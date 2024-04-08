Wrike kontra Asana – melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Feladatok összehangolása, emberek és ügyfelek kezelése, a haladás nyomon követése, erőforrások elosztása és válsághelyzetek kezelése – a projektmenedzser feladatkörének listája végtelen.

A projektmenedzsereknek mintha valami titkos szupererejük lenne, ami segít nekik átvészelni a munkanapot. De az igazság az, hogy van egy adu a tarsolyukban: egy megbízható projektmenedzsment eszköz. Ez tele van olyan projektmenedzsment funkciókkal, amelyek sokkal könnyebbé teszik a projektek tervezését, kezelését és megvalósítását.

A projektmenedzsment világában két platform emelkedik ki: a Wrike és az Asana. Mindkettő olyan lehetőségeket kínál, amelyek megkönnyítik a feladatok kezelését, a valós idejű együttműködést és kommunikációt, valamint a projekt előrehaladásának nyomon követését.

Bár ugyanazt a célt szolgálják, a két eszköznek megkülönböztető jellemzői vannak, amelyeknek köszönhetően egyedi pozíciót foglalnak el a piacon.

Itt a felszín alá nézünk, és elemezzük, mit kínálnak ezek a két projektmenedzsment eszköz, hogy segítsünk megoldani a Wrike és az Asana közötti dilemmát, és megtalálni azt az eszközt, amely felgyorsítja projektmenedzsment tevékenységét. 🔥

Mi az a Wrike?

A Wrike egy projektmenedzsment szoftver, amely egyszerűsíti az egyedi munkafolyamatokat, hogy jobban nyomon lehessen követni a projekt előrehaladását. Egyedi irányítópultjai egyszerűsítik a jelentéstételt, valamint az erőforrások elosztását, hogy minden projekt megfelelően legyen kiosztva.

Funkciói lehetővé teszik, hogy minden részlegben hatékonyságot érjen el, és ösztönözze az embereket a zökkenőmentes együttműködésre. A Wrike hihetetlen testreszabási lehetőségeket kínál, amelyekkel olyan munkaterületeket hozhat létre, amelyekben csapata kényelmesen dolgozhat.

Központi adattárként szolgál a projektjeihez – ugyanazon a platformon kezelheti a releváns dokumentumokat, oszthatja ki a feladatokat, készíthet jelentéseket és együttműködhet másokkal.

A Wrike a hatékonyságról szól, így nem meglepő, hogy fantasztikus automatizálási lehetőségekkel büszkélkedhet, amelyek segítenek időt megtakarítani és más feladatokra koncentrálni. Könnyítse meg a projekt ütemezését Gantt-diagramokkal, élvezze a több mint 400 integrációt, vizualizálja a projekteket Kanban táblákon, és tervezze meg a projekt erőforrásait a zökkenőmentes megvalósítás érdekében.

A Wrike funkciói

Mi teszi a Wrike-ot kiemelkedővé a projektmenedzsment világában? Nézzük meg a legfontosabb funkcióit! 💪

1. Erőforrás-tervezési lehetőségek

A megfelelő erőforrás-tervezés elengedhetetlen minden projekt sikeréhez. A csapat feladatait összehangolva, prioritásokat meghatározva és a munkaterhelést kezelve maximalizálhatja a teljesítményt és biztosíthatja a zökkenőmentes projektmenedzsmentet.

A Wrike felismeri az erőforrás-tervezés fontosságát, és számos funkcióval támogatja azt. Ezzel a platformmal kiszámíthatja csapata napi kapacitását és a szükséges erőfeszítést, hogy magabiztosan tervezhesse meg projektjeit.

Nem tudja, mit kezdjen a felhalmozódott munkával? A Wrike részletes betekintést nyújt minden csapattag kapacitásába, rendelkezésre állásába és erősségeibe, így a munkaterhelést ennek megfelelően oszthatja el. Ráadásul, ha tisztában van csapata rendelkezésre állásával, át tudja osztani és újrasorrendbe állíthatja a feladatokat a teljesítmény javítása érdekében.

Használja az időkövetési opciókat, hogy megnézze, mennyi időbe telik egy adott feladat elvégzése, és kezelje a projekt költségvetését, hogy pénzügyei rendezettek maradjanak.

