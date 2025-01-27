ClickUp blog
A 10 legjobb ügyfél-siker szoftver a növekedéshez 2025-ben

A 10 legjobb ügyfél-siker szoftver a növekedéshez 2025-ben

Sudarshan Somanathan
2025. január 27.

A legjobb ügyfél-siker szoftver több mozgó elemet egyesít, hogy racionalizálja az ügyfél-siker műveleteket. Olyan funkciókat tartalmaz, mint az ügyféladatok kezelése, az ügyfélút térképező eszközök, az automatizált munkafolyamatok, valamint a jelentések és elemzések.

Ezenkívül érdemes megnéznie a kampánykezelő eszközöket, az erőforrás-kezelő és a leadkezelő szoftvereket is, hogy kiegészítse ügyfélsiker-programját.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a 10 legjobb ügyfél-siker szoftvert, amelyek segíthetnek vállalatának növekedésében!

Mi az ügyfélsiker-szoftver?

Az ügyfélsiker-szoftver egy olyan üzleti eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalatokat ügyfeleik hatékony kezelésében és támogatásában az ügyfélút teljes során. Központi platformot biztosít az ügyféladatok gyűjtéséhez és rendszerezéséhez, a feladatok és munkafolyamatok automatizálásához, valamint a legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követéséhez.

Mit kell keresnie egy ügyfélsiker-platformban?

Keressen olyan ügyfél-siker szoftvert, amely integrálható a meglévő CRM-jével, és ügyféladat-kezelési vagy ügyfélkezelési eszközöket kínál, amelyek tartalmazzák az ügyfélút sablonjait vagy feltérképezését, automatizált munkafolyamatokat, valamint kiváló ügyféljelentési és elemzési eszközöket.

Ha növekedésre törekszik, fontolja meg olyan funkciók keresését is, mint a feladatkövetés, a projektmenedzsment és a kommunikációs terv sablonok vagy eszközök.

Az ügyfélsiker-szoftver egy hatékony eszköz, amely segíthet javítani az ügyfélkapcsolatokat, növelni az ügyfélhűséget és elősegíteni az általános növekedést. De a piacon olyan sok különböző ügyfélsiker-szoftver közül nehéz lehet eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

A 10 legjobb ügyfélsiker-szoftvermegoldás

Íme kedvenc ügyfélsiker-szoftvereink, amelyek segítenek előmozdítani ügyfélkapcsolatait és növekedését ebben az évben.

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp a tökéletes ügyfél-siker szoftver bármilyen méretű és iparágú csapat számára. Segít az ügyfél-siker menedzsernek az összes ügyfélkommunikáció szervezésében, így gyorsabban tudnak jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek.

A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti az ügyfelek interakcióit és kéréseit valós időben, így az ügyfélsiker-csapatok gyorsan reagálhatnak az igényeikre. Hozzáférhet az ügyfelek használati adataihoz is, így jobban megértheti a termék elfogadását a különböző szakaszokban.

Kezdje a ClickUp ügyfélszolgálati sablonnal, hogy prioritásba helyezze az ügyfelek kérdéseit és rendszerezze az ügyfelek visszajelzéseit!

A beépített űrlap segítségével rögzítheti ügyfelei fontos információit, és nyomon követheti visszajelzéseiket!
A beépített űrlap segítségével rögzítheti ügyfelei fontos információit, és nyomon követheti visszajelzéseiket!

A ClickUp legjobb funkciói

  • Kattintson a ClickUp táblázati nézetre, hogy CRM-et hozzon létre a ClickUp-ban.
  • Az egyéni mezők segítségével nyomon követhet minden olyan adatot, amely fontos a projektje szempontjából.
  • Az automatizált munkafolyamatok segítségével egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat, például az ügyfelek bevonására szolgáló e-mailek küldését, a nyomon követő hívások ütemezését és az ügyfélszolgálat biztosítását.
  • Ügyfélút térképező eszközök a kapcsolódási pontok és a potenciális súrlódások azonosításához
  • ClickUp AI a gyorsabb szövegszerkesztéshez, összefoglaláshoz és ötleteléshez

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp tanulási görbéje a rengeteg funkció miatt meredek lehet.
  • A mobilalkalmazás nem kínálja a webes verzió összes funkcióját.
  • Az ingyenes csomag tagjai lassabb ügyfélszolgálatot tapasztalhatnak.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (8356+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3727+ értékelés)

2. Custify

Custify Dashboard
via Custify

A Custify egy ügyfél-siker szoftver, amely segít a SaaS-vállalkozásoknak javítani az ügyfél-elégedettséget, csökkenteni az ügyfélvesztést és növelni az ügyfelek életre szóló értékét.

