A 15 legjobb Asana alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az Asana egy kis csapatok és kezdők számára ideális projektmenedzsment eszköz, de egyszerűsége kétélű fegyver lehet. Bár könnyen használható, hiányzik belőle a komplex projektek kezeléséhez szükséges skálázhatóság és a fejlett projektmenedzsment funkciók. Nincs olyan megoldás, amely minden csapatnak megfelelne, és ha a csapatod növekszik vagy több projektet is kezel, az Asana korlátozottnak tűnhet.

Az egyik fő hátrány a beépített csevegő funkció hiánya, amely összeköti a projektmenedzsment funkciókat – a szétválasztott üzenetek időveszteséget okoznak a kontextusváltás miatt. Az a lehetőség, hogy egy feladathoz csak egy felhasználót lehet hozzárendelni, szintén lassítja a nagyobb csapatokkal vagy nagyobb projektekkel való együttműködést. Ráadásul az Asana nem könnyen használható CRM-ként is, így ha az ügyfélkapcsolat-kezelés prioritás, akkor valószínűleg szükség lesz egy másik eszközre.

Azok számára, akiknek nagyobb rugalmasságra van szükségük, több Asana alternatíva is kínál jobb skálázhatóságot, időkövetési sablonokat és együttműködési eszközöket a projektmenedzsment egyszerűsítéséhez.

Ebben a blogbejegyzésben összegyűjtöttük a 15 legjobb alternatívát, amelyet az Asana helyett választhat. Nézzük meg!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme az Asana 15 legjobb alternatívája, amelyeket érdemes kipróbálnia: ClickUp : A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez Trello: A legjobb Kanban táblákhoz Wrike: A legjobb dinamikus kérelemformulákhoz Smartsheet: A legjobb testreszabható táblázatokhoz Jira: A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez Basecamp: A legjobb megoldás, ha szeretne naprakész lenni a csapat tevékenységeivel kapcsolatban. Monday: A legjobb értékesítési beszélgetések elemzéséhez Todoist: A legjobb egyéni feladatkövetéshez Airtable: A legjobb kiterjedt automatizálásokhoz ProofHub: A legjobb dokumentumok ellenőrzéséhez Hive: A legjobb a teljesen integrált e-mailekhez MeisterTask: A legjobb a dokumentumok közös szerkesztéséhez Zoho Projects: A legjobb Gantt-diagramokhoz Teamwork: A legjobb projektidő-kezeléshez Notion: A leghasznosabb sablonokhoz

Mit kell keresni az Asana alternatíváiban?

A csapatkezelési igényekhez szükséges Asana alternatívák értékelésekor helyezze előtérbe a következő funkciókat:

Időkövetés : Elengedhetetlen a vállalkozókkal számlázható órák nyomon követéséhez, a pontos számlázás és a méltányos díjazás biztosításához. Segít nyomon követni az egyes feladatokra fordított időt a jobb termelékenység-kezelés érdekében.

Kollaboratív dokumentumfunkciók : Az eszköznek lehetővé kell tennie a valós idejű szerkesztést, az egyszerű megosztást és a zökkenőmentes csapatmunkát, hogy fenntartható legyen : Az eszköznek lehetővé kell tennie a valós idejű szerkesztést, az egyszerű megosztást és a zökkenőmentes csapatmunkát, hogy fenntartható legyen a munkafolyamat hatékonysága és késedelem nélkül minőségi munkát lehessen végezni.

Célkövetés : A nagy célok kezelhető feladatokra bontása segít a hosszú távú célok megvalósításában. A világos ütemterv biztosítja a projekt folyamatos előrehaladását és a mérföldkövek teljesítését.

Fejlett feladatkezelés : Az alfeladatok, a függőségek és az automatizálás javítják a szervezést, különösen több projekt kezelése esetén.

CRM integráció : A projektmunka és az ügyfelekkel való interakciók összekapcsolása egy helyen biztosít teljes áttekintést az ütemtervekről, visszajelzésekről és kommunikációról.

Testreszabási lehetőségek: A rugalmas nézetek – Kanban, naptár vagy lista – lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a munkafolyamatukhoz leginkább illeszkedő módon szervezzék meg a projekteket.

A 15 legjobb Asana alternatíva

Vessünk egy pillantást az Asana alternatívák közül kiválasztott legjobbakra:

1. ClickUp (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

A ClickUp egy egyszerű okból áll a lista élén: ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.