2. Keresztcímkézés

Könnyű elveszni a projekthez kapcsolódó részletekben, ha nem látja a teljes képet. A Wrike keresztcímkézési funkciójával teljes áttekinthetőséget biztosít a projektekhez, így ez nem fordulhat elő.

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a projekthez kapcsolódó bejegyzéseket kategóriákba sorold, és különböző kontextusokban megtekintsd őket. A következőket jelölheted meg keresztcímkével:

Feladatok Alfeladatok Mappák Mérföldkövek Fázisok Projektek

Tegyük fel, hogy egy termék logóját kell megterveznie. Számos feladatot és alfeladatot kell kiosztania a marketing és a tervező csapatoknak. A Wrike segítségével biztosíthatja, hogy a releváns csapattagok személyre szabott munkameneteket kapjanak, és ne legyenek párhuzamos feladatok.

A keresztcímkézés funkció jobb részlegek közötti összeköttetést, egyszerű eszközkezelést és jobb átláthatóságot biztosít.

3. Korrektúra és együttműködés

A jóváhagyásokra és visszajelzésekre való várakozás lassítja a munkafolyamatot és megzavarja a teljesítést. A Wrike a lektorálási és együttműködési lehetőségeivel megakadályozza az ilyen helyzeteket.

Nincs többé eszközváltás vagy fájltípus-váltás a projektekkel kapcsolatos visszajelzések cseréjéhez – a Wrike lehetővé teszi, hogy közvetlenül a fájlokra tegyen megjegyzéseket.

Az eredeti és a frissített fájlverziókat egymás mellett megtekintve könnyedén összehasonlíthatja őket. Hívjon meg munkatársakat, hogy megkapja visszajelzéseiket, vagy kérje meg őket a kontextus szerinti szerkesztésre. A Wrike minden korábbi verziót tárol, így bármikor visszatérhet és visszakereshet valamit, ami tetszett.

Automatizálja a jóváhagyási folyamatokat, és kapjon értesítést, amint a projektek készen állnak a felülvizsgálatra. Automatizálási szabályokat hozhat létre, és jóváhagyhatja az egyes projekteket, ha azok megfelelnek a kritériumoknak.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az Asana?

Az Asana az egyik legismertebb név a projektmenedzsment világában. Olyan lehetőségeket kínál, mint a csapatok közötti együttműködés, az átláthatóság és a könnyű feladatkezelés, ami minden típusú és méretű projekt lebonyolítását sokkal egyszerűbbé teszi.

A platform lehetővé teszi, hogy egy helyen tervezze és szervezze a projekteket – adja hozzá a releváns csapattagokat, és engedje meg nekik, hogy részletes betekintést nyerjenek a feladatokba, a határidőkbe és minden további információba, amely segíthet nekik a munkájuk sikeres elvégzésében.

Többféle nézet, valós idejű állapotfrissítések és egyéni mezők segítségével különböző perspektívákból figyelheti projektjeit, és biztos lehet benne, hogy egyetlen feladat sem marad elvégezve.

Tekintse át feladatait a Saját feladatok menüpontban, kövesse nyomon az időt a projektköltségvetés kezeléséhez, és testreszabhatja a beérkező levelek között megjeleníteni kívánt frissítéseket.

Az Asana sokoldalúságának köszönhetően jó hírnevet szerzett magának, mivel különböző projektfejlesztési módszerekkel is kompatibilis. 😍

Az Asana funkciói

Az Asana egy jól ismert eszköz, de mi teszi olyan nagyszerűvé? Nézzük át néhány jellegzetes funkcióját!

1. Feladatkezelési lehetőségek

Az Asana hatékony feladatkezelési eszközökkel rendelkezik. A platform lehetővé teszi, hogy munkáját könnyebben kezelhető részekre bontsa. Feladatok létrehozásakor az Asana lehetővé teszi, hogy hozzárendeljen felelősöket és dátumokat, meghatározza a prioritásokat, valamint egyéni mezőket használjon címkék beállításához.

Feladatok alfeladatokra oszthatók, blokkolók (más feladatokra váró feladatok) állíthatók be, mérföldkövek hozhatók létre a ellenőrzési pontok meghatározásához, és egy kattintással jóváhagyások testreszabhatók.

