15 projektmenedzsment együttműködési szoftver csapatok számára 2025-ben

Hogyan működik jelenleg a csapatod a projektmenedzsment terén? Ha még mindig rémálomként éled meg az ismétlődő feladatok nyomon követését, a nem fogadott hívások utánajárását és a végtelen Zoom-megbeszéléseken való részvételt, akkor itt az ideje, hogy fontolóra vedd a projektmenedzsmenthez használható együttműködési eszközöket.

A projektcsapat tagjai hatékonyabb és eredményesebb kommunikációs és együttműködési módszerekre van szükségük. A projektmenedzsereknek is egyszerűsíteniük kell munkafolyamataikat, hogy könnyebben tudjanak megbirkózni a hatalmas teendőlistákkal és sikeresen megvalósítani a projekteket. Itt jönnek képbe a modern projektmenedzsment együttműködési eszközök.

Ebben az útmutatóban felfedezheti a legjobb online együttműködési eszközöket a projektmenedzsmenthez. Mindegyikük alapvető projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, beleértve a valós idejű együttműködést, a több projekt nyomon követésének lehetőségét és a harmadik féltől származó integrációkat, az azonnali üzenetküldéstől a projektfrissítések megosztásáig.

Ha még nem ismeri a projektmenedzsment szoftvereket, könnyen el lehet tévedni a projekt együttműködési eszközök széles választékában. Számos termelékenységi alkalmazás ígéri, hogy segít megnövelni a napi teljesítményét, de nem mindegyik hoz eredményt.

Amikor projektmenedzsment szoftvert és csapatmunkát támogató eszközöket keres, érdemes figyelni az alábbi funkciókra:

Feladatkezelés: Keressen olyan együttműködési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a feladatok létrehozását, delegálását, nyomon követését és kezelését a csapat egészében.

Valós idejű kommunikáció: Ne várjon tovább az e-mailekre és visszahívásokra. A legjobb Ne várjon tovább az e-mailekre és visszahívásokra. A legjobb online együttműködési eszközök olyan kommunikációs funkciókat integrálnak, mint a videokonferencia , a csoportos csevegés és a fórumok, hogy előre mozdítsák a beszélgetést.

Dokumentumkezelés: A fájlmegosztás remek módja A fájlmegosztás remek módja a csapat együttműködésének javításának, különösen, ha a platformon belül megoszthatja a fájlokat, és egyidejűleg dolgozhat ugyanazon a dokumentumon. A hatékony dokumentum-együttműködés elengedhetetlen funkciója a választott platformnak.

Skálázhatóság: Ahogy a csapata növekszik, olyan eszközre lesz szüksége, amely Önnel együtt tud növekedni.

Integrációs képességek: A csapat A csapat együttműködési szoftverének össze kell kapcsolódnia az összes kedvenc alkalmazásával és platformjával, kiterjesztve azok funkcionalitását és szervesebbé téve őket a mindennapi munkában.

Kiváló felhasználói élmény: Természetesen bármelyik projektmenedzsment szoftvert is választ, annak könnyen használhatónak és intuitív felülettel kell rendelkeznie. Minél hamarabb tudja hatékonyan használni, annál jelentősebb lesz a pozitív hatása a munkájára.

Ingyenes csomag: A legtöbb eszköz ingyenes próbaverziót vagy demót kínál. Néhány, mint például a ClickUp, akár A legtöbb eszköz ingyenes próbaverziót vagy demót kínál. Néhány, mint például a ClickUp, akár örökre ingyenes csomagot is kínál. Használja ki ezeket, hogy megnézze, hogyan működik az eszköz a mindennapi munkában. Vonja be a csapat tagjait a tesztelésbe, és gyűjtsön visszajelzéseket tőlük, mielőtt végleges döntést hozna.

A megfelelő projektmenedzsment együttműködési eszköz kiválasztása átalakíthatja csapata munkáját. Szánjon időt a lehetőségek alapos értékelésére – hálás lesz magának, amikor projektjei minden eddiginél zökkenőmentesebben fognak zajlani!

Olvassa el még: Hogyan javítható a folyamatok hatékonysága a szervezet egészében?

A 15 legjobb együttműködési projektmenedzsment szoftver

Készen áll a legjobb projekt-együttműködési eszköz kiválasztására, hogy komplex projekteket is könnyedén kezelhessen? Megvizsgáltuk a piacon elérhető legnépszerűbb projektmenedzsment együttműködési eszközöket, és kiválasztottuk a legproduktívabb csapatok számára leginkább ajánlott tíz eszközt.

