15 projektmenedzsment együttműködési szoftver csapatok számára 2025-ben

Hogyan működik jelenleg a csapatod a projektmenedzsment terén? Ha még mindig rémálomként éled meg az ismétlődő feladatok nyomon követését, a nem fogadott hívások utánajárását és a végtelen Zoom-megbeszéléseken való részvételt, akkor itt az ideje, hogy fontolóra vedd a projektmenedzsmenthez használható együttműködési eszközöket.
A projektcsapat tagjai hatékonyabb és eredményesebb kommunikációs és együttműködési módszerekre van szükségük. A projektmenedzsereknek is egyszerűsíteniük kell munkafolyamataikat, hogy könnyebben tudjanak megbirkózni a hatalmas teendőlistákkal és sikeresen megvalósítani a projekteket. Itt jönnek képbe a modern projektmenedzsment együttműködési eszközök.
Ebben az útmutatóban felfedezheti a legjobb online együttműködési eszközöket a projektmenedzsmenthez. Mindegyikük alapvető projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, beleértve a valós idejű együttműködést, a több projekt nyomon követésének lehetőségét és a harmadik féltől származó integrációkat, az azonnali üzenetküldéstől a projektfrissítések megosztásáig.
Mit kell figyelembe venni a projektmenedzsment együttműködési eszközök kiválasztásánál?
Ha még nem ismeri a projektmenedzsment szoftvereket, könnyen el lehet tévedni a projekt együttműködési eszközök széles választékában. Számos termelékenységi alkalmazás ígéri, hogy segít megnövelni a napi teljesítményét, de nem mindegyik hoz eredményt.
Amikor projektmenedzsment szoftvert és csapatmunkát támogató eszközöket keres, érdemes figyelni az alábbi funkciókra:
- Feladatkezelés: Keressen olyan együttműködési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a feladatok létrehozását, delegálását, nyomon követését és kezelését a csapat egészében.
- Valós idejű kommunikáció: Ne várjon tovább az e-mailekre és visszahívásokra. A legjobb online együttműködési eszközök olyan kommunikációs funkciókat integrálnak, mint a videokonferencia, a csoportos csevegés és a fórumok, hogy előre mozdítsák a beszélgetést.
- Dokumentumkezelés: A fájlmegosztás remek módja a csapat együttműködésének javításának, különösen, ha a platformon belül megoszthatja a fájlokat, és egyidejűleg dolgozhat ugyanazon a dokumentumon. A hatékony dokumentum-együttműködés elengedhetetlen funkciója a választott platformnak.
- Skálázhatóság: Ahogy a csapata növekszik, olyan eszközre lesz szüksége, amely Önnel együtt tud növekedni.
- Integrációs képességek: A csapat együttműködési szoftverének össze kell kapcsolódnia az összes kedvenc alkalmazásával és platformjával, kiterjesztve azok funkcionalitását és szervesebbé téve őket a mindennapi munkában.
- Kiváló felhasználói élmény: Természetesen bármelyik projektmenedzsment szoftvert is választ, annak könnyen használhatónak és intuitív felülettel kell rendelkeznie. Minél hamarabb tudja hatékonyan használni, annál jelentősebb lesz a pozitív hatása a munkájára.
- Ingyenes csomag: A legtöbb eszköz ingyenes próbaverziót vagy demót kínál. Néhány, mint például a ClickUp, akár örökre ingyenes csomagot is kínál. Használja ki ezeket, hogy megnézze, hogyan működik az eszköz a mindennapi munkában. Vonja be a csapat tagjait a tesztelésbe, és gyűjtsön visszajelzéseket tőlük, mielőtt végleges döntést hozna.
A megfelelő projektmenedzsment együttműködési eszköz kiválasztása átalakíthatja csapata munkáját. Szánjon időt a lehetőségek alapos értékelésére – hálás lesz magának, amikor projektjei minden eddiginél zökkenőmentesebben fognak zajlani!
A 15 legjobb együttműködési projektmenedzsment szoftver
Készen áll a legjobb projekt-együttműködési eszköz kiválasztására, hogy komplex projekteket is könnyedén kezelhessen? Megvizsgáltuk a piacon elérhető legnépszerűbb projektmenedzsment együttműködési eszközöket, és kiválasztottuk a legproduktívabb csapatok számára leginkább ajánlott tíz eszközt.
