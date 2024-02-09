Aha! és Productboard: melyik termékmenedzsment eszköz a legjobb?

Termékmenedzserként a napi tevékenységei valószínűleg magukban foglalják a termékfejlesztési tervek kidolgozását, a funkciók meghatározását, a PRD-k létrehozását, a feladatok fontossági sorrendjének megállapítását vagy a többfunkciós csapatokkal való együttműködést a termék megvalósítása érdekében.

De ahhoz, hogy ezeket a feladatokat hatékonyan végrehajthassa, megfelelő termékmenedzsment eszközökre van szüksége, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat és nyomon követik a projekt előrehaladását.

Amíg kollégái és csapata megvitatják a rendelkezésre álló lehetőségeket, két név folyamatosan felmerül a beszélgetésekben: Productboard és Aha!

Nézzük tehát, mit is kínálnak ezek az eszközök. Az Aha! és a Productboard funkcióit, árait, ügyfélszolgálatát és egyéb jellemzőit összehasonlítjuk, hogy minden információt megkapjon a tájékozott döntéshez.

Egy új, hatékony alternatíváról is beszélünk. A összehasonlítás végére világos képet kap arról, melyik termékfejlesztő szoftver a legmegfelelőbb az Ön számára, és elkezdheti azt, amiben a legjobb: fantasztikus termékek létrehozását!

Mi az a Productboard?

A Productboard egy projektmenedzsment eszköz, amely központi helyet biztosít a visszajelzések gyűjtéséhez, valamint a termékötletek és funkciók iránti igények szervezéséhez.

Ez egy komplett megoldás, amely segít a termékcsapatoknak a visszajelzések alapján megérteni a felhasználói igényeket, prioritásokat felállítani a fejlesztendő termékfunkciók között, és mindenki számára egyértelművé tenni a feladatokat.

A Productboard segítségével a projektmenedzserek termékfejlesztési tervet készíthetnek, és együttműködhetnek más csapatokkal a fejlesztési folyamatban. Emellett ez egy speciális rendszer a projektfeladatok, szerepek és eredmények rögzítésére is.

A Productboard funkciói

A Productboard számos funkcióval gazdagítja termékfejlesztési útját az ötlet megszületésétől a megvalósításig. Íme néhány a legjobbak közül:

1. Felhasználói visszajelzési portál

A visszajelzési portál egy olyan felület, ahol az összes ügyfél-visszajelzés összegyűjtésre kerül. A termékfejlesztő csapatok szisztematikusan gyűjthetik, elemezhetik és felhasználhatják a felhasználói visszajelzéseket. A portál különböző forrásokból, például a Zendeskből, a Teamsből és a Slackből gyűjti össze a megjegyzéseket.

Ez a funkció segít azonosítani az ügyfelek problémáit, igényeit és a fejlesztésre szoruló területeket. Biztosítja, hogy terméke az ügyfelek valós igényeire összpontosítson.

2. Útiterv-tervezés és együttműködés

A Productboard hasznossága azonban nem korlátozódik a termékcsapatokra. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy vizuális termékütemterv segítségével könnyedén együttműködjön a mérnöki és fejlesztői csapatokkal.

A platform lehetővé teszi, hogy a választott paraméterek alapján testreszabja a roadmap nézeteket. Mostantól minden projektben érdekelt félnek közölheti a termékterveket, a mérföldköveket és az ütemterveket, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és közösen a vállalat közös céljaira koncentrálhasson.

3. Funkciók prioritásainak meghatározása és ponttáblák

A Productboard súlyozott pontozási prioritási keretrendszere lehetővé teszi a funkciók rangsorolását és prioritásainak meghatározását, valamint a funkciók fejlesztési ütemtervének beállítását testreszabható ponttáblák segítségével. Egyszerűen igazodjon termékstratégiájához, és azonosítsa a nagy hatással bíró elemeket, hogy egyszerűsítse a termékcsapatok döntéshozatalát.

