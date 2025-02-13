A 10 legjobb ügyfél-elemző eszköz az ügyfelek megértéséhez 2025-ben

A tudósok nem olvasószemüvegre támaszkodnak a mikroorganizmusok tanulmányozásához, hanem mikroszkópot használnak. 🔬

Hasonlóképpen, az ügyfél-elemző eszközök olyan mikroszkópok, amelyek segítségével a vállalatok elemezhetik és megérthetik az ügyfelek komplex online viselkedését.

Példa: Mikor vásárolt utoljára terméket online anélkül, hogy előtte kutatást végzett volna? Nem emlékszik, igaz?

A vásárlás előtt biztosan időt szánt volna a vállalat weboldalának megtekintésére, online vélemények olvasására, a közösségi média platformok és a márka bejegyzéseinek böngészésére, valamint barátai megkérdezésére.

Ez a többcsatornás fogyasztói út megnehezíti a vállalatok számára, hogy megfejtsék, mit akarnak ügyfeleik.

Az ügyfél-elemző eszközök különböző forrásokból gyűjtenek adatokat, és lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy elemezzék az ügyfelek pszichológiáját, a közösségi médiában zajló beszélgetéseket, a felhasználói magatartást és az online vásárlási szokásokat, hogy maximális ügyfél-elégedettséget biztosítsanak.

Ráadásul az ügyféladatok mind kvalitatívak, mind kvantitatívak. Ezek belső és külső adatok keverékét jelentik, amelyeket a következő forrásokból gyűjtöttek:

Vélemények

Online felmérések

Webhely látogatói adatok

Fogyasztói trendek és piaci trendek

Vásárlási tevékenység

Interjúk

Közösségi média

A lista végtelen, akárcsak a legjobb fogyasztói insight szoftverek listája.

Annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megfejteni ügyfelei viselkedését és hasznosítható betekintést gyűjteni ezekből az adatokból, összeállítottuk a vevői betekintés szoftverek legfontosabb jellemzőit, valamint a 10 legjobb fogyasztói betekintés szoftvert azok jellemzőivel, hátrányaival és előnyeivel együtt.

Bónusz tipp: Van egy egyértelmű győztes.

Mit kell keresnie egy ügyfél-elemző eszközben?

Testreszabható felmérések: A fogyasztói intelligencia gyorsító platformnak lehetővé kell tennie feltételes logika hozzáadását és a felmérés testreszabását konkrét kérdések alapján, hogy az ügyfélút során válaszokat kapjon.

Felhasználóbarát felület: Figyeljen a felhasználói felületre az ügyfél-elemző szoftvermegoldások esetében. Válasszon olyan eszközt, amely intuitív irányítópulttal és egyszerű navigációs lehetőségekkel rendelkezik.

Vizuális visszajelzés: A legjobb A legjobb ügyfél-elemző eszközök vizuális visszajelzési mechanizmust biztosítanak, amelynek segítségével a válaszok könnyen érthető formátumban tekinthetők meg.

Testreszabhatóság és rugalmasság: Ha nem tudja az ügyfél-elemző eszközt az iparágához, termékéhez, ügyfélszegmenseihez és KPI-jeihez igazítani, akkor nehéz lesz átfogó képet kapnia az ügyfelek preferenciáiról.

Skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, úgy növekszik az ügyféladatok mennyisége is. Ha a szoftver lelassul vagy elérje a határait az adatok kezelése közben, az lassítja vállalkozásának működését. Fókuszáljon a szoftver skálázhatóságára, hogy vállalkozásának működése a jövőben ne szenvedjen kárt.

Biztonság: Válasszon olyan fogyasztói intelligencia platformot, amely betartja a biztonsági szabványokat, adat titkosítást és hozzáférés-ellenőrzést alkalmaz, valamint megfelel az iparágra és a földrajzi területre vonatkozó adatvédelmi előírásoknak.