Az Asana az együttműködésre összpontosít: feladatok hozzáadása több projekthez, a csapattagok számára azok külön-külön történő nyomon követésének lehetővé tétele, együttműködők hozzáadása a folyamatos tájékoztatás érdekében, valamint megjegyzések hozzáadása.

A platform lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy sablonokat hozzon létre és egyszerűsítse az ismétlődő műveleteket.

2. Automatizálás

Miért pazarolná az idejét ugyanazok a feladatok ismételt elvégzésére, amikor a folyamatok automatikusan is lefuthatnak? Az Asana automatizálási funkciói értékes időt takaríthatnak meg a projektmenedzsereknek.

A platform lehetővé teszi, hogy szabályokat állítson be triggerekkel és műveletekkel a munkája automatizálása érdekében. Az Asana gondosan összeállított automatizálási szabályok könyvtára akkor hasznos, ha a munkafolyamatok jellegétől függően javaslatokra van szüksége.

Nem szeretné használni az Asana szabályait? Készítse el a sajátjait a platform szabálykészítőjével! Testreszabhatja a kiváltókat és a műveleteket, hogy hatékonyabbá tegye a munkafolyamatokat, és tehermentesítse a csapatát.

Integrálja kedvenc alkalmazásait az Asanába automatizálások segítségével. Például létrehozhat egy automatizálást, amely Slack-értesítést küld a releváns csapattagoknak, amikor egy feladat frissül.

3. Munkafolyamat-kezelés

A jó projektmenedzsereknek mindig tudniuk kell, hogy csapataik mennyire elfoglaltak. Az Asana ezt lenyűgöző munkaterhelés-kezelési funkciókkal teszi lehetővé, amelyekkel nyomon követheti a kapacitást, újraeloszthatja a munkát és előrejelzéseket készíthet.

A platform segítségével láthatja az egész csapat munkaterhelését, még akkor is, ha több projekten dolgoznak. Dönthet úgy is, hogy csak bizonyos csapattagokra vagy projektekre koncentrál. Ábrázolja munkaterhelésüket egy idővonalon, hogy lássa jövőbeli kapacitásukat, és előre tervezhessen.

Minden létrehozott feladat értékét megbecsülheti (pontokban vagy a befejezéshez szükséges időben). Ez lehetővé teszi, hogy meghatározza a feladathoz szükséges erőfeszítést, és biztosítsa, hogy csapata ne legyen túlterhelve.

Megelőzheti a kiégést azzal, hogy meghatározza a csapatának egy héten át vállalható maximális munkaterhelését. 🧘

Az Asana árai

Alap : Ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Wrike és Asana: funkciók összehasonlítása

Nehéz dönteni, hogy az Asana vagy a Wrike a jobb, mivel mindkettő figyelemre méltó funkciókkal rendelkezik. Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a két eszköz három fontos szempontból: a műszerfalak, a projektnézetek és az AI-funkciók tekintetében.

1. Műszerfalak

A Wrike és az Asana közötti csatában mindkét projektmenedzsment eszköz lenyűgöző irányítópulttal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy részletes betekintést nyerjen projektjei állapotába, vizualizálja a mutatókat és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket.

A Wrike valós idejű áttekintést nyújt a projektekről, és olyan eszközöket kínál, mint a widget-készítő, amellyel új elemeket adhat hozzá megfigyelés céljából. Használhatja a Wrike Insights előnyeit is: importálhat adatokat több mint 50 marketingeszközből, és egy helyen követheti nyomon az összes releváns mutatót.

Az Asana lehetővé teszi, hogy dashboardokat hozzon létre és kiválassza, mely adatokat szeretné megjeleníteni. Nyomon követheti a kiadásokat, áttekintést kaphat a folyamatban lévő feladatok állapotáról, és betekintést nyerhet a bevételi adatokba. További részletekre van szüksége egy adatponttal kapcsolatban? Kattintson rá, hogy kibontsa, és megtekintse az ahhoz tartozó projektet, célokat vagy a feladatot megelőzően elvégzendő feladatokat.

A műszerfalak tekintetében ezt a kört döntetlennek nyilváníthatjuk! Az egyetlen dolog, ami az Asanának kis előnyt jelenthet, az a kissé modernebb és rendezettebb felülete (egyes felhasználók szerint), így Önnek is könnyebb lehet vele dolgozni.

