A 10 legjobb ügyfél-visszajelzési eszköz az ügyfél-elégedettség javításához 2025-ben

A visszajelzésekre való reagálás javítja az ügyfél-elégedettséget és erősíti az ügyfélhűséget. De mielőtt reagálhatnál a visszajelzésekre, először össze kell gyűjtened azokat.

Az ügyfél-visszajelzési eszközök számos sikeres szervezet technológiai eszköztárába és ügyfélkapcsolat-kezelési stratégiájába bekerültek. Ezek az eszközök különböző formákban léteznek, például előre elkészített felmérési sablonokkal és felhasználói visszajelzési widgetekkel rendelkező online felmérési szoftverek formájában.

Akár a felhasználói viselkedés mélyreható elemzésére, akár a nettó ajánlói pontszám mérésére, akár az ügyfélélmény javítására törekszel, biztosan találsz olyan terméket, amely megfelel az igényeidnek. Ez az útmutató bemutatja a legjobb ügyfél-visszajelzési eszközöket, és részletesen elmagyarázza, mi teszi őket egyedivé. ?️

Az ügyfél-visszajelzési eszközök olyan szoftverek, amelyek segítségével a vállalatok összegyűjthetik a termékük vagy szolgáltatásuk felhasználóinak visszajelzéseit, hogy megértsék és javítsák az ügyfélélményt. A vállalatok a szoftvertől függően visszajelzési fórumokon, online értékeléseken és felugró felméréseken keresztül gyűjthetnek adatokat.

A szervezetek így visszacsatolási hurkot hozhatnak létre, amelynek segítségével proaktív módon növelhetik az ügyfélelégedettséget, és teljesítményjavítási terv sablonok segítségével kritikus visszajelzéseket adhatnak belső csapataiknak. Ezek az eszközök magukban foglalják a márkák weboldalaira beágyazható visszajelzési widgeteket és a mobilalkalmazásokban elérhető felméréseket, amelyekkel útközben is begyűjthetők a visszajelzések.

A legjobb ügyfél-visszajelzési eszközök keresésekor tartsd szem előtt a következő kulcsfontosságú szempontokat:

Többcsatornás visszajelzésgyűjtés: A választott eszköznek lehetővé kell tennie, hogy több csatornáról gyűjtsön visszajelzéseket, beleértve a mobilalkalmazásokat, a weboldalakat és a személyes interakciókat.

Személyre szabott felmérések: Az ideális eszköz lehetővé teszi, hogy konkrét kérdésekre szabott felméréseket hozzon létre, amelyekkel az ügyfélút során betekintést nyerhet.

Fejlett elemzés: A szerszámnak nem csak az ügyfél-visszajelzések gyűjtésére kell alkalmasnak lennie, hanem a visszajelzések elemzésére is, hogy a nyers adatokat hasznos visszajelzésekké alakítsa, például A szerszámnak nem csak az ügyfél-visszajelzések gyűjtésére kell alkalmasnak lennie, hanem a visszajelzések elemzésére is, hogy a nyers adatokat hasznos visszajelzésekké alakítsa, például a felhasználói visszajelzéseket felhasználva a projektek fontossági sorrendjének megállapításához.

Felhasználóbarát felület: A nehezen használható szoftverek inkább akadályt jelentenek, mint előnyt. Az ideális eszköznek mindenki számára lehetővé kell tennie a gyors elsajátítást, és ideális esetben tartalmaznia kell azonnal használható forrásokat, például A nehezen használható szoftverek inkább akadályt jelentenek, mint előnyt. Az ideális eszköznek mindenki számára lehetővé kell tennie a gyors elsajátítást, és ideális esetben tartalmaznia kell azonnal használható forrásokat, például ingyenes visszajelzési űrlap-sablonokat , hogy azonnal el tudjon kezdeni a munkát.

Vizuális visszajelzés: A legjobb ügyfél-visszajelzési eszközök egy része vizuális visszajelzési mechanizmusokat biztosít az ügyfeleknek, amelyek segítségével kiemelhetnek egy weboldal vagy termék bizonyos területeit.

Visszajelzési fórumok: Az ideális eszköz visszajelzési fórumokkal rendelkezik, ahol az ügyfelek megvitathatják a termékeket, kéréseket nyújthatnak be, és közvetlenül kommunikálhatnak a csapat tagjaival.

