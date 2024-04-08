Slack kontra Asana: melyik eszköz a legjobb a csapatod számára 2025-ben?

Az Asana és a Slack a két legnépszerűbb projektmenedzsment alkalmazás, amelyek segítik a távoli és személyes csapatok jobb együttműködését. Felületesen nézve mindkét eszköz hasonló funkciókat kínál – a csapatok közötti együttműködéstől a harmadik féltől származó integrációkig.

De ha kicsit mélyebbre ásunk, akkor az Asana és a Slack közötti különbségek kezdenek kirajzolódni. Ha a saját csapatod számára próbálsz dönteni ezek közül a projektmenedzsment eszközök közül, akkor ez az Asana és a Slack összehasonlító útmutató neked szól.

Mi az a Slack?

A Slack segítségével

A Slack egy munkahelyi kommunikációs eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy a csapatok valós időben cserélhessenek információkat és együttműködhessenek. Hang- és videohívásokat, valamint egyéni és csoportos csevegést is kínál.

A Slack-en a szervezetednek lesz egy munkaterülete. Ezen a munkaterületen csatornákat hozhatsz létre az egyes csapatok, projektek vagy témák számára, vagy közvetlen üzeneteket használhatsz egyéni és ad hoc csoportos csevegésekhez.

A csatornákon és a csevegésben fájlokat oszthat meg és hívásokat (vagy megbeszéléseket) indíthat. A csevegésen túlmutató funkciókhoz több ezer integráció áll rendelkezésre más alkalmazásokkal, bár a platform új Canvas funkciója néhány belső feladatkezelési lehetőséget is kínál.

A Slack funkciói

Egy kommunikációközpontú platform esetében nem meglepő, hogy olyan funkciókat találunk, amelyek előtérbe helyezik az együttműködést. A Slack és az Asana összehasonlításakor négy funkció emelkedik ki különösen:

Valós idejű kommunikáció

Mindannyian tudjuk, mennyire fontos a hatékony csapatkommunikáció, különösen a távoli csapatok esetében. A Slack azonnali kommunikációs funkcióival előtérbe helyezi a kommunikációt:

Minden csevegés valós időben zajlik, azonnali értesítésekkel, amelyek jelzik a felhasználóknak, ha új üzenet érkezik, amely releváns lehet számukra.

A csatornák, közvetlen üzenetek és szálakból álló üzenetekből álló egyértelmű hierarchia áttekintést nyújt a egyszerre zajló több beszélgetésről.

A Huddles, amely bármikor elérhető mind a csatornákon, mind a közvetlen üzenetekben, integrálja a videó- és hanghívási funkciókat anélkül, hogy az egész felületet elfoglalná.

A felhasználók előre beütemezhetik az üzeneteiket, vagy könyvjelzővel megjelölhetik azokat, hogy később visszatérjenek rájuk.

A Slack fejlett keresési funkciója megkönnyíti a régi és archivált beszélgetések megtalálását, amelyek releváns információkat tartalmaznak.

Az egyszerű mobilalkalmazás-felületek segítségével a smartphone-okon és táblagépeken való kapcsolattartás gyerekjáték.

Ezek a kommunikációs funkciók az oka annak, hogy a Slack régóta a digitális irodai kommunikáció standardja.

A Slack segítségével

Fájlmegosztás

A Slack lehetővé teszi, hogy legfeljebb 1 gigabájt (GB) méretű fájlokat osszon meg csatornákon és közvetlen üzenetekben. Minden üzenet egyszerre legfeljebb 10 fájlt tartalmazhat. A platform a fájlt a szerverén tárolja, a korlátozások a csomagtól függően változnak:

Ingyenes csomag : 5 GB az egész szervezet számára

Pro tervezet : 10 GB felhasználónként

Üzleti terv : 20 GB felhasználónként

Enterprise Grid terv: 1 terabyte felhasználónként

A Google Drive, DropBox és Microsoft OneDrive felhőalapú tárolórendszerekkel való natív integráció kiküszöböli ezeket a korlátokat, lehetővé téve a fájlok megosztását a tárolási helyre mutató közvetlen link segítségével.

A fájl megosztása után a Slack automatikusan megjeleníti a .doc, PDF, kép és videó fájlok előnézetét. Ez hozzájárul a szoftver valós idejű együttműködési jellegéhez, mivel a felhasználók azonnal láthatják, amit megosztasz, anélkül, hogy le kellene tölteniük a fájlokat.

