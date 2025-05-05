A 10 legjobb termékmenedzsment szoftvereszköz 2025-ben

Terméket hoz létre? Izgalmas! De ez gyorsan kaotikus helyzethez vezethet. A megfelelő munkafolyamatok és eszközök nélkül a feladatok szétszóródnak, a kommunikáció megakad, és a határidők csak találgatások maradnak. ⏰

A struktúra hiánya késedelmekhez és zavarokhoz vezet, ami értékes időt vesz igénybe, amelyet egy jobb termék fejlesztésére fordíthatnánk. Én is átéltem ezt, és megtanultam a nehéz úton. De a hibákból értékes tanulságokat szűrhetünk le, nem igaz?

Ezért megvizsgáltam a termék életciklusának minden szakaszát racionalizáló különböző termékmenedzsment eszközöket. Ebben a listában bemutatom a 10 legjobb termékmenedzsment eszközt, kiemelve azok egyedi funkcióit, korlátait, felhasználói értékeléseit és árait, hogy segítsen a csapatának a legjobb választást meghozni. 📊

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb termékmenedzsment eszköz, amelyet kipróbálhat: ClickUp – A legjobb a racionalizált termékmenedzsmenthez, egyedi munkafolyamatokkal

Productboard – A legjobb a funkciók prioritásainak meghatározásához az ügyfelek visszajelzései alapján

Aha! – A legjobb útitervek és stratégiai terméktervezéshez

Jira – A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a problémák nyomon követéséhez

Trello – A legjobb vizuális feladatkezeléshez egyszerű Kanban táblákkal

Monday.com – A legjobb csapatok közötti együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez

Asana – A legjobb feladatkezeléshez és csapatkoordinációhoz

Wrike – A legjobb a részletes munkafolyamat-testreszabáshoz és erőforrás-kezeléshez

Airtable – A legjobb rugalmas, adatbázis-vezérelt projektmenedzsmenthez

Notion – A legjobb all-in-one munkaterület jegyzetek, projektek és adatbázisok számára

Mit kell keresnie egy termékmenedzsment eszközben?

A termékmenedzsment eszközök értékelésekor több kulcsfontosságú tényező is befolyásolhatja döntését. Íme néhány általános és egyedi funkció, amelyet figyelembe veszek, hogy összehasonlítsam más piaci eszközökkel:

Felhasználóbarát felület: intuitív kialakításának köszönhetően mindenki könnyedén elsajátíthatja a használatát.

Együttműködési eszközök: Valós idejű kommunikációs lehetőségeket biztosítanak a csapatmunka javítása érdekében.

Feladatkezelés: Lehetővé teszi a feladatok egyszerű létrehozását, kiosztását és nyomon követését, mindenféle bonyodalom nélkül.

Integrációs képességek: Lehetővé teszi a már használt alkalmazásokkal való egyszerű összekapcsolást, hogy minden szinkronban legyen.

Testreszabási lehetőségek: Lehetőséget kínál a moduláris termékmenedzsment platform testreszabására a csapata egyedi munkafolyamatához – ez óriási különbséget jelenthet.

Jelentések és elemzések: Hozzáférést biztosít Hozzáférést biztosít a termékmenedzsment KPI-khez és mutatókhoz a haladás nyomon követése érdekében

Mobil hozzáférhetőség: Tartalmaz egy mobilbarát verziót vagy alkalmazást az útközbeni hozzáféréshez

Automatizálási eszközök: automatizálják az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítsanak meg és csökkentsék a hibák számát.

Vásárlói visszajelzések integrálása: Lehetővé teszi a felhasználói visszajelzések összegyűjtését és prioritásba rendezését közvetlenül az eszközön belül.

Speciális engedélybeállítások: Lehetővé teszi a különböző csapattagok hozzáférési szintjének finomhangolását a biztonság fenntartása érdekében.

Erőforrás-kezelő eszközök: Funkciókat biztosít a csapat kapacitásának és a munkaterhelés elosztásának nyomon követéséhez.

Integráció projektmenedzsment módszerekkel: Támogatja az Agile, Scrum vagy Kanban keretrendszereket

Útiterv-készítési funkciók: Vizuális eszközöket tartalmaz a termékek útitervének tervezéséhez és kezeléséhez.

📖 További információk: Fedezze fel a leggyakoribb termékfejlesztési terveket, hogy megértse a különböző kategóriákat és azok stratégiájában való alkalmazási lehetőségeit.

