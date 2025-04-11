10 SurveyMonkey Alternatives and Competitors in 2025

Dicséret a SurveyMonkey-nak – az online felmérési eszköz megnyitotta az utat a felmérések és űrlapok gyűjtése előtt, és a piac egyik legjobb felmérési szoftverének hírnevét szerezte meg.

De sok vállalkozásnak robusztusabb platformokra van szüksége az adatok rögzítéséhez, kezeléséhez és elemzéséhez. Legyen szó piackutatási adatok gyűjtéséről a vásárlói trendekről vagy űrlapok használatáról a szoftvercsapatok számára a hibák és problémák nyomon követéséhez, a hasznosítható információk gyűjtése elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyképesek maradhassanak.

Függetlenül az alkalmazástól, a digitális világ tele van izgalmas új SurveyMonkey alternatívákkal, amelyek nem csak felméréseket készítenek.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb SurveyMonkey alternatívákat, amelyek extra előnyt biztosíthatnak a felmérési adatok és az ügyfél-visszajelzések kezelése terén. Maradjon velünk, miközben részletesen bemutatjuk ezeket a hatékony felmérési szoftvereket, a legjobb funkciókat, előnyöket, hátrányokat, árakat és egyebeket, hogy segítsünk megtalálni a vállalkozásának legmegfelelőbb választást.

A 10 legjobb SurveyMonkey alternatíva és versenytárs

Most pedig nézzük meg a SurveyMonkey legjobb alternatíváit, amelyek mindegyike megfelel ezeknek a követelményeknek. Ne elégedjen meg kevesebbel – a tökéletes felmérési eszköz odakint várja!

Kezelje a kéréseket és készítsen felméréseket csapatának a ClickUp Forms segítségével

A legjobban értékelt termelékenységi és együttműködési szoftverek egyikeként a ClickUp Forms egy dinamikus felmérési eszközként működik, amely egyszerűsíti az adatgyűjtést és racionalizálja a munkafolyamatokat.

Felhasználóbarát felületének köszönhetően különböző célokra testreszabott űrlapokat hozhat létre – legyen szó ügyfél-elégedettségi felmérésekről, hibajelentésekről, munkavállalói visszajelzésekről vagy projektkérésekkel kapcsolatos kérdőívekről. A ClickUp Forms mostantól a feltételes logika erejét is kihasználja, hogy egyszerűsítse a válaszok gyűjtésének és a felmérések elindításának folyamatát.

Ezeket az űrlapokat könnyedén feladatokká alakíthatja, és kioszthatja őket a csapatának, így biztosítva a zökkenőmentes átmenetet az adatgyűjtés és a cselekvés között. A ClickUp űrlapnézete támogatja az egyéni mezőket, és nyilvános megosztási linket kínál a könnyű terjesztéshez. Az űrlapok megőrzik a márkáját is, így professzionális és egységes megjelenést biztosítanak.

A ClickUp Forms a ClickUp AI-alapú asszisztensével, a ClickUp Brain-nel van felszerelve. A ClickUp Brain segítségével átalakíthatja a felméréseinek elkészítését az alábbiak révén:

Kérje meg az AI-t, hogy vizsgálja meg a beküldött űrlapokat, és készítsen összefoglalót az ügyfelek véleményéről vagy a leggyakrabban feltett kérdésekről.

Használja az automatizálást feladatok létrehozásához, azok megfelelő személynek való kiosztásához és a sürgősség szintjének jelöléséhez.

Készítsen irányítópultokat, amelyek rendszerezik az adatait és valós időben jelenítik meg a válaszokból nyert információkat.

Miután az űrlapja elkezdte fogadni a beküldött válaszokat, a ClickUp AI és a Dashboards segítségével valós időben elemezheti az adatokat.

Jelölőnégyzetes egyéni mező létrehozása egy meglévő ClickUp űrlaphoz

Az űrlapok közvetlen integrálásával a projektmenedzsment rendszerébe a ClickUp növeli a hatékonyságot és csökkenti az elveszett vagy figyelmen kívül hagyott kérések kockázatát.