Alapvető feladatkezelés a Canvas segítségével

Az Asanával ellentétben a Slack nem projektmenedzsment szoftver, és hiányoznak belőle a projektmenedzsmenthez szükséges alapvető funkciók. Azonban a közelmúltban hozzáadott Canvas funkcióval a platform néhány alapvető projektmenedzsment funkcióval bővült.

Indíts el egy Slack Canvas-t, és egyetlen dokumentumban gyűjthetsz össze különféle információkat, beleértve a vizuális fájlokat, a feladatorientált munkafolyamatokat, a projektleírásokat és még sok mást.

A Slack célja, hogy a Canvases idővel egyre átfogóbbá váljon, és valóban együttműködésen alapuló munkaterületet biztosítson. Jelenleg azonban nincs egyszerű módszer a feladatok kiosztására és nyomon követésére. De ez a rendszer első kísérlete a kommunikáció terén, amely nem csak a pillanatnyi helyzetre vonatkozik, ami a jövőben relevánssá teheti szélesebb körű projektek kezelésében.

A Slack segítségével

Kiterjedt integrációk

Egy olyan platform esetében, amely nem akar többnek látszani, mint ami, a harmadik féltől származó integrációknak pontosan illeszkedniük kell. Szerencsére ez az a terület, ahol a Slack kiemelkedik.

Összesen több mint 2000 integráció áll a felhasználók rendelkezésére, amelyekkel a Slacket bármely más munkahelyi platformhoz csatlakoztathatják. Kedvenc Slack-integrációink az ActiveCampaign és a SalesForce-tól a ClickUp és a ZipBooks-ig terjednek.

A platform felhasználói számára ezek az integrációk alkalmazásokként jelennek meg a közvetlen üzenetek alatt. De az integrált eszköz funkcióit bármely csevegésben egyszerű perjelparanccsal is aktiválhatja, például a „/zoom join” paranccsal csatlakozhat a következő Zoom-értekezlethez.

Természetesen a partnerplatformokkal fordított harmadik féltől származó integrációkat is kapsz. Például szeretnél e-mailt hozzáadni egy Slack-beszélgetéshez? Csak telepítsd az Outlook Slack alkalmazást, és ez olyan egyszerű, mint egy gomb megnyomása.

Slack árak:

Ingyenes verzió

Pro : 7,25 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az Asana?

Az Asana segítségével

Az Asana egy projektmenedzsment alkalmazás, amely segít a csapatoknak nyomon követni az általuk végzett projektekhez kapcsolódó összes feladatot. Lehetővé teszi a szervezet számára, hogy projektjeit nagyobb portfóliókba és célokba szervezze, miközben kidolgozza az ezek eléréséhez szükséges egyedi feladatokat és munkafolyamatokat.

A Slackhez hasonlóan az Asana is egy webalapú munkamenedzsment eszköz, amely mobil és asztali alkalmazásokkal is rendelkezik. A Slackkel ellentétben azonban az Asana inkább az átfogó munkamenedzsmentre helyezi a hangsúlyt, olyan együttműködési funkciókkal, amelyek a valós idejű kommunikáció helyett a tágabb projektcélokra koncentrálnak.

Az Asana funkciói

Senki számára nem meglepő, hogy az Asana fejlett funkciói a feladatok specifikációknak megfelelő és időben történő elvégzésére összpontosítanak. Még a Slackhez hasonló funkciók, mint például a kommunikációs és fájlmegosztó eszközök is ezt a célt szolgálják.

Projektalapú kommunikáció

Az Asana három alapvető kommunikációs funkcióval rendelkezik: feladatkommentek, projektfrissítések és közvetlen üzenetek.

A feladatkommentek lehetővé teszik, hogy a feladatot követő bármelyik felhasználó megossza gondolatait vagy kérdéseket tegyen fel. Amikor valaki kommentet hagy, a feladatot követő összes felhasználó értesítést kap.

A projektfrissítések lehetővé teszik a projekt tulajdonosának, hogy színekkel jelölt jegyzeteket küldjön a projekt információival a projektcsapat összes többi tagjának.

A közvetlen üzenetekkel megjegyzéseket küldhetsz a csapat többi tagjának, akik értesítést kapnak, és úgy kommentálhatják az üzenetet, mintha egy feladat lenne.