1. ClickUp (A legjobb integrált együttműködéshez, munkához és projektmenedzsmenthez)

Kezdje el a ClickUp használatát A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

A ClickUp egy all-in-one megoldás a projektmenedzsmenthez, függetlenül attól, hogy egyenként kezeli a projekteket, vagy egyszerre több felhasználót és számos projekttervet irányít. A rendkívül felhasználóbarát platform lehetővé teszi a projektcsapatok és fejlesztőcsapatok számára, hogy a komplex projekteket kisebb feladatokra bontsák, és az összes információt egy központi platformon tárolják.

A csapat együttműködési képességei is páratlanok, mivel mindenki hozzáférhet a valós idejű adatokhoz, és ugyanazon az oldalon maradhat, miközben a projektmenedzserek végigmegyek a teendőlistán.

A virtuális táblák, az audio- és videohívás funkciókkal ellátott valós idejű csevegés és a közös dokumentáció segítségével a ClickUp segít a projektcsapatoknak gyorsabban elvégezni a feladatokat.

A projektmenedzsment platform kiváló testreszabási és integrációs lehetőségeket is kínál. Ez azt jelenti, hogy a projektcsapatok összekapcsolhatják a jelenlegi technológiai rendszerükkel, és egyszerűsíthetik a munkafolyamatokat, kiküszöbölve az ismétlődő adminisztratív feladatokat, így a csapat tagjai energiájukat és erőfeszítéseiket szakosodott készségeikre összpontosíthatják.

Azok a csapatok, akik azonnal munkába szeretnének állni, imádni fogják a platform ingyenes projektmenedzsment sablonjait, amelyek másodpercek alatt új munkaterületeket hoznak létre. Kezdje el a ClickUp projektmenedzsment sablonjával!

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektmenedzsment sablonja, komplex igényekhez tervezett fejlett funkciókkal

Sok előnye van az ingyenes, könnyen használható, együttműködésen alapuló projektmenedzsment szoftvereknek, amelyek célja, hogy segítsék a projektcsapatokat nagy célok elérésében rövidebb idő alatt.

A ClickUp legjobb funkciói

A feladatokhoz, dokumentumokhoz és csevegéshez kapcsolódó virtuális ClickUp táblák valós idejű ötletelést és folyamatmegbeszéléseket tesznek lehetővé, amelyek gyorsan cselekvéshez vezethetnek.

AI-alapú feladatlétrehozás, projektfrissítések, értekezletek jegyzőkönyveinek összefoglalása stb. a ClickUp Brain segítségével, hogy a csapatok mindig naprakészek legyenek.

A ClickUp Chat integrálja az azonnali üzenetküldést és az audio-/videohívásokat a feladatokkal és dokumentumokkal, így a csapat tagjai soha nem veszítik el a kontextust.

A részletes jelentéskészítő eszközök segítségével a projektmenedzserek mélyrehatóan elemezhetik csapataik adatait, nyomon követhetik az előrehaladást, és visszajelzéseket kaphatnak például a feladatok időigényéről és a korábbi projektek termelékenységi trendjeiről, így a menedzserek jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhatnak a következő projektről, vagy azonosíthatják a jelenlegi projekt akadályait.

Több mint 1000 integrációs lehetőség segítségével a csapat tagjai összekapcsolhatják a ClickUp-ot olyan online együttműködési eszközökkel, mint a Google Drive, a Microsoft Teams, a Slack, a Loom, a Microsoft Office és még sok más.

A ClickUp korlátai

A ClickUp munkaterületének néhány nézet még nem érhető el mobil eszközökön, de a frissítések már folyamatban vannak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Olvassa el még: A legjobb vállalati együttműködési eszközök

2. AdaptiveWork (A legjobb a csapatok közötti erőforrás-kezeléshez)

Az AdaptiveWork segítségével

Projektmenedzsment platformként az AdaptiveWork (korábban Clarizen) segíthet a projektmenedzsereknek a munkafolyamatok racionalizálásában, a feladatok automatizálásában és a jobb kommunikáció elősegítésében. Például az együttműködési szoftver lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy néhány kattintással részletes Gantt-diagramokat és projektütemterveket készítsenek, így a rejtélyes mérföldkövek és a homályos ütemtervek a múlté.

