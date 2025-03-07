11 teljesítményjavítási terv (PIP) sablon

Senki sem tökéletes. De képzelje el, milyen változást hozhatna a szervezetben, ha mindenki szorgalmasan törekedne a tökéletességre.

Természetesen ez még mindig túlzott vagy irreális cél lehet. Azonban a szervezetek akkor virágoznak, ha strukturált tervek vannak érvényben, amelyek segítségével mindenki idővel jobbá válhat a munkájában, elősegítve ezzel a vállalkozás fejlődését és maximalizálva a termelékenységet.

Ehhez strukturált tervre van szükség, amelynek segítségével kezelheti és javíthatja a csapat minden tagjának teljesítményét.

Menedzserként Ön szeretné segíteni csapatait a siker elérésében. A növekvő dagály minden hajót emel, és ahogyan azt mindenki tudja, aki már az iskolában is részt vett csoportos projektekben, a csapat csak a leggyengébb láncszemig juthat el.

De nehéz lehet segíteni a csapatának a fejlődésben és nyomon követni az alkalmazottak teljesítményét, miközben a saját teendőlistáját és napi feladatait is el kell végeznie. Minél jobban szabványosíthatja a folyamatot, annál jobb. És itt jönnek képbe a teljesítményjavítási terv sablonok.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 11 legjobb teljesítményjavítási terv (PIP) sablon, amelyek segítenek strukturált és hatékony megközelítést kidolgozni a munkavállalók teljesítményének javításához: ClickUp teljesítményjavítási terv sablonok ClickUp korrekciós intézkedési terv sablon ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablon ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablon ClickUp teljesítményértékelési sablon ClickUp teljesítményjelentés-sablon ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon ClickUp 30-60-90 napos terv sablon ClickUp karrierút sablon ClickUp alkalmazotti értékelési űrlap sablon Microsoft Word teljesítményjavítási terv sablon a Template.net webhelyről

Mi az a teljesítményjavítási terv (PIP) sablon?

A teljesítményjavítási terv sablon egy szabványosított dokumentum, amely segít Önnek – és az Ön által irányított munkatársaknak – stratégiát kidolgozni a készségeik fejlesztésére és teljesítményük javítására. Mivel szabványosított, kiváló menedzsment- és HR-sablon, amelynek segítségével időigényes feladatok nélkül irányíthatja csapatait.

Például, a csapatát az OKR módszer szerint, a szervezeti célok kitűzésének módszere szerint irányíthatja. A megfelelő teljesítményjavítási terv sablon segít Önnek hasonló terveket készíteni a csapat minden tagjának, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a közös célok elérése érdekében dolgozzanak.

Mi jellemzi egy jó teljesítményjavítási terv sablont?

Nincs egyetlen „legjobb” teljesítményjavítási terv sablon, egyszerűen azért, mert a „legjobb” teljes mértékben attól függ, hogy mit keres. Például szükség lehet egy sablonra, amely rendszeresen ütemezett teljesítményértékeléseket követ nyomon. Vagy szükség lehet egy teljesítményjavítási tervre, amely segít a jobb erőforrás-elosztásban.

Lehet, hogy az egész csapat munkaterhelésének kezelését szeretné javítani, de minden esetben mérhető célokat kell kitűznie, és egyértelműen meg kell határoznia vagy meg kell vitatnia a teljesítménybeli problémákat. Ennek ellenére a legjobb teljesítményjavítási terv sablonok néhány közös jellemzővel rendelkeznek, amelyekre érdemes figyelni:

Egyszerű áttekintés : Ez lehetővé teszi, hogy az összeállított jelentés áttekinthető legyen, így bárki azonnal megkaphatja a teljesítményjavítási tervek értékeléséhez szükséges információkat.

