12 ingyenes alkalmazotti képzési terv sablon

Mi a közös a tanulási és fejlesztési vezetőkben, az alkalmazotti trénerekben és a sikeres sportolókban?

Mindannyiuknak jó képzési tervre van szükségük ahhoz, hogy elérjék céljaikat.

Akár távoli, irodai vagy hibrid csapatod van, az alkalmazotti képzési program elengedhetetlen. És ez nem csak az új alkalmazottak beillesztéséről szól. És itt jönnek jól a képzési terv sablonok.

A képzési terv fenntartja a jelenlegi munkavállalók elkötelezettségét és javítja a megtartást. Valójában a LinkedIn 2024-es munkahelyi tanulási jelentése szerint a tanulási lehetőségek biztosítása a legfontosabb módszer, amellyel a szervezetek a megtartást igyekeznek növelni.

De nem minden alkalmazotti képzési terv sablon egyforma. Hogyan tudhatja meg, melyiket válassza?

Összeállítottunk egy listát 12 hatékony alkalmazotti képzési terv sablonról, amelyek segítenek Önnek a következő képzési ülésen. Rengeteg időt és energiát takaríthat meg, és csapattagjai megszerezhetik a sikerhez szükséges ismereteket és készségeket. Kezdjük!

A munkavállalói képzési terv használatának fontossága

Az alkalmazotti képzési terv sablon egy dokumentum, amely végigvezeti Önt a képzési program létrehozásának folyamatán. Segít azonosítani olyan dolgokat, mint a célok, a célkitűzések, a módszerek, a feladatok és a mérőszámok, majd azokat olyan formátumba rendezni, amelyet a vállalatában dolgozók használhatnak. Gondoljon a sablonra úgy, mint egy térképre vagy tervrajzra az alkalmazotti képzési terv létrehozásához.

Az alkalmazottak termelékenységét az határozza meg, hogy mit tudnak, hogyan dolgoznak és hogyan használják az eszközöket, amelyekkel rendelkeznek. Az új alkalmazottaknak a munkaidő-nyilvántartási folyamatokba való bevezetése ugyanolyan fontos a vállalat céljainak eléréséhez, mint a régóta alkalmazott munkatársak új közösségi média marketing eszközökre való képzése. Ugyanez vonatkozik azokra a rendkívül fontos soft skill-ekre is, amelyek meghatározzák a csapat (és az általuk végzett projekt) sikerét vagy kudarcát.

A sablonok hatékony, lépésről lépésre haladó módszert kínálnak olyan tervek kidolgozásához, amelyek egyensúlyt teremtenek a képzési igények és stílusok, valamint az egyes munkavállalók céljai és a vállalati kezdeményezések között – mindezt úgy, hogy mindenről nyomon követést biztosítanak és mérik az eredményeket.

💡 Profi tipp: Szeretne egy teljesen új képzési folyamatábrát készíteni? Ez nagyon egyszerű! Nézze meg, hogyan. 👇🏼

Miért érdemes alkalmazni az alkalmazotti képzési terv sablonját?

Az alkalmazotti képzési terv sablonok használata segíthet a képzési stratégiák kidolgozásában. Íme néhány terület, amelyeken az alkalmazotti képzési terv sablonok segítséget nyújthatnak:

Különböző képzési témákhoz alkalmazkodik, beleértve a kemény készségeket, a puha készségeket és a szabványos működési eljárásokat (SOP-k)

Rögzíti és nyomon követi a képzési célokat, és lehetővé teszi a célok nyomon követését.

Többféle képzési módszerrel és oktatási formával is használható.

Olyan intelligens mutatókat ajánl, amelyek rögzítik a költségeket és a tanulási eredményeket.

Meghatározza a képzési ütemterveket és egyéb határidőket

A szükséges képzési anyagok katalógusa

Erős tananyagot támogat

Testreszabható

A tartalom formázása vonzó és megosztható formában

A célközönség és az érdekelt felek azonosítása

Felsorolja az adott osztályhoz vagy a teljes képzési programhoz szükséges erőforrásokat.