A számtalan rendelkezésre álló termékmenedzsment eszköz közül a tökéleteset megtalálni nehéz feladatnak tűnhet. Ha a megfelelő funkciókra – például a könnyű használatra, az együttműködésre és az integrációra – koncentrál, megalapozott döntést hozhat, amely elősegíti csapata sikerét.

Segítségképpen összeállítottam a 10 legjobb termékmenedzsment szoftvert, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat, javítják a csapatok közötti együttműködést és segítik a projektek ütemezett megvalósítását. 🎯

Az alábbi összehasonlító táblázat segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az eszközöket. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk őket.

Most nézzük meg részletesen ezeket az eszközöket!

1. ClickUp (A legjobb a testreszabott munkafolyamatokkal történő egyszerűsített termékmenedzsmenthez)

Kezdje el Készítsen termékigény-dokumentumokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp több mint egy egyszerű termelékenységi eszköz – ez az a megoldás, amely a termékfejlesztés kaotikus folyamatát egyszerűsítetté teszi. A ClickUp az egyik leggazdagabb funkciókkal rendelkező ingyenes termékmenedzsment eszköz, így különböző költségvetési korlátokkal rendelkező csapatok számára is elérhető.

Miért a ClickUp az első számú választásom a legjobb termékmenedzsment szoftverek közül? 🤔

Egyszerű.

A ClickUp egy helyen egyesíti az összes eszközt és folyamatot, megkönnyítve a termék életciklusának minden aspektusának kezelését – a feladatkövetéstől és a csapatmunkától a határidőkig és az erőforrásokig. ✨

A Clickup bevezetése óta a termékmenedzsment sokkal egyszerűbbé vált. A feladatok nyomon követhetők, és a műszerfal megjelenítése interaktív.

A Clickup bevezetése óta a termékmenedzsment sokkal egyszerűbbé vált. A feladatok nyomon követhetők, és a műszerfal megjelenítése interaktív.

Mi teszi a ClickUp-ot kiemelkedővé?

A ClickUp felhasználóbarát felülete és fejlett funkciói ideális választássá teszik a hatékony termékmenedzsmenthez.

Tökéletesítse dokumentációját a ClickUp Docs és az AI segítségével

A ClickUp egyik kedvenc eszközöm a ClickUp Brain, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan dokumentumokat hozzak létre és egy helyen gyűjtsem össze az ügyfelek visszajelzéseit.

A ClickUp Brain nem csak dokumentumok létrehozására és visszajelzések szervezésére szolgál, hanem a legfontosabb munkafolyamatokat is automatizálja.

Automatizálhatja a teendőket azáltal, hogy a feladatokhoz kiváltó eseményeket rendel, egyszerűsítheti az alfeladatok tervezését kisebb, megvalósítható feladatok létrehozásával, és időt takaríthat meg az adatok automatikus kitöltésével, ami csökkenti a manuális bevitelt az ismétlődő mezőkben, mint például az üzletek mérete vagy a következő lépések.

Ezek az automatizálási funkciók hatékonyabbá teszik a tervezést és a feladatkezelést, így Ön a stratégiai feladatokra koncentrálhat.

Készítsen gyorsan és egyszerűen termékigény-dokumentumokat (PRD) a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével gyorsan létrehozhat termékigény-dokumentumokat (PRD-ket) azáltal, hogy egyszerűen megadja a legfontosabb részleteket, mint például a termék céljait, funkcióit, célközönségét és korlátait.

A termékmenedzsmentben a együttműködés kulcsfontosságú, és a ClickUp ezt megkönnyíti a ClickUp Docs segítségével. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek, együtt szerkesszék a dokumentumokat és útközben finomítsák az ötleteiket.

Emellett összehangolhatja csapatát úgy, hogy megjegyzésekkel címkézi csapattársait, feladatokkal látja el őket, és azokat nyomon követhető feladatokká alakítja – mindezt ugyanazon a dokumentumon belül.

Vizuális tervezés és ötletek rendszerezése

Kössön össze a ClickUp Docs-ot a munkafolyamatokkal a zökkenőmentes feladatfrissítések, állapotváltozások és projektmenedzsment érdekében – mindezt egy helyen.

