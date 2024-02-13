11 ingyenes visszajelzési űrlap sablon

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a visszajelzési űrlap sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A visszajelzési űrlap sablon egy előre megtervezett űrlap, amely tartalmazza az összes szükséges mezőt és kérdést az ügyfelek vagy alkalmazottak visszajelzéseinek összegyűjtéséhez. " } }, { "@type": "Question", "name": "Mi teszi jóvá egy visszajelzési űrlap sablont?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A jó visszajelzési űrlap sablonnak világos és tömör kérdéseket kell tartalmaznia, amelyeket a válaszadók könnyen megértenek. Emellett professzionális és vizuálisan vonzó kialakításúnak kell lennie, amely ösztönzi a válaszadókat az űrlap kitöltésére. " } } ] }

Menedzserként az ügyfelektől vagy alkalmazottaktól kapott visszajelzések összegyűjtése elengedhetetlen része a termékek, szolgáltatások és az általános üzleti tevékenységek fejlesztésének.

A visszajelzési űrlapok nulláról történő elkészítése azonban ijesztő feladat lehet, különösen akkor, ha nem biztos benne, milyen kérdéseket tegyen fel vagy milyen formátumot használjon. Ezért állítottuk össze ezt a 11 könnyen használható visszajelzési űrlap sablonból és példából álló listát, hogy segítsünk az indulásban.

Ebben a blogbejegyzésben meghatározzuk, mi is az a visszajelzési űrlap sablon, mi teszi jóvá egy visszajelzési űrlap sablont, és különböző sablonokat kínálunk, amelyek közül választhat. Minden sablon tartalmaz egy leírást, az előnyöket, példákat a használatra, valamint egy felhívást a sablon letöltésére.

Kezdjük el!

Mi az a visszajelzési űrlap sablon?

A visszajelzési űrlap sablon egy előre megtervezett űrlap, amely tartalmazza az összes szükséges mezőt és kérdést az ügyfelek vagy alkalmazottak visszajelzéseinek összegyűjtéséhez.

Használhatja termékekkel, szolgáltatásokkal, munkakörülményekkel vagy üzleti tevékenységének bármely más aspektusával kapcsolatos visszajelzések gyűjtésére. A visszajelzési űrlap sablonok különböző formátumokban hozhatók létre, beleértve az online űrlapokat, felméréseket vagy kérdőíveket.

Mi jellemzi egy jó ügyfél-visszajelzési űrlap sablont?

Tartsa egyszerűnek: A visszajelzési űrlapoknak a lehető legrövidebbnek és legkonkrétabbnak kell lenniük. Csak azokat a kérdéseket tegye fel, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy megkapja az ügyfeleitől vagy klienseitől a szükséges információkat. Helyet hagyjon a megjegyzéseknek: Ha biztosra akar menni, hogy értékes visszajelzéseket kap, fontos, hogy nyílt mezőt biztosítson a résztvevőknek, ahol kifejezhetik gondolataikat. Ez segít értékes információkat szerezni, és lehetővé teszi termékének vagy szolgáltatásának fejlesztését. Legyen könnyen olvasható: Használjon világos nyelvet, és kerülje a szakzsargon használatát, amely megzavarhatja vagy elidegenítheti a résztvevőket. Választási lehetőségek: Gondoskodjon arról, hogy a résztvevőknek különböző válaszlehetőségek álljanak rendelkezésre, például értékelési skálák vagy többválasztós kérdések. Ez segít abban, hogy pontosabb és megbízhatóbb válaszokat kapjon a résztvevőktől. Tegye hozzáférhetővé: Fontos biztosítani, hogy minden résztvevő hozzáférjen a visszajelzési űrlap sablonhoz, függetlenül az eszközétől vagy az internetkapcsolatának sebességétől. Fontolja meg egy mobilbarát változat létrehozását, hogy szélesebb közönséget érjen el. Kérje meg a kapcsolattartási adatokat: Megkönnyítheti a résztvevőkkel való kapcsolattartást, ha megkéri a kapcsolattartási adataikat, például e-mail címüket vagy telefonszámukat. Ez segít a válaszok ellenőrzésében és az adatgyűjtés során felmerülő esetleges problémák azonosításában is. Biztonságossá tétele: Fontos, hogy biztonságos visszajelzési űrlap-sablont használjon ügyfelei adatainak védelme érdekében. Győződjön meg arról, hogy az űrlap titkosítva van, és hogy betartja az összes szükséges adatvédelmi törvényt.