Harmadik féltől származó integrációk: A fogyasztói betekintési platformnak integrálódnia kell a meglévő technológiai rendszerébe, beleértve a CRM-et, : A fogyasztói betekintési platformnak integrálódnia kell a meglévő technológiai rendszerébe, beleértve a CRM-et, az ügyfélsiker-szoftvert az ügyfélszolgálati eszközöket és a projektmenedzsment platformot.

1. ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amely AI-technológiával, több mint 15 nézettel és feladatok automatizálásával segíti az ügyfél-elemzések kezelését.

A ClickUp egy kezdőknek is könnyen kezelhető projektmenedzsment szoftver, amely wikik létrehozására, feladatok nyomon követésére, irányítópultok létrehozására, ügyfelek kezelésére és válaszok gyűjtésére szolgáló űrlapok tervezésére szolgál.

Ha betekintést szeretne nyerni ügyfelei igényeibe, de kevés ideje van, a ClickUp Forms segítségével visszajelzéseket gyűjthet és azokat nyomon követhető feladatokká alakíthatja.

Alkalmazzon feltételes logikát a válaszokra, hogy az adatokat rendezze vagy a közönséget egy adott kritérium szerint szegmentálja. Ez egyszerűsíti a bevitel folyamatát, és csak a releváns információkat biztosítja a csapatának.

Tanuljon ügyfeleitől, és fejlessze vállalkozását a részletes sablonban található termékvisszajelzések segítségével, optimalizálja kínálatát, vonzza az új ügyfeleket, és növelje bevételeit.

A ClickUp előre elkészített űrlap-sablonokat kínál, például termékvisszajelzési sablonokat, felmérési sablonokat és kreatív kérelem-sablonokat, így nem kell ezeket az űrlapokat a semmiből létrehoznia.

Ha még nem áll készen egy fejlett fogyasztói intelligencia platformba való befektetésre, a ClickUp a legjobb megoldás.

Ha most kezd el foglalkozni az ügyfél-elemzési stratégiával, a ClickUp remek kiindulási pontot kínál. Íme, hogyan.

A ClickUp legjobb funkciói

Gyűjtse és javítsa az ügyfél-visszajelzéseket testreszabható visszajelzési űrlap -sablonunkkal, amely egy helyen szervezi a visszajelzéseket a jobb betekintés érdekében.

Használja a ClickUp Forms alkalmazást a válaszok és az ügyfelek visszajelzéseinek szabványos formátumban történő gyűjtéséhez.

A válaszokat nyomon követhető feladatokká alakíthatja, amelyek közvetlenül beilleszthetők a munkafolyamatokba.

A legjobb ügyfél-elemző eszközként a ClickUp lehetővé teszi, hogy feltételes logikát adjon az online felmérésekhez, és a ClickUp Forms dinamikusan frissíti az információkat a válaszok alapján, megkönnyítve ezzel az ügyfelek visszajelzéseinek rögzítését.

A válaszok összegyűjtése után jelölje meg a problémákat és a függőségeket, hogy felhívja rájuk csapata figyelmét.

Jelölje meg a legfontosabb feladatokat sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúként, hogy ügyfélszolgálati részlege tudja, mit kell tennie és mikor.

Használja az ügyfélprofil-sablont az ügyfélkapcsolatok és visszajelzések egyszerűsítéséhez, valamint ezeknek az információknak a jövőbeni felhasználáshoz történő rendszerezéséhez.

ClickUp CRM több mint 50 hatékony műszerfal-widgetjével felgyorsítja az adatgyűjtési folyamatot.