Azonnali visszajelzés: A legjobb eszközök azonnali visszajelzési mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy proaktívan reagálj az ügyfelek panaszaira vagy javaslataira.

Integrációs képességek: Az ügyfél-visszajelzési platformnak zökkenőmentesen kell integrálódnia : Az ügyfél-visszajelzési platformnak zökkenőmentesen kell integrálódnia az ügyfélszolgálati eszközökhöz és szoftverekhez , az ügyfélszolgálati csatornákhoz és a technológiai rendszer egyéb kulcsfontosságú elemeihez.

A rengeteg lehetőség közül a megfelelő ügyfél-visszajelzési eszköz kiválasztása döntő fontosságú lehet. Az alábbi ügyfél-visszajelzési eszközök listája számos felhasználási esetet tartalmaz, amelyek segíthetnek a keresés megkezdésében:

Nézd meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeidhez igazítsd!

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely számos, más feladatokhoz is hasznos funkciót kínál, többek között felhasználói visszajelzési eszközöket. Például a ClickUp Forms megkönnyíti a visszajelzések gyűjtését, és vannak egyedi űrlapok, amelyekkel ügyfél-visszajelzéseket kérhet és adott termékkel kapcsolatos konkrét információkat gyűjthet. Van még egy ClickUp Feedback Form Template is, amely bemutatja, mire képes a platform.

A ClickUp Docs egy másik ügyfél-visszajelzési eszköz, amely együttműködési teret kínál dokumentumok létrehozásához és szerkesztéséhez. Ez egy remek módszer a felhasználók visszajelzéseinek dokumentálására vagy gyűjtésére. Emellett visszajelzésekkel kapcsolatos dokumentumok tárházát is biztosítja, és segít összehangolni és tájékoztatni a csapat minden tagját.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi űrlapokat, amelyeket megoszthat a felhasználókkal visszajelzés céljából.

A visszajelzések típusait egyéni mezők segítségével kategorizálhatod.

A megjegyzések funkció segítségével beszéljétek meg a visszajelzéseket a csapat tagjaival.

Hozz létre feladatokat, és rendelj hozzájuk csapattagokat, hogy foglalkozzanak a visszajelzésekkel.

Készíts és ossz meg gyakran ismételt kérdéseket vagy útmutatókat a tudásbázishoz , hogy válaszolj a gyakori kérdésekre.

A ClickUp korlátai

A tanulási görbe egyes felhasználók számára meredek lehet, mivel a ClickUp egy all-in-one platform, amely projektmenedzsment eszközök, ügyfél-siker szoftverek és még sok más funkciót ötvöz.

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos funkciók.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, ára 5 dollár havonta munkaterületi tag és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Canny

Via Canny

Ez az ügyfél-visszajelzési eszköz segít a szervezeteknek dinamikus ügyfél-visszajelzési ciklust létrehozni. A felhasználók funkciókéréssel adnak visszajelzést. A többi felhasználó szavaz ezekre a kérésekre, így segítve Önt a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában.

Ez a demokratikus megközelítés betekintést nyújt az ügyfelek preferenciáiba és azokba a fejlesztésekbe, amelyeket a felhasználók leginkább értékelnek. Az alkalmazásokba vagy weboldalakba könnyen integrálható visszajelzési widget gyűjti össze az ügyfelek visszajelzéseit.

A Canny legjobb funkciói

Gyűjtsd össze a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket egy helyen

Elemezze a visszajelzéseket, hogy azok alapján hozza meg termékekkel kapcsolatos döntéseit.

A visszajelzések alapján rangsorold és tervezd meg a funkciókat

Hirdesd meg a termékfrissítéseket, hogy bevonzd az ügyfeleket

Integráld a szoftvert más projektmenedzsment eszközökkel

Canny korlátai

Drága lehet

Nincs fehér címkézési lehetőség

Az adatok importálásához több lehetőségre van szükség

Okos árazás

Ingyenes

Növekedés: 360 USD/hó

Üzleti ügyek: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Canny értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (44 értékelés)

3. Survicate

Via Survicate

A Survicate segítségével hatékonyan gyűjtheted az ügyfelek visszajelzéseit különböző eszközökön keresztül, például célzott felmérések, visszajelzés widgetek és weboldal visszajelzés eszközök segítségével. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy olyan ügyfél-visszajelzés felméréseket készítsenek, amelyek rezonálnak a közönségükkel, és a hangulatelemzés segítségével felmérik a válaszadók hangulatát és véleményét.