11 visszajelzési űrlap sablon

Összeállítottunk egy listát 11 visszajelzési űrlapról, amelyek segítenek összegyűjteni ügyfelei vagy alkalmazottai visszajelzéseit. Minden sablon más-más témára összpontosít, ezért válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

1. ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp visszajelzési űrlap sablon

A ClickUp visszajelzési űrlap sablon egy testreszabható digitális űrlap, amely segít összegyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit. Az űrlap lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy az összes visszajelzést egy helyen megtekintsék, ezáltal lehetőséget biztosítva termékeik és szolgáltatásaik fejlesztésére.

A sablon használatának előnyei között szerepel a gyorsabb adatgyűjtés, a visszajelzések központi elhelyezése és a szervezett elemzési rendszer. Ez a sablon felhasználható különböző szempontokról, például termékjellemzőkről, ügyfélszolgálatról, árakról és egyebekről szóló visszajelzések gyűjtésére.

Tegyük fel, hogy Ön egy szoftvercég, amely nemrégiben kiadta termékének új verzióját. A ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával összegyűjtheti ügyfelei visszajelzéseit az új funkciókról, a felületről és a teljesítményről. Ezzel a sablonnal gyorsan összegyűjtheti ügyfelei adatait, és elemezheti a visszajelzéseket, hogy tovább fejlessze termékét.

Azok a vállalatok, amelyek egyszerűsíteni szeretnék visszajelzés-gyűjtési folyamatukat és egy központi helyet szeretnének létrehozni az elemzéshez, használják ezt a sablont.

2. ClickUp visszajelzési űrlap sablon: Ajánlások Tábla nézet

Töltse le ezt a sablont ClickUp visszajelzési űrlap sablon: Ajánlások Táblázatos nézet

A ClickUp visszajelzési űrlap ajánlások sablonja hasonló a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjához, de ez a verzió tartalmaz egy ClickUp táblázatos nézetet, amely segít a visszajelzési ajánlások kezelésében. Ez a sablon megkönnyíti a visszajelzési ajánlások szervezését és nyomon követését, hogy prioritásokat állíthasson fel és intézkedhessen a visszajelzések alapján.

Gyűjtsön visszajelzéseket különböző témákról, például a termék jellemzőiről, az ügyfélszolgálatról, az árakról és egyebekről. Tegyük fel, hogy Ön termékmenedzser, és a ClickUp visszajelzési űrlap sablon segítségével gyűjtött visszajelzéseket az ügyfelektől.

A ClickUp visszajelzési űrlap ajánlások sablonjával létrehozhat egy táblázatot, amely tartalmazza a visszajelzésekkel kapcsolatos ajánlásokat, azok prioritását és állapotát. Ez a táblázat segít a visszajelzések fontossága alapján rangsorolni azokat, és ennek megfelelően intézkedni.

3. ClickUp visszajelzési űrlap sablon: Szolgáltatói értékelési visszajelzési űrlap

Töltse le ezt a sablont ClickUp visszajelzési űrlap sablon: Szolgáltatói értékelési visszajelzési űrlap

Ez a ClickUp sablon megegyezik az eredeti alapvető visszajelzési űrlap sablonnal, azonban a szolgáltatások helyett az egyes szolgáltatókat mutatja. Ez a sablon lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy visszajelzéseket gyűjtsenek az egyes szolgáltatókról, hogy javítsák teljesítményüket és biztosítsák az ügyfelek elégedettségét. Ismerje meg jobban az egyes szolgáltatók teljesítményét, azonosítsa a fejlesztendő területeket, és hatékonyabban kezelje az ügyfelek problémáit.

Tegyük fel, hogy Ön háztakarítási szolgáltatást üzemeltet, és több szolgáltatóval dolgozik együtt. A ClickUp szolgáltatói értékelési visszajelzési űrlap sablonjával visszajelzéseket gyűjthet az egyes szolgáltatók teljesítményéről, azonosíthatja a fejlesztendő területeket, és biztosíthatja az ügyfelek elégedettségét.

Ez a sablon ideális olyan szolgáltató vállalkozások számára, amelyek több szolgáltatóval rendelkeznek, és visszajelzések gyűjtésével szeretnék javítani teljesítményüket.

4. ClickUp munkavállalói visszajelzési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkavállalói visszajelzési űrlap sablon

A ClickUp munkavállalói visszajelzési űrlap sablonja lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy visszajelzéseket gyűjtsenek munkavállalóiktól a vezetésről, a vállalati kultúráról, a fizetésekről, a juttatásokról és a munkakörnyezetről. A sablon használatának előnyei között szerepel a munkavállalói elégedettség jobb megértése, a fejlesztésre szoruló területek azonosítása és a munkavállalói fluktuáció csökkentése.