Ezeken túlmenően a legjobb, ha olyan képzési sablonokkal rendelkezik, amelyek integrálhatók egy együttműködésen alapuló, felhasználóbarát projektmenedzsment platformba, amelyet a képzési folyamat során a csapat irányítására használhat.

Ez megkönnyíti a KPI-k és egyéb mutatók nyomon követését. Ráadásul hozzáférést biztosít olyan további funkciókhoz, amelyek javítják a tervezési folyamatot, mint például a táblák, a gondolattérképek, az AI szöveggenerálás és az üzenetküldés.

12 alkalmazható alkalmazotti képzési terv sablon

Miután áttekintettük az alapokat, ideje elkezdeni a tervezést. Ezeket a sablonokat gondosan válogattuk össze, mivel nemcsak megkímélik Önt a SOP nulláról történő elkészítésének időigényes feladatától, hanem segítenek Önnek a különböző képzési célok elérésében is, az Ön igényeinek megfelelően.

Akár az új munkavállalók beillesztési folyamatát alakítja ki, akár a munkavállalói megtartási stratégiáit fejleszti, akár egyéni munkavállalói fejlesztési terveket valósít meg, ezek a sablonok segítenek abban, hogy a munkát gyorsabban és jobban elvégezze.

1. ClickUp képzési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp képzési terv sablon

Hozza létre, kezelje és optimalizálja csapata képzését a ClickUp képzési terv sablon segítségével – egy teljesen testreszabható dokumentummal, amely az alkalmazottak fejlesztésének minden aspektusát egy helyen összpontosítja. Akár új alkalmazottakat vesz fel, új eszközöket vezet be, vagy a csapat folyamatokat szabványosít, ez a sablon strukturált alapot biztosít a következetes és hatékony képzéshez.

A ClickUp Brain -nel való zökkenőmentes együttműködésre tervezett sablon segítségével automatizálhatja a tudásmegosztást, egyszerűsítheti a tartalomfrissítéseket és valós időben válaszolhat a csapat kérdéseire.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Előre elkészített szakaszok a képzési célok, a foglalkozások vázlatai, az ütemtervek, az erőforrások és a sikermutatók számára.

Testreszabható tartalom , amely illeszkedik csapata konkrét szerepeihez, eszközeihez és munkafolyamataikhoz.

Integrálva a ClickUp Brain alkalmazással azonnali hozzáféréssel a képzési támogatáshoz és az AI-alapú válaszokhoz.

Együttműködésre kész, így a képzők és a csapat tagjai egy helyen tudnak hozzájárulni, megjegyzéseket fűzni és nyomon követni az előrehaladást.

Az első napos beilleszkedéstől a haladó szintű készségfejlesztésig, a ClickUp képzési terv sablonja lehetővé teszi csapatának, hogy hatékonyan tanuljon, összehangoltan működjön és a legjobb teljesítményt nyújtsa, anélkül, hogy szétszórt dokumentumok és egymástól független eszközök okoznának zűrzavart.

2. ClickUp képzési keretrendszer sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp képzési keretrendszer sablon

Kezdje el képzési programját egy szilárd alapokkal, és határozza meg a keretrendszert a ClickUp átfogó, de könnyen használható képzési keretrendszer-sablonjával.

A képzési keretrendszer segít meghatározni a szervezet számára megfelelő képzést. Ez a képzési terv megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatos eljárások vázlatos leírása.

Feladatlistaként bemutatott, kezdőknek szóló sablonunk tartalmaz egy Bevezető útmutatót, képzési listák mintáit és egy kategóriatáblát. Mivel ez egy keretrendszer és nem egy előre meghatározott program, módosíthatja azt, hogy a vállalatának szükséges minden típusú képzést megtervezhesse. Adjon hozzá egy új részt a beilleszkedési folyamathoz, vagy készítsen online képzési jegyzeteket az IT-osztály által nemrég bevezetett új szoftvereszközhöz.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp-on belül működik, így megoszthatja a tervet csapattagjaival és az egyes képzési típusok érdekelt feleivel.

3. ClickUp betanítási lista a beilleszkedéshez sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp betanítási lista a beilleszkedéshez sablon

Kevés dolog olyan fontos, mint az első benyomás – és a legjobb módja annak, hogy pozitív benyomást keltsen az új csapat tagokban, egy világos és hatékony új munkavállalói képzési program.