A ClickUp legjobb funkciói

Drag-and-drop űrlaptervezés

Előre megtervezett feladatmező-opciók vagy egyéni mezők

Rugalmas értékesítési, szoftver-, ügyfélszolgálati vagy marketingeszközök és beépített AI-sablonok az adatgyűjtési folyamatok egyszerűsítéséhez

Testreszabható márkajelzés-sablonok

Az űrlapok könnyen megoszthatók link segítségével, vagy beágyazhatók egy weboldalba

Gyűjtse össze automatikusan a felmérés válaszokat a ClickUp List nézetben

Automatizálás és ugrási logika a felmérési eredmények túlzott vagy elégtelen gyűjtésének elkerülésére

Hatalmas adatbázis ügyféladatok gyűjtésére és felmérési sablonok

A ClickUp korlátai

Jelenleg korlátozott nézetek állnak rendelkezésre a mobilalkalmazásban

A túl sok testreszabási lehetőség miatt kihívást jelenthet

Az űrlapnézet nem elérhető az ingyenes verzióban

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. Qualtrics



A Qualtrics egyszerűsíti az adatok létrehozásának, elemzésének és azokból való következtetések levonásának folyamatát. Milliók bizalmát élvező Qualtrics a világszerte működő vállalkozások és intézmények számára a legmegfelelőbb megoldás. Sokoldalú, webalapú kutatási platformja lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy értékes információkat gyűjtsenek.

Ezzel a SurveyMonkey alternatívával intuitív felület és széles körű kérdés típusok segítségével könnyedén tervezhet felméréseket. Válasszon a kész felmérési sablonok közül, vagy kezdje el a nulláról egy üres vásznon. A felmérések terjesztése egyszerűen elvégezhető különböző csatornákon, például e-mailen és közösségi médián keresztül.

A Qualtrics legjobb funkciói

A robusztus funkciókészlet gyors, hatékony felmérési tervezést és informatív jelentéseket tesz lehetővé

A kész felmérési sablonok segítenek a produktív ügyfél-visszajelzések összegyűjtésében

Az AI és a gépi tanulás javítja a funkcionalitást, beleértve olyan funkciókat, mint a Stats iQ komplex statisztikai elemzésekhez és a Text iQ visszajelzések elemzéséhez.

A legmagasabb szintű biztonsági intézkedések védik az adatokat – hasznosak az alkalmazottak elégedettségi felméréseinek névtelen elvégzéséhez

Integrációk a Google Analyticsbe online űrlapok és felmérések számára

A Qualtrics korlátai

Nincs hatékony módszer a korábbi felmérések adatainak átvitelére a nyomon követéshez

Az ingyenes verzió korlátozott, és egyes szintek nem tartalmaznak alapvető funkciókat, például fájlfeltöltést.

A jelentések elkészítése túlságosan bonyolult és időigényes lehet

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Qualtrics árak

A Qualtrics nem kínál tipikus árazási tervezeteket. Ehelyett a platformjuk használata 1500 dollár/évtől kezdődik.

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

3. Crowdsignal



A Crowdsignal (korábban Polldaddy néven ismert) egy WordPress-bővítmény, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzon létre és végezzen egyedi felméréseket, közvélemény-kutatásokat és kvízeket. Akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, versenyképességi elemzést végez, vagy a közönségét szeretné bevonni, a Crowdsignal felhasználóbarát eszközöket kínál interaktív felmérések és közvélemény-kutatások tervezéséhez.

Könnyedén testreszabhat többféle felméréstípust, terjesztheti azokat különböző csatornákon keresztül, és valós időben gyűjtheti a válaszokat. Ez a Survey Monkey alternatíva intuitív felületével és robusztus elemzési funkcióival segít értékes betekintést nyerni az adatokba.

A Crowdsignal legjobb funkciói

Szűrők alkalmazásával valós időben elemezheti a válaszok eredetét

Különböző exportálási lehetőségek, beleértve a PDF, Excel, CSV, Google Docs vagy XML formátumokat

Gyorsan telepíthető és aktiválható a webhelyén a felmérések testreszabásához

A Crowdsignal korlátai

A kevésbé kifinomult felhasználói felület zavaró lehet

A feltöltési fájlformátumok korlátozásának hiánya potenciális biztonsági kockázatokhoz vezethet

Nincs harmadik féltől származó integráció e-mail szolgáltatókkal, ami korlátozhatja az e-mail kampányok szinkronizálását