A mai munka nem működik. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk szétszórtan, egymástól független eszközökön található, ami lassít minket. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy projektjeit, tudását és csevegését egy helyen egyesíti – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp robusztus projektmenedzsment funkciói valóban tökéletesen illeszkednek mindenféle munkafolyamathoz.

A csapatkommunikáció kezelésétől és a komplex projektek lebonyolításától a feladat előrehaladásának vizualizálásáig a ClickUp gondoskodik a projektmenedzsment több mozgó eleméről.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot Kezelje jobban munkáját és teljesítményét a ClickUp feladatok és alfeladatok segítségével

A ClickUp feladatok olyan részletesek, amilyenre szükséged van, alfeladatokkal, függőségekkel és ismétlődő feladatopciókkal. A feladat részletei, mint például a határidők, prioritások és mellékletek, rögzíthetők a ClickUp egyéni mezőiben, így biztosítva, hogy a csapatod mindig rendelkezzen elegendő kontextussal a munkájához.

Vegye igénybe a ClickUp Brain szolgáltatását, hogy megbízható AI projektmenedzserként segítsen Önnek!

A ClickUp natív mesterséges intelligenciájával, a ClickUp Brain-nel minden csapattagodnak lesz egy asszisztense. A projekthez kapcsolódó kérdéseidre adott azonnali válaszoktól az automatizált standup jelentések írásán át a feladatadatok vagy e-mail szálak összefoglalásáig a Brain több száz órányi kézi munkát takaríthat meg neked.

Ebben a videóban további módszereket ismerhet meg az AI projektmenedzsmentben való alkalmazására:

Szeretné még tovább egyszerűsíteni a munkáját? Engedélyezze a ClickUp Automations funkciót, amely automatikusan megváltoztatja a feladatok állapotát, kiosztja a munkákat és értesítéseket küld, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Például, ha egy csapattag egy feladatot befejezettként jelöl meg, állítson be egy szabályt, amely automatikusan áthelyezi azt a feladatot a „Folyamatban” állapotból a „Felülvizsgálat” állapotba.

Kezdje gyorsan a ClickUp projektmenedzsment sablonnal. Ezzel egyetlen helyen követheti nyomon projektjeit, prioritásait és határidőit, így soha nem kell a munkafolyamatot a nulláról felépítenie.

Hogyan teheti produktívabbá a projektmenedzsmentet? Gondoljon a célok nyomon követésére.

A ClickUp Goals segítségével csapata kisebb, megvalósítható célokra bontja a célokat, és nyomon követheti az előrehaladást anélkül, hogy túlterheltté válna. Örömteli látni, hogy minden apró lépés hozzájárul a nagyobb cél eléréséhez. Az eszköz arra is ösztönzi az alkalmazottakat, hogy megértsék, hogyan járulnak hozzá a szervezeti célok eléréséhez.

Dokumentumokat szeretne létrehozni távoli csapatával együtt? A ClickUp Docs segít ebben. Akár a csapat tagjai egy helyen vannak, akár a világ különböző pontjain, a ClickUp élő együttműködési és kommentálási funkciói megkönnyítik a csapatmunkát.

Beszélgess a csapattársaiddal közvetlenül a munkahelyeden a ClickUp Chat segítségével.

Nincs szükség másik kommunikációs eszközre sem, hogy kapcsolatba lépjünk egy kollégával vagy az egész csapattal. A ClickUp Chat összekapcsolódik a munkáddal. Hozz létre csevegőcsatornákat közvetlenül a ClickUp Spaces, Folders és Lists alkalmazásokban, és a csevegésből intézd a feladataidat, rendelj hozzá feladatokat és kövesd nyomon az előrehaladást.