Használja a ClickUp egyszerű, de hatékony beilleszkedési képzési listáját, hogy olyan beilleszkedési folyamatot alakítson ki, amely messze túlmutat az új alkalmazottaknak kötelező képzések felsorolásán. Miután beállította a kívánt módon, használja a sablont, hogy minden új alkalmazott számára készítsen tervet, és hozzárendelje őket.

A listán szereplő minden téma egy részletes képzési ellenőrzőlistához vezet, amelyet szükség szerint frissíthet. Mivel a hatékony ClickUp felületbe van beépítve, jegyzeteket, dokumentumokat és multimédiás tartalmakat is hozzáadhat.

Ezen felül a felhasználók saját jegyzeteket fűzhetnek hozzá, cseveghetnek, és nyomon követhetik az egyes tanulási lépésekre fordított időt.

4. ClickUp képzési mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp képzési mátrix sablon

Bármely képzési terv fontos része a munkavállalók jelenlegi készségeinek felmérése. Ehhez nincs jobb módszer, mint a Clickup Training Matrix Template sablonja. Ez a sablon a ClickUp képességeit használja ki, hogy a képzési igényeket a munkavállalók és az osztályok szempontjából vizsgálja.

A különböző emberek készségszintjének felmérése ijesztőnek tűnhet, de ezzel a sablonnal nem az. Tartalmaz egy képzési igényértékelő űrlapot, amely segít elvégezni a képzési igényértékelést, majd kitölti a fő listát.

Ezután áttekintheti az eredményeket a Fő listában, az Osztályonkénti készségek nézetben vagy a Felülvizsgálati folyamat táblán, amely megmutatja, hogy az egyes munkavállalók hol tartanak a készségek felülvizsgálati folyamatában.

5. ClickUp képzési bevezetési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp képzési bevezetési terv sablon

Miután meghatároztad, milyen képzésekre van szüksége a szervezetednek, használd a Clickup képzési bevezetési terv sablonját, hogy közösen kidolgozzátok az oktató által vezetett, személyes, online interaktív vagy e-learning képzések ütemtervét.

Tekintse meg tervét listaként vagy a képzés típusa szerint csoportosított ütemtervként. Emellett egy táblázatos nézet is rendelkezésre áll, amely minden kurzus állapotát megmutatja, és visszajelzést ad a képzés előrehaladásáról, miután a bevezetési terv megvalósult.

Ez a hatékony sablon egyedi mezőkkel is rendelkezik, amelyekkel rögzítheti a képzés módját, típusát (szintjét), kezdési és befejezési dátumát, a munkával kapcsolatos prioritásokat, a kijelölt személyeket (hallgatókat) és oktatókat, valamint az erőforrásokat (fájlokat).

Ezzel a képzési terv sablonnal beállíthatja az ütemtervet, kijelölheti a képzéseket és nyomon követheti alkalmazottait, hogy egy skálázható képzési folyamatot építsen ki.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

6. ClickUp professzionális szolgáltatások bevezetési képzési napirend sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp professzionális szolgáltatások bevezetési képzési napirend sablon

Szoftverbevezetési képzést nyújt ügyfeleinek? Ha igen, akkor valószínűleg végigfutotta ezt a listát, és azt kérdezte magától: „És velem mi lesz?”

Nos, mi segítünk Önnek a ClickUp professzionális szolgáltatások bevezetési képzési ütemterv sablonjával.

Ez a dokumentumsablon segít Önnek minden ügyfél számára tervet készíteni a fiókok beállításához, a tanulási célok meghatározásához, valamint az adminisztrátorokkal és felhasználókkal átteendő témák azonosításához. Tartalmaz egy képzési értékelő űrlapot is, amelynek segítségével az oktatók dokumentálhatják az ügyfél teljesítményét.

Mivel ez egy ClickUp-ban található Doc-sablon, könnyedén hozzáadhat feladatok, megjegyzések és dokumentumok, hogy jobban tudjon együttműködni és nyomon követni a szolgáltatásai képzési részének tervezését és megvalósítását. Miután elkészítette a dokumentumot, exportálja a kész terméket PDF- vagy HTML-fájlként, vagy nyomtassa ki.