Crowdsignal árak

Ingyenes

Prémium: 25 USD/hó

Üzleti: 59 USD/hó

Csapat: 29 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Crowdsignal értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

4. Qualaroo



A Qualaroo egy felhasználóbarát online felmérési szoftver, amely lehetővé teszi, hogy valós időben felmérje az egyes felhasználókat, pont akkor, amikor azok a termékével vagy márkájával foglalkoznak. A felhasználói viselkedés, a demográfiai adatok és a látogatási előzmények alapján nyert betekintés révén a Qualaroo hasznosítható adatokat gyűjt, amelyekkel jobban megértheti az ügyfelek útját.

Ez a SurveyMonkey alternatívája professzionálisan tervezett sablonokat, testreszabható opciókat és személyre szabott Nudges funkciókat kínál, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek az Ön márkájához. Célzott felméréseik értékesebb válaszokat eredményeznek, mint az e-mailes felmérések, mivel a felhasználókat a pillanatban rögzítik. Teljes ellenőrzése van felett, hogy a felmérés mikor és kiket céloz meg, lehetővé téve a visszajelzések gyűjtését a kritikus érintkezési pontokon.

A Qualaroo legjobb funkciói

Valós idejű Net Promoter Score felmérések (NPS) elérhetők a műszerfalon

Automatikus nyelvi fordítás

Fejlett hangulatelemzés az IBM Watson segítségével

Drap-and-drop funkciók a testreszabáshoz és a logikai ugrásokhoz

A legalacsonyabb szintű fizetős csomag korlátlan számú válaszadást kínál

A Qualaroo korlátai

A műszerfalon hiányoznak a finomabb szűrők és rendezési lehetőségek

Iparág-specifikus sablonok hiánya

Korlátozott adat-exportálási lehetőségek

Qualaroo árak

Essentials: 99 USD/hó

Prémium: 199 USD/hó

Üzleti: 299 USD/hó áron, éves számlázással

Qualaroo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

5. Jotform



A Jotform egy intuitív alternatíva a SurveyMonkey-hez, online platformjával, amely lehetővé teszi a személyre szabott felmérések egyszerű létrehozását és kezelését. Kiterjedt kérdés típusokból álló könyvtárával és testreszabható sablonjaival professzionális, az Ön igényeire szabott felméréseket tervezhet.

A Jotform könnyen használható űrlapszerkesztője segítségével kódolás nélkül hozhat létre összetett, kifinomult felméréseket, és integrálhatja azokat több mint 150 üzleti alkalmazással. Fejlett funkciókat kínál, mint például az elágazás vagy az ugrási logika és a feltételes logika, hogy személyre szabottabb élményt nyújtson.

A jelentéskészítő és elemző eszközök értékes betekintést nyújtanak, míg az adatok exportálása zökkenőmentes integrációt biztosít más rendszerekkel. A Jotform segítségével online felmérést vagy űrlapot hozhat létre az adatok és az online fizetések biztonságos gyűjtéséhez, ami segít egyszerűsíteni az adatkezelési folyamatokat.

A Jotform legjobb funkciói

Intuitív felhasználói felület drag-and-drop funkciókkal, amely könnyen használható és minimális képzést igényel

A Zapier segítségével zökkenőmentesen integrálható számos más eszközzel, és lehetővé teszi az adatok táblázatokba vagy PDF-fájlokba való bevitelét

Különböző widgetek és egy hatékony ugrási logika szerkesztő a széles körű testreszabáshoz

A Jotform korlátai

Az e-mailek néha elutasításra kerülnek vagy spamként vannak megjelölve

A fizetési feldolgozó adatait minden űrlapon újra be kell írni

Összeomlások és az űrlapok újbóli kitöltésére szoruló ügyfelek esetei

Ez egy ingyenes SurveyMonkey alternatíva, de az Enterprise csomag az egyetlen lehetőség korlátlan űrlapok létrehozására és korlátlan válaszok gyűjtésére.

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Arany: 129 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1400+ értékelés)

6. QuestionPro



A QuestionPro egy sokoldalú felmérési platform, amely lehetővé teszi piackutatások végzését és értékes információk gyűjtését. Több mint 20 professzionális felmérési témával és logó hozzáadási lehetőséggel vizuálisan vonzó, márkájához illeszkedő felméréseket hozhat létre.

