Hogyan lehet azonosítani a munkavállalók teljesítményének fejlesztési területeit?

A rendkívüli és a hétköznapi közötti különbség az a kis plusz.

Az emberek kíváncsiak, alkalmazkodóképesek és tanulni vágyók. Felnőttként a legtöbbjük továbbra is törekszik arra, hogy jobbá váljon, és olyan dolgokat tegyen, amelyek személyes és szakmai fejlődést jelentenek számára.

Ha Ön HR-vezető vagy vezető, akkor tudja, hogy az alkalmazottai Önhöz fordulnak tanácsért a tanulás és a fejlődés terén.

Kutatások szerint a szervezetekben dolgozó alkalmazottak 80%-a szerint a tanulás további célt adott munkájuknak. Kétségtelen, hogy az alkalmazottak munkahelyi fejlődésének elősegítése jelentős szerepet játszik abban, hogy elégedettek és elkötelezettek maradjanak.

Menedzserként meg kell tanulnia azonosítani azokat a területeket, ahol az alkalmazottak fejlődhetnek. Azok az alkalmazottak, akik a munkájuk teljesítményének javítására koncentrálnak, növelik a potenciáljukat. És van még egy további előnye is: amikor egy alkalmazott a fejlesztendő területein dolgozik, mások is profitálnak belőle – csapattársai inspirálva érzik magukat, és a projektek, amelyeken dolgoznak, nagyobb eséllyel lesznek sikeresek.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a munkahelyi fejlesztésre szoruló általános területeket, a felhasználható stratégiákat és tippeket, valamint a folyamatot megkönnyítő eszközöket, mint például a ClickUp.

Mik a fejlesztendő területek a munkahelyen?

A fejlesztendő területek olyan konkrét készségek és munkateljesítmény-mutatók, amelyeken az alkalmazottnak javítania kell. A munkahelyi fejlesztendő területek azonosítása az első lépés az alkalmazott erősségeinek és gyengeségeinek kezelésében, teljesítményük javításában és karrierjük előmozdításában.

Néhány olyan szakmai készség, amelyeken az alkalmazottaknak esetleg dolgozniuk kell:

Időgazdálkodás

Interperszonális kommunikáció

Problémamegoldó képességek

Aktív hallgatási készségek

Érzelmi intelligencia

Szervezési készségek

Technikai készségek

Ezeket a területeket képzések, teljesítményértékelések, önértékelések vagy vezetői visszajelzések során lehet azonosítani. Egy másik népszerű módszer a fejlesztendő területek azonosítására a SWOT-elemzés. Nézzük meg ezt közelebbről!

SWOT-elemzés a fejlesztésre szoruló területek azonosításához

A SWOT-elemzés egy stratégiai technika, amelynek segítségével azonosíthatók az alkalmazottak erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei. Az azonosítás után pontosan meg lehet határozni a munkahelyi fejlesztésre szoruló területeket.

Például:

Erősségek és gyengeségek : Az alkalmazottak erősségeinek és gyengeségeinek összehasonlítása értékes betekintést nyújthat. Például egy alkalmazott rendelkezhet erős innovációs képességekkel, de képtelen hatékonyan megfogalmazni ötleteit.

Erősségek vs. lehetőségek : Határozza meg, hogyan tudná az alkalmazott kihasználni erősségeit a lehetőségek kiaknázása érdekében. Például az egymást kiegészítő erősségekkel rendelkező alkalmazottak párosítása elősegítheti a tudásmegosztást és a készségek fejlesztését. Ez elősegítheti a folyamatos fejlesztés kultúrájának kialakulását.

Gyengeségek vs. fenyegetések: Határozza meg, hogy a gyengeségek hogyan tehetik az alkalmazottakat sebezhetőbbé a fenyegetésekkel szemben, és dolgozzon ki megfelelő stratégiákat azok enyhítésére. Például a gyenge kommunikációs készségekkel rendelkező technikai zsenik nem tudnak hatékonyan részt venni a brainstorming üléseken, ahol valójában felbecsülhetetlen értékűek lennének a meglátásaik.

Most, hogy már tudjuk, hogyan lehet azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, nézzünk egy kicsit mélyebbre.