1. ClickUp (A legjobb integrált együttműködéshez, munkához és projektmenedzsmenthez)
A ClickUp egy all-in-one megoldás a projektmenedzsmenthez, függetlenül attól, hogy egyenként kezeli a projekteket, vagy egyszerre több felhasználót és számos projekttervet irányít. A rendkívül felhasználóbarát platform lehetővé teszi a projektcsapatok és fejlesztőcsapatok számára, hogy a komplex projekteket kisebb feladatokra bontsák, és az összes információt egy központi platformon tárolják.
A csapat együttműködési képességei is páratlanok, mivel mindenki hozzáférhet a valós idejű adatokhoz, és ugyanazon az oldalon maradhat, miközben a projektmenedzserek végigmegyek a teendőlistán.
A virtuális táblák, az audio- és videohívás funkciókkal ellátott valós idejű csevegés és a közös dokumentáció segítségével a ClickUp segít a projektcsapatoknak gyorsabban elvégezni a feladatokat.
A projektmenedzsment platform kiváló testreszabási és integrációs lehetőségeket is kínál. Ez azt jelenti, hogy a projektcsapatok összekapcsolhatják a jelenlegi technológiai rendszerükkel, és egyszerűsíthetik a munkafolyamatokat, kiküszöbölve az ismétlődő adminisztratív feladatokat, így a csapat tagjai energiájukat és erőfeszítéseiket szakosodott készségeikre összpontosíthatják.
Azok a csapatok, akik azonnal munkába szeretnének állni, imádni fogják a platform ingyenes projektmenedzsment sablonjait, amelyek másodpercek alatt új munkaterületeket hoznak létre. Kezdje el a ClickUp projektmenedzsment sablonjával!
Sok előnye van az ingyenes, könnyen használható, együttműködésen alapuló projektmenedzsment szoftvereknek, amelyek célja, hogy segítsék a projektcsapatokat nagy célok elérésében rövidebb idő alatt.
A ClickUp legjobb funkciói
- A feladatokhoz, dokumentumokhoz és csevegéshez kapcsolódó virtuális ClickUp táblák valós idejű ötletelést és folyamatmegbeszéléseket tesznek lehetővé, amelyek gyorsan cselekvéshez vezethetnek.
- AI-alapú feladatlétrehozás, projektfrissítések, értekezletek jegyzőkönyveinek összefoglalása stb. a ClickUp Brain segítségével, hogy a csapatok mindig naprakészek legyenek.
- A ClickUp Chat integrálja az azonnali üzenetküldést és az audio-/videohívásokat a feladatokkal és dokumentumokkal, így a csapat tagjai soha nem veszítik el a kontextust.
- A részletes jelentéskészítő eszközök segítségével a projektmenedzserek mélyrehatóan elemezhetik csapataik adatait, nyomon követhetik az előrehaladást, és visszajelzéseket kaphatnak például a feladatok időigényéről és a korábbi projektek termelékenységi trendjeiről, így a menedzserek jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhatnak a következő projektről, vagy azonosíthatják a jelenlegi projekt akadályait.
- Több mint 1000 integrációs lehetőség segítségével a csapat tagjai összekapcsolhatják a ClickUp-ot olyan online együttműködési eszközökkel, mint a Google Drive, a Microsoft Teams, a Slack, a Loom, a Microsoft Office és még sok más.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp munkaterületének néhány nézet még nem érhető el mobil eszközökön, de a frissítések már folyamatban vannak.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. AdaptiveWork (A legjobb a csapatok közötti erőforrás-kezeléshez)
Projektmenedzsment platformként az AdaptiveWork (korábban Clarizen) segíthet a projektmenedzsereknek a munkafolyamatok racionalizálásában, a feladatok automatizálásában és a jobb kommunikáció elősegítésében. Például az együttműködési szoftver lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy néhány kattintással részletes Gantt-diagramokat és projektütemterveket készítsenek, így a rejtélyes mérföldkövek és a homályos ütemtervek a múlté.
Az AdaptiveWork valós idejű áttekintést nyújt minden feladatról, így a csapatok tisztában vannak a projektben zajló események előrehaladásával. Ez elősegíti a folyamatok átláthatóságát, a projektben érdekelt felek folyamatos tájékoztatását, valamint a felelősségvállalás és a csapatmunka kialakítását.