Az eszköz könnyedén integrálható a népszerű ügyfélkapcsolat-kezelő és marketingplatformokba, így egyszerűsítve az adatgyűjtési folyamatot. A Survicate NPS-felméréseket is kínál, amelyek segítségével mérheted az ügyfelek lojalitását, és azonosíthatod azokat a területeket, ahol javíthatod az ügyfélélményt és elősegítheted a hosszú távú kapcsolatok kiépítését.

A Survicate legjobb funkciói

Végezz többcsatornás ügyfél-visszajelzési felméréseket

Kövess nyomon és elemezz a legfontosabb ügyfél-visszajelzési mutatókat

Készíts professzionális felméréseket több mint 400 sablon segítségével!

Integráld a szoftvert más, harmadik féltől származó eszközeiddel

Használj fejlett célzási lehetőségeket a válaszadási arányok javításához

A Survicate korlátai

Esetenként lassú háttérrendszer

Kevesebb funkció a versenytársakhoz képest

Néhány funkció megtanulása nehéz

Survicate árak

Kezdő csomag: 53 USD/hó

Üzleti: 117 USD/hó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Survicate értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (29 értékelés)

4. Hurok

via Loop

Ez a viszonylag új eszköz egy vizuális ügyfél-visszajelzési eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képernyőképeket készítsenek egy weboldalról vagy webalkalmazásról, és azokat megjegyzésekkel lássák el. A visszajelzési widget beágyazható a weboldalakba, így az ügyfelek könnyen hozzáférhetnek.

Egy ilyen jól látható helyen elhelyezett visszajelzési lehetőség ösztönzi a visszacsatolási ciklust, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a szervezet törődik az ügyfelek elégedettségével. A visszacsatolási ciklus hatékony eszköz az ügyfelek hangulatának elemzéséhez.

A Loop olyan eszközöket is kínál, amelyekkel felhasználói fórumot hozhatsz létre, ahol az ügyfelek közvetlen visszajelzéseket adhatnak, és kapcsolatba léphetnek a munkatársakkal és más felhasználókkal.

A Loop legjobb funkciói

A vizuális ügyfél-visszajelzések közvetlenül integrálódnak a weboldaladba.

A beágyazható fórum lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szavazhassanak a visszajelzésekről.

A minősítési rendszer 1-10-es skálán lehetővé teszi a visszajelzések értékelését, biztosítva ezzel a minőségi visszajelzéseket.

A zökkenőmentes alkalmazáson belüli visszajelzés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képernyőképeket készítsenek és megjegyzéseket fűzzenek bizonyos szakaszokhoz.

A hurok korlátai

Korlátozott ügyfélértékelések

Loop árazás

Ingyenes

Prémium: 39 USD/hó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Loop értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

5. Typeform

Via Typeform

A Typeform egy interaktív és felhasználóbarát felépítésű felmérési eszköz. Számos felmérési sablont kínál, amelyek segítségével gyorsan elkezdheted a visszajelzések gyűjtését.

A vállalatok korlátlan számú felmérést készíthetnek, hogy mélyrehatóan megvizsgálják az ügyfélélmény minden aspektusát, beleértve a célzott felméréseket is, amelyek meghatározott ügyfélszegmenseket jelölnek ki az ügyfélélmény részletesebb vizsgálata érdekében. Ez segíthet az ügyfélszegmensek megismerésében és biztosíthatja, hogy a marketingtevékenységek megfeleljenek az ügyfelek preferenciáinak.

A szervezetek akár a Typeform analitikai funkcióit is felhasználhatják az ügyfél-visszajelzések elemzésére, és ezeket felhasználhatják az ügyfelek sikerének elősegítésére.

A Typeform legjobb funkciói

Olyan űrlapokat tartalmaz, amelyek célja, hogy üdítően mások legyenek.

Egyszerre csak egy kérdést tesz fel, így a űrlap kitöltése könnyedén megy.