A fejlesztésre szoruló területek fogalmának megértése

A fejlesztendő területek az alkalmazott jelenlegi teljesítménye és teljes potenciálja közötti különbségek. Ne feledje: ezek növekedési lehetőségek, nem hiányosságok.

Hogyan segít a fejlesztési területeken való munka az alkalmazottaknak és a szervezeteknek?

Az alkalmazottak készségeinek vagy termelékenységének bizonyos aspektusainak fejlesztése hatalmas pozitív hatással lehet munkájuk teljesítményére. Az alkalmazottak munkateljesítményének javulásával pedig javul a termelékenységük, az interperszonális kapcsolataik és általános jólétük is. Végül ez hullámhatást válthat ki, mivel mindenki számára pozitív és eredményorientáltabb munkakörnyezetet teremt.

A munkavállaló előnyei:

Bizalom megszerzése

Nagyobb elégedettséget érez a munkájával kapcsolatban

Élvezze a csapattagokkal való fokozott összetartozás érzését!

Ha úgy érzik, hogy folyamatosan tanulnak, akkor kevésbé valószínű, hogy elhagyják a vállalatot – az erős tanulási kultúrával rendelkező vállalatoknál az alkalmazottak megtartási aránya 57% volt.

A szervezet pedig erősebb vállalati kultúrával, alacsonyabb fluktuációval és több belső előléptetési lehetőséggel profitálhat.

Ez egy önfenntartó rendszerré válhat: a vállalatok növekednek és fejlődnek, ahogy alkalmazottaik is növekednek és fejlődnek, és fordítva.

Hogyan árthat az alkalmazottaknak és a szervezeteknek, ha elhanyagolják a fejlesztésre szoruló területeket?

Azok a vállalatok, amelyek nem találnak új fejlesztési területeket alkalmazottaik számára, stagnálásnak és termelékenységcsökkenésnek nézhetnek elébe. Alkalmazottaik elégedetlenek lehetnek a munkájukkal és a szakmai fejlődési lehetőségek hiányával. Ez súlyos negatív hatással lehet a munkára: az alulértékeltnek vagy motiválatlannak érző alkalmazottak fokozottan hiányozhatnak a munkából.

Nyilvánvaló, hogy elengedhetetlen az alkalmazottak fejlődési és javulási lehetőségeinek azonosítása.

Soroljuk fel a leggyakoribb területeket, amelyeken az alkalmazottaknak dolgozniuk kell.

A munkavállalók fejlesztésre szoruló területei

Szinte mindenki találhat valamit, amit javíthat a munkavégzési szokásain és viselkedésén. Nézzük meg közelebbről azokat a konkrét készségeket, amelyeket a vállalatok szeretnének, ha alkalmazottaik fejlesztenének.

1. Kommunikációs készségek

A hatékony munka nagyban függ attól, hogy az emberek mennyire jól kommunikálnak egymással. A jó kommunikációs készségek közé tartozik a beszéd, az írás és a gondolatok világos kifejezése. De ez még nem minden. Azok az emberek, akik aktív hallgatási készségekkel rendelkeznek, például könnyebben teremtenek kapcsolatot és éreznek együtt csapattársaikkal.

A nonverbális kommunikáció, például a testbeszéd is hatalmas szerepet játszik. Ez magában foglalja az arckifejezéseket, a gesztusokat, a testtartást és a szemkontaktust is.

Ahogy Peter Drucker, osztrák-amerikai menedzsment tanácsadó és oktató fogalmazott:

A kommunikációban a legfontosabb az, hogy meghalljuk, amit nem mondanak ki.

A kommunikációban a legfontosabb az, hogy meghalljuk, amit nem mondanak ki.

Vegyük figyelembe a következő példákat a gyenge kommunikációs készségekre: Tegyük fel, hogy konstruktív visszajelzést ad, de karjait keresztbe fonja, és hangszíne monoton. A hallgató azt hiheti, hogy nem őszinte.

Ha beszélgetés közben elkerüli a szemkontaktust, az érdeklődés hiányát vagy megbízhatatlanságot sugallhat, még akkor is, ha szavai mást mondanak.

