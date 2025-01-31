A 10 legjobb ügyfél-visszajelzési eszköz az ügyfél-elégedettség javításához 2025-ben

A visszajelzésekre való reagálás javítja az ügyfél-elégedettséget és erősíti az ügyfélhűséget. De mielőtt reagálhatnál a visszajelzésekre, először össze kell gyűjtened azokat.
Az ügyfél-visszajelzési eszközök számos sikeres szervezet technológiai eszköztárába és ügyfélkapcsolat-kezelési stratégiájába bekerültek. Ezek az eszközök különböző formákban léteznek, például előre elkészített felmérési sablonokkal és felhasználói visszajelzési widgetekkel rendelkező online felmérési szoftverek formájában.
Akár a felhasználói viselkedés mélyreható elemzésére, akár a nettó ajánlói pontszám mérésére, akár az ügyfélélmény javítására törekszel, biztosan találsz olyan terméket, amely megfelel az igényeidnek. Ez az útmutató bemutatja a legjobb ügyfél-visszajelzési eszközöket, és részletesen elmagyarázza, mi teszi őket egyedivé. ?️
Mik azok az ügyfél-visszajelzési eszközök?
Az ügyfél-visszajelzési eszközök olyan szoftverek, amelyek segítségével a vállalatok összegyűjthetik a termékük vagy szolgáltatásuk felhasználóinak visszajelzéseit, hogy megértsék és javítsák az ügyfélélményt. A vállalatok a szoftvertől függően visszajelzési fórumokon, online értékeléseken és felugró felméréseken keresztül gyűjthetnek adatokat.
A szervezetek így visszacsatolási hurkot hozhatnak létre, amelynek segítségével proaktív módon növelhetik az ügyfélelégedettséget, és teljesítményjavítási terv sablonok segítségével kritikus visszajelzéseket adhatnak belső csapataiknak. Ezek az eszközök magukban foglalják a márkák weboldalaira beágyazható visszajelzési widgeteket és a mobilalkalmazásokban elérhető felméréseket, amelyekkel útközben is begyűjthetők a visszajelzések.
Mit kell keresni az ügyfél-visszajelzési eszközökben?
A legjobb ügyfél-visszajelzési eszközök keresésekor tartsd szem előtt a következő kulcsfontosságú szempontokat:
- Többcsatornás visszajelzésgyűjtés: A választott eszköznek lehetővé kell tennie, hogy több csatornáról gyűjtsön visszajelzéseket, beleértve a mobilalkalmazásokat, a weboldalakat és a személyes interakciókat.
- Személyre szabott felmérések: Az ideális eszköz lehetővé teszi, hogy konkrét kérdésekre szabott felméréseket hozzon létre, amelyekkel az ügyfélút során betekintést nyerhet.
- Fejlett elemzés: A szerszámnak nem csak az ügyfél-visszajelzések gyűjtésére kell alkalmasnak lennie, hanem a visszajelzések elemzésére is, hogy a nyers adatokat hasznos visszajelzésekké alakítsa, például a felhasználói visszajelzéseket felhasználva a projektek fontossági sorrendjének megállapításához.
- Felhasználóbarát felület: A nehezen használható szoftverek inkább akadályt jelentenek, mint előnyt. Az ideális eszköznek mindenki számára lehetővé kell tennie a gyors elsajátítást, és ideális esetben tartalmaznia kell azonnal használható forrásokat, például ingyenes visszajelzési űrlap-sablonokat, hogy azonnal el tudjon kezdeni a munkát.
- Vizuális visszajelzés: A legjobb ügyfél-visszajelzési eszközök egy része vizuális visszajelzési mechanizmusokat biztosít az ügyfeleknek, amelyek segítségével kiemelhetnek egy weboldal vagy termék bizonyos területeit.
- Visszajelzési fórumok: Az ideális eszköz visszajelzési fórumokkal rendelkezik, ahol az ügyfelek megvitathatják a termékeket, kéréseket nyújthatnak be, és közvetlenül kommunikálhatnak a csapat tagjaival.
- Azonnali visszajelzés: A legjobb eszközök azonnali visszajelzési mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy proaktívan reagálj az ügyfelek panaszaira vagy javaslataira.
