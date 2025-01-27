A 10 legjobb ügyfél-siker szoftver a növekedéshez 2025-ben

A legjobb ügyfél-siker szoftver több mozgó elemet egyesít, hogy racionalizálja az ügyfél-siker műveleteket. Olyan funkciókat tartalmaz, mint az ügyféladatok kezelése, az ügyfélút térképező eszközök, az automatizált munkafolyamatok, valamint a jelentések és elemzések.

Ezenkívül érdemes megnéznie a kampánykezelő eszközöket, az erőforrás-kezelő és a leadkezelő szoftvereket is, hogy kiegészítse ügyfélsiker-programját.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a 10 legjobb ügyfél-siker szoftvert, amelyek segíthetnek vállalatának növekedésében!

Mi az ügyfélsiker-szoftver?

Az ügyfélsiker-szoftver egy olyan üzleti eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalatokat ügyfeleik hatékony kezelésében és támogatásában az ügyfélút teljes során. Központi platformot biztosít az ügyféladatok gyűjtéséhez és rendszerezéséhez, a feladatok és munkafolyamatok automatizálásához, valamint a legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követéséhez.

Mit kell keresnie egy ügyfélsiker-platformban?

Keressen olyan ügyfél-siker szoftvert, amely integrálható a meglévő CRM-jével, és ügyféladat-kezelési vagy ügyfélkezelési eszközöket kínál, amelyek tartalmazzák az ügyfélút sablonjait vagy feltérképezését, automatizált munkafolyamatokat, valamint kiváló ügyféljelentési és elemzési eszközöket.

Ha növekedésre törekszik, fontolja meg olyan funkciók keresését is, mint a feladatkövetés, a projektmenedzsment és a kommunikációs terv sablonok vagy eszközök.

Az ügyfélsiker-szoftver egy hatékony eszköz, amely segíthet javítani az ügyfélkapcsolatokat, növelni az ügyfélhűséget és elősegíteni az általános növekedést. De a piacon olyan sok különböző ügyfélsiker-szoftver közül nehéz lehet eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

A 10 legjobb ügyfélsiker-szoftvermegoldás

Íme kedvenc ügyfélsiker-szoftvereink, amelyek segítenek előmozdítani ügyfélkapcsolatait és növekedését ebben az évben.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp a tökéletes ügyfél-siker szoftver bármilyen méretű és iparágú csapat számára. Segít az ügyfél-siker menedzsernek az összes ügyfélkommunikáció szervezésében, így gyorsabban tudnak jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek.

A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti az ügyfelek interakcióit és kéréseit valós időben, így az ügyfélsiker-csapatok gyorsan reagálhatnak az igényeikre. Hozzáférhet az ügyfelek használati adataihoz is, így jobban megértheti a termék elfogadását a különböző szakaszokban.

Kezdje a ClickUp ügyfélszolgálati sablonnal, hogy prioritásba helyezze az ügyfelek kérdéseit és rendszerezze az ügyfelek visszajelzéseit!

Töltse le ezt a sablont A beépített űrlap segítségével rögzítheti ügyfelei fontos információit, és nyomon követheti visszajelzéseiket!

A ClickUp legjobb funkciói

Kattintson a ClickUp táblázati nézetre, hogy CRM- et hozzon létre a ClickUp-ban.

Az egyéni mezők segítségével nyomon követhet minden olyan adatot, amely fontos a projektje szempontjából.

Az automatizált munkafolyamatok segítségével egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat, például az ügyfelek bevonására szolgáló e-mailek küldését, a nyomon követő hívások ütemezését és az ügyfélszolgálat biztosítását.

Ügyfélút térképező eszközök a kapcsolódási pontok és a potenciális súrlódások azonosításához

ClickUp AI a gyorsabb szövegszerkesztéshez, összefoglaláshoz és ötleteléshez

A ClickUp korlátai

A ClickUp tanulási görbéje a rengeteg funkció miatt meredek lehet.

A mobilalkalmazás nem kínálja a webes verzió összes funkcióját.