Ezeket a funkciókat kombinálva az Asana kiválóan alkalmas a projektkommunikációs terv kidolgozására és végrehajtására. A Slack-kel ellentétben azonban az Asanán nem lehet csevegni. A kommunikáció tempója inkább az e-mailhez hasonlít, mint a valós idejű kommunikációhoz.

Az Asana segítségével

Fájlmegosztás

Mi lenne a projektmenedzsment rendszer a tudásmegosztás nélkül? Természetesen az Asana ebben is kiemelkedő, mivel lehetővé teszi fájlok csatolását az egyes feladatokhoz és az egész projekthez. Bónuszként a projekten belüli feladatokhoz hozzáadott fájlok automatikusan megjelennek a projekt Fájlok fülén.

Az Asana fájlok feltöltési korlátja 100 megabájt (MB) fájlonként. De a teljes fájltárolási kapacitás korlátlan, vagyis annyi 100 MB-nál kisebb fájlt csatolhatsz a szervezeted munkaterületéhez, amennyit csak akarsz.

Nagyobb fájlok esetén az Asana integrálható olyan népszerű felhőalapú tárolóalkalmazásokkal, mint a OneDrive, a Dropbox és a Google Drive. A Slackhez hasonlóan a vizuális fájlok, például a képek és a PDF-ek közvetlenül a feladat megjegyzéseiben jelennek meg, így minden feladat követője könnyen megtekintheti őket anélkül, hogy bármit is le kellene töltenie.

Fejlett feladatkezelés

Itt igazán kiemelkedik az Asana felhasználói felülete. Fejlett projektmenedzsment funkciói lehetővé teszik a munkafolyamatok létrehozását és a legbonyolultabb projektek kidolgozását is, olyan opciókkal, mint:

Feladatfüggőségek, amelyek segítségével nagyobb munkafolyamatokat hozhatsz létre több csapattaggal együttműködve

Jóváhagyási feladatok, amelyek ellenőrzési pontokat hoznak létre egy projektben, mielőtt az túl messzire haladna

Gantt-diagram, Kanban-tábla és listanézetek, amelyek segítségével az Asana felhasználói felületén a saját igényeinek megfelelően vizualizálhatja a projektet.

Számos Kanban-tábla és Gantt-diagram projekt sablon áll rendelkezésre, így nem kell minden alkalommal a nulláról kezdened.

Célok funkció, amely lehetővé teszi a projektek csoportosítását a nagyobb szervezeti prioritások szerint

Testreszabható űrlapok, amelyek kitöltése után automatikusan feladatokká alakulnak

Könnyű meglátni, hol rejlik az Asana erőssége. Ez alapvetően egy feladatkezelő eszköz, és fejlettebb funkciói szinte minden olyan funkciót biztosítanak a projektmenedzserek számára, amire szükségük lehet a projektek befejezéséhez.

Az Asana segítségével

Célzott integrációk

A legtöbb munkamenedzsment eszközhöz hasonlóan az Asana is felismeri, hogy nem lehet mindenki számára minden. A Slackhez hasonlóan ezt a problémát széles körű integrációkkal oldja meg, amelyek összekapcsolják a csapatod által már használt egyéb eszközöket.

Ezek az integrációk, bár rengeteg van belőlük, általában arra összpontosítanak, hogy Ön és csapata jobban tudják kezelni a munkájukat. A Slack és a Teams kapcsolatok például lehetővé teszik, hogy az ezeken a platformokon található üzeneteket feladatokká alakítsa. Az Adobe Creative Cloud csatlakozó segítségével a vizuális csapatok könnyedén megoszthatják munkájukat a releváns feladatokban.

A Slackhez hasonlóan az Asana felhasználói felülete is több fordított integrációval büszkélkedhet. Ha hozzáadja az Asanát az Outlookhoz, egyetlen kattintással bármely e-mailt feladattá alakíthat.

Asana árak:

Ingyenes verzió

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack kontra Asana: funkciók összehasonlítása

Az Asana és a Slack egyaránt munkamenedzsment eszközök, de ha közelebbről megvizsgáljuk a hasonló funkcióikat, láthatjuk, hogy nagyon különböző területekre koncentrálnak. Hasonlítsuk össze őket közvetlenül:

Kommunikáció

Ha egyszerűsíteni szeretné a többi csapattaggal való kommunikációt, akkor a Slack a egyértelmű győztes. Ez nem is meglepő, hiszen pontosan erre szolgál.

A kulcs itt a kommunikáció valós idejű jellege. Azonnal kapcsolatba léphetsz a csapatoddal, hang- és videohívásokkal is, így nem pazarolsz időt.

