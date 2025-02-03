A 11 legjobb Jotform alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

A Jotformról való áttérésen gondolkodik?

Most van a tökéletes alkalom, hogy felfedezze az Ön igényeinek megfelelő Jotform alternatívákat .

Bár a Jotform az online űrlapok készítésének kedvelt eszköze, számos új lehetőség is rendelkezésre áll, amelyek közül néhány jobb funkciókkal, egyszerűbb felülettel és rugalmasabb árazással rendelkezik. Valójában a változatos igényeknek megfelelő, hatékony űrlapkészítő eszközök egyre bővülő választékának köszönhetően a vonzó, adatközpontú űrlapok készítése könnyebb, mint valaha.

Tehát akár fejlett testreszabási lehetőségeket igénylő marketinges, költségeket figyelemmel kísérő kisvállalkozás, vagy egyszerűen csak egy egyszerűbb eszközt kereső felhasználó, a megfelelő alternatíva javíthatja az űrlapkészítési élményét.

Itt összegyűjtöttem a Jotformmal funkciók, könnyű használat és érték tekintetében versengő legjobb lehetőségeket, hogy segítsen megtalálni a projektjeihez leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie egy Jotform alternatívában?

A Jotform alternatívájának kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy azonosítsa azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek céljainak. Íme egy rövid útmutató arról, hogy mire kell figyelni, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő űrlapkészítőt.

Testreszabási funkciók: Válasszon olyan űrlapkészítőt, amely lehetővé teszi az összes igénynek megfelelő testreszabott űrlapok létrehozását. Emellett rendelkeznie kell elegendő funkcióval ahhoz, hogy többféle űrlapformátumot támogasson, például kapcsolatfelvételi, Válasszon olyan űrlapkészítőt, amely lehetővé teszi az összes igénynek megfelelő testreszabott űrlapok létrehozását. Emellett rendelkeznie kell elegendő funkcióval ahhoz, hogy többféle űrlapformátumot támogasson, például kapcsolatfelvételi, ügyfél-visszajelzési és regisztrációs űrlapokat.

Biztonság: Válasszon olyan űrlapkészítőt, amely szigorú adat tárolási politikával rendelkezik, hogy biztonságos online űrlapokat készíthessen. Ez védi az összes érzékeny adatot, amelyet a válaszadók megosztanak az űrlapok benyújtása és az online felmérések során.

Könnyű használat: Válasszon egy intuitív Válasszon egy intuitív űrlapkészítőt , amely lehetővé teszi fejlett funkciókkal rendelkező űrlapok létrehozását komplex kódolási követelmények vagy tanulási görbe nélkül. A drag-and-drop szerkesztő egy plusz előny.

Költséghatékonyság: Válasszon olyan űrlapkészítőket, amelyekkel nagy mennyiségű űrlapot hozhat létre anélkül, hogy lyukat égetne a zsebébe.

A 11 legjobb Jotform alternatíva

Íme 11 legjobb Jotform alternatíva űrlapok készítéséhez, amelyek személyes és szakmai használatra egyaránt tökéletesek:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapkészítéshez és adatgyűjtéshez)

A ClickUp egy hatékony munkamenedzsment szoftver fejlett funkciókkal – könnyen az egyik legjobb Jotform alternatívává válik.

Íme néhány funkciója, amelyet űrlapok készítéséhez és adatok gyűjtéséhez használok:

Hozzon létre űrlapokat olyan funkciókkal, mint a feltételes logika a ClickUp Form View segítségével

A ClickUp Form View segítségével bármilyen célra kiváló űrlapokat készíthetek – alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtésére, ügyfelek véleményének megismerésére, piackutatások elvégzésére és még sok másra.

Lehetővé teszi továbbá, hogy a felméréseket és űrlapokat az igényeimnek megfelelően testreszabjam. A színektől a témákig a legapróbb részleteket is megváltoztathatom, hogy olyan dokumentumokat hozzak létre, amelyek megfelelnek a vállalatom és a közönségem igényeinek.

A ClickUp Form View feltételes logikával is rendelkezik, amely lehetővé teszi számomra, hogy olyan űrlapokat és felméréseket tervezzek, amelyek intelligensen alkalmazkodnak a felhasználók válaszaikhoz. Ez egy fejlett űrlapkészítő eszközzé teszi, amely komplex űrlapok készítésére alkalmas.