Az ingyenes csomag tagjai lassabb ügyfélszolgálatot tapasztalhatnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8356+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3727+ értékelés)

2. Custify

via Custify

A Custify egy ügyfél-siker szoftver, amely segít a SaaS-vállalkozásoknak javítani az ügyfél-elégedettséget, csökkenteni az ügyfélvesztést és növelni az ügyfelek életre szóló értékét.

A Custify egyetlen felületen biztosít áttekintést a vállalkozásoknak ügyfeleikről, lehetővé téve számukra az ügyfél-elkötelezettség nyomon követését, a potenciális problémák azonosítását és a személyre szabott támogatás nyújtását.

Emellett számos funkciót kínál az ügyfél-munkafolyamatok automatizálásához, például bevezető e-mailek küldéséhez, visszahívások ütemezéséhez és ügyfélszolgálati jegyek kiadásához.

A Custify legjobb funkciói

Képes meghatározni az egyes ügyfélszegmensek egészségi állapotát

Felhasználóbarát felület, amely minden fontos ügyféladatot egyetlen oldalon jelenít meg.

Magasan testreszabható és könnyen az ügyfélsiker-csapat igényeihez igazítható

A Custify korlátai

Hiányoznak az átfogó súgószekció anyagai

Korlátozott nyomonkövetési tevékenység és műszerfal-elemzés

Custify árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Custify értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (257+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (96+ értékelés)

3. Totango

via Totango

A Totango összetett ügyfél-siker szoftver rugalmas, skálázható ügyfél-siker eszközökkel segíti a visszatérő bevételű vállalkozásokat az ügyfélmegtartás és az ügyfélkapcsolatok javításában.

Az ügyfélsiker-szoftver moduláris alapokon nyugszik, beágyazott bevált gyakorlatokkal, így a vállalkozások ott kezdhetik, ahol jelenleg tartanak, és igényeik változásával együtt növekedhetnek. Valós idejű betekintést nyújt az ügyfelek állapotába, proaktív elkötelezettségi eszközöket és keretrendszert biztosít az ügyfélutak összehangolásához.

A Totango legjobb funkciói

Valós idejű betekintés a közvetlen API-integrációnak köszönhetően

Többféle nézet segít a kockázatok kezelésében, a megújításokban és egyebekben.

Egyszerű CRM munkafolyamat-követés az ügyfelek és azok állapotának nyomon követéséhez

A Totango korlátai

A feladatkezelési funkciók korlátozottak (nem lehet alfeladatokat létrehozni)

A felhasználói felületet frissíteni kell, hogy felhasználóbarátabbá váljon.

Az ügyfelek panaszkodnak, hogy nehéz az adatok szinkronizálása más szoftverekkel.

Totango árak

Starter : 2988 USD+/év

Vállalati : 18 000 USD+/év

Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Totango értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (735+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (24+ értékelés)

4. Gainsight CS

via Gainsight CS

A Gainsight ügyfélsiker-szoftver valós idejű betekintést nyújt az ügyfelek állapotába, valamint proaktív elkötelezettséget elősegítő funkciókat kínál közösségépítő eszközökkel.

A szoftver keretrendszert biztosít az ügyfélkapcsolati pontok meghatározásához, méréséhez és optimalizálásához. Emellett számos adatelemző eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak megérteni ügyfeleiket, hogy jobb döntéseket hozhassanak az ügyfelekkel való kapcsolattartásról.

A Gainsight legjobb funkciói

Kiváló ügyféladatok központosítása

Kiváló ügyféladatok összeállítása

Magasan testreszabható az Ön egyedi igényeinek megfelelően

A Gainsight korlátai

A valós kép megalkotásához több adatforrás integrációja szükséges.

Nagyon bonyolult program konfigurálása

Több értékelő szerint az e-mail szerkesztő frissítésre szorul.

Gainsight árak

CS Essentials : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CS Essentials Plus : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Gainsight értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1128+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (44+ értékelés)

5. ClientSuccess

via ClientSuccess

Ha könnyen használható és Önnel együtt fejlődő ügyfélsiker-szoftvert keres, akkor a ClientSuccess ügyfélsiker-szoftver jó választás lehet.

A ClientSuccess számos hasznos funkciót kínál, például ügyfélútvonal-építőt és közösségi fórumot. Funkciókban gazdag platformot biztosít, amely több adatelemző eszközt is tartalmaz az ügyfélkapcsolatok fejlesztéséhez.