A gyenge interperszonális készségek nem várt hatásokkal járhatnak, ezért is olyan fontos ezek fejlesztése. Beszélgetések során legyen nyitott, barátságos és figyelmes.

Barátkozó tipp: Ne legyen álhallgató, aki figyelmesnek tűnik, de valójában figyelmen kívül hagyja a beszélgetést. A másik fél valószínűleg érzékelni fogja ezt, és legközelebb már nem fog beszélgetni Önnel. Ennél is fontosabb, hogy lemarad a beszélgetés tartalmáról.

2. Időgazdálkodás

Az alkalmazottak gyakran több feladatot is egyszerre végeznek, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításától a megbeszélésekre szánt idő biztosításáig. Ha alkalmazottai nehezen tudják beosztani az idejüket és több feladatot egyszerre végezni, akkor ezt a területet kell elsősorban fejlesztenie.

Például: Az a munkavállaló, aki jól végzi a munkáját, de állandóan elmulasztja a határidőket, annak ellenére, hogy állítása szerint minden rendben van, valószínűleg nem rendelkezik megfelelő időgazdálkodási készségekkel.

A csapatértekezletekre való késés kényelmetlenséget okoz másoknak, és irritációt vagy haragot válthat ki a többi csapattagból.

Az ilyen alkalmazottaknak képzésre lehet szükségük, hogy jó időgazdálkodási érzéküket fejlesszék.

3. Csapatépítés és csapatmunka

A csapatban dolgozó alkalmazottaknak képesnek kell lenniük a kommunikációra és az együttműködésre. A gyenge interperszonális készségek súlyos következményekkel járhatnak.

Azok a munkavállalók, akik gyorsan maguknak tulajdonítják az egyéni sikereket, de nem ismerik el mások hozzájárulását, elidegeníthetik kollégáikat és alááshatják a csapat összetartását.

Ezzel szemben minden csapat nagyra értékeli azokat a csapattagokat, akik Támogatást és bátorítást nyújt másoknak

Segít vállalni mások munkaterhelését, ha szükséges

Értékeli munkatársai idejét és erőfeszítéseit

Az ilyen személyek megbízható csapatjátékosok, akiket minden csapat szívesen fogadna soraiba.

4. Problémamegoldó képességek

Minden szervezetnek szüksége van olyan alkalmazottakra, akik képesek a dobozon kívül gondolkodni. A problémamegoldó képesség hatalmas előnyt jelenthet minden alkalmazott számára. Segít számos feladat elvégzésében, például bonyolult technikai problémák megoldásában, innovatív stratégiák kidolgozásában vagy a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodásban.

Hasonlítsa össze ezt a két típusú alkalmazottat:

Az egyik alkalmazott technikai problémával találkozik, és anélkül, hogy elemezné, azonnal továbbítja azt. Nyilvánvaló, hogy inkább a szabályokat követi, mint hogy kreatívan gondolkodjon.

Egy másik alkalmazott proaktívan különböző megoldásokat keres, és azokat strukturált formában javasolja, valamint elemzi, hogy szerinte melyik a legjobb megoldás.

Ön szerint melyikük érdemli meg a lehetőséget, hogy más projektekben is kamatoztassa szilárd problémamegoldó képességeit? Talán már érett egy nagyobb kihívást jelentő szerepre.

5. Vezetői készségek és feladatátadás

A vállalatok jövője fényes, ha képzett vezetők irányítják őket. Az egyének ösztönzése vezetői készségeik fejlesztésére felelősségérzetet és teljesítménytudatot kelthet bennük.

Erős vezetői és delegálási képességekkel rendelkező alkalmazott: Tudja, hogyan kell hatékonyan delegálni a feladatokat

Erősíti a többi csapattagot

Önként felajánlja, hogy kevésbé tapasztalt csapattársait mentorálja.

A vezetői magatartás elsajátítása felkészíti alkalmazottait a növekedés következő szakaszára. Önállóan tudják kezelni problémáikat, és szükség esetén csapatban is tudnak dolgozni.