A ClickUp Whiteboards vizuális munkaterületet kínál valós idejű ötleteléshez és tervezéshez. A munkafolyamatokat ábrázolhatja, feladatokat kapcsolhat össze és felelősségeket rendelhet hozzá közvetlenül a tábláról, így ez az eszköz tökéletes az ötletek megvalósítható feladatokká alakításához.

Akár sprintet tervez, akár folyamatokat alakít ki, a ClickUp Whiteboards interaktív, dinamikus teret biztosít, hogy minden a terv szerint haladjon.

Hozzon létre feladatokat, adjon hozzá függőségeket és módosítsa az ütemezést a ClickUp Gantt Chart segítségével, hogy termékfejlesztése a tervek szerint haladjon.

Végül, imádom, hogy a ClickUp Mind Maps segítségével vizuálisan rendszerezhetem a termékötleteimet, és azokat megvalósítható feladatokká alakíthatom.

Néhány kattintással hozzáadhat, szerkeszthet vagy törölhet elemeket, sőt színekkel is jelölheti őket, hogy a termékfejlesztés különböző szakaszaiban is áttekinthetőek maradjanak a feladatok és listák. Ez egy rendkívül hatékony módszer, amellyel biztosítható, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

💡 Tudta? A ClickUp termékmenedzserei a ClickUp segítségével feladatok hozzáadásával bővítik a Sprinteket, miközben azok eredeti kontextusukban maradnak, például egy projektlistában vagy termékbacklogban.

Bontsa le ötleteit, kapcsolja össze feladatait, és valósítsa meg elképzeléseit a ClickUp Mind Maps segítségével!

Rugalmas projektmenedzsment funkciók

Kössön kapcsolatokat és kapcsoljon össze objektumokat, hogy részletes ütemterveket vagy munkafolyamatokat hozzon létre a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Gantt-diagramok elengedhetetlenek a projektek vizualizálásához. Lehetővé teszik az ütemtervek módosítását, a feladatok prioritásainak beállítását és a függőségek kezelését.

A projekt előrehaladtával valós időben átütemezheti a feladatokat, kezelheti a munkaterhelést és újrarendezheti az ütemtervet.

Ez a funkció áttekinthető, átfogó képet nyújt a teljes termékfejlesztési folyamatról, így minden részletet szem előtt tarthat, miközben rugalmasan alkalmazkodhat a változásokhoz.

A ClickUp Gantt Chart View integrálásával a munkafolyamatába jobban kezelheti a prioritásokat, nyomon követheti az előrehaladást és a projektek ütemezését, így ez az eszköz elengedhetetlen minden termékmenedzser számára.

Ezenkívül a Kanban táblák segítségével hatékonyan kezelheti a munkafolyamatokat, és a feladatokat a fejlesztés különböző szakaszaiban mozgathatja.

Könnyű együttműködés a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat funkció valós idejű, kontextusban történő kommunikációt tesz lehetővé a feladatok és projektek keretében. Ezzel a csapata megbeszélheti az ötleteket, megoszthatja a frissítéseket és megoldhatja a problémákat anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

A szálakba rendezett beszélgetések rendszerezetté teszik a vitákat, így a fontos információk mindig könnyen elérhetők. Ez a zökkenőmentes integráció elősegíti az együttműködést, és biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen a termékfejlesztési folyamat során.

A ClickUp legjobb funkciói:

Testreszabható feladatnézetek: Személyre szabhatja munkaterületét Személyre szabhatja munkaterületét a több mint 15 testreszabható ClickUp nézettel . Akár listák, táblák vagy naptárak segítségével kezeli a feladatokat, a ClickUp rugalmassága biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen a prioritásokkal és a munkafolyamatokkal.

Haladás nyomon követése: Kövesse nyomon termékének haladását Kövesse nyomon termékének haladását a ClickUp Dashboards segítségével. Meghatározhat mérföldköveket, nyomon követheti a feladatok elvégzését és valós idejű frissítéseket kaphat, így segítve csapatát a határidők betartásában és a terv szerinti haladásban.

Adjon hozzá widgeteket, például burnup diagramokat, időkövetést és kiosztott feladatokat a ClickUp Dashboards segítségével

Időkövetés: A ClickUp Project Time Tracking segítségével közvetlenül a feladatokon belül rögzítheti az órákat. Ez nemcsak javítja a felelősségvállalást, hanem segít a termék ütemtervének és az erőforrások elosztásának értékelésében is. A ClickUp Project Time Tracking segítségével közvetlenül a feladatokon belül rögzítheti az órákat. Ez nemcsak javítja a felelősségvállalást, hanem segít a termék ütemtervének és az erőforrások elosztásának értékelésében is.