A ClientSuccess legjobb funkciói

A felhasználók elragadtatottak az egyszerű és elegáns felhasználói felületétől.

A kiváló ügyfélszolgálat magában foglalja a dedikált CSM-eket, akik bármikor elérhetők.

Könnyen megvalósítható és nem igényel rendszergazdát.

A ClientSuccess korlátai

Egyes integrációk javításra szorulhatnak.

Az API-kérelmek száma másodpercenként 10-re korlátozott.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez

ClientSuccess árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClientSuccess értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (408+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (17+ értékelés)

6. Podium

via Podium

Ha Ön kiskereskedő, étterem vagy szolgáltató, és javítani szeretné az ügyfélszolgálati interakciókat, akkor a Podium kiváló ügyfélszolgálati szoftver lehet az Ön számára!

A Podium egy felhőalapú szoftverplatform, amely különböző eszközökkel, például üzenetküldéssel, csevegéssel, értékelésekkel, fizetésekkel, marketinggel és elemzésekkel segíti a vállalkozásokat ügyfeleikkel való interakcióik kezelésében.

Az ügyfélkommunikációs platform célja, hogy segítsen több értékelést szerezni, visszajelzéseket gyűjteni, ügyfeleket konvertálni, hatékonyabban kommunikálni és (végül) növelni a bevételeket.

A Podium legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati képviselők számára, hogy hanghívásokat kezdeményezzenek anélkül, hogy valódi telefonszámukat kellene használniuk.

Rendkívül egyszerűvé teszi az ügyfelektől származó értékelések begyűjtését.

Lehetővé teszi, hogy az összes ügyfélüzenetet, ütemezést és fizetést egy helyen kezelje.

A Podium korlátai

A gyors növekedés miatt a tapasztalt ügyfélszolgálati képviselők száma korlátozott.

Nem tudok a Facebookon keresztül fizetni

Az ügyfeleknek Facebookot vagy Google-t kell használniuk a vélemények benyújtásához.

Podium árak

Essentials : 249 USD/hó

Standard : 409 USD/hó

Professzionális: 599 USD/hó

Podium értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1326+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (472+ értékelés) A Capterra nem elérhető?

7. Planhat

via Planhat

A Planhat egy ügyfélsiker-kezelő eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik a kapcsolatok javításához és az ügyféladatok kezeléséhez.

A legjobb funkciói között szerepel az ügyfélút menedzsment, az adatelemzés, a munkafolyamat-automatizálás, az együttműködés és az integrációk.

A Planhatot számos vállalkozás használja, köztük szoftvercégek, SaaS-szolgáltatók és technológiai vállalatok.

A Planhat legjobb funkciói

A több ügyfél-dashboard könnyen hozzáférhető, átfogó információkat nyújt.

Kövesse nyomon, rögzítse és kezelje az ügyfélkapcsolatokat egyetlen platformról

Kifinomult, mégis intuitív felhasználói élmény

A Planhat korlátai

A felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a terminológiát, a munkafolyamatot és az automatizálást.

Korlátozott támogatási dokumentáció

Korlátozott tömeges e-mail marketing funkcionalitás

Planhat árak

Alapszintű : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Professzionális : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Planhat értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (508+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23+ értékelés)

8. Churn360

via Churn360

Az AI-alapú ügyfélsiker-platform, a Churn360 célja, hogy segítse a SaaS-vállalkozásokat az ügyfélvesztés csökkentésében és az ügyfelek életre szóló értékének növelésében.

A Churn360 360 fokos rálátást biztosít felhasználóinak ügyfeleikre, amely magában foglalja a használatra, az elkötelezettségre és a megújításokra vonatkozó adatokat. Ezeket az adatokat felhasználják a kockázatnak kitett ügyfelek azonosítására és személyre szabott beavatkozások kidolgozására az ügyfélvesztés megelőzése érdekében.

A platform számos hasznos ügyfél-siker funkciót kínál, többek között előre elkészített munkafolyamatokat, célzott marketingkampányokat, ügyfél-egészségi pontszámokat és lemorzsolódási statisztikákat.