A súlyozott pontozási folyamat rendkívül intuitív, vizuális felülettel rendelkezik a súlyok beállításához és meghatározásához. A funkciókat prioritási pontszámuk alapján is szűrheti.

A Productboard árai

Alapvető funkciók magánszemélyek számára : 25 USD/hó felhasználónként

Pro kis csapatok számára: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Mi az Aha!?

Az Aha! egy átfogó és testreszabható szoftverfejlesztési platform. Segít a terméktervek kidolgozásában, az ütemtervek létrehozásában és kezelésében, valamint a termékstratégia végrehajtásában.

A Productboardhoz hasonlóan az Aha! is központi teret biztosít a termékcsapatok számára az együttműködéshez, a célok összehangolásához és a termékfejlesztési életciklus racionalizálásához.

A termékmenedzsment szakemberek széles körben alkalmazzák a rugalmassága, integrálhatósága és testreszabási lehetőségei miatt.

Aha! funkciók

Az Aha! okkal az egyik legkeresettebb termékmenedzsment szoftver a piacon. Számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel zökkenőmentesen lehet termékeket fejleszteni és értékelni azok sikerét. Nézzük meg néhány legnagyobb előnyét:

1. Stratégiai útvonaltervezés

Az Aha! lehetővé teszi, hogy vizuális ütemtervek segítségével kidolgozzon és közöljön egy világos termékstratégiát. Az ütemterv segítségével összehangolhatja csapatát a legfontosabb célok, kezdeményezések és kiadási tervek tekintetében, elősegítve a termék irányával kapcsolatos közös megértést.

2. Ötletelés és ötletkezelés

Az Aha! Ideas funkciójával könnyedén kitalálhat, rögzíthet és finomíthat termékötleteket. Ez lehetővé teszi a koncepciók fontossági sorrendbe állítását és a ígéretes ötletek megvalósítható tételekké alakítását.

3. Kiadási tervezés és függőségek

Az Aha! segítségével megtervezheti a kiadásokat és kezelheti a több funkció közötti függőségeket. Ez biztosítja a koordinált és jól szervezett megközelítést, minimalizálja a szűk keresztmetszeteket és optimalizálja az ütemterveket.

4. Integrációk és testreszabás

Az Aha! számos más eszközzel integrálható a munkádhoz. Ez lehetővé teszi a termékcsapatok számára, hogy megszokott eszközökkel dolgozzanak, miközben egy központi platformot tartanak fenn a csapatok közötti együttműködéshez.

Aha! árak

Aha! Útitervek: 59 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Aha! Ideas : 39 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Aha! Notebooks : 9 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Aha! Develop: 9 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Aha! és Productboard: funkciók összehasonlítása

Most nézzük meg, hogyan alakul az Aha! és a Productboard összehasonlítása.

Mind a Productboard, mind az Aha! lehetővé teszi, hogy csapatokkal együttműködjön a termékfejlesztési terv kidolgozásában, összegyűjtse és kezelje az ügyfelek visszajelzéseit, valamint rangsorolja a feladatokat és a funkciók iránti igényeket.

Mindkét platform kiterjedt támogatási erőforrásokat kínál az ügyfeleknek, például dokumentációt, oktatóanyagokat és webináriumokat. Ezenkívül e-mailen, telefonon és élő csevegésen keresztül is ügyfélszolgálatot biztosítanak.

Az Aha! kiemelkedik stratégiai útvonaltervezésében, ötletkezelésében, integrációs rugalmasságában és testreszabási lehetőségeiben. Ugyanakkor kiterjedt funkciókészlete túl bonyolult lehet kis csapatok számára. A magas szintű testreszabás döntéshozatali fáradtsághoz vezethet, ami befolyásolhatja az Aha! és a Productboard közötti döntését.