Tervezi, hogy felveszi a kapcsolatot azokkal az ügyfelekkel, akik megosztják veled visszajelzéseiket? Integrálja e-mail eszközét a ClickUp CRM-mel. Gyűjtse össze a válaszokat, kövesse nyomon őket, és kezelje az ügyfélkapcsolatokat egy hatékony CRM stratégiával

A ClickUp korlátai

Megtanulása első használatkor nehéz

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

2. Meltwater

A Meltwater egy mesterséges intelligenciával támogatott ügyfél-elemző eszköz és közösségi médiafigyelő platform, amely online média megjelenéseket, piaci trendeket, közösségi média beszélgetéseket és egyéb digitális média tartalmakat figyel és elemz.

A közösségi média figyelésén túl a Meltwater prediktív elemzéseket is alkalmaz, hogy segítsen a vállalatoknak javítani ügyfélélményüket és kidolgozni egy adatalapú fogyasztói betekintési stratégiát. Nyomon követi a kulcsszavakat, a közösségi adatokat és az online beszélgetéseket, és az összes adatot könnyen érthető formátumban jeleníti meg.

A termékfejlesztő csapatok ezeket az adatokat felhasználják termékeik és szolgáltatásik fejlesztésére, marketingterveik és pozicionálásuk javítására, versenytársaik elemzésére és a fogyasztói hangulat felmérésére.

A Meltwater legjobb funkciói

Számos médiaforrást figyel, beleértve híreket, valós idejű közösségi adatokat, blogokat és fórumokat, hogy nyomon kövesse a márkák, versenytársak és iparág említéseit.

A márka életciklusa során hasznosítható betekintést nyújt a közönség betekintése, a márkaérték nyomon követése, az ügyfélélmény elemzése, a közönség szegmentálása és a trendek előrejelzése révén.

A szentimentális elemzés a említéseket pozitív, negatív vagy semleges kategóriákba sorolja, így gyors áttekintést adva arról, hogyan érzékelik a márkát az interneten.

A Meltwater korlátai

Kisvállalkozások számára drága

A tanulási görbe meglehetősen meredek, különösen azok számára, akik nem ismerik a közösségi médiafigyelő eszközöket.

Meltwater árak

Egyedi árazás

Meltwater értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (1544 értékelés)

Capterra: 4/5 (88 értékelés)

3. Google Analytics

A Google Analytics segítségével mélyebb betekintést nyerhet az ügyfelek útjába, a keresőmotorokon és a Google Trends-en megjelenő közönséghangulatba, valamint a különböző platformokon és eszközökön tanúsított viselkedésükbe.

Akár az ingyenes fogyasztói intelligencia platformot, akár annak fizetős változatát használja, a felhasználóbarát irányítópult könnyen kezelhető, még az első alkalommal használók számára is.

A GA lehetőséget kínál a részletes elemzésre, így oldal szintű adatokhoz juthat, mint például a kilépési arány vagy az oldalon töltött idő.

A Google Analytics legjobb funkciói

Nyomon követi webhelye látogatóinak számát, beleértve az új és a visszatérő látogatókat is.

Lehetővé teszi egyedi irányítópultok tervezését a legrelevánsabb mutatók nyomon követéséhez.

Valós idejű jelentések segítségével figyeli a forgalmat, a felhasználói viselkedést és a teljesítményt.

A Google Analytics korlátai

Nehéz felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ha elakadsz.

A botok forgalmának kiszűrése kihívást jelent, mivel a Google Analytics néha valódi felhasználói forgalomként azonosítja őket.

A Google Analytics árai

Ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

Google Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (6235 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7703 értékelés)

4. Euromonitor

Az Euromonitor helyszíni kutatásokat és gépi tanulást alkalmaz, hogy stratégiai információkat nyújtson vállalatokról, gazdaságokról és fogyasztókról világszerte. Ez a fogyasztói információs platform SKU-szintű (egyedi termék szintű) adatokat biztosít, hogy az információkat bevételre válthassa.

Az Euromonitor 40 országban 1500 online kiskereskedőt követ nyomon, hogy napi frissítéseket nyújtson az árakról és kedvezményekről, a termékek és méretek választékáról, valamint a versenyképességet biztosító kritikus tulajdonságokról.