Az AdaptiveWork valós idejű áttekintést nyújt minden feladatról, így a csapatok tisztában vannak a projektben zajló események előrehaladásával. Ez elősegíti a folyamatok átláthatóságát, a projektben érdekelt felek folyamatos tájékoztatását, valamint a felelősségvállalás és a csapatmunka kialakítását.

Ez egy kiváló projekt-együttműködési szoftverplatform is a csapatmenedzsmenthez, amely lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy megosszák a frissítéseket és gyorsan alkalmazkodjanak a változásokhoz.

Az AdaptiveWork legjobb funkciói

A kapacitástervező eszközök és az erőforrás-kezelés segítségével a projektmenedzserek láthatják, hogy ki áll rendelkezésre és ki van túlterhelve az egyes projektekben.

A portfóliókezelés lehetővé teszi a projektmenedzser számára, hogy a csapatok, osztályok és platformok munkáját központosítsa, így minden pontosan ott van, ahol kell.

A robusztus igénykezelési funkciók segítségével a projektmenedzserek nyomon követhetik, kezelhetik és prioritásba sorolhatják a feladatokat, így semmi sem veszik el a zűrzavarban.

Az AdaptiveWork korlátai

Ez az ingyenes projektmenedzsment együttműködési eszköz rengeteg funkcióval rendelkezik, és ezekhez az opciókhoz lehet, hogy hozzá kell szokni.

AdaptiveWork árak

Kérjen árajánlatot

AdaptiveWork értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (530+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (170+ értékelés)

3. Proofhub (A legjobb kreatív csapatok együttműködéséhez)

via Proofhub

A Proofhbub egy felhasználóbarát projektmenedzsment és csapatmunkát támogató szoftver, amelynek célja a kommunikáció egyszerűsítése és a termelékenység javítása. Ez a projektmunkát támogató eszköz mindent rendszerez, miközben nyomon követi a projekt előrehaladását és naprakészen tartja a csapat tagjait. A csapatok a szoftver segítségével feladatokat hozhatnak létre, nyomon követhetik az előrehaladást, határidőket állíthatnak be és megtekinthetik az ütemtervet a Kanban táblákon.

Vannak még praktikus fórumok is, ahol a csapat tagjai megoszthatják ötleteiket. Az online ellenőrzési funkciókkal rendelkező együttműködési eszközök használata lehetővé teszi a csapatok valós idejű együttműködését dokumentumok, tervek és egyéb anyagok terén. A csapat tagjai felgyorsíthatják a jóváhagyási folyamatot, elkerülhetik a módosítási előzményekkel kapcsolatos akadályokat, és egyúttal biztosíthatják, hogy mindenki ötletei meghallgatásra kerüljenek.

A Proofhub legjobb funkciói

A könnyű feladatkezelés lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy rögzítsék és delegálják a feladatokat , miközben a munkamegjelenéseket a projektcsapat preferenciáihoz igazíthatják.

Az online együttműködési eszközök segítségével a projektmenedzserek gyorsan beszélgetéseket kezdeményezhetnek és közvetlenül a platformon küldhetnek visszajelzéseket.

A táblázatos nézet segít a csapat tagjainak vizualizálni a projekt előrehaladását és felismerni az esetleges akadályokat, amelyek visszatartják a csapatot.

A Proofhub korlátai

A projekt együttműködési szoftverplatform nagyon korlátozott integrációs lehetőségeket kínál, ezért a projektmenedzsereknek fel kell adniuk kedvenc együttműködési eszközeiket és platformjaikat, és helyette a Proofhubon belül kell megoldást találniuk.

Az ár egyesek számára problémát jelenthet, mivel nincs ingyenes csomag, amellyel kipróbálhatnák az együttműködési funkciókat.

A Proofhub árai

Essential : 45 USD/hó, éves számlázással

Ultimate Control: 89 USD havonta, éves számlázással

Proofhub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Olvassa el még: A legjobb ProofHub alternatívák

4. Height (legalkalmasabb külső csapatokkal való együttműködéshez)

via Height

A Height projektmenedzsment együttműködési eszközei az egyszerűséget helyezik előtérbe. Kezdje a feladatok táblázatokban történő kezelésével, majd egy kattintással alakítsa át őket Kanban táblává, Gantt-diagrammá vagy naptárrá. A projektmenedzserek a feladatokon keresztül központosíthatják az összes projektinformációt a platformon belül, így minden rendezett marad, és a résztvevők számára teljes körűen nyomon követhető a projekt előrehaladása.