Automatizáljon mindent az űrlapadatok elemzésétől a feladatértesítések küldéséig a ClickUp Automations segítségével

Az egyszerű űrlapkészítés után következik a felmérésre adott válaszok és az adatkezelés. Ehhez a ClickUp Automations szolgáltatást használom.

Több mint 100 automatizálási funkcióval rendelkezik, én ezt a funkciót használom, hogy megszüntessem a felmérésekre adott válaszok gyűjtésének és elemzésének unalmas kézi munkáját. Feladatokat rendelek hozzá és megjegyzéseket írok az űrlapokra, hogy biztosan a megfelelő csapattag tegyen lépéseket.

Mindezek tetejébe a ClickUp AI-alapú elemzési funkcióval rendelkezik, amely minden válasz pontos elemzését biztosítja, megkönnyítve ezzel a tájékozott döntéshozatalt.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást személyre szabott űrlapok létrehozásához, részletes elemzések készítéséhez, feladatok hozzárendeléséhez és még sok máshoz

Ha késésben vagyok a kézi testreszabással vagy az űrlap teljesítményének elemzésével, a ClickUp Brain-t használom.

Ez az intelligens AI eszköz mindent megcsinál – személyre szabott és dinamikus űrlapokat hoz létre, feladatokat oszt a csapattagoknak, elemzi az űrlapadatokat és minden mást – mindezt pár perc alatt! Igazi megmentő!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak enyhe tanulási görbe lehet tapasztalható.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Google Forms (a legjobb egyszerű űrlapok létrehozásához a Google ökoszisztémán belül)

via Google Forms

A Google Forms egy felhőalapú űrlapkészítő. Intuitív, felhasználóbarát és kiválóan alkalmas kezdők számára.

A gazdag együttműködési funkciók segítségével olyan felméréseket és űrlapokat hozhat létre, amelyekhez különböző csapattagok bevonása szükséges.

A szerszám testreszabási funkcióit is nagyon jónak találom. Lehetővé teszik az alapvető márkaelemek, például a színek, képek, betűtípusok stb. személyre szabását. A Google Forms a feltételes logikát is támogatja.

A Google Forms legjobb funkciói

Korlátlan űrlapkészítési és válaszadási lehetőségeket biztosít.

Különböző előre megtervezett sablonokat kínál visszajelzési űrlapokhoz , jelentkezési űrlapok hoz stb. , hogy a nulláról indulhasson.

Automatikus táblázatok és grafikonok generálása valós idejű adatelemzéshez

A Google Forms zökkenőmentesen integrálódik a Google Workspace eszközökkel, például a Google Analytics-szel, a Sheets-szel stb.

A Google Forms korlátai

Csak alapvető funkciókat kínál

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

A Google Forms árai

Örökre ingyenes

Üzleti alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Google Forms értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 800 értékelés)

3. Typeform (legalkalmasabb interaktív, beszélgetésszerű űrlapok és felmérések létrehozására)

via Typeform

Ha hatékony űrlapokat szeretne létrehozni, amelyek visszatükrözik márkáját, akkor a Typeformot ajánlom.

Ez a felmérési eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy magasan testreszabott és interaktív űrlapokat hozzanak létre. Adjon hozzá márkaelemeket, videotartalmakat, nyomon követéseket – bármit, amit csak akar.

A Typeform másik előnye a adatkezelési és elemzési technikája. A beépített mesterséges intelligencia automatikusan elemzi az összes választ, így Önnek nem kell ezzel a nehéz munkával foglalkoznia.

A Typeform legjobb funkciói

Segít vonzó, beszélgetésszerű űrlapok létrehozásában, felhasználóbarát felülettel.

Támogatja a multimédiás elemeket, például képeket és videókat.

Beépített elemzési funkciók a válaszok és a kitöltési arányok nyomon követéséhez.

Több mint 300 alapvető alkalmazással és eszközzel integrálható, például a Zapier, a Google Sheets és a Mailchimp.

A Typeform korlátai

Némi tanulási görbe szükséges.

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak.

Typeform árak

Örökre ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Plusz: 59 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Growth Essentials: 199 USD/hó

Growth Pro: 349 USD/hó

Growth Custom: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

4. Wufoo (a legalkalmasabb könnyen használható űrlapok és jelentések létrehozásához)

via Wufoo

A Jotform legjobb alternatíváinak listáján a következő a SurveyMonkey által létrehozott Wufoo. Ez az űrlapkészítő nagyon sokoldalú.