A Custify egyetlen felületen biztosít áttekintést a vállalkozásoknak ügyfeleikről, lehetővé téve számukra az ügyfél-elkötelezettség nyomon követését, a potenciális problémák azonosítását és a személyre szabott támogatás nyújtását.

Emellett számos funkciót kínál az ügyfél-munkafolyamatok automatizálásához, például bevezető e-mailek küldéséhez, visszahívások ütemezéséhez és ügyfélszolgálati jegyek kiadásához.

A Custify legjobb funkciói

  • Képes meghatározni az egyes ügyfélszegmensek egészségi állapotát
  • Felhasználóbarát felület, amely minden fontos ügyféladatot egyetlen oldalon jelenít meg.
  • Magasan testreszabható és könnyen az ügyfélsiker-csapat igényeihez igazítható

A Custify korlátai

  • Hiányoznak az átfogó súgószekció anyagai
  • Korlátozott nyomonkövetési tevékenység és műszerfal-elemzés

Custify árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Custify értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (257+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (96+ értékelés)

3. Totango

Totango Dashboard
via Totango

A Totango összetett ügyfél-siker szoftver rugalmas, skálázható ügyfél-siker eszközökkel segíti a visszatérő bevételű vállalkozásokat az ügyfélmegtartás és az ügyfélkapcsolatok javításában.

Az ügyfélsiker-szoftver moduláris alapokon nyugszik, beágyazott bevált gyakorlatokkal, így a vállalkozások ott kezdhetik, ahol jelenleg tartanak, és igényeik változásával együtt növekedhetnek. Valós idejű betekintést nyújt az ügyfelek állapotába, proaktív elkötelezettségi eszközöket és keretrendszert biztosít az ügyfélutak összehangolásához.

A Totango legjobb funkciói

  • Valós idejű betekintés a közvetlen API-integrációnak köszönhetően
  • Többféle nézet segít a kockázatok kezelésében, a megújításokban és egyebekben.
  • Egyszerű CRM munkafolyamat-követés az ügyfelek és azok állapotának nyomon követéséhez

A Totango korlátai

  • A feladatkezelési funkciók korlátozottak (nem lehet alfeladatokat létrehozni)
  • A felhasználói felületet frissíteni kell, hogy felhasználóbarátabbá váljon.
  • Az ügyfelek panaszkodnak, hogy nehéz az adatok szinkronizálása más szoftverekkel.

Totango árak

  • Starter: 2988 USD+/év
  • Vállalati: 18 000 USD+/év
  • Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Totango értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (735+ értékelés)
  • Capterra: 4,0/5 (24+ értékelés)

4. Gainsight CS

Gainsight CS Dashboard
via Gainsight CS

A Gainsight ügyfélsiker-szoftver valós idejű betekintést nyújt az ügyfelek állapotába, valamint proaktív elkötelezettséget elősegítő funkciókat kínál közösségépítő eszközökkel.

A szoftver keretrendszert biztosít az ügyfélkapcsolati pontok meghatározásához, méréséhez és optimalizálásához. Emellett számos adatelemző eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak megérteni ügyfeleiket, hogy jobb döntéseket hozhassanak az ügyfelekkel való kapcsolattartásról.

A Gainsight legjobb funkciói

  • Kiváló ügyféladatok központosítása
  • Kiváló ügyféladatok összeállítása
  • Magasan testreszabható az Ön egyedi igényeinek megfelelően

A Gainsight korlátai

  • A valós kép megalkotásához több adatforrás integrációja szükséges.
  • Nagyon bonyolult program konfigurálása
  • Több értékelő szerint az e-mail szerkesztő frissítésre szorul.

Gainsight árak

  • CS Essentials: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • CS Essentials Plus: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Gainsight értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (1128+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (44+ értékelés)

5. ClientSuccess

ClientSuccess Dashboard
via ClientSuccess

Ha könnyen használható és Önnel együtt fejlődő ügyfélsiker-szoftvert keres, akkor a ClientSuccess ügyfélsiker-szoftver jó választás lehet.