Feladatok prioritásainak meghatározása: Tervezze meg következő lépéseit Tervezze meg következő lépéseit a ClickUp Task Priorities segítségével négy prioritási szinttel: Sürgős, Magas, Normál és Alacsony.

Kombinálja és rangsorolja a feladatok függőségeit, hogy meghatározza, mely feladatok „várnak” másokra, vagy „akadályozzák” másokat.

Zökkenőmentes integrációk: A ClickUp integrációk segítségével zökkenőmentesen együttműködhet különböző eszközökkel, például a Slackkel, a Google Drive-val és másokkal. Ez lehetővé teszi a csapatának, hogy információkat osszon meg és hatékonyan együttműködjön, függetlenül attól, hogy melyik eszközt részesíti előnyben.

Sablonok útitervekhez: Fedezze fel a Fedezze fel a ClickUp sablonkönyvtárában található termékmenedzsment sablonokat , valamint több mint 1000 egyéb sablont. Akár funkciók bevezetését, akár egy nagyobb frissítést tervez, ezek a sablonok remek kiindulási pontot nyújtanak.

A ClickUp korlátai:

A sok rendelkezésre álló funkció miatt a tanulási görbe meredek lehet

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes: Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Productboard (A legjobb a funkciók ügyfél-visszajelzések alapján történő prioritásba rendezéséhez)

A Productboard egy olyan platform, amelynek célja a munkavégzés hatékonyságának javítása a visszajelzések központosításával, az ötletek fontossági sorrendbe állításával és egyértelmű, megosztható ütemtervek készítésével.

Tetszik, hogy különböző nézeteket kínál a fejlesztési tervekhez, így a különböző érdekelt felekkel megoszthatja az előrehaladást. 👥

A Productboard azonban azzal tűnik ki, hogy egyedülálló módon a vevői felmérési eszközökre és betekintésekre összpontosít, ami értékes eszközzé teszi a termékmenedzsment stratégiák fejlesztéséhez.

Ügyfélközpontú megközelítésével és mesterséges intelligenciával támogatott funkcióival a Productboard egyszerűsíti a termékfejlesztési életciklust, így pontosan azt tudja nyújtani, amit ügyfelei szeretnének.

A Product Board legjobb funkciói:

Lehetőséget biztosít az érdekelt feleknek, hogy saját tempójukban fedezzék fel a víziót, a stratégiát és az előrehaladást

Kövesse nyomon a függőségeket és azonosítsa a lehetséges késedelmeket az állapotfrissítésekkel

Elemezze a visszajelzéseket nagy léptékben, és dolgozzon gyorsabban az AI-alapú betekintések segítségével

Tájékoztassa ügyfeleit és gyűjtsön visszajelzéseket a hamarosan megjelenő termékekről

A Product Board korlátai:

A visszajelzések hatékony kezeléséhez moderálás szükséges

Hatékonyságcsökkenéshez vezet, mivel a korábban benyújtott visszajelzések megtalálása nehézségekbe ütközhet

Nagy mennyiségű adat kezelése esetén jelentősen lelassul

A Product Board árai:

Starter: Ingyenes

Essentials: 19 USD/gyártó/hónap

Pro: 59 USD/alkotó/hónap

Productboard AI: 20 dollár/alkotó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Product Board értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (110+ értékelés)

3. Aha! (A legjobb útiterv-készítéshez és stratégiai terméktervezéshez)

Az Aha! egy webalapú eszköz, amelynek célja, hogy egyszerűsítse és segítse a csapatokat abban, hogy megértsék az egyes termékekkel kapcsolatos döntések mögötti okokat, időzítést és tartalmat. Különböző eszközökkel rendelkezik, amelyekkel minden, a stratégiától a végrehajtásig, összehangolható.

Ha az Aha! termékkészítő eszközt használja, akkor egy különleges teret kap, ahol ötleteket gyűjthet, koncepciókat szervezhet és vizuális ütemterveket készíthet, amelyek világosan megmutatják, mit és mikor szállít.

Különösen hasznos, ha stratégiáját a végrehajtással szeretné összehangolni, és termék- és mérnöki csapatát szinkronban szeretné tartani. 🔄

Aha! legjobb funkciói:

Tárolja az összes termékdokumentációját az Aha! Knowledge segítségével, és hozzon létre önkiszolgáló tudásbázisokat a csapatok számára.

Tartsa összehangban a termék- és mérnöki csapatokat azáltal, hogy összekapcsolja a stratégiai célokat a szállítási határidőkkel

Használja az Aha! Whiteboards alkalmazást ötleteléshez vagy a felhasználói folyamatok vizuális meghatározásához

Vizualizálja és ossza meg termékstratégiáit és ütemterveit az Aha! Product Roadmaps segítségével.

Aha! korlátozások:

Korlátozott epikus menedzsment UX és mérnöki vezetők számára

A felület megtanulása nehéz, és intuitív kialakítású.

Aha! árak:

Aha! Develop: 9 dollár felhasználónként/hónap

Aha! Tudás: 39 USD/felhasználó/hónap

Aha! Whiteboards: 9 USD/felhasználó/hónap

Aha! Roadmaps: 59 USD/felhasználó/hónap

Aha! értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

🌟 Bónusz: Fedezze fel az Aha! és a Productboard összehasonlítását, és válassza ki a csapatának legmegfelelőbb termékmenedzsment szoftvert!

4. Jira (A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a problémák nyomon követéséhez)

A Jira egy projektmenedzsment szoftver, amelyet az agilis és scrum fejlesztőcsapatok különösen kedvelnek a problémák és hibák nyomon követésében nyújtott kiváló képességei miatt.

Az Atlassian család tagja, és ideális közepes és nagy méretű csapatok számára, akik központi platformot keresnek a teljes termékfejlesztési életciklus kezeléséhez.

Bár a Jira sok területen kiemelkedő teljesítményt nyújt, különösen azoknak a csapatoknak értékes, amelyek feladat- és jegy alapú munkafolyamatokkal dolgoznak. 📝

A Jira legjobb funkciói:

Vizualizálja a feladatokat és a munkafolyamatokat Scrum és Kanban táblák segítségével

Automatizálja az ismétlődő feladatokat kód nélküli munkafolyamat-automatizálással

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Trello és a GitHub, hogy egységesítse munkakörnyezetét

Hatékonyan kövesse nyomon és oldja meg a problémákat a megbízható hibakövető rendszerrel, hogy biztosítsa a hibák időben történő kijavítását és fenntartsa a projekt lendületét.

A Jira korlátai:

Magas költségek a licenceléssel kapcsolatos problémák miatt

Késedelem a munka tükrözésében

A felhasználói történetek feltérképezésének funkciója fejlesztésre szorul

Jira árak:

Ingyenes: 10 felhasználó számára

Standard: 7,16 USD felhasználónként/hónap

Prémium: 12,48 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Jira értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (14 000 értékelés)

5. Trello (a legjobb vizuális feladatkezeléshez egyszerű Kanban táblákkal)

Ha olyan sokoldalú termékmenedzsment eszközt keres, amely elősegíti az együttműködést és a szervezést, akkor a Trello lehet az, amire szüksége van.

Felhasználóbarát, kanban stílusú felületével a Trello segít Önnek a termék teljes életciklusának zökkenőmentes végigkövetésében. 🗂️

Akár ötleteket gyűjt, akár a termékmenedzsment-irányítópulton követi nyomon a haladást, a Trello mindent vizuálisan vonzó módon rendszerez.

A Trello legjobb funkciói:

Állítson be táblákat, listákat és kártyákat a munkafolyamatok szervezéséhez

Használja a Trello Butler botját az ismétlődő feladatok automatizálásához és időmegtakarításhoz

Kezelje projektjeit útközben a Trello Android és iOS mobilalkalmazásával

Hozzáférés számos sablonhoz a termékmenedzsment és a csapatmunka területén

Indítsa el projektjeit a különböző csapatokhoz igazított munkafolyamatokkal, amelyek gyors testreszabást tesznek lehetővé.

A Trello korlátai:

Nincs lehetőség a kártyacímek szövegformázására

Nem támogatja az egérrel történő oldalirányú görgetést, ami megnehezítheti a navigációt

Nehézségek a feladatkezeléssel a működési fázisokban

Trello árak:

Standard: 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD felhasználónként/hónap (becsült költség 50 felhasználó esetén)

Trello értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

6. Monday. com (A legjobb csapatok közötti együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez)

Ha az egész termék életciklusát egy helyen szeretné kezelni, a Monday.com kiemelkedően rugalmas platform, amely a termékstratégiától a piacra dobásig mindenben segítségére lehet.

Nagyra értékelem, hogy a Monday Dev támogatja az agilis módszertanokat, és felhasználóbarát felületet kínál, amely egyszerűsíti a teljes termékfejlesztési életciklus nyomon követését.

A drag-and-drop funkció és a valós idejű együttműködés mellett ez az eszköz teljes áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosít termékcsapatának a projektek minden aspektusa felett.

Monday.com legjobb funkciói:

Készítsen személyre szabott ütemterveket, amelyek átfogó képet nyújtanak mindenről, a sprinttervezéstől a hibajelentések nyomon követéséig.

Használjon intuitív táblát a nyitott kérések nyomon követéséhez, csökkentve ezzel a félreértéseket és a késedelmeket.

Sprintjeit többféle formátumban is megjelenítheti, például Kanban táblán, táblázatos nézetben, Burndown diagramon vagy Gantt-diagramon.

Automatizálja a rutin feladatokat, hogy időt takarítson meg, és csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhasson

Monday.com korlátai:

A mobil verzió nem rendelkezik ugyanolyan szintű funkcionalitással

A funkciók nagy száma miatt jelentős tanulási görbe jellemzi

Változó válaszidőkkel rendelkezik, annak ellenére, hogy általában segítőkész ügyfélszolgálattal rendelkezik

Monday.com árak:

Ingyenes: Legfeljebb 2 felhasználói hely

Alap: 9 USD/felhasználó/hónap

Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Pro: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Monday.com értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5100 értékelés)

7. Asana (A legjobb feladatkezeléshez és csapatkoordinációhoz)

Az Asana egy rendkívül felhasználóbarát és együttműködésen alapuló munkamenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a termékfejlesztéssel kapcsolatos projektek és feladatok hatékony kezelésében.

Tiszta, egyszerű felületét és intuitív kialakítását könnyen kezelhetőnek találtam, még azok számára is, akik még nem ismerik a termékmenedzsmentet.

Akár komplex projekteket bont le kisebb feladatokra, akár a haladást követi nyomon, akár a csapatával együttműködik, az Asana segít Önnek a termékciklus során a szervezettség és a termelékenység megőrzésében. ✅

Az Asana legjobb funkciói:

Zökkenőmentesen csatlakozhat a Google Drive-hoz, a Slackhez, a Jira-hoz és más eszközökhöz, hogy munkamenete zökkenőmentes legyen, anélkül, hogy folyamatosan alkalmazások között kellene váltania.

Kezelje feladatait és projektjeit útközben az Asana iOS és Android mobilalkalmazásaival

A „Szekciók” segítségével egyedi állapotokat hozhat létre, például „Felülvizsgálat alatt” vagy „Folyamatban”, így jobban strukturálhatja munkafolyamatát.

Hozzászólások hozzáadása, fájlok megosztása és közvetlen kommunikáció a feladatokon belül, a termékekkel kapcsolatos kommunikáció egyszerűsítése a jobb csapatmunka érdekében

Az Asana korlátai:

A több fiókkal rendelkező felhasználóknak nincs egyértelmű módszerük az alapértelmezett fiók kiválasztására

A felhasználók nem tudnak több mint egy személyt hozzárendelni egy feladathoz anélkül, hogy duplikátumokat hoznának létre.

Asana árak:

Személyes: 0 USD

Starter: 10,99 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 24,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények:

G2: 4,4 /5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 900 értékelés)

8. Wrike (A legjobb a részletes munkafolyamat-testreszabáshoz és erőforrás-kezeléshez)

A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely segít az Önhöz hasonló termékmenedzsereknek a szervezettség fenntartásában és a hatékony munkavégzésben a termékfejlesztés minden szakaszában. A termékmenedzsment gyakori kihívásait kezeli.

A tervezéstől a végrehajtásig a Wrike lehetővé teszi csapataid számára az együttműködést. Lehetővé teszi a haladás nyomon követését és az erőforrások hatékony kezelését.

Mindezt úgy, hogy nem veszít szem elől a határidőket és a költségvetést, így a Wrike ideális megoldás, ha hatékonyságra és rugalmasságra van szüksége.