Ez egy kiváló projekt-együttműködési szoftverplatform is a csapatmenedzsmenthez, amely lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy megosszák a frissítéseket és gyorsan alkalmazkodjanak a változásokhoz.
Az AdaptiveWork legjobb funkciói
- A kapacitástervező eszközök és az erőforrás-kezelés segítségével a projektmenedzserek láthatják, hogy ki áll rendelkezésre és ki van túlterhelve az egyes projektekben.
- A portfóliókezelés lehetővé teszi a projektmenedzser számára, hogy a csapatok, osztályok és platformok munkáját központosítsa, így minden pontosan ott van, ahol kell.
- A robusztus igénykezelési funkciók segítségével a projektmenedzserek nyomon követhetik, kezelhetik és prioritásba sorolhatják a feladatokat, így semmi sem veszik el a zűrzavarban.
Az AdaptiveWork korlátai
- Ez az ingyenes projektmenedzsment együttműködési eszköz rengeteg funkcióval rendelkezik, és ezekhez az opciókhoz lehet, hogy hozzá kell szokni.
AdaptiveWork árak
- Kérjen árajánlatot
AdaptiveWork értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (530+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (170+ értékelés)
3. Proofhub (A legjobb kreatív csapatok együttműködéséhez)
A Proofhbub egy felhasználóbarát projektmenedzsment és csapatmunkát támogató szoftver, amelynek célja a kommunikáció egyszerűsítése és a termelékenység javítása. Ez a projektmunkát támogató eszköz mindent rendszerez, miközben nyomon követi a projekt előrehaladását és naprakészen tartja a csapat tagjait. A csapatok a szoftver segítségével feladatokat hozhatnak létre, nyomon követhetik az előrehaladást, határidőket állíthatnak be és megtekinthetik az ütemtervet a Kanban táblákon.
Vannak még praktikus fórumok is, ahol a csapat tagjai megoszthatják ötleteiket. Az online ellenőrzési funkciókkal rendelkező együttműködési eszközök használata lehetővé teszi a csapatok valós idejű együttműködését dokumentumok, tervek és egyéb anyagok terén. A csapat tagjai felgyorsíthatják a jóváhagyási folyamatot, elkerülhetik a módosítási előzményekkel kapcsolatos akadályokat, és egyúttal biztosíthatják, hogy mindenki ötletei meghallgatásra kerüljenek.
A Proofhub legjobb funkciói
- A könnyű feladatkezelés lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy rögzítsék és delegálják a feladatokat, miközben a munkamegjelenéseket a projektcsapat preferenciáihoz igazíthatják.
- Az online együttműködési eszközök segítségével a projektmenedzserek gyorsan beszélgetéseket kezdeményezhetnek és közvetlenül a platformon küldhetnek visszajelzéseket.
- A táblázatos nézet segít a csapat tagjainak vizualizálni a projekt előrehaladását és felismerni az esetleges akadályokat, amelyek visszatartják a csapatot.
A Proofhub korlátai
- A projekt együttműködési szoftverplatform nagyon korlátozott integrációs lehetőségeket kínál, ezért a projektmenedzsereknek fel kell adniuk kedvenc együttműködési eszközeiket és platformjaikat, és helyette a Proofhubon belül kell megoldást találniuk.
- Az ár egyesek számára problémát jelenthet, mivel nincs ingyenes csomag, amellyel kipróbálhatnák az együttműködési funkciókat.
A Proofhub árai
- Essential: 45 USD/hó, éves számlázással
- Ultimate Control: 89 USD havonta, éves számlázással
Proofhub értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)
4. Height (legalkalmasabb külső csapatokkal való együttműködéshez)
A Height projektmenedzsment együttműködési eszközei az egyszerűséget helyezik előtérbe. Kezdje a feladatok táblázatokban történő kezelésével, majd egy kattintással alakítsa át őket Kanban táblává, Gantt-diagrammá vagy naptárrá. A projektmenedzserek a feladatokon keresztül központosíthatják az összes projektinformációt a platformon belül, így minden rendezett marad, és a résztvevők számára teljes körűen nyomon követhető a projekt előrehaladása.