6. Célok kitűzése és elérése

A célok kitűzése elengedhetetlen a feladatok időbeni elvégzéséhez, valamint a kiégés és a halogatás csökkentéséhez. Világos irányt mutat, hogy hová szeretne eljutni, és mire kell összpontosítania az energiáját, hogy elérje a célját.

Az a munkavállaló, aki ambiciózus célokat tűz ki maga elé, de nincs világos terve és nem követi nyomon az előrehaladást, könnyen elmulaszthatja a határidőket. Ezzel szemben, ha a céljai reálisak és mérhetőek, és rendszeresen felülvizsgálja és módosítja stratégiáit, akkor nagyobb eséllyel ér el sikert.

7. Érzelmi intelligencia és empátia

Az érzelmi intelligencia az a képesség, hogy megértsük és kezeljük saját és mások érzelmeit. Ehhez önismeretre, társadalmi tudatosságra és kapcsolati menedzsmentre van szükség.

Gondoljon bele: melyiket szeretnék a kollégák a csapatukban látni?

A munkavállaló A figyelmen kívül hagyja kollégája aggályait, anélkül, hogy figyelembe venné az ő érzéseit vagy nézőpontját.

A B alkalmazott magasabb érzelmi intelligenciával rendelkezik. Aktívan hallgat és támogatást nyújt egy másik alkalmazottnak, aki esetleg nehézségekkel küzd.

Nyilvánvaló, nem igaz?

Az érzelmi intelligencia a jó csapatjátékosok – és valójában a jó emberek – egyik jellemzője. Ez egy alapvető készség, amelyet mindenkinek el kell sajátítania.

8. Konfliktuskezelés és tárgyalási készségek

Bármely csoportban előfordulhatnak konfliktusok. Ezeket a konfliktusokat határozottan, de tapintatosan megoldani, mindenki számára előnyös megoldást találni, irigylésre méltó képesség. Hasonlóképpen, az alkalmazottaknak meg kell tanulniuk, hogyan kell tárgyalni más csapatokkal, sőt saját vezetőikkel is. Meg kell tanulniuk, hogyan kell „felfelé” irányítani.

Amikor az alkalmazottak elkerülik a konfliktusok kezelését, vagy mások véleményét figyelmen kívül hagyva kényszerítenek megoldásokat, megoldatlan problémák és feszültségek alakulnak ki.

Ehelyett meg kell tanulniuk, hogyan kell: A konfliktusokat együttműködő szemléletmóddal közelítse meg

Hallgassa meg a különböző nézőpontokat

Dolgozzon ki kölcsönösen előnyös megoldásokat!

9. Kritikus gondolkodás és analitikai készségek

A kritikus gondolkodás és az analitikai képességek közvetlenül befolyásolják az alkalmazottak problémamegoldó, döntéshozatali és információértékelési képességeit.

Azok a munkavállalók, akik az adatok alapos elemzése és az összes lehetséges kimenetel figyelembevétele nélkül sietnek a következtetések levonásával, gyenge kritikai gondolkodással rendelkeznek. Meg kell tanulniuk, hogyan kell gondosan értékelni az összes rendelkezésre álló információt és mérlegelni a különböző tényezőket, mielőtt döntéseket hoznak.

10. Kreativitás

A problémamegoldáshoz hasonlóan a kreativitás is magában foglalja a szokatlan gondolkodásmódot és az új ötletek kidolgozását. Az innovációt értékelő vállalatoknak befektetniük kell alkalmazottaik kreativitásának fejlesztésébe, hogy élvezhessék annak előnyeit.

Például, ha egy alkalmazott következetesen standard megoldásokra támaszkodik és ellenáll az új ötletek kipróbálásának, ez kreativitás hiányára utalhat. Ideális esetben innovatív ötletekkel kell előállniuk és a megszokott kereteken kívül kell gondolkodniuk.

💡 Profi tipp: Gondolkodjon el olyan kreatív tevékenységek szervezésén, mint kincskeresés, írási versenyek és márkaátalakítási szimulációk a munkavállalók számára. Idővel ez magasabb kreativitási szintet eredményez, amely automatikusan áttevődik a munkavállalók mindennapi feladataiba.