Segítségével egyszerű regisztrációs űrlapokat, kapcsolatfelvételi űrlapokat, munkavállalói felmérési űrlapokat és egyedi jelentéseket hozhat létre – mindezt kódolás nélkül. Emellett fizetési űrlapokat is létrehozhat, amelyekkel Stripe, PayPal stb. segítségével virtuális fizetéseket fogadhat el.

Mivel az eszköz kizárólag felhőalapú, az összes űrlapadat és felmérési válasz biztonságosan, központi helyen kerül tárolásra.

A Wufoo legjobb funkciói

Több mint 400 előre elkészített sablon áll rendelkezésre különböző űrlap típusokhoz.

CSS-sel testreszabási lehetőségeket kínál a márkaépítéshez.

Intuitív feltételes logikával rendelkezik, amelynek segítségével testreszabhatja a felhasználói élményt.

Integrálható olyan eszközökkel, mint az Asana, a Mailchimp és a WordPress.

A Wufoo korlátai

Az ingyenes csomag nagyon alapvető funkciókat tartalmaz.

A fejlett testreszabáshoz CSS-ismeretekre lehet szükség.

Wufoo árak

Örökre ingyenes

Starter: 19 USD/hó

Professzionális: 39 USD/hó

Haladó: 99 USD/hó

Ultimate: 249 USD/hó

Wufoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

5. SurveyMonkey (A legjobb űrlapok és felmérések létrehozásához, hatékony elemzési funkciókkal)

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey az egyik legteljesebb eszköz ezen a listán.

Ez a Jotform alternatíva hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek naponta nagy mennyiségű felmérési adatot kezelnek. AI funkciója részletes elemzéseket kínál a válaszokról, ami megkönnyíti az adatfeldolgozást és így a döntéshozatalt.

De ez még nem minden: az eszköz lehetővé teszi az űrlapok közvetlen beágyazását weboldalakba, e-mailekbe stb., így a közönség gyorsan kitöltheti őket anélkül, hogy átirányítanák őket egy másik oldalra.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Hatalmas választékot kínál kiváló minőségű, testreszabható sablonokból űrlapok és kérdőívek készítéséhez.

Támogatja az olyan funkciókat, mint a fejlett és elágazó logika a helyes adatok gyűjtéséhez.

Különböző kérdés típusok, például értékelési skálák és mátrix kérdések használatát teszi lehetővé.

Több mint 200 platformmal integrálható, beleértve a Salesforce-t és a HubSpot-ot is.

A SurveyMonkey korlátai

A komplex felület túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

Ugyanezek a funkciók más eszközökben is elérhetők, méghozzá kedvezőbb áron.

SurveyMonkey árak

Örökre ingyenes

Premier Annual: 1428 USD/év

Advantage Annual: 468 USD/év

Havi alapdíj: 99 USD/hó

Csapat előny: 25 USD/hó (éves számlázás)

Team Premier: 75 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

6. Cognito Forms (a legjobb komplex számításokat tartalmazó űrlapok létrehozásához)

via Cognito Forms

A Cognito Forms egy Jotform alternatív űrlapkészítő, amely egyszerűsíti az űrlapok készítésének és az adatok feldolgozásának bonyolultságát.

Kifejezetten összetett számítások kezelésére tervezték, ezért alkalmas nyugták készítésére, fizetések elfogadására és más hasonló feladatokra.

Mivel a Cognito Forms feltételes logikával is rendelkezik, hasznosnak bizonyul a tömegeket vonzó dinamikus felmérések kidolgozásában. Tetszik a Cognito általános használhatósága és teljesítménye is.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Különböző előre elkészített sablonokat tartalmaz, amelyeket kifejezetten különböző iparágak számára terveztek, például IT, HR stb.

Könnyen használható drag-and-drop szerkesztőt kínál űrlapok és felmérések készítéséhez.

Összeolvad a munkafolyamatával, hogy maximális hatékonyságot biztosítson.

A fizetési lehetőségeket közvetlenül integrálja a Stripe és a PayPal szolgáltatásokkal.

A Cognito Forms korlátai

Nincsenek átfogó jelentéskészítő eszközök a felmérés válaszainak elemzéséhez.

Ez egy kis tanulási folyamatot igényel.