Vizuális hangsúly . Senki sem szereti a hosszú bekezdéseket vagy a több mondatból álló felsorolásokat (ironikus, tudjuk), ezért minél vizuálisabbá teszi . Senki sem szereti a hosszú bekezdéseket vagy a több mondatból álló felsorolásokat (ironikus, tudjuk), ezért minél vizuálisabbá teszi a munkavállaló előrehaladási jelentését , annál jobban tudja meghatározni az elvárásokat.

Kölcsönösen előnyös tanulság . Van-e a teljesítményjavítási tervben egy tanulságok rész, amely pontosan megmutatja, mi kell történnie a következő lépésben? Ez a legjobb módja annak, hogy a teljesítményjavítási tervben szereplő ajánlások valóban megvalósuljanak, és így azok megfeleljenek az elvárásoknak.

Intuitív színkódolás . Meglepődhet, milyen nagy különbséget jelenthet egy egyszerű színkód. A piros szín a gyenge teljesítményt, a sárga az elvárásoknak megfelelő teljesítményt, a zöld pedig a magas vagy elfogadható teljesítményt jelölheti. A megfelelő színek csak segítenek csökkenteni a zavart és egyértelmű elvárásokat meghatározni.

Könnyű módosítás az idő múlásával. Senki sem szereti azokat a munkateljesítmény-javítási terveket, amelyek egyszer elkészülve soha nem változtathatók meg. Végül is Ön ténylegesen nyomon szeretné követni . Senki sem szereti azokat a munkateljesítmény-javítási terveket, amelyek egyszer elkészülve soha nem változtathatók meg. Végül is Ön ténylegesen nyomon szeretné követni a munkavállalók teljesítményének javulását és az Ön által javasolt visszajelzéseket! Minél rugalmasabb a sablon, annál jobb.

Nem számít, hogy pontosan milyen sablont keres. Ha a teljesítményjavítási terv ezeket a jellemzőket tartalmazza, akkor máris jó úton jár.

11 teljesítményjavítási terv sablon

A továbbiakban rögtön a lényegre térünk. Az intézkedési lépések sablonjaihoz hasonlóan ezek a teljesítményjavítási terv sablonok is kiemelkedőek, mert megvalósíthatók, miközben a fenti bevált gyakorlatokat is követik.

Vessünk egy pillantást a kedvenceinkre.

1. ClickUp teljesítményjavítási terv sablonok

Töltse le ezt a sablont ClickUp teljesítményjavítási terv sablon

Növelje munkatársai teljesítményét a ClickUp teljesítményjavítási terv (PIP) sablonjával. A hatékonyabb munkafolyamatok létrehozására kifejlesztett PIP sablon célja, hogy segítse a vezetőket és az alkalmazottakat a teljesítménybeli problémák azonosításában és a javulást eredményező megoldások kidolgozásában.

A sablonban megtalálja a konkrét PIP-célok felvázolására szolgáló szakaszokat, beleértve a fejlesztésre szoruló területek azonosítását, a javasolt fejlesztési stratégiákat, a célok elérésének konkrét ütemtervét és a mérhető teljesítménymutatókat.

Ezeknek a PIP-céloknak a megvalósítása elősegíti a hatékony és produktív munkakörnyezet kialakítását, ösztönzi az egyes alkalmazottak fejlődését, és segít a vállalati szabványok és célok elérésében. Ezek az alapvető elemek strukturált módszert nyújtanak a gyenge teljesítmény kezelésére, és lehetővé teszik a nyomon követhető, szervezett előrehaladás ellenőrzését.

Ez a ClickUp PIP sablon időmegtakarítás és hatékony munkafolyamat elősegítése céljából készült. Töltse le még ma ezt a PIP sablont, hogy racionalizálja a műveleteket és optimális feltételeket teremtsen a munkavállalók teljesítményének növekedéséhez.

2. ClickUp korrekciós intézkedési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp korrekciós intézkedési terv sablon

A fehér tábla formátumban létrehozott ClickUp korrekciós intézkedés sablon a vizuális és térbeli jellege miatt a kedvencünk a PIP-ek közül. Hat gondosan színkódolt szakaszból áll, oszlopokba rendezve, amelyek balról jobbra olvasva intuitívak:

Fejlesztendő területek : Határozza meg azokat az általános kategóriákat, amelyekben az egyes csapattagok fejlődhetnek.