7. ClickUp workshop napirend sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp workshop napirend sablon

A workshopok az egyik leghatékonyabb alkalmazotti képzési forma, és ezzel a praktikus ClickUp workshop-napirend sablonnal időt takaríthat meg, és biztos lehet benne, hogy minden készen áll a következő foglalkozásra.

A ClickUp legtöbb sablonjához hasonlóan ez is tartalmaz egy Bevezető útmutatót, amely végigvezeti Önt a sikeres munkavállalói képzési munkafolyamaton.

Ez a dokumentumsablon tartalmaz egy részt a találkozó részleteiről, a résztvevőkről, a napirendről és a hivatkozásokról. A napirend elkészítése közben (és elkészülte után) a ClickUp összes munkahelyi együttműködési és kommunikációs eszközét felhasználhatja feladatok kiosztására, csevegésre és fájlok csatolására. Akár AI szöveggenerálást is használhat a napirend elkészítéséhez.

8. ClickUp oktatói jegyzetek sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp oktatói jegyzetek sablon

A képzési terv másik fontos eleme annak biztosítása, hogy az oktatók rendelkezzenek minden szükséges eszközzel. A ClickUp Trainer Notes Template sablon segítségével rögzítheti az összes információt, amelyet a tervezési fázisban gyűjtött, így könnyen követhető munkavállalói fejlesztési tervet állíthat össze az oktatók számára.

Ez a dokumentumsablon a következő szakaszokat tartalmazza, amelyek az automatikusan generált tartalomjegyzékből könnyen elérhetők:

Vállalati információk

Bevezető megjegyzések

Várható eredmények

Leírás

A tanfolyam vázlatos terve (beleértve az órákat, a célokat, a tevékenységeket és az időtartamot)

Összefoglalás

Tanulságok

Visszajelzés

A tréneri jegyzetek elkészítése közben használja a ClickUp összes funkcióját, például a csevegést, a dokumentumokat és az AI szöveggenerálást. Szükség szerint saját szakaszokat is hozzáadhat. Ha elkészült, kapcsolja össze a jegyzeteket más ClickUp projektekkel, mentse őket PDF vagy HTML formátumban, vagy nyomtassa ki őket kézzel.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához és világos, érthető és érdekes tartalom írásához a képzéshez.

9. ClickUp munkavállalói ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkavállalói ütemterv sablon

A ClickUp munkavállalói munkarend-sablon segítségével beoszthatja a munkavállalók műszakjait, kioszthatja a műszakok alatti feladatokat és kiszámíthatja a munkaerőköltségeket.

Ez a sablon felhasználható a képzési folyamat ütemezésére és az alkalmazottak felkészítésére a jövőbeli műszakokra!

A munkavállalói ütemterv-sablonok tekintetében ez a sablon messze meghaladja az alapvető heti ütemterv-sablont, és remek kezdetet biztosít az új munkatársaknak!

10. Docs vállalati képzési sablon a Template.net webhelyről

Ne kezdje el a következő vállalati képzési tervét egy üres papírlapról. Töltse le ezt a sablont Google Docs, Microsoft Word vagy Apple Pages formátumban, és kezdjen el előre dolgozni a különböző típusú képzési terveken.

Ez a sablon végigvezeti Önt egy kifinomult, professzionális dokumentum elkészítésén, amelyben minden formázás be van állítva és készen áll a kitöltésre. A könnyen követhető vázlatformátum segítségével testreszabhatja azt úgy, hogy az egy teljes képzési programhoz vagy egy egyetlen foglalkozáshoz illeszkedjen.

11. Word képzési terv sablon a TemplateLab-tól

A TemplateLab segítségével

Néha szükség van egy egyszerű képzési terv sablonra, amelyet Wordben szerkeszthet; a TemplateLab ezen opciója pont erre szolgál.

Ez az egyszerű , egyoldalas sablon tiszta és ismerős táblázatos formátumban tartalmazza az összes alapvető információt. A fejléc tartalmazza a ki, mi, mikor, hol és hogyan kérdéseket, míg a Képzési célok és Főbb üzenetek szakaszokban ezeket az alapvető információkat papírra vetheti.