A ClientSuccess számos hasznos funkciót kínál, például ügyfélútvonal-építőt és közösségi fórumot. Funkciókban gazdag platformot biztosít, amely több adatelemző eszközt is tartalmaz az ügyfélkapcsolatok fejlesztéséhez.

A ClientSuccess legjobb funkciói

  • A felhasználók elragadtatottak az egyszerű és elegáns felhasználói felületétől.
  • A kiváló ügyfélszolgálat magában foglalja a dedikált CSM-eket, akik bármikor elérhetők.
  • Könnyen megvalósítható és nem igényel rendszergazdát.

A ClientSuccess korlátai

  • Egyes integrációk javításra szorulhatnak.
  • Az API-kérelmek száma másodpercenként 10-re korlátozott.
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez

ClientSuccess árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClientSuccess értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (408+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (17+ értékelés)

6. Podium

Podium Dashboard
via Podium

Ha Ön kiskereskedő, étterem vagy szolgáltató, és javítani szeretné az ügyfélszolgálati interakciókat, akkor a Podium kiváló ügyfélszolgálati szoftver lehet az Ön számára!

A Podium egy felhőalapú szoftverplatform, amely különböző eszközökkel, például üzenetküldéssel, csevegéssel, értékelésekkel, fizetésekkel, marketinggel és elemzésekkel segíti a vállalkozásokat ügyfeleikkel való interakcióik kezelésében.

Az ügyfélkommunikációs platform célja, hogy segítsen több értékelést szerezni, visszajelzéseket gyűjteni, ügyfeleket konvertálni, hatékonyabban kommunikálni és (végül) növelni a bevételeket.

A Podium legjobb funkciói

  • Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati képviselők számára, hogy hanghívásokat kezdeményezzenek anélkül, hogy valódi telefonszámukat kellene használniuk.
  • Rendkívül egyszerűvé teszi az ügyfelektől származó értékelések begyűjtését.
  • Lehetővé teszi, hogy az összes ügyfélüzenetet, ütemezést és fizetést egy helyen kezelje.

A Podium korlátai

  • A gyors növekedés miatt a tapasztalt ügyfélszolgálati képviselők száma korlátozott.
  • Nem tudok a Facebookon keresztül fizetni
  • Az ügyfeleknek Facebookot vagy Google-t kell használniuk a vélemények benyújtásához.

Podium árak

  • Essentials: 249 USD/hó
  • Standard: 409 USD/hó
  • Professzionális: 599 USD/hó

Podium értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1326+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (472+ értékelés) A Capterra nem elérhető?

7. Planhat

Planhat Dashboard
via Planhat

A Planhat egy ügyfélsiker-kezelő eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik a kapcsolatok javításához és az ügyféladatok kezeléséhez.

A legjobb funkciói között szerepel az ügyfélút menedzsment, az adatelemzés, a munkafolyamat-automatizálás, az együttműködés és az integrációk.

A Planhatot számos vállalkozás használja, köztük szoftvercégek, SaaS-szolgáltatók és technológiai vállalatok.

A Planhat legjobb funkciói

  • A több ügyfél-dashboard könnyen hozzáférhető, átfogó információkat nyújt.
  • Kövesse nyomon, rögzítse és kezelje az ügyfélkapcsolatokat egyetlen platformról
  • Kifinomult, mégis intuitív felhasználói élmény

A Planhat korlátai

  • A felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a terminológiát, a munkafolyamatot és az automatizálást.
  • Korlátozott támogatási dokumentáció
  • Korlátozott tömeges e-mail marketing funkcionalitás

Planhat árak

  • Alapszintű: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Professzionális: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Planhat értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (508+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (23+ értékelés)

8. Churn360

Churn360 Dashboard
via Churn360

Az AI-alapú ügyfélsiker-platform, a Churn360 célja, hogy segítse a SaaS-vállalkozásokat az ügyfélvesztés csökkentésében és az ügyfelek életre szóló értékének növelésében.

A Churn360 360 fokos rálátást biztosít felhasználóinak ügyfeleikre, amely magában foglalja a használatra, az elkötelezettségre és a megújításokra vonatkozó adatokat. Ezeket az adatokat felhasználják a kockázatnak kitett ügyfelek azonosítására és személyre szabott beavatkozások kidolgozására az ügyfélvesztés megelőzése érdekében.