11. Rugalmasság és alkalmazkodóképesség

A rugalmasság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felülkerekedni a kudarcokon és a kihívásokon. Ez magában foglalja a munkahelyi nehézségek iránti pozitív hozzáállást is. Az alkalmazkodóképesség azt jelenti, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni az új és ismeretlen helyzetekhez, miközben rugalmasak és nyitottak vagyunk az új dolgok megtanulására.

A rugalmas alkalmazottak tudják, hogyan kell: Lépjen túl a kudarcokon, kezelje jobban a stresszt, és tanuljon a hibáiból!

Reagáljon pozitívan a visszajelzésekre

Védje mentális egészségüket.

Például, ha az alkalmazottai nehezen birkóznak meg a kudarcokkal és nehezen alkalmazkodnak a stratégiákhoz, ez alacsony rugalmasságot és alkalmazkodóképességet jelezhet. Ezeket az alkalmazottakat támogatni kell a munkahelyi kihívások során. Elengedhetetlen, hogy segítsen nekik erősebbé és rugalmasabbá válni.

A fent említett fejlesztési területek közül néhány egymással összefügg – például a problémamegoldó képesség és a kritikus gondolkodás. Valójában valószínű, hogy ha egy alkalmazott elkezd dolgozni bizonyos területeken, akkor mások is fejlődhetnek.

Először azonban a munkavállalókat a megfelelő stratégia felé kell irányítani, hogy javuljanak ezeken a területeken. Tanuljuk meg, hogyan:

Stratégiák a feltárt fejlesztési területek javítására

Miután azonosította, mely területeken kell fejlődnie az alkalmazottnak, döntse el, hogyan lehet ezt a legjobban elérni.

Különböző stratégiák kombinációja alkalmazható: Mentorálás: A mentorálás remek stratégia, mivel mindkét fél számára előnyös. A mentor útmutatást, iránymutatást, erőforrásokat, tanácsokat, lehetőségeket és bátorítást nyújt. Cserébe a mentoráltak új perspektívákat hoznak a mentorok számára.

Visszajelzés és teljesítményértékelés: Az alkalmazottak visszajelzései és teljesítményértékelései olyanok, mint ellenőrzőpontok. Segítenek az alkalmazottaknak látni, hol jártak, hol tartanak és hová kell tartaniuk. Az ilyen betekintés pontosan megmutatja, mely területekre kell az alkalmazottnak összpontosítania, hogy gyorsítsa szakmai fejlődését.

Munkavállalói továbbképzési és tréningprogramok: A kemény és puha készségek fejlesztésére irányuló továbbképzési programok strukturált megközelítést kínálnak a munkavállalói profil hiányosságainak pótlására.

Az ilyen kezdeményezések megkönnyítik az alkalmazottak számára, hogy fejlesszék a fejlesztésre szoruló területeiket. Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni az alkalmazott hozzáállásának szerepét sem.

Az alkalmazottaknak olyan fejlődési szemléletet kell elsajátítaniuk, amelynek köszönhetően aktívan foglalkoznak a fejlesztésre szoruló területekkel. Külső tényezők is motiválhatják őket, például a előléptetés vagy egy másik típusú munkakör betöltése iránti vágy.

A előrelátó, ambiciózus alkalmazottak általában maguk azonosítják a fejlesztési lehetőségeket (vagy segítséget kérnek csapattársaiktól és mentoruktól), és módszeresen dolgoznak azok megvalósításán. A proaktív alkalmazottak olyan eszközöket is kereshetnek, mint például egy időgazdálkodási alkalmazás, amely segít fejleszteni jelenlegi készségeiket. Fedezzük fel ezt a témát részletesebben!

Használhat olyan eszközöket, amelyek segítenek javítani az alkalmazottak teljesítményét és hozzáállását? Igen, használhat.

Kell használnia eszközöket? Muszáj.

Ahhoz, hogy egy kezdeményezés sikeres legyen, SMART-nak (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) kell lennie. Az eszközök segítségével ezt könnyen és szisztematikusan megteheti, és a ClickUp kiválóan végzi ezt a feladatot.

Míg a ClickUp elvégzi az összes feladatot, amit egy projektmenedzsment eszköznek el kell végeznie, a ClickUp-ot a következőkre is használhatja:

A munkateljesítmény értékelése: Használja Használja a ClickUp Tasks funkciót a feladatok létrehozásához, kiosztásához és prioritásainak meghatározásához. Ezután a ClickUp Dashboards segítségével biztosítson a munkavállalóknak vizuális áttekintést a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI-k), lehetővé téve számukra, hogy valós időben kövessék nyomon saját teljesítményüket és termelékenységüket.

Növelje a termelékenységet: Kössön össze az alkalmazottak feladatait a hosszú távú célokkal Kössön össze az alkalmazottak feladatait ahosszú távú célokkal a ClickUp Goals segítségével. A ClickUp célkövetési funkciói lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy valós időben kövessék nyomon az előrehaladásukat. Segít a mérföldkövek meghatározásában, a teljesítési arányok nyomon követésében, valamint az alkalmazottak eredményeinek és fejlesztendő területeinek bemutatásában. Gondoskodjon arról, hogy ezek összhangban legyenek az alkalmazottak törekvéseivel és a szervezet eredményeivel.

Kezdje el a ClickUp Goals használatát! Állítson be SMART célokat a ClickUp Goals segítségével!

Javítsa az időgazdálkodást: A ClickUp projektidő-követési funkciói segítenek azonosítani az alkalmazottak termelékenységi trendjeit. Használja a beépített időzítőket a feladatokra fordított idő méréséhez, és az automatikusan generált jelentéseket a feladatok közötti időelosztás elemzéséhez.

Kövesse nyomon az időt bármilyen eszközön, hogy pontos becsléseket kapjon a feladatokra fordított időről.

Javítsa a projektmenedzsmentet: Használja a Használja a ClickUp különböző nézetét , például a Gantt-diagramot , hogy láthatóvá tegye az alkalmazottak fejlesztési projektjeinek előrehaladását.

A ClickUp Gantt-diagramjaival óránként, naponta, hetente, havonta vagy évente követheti nyomon az alkalmazottak fejlesztési projektjének előrehaladását.

Értékelje az alkalmazottak teljesítményét: Használja Használja a ClickUp Brain alkalmazást , hogy a gyűjtött és rendszerezett adatok alapján részletes jelentéseket készítsen az alkalmazottak teljesítményéről. Ezután mutassa be ezeket a jelentéseket a ClickUp Docs segítségével, és ossza meg őket alkalmazottaival és mentorokkal.

Készítsen alkalmazotti értékelési jelentéseket a ClickUp Docs segítségével!

A fenti tevékenységek mindegyikéhez a ClickUp ingyenes sablonokat kínál, amelyek segítségével egyszerűsítheti a teljesítményértékelést, nyomon követheti az alkalmazottak fejlődését és hatékonyan kezelheti a célok kitűzését. Ez megkönnyíti az általános munkateljesítmény értékelését és javítását.

ClickUp teljesítményértékelési sablon

A ClickUp teljesítményértékelési sablon úgy működik, mint egy személyi asszisztens, aki mindent elintéz, a munkavállalók teljesítményének értékelésétől a teljesítmény nyomon követésén és a célok kitűzésén át a 360 fokos értékelések szervezéséig.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp teljesítményértékelési sablonjával azonosíthatja és nyomon követheti a teljesítményt és a célokat az idő múlásával.

Ezzel a sablonnal azonosíthatja és nyomon követheti az alkalmazottak teljesítményét az idő múlásával, és biztosíthatja, hogy csapata elérje a célokat és a kitűzött feladatokat. Ezenkívül visszajelzést és coachingot adhat a fejlesztendő területeken, és elősegítheti a elismerés és megbecsülés kultúráját azoknak az alkalmazottaknak, akik túlteljesítik az elvárásokat.

A sablon legfontosabb jellemzői:

Egyedi státuszok a feladatok osztályozásához, például „Következő”, „Megbeszélési pontok” és „Visszajelzés” a pontos felülvizsgálat érdekében.

Egyéni mezők a pontosság és a teljesítményértékelések egyszerűségének és pontosságának érdekében

Egyéni nézetek, például lista, Gantt-diagram, munkaterhelés, naptár és még sok más

ClickUp teljesítményértékelési sablon

A ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével ugyanazon mutatók alapján értékelheti csapata több alkalmazottját.