Az oldal többi része a javasolt órarendnek van fenntartva. Ez tartalmazza az óra minden szakaszának részleteit, beleértve az idő, a logisztika, az eredmény és a moderátor oszlopokat. Az űrlap minden része megváltoztatható, hogy az Ön által preferált terminológiát használja, és van egy További információk szakasz is, ahová bármi más hozzáadható, amit a csapatnak tudnia kell.

Ha ClickUp-ot használ, ne habozzon feltölteni és kezelni a dokumentumot egy nagyobb tervezési folyamat részeként, hogy kihasználhassa a platform együttműködési, megjegyzés- és ütemezési képességeit.

12. SlidesGo által készített alkalmazotti képzési terv prezentációs sablon

Via SlidesGo

A szép prezentációk jobb benyomást keltenek. Tehát amikor eljön az ideje, hogy megossza képzési tervét másokkal, miért ne tenné mindezt egy vonzó prezentációba?

Ez a munkavállalói képzési terv sablon jól szervezett és készen áll a tartalom feltöltésére. Ráadásul tartalmaz egy gyakorlati témát is, amely energiát és egy kis szórakozást visz a képzési program bemutatásába.

100%-ban szerkeszthető, és könnyen szerkeszthető grafikákat, táblázatokat és ütemterveket tartalmaz. 33 különböző diavázlat közül választhat, így biztosan megtalálja a megfelelőt, amellyel feldobhatja programja bevezetését, és mindenki támogatását elnyerheti.

Munkavállalói képzési terv példák és felhasználási esetek

Akár egészségügyi szervezet, szoftvercég vagy kiskereskedelmi vállalkozásról van szó, az alkalmazottak készségeinek fejlesztése elengedhetetlen a működési hatékonyság és az üzleti növekedés szempontjából. Íme néhány példa alkalmazotti képzési terv sablonra, amelyek különböző iparágakhoz igazíthatók:

Egészségügyi szervezet

Cél: Az ápolószemélyzet képzése az új egészségügyi technológiák terén.

Eszközök: Képzési kézikönyv, gyakorlati ismeretek az új technológiákról, rendszeres nyomon követés és értékelés.

1. 1. hét: Új egészségügyi technológia bemutatása, annak fontosságának és relevanciájának megértése. 2. 2. hét: Az egyes funkciók mélyebb megismerése, gyakorlati képzés biztosítása. 3. 3. hét: Élő bemutató és gyakorlat, kérdések és válaszok. 4. 4. hét: A személyzet értékelése, tanúsítvány kiadása.

Szoftvercég

Cél: Szoftverfejlesztők képzése egy új programozási nyelv használatára.

Eszközök: online oktatóanyagok, kódolási projektek, értékelő kvízek.

1. 1. hét: Az új programozási nyelv alapvető szintaxisa. 2. 2. hét: Bonyolultabb fogalmak és alkalmazások. 3. 3. hét: Projekt kijelölése az új nyelv használatára. 4. 4. hét: A projekt értékelése és/vagy bemutatása.

Vigye alkalmazotti képzési programjait a következő szintre

Egy kiváló képzési terv versenyelőnyt biztosít vállalatának, és útmutatóként szolgál az egyes csapattagok és a vállalat egészének számára.

Ezekkel a képzési terv sablonokkal egyszerűsítheti a beilleszkedési folyamatot, azonosíthatja a tudás és készségek hiányosságait, nyomon követheti a bevezetéseket, ösztönözheti a karrierfejlesztést és még sok minden mást. Ennek eredményeként nemcsak a munkavállalók jobb teljesítményét ösztönzi a rövid és hosszú távú üzleti célok elérése érdekében, hanem mindezt hatékonyabban és eredményesebben is megteheti.

A ClickUp bármilyen méretű és bármely iparágban működő csapatok támogatására lett kifejlesztve. Ráadásul könnyen használható és együttműködésen alapuló projektmenedzsment eszközei segítségével időt takaríthat meg, és még gyorsabban elérheti képzési céljait.

Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és ismerje meg, hogyan kínál a platform minden része funkcionális eszközöket, amelyekkel nyomon követheti a munkát és kapcsolatban maradhat a csapatával.