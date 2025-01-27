A 10 legjobb ügyfél-siker szoftver a növekedéshez 2025-ben

A legjobb ügyfél-siker szoftver több mozgó elemet egyesít, hogy racionalizálja az ügyfél-siker műveleteket. Olyan funkciókat tartalmaz, mint az ügyféladatok kezelése, az ügyfélút térképező eszközök, az automatizált munkafolyamatok, valamint a jelentések és elemzések.
Ezenkívül érdemes megnéznie a kampánykezelő eszközöket, az erőforrás-kezelő és a leadkezelő szoftvereket is, hogy kiegészítse ügyfélsiker-programját.
Ebben az útmutatóban áttekintjük a 10 legjobb ügyfél-siker szoftvert, amelyek segíthetnek vállalatának növekedésében!
Mi az ügyfélsiker-szoftver?
Az ügyfélsiker-szoftver egy olyan üzleti eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalatokat ügyfeleik hatékony kezelésében és támogatásában az ügyfélút teljes során. Központi platformot biztosít az ügyféladatok gyűjtéséhez és rendszerezéséhez, a feladatok és munkafolyamatok automatizálásához, valamint a legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követéséhez.
Mit kell keresnie egy ügyfélsiker-platformban?
Keressen olyan ügyfél-siker szoftvert, amely integrálható a meglévő CRM-jével, és ügyféladat-kezelési vagy ügyfélkezelési eszközöket kínál, amelyek tartalmazzák az ügyfélút sablonjait vagy feltérképezését, automatizált munkafolyamatokat, valamint kiváló ügyféljelentési és elemzési eszközöket.
Ha növekedésre törekszik, fontolja meg olyan funkciók keresését is, mint a feladatkövetés, a projektmenedzsment és a kommunikációs terv sablonok vagy eszközök.
Az ügyfélsiker-szoftver egy hatékony eszköz, amely segíthet javítani az ügyfélkapcsolatokat, növelni az ügyfélhűséget és elősegíteni az általános növekedést. De a piacon olyan sok különböző ügyfélsiker-szoftver közül nehéz lehet eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.
A 10 legjobb ügyfélsiker-szoftvermegoldás
Íme kedvenc ügyfélsiker-szoftvereink, amelyek segítenek előmozdítani ügyfélkapcsolatait és növekedését ebben az évben.
1. ClickUp
A ClickUp a tökéletes ügyfél-siker szoftver bármilyen méretű és iparágú csapat számára. Segít az ügyfél-siker menedzsernek az összes ügyfélkommunikáció szervezésében, így gyorsabban tudnak jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek.
A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti az ügyfelek interakcióit és kéréseit valós időben, így az ügyfélsiker-csapatok gyorsan reagálhatnak az igényeikre. Hozzáférhet az ügyfelek használati adataihoz is, így jobban megértheti a termék elfogadását a különböző szakaszokban.
Kezdje a ClickUp ügyfélszolgálati sablonnal, hogy prioritásba helyezze az ügyfelek kérdéseit és rendszerezze az ügyfelek visszajelzéseit!
A ClickUp legjobb funkciói
- Kattintson a ClickUp táblázati nézetre, hogy CRM-et hozzon létre a ClickUp-ban.
- Az egyéni mezők segítségével nyomon követhet minden olyan adatot, amely fontos a projektje szempontjából.
- Az automatizált munkafolyamatok segítségével egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat, például az ügyfelek bevonására szolgáló e-mailek küldését, a nyomon követő hívások ütemezését és az ügyfélszolgálat biztosítását.
- Ügyfélút térképező eszközök a kapcsolódási pontok és a potenciális súrlódások azonosításához
- ClickUp AI a gyorsabb szövegszerkesztéshez, összefoglaláshoz és ötleteléshez
A ClickUp korlátai
- A ClickUp tanulási görbéje a rengeteg funkció miatt meredek lehet.
- A mobilalkalmazás nem kínálja a webes verzió összes funkcióját.
- Az ingyenes csomag tagjai lassabb ügyfélszolgálatot tapasztalhatnak.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8356+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3727+ értékelés)
2. Custify
A Custify egy ügyfél-siker szoftver, amely segít a SaaS-vállalkozásoknak javítani az ügyfél-elégedettséget, csökkenteni az ügyfélvesztést és növelni az ügyfelek életre szóló értékét.