A Height projektmegosztó szoftvere valós idejű frissítésekkel segít a csapat tagjainak a projekt előrehaladásával kapcsolatos koncentrációban és produktivitásban.

A legjobb funkciók

Az azonnali üzenetküldés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek, a projekt állapotának frissítéseivel és beágyazott médiával, hogy kontextust adjanak hozzá.

Az intuitív felület megkönnyíti a csapatok számára az együttműködési szoftver bevezetését és az első naptól való használatát.

A vendég együttműködés lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy ügyfeleket , vállalkozókat és más projektben érdekelt feleket meghívjanak , hogy visszajelzést adjanak a feladatokról és kezeljék a projekteket, miközben a projekt többi adata biztonságban marad.

Magassági korlátozások

A Height, mint az egyik legújabb projektmenedzsment szoftver és csapatmunkát támogató eszköz, kevesebb integrációs lehetőséget kínál, mint más platformok.

Magas ár

Ingyenes

Csapat: 6,99 USD/tag/hónap

Vállalatok: Kérjen árajánlatot

Magassági értékelések és vélemények

G2: n/a

Capterra: n/a

5. Miro (a legjobb vizuális együttműködéshez)

Via Miro

A Miro digitális együttműködést biztosít egy vizuális platformon. Virtuális táblaként a Miro lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben ötleteljenek, tervezzenek és együttműködjenek. Ezért ez a projekt-együttműködési szoftver különösen népszerű a kreatív ügynökségek körében. Intuitív felülettel és kiváló sablonválasztékkal rendelkezik, amelyekkel a projektcsapat azonnal megkezdheti az ötletelést.

A Miro segítségével a projektcsapat tagjai ugyanabban a helyiségben tartózkodás nélkül is szabadjára engedhetik kreativitásukat. Virtuális jegyzetlapok és szórakoztató interaktív diagramok is rendelkezésre állnak, amelyekkel gyorsan elindítható az online projektmunkában való együttműködés.

A Miro legjobb funkciói

A valós idejű online együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapatok számára, hogy ötleteiket megosszák egymással, még távoli csapatok esetében is.

A Miro könyvtára több tucatnyi, azonnal használható csapatmunkához szükséges sablonnal rendelkezik.

Az alapvető integrációs lehetőségek olyan népszerű eszközökhöz kapcsolódnak, mint a Jira, a Trello és a Slack.

A Miro korlátai

Ez egy remek projekt-együttműködési eszköz, de funkcionalitása meglehetősen korlátozott; ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőle, ezt az együttműködési szoftvert más projektmenedzsment alkalmazásokhoz kell kapcsolnia.

Miro árak

Ingyenes

Kezdő ár: 8 USD/tag/hónap, éves számlázással

Üzleti: 16 USD/tag/hónap, éves számlázással

Vállalati: Árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Olvassa el még: A legjobb digitális táblaszámítógépes programok

6. Freedcamp (A legjobb ügyfél-együttműködéshez)

Via Freedcamp

A Freedcamp projekt-együttműködési szoftvere minden méretű csapatnak megfelel, a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig. Minden alapvető funkciót lefed, például lehetővé teszi a csapattagok számára, hogy feladatokat hozzanak létre, határidőket állítsanak be és testreszabható nézetekkel kezeljék a projekteket.

A felsorolt projekt-együttműködési szoftverekkel ellentétben ez a platform beépített CRM-eszközökkel és számlázási funkciókkal büszkélkedhet. Ezzel az egyik legjobb projekt-együttműködési eszköz azok számára, akiknek ügyfélkezeléshez is segítségre van szükségük.

A Freedcamp legjobb funkciói

Az időkövető eszköz betekintést nyújt a munkaidő felhasználásába és a klienseknek számlázandó összegekbe.

A hibajelentő eszköz lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy azonosítsák a problémákat, és azokat a legjobb problémamegoldóknak rendeljék hozzá.

A keresési funkcióval ellátott wiki funkció javítja a tudásmenedzsmentet, és a szervezet dokumentációját egy központi helyen tárolja, amely minden csapattag számára elérhető.

A projektmenedzserek egyes feladatokat privátként jelölhetnek meg, így a tagok jobban kontrollálhatják, hogy mások mit láthatnak a teendőlistájukon.