A Wrike legjobb funkciói:

Könnyedén szervezze és kategorizálja a feladatokat, alfeladatokat, mappákat és projekteket keresztcímkézéssel

Hozzon létre egyedi jelentéseket, hogy áttekintést kapjon csapata teljesítményéről az idő múlásával

Zökkenőmentesen integrálható több mint 400 harmadik féltől származó alkalmazással, többek között a Google Drive-val, a Microsoft Teams-szel, a Salesforce-szal és a Marketo-val

Kezelje az erőforrásokat és kövesse nyomon a kiadásokat, hogy a projektek időben és a költségvetés keretein belül megvalósuljanak

A Wrike korlátai:

A felhasználók gyakran találják a Wrike-ot feleslegesen zavarosnak és nem intuitívnak.

A közreműködők nem tudnak hozzáadni a leírás mezőhöz

Wrike árak:

Csapat: 9,80 USD felhasználónként/hónap

Üzleti: 24,80 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Wrike értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)

9. Airtable (A legjobb rugalmas, adatbázis-vezérelt projektmenedzsmenthez)

Az Airtable egy hatékony termékmenedzsment eszköz, amely segít termékcsapatainak gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Az Airtable kiválóan alkalmas visszacsatolási ciklusok létrehozására, amelyek összekapcsolják a vásárlói visszajelzéseket a termékfejlesztéssel. 🔄

Ez a strukturált visszajelzési megközelítés lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy a közvetlen felhasználói visszajelzések alapján rangsorolják a funkciók iránti igényeket és fejlesztéseket, így olyan termékeket hozhatnak létre, amelyek valóban megfelelnek a vásárlók elvárásainak.

Az Airtable legjobb funkciói:

Kövesse nyomon az előrehaladást, azonosítsa az akadályokat, és automatizálja a frissítéseket az egyes részlegek között

Mérje meg az új kiadások hatását azonnal, valós idejű termék teljesítmény-információk segítségével

Beágyazott mesterséges intelligencia az adatok elemzéséhez, az információk kategorizálásához és az okosabb döntések meghozatalához

Igazítsa a termékkezdeményezéseket a vállalati célokhoz, egyszerűsítse termékfejlesztési tervét, és összpontosítson az értékteremtésre

Airtable korlátai:

Számos fejlett funkcióhoz prémium csomagra való frissítés szükséges

A használhatóságot korlátozza a tervezési funkciók hiánya, például az, hogy nem lehet egyedi ikonokat feltölteni az alapokhoz.

Bonyolult felhasználói felületet kínál, ami megnehezíti a dokumentáció megtalálását

Airtable árak:

Ingyenes: Korlátlan adatbázisok

Csapat: 20 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 45 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Airtable értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

10. Notion (A legjobb all-in-one munkaterület jegyzetek, projektek és adatbázisok számára)

A Notion gyakran jegyzetelési funkcióiról ismert, de kiterjedt funkciói miatt kiváló alternatívája a termékmenedzsmentnek. A Notion segítségével részletes jegyzeteket készíthet az értekezletek során, és azokat címkék, legördülő menük és határidők segítségével könnyedén rendszerezheti.

Ez segít a felhasználói interjúkból, csapatmegbeszélésekből, érdekelt felek találkozóiból és kiadási megjegyzésekből származó információk egyszerűsítésében, így minden rendezett és kereshető lesz.

Rugalmas és strukturált felépítése miatt kiváló eszköz a termékmunkafolyamatok hatékony kezeléséhez. 🔧

A Notion legjobb funkciói:

Tároljon mindent, a termékelemzésektől és a funkciók dokumentációjától kezdve a fejlesztési tervekig.

Javítsa munkafolyamatát a tartalomkészítés, a jegyzetek összefoglalása vagy vázlatok készítése segítségével

Szabadon hozhat létre és szerkeszthet tartalmakat az oldalak közötti blokkok másolásával és szinkronizálásával

Szinkronizálja személyes és szakmai ütemterveit az adatbázis-bejegyzések és a naptári események összekapcsolásával

A Notion sablonokkal a termékmenedzsment különböző aspektusait fedheti le

A Notion korlátai:

Pontatlan értesítéseket küldhet, és megnehezítheti az ismétlődő emlékeztetők beállítását a projekt alfeladataihoz.

Korlátozott offline funkcionalitással rendelkezik, ami megnehezíti a megbízható internetkapcsolat nélküli munkavégzést.

Notion árak:

Plusz: 10 dollár/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