A Custify egyetlen felületen biztosít áttekintést a vállalkozásoknak ügyfeleikről, lehetővé téve számukra az ügyfél-elkötelezettség nyomon követését, a potenciális problémák azonosítását és a személyre szabott támogatás nyújtását.
Emellett számos funkciót kínál az ügyfél-munkafolyamatok automatizálásához, például bevezető e-mailek küldéséhez, visszahívások ütemezéséhez és ügyfélszolgálati jegyek kiadásához.
A Custify legjobb funkciói
- Képes meghatározni az egyes ügyfélszegmensek egészségi állapotát
- Felhasználóbarát felület, amely minden fontos ügyféladatot egyetlen oldalon jelenít meg.
- Magasan testreszabható és könnyen az ügyfélsiker-csapat igényeihez igazítható
A Custify korlátai
- Hiányoznak az átfogó súgószekció anyagai
- Korlátozott nyomonkövetési tevékenység és műszerfal-elemzés
Custify árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Custify értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (257+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (96+ értékelés)
3. Totango
A Totango összetett ügyfél-siker szoftver rugalmas, skálázható ügyfél-siker eszközökkel segíti a visszatérő bevételű vállalkozásokat az ügyfélmegtartás és az ügyfélkapcsolatok javításában.
Az ügyfélsiker-szoftver moduláris alapokon nyugszik, beágyazott bevált gyakorlatokkal, így a vállalkozások ott kezdhetik, ahol jelenleg tartanak, és igényeik változásával együtt növekedhetnek. Valós idejű betekintést nyújt az ügyfelek állapotába, proaktív elkötelezettségi eszközöket és keretrendszert biztosít az ügyfélutak összehangolásához.
A Totango legjobb funkciói
- Valós idejű betekintés a közvetlen API-integrációnak köszönhetően
- Többféle nézet segít a kockázatok kezelésében, a megújításokban és egyebekben.
- Egyszerű CRM munkafolyamat-követés az ügyfelek és azok állapotának nyomon követéséhez
A Totango korlátai
- A feladatkezelési funkciók korlátozottak (nem lehet alfeladatokat létrehozni)
- A felhasználói felületet frissíteni kell, hogy felhasználóbarátabbá váljon.
- Az ügyfelek panaszkodnak, hogy nehéz az adatok szinkronizálása más szoftverekkel.
Totango árak
- Starter: 2988 USD+/év
- Vállalati: 18 000 USD+/év
- Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Totango értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (735+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (24+ értékelés)
4. Gainsight CS
A Gainsight ügyfélsiker-szoftver valós idejű betekintést nyújt az ügyfelek állapotába, valamint proaktív elkötelezettséget elősegítő funkciókat kínál közösségépítő eszközökkel.
A szoftver keretrendszert biztosít az ügyfélkapcsolati pontok meghatározásához, méréséhez és optimalizálásához. Emellett számos adatelemző eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak megérteni ügyfeleiket, hogy jobb döntéseket hozhassanak az ügyfelekkel való kapcsolattartásról.
A Gainsight legjobb funkciói
- Kiváló ügyféladatok központosítása
- Kiváló ügyféladatok összeállítása
- Magasan testreszabható az Ön egyedi igényeinek megfelelően
A Gainsight korlátai
- A valós kép megalkotásához több adatforrás integrációja szükséges.
- Nagyon bonyolult program konfigurálása
- Több értékelő szerint az e-mail szerkesztő frissítésre szorul.
Gainsight árak
- CS Essentials: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- CS Essentials Plus: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Gainsight értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1128+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (44+ értékelés)
5. ClientSuccess
Ha könnyen használható és Önnel együtt fejlődő ügyfélsiker-szoftvert keres, akkor a ClientSuccess ügyfélsiker-szoftver jó választás lehet.
A ClientSuccess számos hasznos funkciót kínál, például ügyfélútvonal-építőt és közösségi fórumot. Funkciókban gazdag platformot biztosít, amely több adatelemző eszközt is tartalmaz az ügyfélkapcsolatok fejlesztéséhez.
