gyűjteni, vásárlói visszajelzéseket összegyűjteni és a felhasználókat bevonni a fejlesztési folyamatba. Használja a nyilvános és zárt visszajelzési fórumokat, hogy valódi betekintést nyerjen a meglévő termékekbe és a felhasználók által keresett funkciókba. Azonosítsa a fejlesztésre legalkalmasabb termékeket, és készítsen ütemtervet a folyamat nyomon követéséhez.

A Rapidr legjobb funkciói:

  • A 7 meglévő integráció és a további 5 fejlesztés alatt álló integráció megkönnyíti a népszerű fejlesztési eszközök használatát a Rapidr segítségével.
  • A funkciókérés-követés segítségével nyomon követheti, hogy a felhasználók milyen típusú termékeket szeretnének.
  • A beépített hibajelentő funkcióval a felhasználók jelölhetik a termékben fellépő problémákat, hogy a csapatod azokat megoldhassa.

A Rapidr korlátai:

  • Az adatok vizualizálása alapszintű, nincs Gantt-diagram vagy fejlettebb útvonaltervező eszköz.
  • Bár a felület könnyen használható, egyes felhasználók több funkciót szeretnének.

Rapidr árak:

  • Startup: 49 USD/hó
  • Üzleti: 199 USD/hó
  • Enterprise: Egyedi árazás

Rapidr értékelések és vélemények:

  • G2: 4,5/5 (2+ értékelés)
  • Capterra: N/A

10. Craft. io

Craft.io
via Craft.io

Használja a Craft. io-t a felhasználói visszajelzések összegyűjtéséhez és a megalapozottabb termékdöntések meghozatalához. A vizuálisan vonzó felület segítségével könnyen létrehozhat útiterveket és stratégiai ütemterveket a csapat összehangolásához. Priorizálja a funkciókat, igazítsa a kapacitást és egyszerűsítse a végrehajtást, mindezt egy helyen.

A Craft. io legjobb funkciói:

  • Az automatizálás lehetővé teszi, hogy azonnal feladatokat rendeljen a csapat tagjaihoz, és integrálja más fejlesztési eszközökkel, például a Jira-val.
  • Kezelje termékportfólióját a backlog, célok, függőségek és kezdeményezések mezőivel.

A Craft. io korlátai:

  • Egyes felhasználók hibákat tapasztaltak, amelyek miatt a feladatok rossz csapattagoknak lettek hozzárendelve.
  • A termékfejlesztési terv nem annyira intuitív, mint egyes versenytárs eszközöké.

Craft. io árak:

  • Starter: 19 USD/szerkesztő/hónap
  • Előny: 79 USD/szerkesztő/hónap
  • Enterprise: Egyedi árazás

Craft. io értékelések és vélemények:

  • G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

Készítsen jobb termékeket hatékonyabban a ClickUp segítségével

Akár startupot, közepes méretű céget vagy nagyvállalatot vezet, néhány kattintással jobb termékeket hozhat létre. Ezekkel a Productboard alternatívákkal új módszereket találhat az ügyfelek igényeinek megismerésére, a funkciók fontossági sorrendjének megállapítására és a termékek kivitelezésének racionalizálására.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere megkönnyíti az összes feladat kezelését egy helyen. Ráadásul több száz integráció működik zökkenőmentesen azokkal a termékfejlesztési eszközökkel, amelyekre szüksége van ügyfelei kiszolgálásához.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el mélyebb betekintést nyerni ügyfelei igényeibe, hogy olyan termékeket fejlesszen, amelyeket évekig szeretni fognak. A legjobb az egészben, hogy a ClickUp örökre ingyenes!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp