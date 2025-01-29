A 10 legjobb alkalmazotti teljesítményértékelő szoftver 2025-ben

A munkavállalói teljesítményértékelés mind a vállalatok, mind a munkavállalók számára fontos. Lehetőséget nyújt a vezetőknek, hogy konstruktív visszajelzést adjanak a munkavállalóknak. Ez a visszajelzés megmutatja a munkavállalóknak, hogy munkájuk hogyan járul hozzá a vállalat céljainak eléréséhez, és segít nekik a szakmai fejlődésben.

A teljesítményértékelések lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egyértelmű teljesítményelvárásokat határozzanak meg és elismerjék az alkalmazottak eredményeit, ezzel megerősítve az elismerés kultúráját.

Mit kell keresnie a teljesítményértékelő szoftverben?

A megfelelő teljesítményértékelő szoftver keresésekor érdemes figyelembe venni az alábbi tényezőket:

Felhasználóbarát : Olyan platformra van szüksége, amelyet mind a vezetők, mind az alkalmazottak könnyen kezelhetnek.

Testreszabási lehetőségek : Keressen olyan teljesítményértékelő szoftvert, amelyet a szervezet egyedi teljesítménymutatóihoz és céljaihoz igazíthat.

Integrációs képességek : Keressen olyan szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható a szervezet által használt egyéb eszközökkel, például projektmenedzsment- vagy HR-rendszerekkel, így nincs szükség manuális adatátvitelre.

Robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciók: Gyűjtsön adat alapú betekintést, amely feltárja : Gyűjtsön adat alapú betekintést, amely feltárja a munkaerőn belüli trendeket, erősségeket és fejlesztendő területeket.

A 10 legjobb teljesítményértékelő szoftver

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp egyedülálló megoldás, mert hihetetlenül sokoldalú. Nem kifejezetten alkalmazotti teljesítményértékelő szoftver, de elég hatékony és sokoldalú ahhoz, hogy bármilyen méretű és típusú vállalat humánerőforrás-szakemberei teljesítményértékelő szoftverként használhassák.

A ClickUp hatékony HR-szoftverként használható, amely segít a munkavállalói teljesítményértékelések jobb lebonyolításában, elemzésében és megvalósításában. Sok vállalat használja a ClickUp-ot teljesítménymenedzsment szoftverként, sőt, ez a teljesítményértékelési sablon az egyik leggyakrabban letöltött sablon a platformon.

A ClickUp számos ingyenes teljesítményértékelési sablont kínál, amelyek segítségével könnyedén elindíthatja a teljesítményértékelési folyamatok beállítását és testreszabását a csapata igényeinek megfelelően.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A platform számos funkciója és sokoldalúsága miatt egy kis tanulási folyamatra lehet szükség.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. PerformYard

via PerformYard

A PerformYard egy népszerű alkalmazotti teljesítményértékelő eszköz, amely lehetővé teszi a vállalatok számára a teljesítményértékelések létrehozását és kezelését. Emellett célkezelést, rendszeres visszajelzéseket és elkötelezettségi felméréseket is kínál.

A szoftver a teljesítményértékelésre összpontosít, de további funkciókat is kínál a munkavállalói elkötelezettség javítására. Rugalmas és egyszerűen használható platform HR-szakemberek számára.

A PerformYard legjobb funkciói

Könnyű hierarchia létrehozása és értékelők kijelölése

Hatékony és sokoldalú célkitűző modul

Modern felhasználói felület

Könnyen testreszabható

A PerformYard korlátai

Jobb integrációt kínálhat a népszerűbb csapatkezelő és HR eszközökkel

PerformYard árak

Árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot

PerformYard értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 660 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90 értékelés)

3. Connecteam

via Connecteam

A Connecteam kiválóan alkalmas kisebb és távoli csapatok számára, foglalkozik ugyan a teljesítménymenedzsmenttel, de fő hangsúlyt az alkalmazottak elkötelezettségére helyezi.

Ez egy mobilra optimalizált alkalmazás, amely segít a csapatoknak javítani a kommunikációjukat, hatékonyabbá tenni a folyamatokat és időt megtakarítani.

A Connecteam legjobb funkciói

Hatékony és megfizethető teljesítményértékelő szoftver

A csapatkommunikációhoz és a képzéshez szükséges anyagok bőségesen rendelkezésre állnak és könnyen megtalálhatók.

Az ügyfélszolgálat nagyon gyors reagálású

A Connecteam korlátai

Az alkalmazás ütemezési modulja kissé nehezen használható és integrálható más népszerű naptáralkalmazásokkal, összehasonlítva más teljesítményértékelő szoftverekkel.