Problémák és kiváltó okok : Lehetőségek minden területen, hogy pontosan azonosítsa, mi ment rosszul, vagy milyen gyenge teljesítményű problémákat kell javítani, és miért.

Lehetséges megoldások : Közvetlenül foglalkozzon az azonosított teljesítményproblémákkal olyan módszerekkel, amelyekkel a munkavállaló vagy a feladat javíthatja a munkateljesítményét.

A siker mérése : Adjon hozzá felelősségre vonhatóságot és értékelést az egyenlethez, hogy könnyebben nyomon követhesse az azonosított megoldások előrehaladását, és mérhető célokat állíthasson fel.

Feladat tulajdonosok : Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket : Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket a projektekben és feladatokban , amelyeknek több felelőse van.

Ütemezés: Határidők és : Határidők és lehetséges mérföldkövek , hogy mindenki a feladatra koncentrálhasson a meghatározott megoldások megvalósítása érdekében.

Kombinálja az oszlopokat, és ez a sablon szorosan illeszkedik a ClickUp SMART célmegközelítéséhez a projekt- és embermenedzsment terén. Ugyanakkor a dolgok elég egyszerűek maradnak ahhoz, hogy még a legbonyolultabb kérdésekre is gyors fejlesztési terveket lehessen készíteni.

3. ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablon

A ClickUp alkalmazott cselekvési terv sablonja más megközelítést alkalmaz, mint a fent említett táblás cselekvési sablon. Ez a strukturált cselekvési terv lineárisabb, és tartalmaz egy világos és egyszerű áttekintést, amely megjelöli az alkalmazott nevét, szerepét és felettesét, valamint egy dátum mezőt a későbbi hivatkozáshoz.

Innen egyenesen az incidensjelentéshez juthat, amely egy adott, teljesítményjavításra szoruló tételt tartalmaz. Az incidensjelentés lehetővé teszi a vezető számára, hogy néhány részletet megadjon egy adott kiváltó okról, amely miatt a munkavállaló teljesítményjavításra szorul, például az eladási célok elmulasztása vagy a protokollok be nem tartása.

Ezt követi egy szakasz a megállapításokról, amely részletesebb információkat tartalmaz az incidens további kivizsgálásának eredményeiről és az elvárásoknak való megfelelés érdekében hozott korrekciós intézkedésekről.

Végül a jelentés tartalmaz egy részt, amelyet a vezetők folyamatos frissítésére terveztek, és amelynek címe „az előrehaladás jelei”. Ahogy a munkavállaló végigmegy a teljesítményjavítási terven, ebben a részben a vezetők és a munkavállalók egyaránt ünnepelhetik a sikereket.

4. ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablon

Nem minden teljesítményjavítási tervet negatív eseménynek kell kiváltania. A proaktív menedzsment azt jelenti, hogy segítünk az alkalmazottaknak idővel sikeresebbé válni, függetlenül a jelenlegi teljesítményüktől. A ClickUp alkalmazottfejlesztési terv sablonja segít ezt nyomon követni.

Az alapértelmezett nézetben minden csapattag egy sorban láthatja a teljesítményjavítási tervének állapotát, alapadatait és a számára azonosított szakmai fejlődési lehetőségeket.

Ez segít megtalálni a konkrét problémák kiváltó okát, és időt takarít meg azáltal, hogy világos utat vázol fel a várt előrehaladási mérföldkövek eléréséhez.

A „Kész” és „Folyamatban” szakaszok segítenek a vezetőnek pontosan nyomon követni, hogy egy adott pillanatban hol tartanak az egyes alkalmazottak. De ez csak a kezdet. A sablon tartalmaz egy osztálytervet is, amely magasabb szintre emeli a fejlesztési célokat és azok nyomon követését.