Cognito Forms árak

Egyéni: Örökre ingyenes

Pro: 15 USD/hó

Csapat: 35 USD/hó

Vállalati: 99 USD/hó

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

7. Formstack (a legjobb Jotform alternatíva automatizált, HIPAA-kompatibilis űrlapok létrehozásához)

via Formstack

Biztonságos online űrlapok létrehozására alkalmas eszközt keres? A Formstackot ajánlom.

Ez az AI űrlapgenerátor a biztonságot helyezi előtérbe. Megfelel a GDPR, HIPAA, WCAG és PCI előírásoknak, így tökéletesen alkalmas érzékeny feladatokra, például fizetések beszedésére.

Ezenkívül professzionális és vizuálisan vonzó egyedi dokumentumok és jelentések létrehozására is lehetőséget nyújt. A Formstacks másik előnye, amit nagyon szeretek, a tiszta felhasználói felület, ami jelentős előnyt jelent.

A Formstack legjobb funkciói

Kész sablonokat kínál különböző kategóriákhoz, például iparágakhoz, űrlap típusokhoz stb.

Erős feltételes logikával rendelkezik a személyre szabott élmény érdekében.

A űrlap adataiból hasznos információkat nyerhet, ha azokat központi üzleti rendszerekbe továbbítja.

Több mint 260 eszközzel, például a Salesforce, a HubSpot és a Mailchimp integrációját biztosítja.

A Formstack korlátai

Különösen kisvállalkozások számára drága lehet.

Az alapcsomag nem biztosít teljes hozzáférést az összes funkcióhoz.

Formstack árak

Űrlapok: 99 USD/hó (havi számlázás)

Csomag: 299 USD/hó (havi számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4/5 (100+ értékelés)

8. Zoho Forms (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik Zoho alkalmazásokat használnak az űrlapkészítés automatizálásához)

via Zoho Forms

A Zoho Forms minden okból az egyik legismertebb Jotform alternatíva.

Akár regisztrációs űrlapokat kell készítenie ügyfelei számára, akár jelentkezési űrlapokat új alkalmazottak felvételéhez, akár visszajelzési űrlapokat a készségek fejlesztéséhez, ez az eszköz rendkívül sokoldalú és minden igényt kielégít.

Ráadásul az előre megtervezett sablonok már annyira átfogóak – több mint 30 mezőtípussal –, hogy nem kell sokat testreszabnia az űrlapokat.

Ezenkívül a Zoho lehetővé teszi az űrlapok beágyazását az egyszerű hozzáférés és az adatgyűjtés érdekében.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Tartalmaz egy egyszerű drag-and-drop építőt az űrlapkészítéshez.

Megfelel a főbb biztonsági szabványoknak, például a HIPAA-nak a biztonságos adatgyűjtés érdekében.

Automatikus valós idejű értesítéseket generál az űrlapok beküldéséről.

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho alkalmazáscsomagjába, például a CRM-be és a Mailbe.

A Zoho Forms korlátai

A testreszabási lehetőségek nem feltétlenül olyan kiterjedtek, mint más eszközöknél.

A Zoho ökoszisztémán kívüli integrációk korlátozottak lehetnek.

Az ingyenes csomag nem működik jól, mint ingyenes Jotform-alternatíva.

Zoho Forms árak

Örökre ingyenes

Alap: 10 USD/hó (éves számlázás)

Standard: 25 USD/hó (éves számlázás)

Professzionális: 50 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 90 USD/hó (éves számlázás)

Zoho Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

9. Microsoft Forms (a legjobb az Office 365-be integrált űrlapok fejlesztéséhez)

via Microsoft Forms

Válassza a Microsoft Forms-ot, ha könnyen használható, felesleges bonyodalmak nélküli űrlapkészítő eszközt szeretne.

Az eszköz támogatja az alapvető funkciókat, mint például az űrlapkészítés, a testreszabás, a sablonok, az integrációk stb. Emellett segít a válaszok elemzésében, és lehetővé teszi az adatok kezelését egy intuitív űrlapkezelő műszerfal segítségével.

Az MS Forms-ban leginkább az tetszik, hogy több nyelvet támogat, ami megkönnyíti az elérhetőséget – ez egy olyan funkció, amely sok új űrlapkészítő eszközben nem található meg.

A Microsoft Forms legjobb funkciói

Támogatja a csapat tagjai közötti valós idejű együttműködést.