A Freedcamp korlátai

A beépített CRM-rendszer nem kínál annyi funkciót, mint egy dedikált CRM-platform.

A projekt együttműködési eszközök nem teszik lehetővé, hogy feladatokat rendeljen több csapattaghoz.

Freedcamp árak

Ingyenes

Előny: 1,49 USD felhasználónként havonta, éves számlázással

Üzleti: 7,49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: 16,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Freedcamp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (460+ értékelés)

7. Flock (A legjobb kis projektcsapatok közötti kommunikációhoz)

via Flock

A Flock egy kommunikációs és projekt-együttműködési szoftverplatform, amely egyszerű, költséghatékony projektmenedzsment eszközökre összpontosít. Célja egy olyan csapat-ökoszisztéma létrehozása, amely megakadályozza a figyelemelterelést és a felesleges kontextusváltást.

A Flock segítségével a csapatok csatornákon és közvetlen üzenetküldésen keresztül valós időben kommunikálhatnak, elősegítve az együttműködést és a csapatmunkát. A platform megosztott teendőlistája segít a csapatoknak hatékonyabban kezelni feladataikat, és mindenki számára biztosítja az egységes tájékozottságot.

Kiváló integrációs lehetőségek állnak rendelkezésre az ismétlődő feladatok csökkentése és a termelékenység növelése érdekében.

A Flock legjobb funkciói

A fájlmegosztás biztosítja az információk biztonságát és rendezettségét, függetlenül attól, hogy kinek van rá szüksége.

A megosztott teendőlisták lehetővé teszik a csapatok számára, hogy közösen hozzák létre és kezeljék feladatlistájukat.

Ez a projekt együttműködési szoftverplatform integrálható a legtöbb mainstream termelékenységi alkalmazással és szolgáltatással, így a csapat tagjai központosíthatják más platformokról származó adataikat.

A Flock korlátai

Bár robusztus kommunikációs funkciókkal rendelkezik, egyes felhasználóknak a projektmenedzsment funkciók kissé hiányosnak tűnhetnek.

Flock árak

Ingyenes

Előny: 4,50 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (235+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

8. Slack (A legjobb valós idejű projekt-együttműködéshez)

Via Slack

A Slack egy széles körben használt kommunikációs és projekt-együttműködési eszköz, amely összekapcsolódik olyan népszerű projektmenedzsment platformokkal, mint az Asana és a Trello. A Slack segítségével a csapatok dedikált projektcsatornákon és közvetlen üzeneteken keresztül kommunikálhatnak, ami gyorsabb és hatékonyabb kommunikációt tesz lehetővé.

A még nagyobb funkcionalitás érdekében a csapat tagjai integrálhatnak botokat, amelyek emlékeztetőket küldenek, segítenek az ütemezésben, vagy értesítik a csapat tagjait, ha megjelöltek őket.

A Slack kiváló fájlmegosztási lehetőségeket is kínál, így a projektcsapatok bármikor hozzáférhetnek a szükséges dokumentumokhoz.

Nézze meg a legjobb Slack-versenytársakat!

A Slack legjobb funkciói

A hatékony keresőfunkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy hozzáférjenek a korábbi beszélgetésekhez, így semmi sem vész el.

Hozzon létre különböző csatornákat a csapatok, osztályok és projektek számára, hogy mindenki rendezett módon tudjon kommunikálni.

A Slack integrálható naptáralkalmazásokkal, így könnyedén láthatja, hol vannak az emberek, vagy min dolgoznak, anélkül, hogy el kellene hagynia a Slacket.

A Slack korlátai

Bár a Slack az egyik legjobb online együttműködési eszköz, ha gyors csapatkommunikációra van szükség, hiányoznak belőle azok a kulcsfontosságú projektmenedzsment funkciók, amelyek más projekt-együttműködési eszközökben megtalálhatók.

A Slack árai

Ingyenes

Előny: 7,25 USD/hó

Business+: 12,50 USD/hó

Vállalatok: Kérjen árajánlatot

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Hasonlítsa össze a Slacket és az Asanát!

9. Podio (A legjobb a projektcsapatok közötti kommunikációhoz)

via Podio

A Podio a projektadatokat egy gyönyörűen megtervezett, együttműködésen alapuló projektmenedzsment szoftverplatformba helyezi. A Podio-n belül a csapat igényeinek megfelelő munkaterületeket és alkalmazásokat hozhat létre, így egyedi teret alakíthat ki a projektmenedzsmenthez és a csapat kommunikációjához.

A Podio más platformokkal integrálható, így automatizálja a munkafolyamatokat és kiküszöböli az ismétlődő, időrabló feladatokat. Ez azt jelenti, hogy több idő jut azokra a dolgokra, amelyeket szeret csinálni, és kevesebb időt kell adminisztrációra fordítania.

A Podio legjobb funkciói

A testreszabott nézetek lehetővé teszik a projektcsapat számára, hogy a számukra legmegfelelőbb módon kapjanak frissítéseket a haladásról, anélkül, hogy bármit is kihagynának.

Az online együttműködési eszközök integrálhatók a technológiai eszközök összes nagyágyújával, beleértve a Google Drive-ot, az Evernote-ot, a Zendesk-et és még sok mást.

Időkövetési és alapvető CRM funkciókat kínál, így egy szervezet számára all-in-one platformmá válhat.

A Podio korlátai

Bár a testreszabási lehetőségek lenyűgözőek, egyes felhasználók számára a testreszabás szintje bonyolultnak és időigényesnek tűnhet.

A legjobb együttműködési eszközök egy része nem érhető el az ingyenes csomagban.

Podio árak

Ingyenes

Plusz: 11,20 USD/hó

Prémium: 19,20 USD/hó

Podio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

10. Bit. ai (A legjobb fájlmegosztáshoz csapatok között)

A Bit. ai egy együttműködési platform, amelynek segítségével a csapatok egy központi munkaterületen dolgozhatnak együtt és kezelhetik dokumentumaikat, projektjeiket, feladataikat, kapcsolataikat, jegyzeteiket és egyebeket. Felhőalapú rendszere lehetővé teszi a csapatok számára, hogy biztonságosan tárolják és megosszák egymással a dokumentumokat, miközben szervezettek maradnak, ami zökkenőmentesebb együttműködést tesz lehetővé a különböző helyszíneken dolgozó csapatok között.

Segít a csapatoknak egyetlen megbízható forrás létrehozásában a projektinformációkhoz, lehetővé téve a legfrissebb és legrelevánsabb adatokhoz való gyors hozzáférést, amikor arra szükség van.

A Bit. ai legjobb funkciói

Több munkaterület különböző funkciókhoz és csapatokhoz

Intelligens keresés kulcsszavak, címek, leírások és források alapján

Integrációk a SharePoint, OneDrive, Google Drive és Box szolgáltatással

A Bit. ai korlátai

A korlátlan dokumentumok fizetős funkciók.

Bit. ai árak

Ingyenes

Előny: 8 USD/hó/tag

Üzleti: 15 USD/hó/tag

Bit. ai értékelések és vélemények

G2: 4/5 (15+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

11. Asana (A legjobb csapatmunkához)

via Asana

Az Asana egy sokoldalú projektmenedzsment platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a munka egyszerű szervezését, nyomon követését és kezelését. Olyan funkciókat kínál, mint a feladatkiosztás, a projekt ütemtervek és a munkafolyamatok automatizálása, amelyek növelik a termelékenységet és javítják az együttműködést.

Az Asana segítségével a projektmenedzserek részletes projektterveket készíthetnek, prioritásokat állíthatnak fel, és biztosíthatják, hogy mindenki a közös célok felé törekedjen.

Az Asana legjobb funkciói

Az idővonal ( Gantt-diagramok ) vizualizálja a projektterveket, lehetővé téve a csapatok számára a menetrendek kidolgozását és szükség szerinti módosítását.

A munkafolyamat-készítő automatizálhatja a rutin feladatokat és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre a folyamatok egyszerűsítése és a kézi munka csökkentése érdekében.

Az integrációk összekapcsolják az Asanát más alapvető eszközökkel, mint például a Slack, a Microsoft Teams és a Google Drive, hogy egységes munkakörnyezetet teremtsenek.

Az Asana korlátai

Más projektmenedzsment eszközökhöz képest kevésbé testreszabható

Egyes felhasználók számára a sokféle funkció kezdetben túlnyomó lehet, és időre van szükségük, hogy teljes mértékben alkalmazkodjanak a platformhoz.