Csatlakozzon audio- és videohívásokhoz a ClickUp Chat SyncUps funkciójával, hagyja, hogy az AI az üzeneteket végrehajtható feladatokká alakítsa, és maradjon naprakész az AI CatchUps segítségével, ha lemarad egy beszélgetésről.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A beállításhoz egy kis tanulási folyamatra lehet szükség.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Kipróbáltam szinte mindent: Asana, Notion (majdnem két évig használtam), Trello, Rock. so, Clickup stb. Végül a Clickup mellett döntöttem. Ahogy valaki más is mondta, ez az Asana szteroidokon... Mivel én a Notiont használtam, azt mondanám, hogy ez a Notion szteroidokon. Az a mennyiség, amit ezzel meg lehet csinálni, őrületes. Amikor valami egyedi dolgot akartam csinálni, a Notion és az Asana mindig akadályba ütközött, de a Clickup képes volt a legtöbb dolgot megcsinálni, amit a videomarketing ügynökségem számára akartam. A támogatás is remek, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy a platform minden nap jobb legyen. Még soha nem láttam olyan céget, amely ennyire elkötelezett lenne abban, hogy ilyen gyorsan ennyi funkciót vezessen be.

📮ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritásmeghatározás nélkül a könnyű sikerekre koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai átalakítják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

2. Trello (a legjobb Kanban táblákhoz)

via Trello

Ha kedveli a Kanban táblákat, a Trello kiváló választás. Bár az Asana is tartalmaz Kanban nézetet, az nem annyira kifinomult, mint a Trelloé, mivel nem ez az alkalmazás elsődleges célja.

Bónusz: A Trello Power-Ups (beépített alkalmazásmódosítók és más eszközökkel való integrációk) nagy rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínálnak. Ráadásul még az ingyenes csomagban is elérhetők.

A Trello legjobb funkciói

Váltson a tömör projektáttekintések és a részletes betekintések között az Idővonal, Táblázat, Naptár és Térkép nézetekkel.

Hozzáférés a minden Trello táblába beépített, kódolás nélküli automatizálásokhoz

Válasszon szerkeszthető projektmenedzsment sablonokat a Trello archívumából. Választhat olyan lehetőségek közül, mint marketing, HR és mérnöki csapatok.

A Trello korlátai

Nem ideális komplex projektekhez

A Trello árai

Örökre ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Bár a Trello egyszerűségében kiemelkedő, összetettebb projektek kezelése során korlátozottnak tűnhet. Hiányoznak olyan funkciók, mint a részletes jelentések, az időkövetés és az elemzések, vagy ezekhez harmadik féltől származó integrációk szükségesek. Hasznos lenne továbbá, ha jobb feladatfüggőségek vagy Gantt-diagram funkciók lennének beépítve. Bár vannak megoldások a power-upok segítségével, ezek a funkciók javíthatnák a Trello hasznosságát azoknak a csapatoknak, amelyek nagyobb projekteket kezelnek, vagy részletesebb projektmenedzsment funkciókra van szükségük.

3. Wrike (A legjobb dinamikus kérelemformanyomtatványokhoz)

via Wrike

A projektek hatékony kezelése terén a Wrike dinamikus kérelemformanyomtatványai az egyik legjobb megoldás. Az Asanával ellentétben, amely csak feladatok létrehozását teszi lehetővé, a Wrike tovább megy, és automatikusan generál feladatok és munkafolyamatokat ezekből a formanyomtatványokból, sőt, akár projektek befejezését is elvégzi.

Ez a funkció órákat takaríthat meg csapatának a tervezés és a kézi beállítás terén. A mindennapi feladatokhoz és alapvető projektekhez előre elkészített projektmenedzsment sablonoknak köszönhetően soha nem kell a nulláról kezdenie.

A Wrike legjobb funkciói

Különböző fájlformátumok, beleértve képeket, dokumentumokat, weboldalakat és videókat

Elemezze a különböző időszakok (havi, negyedéves vagy éves) trendjeit a projekt irányítópultokon keresztül.

Adjon hangutasításokat az eszköznek okostelefonján keresztül, és rendeljen feladatokat az AI-hez.

A Wrike korlátai

A műszerfalak lassúvá válhatnak, ha egyszerre több widgetet használunk.

A Wrike árai

Örökre ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, hogy a Wrike milyen rugalmas, és hogy valóban lehetőséget ad arra, hogy a saját igényeidhez igazítsd. A jelentéskészítő eszközök hatékonyak, vizuálisan gyorsan összeállíthatók és hihetetlenül hasznosak. A Wrike NAGY. Körülbelül 50 fős csapatban vezettük be, és ez nem volt könnyű feladat. A csapatban legalább 4 szakértő van, és nagyon meg kellett erőltetnünk magunkat, hogy a bevezetés sikeres legyen. Vannak negatív árnyalatok is, és ha ezeket nem érted, akkor bajba kerülhetsz.