A QuestionPro, mint az egyik legjobb SurveyMonkey alternatíva, ugrási logikával és testreszabható köszönőoldalakkal javítja a válaszadók élményét. Exportálhatja a nyers adatokat, integrálhatja a Google Sheets-et, és kihasználhatja az olyan funkciókat, mint a hangulat- és hőtérkép-elemzés a részletesebb elemzéshez.

A többnyelvű opciók és a fejlett logika segítségével sokféle választ rögzíthet, és a folyamatot személyre szabhatja, hogy személyre szabott felméréseket készítsen. A platform biztonságot és a régió-specifikus adatközpontok előírásainak való megfelelést garantál, így nyugodtan gyűjtheti és elemezheti az adatokat.

A QuestionPro legjobb funkciói

A komplex eljárási szűrők minimalizálják a válaszadók terheit és javítják az összegyűjtött adatok minőségét

Automatikus kitöltés funkció a gyakran használt kérdésekhez

A feltételek szűrik a kérdéseket bizonyos embercsoportokra

Előre megtervezett felmérési sablonok könyvtára

Offline válaszgyűjtési lehetőségek

Az egyik kevés felmérést készítő eszköz, amely ingyenes csomagot kínál

A QuestionPro korlátai

Problémák a súlyozási eszköz számításával

Alkalmi platformleállás, ami válaszok elvesztéséhez és potenciális költségekhez vezet

Korlátozott statisztikai elemzés, különösen az intervallumszintű adatok esetében

QuestionPro árak

Alapvető: Ingyenes

Haladó: 129 USD/hó, éves számlázással

Team Edition: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

QuestionPro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

7. Formstack Forms



A Formstack Forms egy hatékony online űrlapmegoldás, amely egyszerűsíti az űrlapok létrehozásának és kezelésének folyamatát. Felhasználóbarát felületével és kiterjedt űrlapkészítő funkcióival könnyedén tervezhet igényeinek megfelelő, testreszabott űrlapokat. Az Űrlapimportáló funkció segítségével zökkenőmentesen válthat át a jelenlegi űrlapkészítő szoftveréről.

Az egyszerű kapcsolatfelvételi űrlapoktól a komplex felmérésekig és rendezvényregisztrációkig a Formstack Forms sokoldalú platformot kínál a visszajelzések gyűjtéséhez és az adatok hatékony szervezéséhez. Ez a SurveyMonkey alternatíva fejlettebb funkciókat kínál, mint például feltételes logika, adatirányítás és harmadik féltől származó integrációk népszerű alkalmazásokkal, biztosítva a zökkenőmentes adatáramlást és automatizálást.

A biztonságos adattárolás és az olyan iparági előírásoknak való megfelelés, mint a GDPR és a HIPAA, a Formstack Forms nyugodt lelkiismeretet biztosít az érzékeny adatok kezelése során.

A Formstack Forms legjobb funkciói

Számos testreszabási lehetőség az adatigények, a fizetési követelmények és a konkrét kampány szabályok alapján

A sokféle alkalmazás magában foglalja az adatok gyűjtését felmérésekhez, programokhoz való regisztrációhoz, lemondásokhoz és a projekt végrehajtásának javításához

Könnyen beágyazható felmérések és űrlapok weboldalakba programok és események számára

Oktatási és tudományos kutatásokra specializálódott

A Formstack Forms korlátai

Korlátozott szövegszerkesztés a mezőkben és a fejlécekben

A szabályok és képletek testreszabása kihívást jelenthet, ami potenciális hibákhoz vezethet

A kérdés legördülő listájában végzett módosítások törölhetik a meglévő feltételes beállításokat

Korlátlan számú felmérés csak az Enterprise csomagban, valódi ingyenes csomag nincs

Formstack Forms árak

Starter: 125 USD/hó

Csapatok: 250 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Formstack Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

8. FormAssembly



A FormAssembly egy sokoldalú űrlapkészítő, amely lehetővé teszi több formátumú adatok zökkenőmentes gyűjtését és összekapcsolását, ezzel időt takarítva meg és kiküszöbölve a kézi adatbevitelt. Ez a SurveyMonkey alternatívája biztonságos platformmal rendelkezik és megfelel a különböző szabályozásoknak, beleértve a GDPR-t és a HIPAA-t, így piackutatásai során biztosíthatja az adatok biztonságát és titkosságát.