Eközben az olyan egyéni mezők, mint a személyzeti igények, az ütemtervek és a megszerzett készségek segítenek a vezetőknek, hogy mindig naprakészek legyenek a csapatuk helyzetét és azt illetően, hogy mely tagok számára van a legnagyobb szükség a folyamatos fejlesztésre.

5. ClickUp teljesítményértékelési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp teljesítményértékelési sablon

Egyszerű napirendnek tűnik, de ez a ClickUp által készített teljesítményértékelési sablon rejtett erővel bír. A könnyen áttekinthető szakaszok, mint a megbeszélési pontok és a visszajelzések mellett ez a teljesítményjavítási dokumentum lehetővé teszi a vezetőknek, hogy pontosan meghatározzák, mely kezdeményezések és prioritások a legfontosabbak a csapat tagjai számára, miközben a csapat teljesítményének hosszú távú optimalizálására törekednek.

És ez csak a kezdet. A sablon teljesítménymenedzsment része tartalmaz egy táblázatot, amelyet a munkavállalók és kollégáik felhasználhatnak arra, hogy értékeljék magukat és egymást olyan kategóriákban, mint a munkakör megértése, a munkaköri készségek és egyebek. Az U-tól (nem kielégítő) az E-ig (kiváló) terjedő értékelési kódok segítségével mindenki egyszerűen és egyértelműen kitöltheti ezt a részt.

Végül, ez a sablon tartalmaz egy részt, amelynek minden alkalmazott teljesítményértékelésének részét képeznie kell: az eredményeket. Bár mindenkinek van mit javítania bizonyos területeken, ha a szükséges javításokra koncentrálunk, könnyen elfeledkezhetünk arról, hogy ez az alkalmazott valószínűleg jelentős eredményeket és sikereket ért el más területeken.

Egy ilyen szakasz beépítése a teljesítményjavítási terv sablonjába pozitívabb, sikerorientált munkakultúrát teremt, mivel egyensúlyt teremt a rossz és a jó között.

6. ClickUp teljesítményjelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp teljesítményjelentés-sablon

Ahogy a ClickUp teljesítményjelentés-sablonja is mutatja, nem minden teljesítményjavítási tervnek kell kapcsolódnia az egyes alkalmazottak teljesítményéhez. Ehelyett egy projektközpontú megközelítést emel ki, amely segít az Ön által irányított csapatnak a határidők és a teljesítendő feladatok betartásában.

A teljesítményértékelési sablon magában foglalja több projekt egyszerű áttekintését, ami különösen hasznos azoknak a vezetőknek, akiknek több szinten kell dokumentálniuk a projekt előrehaladását. A vállalat elvárásainak általános áttekintésén túlmenően tartalmaz egy pillanatképet minden jelentendő projektről, amely tartalmazza az eltöltött idő és a felhasznált költségvetés százalékos arányát, valamint az elért előrehaladást.

A sablon vizuális jellege miatt ez a számokról szóló jelentés hasznos lehet azoknak a vezetőknek, akik áttekintést szeretnének adni az elvégzett munkáról. Mivel ez egy magas szintű áttekintés, a sablon különösen jól működik más projekt teljesítményjelentésekkel kombinálva.

Például felhasználható több agilis projekt áttekintésére a magas szintű érdekelt felek számára, míg a részletesebb jelentések, mint például a sprint retrospektívák, részletesebben bemutathatják az egyes projekteket és azok várható előrehaladását.

7. ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon

Bár a ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja elsősorban a munkavállalók retrospektív értékelésére összpontosít, előremutató teljesítményjavítási terv példákat is tartalmaz.

Dokumentálja, hogy csapattagjai hogyan teljesítettek, mit értek el, és hogy ezek az információk hogyan vezethetnek egy fejlesztési tervhez a következő negyedéves teljesítményértékelés előtt.