A Connecteam árai

Ingyenes

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Haladó: 49 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 99 USD/hó felhasználónként

Connecteam értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (39 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (290 értékelés)

4. BambooHR

A BambooHR az egyik legismertebb és legátfogóbb HR-rendszer, amelyet kis- és középvállalkozások használnak felvételek, teljesítményértékelések és még sok más célra. Teljesítménymenedzsment funkciókkal rendelkezik, de fontos HR-funkciókat is tartalmaz, mint például integrált bérszámfejtés, pályázók nyomon követése, beilleszkedési eszközök, szabadságok nyomon követése és még sok más.

Ez az egyik legnépszerűbb eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyek HR-csapataikat egy all-in-one HR-megoldással szeretnék felszerelni.

A BambooHR legjobb funkciói

Kiváló időkövetési és szabadságkövetési funkciók

Hatékony és testreszabható alkalmazotti beilleszkedési modulok

Könnyen elkészíthető szervezeti ábrák

Munkavállalói teljesítményfunkciók, beleértve a teljesítményértékelési folyamatot

A BambooHR korlátai

Mivel a platform egy nagyon átfogó HR-megoldás, nem helyeznek nagy hangsúlyt a teljesítményértékelési funkciókra, annak ellenére, hogy azok léteznek.

BambooHR árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1440+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

5. Eloomi

via Eloomi

Az Eloomi egy tanulásmenedzsment és tanulási élmény platform, amely teljesítménymenedzsment rendszerként is működik. Bár elsősorban alkalmazottak képzésére és készségfejlesztésére tervezték, teljesítményértékelő szoftverként is használható.

Segít a vezetőknek automatizált fejlesztési utakat létrehozni, és optimalizálja az egyéni megbeszéléseket azzal, hogy beszélgetési témákat és teendőket javasol. Ez egy kiváló megoldás az alkalmazottak teljesítményértékelési folyamatához.

Az Eloomi legjobb funkciói

Robusztus és nagyon intuitív

360 fokos visszajelzés

Készséghiány-elemzés és ajánlott tanfolyamok

Fejlett személyzeti és adatelemzés

Az Eloomi korlátai

Más munkavállalói teljesítménymenedzsment szoftverekhez képest meglehetősen korlátozott integrációs lehetőségek

Egyes felhasználók problémákat jelentenek az egyéni munkafolyamatokkal kapcsolatban.

Eloomi árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Eloomi értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (31 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90 értékelés)

6. Culture Amp

via Culture Amp

A Culture Amp egy friss, robusztus munkavállalói élményplatform, amely a kultúrát helyezi előtérbe. Olyan funkciókkal, mint a fluktuáció előrejelzése, kész felmérések, munkavállalói elkötelezettség és hatékony elemzések, lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy mély és alapos ismereteket szerezzenek munkavállalóikról.

Jobb egyéni megbeszélések, célkövetés és több forrásból származó visszajelzések funkciók is rendelkezésre állnak. A kiváló célkövetési funkcióknak köszönhetően a teljesítménymenedzsment egyszerű, könnyű és zökkenőmentes minden csapat számára.

A Culture Amp legjobb funkciói

Önreflexiók és kollégák visszajelzései a teljesítményértékelés javítása érdekében

Automatikus szinkronizálás HR-szoftverekkel és nyilvántartási rendszerekkel (BambooHR, Workday, Personio, Namely stb.)

Gazdag felmérési sablonkönyvtár az alkalmazottak elkötelezettségének méréséhez vagy az alkalmazottak teljesítményének nyomon követéséhez

A Culture Amp korlátai

A listán szereplő egyéb teljesítménymenedzsment szoftverekhez képest kissé meredek a tanulási görbe.

Nem elégséges kompatibilitás és testreszabási lehetőségek

Nincs ingyenes próba

A Culture Amp árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Culture Amp értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (576 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (74 értékelés)

7. Workhuman

via Workhuman

A Workhuman egy humán tőke menedzsment vállalat, amely több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a területen. Megoldásaik a társadalmi elismerésen alapulnak, amelynek keretében a munkavállalók egymást értékelhetik és jutalmazhatják, ezzel hozzájárulva egy erősebb kultúra kialakításához és a munkaerő megtartásához.

Teljesítményértékelési funkcióik kultúrákon átívelőek és ezért skálázhatók, több mint 30 különböző nyelven elérhetők.

A Workhuman legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával támogatott közösségi elemzési megoldás a teljesítménymenedzsment rendszerben

Integrálható olyan népszerű üzleti eszközökkel, mint a Microsoft Teams, a Slack és a Yammer.