A ClientSuccess legjobb funkciói
- A felhasználók elragadtatottak az egyszerű és elegáns felhasználói felületétől.
- A kiváló ügyfélszolgálat magában foglalja a dedikált CSM-eket, akik bármikor elérhetők.
- Könnyen megvalósítható és nem igényel rendszergazdát.
A ClientSuccess korlátai
- Egyes integrációk javításra szorulhatnak.
- Az API-kérelmek száma másodpercenként 10-re korlátozott.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez
ClientSuccess árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClientSuccess értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (408+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (17+ értékelés)
6. Podium
Ha Ön kiskereskedő, étterem vagy szolgáltató, és javítani szeretné az ügyfélszolgálati interakciókat, akkor a Podium kiváló ügyfélszolgálati szoftver lehet az Ön számára!
A Podium egy felhőalapú szoftverplatform, amely különböző eszközökkel, például üzenetküldéssel, csevegéssel, értékelésekkel, fizetésekkel, marketinggel és elemzésekkel segíti a vállalkozásokat ügyfeleikkel való interakcióik kezelésében.
Az ügyfélkommunikációs platform célja, hogy segítsen több értékelést szerezni, visszajelzéseket gyűjteni, ügyfeleket konvertálni, hatékonyabban kommunikálni és (végül) növelni a bevételeket.
A Podium legjobb funkciói
- Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati képviselők számára, hogy hanghívásokat kezdeményezzenek anélkül, hogy valódi telefonszámukat kellene használniuk.
- Rendkívül egyszerűvé teszi az ügyfelektől származó értékelések begyűjtését.
- Lehetővé teszi, hogy az összes ügyfélüzenetet, ütemezést és fizetést egy helyen kezelje.
A Podium korlátai
- A gyors növekedés miatt a tapasztalt ügyfélszolgálati képviselők száma korlátozott.
- Nem tudok a Facebookon keresztül fizetni
- Az ügyfeleknek Facebookot vagy Google-t kell használniuk a vélemények benyújtásához.
Podium árak
- Essentials: 249 USD/hó
- Standard: 409 USD/hó
- Professzionális: 599 USD/hó
Podium értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1326+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (472+ értékelés) A Capterra nem elérhető?
7. Planhat
A Planhat egy ügyfélsiker-kezelő eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik a kapcsolatok javításához és az ügyféladatok kezeléséhez.
A legjobb funkciói között szerepel az ügyfélút menedzsment, az adatelemzés, a munkafolyamat-automatizálás, az együttműködés és az integrációk.
A Planhatot számos vállalkozás használja, köztük szoftvercégek, SaaS-szolgáltatók és technológiai vállalatok.
A Planhat legjobb funkciói
- A több ügyfél-dashboard könnyen hozzáférhető, átfogó információkat nyújt.
- Kövesse nyomon, rögzítse és kezelje az ügyfélkapcsolatokat egyetlen platformról
- Kifinomult, mégis intuitív felhasználói élmény
A Planhat korlátai
- A felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a terminológiát, a munkafolyamatot és az automatizálást.
- Korlátozott támogatási dokumentáció
- Korlátozott tömeges e-mail marketing funkcionalitás
Planhat árak
- Alapszintű: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Professzionális: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Planhat értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (508+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (23+ értékelés)
8. Churn360
Az AI-alapú ügyfélsiker-platform, a Churn360 célja, hogy segítse a SaaS-vállalkozásokat az ügyfélvesztés csökkentésében és az ügyfelek életre szóló értékének növelésében.
A Churn360 360 fokos rálátást biztosít felhasználóinak ügyfeleikre, amely magában foglalja a használatra, az elkötelezettségre és a megújításokra vonatkozó adatokat. Ezeket az adatokat felhasználják a kockázatnak kitett ügyfelek azonosítására és személyre szabott beavatkozások kidolgozására az ügyfélvesztés megelőzése érdekében.
A platform számos hasznos ügyfél-siker funkciót kínál, többek között előre elkészített munkafolyamatokat, célzott marketingkampányokat, ügyfél-egészségi pontszámokat és lemorzsolódási statisztikákat.