A FormAssembly harmadik féltől származó integrációi, mint például a Salesforce, a PayPal és a Stripe, biztosítják, hogy az adatok zökkenőmentesen áramoljanak oda, ahol szükség van rájuk, így Ön mind a mennyiségi, mind a minőségi betekintések alapján tud cselekedni. A platform előre elkészített űrlap témákat és sablonokat, mobilalkalmazás-hozzáférést és testreszabható jogosultságokat kínál a nagyobb rugalmasság érdekében.

A fejlett munkafolyamat-automatizálás és az érzékeny adatok mezőszintű maszkolása funkciókkal a FormAssembly lehetővé teszi a projektdokumentáció és -végrehajtás egyszerűsítését, miközben betartja az adatkezelési gyakorlatokat.

A FormAssembly legjobb funkciói

Az elágazási logika lehetővé teszi, hogy egyetlen űrlapot készítsen több célközönség számára

A rugalmas tervezési funkciók között szerepel a háttérrendszer testreszabása és az űrlapok előre kitöltésének lehetősége

A készre szerelt csatlakozók lehetővé teszik az egyedi munkafolyamatok kialakítását

Az egyik kevés ingyenes SurveyMonkey alternatíva

A FormAssembly korlátai

A kérdőív létrehozása után a kérdések szerkesztésével vagy hozzáadásával kapcsolatos problémák zavaros válaszokhoz vezethetnek.

Nehéz a űrlapmezők szerkesztése más platformokkal való integráció után

A homályos hibaüzenetek megnehezítik a problémák diagnosztizálását

FormAssembly árak

Ingyenes csomag

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Premier: 249 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Compliance Cloud: Árakért vegye fel a kapcsolatot

Government Cloud: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

FormAssembly értékelések és vélemények



A Constant Contact egy dinamikus platform, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyan kommunikáljon a közönségével. Felhasználóbarát felületén könnyedén létrehozhat és elküldhet professzionális e-maileket, szemet gyönyörködtető hírleveleket tervezhet és automatizálhatja e-mail kampányait.

Ez a SurveyMonkey alternatívája széles körű testreszabható sablonokat és robusztus funkciókat kínál, beleértve a listakezelést, a kapcsolattartók szegmentálását és a valós idejű elemzéseket. A közösségi média integrációjához, az eseményregisztrációhoz, valamint az online és offline felmérésekhez használható felhasználóbarát eszközök tovább növelik marketingtevékenységeinek hatékonyságát.

A Constant Contact segítségével erős kapcsolatokat építhet, növelheti az ügyfélelégedettséget és a márka láthatóságát, valamint elérheti marketingcéljait.

Egyszerű kampánykészítés egyértelmű hibaüzenetekkel

Testreszabható e-mail sablonok a márka egységességének biztosításához

Jól kezeli az opt-outokat, hogy megakadályozza a válaszadók spam-elárasztását

Az adatok kinyerése nem túl intuitív és felhasználóbarát.

Hiányzik a tárgy sor A/B tesztelése az automatikus újraküldési funkcióval

Korlátozott vizuális összehasonlítás az e-mailek között

Nincs valódi ingyenes felmérési eszköz

Lite: 12 USD/hó

Standard: 35 USD/hó

Prémium: 80 USD/hó

G2: 4,0/5 (5500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)

10. Google Forms



A Google Forms egy felhasználóbarát platform, amely lehetővé teszi az űrlapok egyszerű létrehozását. Intuitív felületén különböző kérdés típusok közül választhat, testreszabhatja a dizájnt, és logikát adhat hozzá a zökkenőmentes ügyfélélmény érdekében.

Az automatikus összefoglalók valós idejű diagramokat és lehetőséget nyújtanak az adatok Google Sheets-ben történő elemzésére a mélyebb betekintés érdekében. Bármely eszközről elérhető, így útközben is létrehozhat kérdőíveket és válaszolhat rájuk. Ez a SurveyMonkey alternatívája valós idejű együttműködést kínál a hatékony munkafolyamat biztosítása érdekében. Beépített intelligenciával érvényesítési szabályokat is beállíthat a tiszta válaszadatok érdekében.