Mivel a Slack integrálható az Asanával, használhatod a Slack munkaterületeden a feladatok megbeszélésére.

Győztes: Slack

A Slack segítségével

Feladat- és projektmenedzsment

Annak ellenére, hogy a Slack nemrégiben néhány projekteszközt is bevezetett, az Asana nyeri a feladatkezelés terén folyt atott összehasonlítást . Az Asana kifejezetten a projektmenedzsmentre összpontosít, amihez egy valós idejű kommunikációs eszköz egyszerűen nem tud felérni.

Természetesen a Slackben is létrehozhatsz alapvető feladatokat a Canvas segítségével, és emlékeztető üzeneteket küldhetsz, ha a csapatodnak valamit el kell végeznie. De ez nem veheti fel a versenyt az Asana képességével, amely komplex projektfolyamatokat hozhat létre több csapattaggal és egymással összekapcsolt részekkel.

Győztes: Asana

Az Asana segítségével

Fájlmegosztás

A Slack lehetővé teszi nagyobb fájlok megosztását, de korlátozza a szervezet teljes tárhelyét. Az Asana fájlméret-korlátozása sokkal kisebb, de teljes tárhelye korlátlan. Mindkettő természetesen integrálható a felhőalapú tárhelyszolgáltatásokkal, és hasznos előnézeti opcióval rendelkezik.

Számunkra a Slack nyer, mert az általános tárolási korlátok a legtöbb szervezet számára elegendőek, így a nagyobb fájlméret jelentősebb előnyt jelent. De ez egy figyelmeztetéssel jár.

Ha a szervezeted nem szokott nagy fájlokat (például videókat vagy Adobe tervezőfájlokat) megosztani, vagy ha külső felhőalapú tárolót használsz, akkor a méretkorlátozás nem igazán számít. Ebben az esetben az Asana korlátlan tárhelye nyer.

Győztes: Slack, de bizonyos feltételekkel

Integrációk

Az Asana és a Slack is szinte minden integrációt kínál, amire a szervezetének szüksége lehet. De van egy javaslatunk. Mielőtt bármelyik mellett döntene, nézze meg az egyes platformok integrációs oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem hiányzik-e valami, amire szüksége van.

Győztes: Döntetlen

Mi a jobb: Slack vagy Asana?

Lehetetlen kijelenteni, hogy az Asana vagy a Slack a nyertes, mert végső soron különböző célokat szolgáló, különböző eszközökről van szó. A Slack a kommunikáció terén nyer, míg az Asana a projektmenedzsmentben. Az ezen túlmutató szolgáltatások tekintetében mindkettőnek alapvetően ugyanolyan előnyei és hátrányai vannak.

Ez azt is jelenti, hogy az Asana nem helyettesítheti a Slacket, és a Slack sem helyettesítheti az Asanát. Ahelyett, hogy az egyik együttműködési eszközt a másik helyett választanád, a szervezetednek talán mindkettő a legjobb megoldás – vagy egy alternatív eszköz, amely képes kezelni mind a valós idejű kommunikációt, mind a projektmenedzsmentet.

Slack kontra Asana a Redditen

Ne csak a mi szavunkat vegye figyelembe, amikor eldönti, melyik a jobb a két termelékenységi eszköz közül. A Redditre is felkerestük, hogy megnézzük, mit mondanak más felhasználók, amikor összehasonlítják a Slacket és az Asanát.

Az Asana segítségével

Egy felhasználó szerint:

„A Slack és az Asana két különböző eszköz, de ahogy mások is mondták, integrálhatók, hogy nagyon jól működjenek együtt. Az Asana integrálása a Slackbe lehetővé teszi számomra, hogy lássam az Asana értesítéseit, és válaszoljak a megjegyzésekre, vagy „lájkoljam” őket. Ez időt takarít meg nekem.”

Egy másik hozzászóló kifejezetten kiemelte a kommunikációs alkalmazások felhasználói felületét:

„Nagyon tetszik, hogy a Slackben elkerülhető a kontextusváltás, mivel a Slack üzeneteket Asana feladatokká alakíthatjuk, vagy a Slackből válaszolhatunk az új Asana megjegyzésekre vagy feladatokra. Ugyanakkor a gondosabb tervezés, a projektfelügyelet és a brainstorming kommunikáció esetében, amely feladatspecifikus és nem igényel sürgős választ még aznap, jó érzés az Asanában dolgozni.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva az Asana és a Slack mellett

Nézd meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy egy helyen kezelhesd a munkát és kommunikálhass a csapatokkal.