A Height projektmegosztó szoftvere valós idejű frissítésekkel segít a csapat tagjainak a projekt előrehaladásával kapcsolatos koncentrációban és produktivitásban.
A legjobb funkciók
- Az azonnali üzenetküldés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek, a projekt állapotának frissítéseivel és beágyazott médiával, hogy kontextust adjanak hozzá.
- Az intuitív felület megkönnyíti a csapatok számára az együttműködési szoftver bevezetését és az első naptól való használatát.
- A vendég együttműködés lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy ügyfeleket, vállalkozókat és más projektben érdekelt feleket meghívjanak, hogy visszajelzést adjanak a feladatokról és kezeljék a projekteket, miközben a projekt többi adata biztonságban marad.
Magassági korlátozások
- A Height, mint az egyik legújabb projektmenedzsment szoftver és csapatmunkát támogató eszköz, kevesebb integrációs lehetőséget kínál, mint más platformok.
Magas ár
- Ingyenes
- Csapat: 6,99 USD/tag/hónap
- Vállalatok: Kérjen árajánlatot
Magassági értékelések és vélemények
- G2: n/a
- Capterra: n/a
5. Miro (a legjobb vizuális együttműködéshez)
A Miro digitális együttműködést biztosít egy vizuális platformon. Virtuális táblaként a Miro lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben ötleteljenek, tervezzenek és együttműködjenek. Ezért ez a projekt-együttműködési szoftver különösen népszerű a kreatív ügynökségek körében. Intuitív felülettel és kiváló sablonválasztékkal rendelkezik, amelyekkel a projektcsapat azonnal megkezdheti az ötletelést.
A Miro segítségével a projektcsapat tagjai ugyanabban a helyiségben tartózkodás nélkül is szabadjára engedhetik kreativitásukat. Virtuális jegyzetlapok és szórakoztató interaktív diagramok is rendelkezésre állnak, amelyekkel gyorsan elindítható az online projektmunkában való együttműködés.
A Miro legjobb funkciói
- A valós idejű online együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapatok számára, hogy ötleteiket megosszák egymással, még távoli csapatok esetében is.
- A Miro könyvtára több tucatnyi, azonnal használható csapatmunkához szükséges sablonnal rendelkezik.
- Az alapvető integrációs lehetőségek olyan népszerű eszközökhöz kapcsolódnak, mint a Jira, a Trello és a Slack.
A Miro korlátai
- Ez egy remek projekt-együttműködési eszköz, de funkcionalitása meglehetősen korlátozott; ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőle, ezt az együttműködési szoftvert más projektmenedzsment alkalmazásokhoz kell kapcsolnia.
Miro árak
- Ingyenes
- Kezdő ár: 8 USD/tag/hónap, éves számlázással
- Üzleti: 16 USD/tag/hónap, éves számlázással
- Vállalati: Árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 4900 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
6. Freedcamp (A legjobb ügyfél-együttműködéshez)
A Freedcamp projekt-együttműködési szoftvere minden méretű csapatnak megfelel, a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig. Minden alapvető funkciót lefed, például lehetővé teszi a csapattagok számára, hogy feladatokat hozzanak létre, határidőket állítsanak be és testreszabható nézetekkel kezeljék a projekteket.
A felsorolt projekt-együttműködési szoftverekkel ellentétben ez a platform beépített CRM-eszközökkel és számlázási funkciókkal büszkélkedhet. Ezzel az egyik legjobb projekt-együttműködési eszköz azok számára, akiknek ügyfélkezeléshez is segítségre van szükségük.
A Freedcamp legjobb funkciói
- Az időkövető eszköz betekintést nyújt a munkaidő felhasználásába és a klienseknek számlázandó összegekbe.
- A hibajelentő eszköz lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy azonosítsák a problémákat, és azokat a legjobb problémamegoldóknak rendeljék hozzá.
- A keresési funkcióval ellátott wiki funkció javítja a tudásmenedzsmentet, és a szervezet dokumentációját egy központi helyen tárolja, amely minden csapattag számára elérhető.
- A projektmenedzserek egyes feladatokat privátként jelölhetnek meg, így a tagok jobban kontrollálhatják, hogy mások mit láthatnak a teendőlistájukon.
A Freedcamp korlátai
- A beépített CRM-rendszer nem kínál annyi funkciót, mint egy dedikált CRM-platform.