A Google Forms legjobb funkciói

Integrálható a Google Workspace-szel, javítva a funkcionalitást és lehetővé téve a megosztást és az együttműködést

Felhőalapú eszköz automatikus mentési funkcióval, amely csökkenti az adatvesztés kockázatát

A űrlapok tervezéséhez különböző modellek állnak rendelkezésre, amelyek további sokoldalúságot biztosítanak

A Google Forms korlátai

Hibák esetén nincs automatikus javaslat vagy útmutatás

A SurveyMonkey alternatívájaként a Google Forms jelentősen kisebb sablonkönyvtárral rendelkezik.

Korlátozott testreszabási lehetőségek, ami megnehezíti az űrlap kialakításának a vállalati arculathoz való igazítását

A Google Forms árai

Ingyenes

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Google Forms értékelések és vélemények

GetApp: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit kell keresnie a SurveyMonkey alternatíváiban?

Készen áll a SurveyMonkey váltásra? Fantasztikus! Határozzuk meg, mire van szüksége egy alternatívában.

Először is: egyszerűség.

Az online felmérési eszköznek világos és felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie. Nincs szükség bonyodalmakra, csak egy zökkenőmentes módszerre a felmérések és űrlapok létrehozásához, hogy megkapja a cselekvéshez szükséges pontos adatokat. Olyan megoldásra van szüksége, amely Önnek segít, nem pedig hátráltatja.

Következő lépés: a felmérés testreszabása.

A felmérési szoftver testreszabásának szabadsága végső soron segít növelni az elkötelezettséget és a válaszok számát. A kérdéstípusok, a tervezés és a márkaépítés feletti nagyobb ellenőrzés tükröződni fog az összegyűjtött felmérési adatokban.

Ezután gondolkodjon el a terjesztésről.

A legjobb SurveyMonkey alternatíváknak többféle felméréstípust, megosztási lehetőségeket és korlátlan számú felmérést kell kínálniuk, hogy minden csatornán sokféle ügyféladatot és felhasználói kutatási eredményt gyűjthessen. Vegye figyelembe minden csatornáját, legyen az e-mail, közösségi média vagy akár személyes rendezvények QR-kódokkal, amelyek az embereket online felmérésekhez vagy űrlapokhoz vezetik.

Ne felejtse el az adatelemzést.

Az új eszköznek a felmérési válaszokat valódi, hasznosítható információkká kell alakítania. Keressen valós idejű eredményeket, prediktív elemzéseket, fejlett jelentéskészítési és kvantitatív adatexportálási funkciókat. Ezenkívül érdemes olyan felmérési eszközöket keresnie, amelyek hatékonyan integrálhatók az Ön adatelemző eszközeivel, például a Google Analytics-szel, hogy a legpontosabb felméréseket és közönségi információkat kapja.

És végül, de nem utolsósorban, a érték. Az árképzési modell méltányos? Van ingyenes verzió, vagy különböző igényekhez és költségvetésekhez igazodó csomagok? Egy kiváló alternatíva nem fogja tönkretenni a pénztárcáját, de mégis olyan funkciókkal rendelkezik, mint a WYSIWYG drag-and-drop funkció, korlátlan számú űrlap, mobil felmérések vagy a visszajelzések eredményeinek a platformon belüli elemzési lehetősége.

Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb SurveyMonkey alternatívát

A SurveyMonkey alternatíváinak széles választékával nem kell egy platformra korlátozódnia, ha hatékony felméréseket vagy űrlapokat kell terveznie és terjesztenie. Más felmérési eszközök megfontolása új funkciók, rugalmasság és hatékonyság világát nyitja meg az adatgyűjtés elősegítése érdekében.

Ne feledje, hogy az ideális eszköznek az Ön egyedi igényeinek kell megfelelnie – legyen szó feladatok racionalizálásáról, az ügyfél-elkötelezettség növeléséről, vagy a felmérések automatizálásáról, illetve fehér címkés felmérések létrehozásáról.

Készen áll a nagy lépésre és a lehetőségek felfedezésére? Kezdje el még ma a ClickUp használatát, amely sokoldalú, testreszabható felmérési lehetőségekkel segíti Önt a siker elérésében.