- Integrációs képességek: Az ügyfél-visszajelzési platformnak zökkenőmentesen kell integrálódnia az ügyfélszolgálati eszközökhöz és szoftverekhez, az ügyfélszolgálati csatornákhoz és a technológiai rendszer egyéb kulcsfontosságú elemeihez.
A 10 legjobb ügyfél-visszajelzési eszköz
A rengeteg lehetőség közül a megfelelő ügyfél-visszajelzési eszköz kiválasztása döntő fontosságú lehet. Az alábbi ügyfél-visszajelzési eszközök listája számos felhasználási esetet tartalmaz, amelyek segíthetnek a keresés megkezdésében:
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely számos, más feladatokhoz is hasznos funkciót kínál, többek között felhasználói visszajelzési eszközöket. Például a ClickUp Forms megkönnyíti a visszajelzések gyűjtését, és vannak egyedi űrlapok, amelyekkel ügyfél-visszajelzéseket kérhet és adott termékkel kapcsolatos konkrét információkat gyűjthet. Van még egy ClickUp Feedback Form Template is, amely bemutatja, mire képes a platform.
A ClickUp Docs egy másik ügyfél-visszajelzési eszköz, amely együttműködési teret kínál dokumentumok létrehozásához és szerkesztéséhez. Ez egy remek módszer a felhasználók visszajelzéseinek dokumentálására vagy gyűjtésére. Emellett visszajelzésekkel kapcsolatos dokumentumok tárházát is biztosítja, és segít összehangolni és tájékoztatni a csapat minden tagját.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi űrlapokat, amelyeket megoszthat a felhasználókkal visszajelzés céljából.
- A visszajelzések típusait egyéni mezők segítségével kategorizálhatod.
- A megjegyzések funkció segítségével beszéljétek meg a visszajelzéseket a csapat tagjaival.
- Hozz létre feladatokat, és rendelj hozzájuk csapattagokat, hogy foglalkozzanak a visszajelzésekkel.
- Készíts és ossz meg gyakran ismételt kérdéseket vagy útmutatókat a tudásbázishoz, hogy válaszolj a gyakori kérdésekre.
A ClickUp korlátai
- A tanulási görbe egyes felhasználók számára meredek lehet, mivel a ClickUp egy all-in-one platform, amely projektmenedzsment eszközök, ügyfél-siker szoftverek és még sok más funkciót ötvöz.
- A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos funkciók.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, ára 5 dollár havonta munkaterületi tag és belső vendégenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Canny
Ez az ügyfél-visszajelzési eszköz segít a szervezeteknek dinamikus ügyfél-visszajelzési ciklust létrehozni. A felhasználók funkciókéréssel adnak visszajelzést. A többi felhasználó szavaz ezekre a kérésekre, így segítve Önt a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában.
Ez a demokratikus megközelítés betekintést nyújt az ügyfelek preferenciáiba és azokba a fejlesztésekbe, amelyeket a felhasználók leginkább értékelnek. Az alkalmazásokba vagy weboldalakba könnyen integrálható visszajelzési widget gyűjti össze az ügyfelek visszajelzéseit.
A Canny legjobb funkciói
- Gyűjtsd össze a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket egy helyen
- Elemezze a visszajelzéseket, hogy azok alapján hozza meg termékekkel kapcsolatos döntéseit.
- A visszajelzések alapján rangsorold és tervezd meg a funkciókat
- Hirdesd meg a termékfrissítéseket, hogy bevonzd az ügyfeleket
- Integráld a szoftvert más projektmenedzsment eszközökkel
Canny korlátai
- Drága lehet
- Nincs fehér címkézési lehetőség
- Az adatok importálásához több lehetőségre van szükség
Okos árazás
- Ingyenes
- Növekedés: 360 USD/hó
- Üzleti ügyek: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
Canny értékelések és vélemények
- Capterra: 4,7/5 (44 értékelés)
3. Survicate
A Survicate segítségével hatékonyan gyűjtheted az ügyfelek visszajelzéseit különböző eszközökön keresztül, például célzott felmérések, visszajelzés widgetek és weboldal visszajelzés eszközök segítségével. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy olyan ügyfél-visszajelzés felméréseket készítsenek, amelyek rezonálnak a közönségükkel, és a hangulatelemzés segítségével felmérik a válaszadók hangulatát és véleményét.