Az Euromonitor legjobb funkciói

Részletes iparági jelentések feltárják a különböző iparágakban rejlő potenciális lehetőségeket és veszélyeket.

Napi fogyasztói betekintés és e-kereskedelmi trendek elemzése

A statisztikai irányítópultok értelmezik az összegyűjtött adatokat.

Az Euromonitor korlátai

Korlátozott hatály az általa lefedett iparágakra és a kisvállalatokra vonatkozó információk hiánya

A jelentések homályosak lehetnek

Euromonitor árak

Egyedi árazás

Euromonitor értékelések és vélemények

G2: 4/5 (14 értékelés)

5. Brandwatch

A Brandwatch egy vállalati ügyfél-elemző platform, amely történelmi és valós idejű fogyasztói adatokat biztosít vállalatának.

A fogyasztói intelligencia platform prediktív elemzésének segítségével a vállalatok strukturálatlan adatokból nyernek betekintést, hogy megértsék és előre jelezzék a fogyasztói igényeket.

Míg a hagyományos piackutatásnak vannak korlátai, a Brandwatch közönségelemzései minőségi betekintést nyújtanak nagy léptékben, és felfedik a fogyasztói és piaci trendeket, hogy Ön gyorsan alkalmazkodhasson a változásokhoz.

A Brandwatch legjobb funkciói

Válasszon több mint 50 vizualizáció közül a hatalmas adathalmazok elemzéséhez.

A gépi tanulás automatikusan szegmentálja az adatokat az Ön igényeinek megfelelően.

Ossza meg értékes betekintéseit a Brandwatch API, Excel vagy PDF segítségével, és állítson be e-mailes értesítéseket a legfontosabb érdekelt felek számára.

A Brandwatch korlátai

Az insightok és a jelentések nagyon egyszerűek; jobb, ha az adatokat CSV formátumban vonja ki.

Az árszint kisvállalkozások számára drága.

Brandwatch árak

Egyedi árazás

Brandwatch értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (572 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (223 értékelés)

6. GlobalData

A Globaldata fogyasztói elemzési platform a megbízható adatok, a szakértői tudás és a technológia együttes erejét használja fel, hogy részletes betekintést nyújtson olyan iparágakba, mint a fizetések, a banki szolgáltatások, a bányászat, a biztosítások és az egészségügy.

Az információk a vevői értéklánc teljes hosszát lefedik, a beszállítóktól, gyártóktól és forgalmazási csatornáktól kezdve a fogyasztói információkig és globális trendekig.

A Global Risk Report továbbmegy, és saját kockázati indexével betekintést nyújt a legfontosabb globális, regionális és országos szintű kockázatokba.

Ezeket az adatokat aztán felhasználhatja fogyasztói betekintési stratégiájának kidolgozásához és adat alapú döntéshozatalhoz az üzleti fejlesztés, a fúziók és felvásárlások, valamint a piaci és versenyképességi információk terén.

A Globaldata legjobb funkciói

Több mint 60 000 márkát tartalmazó kiterjedt adatbázis a CPG iparágakban, amely világszerte több mint 24 000 vállalatot követ nyomon.

A negyedéves felmérési panelek több mint 5000 vezető tisztségviselő véleményét rögzítik az iparági trendekről.

200 ország makrogazdasági adatai 60 ország részletes elemzésével

Globaldata korlátai

A felhasználók némi késleltetést tapasztalnak a műszerfalon, különösen nagy adathalmazok kezelése közben.

A szolgáltatási díjak drágák a kisvállalkozások számára

Globaldata árak

Egyedi árazás

Globaldata értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (13 értékelés)

7. Talkwalker

A Talkwalker egy all-in-one ügyfélelemző eszköz, amely lehetővé teszi a nagyvállalatok számára, hogy valós idejű betekintést nyerjenek a közönség elkötelezettségébe, hangulatába és trendjeibe, hogy javítsák kínálatukat és marketingkampányaikat.