Tegyük fel, hogy Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa, és szeretné megérteni alkalmazottai munkával való elégedettségének szintjét. A ClickUp alkalmazotti visszajelzési űrlap sablonját felhasználva visszajelzéseket gyűjthet a munkahely különböző aspektusairól, és lépéseket tehet az alkalmazottak elégedettségének javítása érdekében.

Ez a sablon ideális minden méretű vállalkozás számára, amely visszajelzéseket szeretne gyűjteni alkalmazottaitól és javítani szeretné az alkalmazottak elégedettségét.

5. ClickUp munkavállalói visszajelzési űrlap sablon: Táblázatos nézet

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkavállalói visszajelzési űrlap sablon: Táblázatos nézet

A fenti ClickUp sablonhoz hasonlóan ez a verzió is tartalmaz egy ClickUp Board nézetet a visszajelzési folyamat kezeléséhez. A sablon használatának előnyei között szerepel a visszajelzések könnyebb rendszerezése és nyomon követése, ami megkönnyíti a visszajelzések fontossági sorrendbe állítását és azok alapján történő cselekvést.

Tegyük fel, hogy a ClickUp alkalmazotti visszajelzési űrlap sablon segítségével gyűjtött visszajelzéseket alkalmazottaitól. Ezzel a sablonnal létrehozhat egy táblát, amely tartalmazza a visszajelzéseket, azok prioritását és állapotát. Ez a tábla segít a visszajelzéseket fontosságuk alapján rangsorolni, és ennek megfelelően intézkedni.

Ez a sablon ideális minden méretű vállalkozás számára, amely a visszajelzések rendszerezésével és nyomon követésével szeretné racionalizálni alkalmazottai visszajelzés-kezelési folyamatát.

6. ClickUp termékvisszajelzési felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp termékvisszajelzési felmérés sablon

A ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon segít a vállalkozásoknak visszajelzéseket kapni ügyfeleiktől termékeikről. A sablon használatának előnyei között szerepel a vevői igények jobb megértése, a fejlesztésre szoruló területek azonosítása és végső soron a bevételek növelése.

Tegyük fel, hogy Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa, és jobban meg szeretné érteni ügyfelei igényeit. Használhatja ezt a termékvisszajelzési sablont, hogy információkat gyűjtsön termékeiről, és ezeket az adatokat felhasználva javíthatja termékeit, és végső soron növelheti bevételeit.

Ez a sablon ideális minden méretű vállalkozás számára, amely visszajelzéseket szeretne gyűjteni termékeiről, és azokat a vásárlói visszajelzések alapján fejleszteni szeretné.

Bónusz: SurveyMonkey alternatívák

7. ClickUp munkavállalói kommunikációs sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkavállalói kommunikációs sablon

A ClickUp munkavállalói kommunikációs sablonja segít a vállalkozásoknak hatékony belső kommunikációs rendszert létrehozni. A sablon olyan struktúrát tartalmaz, amely következetes és áttekinthető környezetben támogatja a projektkommunikációt. A sablon használatának előnyei között szerepel a jobb kommunikáció, a megnövekedett termelékenység és a hatékonyabb együttműködés.

Tegyük fel, hogy Ön projektmenedzser, és javítani szeretné a csapaton belüli kommunikációt. A ClickUp alkalmazott-kommunikációs sablon segítségével világos és következetes kommunikációs folyamatot hozhat létre a csapat számára. Ez a sablon segít javítani a kommunikációt, növelni a termelékenységet és fokozni az együttműködést.

Ez a sablon ideális minden méretű vállalkozás számára, amely javítani szeretné belső kommunikációs folyamatait és fokozni szeretné az együttműködést.

8. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon

A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segít a vállalkozásoknak megérteni, hogy ügyfeleik hogyan értékelik támogatásukat és szolgáltatásaikat. A sablon olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek segítenek adatokat gyűjteni az ügyfél-elégedettségről és azonosítani a fejlesztendő területeket. A sablon használatának előnyei között szerepel az ügyfelek igényeinek jobb megértése, a fejlesztendő területek azonosítása és végső soron az ügyfélmegtartás növelése.

Tegyük fel, hogy Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa, és szeretné megérteni ügyfelei elégedettségi szintjét az ügyfélszolgálattal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonját felhasználva visszajelzéseket gyűjthet az ügyfélszolgálatról és a szolgáltatásokról, és ezeket az adatokat felhasználva javíthatja ügyfelei megtartását.