Másrészt a Productboard a scorecard prioritásmeghatározási és felhasználói visszajelzési portáljaival kiemelkedik a kollaboratív termékfejlesztés terén. Felhasználóbarát és ügyfélközpontú termékfejlesztési megközelítéséért dicséretet kapott.

1. Árak

Az Aha! és a Productboard is kínál havi és éves árazási tervezeteket. De mindig fennáll annak a kockázata, hogy sokkal többet kell fizetnie, mint amennyit előfizetett, hogy az összes alapvető funkciót használhassa.

Aha!

Az Aha! árazási terve a szoftverfejlesztési folyamatot szakaszokra bontja. Kezdőknek kedvezményes áron kínálja az Aha! Ideas szolgáltatását. Az ötletelés befejezése után további díjat kell fizetni a roadmapok elkészítéséhez.

Az Aha! platformjának használatáért a termékfejlesztéshez többet kell fizetnie. Így a termék teljes fejlesztésének költsége havonta akár 100 dollárra is rúghat.

Productboard

A Productboard árazási terve hagyományosabb. Az Essentials csomagban azonban csak az alapvető ötletelési és útvonaltervezési funkciók érhetők el. A vásárlói visszajelzések portáljának használatához a Pro vagy az Enterprise csomagot kell megvásárolnia.

2. Ötletelés és visszajelzés

Az Aha! és a Productboard egyaránt robusztus ötletkezelési funkciókat kínál. Lehetővé teszik az ötletek létrehozását, hozzárendelését, prioritásainak meghatározását és nyomon követését, de vannak bizonyos különbségek abban, hogy ezeket hogyan lehet megtenni.

Aha!

Az Aha! lehetővé teszi, hogy egyedi portálok, e-mail integrációk és közvetlen beküldések révén rögzítse a különböző érdekelt felek ötleteit és visszajelzéseit. Az egyedi kritériumok és pontozási mechanizmusok segítségével kategorizálhatja, értékelheti és rangsorolhatja a feladatokat és funkciókat.

Productboard

A Productboard segítségével különböző forrásokból gyűjtheti össze az információkat, beleértve a vásárlói visszajelzéseket, a felhasználói történeteket, a belső csapatmegbeszéléseket és a piackutatásokat.

Funkciói révén a Productboard hangsúlyozza a felhasználói igények megértésének és a felhasználói visszajelzések és stratégiai célok alapján történő funkciók prioritásainak fontosságát. Összegyűjtheti és konszolidálhatja az ügyfelek visszajelzéseit, azonosíthatja a trendeket, és összekapcsolhatja a visszajelzéseket konkrét funkciókkal vagy kezdeményezésekkel.

Tehát, ha a szervezeted értékeli a felhasználók ötleteit már az ötletelés szakaszában, akkor a Productboard egyértelműen nyertes az Aha és a Productboard összehasonlításában.

3. Útiterv vizualizáció

Míg az Aha! lehetőséget kínál a nagymértékben testreszabható és interaktív terméktervek létrehozására, a ProductBoard útvonalterv-megjelenítő funkciója sokkal egyszerűbb és intuitívabb.

Aha!

Az Aha! robusztus útvonalterv-megjelenítő funkciójával a termékmenedzserek vizuális útvonalterveket hozhatnak létre és oszthatnak meg, hogy kommunikálják a stratégiai terveket és a termék irányvonalát.

A felhasználók többféle útvonaltervet hozhatnak létre, beleértve az idővonal-alapú és a lista-alapú útvonalterveket. Az Aha!-ban az útvonalterveket akár testreszabhatja is, hogy azok megfeleljenek a különböző érdekelt felek igényeinek, és tartalmazhassanak különböző elemeket, például funkciókat, kezdeményezéseket és célokat.

Productboard

A Productboard dinamikus útvonalterv-megjelenítési funkciókat is kínál. Ugyanakkor hangsúlyozza a felhasználói visszajelzések és a stratégiai célok alapján készült útvonaltervek fontosságát.