8. ClickUp 30-60-90 napos terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp 30-60-90 napos terv sablon

Az új alkalmazottaknak szükségük van egy beilleszkedési tervre, amely segít nekik fejlődni a szervezetnél töltött első néhány hónapban. A ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja segít ebben, lehetővé téve, hogy megvalósítható célokat tűzzön ki, és dokumentálja az új csapattagok előrehaladását ezeknek a céloknak az elérése felé.

A 30-60-90 napos terv elkészítése és az előrehaladás mérése egyaránt egyszerű, akárcsak a terv megosztása az új munkavállalóval. Ez különösen fontos a rendszeres ellenőrzések fenntartása és ütemezése szempontjából. Emellett segít fenntartani a pozitív hozzáállást a munkavállalók iránt.

9. ClickUp karrierút sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp karrierút sablon

Ha csapattagjait mentorálja, a ClickUp karrierút sablonja tökéletes eszköz ehhez. Ez egy minőségibb teljesítményértékelő eszköz, mint a legtöbb, ebben az útmutatóban említett sablon, amely lehetővé teszi, hogy mentoráltjával együtt karrier célokat és azok eléréséhez vezető, mérhető utat dolgozzanak ki.

Az egész folyamat egy könnyen érthető, színkódolt táblázatban történik, amely már első pillantásra is tökéletesen tükrözi a vállalat elvárásait.

10. ClickUp alkalmazotti értékelési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazotti értékelési űrlap sablon

A ClickUp interaktív űrlapként kialakított alkalmazotti értékelési űrlap sablonja egyszerűségének köszönhetően működik. Ön kitölti az űrlapot, amely kitölti a lista alapú nézetet, amely az értékelésként szolgál.

Eközben az olyan egyéni mezők, mint a kapott díjak és mérföldkövek, a csapatmunkára való alkalmasság, a technikai készségek és egyéb egyéni mezők segítenek pontosan meghatározni, hogy a munkavállaló hol ért el sikereket, hol van szükség fejlesztésre, és milyenek a vállalat általános elvárásai a munkateljesítményt illetően.

11. Microsoft Word teljesítményjavítási terv sablon a Template.net webhelyről

Forrás: Template.net

A Template.net által készített Microsoft Word teljesítményjavítási terv (PIP) sablon egy átfogó, szerkeszthető és nyomtatható dokumentum, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat és szervezeteket a munkavállalók teljesítményének javításában. Ez a sablon strukturált útmutatóként szolgál a vezetők számára, hogy felvázolják a fejlesztendő területeket, egyértelmű elvárásokat határozzanak meg és mérhető célokat tűzzenek ki a gyengén teljesítő munkavállalók számára.

A teljesítményjavítási terv sablonok előnyei a HR-csapatok számára

A teljesítményjavítási tervek (PIP) hatékony módszerek annak biztosítására, hogy a munkavállalók teljesítsék a szervezet által meghatározott elvárásokat és célokat. Ezek minden HR-csapat eszköztárának elengedhetetlen részét képezik. Egy jól kidolgozott PIP-sablon segíthet a sikeres teljesítményjavítási folyamat támogatásában azáltal, hogy egységes formátumot és struktúrát biztosít a csapatok számára.

A PIP-sablon használata egyszerűsíti a teljesítményjavítási terv kidolgozásának, végrehajtásának és kezelésének folyamatát. Átfogó keretrendszert biztosít, amelyre a munkatársak hivatkozhatnak saját tervük elkészítésekor, így egyszerűsíti a PIP hatékonyságának maximalizálásához szükséges lépéseket. A naprakész PIP-sablonhoz való hozzáférés biztosítja, hogy a munkatársak teljesítsék a szervezet elvárásait és céljait, miközben továbbra is rugalmasságot biztosít.

A PIP-sablon használatakor fontos biztosítani, hogy az összes szükséges elem szerepeljen benne. Az elvárások meghatározása és a konkrét célok felvázolása mellett tartalmaznia kell az ütemtervet, a felelősségi köröket és a következményeket is.

Hogyan készítsünk teljesítményjavítási tervet?