4. Smartsheet (a legjobb testreszabható táblázatokhoz)

via Smartsheet

A Grid View funkciónak köszönhetően a Smartsheet tökéletes azok számára, akik a listák helyett inkább táblázatokkal szeretik kezelni a projekteket.

A különböző méretű csapatok élvezhetik a rugalmasságot, hogy oszlopokat testreszabjanak különböző adattípusokhoz – például szöveg, dátumok, legördülő menük és jelölőnégyzetek –, így könnyen igazíthatják az elrendezést a projektek egyedi igényeihez.

A Smartsheet legjobb funkciói

Használja ki a munkafolyamat-automatizálást , hogy több lap is kölcsönhatásba lépjen egymással

Nagy mennyiségű adat feldolgozása késleltetés nélkül

Szerezzen üzleti betekintést az AI által generált diagramokkal és mutatókkal

A Smartsheet korlátai

A fejlettebb funkciók, mint például az automatizálás és a képletek, meredek tanulási görbével járnak.

A Smartsheet árai

Előny: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3400+ értékelés)

5. Jira (a legjobb az agilis projektmenedzsmenthez)

via Jira

A központi hubra szoruló szoftverfejlesztő csapatok számára a Jira népszerű választás. Lehetővé teszi a Scrum csapatok számára a feladatok hatékony kezelését, miközben világos áttekintést nyújt a sprint előrehaladásáról.

A technológiai csapatok könnyedén nyomon követhetik a befejezett munkákat, azonosíthatják a túlzott kötelezettségvállalásokat és felismerhetik a hatókör-kiterjedést, mielőtt az nagy léptékű projekteket tenné tönkre.

A Jira legjobb funkciói

A projekt táblák segítségével nyomon követheti a csapat tagjainak előrehaladását a munkafolyamat minden egyes lépésében.

Vizualizálja a feladatfolyamatokat, hogy megakadályozza a potenciális szűk keresztmetszetek súlyos akadályokká válását.

Kövesse nyomon a szervezeti célokat és azok elérésének előrehaladását az összefoglaló nézet segítségével.

A Jira korlátai

A funkciók túlterheltsége megnehezítheti a szerszám használatát.

Jira árak

Örökre ingyenes

Standard: 8,6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valódi felhasználók?

A Jira nagyon könnyen használható, egyszerűen együttműködhetek a csapatommal, értesíthetem őket említésekkel vagy értesítésekkel, rögzíthetem, hogy mennyi időt vesz igénybe a feladat, és a fájlt is testreszabhatom az igényeimnek megfelelően, ami nagyon tetszikA Jira munkaterhelés-kezelése egyáltalán nem tetszik, az időkövetés korlátozott, és az erőforrás-kezelés hiánya nagyon kicsi, mint más eszközökben.

6. Basecamp (A legjobb a csapat tevékenységének nyomon követéséhez)

via Basecamp

A Basecamp egy egyszerű projektmenedzsment eszköz, amely elsősorban kisvállalkozások, startupok és egyéni vállalkozók számára alkalmas. Tartalmazza a Card Table-t, egy Kanban táblákra épülő eszközt, amelyet a részletesebb feladatkezeléshez terveztek. Más népszerű projektmenedzsment eszközökhöz hasonlóan a drag-and-drop funkció zökkenőmentes, intuitív felhasználói élményt biztosít.

A Watch funkció egy másik értékes kiegészítés, amely folyamatosan tájékoztatja a csapat tagjait. Értesítést küld, amikor új kártya kerül a figyelemmel kísért oszlopba, így könnyen nyomon követhetőek a projekt frissítései.

A Basecamp legjobb funkciói

Részletes áttekintést kaphat a folyamatban lévő projektekről a The Lineup segítségével.

Használja az All-access funkciót, hogy a Basecamp-fiókjában bárki láthassa és csatlakozhasson a projektekhez.

Készítsen gyors jelentéseket a projekthez kapcsolódó tevékenységekről (például egy adott csapattag tevékenységeiről/feladatairól, hozzáadott/befejezett teendőkről, közelgő fontos dátumokról stb.