Ha olyan ügyfélsiker-szoftvert keres, amelynek sok elégedett felhasználója van, és amely fantasztikus nyomon követési és integrációs lehetőségeket kínál, akkor a Churn360 remek választás lehet az Ön számára!

A Churn360 legjobb funkciói

Kiváló ügyfélút és felhasználói nyomonkövetési eszközök

Zökkenőmentesen integrálható a HubSpot-tal

Nagyon könnyű beállítani és elkezdeni használni

A Churn360 korlátai

Egyes értékelők szerint egy testreszabható irányítópult lenne a leghasznosabb.

Egyes felhasználók szerint az alkalmazáson belüli oktatóanyagok hasznosak lennének.

SaaS-vállalatok számára készült

Churn360 árak

Startup : 199 USD/hó

Professzionális : 499 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Churn360 értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (26+ értékelés)

Capterra: 5/5 (7+ értékelés)

9. Catalyst

via Catalyst

A SaaS növekedési szoftver, a Catalyst segít a vállalkozásoknak olyan gazdag ügyfélélményt nyújtani, amely hűséges ügyfélkört épít ki.

A Catalyst ügyfélsiker-megoldásai segítenek a szilárd ügyféladatok központosításában, az ügyfélszegmensek megjelenítésében, az ügyfelek állapotának világos ábrázolásában és az ügyfélút skálázásában.

A szoftver rugalmas konfigurációkat, széles integrációs lehetőségeket és mélyreható ügyfélszolgálati tudásbázist alkalmaz, hogy segítse a vállalatokat az ügyfélmegtartásban.

A Catalyst legjobb funkciói

Segítőkész ügyfélszolgálati csapat

Kiváló felhasználói élmény, amely megkönnyíti a navigációt és a szükséges információk megtalálását.

Kiváló mutatókövetés a megtartás, a trendek és a kapcsolatok tekintetében

A Catalyst korlátai

A véleményezők panaszkodnak, hogy a bevezetés zavaros lehet.

Korlátozott számú előre elkészített elrendezés

A testreszabás eleinte bonyolult és nehéz lehet.

Catalyst árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Catalyst értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (462+ értékelés)

Capterra: 3,5/5 (2+ értékelés)

10. SmartKarrot

via SmartKarrot

A SmartKarrot ügyfélsiker-platform hasznos eszközöket és funkciókat kínál az ügyfélsiker-menedzserek és -csapatok számára. Lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, mérjék ügyfélsiker-kezdeményezéseik hatását és nyomon kövessék az ügyfelek állapotát.

A SmartKarrot szinte minden ügyfélsiker-követelményt kielégít minden típusú vállalat számára. Integrált adatai, korai figyelmeztető rendszerei, dinamikus ügyfélszegmentálása és tucatnyi automatizálási funkciója segít a vállalkozásoknak erősebb kapcsolatok kiépítésében, ami bevétel növekedéshez vezet.

A SmartKarrot legjobb funkciói

Nagyra értékelt ügyfélszolgálat és oktatók

Jól szinkronizálható más elemzési platformokkal

Könnyű feladatkövetés, érintési pontok jelölése és cselekvési pontok létrehozása

A SmartKarrot korlátai

Esetenkénti hibák és lassulások

A nagy ügyfélkörrel rendelkező vállalatok számára az ügyfelek bevonása időigényes lehet.

SmartKarrot árak

Növekedés : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pro : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SmartKarrot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (29+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (32+ értékelés)

Az ügyfélsiker-szoftverek típusai

Fiókkezelő szoftver

Az ügyfélkezelő szoftverek az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelésére összpontosítanak, hogy javítsák a kapcsolatokat, az ügyfélmegtartást és a bevételeket. Lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy tárolják a kritikus ügyféladatokat, nyomon kövessék az interakciókat és elemezzék az ügyfélkapcsolatok állapotát. Ez a típusú szoftver különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek meglévő ügyfeleikkel való kapcsolatukat szeretnék erősíteni és maximalizálni szeretnék az ügyfelek életre szóló értékét.

