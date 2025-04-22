20 ingyenes termékmenedzsment sablon

A termékmenedzser kulcsszerepet játszik a termék életciklusának minden területén, és ezzel tényleg minden területet értünk.

A termékmenedzserek közel 80%-a segít a terméktervezésben, de emellett más területeken is aktívak, például a fejlesztésben, a menedzsment stratégiában, a marketingben és a felhasználói élményben.

Ennek ellenére a termékmenedzserek gyakran a legtöbb idejüket váratlan problémák megoldásával töltik. Ez nem könnyű feladat! 😳

Mindez azt jelenti, hogy termékmenedzserének valószínűleg jól jönne egy kis segítség. És talán egy koktél is. 🍸

Szerencsére segítségre számíthat! Rengeteg ingyenes és megbízható termékmenedzsment eszköz és sablon áll rendelkezésre, amelyek segítségével a termékmenedzserek időt takaríthatnak meg és hatékonyabbá válhatnak a folyamat minden egyes lépésében.

20 termékmenedzsment sablon

Mielőtt belevágna a termékterv megvalósításába, győződjön meg arról, hogy világos termékötlete van, és hogy van rá piac. Kezdje az elejéről, és tegye fel magának a legsürgetőbb kérdéseket:

Hogyan néz ki ez a termék?

Milyen megoldásokat kínál?

Kik a célcsoport tagjai?

Ez a lista egy átfogó áttekintést nyújt a termékmenedzsment sablonokról, amelyek megkönnyítik a termékmenedzsment útját.

Sablonok az értékajánlat megszilárdításához

1. ClickUp termékismertető sablon

Termékismertető sablon a ClickUp-tól

Ez a ClickUp Doc dokumentum a termék alapjait ismerteti, és ideális a tervezés és a koncepció kidolgozásának korai szakaszában.

Ez egy kiváló eszköz, ha kutatási fázisban van, vagy valakinek bemutatja az ötletét.

Ez a termékleírás-sablon hasznos lehet a termék sikerességével, céljával és értékével kapcsolatos dokumentumok tárolásához. Leírja a terméket, a megoldott problémát, a kontextust, a tervezési megjegyzéseket és egyebeket.

Ha még nem jártas a termékmenedzsmentben, ez a sablon Önnek szól!

2. ClickUp termékstratégiai sablon

Termékstratégiai sablon a ClickUp-tól

A ClickUp termékstratégiai sablonja struktúrát biztosít, amely segít a termékstratégia megtervezésében és vizualizálásában. Vizualizálja a kiadásokat, és teremtsen konszenzust a legfontosabb döntéshozók között az egységes, egyetlen termékinformációs forrás és a csapat felelősségvállalása révén.

3. ClickUp termékbevezetési sablon

Termékbevezetési sablon a ClickUp-tól

Ez a ClickUp termékbevezetési sablon tökéletes új termék bevezetésének vagy meglévő termék újrabevezetésének promóciójához. Gantt-diagramot, vizuális ütemtervet és az adott termék bevezetéséhez szükséges összes tevékenységet tartalmaz.

4. Vásárlói személyiség sablonok a Hubspot-tól

FORRÁS: HubSpot

Ez a sablon ad választ a következő kérdésre: ki használná ezt a terméket?

Ez az első lépés a termék célközönségének kutatásához és azonosításához, az ideális fiktív vásárló , az úgynevezett vásárlói személyiség megalkotásával.

A vásárlói profilok alapos betekintést nyújtanak a demográfiai adatokba, érdeklődési körbe, életmódba, helyszínbe és a legfontosabb célcsoport közös történetébe, akikkel valószínűleg sikerrel járhat. Ezek a sablonok segítenek ezeket a személyeket megalkotni, és segítenek bizonyítani termékének értékét hasonló ügyfelek számára, amikor azt az érdekelt feleknek bemutatja.

5. Excel termékösszehasonlító sablon

FORRÁS: Smartsheet

Ez a Smartsheet Excel-sablon a termékjellemzők más hasonló termékekkel való összehasonlítására szolgál.

Ön vagy termékmenedzsere ezt felhasználhatja annak megítélésére, hogy terméke milyen értéket képvisel más, hasonló problémákat megoldó termékekhez képest.