Az eszköz könnyedén integrálható a népszerű ügyfélkapcsolat-kezelő és marketingplatformokba, így egyszerűsítve az adatgyűjtési folyamatot. A Survicate NPS-felméréseket is kínál, amelyek segítségével mérheted az ügyfelek lojalitását, és azonosíthatod azokat a területeket, ahol javíthatod az ügyfélélményt és elősegítheted a hosszú távú kapcsolatok kiépítését.
A Survicate legjobb funkciói
- Végezz többcsatornás ügyfél-visszajelzési felméréseket
- Kövess nyomon és elemezz a legfontosabb ügyfél-visszajelzési mutatókat
- Készíts professzionális felméréseket több mint 400 sablon segítségével!
- Integráld a szoftvert más, harmadik féltől származó eszközeiddel
- Használj fejlett célzási lehetőségeket a válaszadási arányok javításához
A Survicate korlátai
- Esetenként lassú háttérrendszer
- Kevesebb funkció a versenytársakhoz képest
- Néhány funkció megtanulása nehéz
Survicate árak
- Kezdő csomag: 53 USD/hó
- Üzleti: 117 USD/hó
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Survicate értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (29 értékelés)
4. Hurok
Ez a viszonylag új eszköz egy vizuális ügyfél-visszajelzési eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képernyőképeket készítsenek egy weboldalról vagy webalkalmazásról, és azokat megjegyzésekkel lássák el. A visszajelzési widget beágyazható a weboldalakba, így az ügyfelek könnyen hozzáférhetnek.
Egy ilyen jól látható helyen elhelyezett visszajelzési lehetőség ösztönzi a visszacsatolási ciklust, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a szervezet törődik az ügyfelek elégedettségével. A visszacsatolási ciklus hatékony eszköz az ügyfelek hangulatának elemzéséhez.
A Loop olyan eszközöket is kínál, amelyekkel felhasználói fórumot hozhatsz létre, ahol az ügyfelek közvetlen visszajelzéseket adhatnak, és kapcsolatba léphetnek a munkatársakkal és más felhasználókkal.
A Loop legjobb funkciói
- A vizuális ügyfél-visszajelzések közvetlenül integrálódnak a weboldaladba.
- A beágyazható fórum lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szavazhassanak a visszajelzésekről.
- A minősítési rendszer 1-10-es skálán lehetővé teszi a visszajelzések értékelését, biztosítva ezzel a minőségi visszajelzéseket.
- A zökkenőmentes alkalmazáson belüli visszajelzés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képernyőképeket készítsenek és megjegyzéseket fűzzenek bizonyos szakaszokhoz.
A hurok korlátai
- Korlátozott ügyfélértékelések
Loop árazás
- Ingyenes
- Prémium: 39 USD/hó
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Loop értékelések és vélemények
- Nincs elérhető értékelés
5. Typeform
A Typeform egy interaktív és felhasználóbarát felépítésű felmérési eszköz. Számos felmérési sablont kínál, amelyek segítségével gyorsan elkezdheted a visszajelzések gyűjtését.
A vállalatok korlátlan számú felmérést készíthetnek, hogy mélyrehatóan megvizsgálják az ügyfélélmény minden aspektusát, beleértve a célzott felméréseket is, amelyek meghatározott ügyfélszegmenseket jelölnek ki az ügyfélélmény részletesebb vizsgálata érdekében. Ez segíthet az ügyfélszegmensek megismerésében és biztosíthatja, hogy a marketingtevékenységek megfeleljenek az ügyfelek preferenciáinak.
A szervezetek akár a Typeform analitikai funkcióit is felhasználhatják az ügyfél-visszajelzések elemzésére, és ezeket felhasználhatják az ügyfelek sikerének elősegítésére.
A Typeform legjobb funkciói
- Olyan űrlapokat tartalmaz, amelyek célja, hogy üdítően mások legyenek.
- Egyszerre csak egy kérdést tesz fel, így a űrlap kitöltése könnyedén megy.