Ez a sablon ideális minden méretű vállalkozás számára, amely visszajelzéseket szeretne gyűjteni ügyfélszolgálatáról és szolgáltatásairól, valamint javítani szeretné az ügyfélmegtartást.

9. ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot

Töltse le ezt a sablont ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot

A visszajelzési űrlapok és az ügyfél-felmérések fontos eszközök a vállalkozások számára, hogy értékes információkat gyűjtsenek ügyfeleikről. Az adatok kezelése azonban kihívást jelenthet. Itt jön jól a Zenpilot Template ClickUp Agency Client Health Tracker sablonja. Ez a testreszabható sablon lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy egy helyen kövessék nyomon ügyfélkapcsolataik állapotát, így könnyen kezelhetik a visszajelzési űrlapokból és felmérésekből nyert ügyféladatokat.

A ClickUp Agency Client Health Tracker segítségével az ügynökségek könnyedén nyomon követhetik a fontos adatokat, beleértve az ügyfelek elégedettségi szintjét, a felmérésekre adott válaszokat és a visszajelzéseket. Az adatok központi helyen történő rögzítésével a vállalkozások jobban megérthetik ügyfeleik igényeit és preferenciáit. Ez lehetővé teszi számukra, hogy optimalizálják szolgáltatásaikat és javítsák az ügyfelek általános elégedettségét.

Ha a ClickUp Agency Client Health Tracker alkalmazást beépíti visszajelzési űrlapjába és ügyfél-felmérési folyamatába, akkor előre láthatja az ügyfelek igényeit és növelheti az ügyfél-elégedettséget.

10. ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonja segít a vállalkozásoknak megérteni munkavállalóik elkötelezettségének és részvételének szintjét. Olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek segítenek adatokat gyűjteni a munkavállalók elégedettségéről, motivációjáról és elkötelezettségéről.

Az előnyök között szerepel a munkavállalók igényeinek jobb megértése, a fejlesztésre szoruló területek azonosítása, és végső soron a munkavállalói elégedettség és a munkaerő-megtartás javítása. Tegyük fel, hogy Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa, és szeretné megérteni munkavállalói elkötelezettségének és elégedettségének szintjét.

A sablon segítségével visszajelzéseket gyűjthet az alkalmazottak elégedettségéről, motivációjáról és elkötelezettségéről, és ezeket az adatokat felhasználhatja az alkalmazottak elégedettségének és megtartásának javítására. Ideális minden méretű vállalkozás számára, amely visszajelzéseket szeretne gyűjteni alkalmazottai elkötelezettségéről, valamint javítani szeretné alkalmazottai elégedettségét és megtartását.

11. ClickUp Start Stop Continue sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Start Stop Continue sablon

A ClickUp Start Stop Continue sablon egy táblázat, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak átgondolni, hogy milyen tevékenységeket kell elkezdeniük, abbahagyniuk vagy folytatniuk a kívánt eredmények elérése érdekében. A sablon három sorból áll: Start, Stop és Continue, és minden oszlop egy adott tevékenységet jelöl. A sablon használatának előnyei között szerepel a tevékenységek jobb összehangolása, a fejlesztendő területek azonosítása és a haladás vizuális ábrázolása.

Tegyük fel, hogy Ön projektmenedzser, és szeretné átgondolni csapata tevékenységét, hogy meghatározza a fejlesztendő területeket. A ClickUp Start segítségével átgondolhatja, hogy csapata milyen tevékenységeket kellene elkezdenie, abbahagynia vagy folytatnia a teljesítmény javítása érdekében. Ez a sablon segít összehangolni erőfeszítéseit és meghatározni a fejlesztendő területeket, hogy elérje a kívánt eredményeket.

Ez a sablon ideális egyének és bármilyen méretű csapatok számára, akik szeretnék átgondolni tevékenységeiket és javítani eredményeiket.

Visszajelzési űrlap sablonok – GYIK

Mit kezdjünk a visszajelzési űrlapok adataival?

Miután visszajelzéseket gyűjtött ügyfeleitől vagy alkalmazottaitól a visszajelzési űrlap sablonok segítségével, fontos, hogy valamit kezdjen az adatokkal. Íme néhány ötlet:

Elemezze adatait, hogy azonosítsa a trendeket és mintákat – jobban megértheti, mi működik és hol lehetne javítani.

Használja a visszajelzéseket olyan megvalósítható feladatok kidolgozásához, amelyeket vállalkozásának különböző területein alkalmazhat.