- A projekt együttműködési eszközök nem teszik lehetővé, hogy feladatokat rendeljen több csapattaghoz.
Freedcamp árak
- Ingyenes
- Előny: 1,49 USD felhasználónként havonta, éves számlázással
- Üzleti: 7,49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Vállalati: 16,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
Freedcamp értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (460+ értékelés)
7. Flock (A legjobb kis projektcsapatok közötti kommunikációhoz)
A Flock egy kommunikációs és projekt-együttműködési szoftverplatform, amely egyszerű, költséghatékony projektmenedzsment eszközökre összpontosít. Célja egy olyan csapat-ökoszisztéma létrehozása, amely megakadályozza a figyelemelterelést és a felesleges kontextusváltást.
A Flock segítségével a csapatok csatornákon és közvetlen üzenetküldésen keresztül valós időben kommunikálhatnak, elősegítve az együttműködést és a csapatmunkát. A platform megosztott teendőlistája segít a csapatoknak hatékonyabban kezelni feladataikat, és mindenki számára biztosítja az egységes tájékozottságot.
Kiváló integrációs lehetőségek állnak rendelkezésre az ismétlődő feladatok csökkentése és a termelékenység növelése érdekében.
A Flock legjobb funkciói
- A fájlmegosztás biztosítja az információk biztonságát és rendezettségét, függetlenül attól, hogy kinek van rá szüksége.
- A megosztott teendőlisták lehetővé teszik a csapatok számára, hogy közösen hozzák létre és kezeljék feladatlistájukat.
- Ez a projekt együttműködési szoftverplatform integrálható a legtöbb mainstream termelékenységi alkalmazással és szolgáltatással, így a csapat tagjai központosíthatják más platformokról származó adataikat.
A Flock korlátai
- Bár robusztus kommunikációs funkciókkal rendelkezik, egyes felhasználóknak a projektmenedzsment funkciók kissé hiányosnak tűnhetnek.
Flock árak
- Ingyenes
- Előny: 4,50 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot
Flock értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (235+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
8. Slack (A legjobb valós idejű projekt-együttműködéshez)
A Slack egy széles körben használt kommunikációs és projekt-együttműködési eszköz, amely összekapcsolódik olyan népszerű projektmenedzsment platformokkal, mint az Asana és a Trello. A Slack segítségével a csapatok dedikált projektcsatornákon és közvetlen üzeneteken keresztül kommunikálhatnak, ami gyorsabb és hatékonyabb kommunikációt tesz lehetővé.
A még nagyobb funkcionalitás érdekében a csapat tagjai integrálhatnak botokat, amelyek emlékeztetőket küldenek, segítenek az ütemezésben, vagy értesítik a csapat tagjait, ha megjelöltek őket.
A Slack kiváló fájlmegosztási lehetőségeket is kínál, így a projektcsapatok bármikor hozzáférhetnek a szükséges dokumentumokhoz.
A Slack legjobb funkciói
- A hatékony keresőfunkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy hozzáférjenek a korábbi beszélgetésekhez, így semmi sem vész el.
- Hozzon létre különböző csatornákat a csapatok, osztályok és projektek számára, hogy mindenki rendezett módon tudjon kommunikálni.
- A Slack integrálható naptáralkalmazásokkal, így könnyedén láthatja, hol vannak az emberek, vagy min dolgoznak, anélkül, hogy el kellene hagynia a Slacket.
A Slack korlátai
- Bár a Slack az egyik legjobb online együttműködési eszköz, ha gyors csapatkommunikációra van szükség, hiányoznak belőle azok a kulcsfontosságú projektmenedzsment funkciók, amelyek más projekt-együttműködési eszközökben megtalálhatók.
A Slack árai
- Ingyenes
- Előny: 7,25 USD/hó
- Business+: 12,50 USD/hó
- Vállalatok: Kérjen árajánlatot
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)
9. Podio (A legjobb a projektcsapatok közötti kommunikációhoz)
A Podio a projektadatokat egy gyönyörűen megtervezett, együttműködésen alapuló projektmenedzsment szoftverplatformba helyezi. A Podio-n belül a csapat igényeinek megfelelő munkaterületeket és alkalmazásokat hozhat létre, így egyedi teret alakíthat ki a projektmenedzsmenthez és a csapat kommunikációjához.