Ráadásul ezt a sablont többször is felhasználhatja a termék különböző iterációi során. Így nemcsak a kezdeti tervezési és fejlesztési szakaszokban lehet hasznos, hanem visszatérhet hozzá, vagy újra felhasználhatja, amikor a versenyképesség megőrzése érdekében frissítéseket fontolgat.

6. Story Template by Intercom

Ha elakad a termékütemterv elkészítésének gondolatától, vagy ha a sprintek kissé bonyolultnak tűnnek, ez a sablon lehet a legjobb következő lépés az Ön számára.

Ez a sablon rövid és tömör, de segít kidolgozni a szükséges apró részleteket, amelyekkel igazolhatja termékét, és elkezdheti megvalósítani azt.

Összegezze értékajánlatát vagy a termék által megoldott problémával kapcsolatos „történetet”, valamint tervezési tervét.

Ha még mindig nehéznek találja az UVP összefoglalását anélkül, hogy egy regény hosszúságú dokumentumot adna át, kezdje azzal, hogy felsorolja termékének funkcióit és legfontosabb kiadásait. Ez segít prioritásokat felállítani a kezdeti feladatok és határidők között, hogy ezek a funkciók megvalósulhassanak, és az ütemterv végül formát öltse.

Sablonok a terméktervek kezeléséhez

Á, most jön a jó rész, a termékterv elkészítése.

A stratégiai ütemterv a termékmenedzsment iránytűje. Segít abban, hogy folyamatosan produktív irányba haladjon, és meghatározza a hosszú és rövid távú célokat.

7. ClickUp ütemterv-tábla sablon

Rendezze el ötleteit, és kezdje meghódítani a piacot ezzel a ClickUp Roadmap Whiteboard sablonnal.

Mostantól vizuálisan vonzó ütemtervet készíthet új termékéhez, projektjéhez vagy tervéhez. A ClickUp Roadmap Whiteboard Template sablonja lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse egy új termék életciklusát és a megvalósításában részt vevő személyeket. A kész ütemterv útmutatásként szolgál az új termékek jövőbeli projektmenedzsmentjéhez.

8. ClickUp minimálisan életképes termék sablon

Minimálisan életképes termék sablonok a ClickUp-tól

A ClickUp minimálisan életképes termék sablonja segít megtervezni termékének ütemtervét. Ez a minimálisan életképes termék sablon útmutatóként szolgál annak eldöntéséhez, hogy a minimális termék életképes-e vagy sem. Számos kritikus kérdést tartalmaz, amelyek segíthetnek a termék validálási stratégiájának kidolgozásában is.

9. Termékfejlesztési sablon

FORRÁS: Miro

Ez a Miro sablon segít a többfunkciós csapatoknak ugyanazon a felületen együttműködni és átfogó célokat kezelni.

A legtöbb agilis fejlesztőcsapat többfunkciós, vagyis különböző készségekkel rendelkező egyénekből álló csoportok dolgoznak együtt egy működőképes termék létrehozásán. Az agilis keretrendszerek nagyon népszerűek, de a megkérdezett termékmenedzserek több mint kétharmada nem rendelkezik többfunkciós csapattal.

Ha ez a módszer még nem tűnik a legmegfelelőbbnek, vagy teljesen új Önnek, ez a sablon lesz az agilis termékmenedzsment alapja. 🙏🏻

És említettük már, hogy a Miro integrálható a ClickUp-pal? 👀

A Miro termékfejlesztési sablonja szintén emlékeztet a ClickUp Gantt-nézetére, és a ClickUp Embed nézetével a feladatok mellé is hozzáadható.

Sprint sablon a ClickUp-tól

Ez egy középhaladó sablon, de nagyon sok funkcióval rendelkezik. Nyolc állapotot tartalmaz a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez, egy egyéni mezőt és három nézetet. 😱

Nagy projektek esetén a fejlesztők sprinteket használnak, hogy a határidőt kezelhető időkeretekre osszák fel.

A feladatok ezekhez a sprintekhez kapcsolódnak, és a sprint időkeretében történő elvégzésükkel a projekt tovább halad. A befejezetlen sprint feladatok átkerülnek a következő sprintre.