Az ügyfél-visszajelzési eszközök lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy felméréseken, visszajelzési űrlapokon és közösségi média interakciókon keresztül gyűjtsék és elemezzék ügyfeleik visszajelzéseit. Ezek az információk segítenek a vállalkozásoknak megérteni az ügyfelek elégedettségi szintjét, meghatározni a fejlesztésre szoruló területeket, és megalapozott döntéseket hozni az ügyfélélmény javítása érdekében.

Ügyféladat-elemző platformok

Az ügyfélelemző platformok adatelemzési lehetőségeket nyújtanak a vállalkozásoknak, hogy mélyrehatóan megértsék az ügyfelek viselkedését, preferenciáit és trendjeit. A prediktív elemzés és a mesterséges intelligencia segítségével ezek a platformok előre jelezhetik az ügyfelek igényeit, azonosíthatják a kockázatos fiókokat, és segíthetnek célzott, személyre szabott marketingkampányok létrehozásában.

Az ügyfél-elkötelezettségi eszközök célja, hogy elősegítsék a proaktív ügyfélkapcsolatot különböző csatornákon keresztül, például e-mailben, SMS-ben, közösségi médiában és alkalmazáson belüli üzenetekben. Segítenek a kommunikációs munkafolyamatok automatizálásában, az üzenetek ütemezésében és a közönség szegmentálásában, hogy releváns és időszerű interakciókat biztosítsanak.

Ügyféloktatási platformok

Az ügyféloktatási platformok lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy oktatási tartalmakat és képzési programokat hozzanak létre, kezeljenek és nyújtsanak ügyfeleiknek. Ezek a platformok fontos szerepet játszanak az új ügyfelek bevonásában, a termékek elterjedésének növelésében és annak biztosításában, hogy az ügyfelek a lehető legtöbbet hozhassák ki vásárlásaikból.

Hogyan segítheti vállalkozását az ügyfélsiker-szoftver?

A vállalkozások az ügyfélsiker-szoftverek segítségével több stratégiai módon is javíthatják ügyfélkapcsolataikat és felgyorsíthatják növekedésüket.

A fiókkezelési funkciók kihasználásával a vállalatok átfogó képet kaphatnak az ügyfelek interakcióiról, preferenciáiról és visszajelzéseiről, ami lehetővé teszi a személyre szabott elkötelezettségi stratégiák kidolgozását.

A szoftverben található ügyfél-visszajelzési eszközök lehetővé teszik a közvetlen ügyfél-visszajelzések gyűjtését és elemzését, amelyek alapul szolgálhatnak a termékfejlesztéshez és a szolgáltatáskínálat javításához. Az ügyféladatok elemzésére szolgáló platformok segítségével a vállalkozások előre jelezhetik az ügyfelek viselkedését, azonosíthatják az upselling lehetőségeket, és proaktív módon kezelve a problémákat megelőzhetik az ügyfélvesztést.

Az ügyfél-elkötelezettséget elősegítő eszközök automatizált és időszerű kommunikációt tesznek lehetővé, biztosítva, hogy az ügyfelek a megfelelő üzenetet kapják a megfelelő időben.

Az ügyféloktatási platformok a felhasználóknak olyan ismereteket nyújtanak, amelyekkel teljes mértékben kihasználhatják a termékeket vagy szolgáltatásokat, növelve ezzel az elégedettséget és a lojalitást. Az ügyfélsiker-szoftverek integrálásával a vállalkozások javíthatják az ügyfélélményt, elősegíthetik a hosszú távú kapcsolatok kiépítését és ösztönözhetik a fenntartható növekedést.

Készítse el ügyfélsiker-stratégiáját a ClickUp segítségével

A megfelelő ügyfél-siker szoftverplatform kiválasztásával ügyfelei elégedettebbek lesznek, és bevételei is növekedni fognak!

A ClickUp robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciói lehetővé teszik, hogy mérje ügyfélsiker-stratégiáinak hatékonyságát, így folyamatosan iterálhat és javíthat. Növelje ügyfélsikerét a ClickUp segítségével, és ápoljon tartós kapcsolatokat, amelyek elősegítik a lojalitást és a növekedést.

Hozzon létre egy ingyenes ClickUp munkaterületet, és tapasztalja meg még ma az ügyfélsiker jövőjét!