Ossza meg visszajelzéseit más részlegekkel vagy csapatokkal a szervezeten belül, hogy mindenki tisztában legyen az ügyfelek tapasztalataival.

Milyen típusú visszajelzési űrlapok léteznek?

A hatékony visszajelzési űrlapok létrehozásához többféle típus is használható. Íme néhány visszajelzési űrlap példa:

Felmérések: A felmérések kiválóan alkalmasak strukturált adatok gyűjtésére az ügyfelektől, mivel lehetőséget nyújtanak releváns kérdések feltevésére és értékes betekintést nyújtanak az ügyfelek véleményébe és viselkedésébe.

Véleményformanyomtatványok: Ezek a formanyomtatványok lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy véleményt és visszajelzést adjanak termékéről vagy szolgáltatásáról. Általában strukturálatlan adatok, például gondolatok és benyomások gyűjtésére használják őket.

Net Promoter Score (NPS): Az NPS egy ügyfélélmény-mutató, amely méri, hogy az ügyfelek milyen valószínűséggel ajánlanak egy terméket vagy szolgáltatást másoknak. 0-10-es skálát használ az ügyfélhűség és az elégedettség mérésére.

Kapcsolatfelvételi űrlapok: Ezek az űrlapok ideálisak olyan kapcsolattartási adatok gyűjtésére, mint a név, e-mail cím, telefonszám és egyéb részletek potenciális ügyfelek vagy potenciális vásárlók számára.

Lead generációs űrlapok: Ezek az űrlapok elengedhetetlenek ahhoz, hogy megkapják a webhely látogatóinak adatait, akik érdeklődést mutattak a termékük vagy szolgáltatásuk iránt. Általában olyan mezőket tartalmaznak, mint a munkakör, a cégnév és az iparág.

Hogyan ösztönözhetem több embert arra, hogy kitöltsék az ügyfél-visszajelzési űrlapokat?

Az ügyfelek ösztönzése remek módszer a válaszadási arány növelésére és az ügyfél-visszajelzések gyűjtésére. Kínáljon például kedvezményeket vagy nyereményjátékot. Ezenkívül, ha ügyel arra, hogy az űrlapja könnyen használható és mobilbarát legyen, az ügyfelek gond nélkül kitölthetik azt. Próbáljon rövid és közvetlen kérdéseket feltenni, hogy az ügyfelek ne töltsenek túl sok időt az egyes kérdésekkel.

A munkavállalói és az ügyfél-visszajelzési űrlapok készítésének különbségei

Az alkalmazotti visszajelzési űrlapok általában olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek a munkateljesítményre és az elégedettségre vonatkozó kérdésekre koncentrálnak, mint például a munkával kapcsolatos elvárások, a készségfejlesztési lehetőségek és a csapat morálja. Általában megkövetelik az alkalmazottaktól, hogy 1-10-es skálán vagy többválasztós válaszokkal, például „Egyetértek”, „Nem értek egyet” vagy „Nincs véleményem” válaszoljanak a kérdésekre.

A vevői visszajelzési űrlapok viszont nyitottabbak, és arra koncentrálnak, hogy a vevők mit gondolnak a vállalat termékeiről vagy szolgáltatásairól. Általában olyan kérdéseket tesznek fel, mint „Mi tetszett Önnek a termékünkben?” vagy „Hogyan javíthatjuk ügyfélszolgálatunkat?”. A vevői válaszokat aztán felhasználják a fejlesztésre szoruló területek azonosítására.

Kezdje el saját visszajelzési űrlapjainak létrehozását a ClickUp-ban

Akár termékekkel, szolgáltatásokkal, alkalmazottakkal vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos visszajelzéseket szeretne gyűjteni, sablonjaink világos és tömör kérdéseket tartalmaznak, amelyeket a válaszadók könnyen megértenek.

Ezenkívül sablonjaink vizuálisan vonzó kialakításúak, ami ösztönzi a válaszadókat az űrlap kitöltésére, és lehetővé teszik mind a nyitott, mind a többválasztós válaszokat, így sokféle visszajelzési lehetőséget kínálnak. Reméljük, hogy visszajelzési űrlap sablonjaink és példáink segítenek Önnek üzleti tevékenységének javításában azáltal, hogy hatékonyan gyűjti és elemzi a visszajelzéseket.

Ne felejtse el letölteni a ClickUp visszajelzési űrlap sablont, és nézze meg a ClickUp sablonközpontjában található további sablonokat, ahol további projektmenedzsment sablonokat és megoldásokat találhat – és sok sikert kívánunk a visszajelzések gyűjtéséhez!