- Lenyűgöző vizuális elemekkel vonzza a felhasználók figyelmét
- Lehetővé teszi űrlapok beágyazását különböző platformokra
- Több mint 120 egyéb eszközzel integrálható
A Typeform korlátai
- Túlzottan korlátozó ingyenes csomag, ellentétben a legjobb Typeform alternatívákkal
- Komplex űrlapok esetén elmaradó teljesítmény
- Drága árstruktúra
Typeform árak
- Ingyenes
- Alap: 29 USD/hó
- Plusz: 59 USD/hó
- Üzleti: 99 USD/hó
Typeform értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (650+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)
6. Feefo
A Feefo célja, hogy hiteles eszközöket biztosítson az ügyfél-visszajelzések gyűjtéséhez, összpontosítva az online értékelésekre, amelyek szigorú ellenőrzési folyamaton mennek keresztül, hogy biztosítsák a visszajelzések érvényességét és a valódi ügyfélélményeket tükrözzék.
A Feefo által kínált elemző eszközök segítségével azonosíthatod az ügyfél-elégedettség csökkenését és pontosan meghatározhatod azokat a területeket, amelyekre figyelmet kell fordítani. Az ilyen interakciók által elősegített átláthatóság és bizalom hozzájárul az ügyfélmegtartáshoz, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy jó hírnevet szerezzenek az ügyfelek sikerének köszönhetően.
A Feefo legjobb funkciói
- A legnagyobb hitelesített vásárlói értékelések platformja
- Hiteles és ellenőrzött értékelések
- Jobb termék- és ügyfélélmény
A Feefo korlátai
- Drága lehet
- A jelentések készítése bonyolult lehet, különösen, ha integrálod az ügyfélmegtartó szoftvert.
Feefo árak
- Alapvető: 119 USD/hó
- Továbbfejlesztett: 299 USD/hó
Feefo értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (2 értékelés)
7. Hotjar
A Hotjar több, mint egy egyszerű ügyfél-visszajelzési szoftver: teljes körű ügyfélélmény-kezelési megoldást kínál. Ez magában foglal egy sor felhasználói tesztelő eszközt, amelyek segítségével a szervezetek mélyreható és hasznosítható betekintést nyerhetnek az ügyfelek weboldalakon tanúsított viselkedésébe, valamint valós idejű weboldal-visszajelzéseket kaphatnak, amelyeket a Hotjar könnyen érthető vizualizációban jelenít meg.
Az adatok gyűjtése a weboldalakon rögzített ügyfélbejegyzésekből és a közvetlen felhasználói visszajelzésekből származik. Ezeket a könnyen hozzáférhető adatokat felhasználhatod az ügyfelek életre szóló értékének növelésére.
A Hotjar legjobb funkciói
- Használj hőtérképeket, hogy felmérd, melyik része a webhelyednek kapja a legtöbb figyelmet.
- Rögzítsd a valódi felhasználói munkameneteket, hogy azonosítsd és megoldd a problémákat.
- Gyűjts közvetlen visszajelzéseket a felhasználóktól, miközben használják a webhelyedet.
- Készíts felméréseket, hogy közvetlenül kapcsolatba lépj a felhasználókkal
- Végezz egyéni interjúkat az ügyfelekkel
A Hotjar korlátai
- Korlátozott ingyenes csomag
- A fejlett funkciók megtanulása meredek tanulási görbét igényel
- Adattárolási korlátok
Hotjar árak
- Ingyenes
- Observe Plus: 32 USD/hó
- Observe Business: 80 dollár/hó
- Observe Scale: 171 USD/hó
- Ask Plus: 48 USD/hó
- Ask Business: 64 USD/hó
- Ask Scale: 128 USD/hó
- Engage Plus: 280 USD/hó
- Engage Business: 440 USD/hó
- Engage Scale: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
Hotjar értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)
8. Sprinklr Insights
A Sprinklr Insights egy robusztus ügyfél-visszajelzési eszköz, amely alaposan kezeli és elemzi az ügyfelek visszajelzéseit. Egységes platformot kínál a különböző érintkezési pontokról származó ügyfél-visszajelzések összegyűjtéséhez, lehetővé téve az ügyféladatok teljes integrációját.
A visszajelzési eszközön túl a Sprinklr fejlett elemző eszközei is hasznos információkkal szolgálnak. A mesterséges intelligencia (AI) fejlesztései még hasznosabbá teszik a már amúgy is értékes visszajelzéseket.