Töltse le ezt a sablont Adjon konstruktív visszajelzést a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával!

Így segít ez a sablon:

Egyéni nézetek : A Táblázat nézet átfogó állapotképet ad a felülvizsgálati folyamatról, míg a Lista nézet részletes információkat nyújt több alkalmazottról.

Egyéni állapotok : A Nyitott szakasz a „folyamatban lévő” értékeléseket jelzi, míg a Befejezett szakasz a már lezárt, nem aktív értékeléseket jelöli.

Egyéni mezők : A sablon ezen szakaszában a következőket állíthatja be: Negyedév: Ezzel nyomon követheti, hogy a felülvizsgálat melyik negyedévben történik. Osztály: A felülvizsgálat tárgyát képező alkalmazott osztályát jelzi. Haladás: A felülvizsgálat előrehaladását jelzi (önértékelés vagy vezető értékelése). Vezető: Meghatározza az alkalmazott vezetőjét (többek között).

Negyedév: Ezzel nyomon követhető, hogy a felülvizsgálat melyik negyedévben történik.

Osztály: Az értékelés tárgyát képező alkalmazott osztályát jelzi.

Haladás: A felülvizsgálat (önértékelés vagy vezető értékelése) során elért haladást jelzi.

Menedzser: Meghatározza az alkalmazott menedzserét (többek között)

Negyedév: Ezzel nyomon követhető, hogy a felülvizsgálat melyik negyedévben történik.

Osztály: Az értékelés tárgyát képező alkalmazott osztályát jelzi.

Haladás: A felülvizsgálat (önértékelés vagy vezető értékelése) során elért haladást jelzi.

Menedzser: Meghatározza az alkalmazott menedzserét (többek között)

A teljesítményértékelések során gyűjtött adatok hasznos információk tárházát jelenthetik, amelyeket elemezni kell, hogy hasznos következtetéseket lehessen levonni belőlük.

Más sablonok is segíthetnek. Szeretné tudni, mit gondol valójában a csapata?

Használja a ClickUp alkalmazott-visszajelzési sablonját, hogy alkalmazotti elégedettségi felméréseket készítsen, amelyekkel mindenki véleményét megismerheti, és könnyedén összegyűjtheti a vezetők visszajelzéseit. Ezeket a visszajelzéseket elemezheti és felhasználhatja a szervezeti folyamatok finomítására egy visszacsatolási cikluson keresztül.

Végül, a ClickUp személyes fejlesztési terv sablon segít az alkalmazottaknak megtervezni, hogyan fejlesszék készségeiket, támogassák karrierjük növekedését, és növeljék az alkalmazottak elkötelezettségét és megtartását. Ez a sablon segíthet egy átfogó cselekvési terv kidolgozásában, hogy átfogóan dolgozhasson a fejlesztendő területeken.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon alkalmazottai fejlődését és fejlődését a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával!

A munkavállalók fejlesztésének előnyei és lehetséges kihívásai

Bár az alkalmazottak fejlődése elősegítheti a karrierjüket, ez nem megy akadályok nélkül. Fedezzük fel a folyamat előnyeit és kihívásait!

Előnyök

Így alakíthat ki pozitív munkahelyi kultúrát az alkalmazottaiba való befektetéssel:

Jobb munkateljesítmény és termelékenység: A munkavállalók fejlesztési tervei motiválják őket új készségek és ismeretek elsajátítására. Ez hozzájárul munkateljesítményük javulásához, növeli önbizalmukat, és javítja döntéshozatali és problémamegoldó képességeiket. Hosszú távon a munkavállalók termelékenysége is nő.

Fejlett csapatépítés és vállalati kultúra: A munkavállalók fejlesztésére irányuló kezdeményezések elősegítik az együttműködést, megkönnyítve a közös célok elérését. A munkavállalók erőfeszítéseit értékelő kultúra támogatóbb A munkavállalók fejlesztésére irányuló kezdeményezések elősegítik az együttműködést, megkönnyítve a közös célok elérését. A munkavállalók erőfeszítéseit értékelő kultúra támogatóbb munkakörnyezetet teremt, ami növeli a munkavállalók elégedettségét, lojalitását és elkötelezettségét.