Különböző kérdés típusokat kínál, beleértve kvízeket és felméréseket is.

Lehetővé teszi az adatok vizualizálását automatikus táblázatok és grafikonok segítségével.

Teljes mértékben integrálható a Microsoft 365 eszközökkel, például az Excel és a OneNote programokkal.

A Microsoft Forms korlátai

Kevesebb fejlett funkciót kínál

Nem támogatja a közvetlen fizetés beszedését.

A Microsoft Forms árai

Örökre ingyenes

Microsoft Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (361 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (181 értékelés)

10. Paperform (A legjobb online fizetések gyűjtésére szolgáló űrlapok készítéséhez)

via Paperform

A Paperform ideális azoknak a felhasználóknak, akik olyan űrlapkészítőt keresnek, amely zökkenőmentesen fogadja az online fizetéseket .

A digitális aláírásoktól és számításoktól a testreszabható fizetési űrlapok által biztosított rendkívül biztonságos fizetésekig, ez az eszköz minden folyamatlépésben hatékonyságot garantál.

Ezenkívül a Paperform segít alapvető űrlapok és felmérések létrehozásában, az ütemezés és a foglalás kezelésében, valamint a dokumentumok aláírásában.

Tetszik az eszköz általános felhasználói felülete is – intuitív és jól megtervezett.

A Paperform legjobb funkciói

Lehetővé teszi vizuálisan lenyűgöző űrlapok létrehozását több mint 700 testreszabható elrendezéssel.

Lehetővé teszi webes űrlapok, ütemezési űrlapok, céloldal űrlapok, kvízek stb. létrehozását.

Lehetővé teszi az űrlapok beágyazását weboldalakba egyéni CSS-sel.

Több mint 2000 alkalmazással és eszközzel integrálható, például a Slackkel, az Asanával és a Dropboxszal.

A Paperform korlátai

A sablonok testreszabása nehéz

A fejlett funkciók ára magas.

Paperform árak

Essentials: 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Üzleti: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Paperform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

11. ProProfs Survey Maker (A legjobb űrlapok és kérdőívek készítéséhez kvízekkel és visszajelzésekkel)

via ProProfs Survey Maker

Ha kizárólag felmérések létrehozására szolgáló eszközt keres, akkor a ProProfs Survey Maker érdekelheti Önt.

Az eszköz drag-and-drop szerkesztőjével könnyedén létrehozhat űrlapokat, felméréseket, kvízeket, teszteket és értékeléseket, amelyek értékes felhasználói visszajelzéseket gyűjtenek.

Az eszköz számos testreszabási lehetőséget kínál az űrlapelemek, például a színek és logók személyre szabásához. További előnye az eszköz rugalmassága: az űrlapot linkként megoszthatja a közösségi médiában, vagy beágyazhatja a webhelyére.

A ProProfs Survey Maker legjobb funkciói

Testreszabható sablonokat kínál különböző iparágakra szabott regisztrációs űrlapok létrehozásához.

Támogatja a különböző kérdés típusokat, beleértve a többválasztós és értékelési skálákat.

Együttműködési funkciókat kínál a csapat hozzáféréséhez és beviteléhez.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Mailchimp és a Google Analytics.

A ProProfs Survey Maker korlátai

A felhasználói felület elavultnak tűnhet.

Az ingyenes csomagban korlátozott a válaszok száma és a funkciók száma.

ProProfs Survey Maker árak

Örökre ingyenes

Üzleti: 19,99 USD/hó 100 válasz esetén

ProProfs Survey Maker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Készítsen online űrlapokat a legjobb Jotform alternatívával – a ClickUp-pal!

Az online felmérések fontos belső és külső adatokat gyűjtenek, amelyek segítségével a vállalatok erőfeszítéseiket a megfelelő irányba terelhetik, és hatékonyabban szolgálhatják ki célközönségüket.

De ahhoz, hogy ezt biztosítsa, olyan űrlapkészítőkhöz kell hozzáférnie, amelyek megfelelnek a hatékonysági céljainak.

Bár a Jotform funkciókban gazdag, bizonyos területeken hiányosságai vannak, amelyek gátolhatják a sikert.

A ClickUp segítségével maximalizálhatja az űrlapkészítés és az információgyűjtés hatékonyságát. Az AI erejével épített ClickUp egykomponensű megoldás az űrlapokkal és felmérésekkel kapcsolatos minden feladat automatizálásához.