Lenyűgöző vizuális elemekkel vonzza a felhasználók figyelmét

Lehetővé teszi űrlapok beágyazását különböző platformokra

Több mint 120 egyéb eszközzel integrálható

A Typeform korlátai

Túlzottan korlátozó ingyenes csomag, ellentétben a legjobb Typeform alternatívákkal

Komplex űrlapok esetén elmaradó teljesítmény

Drága árstruktúra

Typeform árak

Ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Plusz: 59 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

6. Feefo

Via Feefo

A Feefo célja, hogy hiteles eszközöket biztosítson az ügyfél-visszajelzések gyűjtéséhez, összpontosítva az online értékelésekre, amelyek szigorú ellenőrzési folyamaton mennek keresztül, hogy biztosítsák a visszajelzések érvényességét és a valódi ügyfélélményeket tükrözzék.

A Feefo által kínált elemző eszközök segítségével azonosíthatod az ügyfél-elégedettség csökkenését és pontosan meghatározhatod azokat a területeket, amelyekre figyelmet kell fordítani. Az ilyen interakciók által elősegített átláthatóság és bizalom hozzájárul az ügyfélmegtartáshoz, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy jó hírnevet szerezzenek az ügyfelek sikerének köszönhetően.

A Feefo legjobb funkciói

A legnagyobb hitelesített vásárlói értékelések platformja

Hiteles és ellenőrzött értékelések

Jobb termék- és ügyfélélmény

A Feefo korlátai

Drága lehet

A jelentések készítése bonyolult lehet, különösen, ha integrálod az ügyfélmegtartó szoftvert.

Feefo árak

Alapvető: 119 USD/hó

Továbbfejlesztett: 299 USD/hó

Feefo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4/5 (2 értékelés)

7. Hotjar

Via Hotjar

A Hotjar több, mint egy egyszerű ügyfél-visszajelzési szoftver: teljes körű ügyfélélmény-kezelési megoldást kínál. Ez magában foglal egy sor felhasználói tesztelő eszközt, amelyek segítségével a szervezetek mélyreható és hasznosítható betekintést nyerhetnek az ügyfelek weboldalakon tanúsított viselkedésébe, valamint valós idejű weboldal-visszajelzéseket kaphatnak, amelyeket a Hotjar könnyen érthető vizualizációban jelenít meg.

Az adatok gyűjtése a weboldalakon rögzített ügyfélbejegyzésekből és a közvetlen felhasználói visszajelzésekből származik. Ezeket a könnyen hozzáférhető adatokat felhasználhatod az ügyfelek életre szóló értékének növelésére.

A Hotjar legjobb funkciói

Használj hőtérképeket, hogy felmérd, melyik része a webhelyednek kapja a legtöbb figyelmet.

Rögzítsd a valódi felhasználói munkameneteket, hogy azonosítsd és megoldd a problémákat.

Gyűjts közvetlen visszajelzéseket a felhasználóktól, miközben használják a webhelyedet.

Készíts felméréseket, hogy közvetlenül kapcsolatba lépj a felhasználókkal

Végezz egyéni interjúkat az ügyfelekkel

A Hotjar korlátai

Korlátozott ingyenes csomag

A fejlett funkciók megtanulása meredek tanulási görbét igényel

Adattárolási korlátok

Hotjar árak

Ingyenes

Observe Plus: 32 USD/hó

Observe Business: 80 dollár/hó

Observe Scale: 171 USD/hó

Ask Plus: 48 USD/hó

Ask Business: 64 USD/hó

Ask Scale: 128 USD/hó

Engage Plus: 280 USD/hó

Engage Business: 440 USD/hó

Engage Scale: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

8. Sprinklr Insights

A Sprinklr Insights egy robusztus ügyfél-visszajelzési eszköz, amely alaposan kezeli és elemzi az ügyfelek visszajelzéseit. Egységes platformot kínál a különböző érintkezési pontokról származó ügyfél-visszajelzések összegyűjtéséhez, lehetővé téve az ügyféladatok teljes integrációját.

A visszajelzési eszközön túl a Sprinklr fejlett elemző eszközei is hasznos információkkal szolgálnak. A mesterséges intelligencia (AI) fejlesztései még hasznosabbá teszik a már amúgy is értékes visszajelzéseket.