Profi tipp: Beállíthat Sprint Automations funkciót, hogy időt takarítson meg az ismétlődő műveletekkel, amikor egy feladatot végrehajt a ClickUp-ban!

Ezenkívül ezzel a sablonnal...

Állítsa be a Sprint időbecsléseket és pontokat az Egyéni mezőkben

Találjon lépésről lépésre leírt utasításokat arra vonatkozóan, hogyan testreszabhatja feladatait, egyéni mezőit, állapotait és nézeteket csapata sprint igényei alapján.

FORRÁS: Trello

A ClickUp táblázatos nézetéhez hasonló funkciókkal rendelkező Trello eszköz segítségével megtekintheti és fontossági sorrendbe állíthatja feladatait.

Ez a sablon a projekt ütemtervében megmaradt teendők együttműködésen alapuló vizuális ábrázolása, amely lehetővé teszi a feladatok egyik oszlopból a másikba történő áthelyezését, hogy azok befejezésének állapotát ábrázolja.

Kattintson a feladatokra a részletek megjelenítéséhez, és ossza meg vagy ágyazza be a feladatlap linkjét külső hozzáféréshez. Használja a ClickUp Trello integrációját, hogy néhány kattintással automatikusan feltöltse munkáját!

Nézze meg ezeket a retrospektív eszközöket!

12. Felhasználói folyamat sablon

FORRÁS: Miro

Ha felülvizsgálja rendszerét, és olyan módszereket keres, amelyekkel javíthatja meglévő termékét vagy növelheti webhelye konverziós arányát, akkor ez a sablon az Ön számára ideális.

Ez a Miro sablon a vásárló helyébe képzeli magát, és emlékezteti arra, hogy mindig a vásárlót helyezze előtérbe. Vizuálisan ábrázolja a vásárló által a rendszer vagy termék használata során végzett lépésről lépésre történő folyamatot, és segíthet egy intuitívabb felület kialakításában.

Határozza meg a felhasználói folyamat kezdetét és végét, állítsa be a kívánt irányt, amelyben a vásárló haladjon, és azonosítsa a döntési pontokat.

És ha szerinted ez a sablon klassz, akkor várj, amíg megnézed a ClickUp gondolattérképeit. 😎

Sablonok a különbséget jelentő részletekhez

Kiadási megjegyzések sablonok a ClickUp-tól

Ez a kezdőknek is könnyen használható ClickUp kiadási megjegyzések sablon elengedhetetlen ahhoz, hogy mérnöki csapatai naprakészek legyenek a termék frissítéseivel kapcsolatban!

Adjon hozzá részleteket és módosításokat az új kiadásokra vonatkozó értékajánlatához, és tervezze meg, hogyan fogja külsősöknek bemutatni a frissítéseket ezzel a ClickUp Doc dokumentummal.

A termékek a piacra dobás után is folyamatosan változnak és fejlődnek a vásárlói visszajelzések és az innovációknak köszönhetően. Fontos, hogy minél hamarabb meghatározza a termék irányvonalát, és erről mindenki egyetértésben legyen! Ez a sablon segít Önnek a nehéz munkában. 😌

Bónusz: Sajtóközlemény-sablonok!

14. Google Sheets termékterv sablon

FORRÁS: Google Sheets

Használja ezt a sablont referenciaanyagként, hogy összegyűjtse a termékbevezetéssel kapcsolatos információkat, beleértve a stratégiát, a piacelemzést, a célközönség típusait és az értékajánlat rövid áttekintését.

Ez a Google Sheets sablon hasonlóan van felépítve, mint egy dokumentum, ahol minden cellában elegendő hely áll rendelkezésre a szükséges részletek megadásához. Tekintse ezt a sablont személyes Spark Notes leírásának, amely tartalmazza az elvégzett feladatokat, a főbb teendőket, és egy végső ellenőrzési eszközt, amellyel megbizonyosodhat arról, hogy minden alapot lefedett, mielőtt sikeres termékbevezetési stratégiát hajt végre.

Testreszabhatja saját termékbevezetési tervét a ClickUp Docs-ban, vagy könnyedén beágyazhatja Google Sheets-ét feladataiba és dokumentumaiba!