A Basecamp korlátai

Nehéz kezelni a nagy, hosszú távú projekteket komplex függőségekkel

A Basecamp árai

Örökre ingyenes

Plusz: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 299 USD/hó

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

Cégünknél a Basecamp-et használjuk, és nagyon meg vagyunk vele elégedve. A múltban használtam az Asanát, a Trellót, a Solve 360-at és sok más programot. Úgy gondolom, hogy részben az a döntő, hogy melyik munkafolyamat a legkönnyebben hozzáférhető és használható a csapat számára. Sok ilyen rendszer tele van felesleges funkciókkal, és néha túlságosan bonyolulttá és stresszessé válnak. Imádom a Basecamp üzenetküldő rendszerét, a dokumentumtárolót és az üzleti szegmenseink kezelésére szolgáló általános hierarchiát.

🧠 Érdekesség: A hosszú távú projektek terén kevesen tudnak versenyezni a barcelonai Sagrada Familia-val, a világ legnagyobb befejezetlen katolikus templomával. Az építkezés 1882-ben kezdődött, és több mint 140 évvel később még mindig folyamatban van, így ez az egyik leghosszabb ideig tartó projekt a történelemben!

7. Monday (A legjobb értékesítési beszélgetések elemzéséhez)

via Monday

A projektmenedzsment eszközként népszerű Monday erőssége a sokoldalúságában és testreszabhatóságában rejlik.

Például szoftverfejlesztési nyomkövetőként és CRM-ként is működhet. A Monday CRM mesterséges intelligenciával támogatott funkciói egyszerűsítik az interakciók nyomon követését azáltal, hogy összefoglalják a Zoom-hívásokat és automatikusan naplózzák a kapcsolattartási tevékenységeket. A részletek a könnyű áttekinthetőség érdekében idővonalon vannak elrendezve.

Egy kiemelkedő funkció, a hangulatelemzés, felismeri, hogy egy kapcsolat hangvétele pozitív, negatív vagy semleges, lehetővé téve a csapatok számára, hogy finomítsák kapcsolattartási stratégiáikat.

A Monday legjobb funkciói

Készítsen egyedi, kódolás nélküli irányítópultokat olyan widgetekkel, mint diagramok és idővonalak, hogy vizualizálja az adatokat és nyomon kövesse a projekt előrehaladását.

Figyelje, mennyi időt vesznek igénybe a feladatok, és gondoskodjon a csapat munkaterhelésének zökkenőmentes kezeléséről , hogy elkerülje a kiégést.

Dolgozzon dokumentumokon valós időben, tegyen hozzá megjegyzéseket, és kapcsolja őket projektekhez a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

A Monday korlátai

A jelentéskészítési funkciók hatékonyabbak lehetnének

A Monday árai

Örökre ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Előny: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5400 értékelés)

Mit mondanak a Monday-ről a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy értékesítési csapatunk használhatja az értékesítési CRM terméküket, majd miután megkötöttük az üzletet, áthelyezhetjük őket a Work Management termékbe az onboarding folyamatához. Jó, hogy nem kell integrálnunk a Hubspot, Salesforce, Asana, Confluence stb. különböző rendszereket az egyes részlegekhez. Időnként vannak kisebb hibák. Az automatizálások nem mindig működnek, és ami a legkevésbé tetszik, hogy néha az e-mailek idő előtt elküldődnek, amikor a Return gombot nyomom meg ahelyett, hogy a Send gombot nyomnám meg. Bár ez nem mindig fordul elő, ez a hiba nagyon zavaró, de feltételezem, hogy végül megoldják.

Olvassa el még: Asana kontra Monday: projektmenedzsment eszközök összehasonlítása

🧠Érdekesség: A „mérföldkő” kifejezés az ókori Rómából származik. A római utak mentén szó szerint kőjelölők voltak elhelyezve a távolságok nyomon követésére – mintha egy Gantt-diagramban jelölnék be a feladatokat!

8. Todoist (A legjobb egyéni feladatkövetéshez)

via Todoist

A személyes feladatkezeléshez a Todoist egyszerűsített és felhasználóbarát élményt kínál. Az Asanával ellentétben, amely csapatmunkára és komplex projektekre lett tervezve, a Todoist az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt.

Tiszta felülete megkönnyíti a feladatok nyomon követését anélkül, hogy felesleges funkciók zavarnák vagy túlterhelnék a felhasználót.

A Todoist legjobb funkciói

Rendezze a feladatokat időalapú kategóriákba, például Ma, Hamarosan stb., vagy használjon egyéni szűrőket.