Az Asana és a Slack a legtöbb szervezetben különböző szerepet tölt be, ami azt jelenti, hogy továbbra is két külön platformot kell kezelned a kommunikáció és a feladatkezeléshez. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy egyetlen csapatkezelő eszközzel mindkettőt el lehet végezni?

Így van, itt az ideje beszélni a ClickUp-ról.

A ClickUp nem csak a legjobb Asana alternatívák közé tartozik a feladatkezelés terén. Olyan további funkciókkal is rendelkezik, mint a whiteboarding, amelyet sem az Asana, sem a Slack nem kínál, miközben tartalmazza azokat a kommunikációs eszközöket és kulcsfontosságú funkciókat, amelyek elengedhetetlenek a tapasztalt projektmenedzserek számára.

A ClickUp csevegőablaka a valós idejű csapatkommunikációhoz

Amikor projekteket hozol létre a ClickUp-ban, minden projekt rendelkezik egy integrált ClickUp Chat nézettel, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben kommunikáljanak egymással. De ez nem csak a szavakról szól. A Chat nézeten belül a következő funkciókkal kezelheted a projekteket:

Feladatok kiosztása és jelölés, amikor befejezted őket

Projektlinkek megosztása

Fájlok beágyazása

Gazdag szöveg hozzáadása

@mention egyéni csapattagok vagy csoportok, és még sok más!

Hasonlítsa össze az Asanát és a ClickUp-ot!

Sőt, a csevegést más projektnézetek mellett is nyitva tarthatja, hogy a beszélgetések ne szakadjanak meg. A Zoomhoz hasonló integrációk segítségével pedig videohívásokat is kezdeményezhet a platformról.

Küldj projektelőrehaladási frissítéseket a ClickUp Chat nézetben

Natív Slack-integráció a kommunikáció ClickUpba való beépítéséhez

Ismerjük a Slack vonzerejét. Sok szervezet már régóta használja, és nehezen tudnak lemondani róla. Ezért büszkén mutatjuk be a ClickUp Slack integrációt.

Igen, bármely Slack-beszélgetést Slack-feladattá alakíthat. De ennél sokkal többről van szó.

Miután közzétett egy ClickUp feladatot egy Slack csatornán vagy üzenetben, a Slack elhagyása nélkül kezelheti a határidőket, a feladatokat, az állapotokat és egyebeket bármelyik csapattag számára. Beállíthatja azt is, hogy értesítést küldjön a Slacknek, amikor valamelyik ClickUp feladata frissül. Ez a tökéletes integráció azoknak a szervezeteknek, amelyek nem tudnak lemondani kedvenc kommunikációs eszközükről.

Figyeld a projektfrissítéseket, kezelj a munkafolyamatokat és működj együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

Átfogó projektmenedzsment minden szinten

Természetesen a ClickUp projektmenedzsment funkciói könnyedén felveszik a versenyt (sőt, akár felül is múlják) az Asana és a Slack funkcióit:

Feladatok és munkafolyamatok létrehozása

Több mint 10 nézet, köztük Gantt, Board és mások segítségével vizualizálhatja munkafolyamatát.

Válasszon a kiterjedt projektmenedzsment sablonkönyvtárból , hogy ne kelljen a nulláról kezdenie a projektek kezelését.

Integrálja a ClickUp dokumentumokat a projekt áttekintéséhez és a valós idejű csapatmunkához.

Használja ki a műszerfalakat és a jelentéseket a projektekkel és a szervezettel kapcsolatos jobb betekintés érdekében.

Használja a ClickUp AI-t a projekttervek felgyorsításához automatikusan generált vázlatok, dokumentumtervezetek és egyéb eszközök segítségével.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!

A ClickUp segítségével már nem kell különféle megoldásokat keresned különféle igényekhez, például a kommunikációhoz és a projektmenedzsmenthez. Ehelyett mindezt egyetlen munkamenedzsment eszközben kaphatod meg, amely magában foglalja és továbbfejleszti az Asana és a Slack legjobb funkcióit.

Ne higgyen nekünk vakon! Ingyenes örökös csomagunkkal kipróbálhatja a platformot anyagi kötelezettségvállalás nélkül. Indítsa el még ma ingyenes munkaterületét! 🤩