Az Open API zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé több rendszerrel

A Workhuman korlátai

Nincs HR- vagy bérszámfejtő szoftver integráció

Kisvállalkozások számára drága

A Workhuman árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workhuman értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (68 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (4 értékelés)

8. Cornerstone

via Cornerstone

A Cornerstone egy készségközpontú platform, amely új munkamódszerek alkalmazását teszi lehetővé. Ez a teljesítménymenedzsment eszköz magában foglalja a teljesítménymenedzsmentet, a tanulásmenedzsmentet, a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a munkavállalók fejlesztését és még sok mást.

A Cornerstone alkalmazotti teljesítményértékelő szoftverként rendkívül konfigurálható funkciókkal rendelkezik, és kiváló megoldás gyakori beszélgetések, felmérések és értékelésekhez. Az értékelési folyamat automatizálható és integrálható a célokkal és a kompetenciaértékelésekkel.

A munkáltatók a 180 és 360 fokos visszajelzések és önértékelések segítségével könnyen azonosíthatják a készséghiányokat. Utódláskezelő eszközök is rendelkezésre állnak.

A Cornerstone legjobb funkciói

Intuitív adminisztrációs felület

Kényelmes ellenőrzőlisták

Pulse elkötelezettségi felmérések

A Cornerstone korlátai

Az új munkavállalók beillesztése összetett feladat

Néhány értékelő panaszkodik az ügyfélszolgálatra

A Cornerstone árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cornerstone értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (115 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (35 értékelés)

9. ClearCompany

via ClearCompany

A ClearCompany egy teljes körű HR-megoldás, amely robusztus teljesítményértékelő eszközökkel rendelkezik. Célja az értékelési folyamat automatizálása, javítása és egyszerűsítése azáltal, hogy jobb értékeléseket végez, egyszerűsíti az értékelési ciklust, javítja a munkavállalók fejlődését és jobb visszajelzéseket szerez.

A ClearCompany olyan értékelési sablonokkal rendelkezik, amelyek a rangsorolás és a konzervatív értékelés helyett a munkavállalók fejlődésére és potenciáljára helyezik a hangsúlyt. Az értékelési ciklus munkafolyamatai, formátumai és skálái könnyen testreszabhatók, az előre elkészített sablonok pedig gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a folyamatot.

A ClearCompany legjobb funkciói

Sablonok minden szabványos értékelési formátumhoz

Mobilbarát és többnyelvű teljesítményértékelő szoftver

Kiváló céltervezési eszközök

Előre elkészített jelentések

A ClearCompany korlátai

A jelentések korlátozottak és némi tisztítási munkát igényelnek.

Lassú ügyfélszolgálat

Kissé lassú integráció és bevezetés

ClearCompany árak

Vegye fel a kapcsolatot a ClearCompany-val árajánlatért!

ClearCompany értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (286 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (311 értékelés)

10. Lattice

via Lattice

A Lattice egy robusztus, az emberek sikerét támogató platform, amely segít a munkáltatóknak a teljesítményértékelések lebonyolításában, a célok kitűzésében és a felmérések elvégzésében. Funkciói lehetővé teszik minden érintett fél számára, hogy létrehozza és részt vegyen minden szabványos értékelési formátumban, gyors és zökkenőmentes ciklusokkal, a projektalapú értékelésektől a 360 fokos értékelésekig.

Ez a teljesítményértékelő szoftver felgyorsítja a folyamatot azáltal, hogy kiemeli a frissítések és a kollégák visszajelzéseinek kontextusát, és lehetővé teszi a ciklus közepén történő kiigazításokat is.

A Lattice legjobb funkciói

Automatikus szabályok, beépített megjegyzések és címkék, valamint kész sablonok

Zökkenőmentes integráció több mint 20 HR- és termelékenységi eszközzel

Átlátható árak

Az egyik legjobb teljesítménymenedzsment szoftver a növekvő vállalkozások és HR-csapatok számára

A Lattice korlátai

Bonyolult navigáció és felhasználói élmény, amelyen javítani lehetne

A Lattice árai

Teljesítménymenedzsment + OKR-ek és célok : 11 USD/hó felhasználónként

Elkötelezettség : +4 USD/hó felhasználónként

Grow : +4 USD/hó felhasználónként

Jutalom: +6 USD/hó felhasználónként

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (3701+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (108 értékelés)

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb teljesítménymenedzsment platformot

Minden vállalatnak megvan a maga egyedi teljesítményértékelési folyamata. Éppen ezért olyan fontos, hogy olyan szoftvert találjon, amely a legjobban megfelel a csapata igényeinek. A legjobb teljesítménymenedzsment szoftver automatizálja a legfontosabb feladatokat, így időt és energiát takarít meg mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára.