Akár PR- és kommunikációs, digitális marketing vagy közösségi média marketing területén dolgozik, a hangulat, az elérés és az elkötelezettség nyomon követése elengedhetetlen a jövőbeli erőfeszítéseinek optimalizálásához.

A platform közösségi médiafigyelő funkciói átfogó képet nyújtanak az Ön márkájáról, versenytársairól és iparágáról szóló online és közösségi beszélgetésekről 30 közösségi médiaplatformon és 150 millió weboldalon.

A Talkwalker legjobb funkciói

Beépített közönségkönyvtárak, amelyekkel céljaihoz és iparágához releváns szegmenseket fedezhet fel.

Közönség összehasonlítás a különbségek és hasonlóságok azonosításához, hogy minden célközönség számára személyre szabott üzenetküldő kampányokat lehessen létrehozni.

Integráció olyan fejlett közönségszegmentációs platformokkal, mint az Audiense és az Affinio, a vásárlási szokások, a közönség viselkedése és érdeklődési köreinek átfogó megértése érdekében.

A Talkwalker korlátai

Nincs elemzés azokról a profilokról, amelyek említik termékeit

Néha irreleváns említéseket is összegyűjt, ami plusz munkát jelenthet a csapatának, mivel időt kell fordítaniuk a releváns említések kiszűrésére.

Talkwalker árak

Egyedi árazás

Talkwater értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (130 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (23 értékelés)

8. Uxcam

Az UXCam az egyetlen olyan ügyfélelemzési platform, amely mobilalkalmazások felhasználói viselkedését is figyelemmel kíséri. A mobilalkalmazás-elemzés segít megérteni, miért nem konvertálnak a felhasználók, hogyan tapasztalják meg az alkalmazást és az alkalmazáson belüli utazást, és feltárja az alacsony funkciófelhasználás okait.

A termékfejlesztő csapatok ezeket az eszközöket használják az alkalmazáshasználat során felmerülő problémák okainak megértéséhez, a konverziókhoz vezető utak azonosításához és javításához, valamint a visszacsatolási ciklusok lerövidítéséhez, hogy a csapat gyorsabban tudjon megoldani a problémákat.

Az UXCam legjobb funkciói

Kövesse nyomon és elemezze a KPI-ket egy helyen, és rendezze őket a csapat irányítópultján manuális kódolás nélkül.

Elemezze a kész szegmenseket, és fedezze fel a konverzió, az ügyfélvesztés és az elkötelezettség rejtett mintáit.

A képernyőfolyamatok azonosítják a szokatlan alkalmazáson belüli utakat és megtalálják a szűk keresztmetszeteket a gyakori kilépési képernyők szűrésével.

Az UXCam korlátai

Mivel az ügyfelek éves számlázás alapján fizetnek, ez drága lehet a korai fázisban lévő startupok számára.

Korlátozott számú bejelentkezés a portálra

Az egyedi események létrehozásához a mérnöki csapat bevonása szükséges.

UXCam árak

Ingyenes

Növekedés: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

UXCam értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (149 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (22 értékelés)

9. Mixpanel

A Mixpanel egy termékelemző platform mobil és webes felhasználók számára. A termék-, marketing-, mérnöki és adatelemző csapatok viselkedés, demográfiai adatok vagy fióktípus szerint bontják a mutatókat, és az adatokat többdimenziós ügyfél-elemzésekhez használják fel.

Az alkalmazáson belüli felhasználók esetében a termékcsapatok korán felismerhetik a visszaeséseket, azok okát feltárhatják, hogy érvényesítsék egy új funkció potenciálját, és valós időben láthassák a termékváltozások hatását. Az egyes változatok tesztelésével meghatározhatja, mi működik, és így kiváló minőségű kiadásokat hozhat létre.