A Sprinklr Insights legjobb funkciói

Egységes ügyfélélmény-platform

Mesterséges intelligenciával támogatott figyelés a visszajelzések mélyebb megértése érdekében

Az ügyfelek véleményének valós idejű értelmezése

A Sprinklr Insights korlátai

Korlátozott elkötelezettségi képességek

Kiadási lehetőségek, amelyek drágábbak lehetnek

A LinkedIn támogatásával kapcsolatos funkciók hiánya

Sprinklr Insights árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Sprinklr Insights értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

9. Userbrain

A Userbrain felhasználói visszajelzés-szoftver egyedülálló értéket kínál. Hatalmas önkéntes adatbázisa valós felhasználói betekintést nyújt a szervezeteknek termékeikbe. Ez tökéletes megoldás azoknak a vállalatoknak, amelyek korai ügyfélélmény-tesztelést szeretnének végezni új termékeiken vagy meglévő termékeik új funkcióin.

Mivel ez a lista többi eleméhez képest egyedülálló módszer a visszajelzések gyűjtésére, a Userbrain tökéletesen kiegészíti számos más ügyfél-visszajelzési eszközt.

A Userbrain legjobb funkciói

Készíts felhasználói teszteket perceken belül

Hozzáférés egy hatalmas tesztelői poolhoz

Szerezzen betekintést a valós idejű felhasználói interakciós videókból

Javítsd a visszajelzésekre adott válaszokat az együttműködési funkciók segítségével

A Userbrain korlátai

A mobil felületen még van mit javítani

A szoftver funkciói bizonyos korlátozásokkal rendelkeznek a versenytársakhoz képest.

A tesztelők visszajelzései nem mindig adnak mélyreható betekintést.

A Userbrain árai

Kezdő csomag: 99 USD/hó

Pro: 299 USD/hó

Ügynökség: 799 USD/hó

Fizess, ahogy használod: 39 dollár tesztelőnként

Userbrain értékelések és vélemények

G2: 5/5 (öt értékelés)

Capterra: 4,3/5 (86 értékelés)

10. SurveyMonkey

A SurveyMonkey segítségével

A visszajelzési eszközök egyik legnagyobb neve, a SurveyMonkey egy platformot kínál egyedi felmérések készítéséhez és terjesztéséhez. Bár számos kiváló SurveyMonkey-alternatíva létezik, a SurveyMonkey továbbra is az egyik legjobb ügyfél-visszajelzési eszköz a piacon.

Számos sablon és testreszabási lehetőség áll rendelkezésre, amelyek segítségével a szervezetek hatékonyan gyűjthetik az ügyfelek visszajelzéseit. A felmérési widgetet beágyazhatod a weboldalakba, hogy a felhasználói visszajelzések gyűjtése zökkenőmentesebb legyen, és a nettó ajánlói pontszámmal mérheted az ügyfelek lojalitását és elégedettségét.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Számos felhasználási eset kezelésére alkalmas

Több mint 100 alkalmazással integrálható

Lehetővé teszi az űrlapok egyszerű létrehozását és testreszabását

Segít jobb kérdőíveket készíteni a beépített mesterséges intelligenciával

A SurveyMonkey korlátai

Korlátozott ingyenes csomag

A válaszok száma korlátozott

A fejlett funkciók elsajátításának görbéje

A SurveyMonkey árai

Egyéni: 39 USD/hó

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Premier: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (9500+ értékelés)

Próbáld ki a ClickUp kiváló ügyfél-visszajelzési eszközét!

Most már több kiváló ügyfél-visszajelzési eszközt is megismertünk. Sok közülük egyedi célokat szolgál, ezért érdemes azokat kombinálni, amelyek a leginkább felkeltették az érdeklődésedet.

A ClickUp egy robusztus megoldás, amely túlmutat a visszajelzés-gyűjtő eszközökön, és teljes körű ügyfélszolgálati rendszert kínál. Regisztrálj még ma, és gyűjtsd össze a felhasználói visszajelzéseket, hozd létre tudásbázisokat, és kezelj visszajelzéssel kapcsolatos projekteket egy helyen a ClickUp segítségével. ✨