A platform számos hasznos ügyfél-siker funkciót kínál, többek között előre elkészített munkafolyamatokat, célzott marketingkampányokat, ügyfél-egészségi pontszámokat és lemorzsolódási statisztikákat.

Ha olyan ügyfélsiker-szoftvert keres, amelynek sok elégedett felhasználója van, és amely fantasztikus nyomon követési és integrációs lehetőségeket kínál, akkor a Churn360 remek választás lehet az Ön számára!

A Churn360 legjobb funkciói

  • Kiváló ügyfélút és felhasználói nyomonkövetési eszközök
  • Zökkenőmentesen integrálható a HubSpot-tal
  • Nagyon könnyű beállítani és elkezdeni használni

A Churn360 korlátai

  • Egyes értékelők szerint egy testreszabható irányítópult lenne a leghasznosabb.
  • Egyes felhasználók szerint az alkalmazáson belüli oktatóanyagok hasznosak lennének.
  • SaaS-vállalatok számára készült

Churn360 árak

  • Startup: 199 USD/hó
  • Professzionális: 499 USD/hó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Churn360 értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (26+ értékelés)
  • Capterra: 5/5 (7+ értékelés)

9. Catalyst

Catalyst Dashboard
via Catalyst

A SaaS növekedési szoftver, a Catalyst segít a vállalkozásoknak olyan gazdag ügyfélélményt nyújtani, amely hűséges ügyfélkört épít ki.

A Catalyst ügyfélsiker-megoldásai segítenek a szilárd ügyféladatok központosításában, az ügyfélszegmensek megjelenítésében, az ügyfelek állapotának világos ábrázolásában és az ügyfélút skálázásában.

A szoftver rugalmas konfigurációkat, széles integrációs lehetőségeket és mélyreható ügyfélszolgálati tudásbázist alkalmaz, hogy segítse a vállalatokat az ügyfélmegtartásban.

A Catalyst legjobb funkciói

  • Segítőkész ügyfélszolgálati csapat
  • Kiváló felhasználói élmény, amely megkönnyíti a navigációt és a szükséges információk megtalálását.
  • Kiváló mutatókövetés a megtartás, a trendek és a kapcsolatok tekintetében

A Catalyst korlátai

  • A véleményezők panaszkodnak, hogy a bevezetés zavaros lehet.
  • Korlátozott számú előre elkészített elrendezés
  • A testreszabás eleinte bonyolult és nehéz lehet.

Catalyst árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Catalyst értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (462+ értékelés)
  • Capterra: 3,5/5 (2+ értékelés)

10. SmartKarrot

SmartKarrot Dashboard
via SmartKarrot

A SmartKarrot ügyfélsiker-platform hasznos eszközöket és funkciókat kínál az ügyfélsiker-menedzserek és -csapatok számára. Lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, mérjék ügyfélsiker-kezdeményezéseik hatását és nyomon kövessék az ügyfelek állapotát.

A SmartKarrot szinte minden ügyfélsiker-követelményt kielégít minden típusú vállalat számára. Integrált adatai, korai figyelmeztető rendszerei, dinamikus ügyfélszegmentálása és tucatnyi automatizálási funkciója segít a vállalkozásoknak erősebb kapcsolatok kiépítésében, ami bevétel növekedéshez vezet.

A SmartKarrot legjobb funkciói

  • Nagyra értékelt ügyfélszolgálat és oktatók
  • Jól szinkronizálható más elemzési platformokkal
  • Könnyű feladatkövetés, érintési pontok jelölése és cselekvési pontok létrehozása

A SmartKarrot korlátai

  • Esetenkénti hibák és lassulások
  • A nagy ügyfélkörrel rendelkező vállalatok számára az ügyfelek bevonása időigényes lehet.

SmartKarrot árak

  • Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SmartKarrot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (29+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (32+ értékelés)

Az ügyfélsiker-szoftverek típusai

Fiókkezelő szoftver

Az ügyfélkezelő szoftverek az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelésére összpontosítanak, hogy javítsák a kapcsolatokat, az ügyfélmegtartást és a bevételeket. Lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy tárolják a kritikus ügyféladatokat, nyomon kövessék az interakciókat és elemezzék az ügyfélkapcsolatok állapotát. Ez a típusú szoftver különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek meglévő ügyfeleikkel való kapcsolatukat szeretnék erősíteni és maximalizálni szeretnék az ügyfelek életre szóló értékét.