Ha olyan ügyfélsiker-szoftvert keres, amelynek sok elégedett felhasználója van, és amely fantasztikus nyomon követési és integrációs lehetőségeket kínál, akkor a Churn360 remek választás lehet az Ön számára!
A Churn360 legjobb funkciói
- Kiváló ügyfélút és felhasználói nyomonkövetési eszközök
- Zökkenőmentesen integrálható a HubSpot-tal
- Nagyon könnyű beállítani és elkezdeni használni
A Churn360 korlátai
- Egyes értékelők szerint egy testreszabható irányítópult lenne a leghasznosabb.
- Egyes felhasználók szerint az alkalmazáson belüli oktatóanyagok hasznosak lennének.
- SaaS-vállalatok számára készült
Churn360 árak
- Startup: 199 USD/hó
- Professzionális: 499 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Churn360 értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (26+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (7+ értékelés)
9. Catalyst
A SaaS növekedési szoftver, a Catalyst segít a vállalkozásoknak olyan gazdag ügyfélélményt nyújtani, amely hűséges ügyfélkört épít ki.
A Catalyst ügyfélsiker-megoldásai segítenek a szilárd ügyféladatok központosításában, az ügyfélszegmensek megjelenítésében, az ügyfelek állapotának világos ábrázolásában és az ügyfélút skálázásában.
A szoftver rugalmas konfigurációkat, széles integrációs lehetőségeket és mélyreható ügyfélszolgálati tudásbázist alkalmaz, hogy segítse a vállalatokat az ügyfélmegtartásban.
A Catalyst legjobb funkciói
- Segítőkész ügyfélszolgálati csapat
- Kiváló felhasználói élmény, amely megkönnyíti a navigációt és a szükséges információk megtalálását.
- Kiváló mutatókövetés a megtartás, a trendek és a kapcsolatok tekintetében
A Catalyst korlátai
- A véleményezők panaszkodnak, hogy a bevezetés zavaros lehet.
- Korlátozott számú előre elkészített elrendezés
- A testreszabás eleinte bonyolult és nehéz lehet.
Catalyst árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Catalyst értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (462+ értékelés)
- Capterra: 3,5/5 (2+ értékelés)
10. SmartKarrot
A SmartKarrot ügyfélsiker-platform hasznos eszközöket és funkciókat kínál az ügyfélsiker-menedzserek és -csapatok számára. Lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, mérjék ügyfélsiker-kezdeményezéseik hatását és nyomon kövessék az ügyfelek állapotát.
A SmartKarrot szinte minden ügyfélsiker-követelményt kielégít minden típusú vállalat számára. Integrált adatai, korai figyelmeztető rendszerei, dinamikus ügyfélszegmentálása és tucatnyi automatizálási funkciója segít a vállalkozásoknak erősebb kapcsolatok kiépítésében, ami bevétel növekedéshez vezet.
A SmartKarrot legjobb funkciói
- Nagyra értékelt ügyfélszolgálat és oktatók
- Jól szinkronizálható más elemzési platformokkal
- Könnyű feladatkövetés, érintési pontok jelölése és cselekvési pontok létrehozása
A SmartKarrot korlátai
- Esetenkénti hibák és lassulások
- A nagy ügyfélkörrel rendelkező vállalatok számára az ügyfelek bevonása időigényes lehet.
SmartKarrot árak
- Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SmartKarrot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (29+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (32+ értékelés)
Az ügyfélsiker-szoftverek típusai
Fiókkezelő szoftver
Az ügyfélkezelő szoftverek az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelésére összpontosítanak, hogy javítsák a kapcsolatokat, az ügyfélmegtartást és a bevételeket. Lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy tárolják a kritikus ügyféladatokat, nyomon kövessék az interakciókat és elemezzék az ügyfélkapcsolatok állapotát. Ez a típusú szoftver különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek meglévő ügyfeleikkel való kapcsolatukat szeretnék erősíteni és maximalizálni szeretnék az ügyfelek életre szóló értékét.