Lehetséges kihívások

Ismerkedjünk meg az alkalmazottak fejlesztése során felmerülő lehetséges kihívásokkal.

Nehézségek a folyamatos fejlesztés és a növekedési szemlélet fenntartásában: Kihívást jelent a fejlesztésre való folyamatos összpontosítás fenntartása, miközben több prioritást kell egyensúlyozni. Előfordulhat, hogy az alkalmazottak önelégültté válnak, és elveszítik érdeklődésüket a fejlesztési kezdeményezések iránt.

Változás iránti ellenállás: A munkavállalók a változást a munkahelyük biztonságát vagy státuszukat fenyegető tényezőnek tekinthetik, ami ellenálláshoz vezethet. Emellett a hirtelen változások megzavarhatják a munkavállalók napirendjét és kényelmi zónáját, ami ellenállást eredményezhet.

A csapat tagjai közötti szociális készségek hiánya: A korlátozott szociális készségekkel rendelkező alkalmazottak neheztelhetnek az őszinte visszajelzésekre, és fenyegetve érezhetik magukat attól a javaslattól, hogy fejlődniük kell.

Olvassa el még: 10 HR-kihívás és megoldás HR-csapatok számára

Hogyan enyhítheti a ClickUp a potenciális hátrányokat?

Miután felsoroltuk az előnyöket és hátrányokat, nézzük meg, hogyan segíthet a ClickUp a fő probléma megoldásában.

Először is győzze meg az alkalmazottakat a folyamatos fejlesztés szükségességéről. Fontos kideríteni, mi tartja vissza őket. Készítsen személyre szabott kérdőíveket, hogy a ClickUp Forms segítségével konkrét visszajelzéseket gyűjtsön az alkalmazottak tanuláshoz és fejlesztéshez való hozzáállásáról.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan kitöltheti a felmérések során gyűjtött adatokat.

Elemezze ezeket az adatokat, hogy felfedezze a fejlesztési tervek akadályait, például az L&D programokra szánt idő hiányát. A ClickUp-ot integrálhatja különböző elemzési platformokkal a alapos elemzés érdekében.

Beszélgessen el gyorsan az egyes alkalmazottakkal, hogy tisztázza azokat a kisebb problémákat, amelyek visszatartják őket. Például a távoli munkavégzéssel foglalkozó alkalmazottaknak hálózati problémákkal kell szembenézniük, ezért az L&D lehetőségeket nekik külön kell kialakítani. Használja a ClickUp Chat View funkciót , hogy személyes beszélgetés során meggyőző, de nem konfrontatív legyen.

A ClickUp Chat egy vonzó módja a munkavállalókkal való gyors kommunikációnak.

Azok a munkavállalók, akiknek tartósabb és strukturáltabb megközelítésre van szükségük ahhoz, hogy teljes potenciáljukat kihasználhassák, szintén profitálhatnak a teljesítményjavítási tervből (PIP).

Állítson be SMART (konkrét, mérhető, elérhető, reális és időhöz kötött) célokat a ClickUp Goals segítségével!

Állítson be SMART célokat a ClickUp Goals segítségével!

Kezelje a fejlesztendő területeket profi módon a ClickUp segítségével!

A fejlesztésre szoruló területek figyelmen kívül hagyása olyan, mint defektes kerékkel autót vezetni. Lehet, hogy egy darabig még tudsz haladni, de a célodat nem fogod elérni.

Senki sem tökéletes, de a legfontosabb az elkötelezettség és a motiváció a kiválóság elérésére. A fejlesztési terv fókuszált területei döntő jelentőségűek lehetnek a csapat számára.

Más HR- és projektmenedzsment eszközöktől eltérően a ClickUp egykomponensű célkezelési megoldásként szolgálhat karrierfejlesztési tervek létrehozásához, nyomon követéséhez és finomításához. Használja azt, hogy biztosítsa, hogy csapata növekedése soha ne álljon meg.

Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp alkalmazást!