A Sprinklr Insights legjobb funkciói
- Egységes ügyfélélmény-platform
- Mesterséges intelligenciával támogatott figyelés a visszajelzések mélyebb megértése érdekében
- Az ügyfelek véleményének valós idejű értelmezése
A Sprinklr Insights korlátai
- Korlátozott elkötelezettségi képességek
- Kiadási lehetőségek, amelyek drágábbak lehetnek
- A LinkedIn támogatásával kapcsolatos funkciók hiánya
Sprinklr Insights árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Sprinklr Insights értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)
9. Userbrain
A Userbrain felhasználói visszajelzés-szoftver egyedülálló értéket kínál. Hatalmas önkéntes adatbázisa valós felhasználói betekintést nyújt a szervezeteknek termékeikbe. Ez tökéletes megoldás azoknak a vállalatoknak, amelyek korai ügyfélélmény-tesztelést szeretnének végezni új termékeiken vagy meglévő termékeik új funkcióin.
Mivel ez a lista többi eleméhez képest egyedülálló módszer a visszajelzések gyűjtésére, a Userbrain tökéletesen kiegészíti számos más ügyfél-visszajelzési eszközt.
A Userbrain legjobb funkciói
- Készíts felhasználói teszteket perceken belül
- Hozzáférés egy hatalmas tesztelői poolhoz
- Szerezzen betekintést a valós idejű felhasználói interakciós videókból
- Javítsd a visszajelzésekre adott válaszokat az együttműködési funkciók segítségével
A Userbrain korlátai
- A mobil felületen még van mit javítani
- A szoftver funkciói bizonyos korlátozásokkal rendelkeznek a versenytársakhoz képest.
- A tesztelők visszajelzései nem mindig adnak mélyreható betekintést.
A Userbrain árai
- Kezdő csomag: 99 USD/hó
- Pro: 299 USD/hó
- Ügynökség: 799 USD/hó
- Fizess, ahogy használod: 39 dollár tesztelőnként
Userbrain értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (öt értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (86 értékelés)
10. SurveyMonkey
A visszajelzési eszközök egyik legnagyobb neve, a SurveyMonkey egy platformot kínál egyedi felmérések készítéséhez és terjesztéséhez. Bár számos kiváló SurveyMonkey-alternatíva létezik, a SurveyMonkey továbbra is az egyik legjobb ügyfél-visszajelzési eszköz a piacon.
Számos sablon és testreszabási lehetőség áll rendelkezésre, amelyek segítségével a szervezetek hatékonyan gyűjthetik az ügyfelek visszajelzéseit. A felmérési widgetet beágyazhatod a weboldalakba, hogy a felhasználói visszajelzések gyűjtése zökkenőmentesebb legyen, és a nettó ajánlói pontszámmal mérheted az ügyfelek lojalitását és elégedettségét.
A SurveyMonkey legjobb funkciói
- Számos felhasználási eset kezelésére alkalmas
- Több mint 100 alkalmazással integrálható
- Lehetővé teszi az űrlapok egyszerű létrehozását és testreszabását
- Segít jobb kérdőíveket készíteni a beépített mesterséges intelligenciával
A SurveyMonkey korlátai
- Korlátozott ingyenes csomag
- A válaszok száma korlátozott
- A fejlett funkciók elsajátításának görbéje
A SurveyMonkey árai
- Egyéni: 39 USD/hó
- Csapat: 25 USD/hó felhasználónként
- Premier: 75 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
SurveyMonkey értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (9500+ értékelés)
Próbáld ki a ClickUp kiváló ügyfél-visszajelzési eszközét!
Most már több kiváló ügyfél-visszajelzési eszközt is megismertünk. Sok közülük egyedi célokat szolgál, ezért érdemes azokat kombinálni, amelyek a leginkább felkeltették az érdeklődésedet.
A ClickUp egy robusztus megoldás, amely túlmutat a visszajelzés-gyűjtő eszközökön, és teljes körű ügyfélszolgálati rendszert kínál. Regisztrálj még ma, és gyűjtsd össze a felhasználói visszajelzéseket, hozd létre tudásbázisokat, és kezelj visszajelzéssel kapcsolatos projekteket egy helyen a ClickUp segítségével. ✨