Kínáljon közös teret a csapatának az együttműködéshez (külön a személyes feladatoktól és projektektől).

Hozzon létre új projekteket a Todoist könyvtárában található több mint 50 sablon segítségével.

A Todoist korlátai

Nem alkalmas komplex projektekhez

Todoist árak

Todoist Beginner: Ingyenes

Todoist Pro: 2,50 USD/hó

Todoist Business: 8 USD/hó

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Leginkább a visszatérő dátum beállításokat szeretem, ahol nem kell folyamatosan ismétlődő feladatokat létrehozni, a Todoist ezt automatikusan megteszi. A testreszabás sokoldalúsága mellett: címkék, prioritások, megjegyzések stb. Úgy gondolom, hogy lehetnének más típusú feladatnézetek is, például idővonal és naptár, a ClickUp eszköz alapján. Ma a Todoist csak 2 típusú elrendezési nézettel működik: lista és tábla.

9. Airtable (a legjobb kiterjedt automatizálásokhoz)

via Airt able

Az Airtable projektmenedzsment megoldása egyszerűsíti az automatizálást értesítésekkel és többlépcsős munkafolyamatokkal. A trigger-and-action logika használata lehetővé teszi az azonnali értesítéseket, amikor a rekordok frissülnek, vagy új bejegyzések kerülnek hozzáadásra.

A fejlettebb munkafolyamatokhoz automatizált sorozatok állíthatók be. Például, amikor új potenciális ügyfél kerül hozzáadásra, az Airtable automatikusan elküldhet egy követő e-mailt a Google Workspace-en keresztül, és közzétehet egy frissítést a Slackben.

A zökkenőmentesebb integrációk kiküszöbölik a kézi frissítéseket, így a munkafolyamatok hatékonyak és egyszerűek maradnak.

💡Profi tipp: Ha gyakran használ bizonyos nézeteket az Airtable-ben, add hozzá őket a Kedvencek listához. Ezzel a nézetek az oldalsáv tetejére kerülnek, így gyorsan elérhetők, és mivel személyre szabottak, nem befolyásolják a többi együttműködőt.

Az Airtable legjobb funkciói

Hozzon létre egy egyedi felületet az adataihoz egyszerű drag-and-drop műveletekkel

Használja az AI-t, hogy másodpercek alatt alkalmazásokat készítsen a CodeBuilder segítségével

Állítson be részletes jogosultságokat az érzékeny információk védelme érdekében

Az Airtable korlátai

A mobilalkalmazás gyors szerkesztésekhez hasznos, de nem olyan gördülékeny, mint a desktop verzió.

Airtable árak

Ingyenes árak

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati méret: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

10. ProofHub (A legjobb dokumentumok ellenőrzéséhez)

via ProofHub

A ProofHub kiemelkedő ellenőrzési funkcióival erős alternatívát kínál az Asana-hoz. Egyszerűsíti a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot azzal, hogy a felhasználók közvetlenül a képekre, PDF-ekre és videókra tehetnek megjegyzéseket, jelöléseket és szerkesztési javaslatokat.

A platform mindent egy helyen tárol, így nincs szükség oda-vissza e-mailekre és nem keletkezik verziókeveredés. Az időben történő jóváhagyások biztosítják, hogy a projektek a terv szerint haladjanak, felgyorsítják a teljesítést és jobb együttműködési élményt nyújtanak.

A ProofHub legjobb funkciói

Témakörspecifikus interakciókat folytathat a csapattagokkal a Diszkussziók segítségével.

A ProofHub könyvjelzők segítségével hozzáférhet a gyakran hivatkozott projektekhez, feladatlistákhoz vagy fájlokhoz.

Együttműködés ProofHub-on kívüli személyekkel – fájlok megosztása egyszerű link segítségével

A ProofHub korlátai

Az értesítések megzavarhatják a munkamenetét

A ProofHub árai

Alapvető: 50 USD/hó

Ultimate Control: 99 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a ProofHub-ról a valódi felhasználók?

A Proofhubban az tetszik a legjobban, hogy minden információt egyetlen képernyőn láthatunk, például a bejelentéseket, feladatokat, napirendet, projektlistát, rögzített időt, eseményeket és mérföldköveket, valamint a jegyzeteket. Sok funkciót kínálnak alacsony áron... Lehetőséget kellene biztosítani a projektek munkaidő-nyilvántartásának részletes jelentésére, valamint a projekt létrehozásakor lehetőséget kellene biztosítani a projekt iparágának kiválasztására, hogy a projektmenedzsernek könnyebb legyen a munkája.