A Productboard útvonaltervei rugalmasak és alkalmazkodóképesek, így a csapatok a változó prioritások és a piaci dinamika alapján módosíthatják terveiket.

Mindkét eszköz olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek különböző emberek számára vonzóak lehetnek, munkastílusuktól vagy igényeiktől függően. Ezért nehéz ebben a tekintetben győztest választani.

Aha! és Productboard a Redditen

Szóval, melyik termékfejlesztő szoftver a jobb?

A Reddit oldalon kerestünk választ az Aha! és a Productboard közötti dilemmára. Összességében mindkét eszköz sokféle funkciója és képessége miatt nagy népszerűségnek örvend a felhasználók körében.

Egy Reddit-felhasználó így válaszolt, amikor a Productboard termékmenedzsment eszközként való használatáról kérdezték:

„A Productboard meglehetősen átfogó, és ára is elfogadható. Kisebb szervezetek számára, amelyeknek visszacsatolási ciklusra van szükségük, és csak 1–15 tagú termékfejlesztő csapatuk van (amelynek irányítania kell a fejlesztési tervet és a nézeteket), ez a legjobb ár-érték arányú megoldás.”

Amikor a Productboard versenytársairól kérdezték őket, a következőket írták:

„Az Aha valószínűleg a legnagyobb szervezetek és a termékmenedzserek számára a leghasznosabb eszköz. Átfogóbb funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a prioritások és a többféle keretrendszer (RICE, érték vs. erőfeszítés stb.) részletes megismerését.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – az Aha! és a Productboard legjobb alternatíváját!

A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

A Productboard és az Aha! mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Ideális esetben olyan eszközre van szükség, amely mindkét termék legjobb funkcióit egy helyen egyesíti.

Ismerje meg a ClickUp!

Ez az all-in-one termelékenységi és együttműködési platform összefogja a technológiai eszközeit, és minden olyan funkciót, integrációt és testreszabási lehetőséget biztosít, amelyre szüksége van a teljes termékéletciklus kezeléséhez.

De hogyan segíthet a ClickUp a termékmenedzsmentben?

Először is, a ClickUp Whiteboards segítségével ötletelhet és ötleteket gyűjthet a csapatával. Ez segít stratégiailag megtervezni és kidolgozni a termékfejlesztési terveket, valamint valós időben nyomon követni a frissítéseket és a bevezetési dátumokat az összes érdekelt féllel.

Ezután a ClickUp Docs segítségével dokumentálhatja terveit és meghatározhatja termékének céljait. Az intuitív stílus- és formázási opciók segítségével testreszabhatja a termékterveket, ellenőrzőlistákat és jegyzeteket. Akár képeket, diagramokat és egyéb elemeket is hozzáadhat, mindezt egy helyen, amely az egész csapat számára elérhető.

A ClickUp Chat View funkciójával valós idejű visszajelzéseket is cserélhet. Ez egy egyszerű módszer a csapat céljainak összehangolására, ötletek benyújtására, problémák nyomon követésére és megoldására egy platformon.

A ClickUp idővonal nézetével megtekintheti a csapat munkaterhelését, nyomon követheti az előrehaladást és módosíthatja a feladatok határidejét.

De vajon a ClickUp a legjobb alternatíva az Aha! és a Productboard mellett? Íme néhány funkció, amely kiemeli a ClickUp-ot:

1. Termékmenedzsment

A ClickUp egy eszközben egyesíti a projektmenedzsmentet és a termékfejlesztést. A ClickUp termékmenedzsment szoftver segítségével hatékonyan és időben tervezhet, rangsorolhat, tervezhet, jelenthet és hozhat forgalomba termékeket.