Profi tipp: Tartsa mindig kéznél termékbevezetési tervét úgy, hogy a feladatleírások végén egy egyéni mezőben linket helyez el hozzá!

15. Termékkiadás IG sablon

FORRÁS: Canva

Ó, Canva, mennyire szeretlek? Hadd számoljam meg, miért... és ezzel a sablonnal kezdem!

A Canva arról ismert, hogy segítségével a felhasználók könnyedén készíthetnek kiváló minőségű grafikákat és képeket a közösségi médiához anélkül, hogy közösségi média szakértőknek kellene lenniük. Ez a sablon sem kivétel!

Készítsen márkájához illő, esztétikus Instagram-sztori sablont, hogy megossza termékeivel kapcsolatos információkat és növelje azok ismertségét! Ez olyan, mint egy plug-n-play megoldás a közösségi médiás bejegyzéseihez.

A Canva rengeteg nyílt licencű témát kínál, így biztosan találsz olyat, amely illeszkedik a marketingstratégiádhoz.

Különösen akkor hasznos ez a sablon, ha nem egy többfunkciós csapatban dolgozik. Szeretne még több jó hírt hallani erről a sablonról? Ha ebben a szakaszban tart, akkor valószínűleg terméke már szinte készen áll arra, hogy bemutassa a világnak! 😍

16. ClickUp hiba- és probléma-nyomkövetési sablon

Kövesse nyomon és figyelje webhelye hibáit és problémáit, és könnyedén rendelje hozzá őket csapatához.

A hibák nyomon követése fontos a szoftverek hatékonyságának, megbízhatóságának és zökkenőmentes működésének fenntartása érdekében. Ez a ClickUp hibanyomkövetési sablon lehetővé teszi a hibák jelentését, nyomon követését és prioritásainak meghatározását ugyanazon a helyen, ahol a többi munkáját is elvégzi.

A ClickUp hibajelentési és problémakezelési sablonja szintén segít a minőségbiztosítási elemzőknek, mérnököknek vagy bármely agilis csapatnak időt megtakarítani a problémakezelésben az előre elkészített nézetek, egyéni állapotok, egyéni mezők és egyéb funkciók segítségével.

17. Hibaüzenet-követési sablon az Airtable-től

FORRÁS: Airtable

Ha hibákkal találkozik a termékfejlesztési folyamat során vagy a termék kiadása után, ez az Airtable sablon segít a termékmenedzsereknek a hibák prioritásainak meghatározásában és állapotuk kezelésében.

A hibajelentéseket és incidensek jelentéseit konkrét személyeknek rendelheti hozzá, szövegesen és színekkel rangsorolhatja a mérnöki csapat számára, leírásokat adhat hozzá, megjegyezheti, hogy a jelentés mennyi ideje van nyitva, mi az eredeti forrása, és még sok mást. Az Airtable stílusához híven ez a sablon is egy élő linkekkel ellátott táblázatként van felépítve, és űrlapokat is beágyazhat, hogy gyorsan visszatérhessen hozzájuk, amikor csak szüksége van rá.

Miért szeretjük még ezt a sablont? Mert beágyazhatja az Airtable sablonját a ClickUp-ba, így nem kell további lapokat megnyitnia a hozzáféréshez. 😉

FORRÁS: Aha

A célok és a legfontosabb eredmények, más néven OKR-ek, egy népszerű célkitűzési keretrendszer, amely segít a termékmenedzsereknek mérni a termék eredményeit. Az OKR-ek meghatározása segít abban is, hogy meghatározza, mi jelent sikert a termék számára, ezért az OKR-ek nyomon követése rendkívül fontos.

Ez az Excelben található OKR bizalomkövető sablon segít termékmenedzsereinek meghatározni, hogy terméke mennyire felel meg az eredeti értékajánlatnak. Használja ezt a táblázatot, hogy egy kis numerikus bizalmat adjon az elvégzett munkához, vagy azonosítsa a fejlesztendő területeket.

De nem kell megállni az OKR-eknél! Rengeteg értékes teljesítménymutató és mérőszám létezik, amelyek segítenek mérni termékének általános állapotát és sikerességét. 👀

Hasonlítsa össze a Jira és az Aha! szoftvereket!

Bónusz: Termékárlista sablonok!