A Podio más platformokkal integrálható, így automatizálja a munkafolyamatokat és kiküszöböli az ismétlődő, időrabló feladatokat. Ez azt jelenti, hogy több idő jut azokra a dolgokra, amelyeket szeret csinálni, és kevesebb időt kell adminisztrációra fordítania.
A Podio legjobb funkciói
- A testreszabott nézetek lehetővé teszik a projektcsapat számára, hogy a számukra legmegfelelőbb módon kapjanak frissítéseket a haladásról, anélkül, hogy bármit is kihagynának.
- Az online együttműködési eszközök integrálhatók a technológiai eszközök összes nagyágyújával, beleértve a Google Drive-ot, az Evernote-ot, a Zendesk-et és még sok mást.
- Időkövetési és alapvető CRM funkciókat kínál, így egy szervezet számára all-in-one platformmá válhat.
A Podio korlátai
- Bár a testreszabási lehetőségek lenyűgözőek, egyes felhasználók számára a testreszabás szintje bonyolultnak és időigényesnek tűnhet.
- A legjobb együttműködési eszközök egy része nem érhető el az ingyenes csomagban.
Podio árak
- Ingyenes
- Plusz: 11,20 USD/hó
- Prémium: 19,20 USD/hó
Podio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (460+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
10. Bit. ai (A legjobb fájlmegosztáshoz csapatok között)
A Bit. ai egy együttműködési platform, amelynek segítségével a csapatok egy központi munkaterületen dolgozhatnak együtt és kezelhetik dokumentumaikat, projektjeiket, feladataikat, kapcsolataikat, jegyzeteiket és egyebeket. Felhőalapú rendszere lehetővé teszi a csapatok számára, hogy biztonságosan tárolják és megosszák egymással a dokumentumokat, miközben szervezettek maradnak, ami zökkenőmentesebb együttműködést tesz lehetővé a különböző helyszíneken dolgozó csapatok között.
Segít a csapatoknak egyetlen megbízható forrás létrehozásában a projektinformációkhoz, lehetővé téve a legfrissebb és legrelevánsabb adatokhoz való gyors hozzáférést, amikor arra szükség van.
A Bit. ai legjobb funkciói
- Több munkaterület különböző funkciókhoz és csapatokhoz
- Intelligens keresés kulcsszavak, címek, leírások és források alapján
- Integrációk a SharePoint, OneDrive, Google Drive és Box szolgáltatással
A Bit. ai korlátai
- A korlátlan dokumentumok fizetős funkciók.
Bit. ai árak
- Ingyenes
- Előny: 8 USD/hó/tag
- Üzleti: 15 USD/hó/tag
Bit. ai értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (5+ értékelés)
11. Asana (A legjobb csapatmunkához)
Az Asana egy sokoldalú projektmenedzsment platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a munka egyszerű szervezését, nyomon követését és kezelését. Olyan funkciókat kínál, mint a feladatkiosztás, a projekt ütemtervek és a munkafolyamatok automatizálása, amelyek növelik a termelékenységet és javítják az együttműködést.
Az Asana segítségével a projektmenedzserek részletes projektterveket készíthetnek, prioritásokat állíthatnak fel, és biztosíthatják, hogy mindenki a közös célok felé törekedjen.
Az Asana legjobb funkciói
- Az idővonal ( Gantt-diagramok ) vizualizálja a projektterveket, lehetővé téve a csapatok számára a menetrendek kidolgozását és szükség szerinti módosítását.
- A munkafolyamat-készítő automatizálhatja a rutin feladatokat és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre a folyamatok egyszerűsítése és a kézi munka csökkentése érdekében.
- Az integrációk összekapcsolják az Asanát más alapvető eszközökkel, mint például a Slack, a Microsoft Teams és a Google Drive, hogy egységes munkakörnyezetet teremtsenek.
Az Asana korlátai
- Más projektmenedzsment eszközökhöz képest kevésbé testreszabható
- Egyes felhasználók számára a sokféle funkció kezdetben túlnyomó lehet, és időre van szükségük, hogy teljes mértékben alkalmazkodjanak a platformhoz.