Készítsen Gantt-diagramokat a ClickUp-ban, hogy vizuálisan meghatározza termékfejlesztési tervét. Gyűjtse össze és kezelje a visszajelzéseket, epikákat és sprinteket a megosztott termékfejlesztési tervben: kövesse nyomon a teljesítményt, a célok elérésének előrehaladását és egyebeket valós időben. Ezenkívül szerezzen átfogó képet munkájáról, és ossza meg azt csapatával a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp egyedülálló integrációs képességei lehetővé teszik, hogy Zendesk, Intercom és Zapier segítségével ügyfél-visszacsatolási hurkokat hozzon létre. A GitHub, GitLab és Bitbucket natív alkalmazásintegrációival is nyomon követheti az előrehaladást.

A ClickUp 3. 0 irányítópultjai az agilis projektmenedzsereknek gyors áttekintést nyújtanak a csapat fennmaradó feladatairól és a hét prioritásairól, valamint részletes burnup és burndown diagramokat is tartalmaznak.

2. Szoftvercsapat-projektmenedzsment

A ClickUp projektmenedzsment platformja lehetővé teszi a szoftverfejlesztő csapatok számára, hogy könnyedén kezeljék a termékötleteket, hatékonyan dolgozzanak és kapcsolatban maradjanak a projektben érintett összes releváns féllel.

Mivel lehetővé teszi a szoftverfejlesztők számára a haladás, a függőségek és az akadályok vizualizálását, könnyebbé válik a feladatok és célok fontossági sorrendjének megállapítása.

A ClickUp kiemelkedő előnye azonban a hibajelentések egyszerűsítésében rejlik. A beérkező űrlapok segítségével összegyűjtheti a hibajelentéseket, és könnyedén átalakíthatja őket nyomon követhető feladatokká, amelyeket csapata prioritásként kezelhet és kijavíthat.

Emellett kapcsolódó problémákat is összekapcsolhat, címkéket adhat hozzá, és egyéni mezők, állapotok és összesítések segítségével kezelheti a hátralévő feladatokat.

A ClickUp teljesen testreszabható Kanban Board nézetével egyetlen pillantással felügyelheti a feladatokat és projekteket, és könnyedén áthúzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat.

3. Sprintek

A piacon elérhető legnépszerűbb sprinttervező eszközökhöz képest a ClickUp Sprints jelentősen leegyszerűsíti a sprintkezelést, mivel lehetővé teszi a sprintdátumok beállítását, a pontok kiosztását és a prioritások megjelölését.

Ez az all-in-one termelékenységi platform úgy lett kialakítva, hogy a termékcsapatok zökkenőmentesen tudjanak stratégiákat kidolgozni, feladatokat kiosztani és végrehajtani.

De ez még nem minden! A ClickUp számos sprinttervezési sablont is kínál a termékfejlesztési tervek gyors megtervezéséhez és végrehajtásához.

Adjon hozzá sprint pontokat a ClickUp feladathoz, hogy a projektek haladjanak

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Támogassa termékmenedzsment-útját a ClickUp segítségével

Az Aha! és a Productboard széles körben elismert termékmenedzsment és útvonaltervezési eszközök, ami megnehezíti az Aha! és a Productboard közötti választást. Mindkét eszköznek azonban megvannak a maga hátrányai. Kisebb vállalkozások számára drágák lehetnek, és komplexitásuk és testreszabási igényük miatt nehezen megtanulhatók.

Ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedik. A funkciókban gazdag Free Forever csomag a feladatkezelés, a termékfejlesztés és az együttműködés legjobb funkcióit ötvözi, anélkül, hogy lyukat égetne a zsebében!

Ezen felül a ClickUp AI segítségével felgyorsíthatja termékterveinek és dokumentációjának elkészítését, egyszerűsítheti a felhasználói visszajelzéseket és még sok mást a platformon belül elérhető, szakértők által kidolgozott AI eszközökkel.

Miért ne próbálná ki? Regisztráljon még ma a ClickUp örökre ingyenes szolgáltatására, és kezdje el használni!