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Starter: 8,50 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,21 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise +: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

Olvassa el még: Asana alternatívák

via Trello

12. Trello (A legjobb Kanban-stílusú projektmegosztáshoz)

A Trello egy felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amely Kanban táblákat, listákat és kártyákat használ, hogy segítse a csapatokat a feladatok és projektek szervezésében. Vizuális megközelítése megkönnyíti a haladás nyomon követését és a hatékony együttműködést.

A projektmenedzserek részletes projekt táblákat hozhatnak létre, feladatokat oszthatnak ki és határidőket állíthatnak be, biztosítva ezzel a csapaton belüli átláthatóságot és felelősségvállalást.

A Trello legjobb funkciói

Testreszabható táblák, amelyeket a projekt igényeihez igazíthat, lehetővé téve a feladatok és a munkafolyamatok rugalmas szervezését.

Power-Ups (integrációk) olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Jira a folyamatok egyszerűsítése érdekében

Butler automatizálás az ismétlődő feladatok automatizálásához, a kézi munkavégzés csökkentéséhez és a hatékonyság növeléséhez

A Trello korlátai

Bár a Trello kiválóan alkalmas egyszerű projektekhez, előfordulhat, hogy nem rendelkezik a komplex projektmenedzsment igényeinek megfelelő fejlett funkciókkal.

A Trello árai

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)

Olvassa el még: Trello vs. ClickUp

13. Jira (A legjobb szoftver- és műszaki csapatok számára)

via Jira

A Jira egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amelyet elsősorban szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek. Megkönnyíti az agilis projektmenedzsmentet, a problémák nyomon követését és a hibák jelentését, lehetővé téve a csapatok számára a szoftverek hatékony tervezését, nyomon követését és kiadását.

A projektmenedzserek a Jira segítségével részletes ütemterveket készíthetnek, sprinteket kezelhetnek és nyomon követhetik az előrehaladást, hogy biztosítsák a projekt időbeni megvalósítását.

A Jira legjobb funkciói

A Scrum és Kanban táblák támogatása lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamatok hatékony kezelését és az előrehaladás vizualizálását.

A testreszabható munkafolyamatok illeszkednek csapata folyamataihoz, biztosítva a rugalmasságot és az irányítást a projektmenedzsment felett.

A fejlett jelentéskészítési funkciók valós idejű betekintést nyújtanak a testreszabható jelentések és irányítópultok segítségével, amelyekkel nyomon követhető a csapat teljesítménye és a projekt állapota.

A Jira korlátai

A funkciók összetettsége miatt az új felhasználóknak nehéz lehet megtanulni a használatukat, és időbe telik, mire elsajátítják azokat.

Lehet, hogy ez nem a leghasznosabb szoftver nem IT-csapatok számára.

Jira árak

Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)

Alapcsomag: 7,53 USD/hó felhasználónként

Prémium: 13,53 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Olvassa el még: Jira vs. ClickUp

14. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365 felhasználók számára)

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egy együttműködési platform, amely csevegést, videotalálkozókat, fájltárolást és alkalmazásintegrációt kombinál. Lehetővé teszi a zökkenőmentes kommunikációt és együttműködést a projektcsapatokon belül, növelve a termelékenységet és a csapatmunkát.

A projektmenedzserek szervezhetnek értekezleteket, megoszthatnak dokumentumokat és valós időben együttműködhetnek, így biztosítva, hogy mindenki kapcsolatban maradjon és tájékozott legyen.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Az integrált Office 365 alkalmazások lehetővé teszik, hogy közvetlenül a platformon belül együttműködjön Word-, Excel- és PowerPoint-dokumentumokon.

A különböző projektekhez vagy részlegekhez dedikált csatornák segítenek a beszélgetések és erőforrások hatékony szervezésében.

Az egyszerű értekezlet-ütemezés és -felvétel megkönnyíti a kommunikációt és az információk megosztását.

A Microsoft Teams korlátai

Egyes felhasználók számára a felület bonyolultnak tűnhet, és a nem Microsoft eszközökkel való integráció is kihívást jelenthet.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Fizetős csomagok a Microsoft 365 előfizetés részeként, amelynek ára felhasználónként havi 4 dollártól kezdődik.

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 15 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9700+ értékelés)

Olvassa el még: Microsoft Teams alternatívák és versenytársak

15. Basecamp (A legjobb egyszerű projektmenedzsmenthez kis csapatok számára)

via Basecamp

Ez egy projektmenedzsment és együttműködési szoftver, amelynek célja a projektkövetés egyszerűsítése. Központosítja az összes projektkommunikációt, frissítést, teendőlistát stb., hogy javítsa a csapatok közötti átláthatóságot és együttműködést.