Az Asana árai
- Személyes: Ingyenes
- Starter: 8,50 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 19,21 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- Enterprise +: Egyedi árazás
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)
12. Trello (A legjobb Kanban-stílusú projektmegosztáshoz)
A Trello egy felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amely Kanban táblákat, listákat és kártyákat használ, hogy segítse a csapatokat a feladatok és projektek szervezésében. Vizuális megközelítése megkönnyíti a haladás nyomon követését és a hatékony együttműködést.
A projektmenedzserek részletes projekt táblákat hozhatnak létre, feladatokat oszthatnak ki és határidőket állíthatnak be, biztosítva ezzel a csapaton belüli átláthatóságot és felelősségvállalást.
A Trello legjobb funkciói
- Testreszabható táblák, amelyeket a projekt igényeihez igazíthat, lehetővé téve a feladatok és a munkafolyamatok rugalmas szervezését.
- Power-Ups (integrációk) olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Jira a folyamatok egyszerűsítése érdekében
- Butler automatizálás az ismétlődő feladatok automatizálásához, a kézi munkavégzés csökkentéséhez és a hatékonyság növeléséhez
A Trello korlátai
- Bár a Trello kiválóan alkalmas egyszerű projektekhez, előfordulhat, hogy nem rendelkezik a komplex projektmenedzsment igényeinek megfelelő fejlett funkciókkal.
A Trello árai
- Ingyenes
- Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)
13. Jira (A legjobb szoftver- és műszaki csapatok számára)
A Jira egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amelyet elsősorban szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek. Megkönnyíti az agilis projektmenedzsmentet, a problémák nyomon követését és a hibák jelentését, lehetővé téve a csapatok számára a szoftverek hatékony tervezését, nyomon követését és kiadását.
A projektmenedzserek a Jira segítségével részletes ütemterveket készíthetnek, sprinteket kezelhetnek és nyomon követhetik az előrehaladást, hogy biztosítsák a projekt időbeni megvalósítását.
A Jira legjobb funkciói
- A Scrum és Kanban táblák támogatása lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamatok hatékony kezelését és az előrehaladás vizualizálását.
- A testreszabható munkafolyamatok illeszkednek csapata folyamataihoz, biztosítva a rugalmasságot és az irányítást a projektmenedzsment felett.
- A fejlett jelentéskészítési funkciók valós idejű betekintést nyújtanak a testreszabható jelentések és irányítópultok segítségével, amelyekkel nyomon követhető a csapat teljesítménye és a projekt állapota.
A Jira korlátai
- A funkciók összetettsége miatt az új felhasználóknak nehéz lehet megtanulni a használatukat, és időbe telik, mire elsajátítják azokat.
- Lehet, hogy ez nem a leghasznosabb szoftver nem IT-csapatok számára.
Jira árak
- Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)
- Alapcsomag: 7,53 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 13,53 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)
14. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365 felhasználók számára)
A Microsoft Teams egy együttműködési platform, amely csevegést, videotalálkozókat, fájltárolást és alkalmazásintegrációt kombinál. Lehetővé teszi a zökkenőmentes kommunikációt és együttműködést a projektcsapatokon belül, növelve a termelékenységet és a csapatmunkát.
A projektmenedzserek szervezhetnek értekezleteket, megoszthatnak dokumentumokat és valós időben együttműködhetnek, így biztosítva, hogy mindenki kapcsolatban maradjon és tájékozott legyen.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Az integrált Office 365 alkalmazások lehetővé teszik, hogy közvetlenül a platformon belül együttműködjön Word-, Excel- és PowerPoint-dokumentumokon.
- A különböző projektekhez vagy részlegekhez dedikált csatornák segítenek a beszélgetések és erőforrások hatékony szervezésében.
- Az egyszerű értekezlet-ütemezés és -felvétel megkönnyíti a kommunikációt és az információk megosztását.
A Microsoft Teams korlátai
- Egyes felhasználók számára a felület bonyolultnak tűnhet, és a nem Microsoft eszközökkel való integráció is kihívást jelenthet.
A Microsoft Teams árai
- Ingyenes
- Fizetős csomagok a Microsoft 365 előfizetés részeként, amelynek ára felhasználónként havi 4 dollártól kezdődik.