11. Hive (A legjobb teljesen integrált e-mailekhez)

via Hive

A tiszta felület, a beépített időkövetés és a vizuális projektkezelő eszközök miatt a Hive egy erős választás. De a legkiemelkedőbb szolgáltatás a Hive Mail, amely mindent egy helyen tart. Ezzel a felhasználók hozzáférhetnek a beérkező leveleikhez, üzeneteket küldhetnek és nyomon követhetik a beszélgetéseket.

Az e-mailek gyors átalakítása követési feladatokká, közvetlenül a meglévő feladatokhoz való kapcsolás lehetőségével. Az e-mailek és a projektmenedzsment egy helyen történő kezelésével nincs szükség több eszköz használatára a szervezettség fenntartása érdekében.

A Hive legjobb funkciói

Az egyes alkalmazottak vagy a csapat időkövetése

Hozzon létre célokat a csapatának, és ossza meg azokat a célok irányítópultján.

Állítson be kódolás nélküli felvételi űrlapokat a Hive drag-and-drop Form Builder segítségével

A Hive korlátai

Az első beállítás egy kis időt vehet igénybe.

Hive árak

Örökre ingyenes

Starter: 1,50 USD/felhasználó

Csapatok: 5 USD/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (570+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

💡 Profi tipp: A haladás egyértelművé tételéhez válasszon egy olyan projektkövető sablont, amely illeszkedik a munkafolyamatához, és testreszabhatja a legfontosabb részletekkel – feladatok, határidők és automatizálás.

12. MeisterTask (a legjobb együttműködési dokumentumokhoz)

via MeisterTask

A MeirsterTask Notes funkciója megkönnyíti a csapatmunka egyetlen helyen történő összevonását. Lehetővé teszi dokumentumok létrehozását egyszerű tartalmi blokkokkal egyéni és csoportos projektekhez. Ennek eredményeként minden rendezett és hozzáférhető marad, anélkül, hogy bonyolultabbá válna.

A csapatokat meg lehet hívni, hogy valós időben megtekintsék és hozzájáruljanak a munkához, így mindenki ugyanazon az oldalon marad, és nincs szükség állandó oda-vissza levelezésre.

A MeisterTask legjobb funkciói

Biztosítsa az adatok magánéletét és biztonságát. Az eszköz az EU-ban található, és megfelel a GDPR előírásainak.

A mobilalkalmazással útközben is kézben tarthatja projektjeit

A munkafolyamatok egyszerű vizualizálása elegáns felhasználói felülettel

A MeisterTask korlátai

Nincs sok lehetőség a feladatlap testreszabására

MeisterTask árak

Örökre ingyenes

Előny: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1100+ értékelés)

13. Zoho Projects (a legjobb Gantt-diagramokhoz)

via Zoho Projects

A Zoho Projects Gantt-diagramjai megkönnyítik az egymással összefüggő feladatok kezelését és biztosítják, hogy azok a megfelelő sorrendben történjenek. A feladatok függőségei szükség szerint beállíthatók, módosíthatók vagy változtathatók, így a projekt ütemterve rugalmas marad.

Egyik fő előnye a kritikus feladatok azonosítása – azoké, amelyek késedelme hatással lehet az egész projektre. A Zoho Projects világos munkafolyamat-ábrázolásával segít csapatainak a határidők betartásában és a potenciális szűk keresztmetszetek hatékony kezelésében.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Tekintse meg az összes munkát a projekt naptárában , hogy áttekintést kapjon a határidőkről és az ütemtervekről.

Dolgozzon együtt csapattársaival úgy, hogy közvetlenül az interaktív feedbe kommenteket és mellékleteket fűz a Zoho együttműködési eszközével.

Hozzon létre személyes vagy csoportos csevegőszobákat a Zoho Projects-en belül a kommunikáció egyszerűsítése érdekében.

A Zoho Projects korlátai

A mobilalkalmazás nem annyira funkcionális, mint a webes verzió.

A Zoho Projects árai

Örökre ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

👀 Tudta? A Gantt-diagram koncepciója a lengyel mérnök Karol Adamiecki nevéhez fűződik, aki az 1890-es évek közepén dolgozta ki. Azonban Henry Gantt 1910-es években kifejlesztett változata vált széles körben népszerűvé a nyugati világban.