Várakozások meghatározása: Ez az első lépés a PIP létrehozásában, és elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a várakozások egyértelműek és konkrétak legyenek. Célok meghatározása: A mérhető célok meghatározása segít a terv fókuszálásban, és a folyamat során referenciaértékekként használható. Határidők kijelölése: Vázolja fel, hogy mennyi ideig fog tartani a PIP-folyamat, valamint hogy mikor és hogyan kell felülvizsgálni az előrehaladást. Erőforrások elosztása: Gondoskodjon arról, hogy elegendő erőforrás álljon rendelkezésre a terv céljainak megvalósításához, például további képzések vagy coaching formájában. Feladatok kiosztása: Határozza meg egyértelműen, ki felelős a PIP-folyamaton belüli egyes feladatokért. Az előrehaladás nyomon követése: Kövesse nyomon az előrehaladást és adjon visszajelzést, hogy biztosan teljesüljenek a célok. A terv felülvizsgálata: Rendszeresen ellenőrizze a PIP folyamatot, hogy felmérje, szükséges-e bármilyen változtatás. Kövesse a következményeket: Ha a célok nem teljesülnek, fontos, hogy legyen egy felelősségre vonási rendszer, amely egyértelműen meghatározza a nem teljesítés következményeit.

Teljesítményjavítási terv példák

A teljesítményjavítási tervek (PIP) hatékony eszközök, amelyeket a HR-csapatok felhasználhatnak a gyenge teljesítmény és a hiányzások kezelésére. A PIP-sablon kiváló kiindulási pont, ha nem tudja, hol kezdje. Íme néhány helyzet, amelyekben érdemes saját PIP-sablont készíteni:

Ha egy alkalmazottat többször figyelmeztettek gyenge teljesítménye miatt

Ha a munkavállaló teljesítménye elmarad a várakozásoktól

Ha egy alkalmazott nem tartja be a határidőket vagy nem éri el a célokat

Ha eltérés van a várt és a tényleges termelékenység között

Ha ügyfelek vagy kollégák panaszkodnak az alkalmazott viselkedésére vagy hozzáállására

Mikor kerülendő a teljesítményjavítási tervek használata?

Bár a PIP-sablonok értékes források a HR-csapatok számára, vannak olyan helyzetek, amikor jobb, ha nem használják őket:

Amikor a munkavállaló teljesítménye olyan problémának tudható be, amelyre nincs ráhatása.

Ha a probléma gyökere a félreértés vagy az erőforrások hiánya.

Ha a munkavállaló előrehaladása további képzést, mentorálást vagy coachingot igényel, mielőtt teljesítményét javítani tudná.

Ha a munkavállaló munkaköri feladata megváltozott, és már nem

Növelje csapata termelékenységét a PIP sablonokkal

Melyik vezető ne szeretne egy olyan csapatot, amely úgy működik, mint egy jól bejáratott gépezet? Természetesen ez kemény munkával jár. Minden segítség, amely a csapat tagjainak teljesítményét és termelékenységét maximalizálja, elengedhetetlen. Ezért is olyan fontos eszköz a teljesítményjavítási terv sablon minden vezető eszköztárában.

A teljesítményjavító cselekvési terv sablonokat felhasználhatja egy adott hiba kijavítására vagy egy általánosabb, egyértelmű fejlesztési terv kidolgozására. Ugyanolyan jól használható az új munkatársak beillesztéséhez, mint a teljesítmény és a jelenlegi projektek összekapcsolásához.

Csak tudnia kell, melyik sablont használja, és ez a válogatás segíthet abban, hogy megtalálja a megfelelőt.

Ha már a csapat irányításáról beszélünk, mint egy jól működő gépezetről: a megfelelő projektmenedzsment és termelékenységi eszköz is segíthet abban, hogy ezt elérje – különösen, ha örökre ingyenes. Készen áll arra, hogy többet megtudjon a ClickUp-ról, és elkezdje használni a fenti sablonokat?

Regisztráljon, és kezdje el még ma!