19. ClickUp OKR és célok sablon

OKR és célok sablon a ClickUp-tól

Használja a ClickUp OKR és célok sablonját a csapata céljainak nyomon követéséhez. A ClickUp rugalmas felépítése lehetővé teszi vállalatának, hogy vállalati, részleg- és akár csapatcélokat is kitűzzön. Mindez az átfogó célhoz vezet! Ezzel a sablonnal a különböző nézetek segítségével szűrhet a vállalaton és a csapaton belüli területek között.

Bónusz: AI eszközök termékmenedzserek számára

20. ClickUp termékigény-sablon

Termékigény-dokumentum a ClickUp segítségével

A termék megjelenése után is van még tennivaló! Az új funkciók ugyanannyi időt, figyelmet és termékmenedzsmentet igényelnek, mint az első verzió.

A ClickUp által készített termékigény-dokumentum sablon olyan, mint egy személyes ellenőrzőlista a termékmenedzserek számára, amelynek segítségével megbizonyosodhatnak arról, hogy tevékenységük hozzáadott értéket jelent a végső célhoz.

Tekintse ezt egy mini termékterv sablonnak, amelynek segítségével lebontja és megszilárdítja az új funkciók leírását, tervezését, történetét, célközönségét és részleteit, hogy biztosan stratégiai döntéseket hozzon.

Kapcsolódó: Hogyan írjunk projektjavaslatot és termékmenedzser interjúkérdéseket

A termékmenedzsment sablon használatának előnyei

Még ha nem is termékmenedzser, de szorosan együttműködik egy termékmenedzserrel, terméket fejleszt, újraértékeli a jelenlegi folyamatait, vagy csak egy kis időt szeretne megtakarítani, ez a sablonlista Önnek szól.

Ezek a termékmenedzsment sablonok nem azzal a szándékkal készültek, hogy átfogó munkamenedzsment megoldást nyújtsanak, hanem azért, hogy segítsenek Önnek a termékéhez kapcsolódó konkrét teendőkkel kapcsolatos információkat könnyen megtalálható és még könnyebben érthető módon tárolni.

Bár az előre elkészített sablonok rendkívül hasznosak lehetnek a folyamatok kidolgozásában, az ütemtervek elkészítésében és annak biztosításában, hogy minden apró részletet figyelembe vegyenek, nem nyújtanak támogatást a termékmenedzser szerepének tényleges menedzsment részében.

Termékmenedzsere a sikeres termékbevezetés után is sokáig a képben marad. Az új iterációk, hibák és ügyfélvisszajelzések folyamatosan mozgásban tartják a termékmenedzsereket, akiknek általában több kell a dokumentumok vagy táblázatok elkészítésénél, hogy komoly előrelépést érjenek el.

Szóval, mi a legfontosabb időmegtakarítási tippünk a termékmenedzsmenttel kapcsolatos mindenre? 🥁🥁🥁

Kiegészítheti ezt a sablonlistát egy hatékony termékmenedzsment szoftverrel, amelyet az eszközök egyetlen helyen történő összevonására, szervezésére és kezelésére fejlesztettek ki.

Mint a ClickUp. 🚀

A ClickUp több száz eszközt kínál a termékmenedzsment folyamatok racionalizálásához, és minden funkciójának középpontjában az együttműködés és a testreszabás áll.

Használja a termékmenedzsment sablonokat következő termékbevezetéséhez

Lehet, hogy úgy tűnik, hogy a termékmenedzser munkája soha nem ér véget, de ha ezeket a sablonokat a legelejétől a legvégéig kihasználja, akkor termékmenedzsere időt, energiát és számos potenciális fejfájást takaríthat meg.

Ha pedig ennél a listánál vagy a ClickUp sablon központjában található sablonoknál valamivel többre van szüksége, semmi gond! A ClickUpban saját sablonokat is létrehozhat!

Segíteni szeretnénk, és pontosan tudjuk, mire van szüksége, mert a ClickUp-ot pontosan erre a célra fejlesztettük ki. 🥳

Hagyja, hogy mi gondoskodjunk a termelékenységről, így Ön az álmai termékterv végrehajtására koncentrálhat! Töltse le a ClickUp alkalmazást, és kezdje el ingyen! ✨