Ügyfél-visszajelzési eszközök

Az ügyfél-visszajelzési eszközök lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy felméréseken, visszajelzési űrlapokon és közösségi média interakciókon keresztül gyűjtsék és elemezzék ügyfeleik visszajelzéseit. Ezek az információk segítenek a vállalkozásoknak megérteni az ügyfelek elégedettségi szintjét, meghatározni a fejlesztésre szoruló területeket, és megalapozott döntéseket hozni az ügyfélélmény javítása érdekében.

Ügyféladat-elemző platformok

Az ügyfélelemző platformok adatelemzési lehetőségeket nyújtanak a vállalkozásoknak, hogy mélyrehatóan megértsék az ügyfelek viselkedését, preferenciáit és trendjeit. A prediktív elemzés és a mesterséges intelligencia segítségével ezek a platformok előre jelezhetik az ügyfelek igényeit, azonosíthatják a kockázatos fiókokat, és segíthetnek célzott, személyre szabott marketingkampányok létrehozásában.

Ügyfél-elkötelezettségi eszközök

Az ügyfél-elkötelezettségi eszközök célja, hogy elősegítsék a proaktív ügyfélkapcsolatot különböző csatornákon keresztül, például e-mailben, SMS-ben, közösségi médiában és alkalmazáson belüli üzenetekben. Segítenek a kommunikációs munkafolyamatok automatizálásában, az üzenetek ütemezésében és a közönség szegmentálásában, hogy releváns és időszerű interakciókat biztosítsanak.

Ügyféloktatási platformok

Az ügyféloktatási platformok lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy oktatási tartalmakat és képzési programokat hozzanak létre, kezeljenek és nyújtsanak ügyfeleiknek. Ezek a platformok fontos szerepet játszanak az új ügyfelek bevonásában, a termékek elterjedésének növelésében és annak biztosításában, hogy az ügyfelek a lehető legtöbbet hozhassák ki vásárlásaikból.

Hogyan segítheti vállalkozását az ügyfélsiker-szoftver?

A vállalkozások az ügyfélsiker-szoftverek segítségével több stratégiai módon is javíthatják ügyfélkapcsolataikat és felgyorsíthatják növekedésüket.

A fiókkezelési funkciók kihasználásával a vállalatok átfogó képet kaphatnak az ügyfelek interakcióiról, preferenciáiról és visszajelzéseiről, ami lehetővé teszi a személyre szabott elkötelezettségi stratégiák kidolgozását.

A szoftverben található ügyfél-visszajelzési eszközök lehetővé teszik a közvetlen ügyfél-visszajelzések gyűjtését és elemzését, amelyek alapul szolgálhatnak a termékfejlesztéshez és a szolgáltatáskínálat javításához. Az ügyféladatok elemzésére szolgáló platformok segítségével a vállalkozások előre jelezhetik az ügyfelek viselkedését, azonosíthatják az upselling lehetőségeket, és proaktív módon kezelve a problémákat megelőzhetik az ügyfélvesztést.

Az ügyfél-elkötelezettséget elősegítő eszközök automatizált és időszerű kommunikációt tesznek lehetővé, biztosítva, hogy az ügyfelek a megfelelő üzenetet kapják a megfelelő időben.

Az ügyféloktatási platformok a felhasználóknak olyan ismereteket nyújtanak, amelyekkel teljes mértékben kihasználhatják a termékeket vagy szolgáltatásokat, növelve ezzel az elégedettséget és a lojalitást. Az ügyfélsiker-szoftverek integrálásával a vállalkozások javíthatják az ügyfélélményt, elősegíthetik a hosszú távú kapcsolatok kiépítését és ösztönözhetik a fenntartható növekedést.

Készítse el ügyfélsiker-stratégiáját a ClickUp segítségével

A megfelelő ügyfél-siker szoftverplatform kiválasztásával ügyfelei elégedettebbek lesznek, és bevételei is növekedni fognak!

A ClickUp robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciói lehetővé teszik, hogy mérje ügyfélsiker-stratégiáinak hatékonyságát, így folyamatosan iterálhat és javíthat. Növelje ügyfélsikerét a ClickUp segítségével, és ápoljon tartós kapcsolatokat, amelyek elősegítik a lojalitást és a növekedést.

Hozzon létre egy ingyenes ClickUp munkaterületet, és tapasztalja meg még ma az ügyfélsiker jövőjét!