A Mixpanel legjobb funkciói

A flow jelentések segítségével elemezheti, hol hagyták abba a felhasználók a böngészést.

Figyelje és elemezze a növekedést, az elkötelezettséget, a megtartást és azt, hogy hány ügyfél konvertál a felhasználói út minden egyes lépésében.

Szegmentálja ügyfeleit és hozzon létre kohortokat, hogy azonosítsa az egyes csoportok viselkedését.

A Mixpanel korlátai

A felhasználói áramlásokra vonatkozóan 2 hétre korlátozott adatsor

A műszerfalak formázása nem felhasználóbarát

Az alkalmazásintegrációk nem jól felépítettek

Mixpanel árak

Ingyenes

Növekedés : 20 USD/hó

Vállalati: 833 USD/hó áron

Mixpanel értékelések és vélemények

10. Hotjar

A Hotjar, egy weboldal hőtérképek és viselkedéselemző eszköz, átfogó képet ad a weboldal látogatóiról, hogy felfedje az optimalizálás lehetőségeit, felismerje az ügyfélélmény problémáit, és meggyőző érveket találjon a következő nagy ötletéhez.

A vállalatok hőtérképek, munkamenet-felvételek, A/B tesztelés és többváltozós elemzés segítségével értékes információkat szereznek ügyfeleik érdeklődési köréről és kihívásairól.

Szerezzen be felhasználói visszajelzéseket űrlapok és felmérések segítségével a weboldal élményének javításáról vagy a termékben szükséges változtatásokról.

A Hotjar kiküszöböli a találgatásokat azzal kapcsolatban, hogy az emberek mit akarnak; ehelyett ügyféladatokat gyűjt a webhelyéről, hogy prioritást adjon a fontos változásoknak.

A Hotjar legjobb funkciói

A hő térképek megmutatják, hol mozognak és kattintanak a felhasználók, így eltávolíthatja a súrlódási pontokat és javíthatja a konverziókat.

Automatizálja a termékkutatási folyamatot a tárhelyszolgáltatástól a visszajelzések rögzítéséig.

Készítsen felméréseket másodpercek alatt a Hotjar AI felmérési generátorával, és automatikusan állítson elő összefoglaló jelentéseket.

A Hotjar korlátai

Külön előfizetések a különböző funkciókhoz

A Hotjar a tervezetétől függően korlátozott ideig tárolja az adatokat.

Hotjar árak

Observe Basic: Ingyenes

Observe Plus: 32 dollár

Engage Basic: Ingyenes

Engage Plus: 280 dollár

Engage Business: 440 dollár

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (298 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500 értékelés)

Készen áll arra, hogy mélyebben belemerüljön az ügyfél-elemzésekbe?

Lehetetlen megjósolni a vásárlói viselkedést.

A különböző ügyfelek eltérő elvárásokkal, érdeklődéssel és motivációval rendelkeznek. Ügyfélelemző eszköz nélkül a platformok összes adatforrásából származó nagy mennyiségű adat összeállítása és elemzése rendkívül nehéz feladat.

Attól függően, hogy milyen alapvető vagy fejlett igényei vannak, válasszon egy olyan szoftvert, amely az Ön számára megfelelő és jól működik a meglévő adatforrásaival, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki ügyféladataiból.

Bármilyen adatforrásokkal is rendelkezik, a ClickUp egy felhasználóbarát ügyfél-elemző szoftver, amely összesíti az összes adatát, lehetővé teszi az együttműködést és a cselekvési tételekként való továbbításukat, így biztosítva, hogy a legfontosabb betekintések alapján cselekedjenek.

Alternatív megoldásként gyűjtsön visszajelzéseket a ClickUp Forms segítségével, jelölje meg a gyakori problémákat, kövesse nyomon a csapatok közös céljait, elemezze a válaszokat, és tegyen lépéseket azok alapján.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot , hogy elindulhasson.