Könnyen használható és intuitív kialakítású, ez egy remek projektmenedzsment együttműködési eszköz kis csapatok számára, akik egyszerű projektekben dolgoznak együtt. A gyakran használt teendőlistákat sablonként is elmentheti, így időt takaríthat meg a jövőbeli projektekben.

A Basecamp legjobb funkciói

A kommunikációs funkciók, mint például a üzenőfalak, a csevegés és a bejelentkezések, javítják a csapat kommunikációját és együttműködését a projekt során.

A drag-and-drop projektcsomagok segítségével a csapatok portfólió szinten követhetik nyomon a projekteket.

Az interaktív Hill-diagramok és a Kanban-szerű kártyák megkönnyítik a feladatok nyomon követését.

A Basecamp korlátai

A mérföldkövek és függőségek láthatóságának hiánya megnehezíti a feladatok kezelését.

Nincs natív időkövetés

A Basecamp árai

Ingyenes

Plusz: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 349 USD/hó egy szervezet számára

Basecamp értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 400 értékelés)

Olvassa el még: Basecamp alternatívák

A megfelelő eszközök nélkül a projektek kezelése olyan lehet, mintha egyszerre túl sok labdával zsonglőrködne. A projektmenedzsment együttműködési eszközök célja, hogy a csapatmunka zökkenőmentesebb, hatékonyabb és kevésbé stresszes legyen. Íme néhány ok, amiért projektcsapatának érdemes megfontolnia ezek használatát:

Központosított kommunikáció: Nincs több elveszett e-mail vagy szétszórt frissítés. Az együttműködési eszközök egyetlen platformot biztosítanak, ahol minden megbeszélés, frissítés és fájl megtalálható, így mindenki könnyen lépést tud tartani a fejleményekkel. Egyszerű feladatkövetés: Ha világos áttekintésünk van arról, ki mit csinál és mikor, a csapatok kevésbé valószínű, hogy elmulasztják a határidőket. : Ha világos áttekintésünk van arról, ki mit csinál és mikor, a csapatok kevésbé valószínű, hogy elmulasztják a határidőket. A legtöbb feladatkezelő platform figyelmeztetéseket és emlékeztetőket tartalmaz, hogy minden a terv szerint haladjon. Valós idejű együttműködés: Akár távoli, akár hibrid, akár helyszíni csapatról van szó, ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy mindenki valós időben együttműködjön, fenntartva a lendületet. Dokumentumok megosztása és tárolása: Könnyedén ossza meg fájljait, kezelje a verziókat, és gondoskodjon arról, hogy a legfrissebb : Könnyedén ossza meg fájljait, kezelje a verziókat, és gondoskodjon arról, hogy a legfrissebb projektdokumentumok mindig elérhetők legyenek a csapat számára. Fokozott felelősségvállalás: A feladatok kiosztása és az előrehaladás nyomon követése biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségi körével, így az egész csapat a terv szerint haladhat.

A projektmenedzsment együttműködési eszközök használata segít a csapatoknak csökkenteni a félreértéseket, szervezettnek maradni és a sikeres projektek megvalósítására koncentrálni.

Olvassa el még: A legjobb csapatmunkát támogató szoftverek

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb projekt-együttműködési szoftvert

A megfelelő projekt-együttműködési eszköz jelentősen befolyásolja csapata sikerét. A legjobb projektmenedzsment szoftver pedig katalizátorként hathat a jobb csapatmunkára és a termelékenységre, ha tartalmazza a legjobb online együttműködési eszközök összes kulcsfontosságú funkcióját, de közvetlenül integrálható a meglévő projektmenedzsment platformjába.

A ClickUp segítségével már ma ingyenesen kipróbálhatja a kollaboratív projektmenedzsment művészetét.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment együttműködési eszköz, amely zökkenőmentesen integrálja a feladatkezelést, az együttműködést és a kommunikációt egy könnyen használható platformba. Robusztus funkciói lehetővé teszik, hogy megtervezze következő projektjét, miközben az egész csapatot összehangoltan és a terv szerint tartja.

Kezdjen el nagy dolgokat véghez vinni a ClickUp segítségével. Próbálja ki még ma, regisztráljon az örökre ingyenes csomagra!