14. Teamwork (A legjobb projektidő-kezeléshez)

via Teamwork

A Teamwork időjelentései sokkal kezelhetőbbé teszik a projekt óráinak nyomon követését. A beépített időkövetésnek köszönhetően könnyen látható, hogy a csapat órái hova mennek, és így a számlázható munkára lehet koncentrálni.

A heti bontás pontosan megmutatja, mely feladatok veszik igénybe a legtöbb időt. Meg kell nézni, ki jegyzi rendszeresen az órákat, kinek kell egy kis ösztönzés, vagy ki közelít a határához? A szűrőkkel ez gyorsan és egyszerűen megtehető.

A Teamwork legjobb funkciói

Kapjon áttekintést a becsült, kiosztott, rögzített és rendelkezésre álló órákról

Elemezze csapata munkafolyamatát, hogy hatékonyan kezelhesse mind a rövid távú feladatokat, mind a hosszú távú erőforrásokat.

Állítson be automatikus riasztásokat, hogy emlékeztesse az alkalmazottakat az időbeosztásuknak megfelelő időbejelentkezésre.

A csapatmunka korlátai

A jelentések exportálása unalmas feladat

A Teamwork árai

Deliver: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Ár: 69,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

15. Notion (A leghasznosabb sablonokhoz)

via Notion

A Notion rugalmas alternatívát kínál az Asana-hoz, ötvözve a projektmenedzsmentet robusztus dokumentációs és adatbázis-funkciókkal.

Míg az Asana projektmenedzsment sablonjai strukturált munkafolyamatokat biztosítanak, a Notion kiválóan alkalmas testreszabásra, hatalmas sablonkönyvtárával a feladatok, a dokumentáció és az együttműködés terén.

Az alkalmazkodó munkaterületei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy helyen szervezzék a projekteket, jegyzeteket és adatbázisokat, így kiváló választás azok számára, akiknek nem csak a feladatok nyomon követésére van szükségük. A Notion sokoldalú lehetőségként kiemelkedik azoknak a csapatoknak, akik a struktúra és a rugalmasság közötti egyensúlyt keresik.

A Notion legjobb funkciói

A drag-and-drop funkcióval gyorsabban szervezheti a wikiket

Ellenőrizze az oldalakat, hogy biztosan a legfrissebb információkhoz férjen hozzá.

Integrálja az eszközt a ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma és másokkal

A Notion korlátai

A korlátozott automatizálás lassíthatja a komplex munkafolyamatokat

Nincs beépített időkövetés a feladatkezelési funkciókhoz

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Notion egy nagyon hatékony eszköz. Kezdhetünk apróbb feladatokkal és határidőkkel, majd hozzáadhatunk alfeladatokat, különböző dolgokhoz való kapcsolódásokat, további oldalakat, információkat stb. Ismétlem, ez egy nagyon hatékony eszköz, amely nagymértékben testreszabható, és meg kell tanulni, hogy teljes potenciálját ki tudjuk aknázni. Cégünknél teljes projektmenedzsment munkafolyamatot hoztam létre a Notion segítségével, valamint számos automatizálást a Google Drive és a HubSpot CRM segítségével.

Karcsúbb projektmenedzsment technológiai stacket szeretne? Csak a ClickUp-ra van szüksége.

A cikkben bemutatott Asana alternatívák hasonló alapfunkciókat kínálnak. Mindegyikük azonban egy-egy speciális területen tűnik ki: a Trello a Kanban táblák, a Smartsheet a testreszabható táblázatok, a ProofHub a projektellenőrzés, a Zoho Projects pedig a Gantt-diagramok terén.

Több eszköz egyidejű használata azonban túlterhelő lehet, és zavarossá teheti a technológiai háttérrendszerét. Mi a jobb választás? Egy olyan all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely mindent megcsinál – és jól csinálja.

Pontosan ezt kínálja a ClickUp. A legjobb feladatkezelő eszközökkel, beépített dokumentumokkal, célkövetéssel, automatizálással és hatékony integrációkkal a ClickUp túltesz a projektmenedzsmenten. Egységes, hatékony platformba integrálja a munkafolyamatokat, a csevegést és a tudást.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és egyszerűsítse munkamódszereit!