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 15 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9700+ értékelés)
15. Basecamp (A legjobb egyszerű projektmenedzsmenthez kis csapatok számára)
Ez egy projektmenedzsment és együttműködési szoftver, amelynek célja a projektkövetés egyszerűsítése. Központosítja az összes projektkommunikációt, frissítést, teendőlistát stb., hogy javítsa a csapatok közötti átláthatóságot és együttműködést.
Könnyen használható és intuitív kialakítású, ez egy remek projektmenedzsment együttműködési eszköz kis csapatok számára, akik egyszerű projektekben dolgoznak együtt. A gyakran használt teendőlistákat sablonként is elmentheti, így időt takaríthat meg a jövőbeli projektekben.
A Basecamp legjobb funkciói
- A kommunikációs funkciók, mint például a üzenőfalak, a csevegés és a bejelentkezések, javítják a csapat kommunikációját és együttműködését a projekt során.
- A drag-and-drop projektcsomagok segítségével a csapatok portfólió szinten követhetik nyomon a projekteket.
- Az interaktív Hill-diagramok és a Kanban-szerű kártyák megkönnyítik a feladatok nyomon követését.
A Basecamp korlátai
- A mérföldkövek és függőségek láthatóságának hiánya megnehezíti a feladatok kezelését.
- Nincs natív időkövetés
A Basecamp árai
- Ingyenes
- Plusz: 15 USD/hó felhasználónként
- Pro Unlimited: 349 USD/hó egy szervezet számára
Basecamp értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 14 400 értékelés)
Miért érdemes a projektcsapatoknak együttműködési eszközöket használniuk?
A megfelelő eszközök nélkül a projektek kezelése olyan lehet, mintha egyszerre túl sok labdával zsonglőrködne. A projektmenedzsment együttműködési eszközök célja, hogy a csapatmunka zökkenőmentesebb, hatékonyabb és kevésbé stresszes legyen. Íme néhány ok, amiért projektcsapatának érdemes megfontolnia ezek használatát:
- Központosított kommunikáció: Nincs több elveszett e-mail vagy szétszórt frissítés. Az együttműködési eszközök egyetlen platformot biztosítanak, ahol minden megbeszélés, frissítés és fájl megtalálható, így mindenki könnyen lépést tud tartani a fejleményekkel.
- Egyszerű feladatkövetés: Ha világos áttekintésünk van arról, ki mit csinál és mikor, a csapatok kevésbé valószínű, hogy elmulasztják a határidőket. A legtöbb feladatkezelő platform figyelmeztetéseket és emlékeztetőket tartalmaz, hogy minden a terv szerint haladjon.
- Valós idejű együttműködés: Akár távoli, akár hibrid, akár helyszíni csapatról van szó, ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy mindenki valós időben együttműködjön, fenntartva a lendületet.
- Dokumentumok megosztása és tárolása: Könnyedén ossza meg fájljait, kezelje a verziókat, és gondoskodjon arról, hogy a legfrissebb projektdokumentumok mindig elérhetők legyenek a csapat számára.
- Fokozott felelősségvállalás: A feladatok kiosztása és az előrehaladás nyomon követése biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségi körével, így az egész csapat a terv szerint haladhat.
A projektmenedzsment együttműködési eszközök használata segít a csapatoknak csökkenteni a félreértéseket, szervezettnek maradni és a sikeres projektek megvalósítására koncentrálni.
Találja meg a csapatának legmegfelelőbb projekt-együttműködési szoftvert
A megfelelő projekt-együttműködési eszköz jelentősen befolyásolja csapata sikerét. A legjobb projektmenedzsment szoftver pedig katalizátorként hathat a jobb csapatmunkára és a termelékenységre, ha tartalmazza a legjobb online együttműködési eszközök összes kulcsfontosságú funkcióját, de közvetlenül integrálható a meglévő projektmenedzsment platformjába.
A ClickUp segítségével már ma ingyenesen kipróbálhatja a kollaboratív projektmenedzsment művészetét.
A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment együttműködési eszköz, amely zökkenőmentesen integrálja a feladatkezelést, az együttműködést és a kommunikációt egy könnyen használható platformba. Robusztus funkciói lehetővé teszik, hogy megtervezze következő projektjét, miközben az egész csapatot összehangoltan és a terv szerint tartja.
Kezdjen el nagy dolgokat véghez vinni a ClickUp segítségével. Próbálja ki még ma, regisztráljon az örökre ingyenes csomagra!