Ügyfél-visszajelzési eszközök
Az ügyfél-visszajelzési eszközök lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy felméréseken, visszajelzési űrlapokon és közösségi média interakciókon keresztül gyűjtsék és elemezzék ügyfeleik visszajelzéseit. Ezek az információk segítenek a vállalkozásoknak megérteni az ügyfelek elégedettségi szintjét, meghatározni a fejlesztésre szoruló területeket, és megalapozott döntéseket hozni az ügyfélélmény javítása érdekében.
Ügyféladat-elemző platformok
Az ügyfélelemző platformok adatelemzési lehetőségeket nyújtanak a vállalkozásoknak, hogy mélyrehatóan megértsék az ügyfelek viselkedését, preferenciáit és trendjeit. A prediktív elemzés és a mesterséges intelligencia segítségével ezek a platformok előre jelezhetik az ügyfelek igényeit, azonosíthatják a kockázatos fiókokat, és segíthetnek célzott, személyre szabott marketingkampányok létrehozásában.
Ügyfél-elkötelezettségi eszközök
Az ügyfél-elkötelezettségi eszközök célja, hogy elősegítsék a proaktív ügyfélkapcsolatot különböző csatornákon keresztül, például e-mailben, SMS-ben, közösségi médiában és alkalmazáson belüli üzenetekben. Segítenek a kommunikációs munkafolyamatok automatizálásában, az üzenetek ütemezésében és a közönség szegmentálásában, hogy releváns és időszerű interakciókat biztosítsanak.
Ügyféloktatási platformok
Az ügyféloktatási platformok lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy oktatási tartalmakat és képzési programokat hozzanak létre, kezeljenek és nyújtsanak ügyfeleiknek. Ezek a platformok fontos szerepet játszanak az új ügyfelek bevonásában, a termékek elterjedésének növelésében és annak biztosításában, hogy az ügyfelek a lehető legtöbbet hozhassák ki vásárlásaikból.
Hogyan segítheti vállalkozását az ügyfélsiker-szoftver?
A vállalkozások az ügyfélsiker-szoftverek segítségével több stratégiai módon is javíthatják ügyfélkapcsolataikat és felgyorsíthatják növekedésüket.
A fiókkezelési funkciók kihasználásával a vállalatok átfogó képet kaphatnak az ügyfelek interakcióiról, preferenciáiról és visszajelzéseiről, ami lehetővé teszi a személyre szabott elkötelezettségi stratégiák kidolgozását.
A szoftverben található ügyfél-visszajelzési eszközök lehetővé teszik a közvetlen ügyfél-visszajelzések gyűjtését és elemzését, amelyek alapul szolgálhatnak a termékfejlesztéshez és a szolgáltatáskínálat javításához. Az ügyféladatok elemzésére szolgáló platformok segítségével a vállalkozások előre jelezhetik az ügyfelek viselkedését, azonosíthatják az upselling lehetőségeket, és proaktív módon kezelve a problémákat megelőzhetik az ügyfélvesztést.
Az ügyfél-elkötelezettséget elősegítő eszközök automatizált és időszerű kommunikációt tesznek lehetővé, biztosítva, hogy az ügyfelek a megfelelő üzenetet kapják a megfelelő időben.
Az ügyféloktatási platformok a felhasználóknak olyan ismereteket nyújtanak, amelyekkel teljes mértékben kihasználhatják a termékeket vagy szolgáltatásokat, növelve ezzel az elégedettséget és a lojalitást. Az ügyfélsiker-szoftverek integrálásával a vállalkozások javíthatják az ügyfélélményt, elősegíthetik a hosszú távú kapcsolatok kiépítését és ösztönözhetik a fenntartható növekedést.
Készítse el ügyfélsiker-stratégiáját a ClickUp segítségével
A megfelelő ügyfél-siker szoftverplatform kiválasztásával ügyfelei elégedettebbek lesznek, és bevételei is növekedni fognak!
A ClickUp robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciói lehetővé teszik, hogy mérje ügyfélsiker-stratégiáinak hatékonyságát, így folyamatosan iterálhat és javíthat. Növelje ügyfélsikerét a ClickUp segítségével, és ápoljon tartós kapcsolatokat, amelyek elősegítik a lojalitást és a növekedést.
Hozzon létre egy ingyenes ClickUp munkaterületet, és tapasztalja meg még ma az ügyfélsiker jövőjét!