2. Sablonok

A sablonok segítségével gyorsabban elérheted projektmenedzsment céljaidat, így időt takaríthatsz meg és egyszerűsítheted a folyamatokat. Minden minőségi projektmenedzsment eszköz sablonokra épül, így nem meglepő, hogy a Wrike és az Asana is lenyűgöző sablongyűjteménnyel rendelkezik.

A Wrike több mint 80 sablont kínál, amelyek közül körülbelül 30 támogatja a projektmenedzsmentet. Használhat sablont az agilis csapatmunkához, a projektcélok prioritásainak meghatározásához, kommunikációs tervek kidolgozásához, feladatok nyomon követéséhez stb.

Az Asana több mint 80 sablont kínál, amelyek kategóriákba vannak sorolva, például projekttervezés, erőforrás-kezelés, időkövetés és Agile. A PM-specifikus opciók széles választékának köszönhetően nem nehéz megtalálni az Ön igényeinek megfelelő sablont.

Érdemes megjegyezni, hogy a Wrike sablonjai a ingyenes csomagban is elérhetők, ami előnyt jelent ebben a tekintetben.

3. Projektnézetek

A projekt különböző szögekből való megvizsgálása segít felmérni annak állapotát és felismerni a szűk keresztmetszeteket, ezért a projektmenedzsment eszközök többféle nézetet kínálnak. A Wrike és az Asana esetében mindkét eszköz számos olyan opcióval rendelkezik, amelyek segítségével áttekintheti projektjeinek minden részletét.

A Wrike a projektnézeteket elsődleges és egyéni nézetekre osztja. Az elsődleges nézetek láthatók a csapatod számára, amikor megnyitnak egy adott mappát, projektet vagy teret. 10 nézetet tartalmaznak:

Lista Tábla Források Gantt-diagram Táblázat Naptár Timelog Elemzések Steam Fájlok

Az egyéni nézetek olyan nézetek, amelyeket egy adott célhoz igazítasz. Öt lehetőség közül választhatsz, hogy egyéni nézeteket hozz létre a projektjeidhez: lista, tábla, Gantt-diagram, táblázat vagy fájlok.

Az Asana megközelítése egyszerűbb, mivel összesen öt nézetet kínál:

Lista Kanban tábla Idővonal Gantt-diagram Naptár

Ha tehát egy jobban testreszabható, nagyobb választékot kínáló megoldást keres, akkor a Wrike a jobb választás.

Asana kontra Wrike a Redditen

Nézzük meg, hogyan vélekednek a technológia iránt érdeklődő Reddit-felhasználók az Asana és a Wrike közötti dilemmáról.

Az egyik felhasználó azt említette, hogy az Asana felületét kedveli:

„Mindig is jobban kedveltem az Asanát, mert intuitívabb és könnyebben emészthető tartalommal rendelkezik. ”

Egyes felhasználók azonban nem elégedettek az Asana ügyfélszolgálatával:

„Az e-mailes ügyfélszolgálat általában 6 nap alatt válaszol az e-mailekre. Lehetetlen megoldani bármilyen problémát. Szerencsésnek mondhatja magát, ha 2-3 napon belül válaszolnak.”

Íme egy kivonat abból, amit egy Reddit-felhasználó mondott a Wrike ügyfélszolgálatáról:

„1 percen belül kapcsolnak a Live chat-en. Mindenki mindig tökéletes angolsággal beszél, szinte mindig elsőre megértenek, tudják a választ, vagy valóban továbbítják a problémámat a megfelelő csapatnak, és másnap telefonon vagy e-mailben tájékoztatnak a fejleményekről.”

Ugyanebben a szálban egy másik felhasználó a következőket írta a Wrike-ról, mint projektmenedzsment eszközről:

„Ha nagyon egyszerű projektmenedzsmentet szeretne végezni, akkor ez működhet. De komplex projektek vagy portfóliókezeléshez hasonló feladatokhoz nem fog működni…”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatívát a Wrike és az Asana között

A Wrike és az Asana fantasztikus projektmenedzsment szoftvermegoldások, de különböző területeken jeleskednek. Az Asana intuitív felülettel rendelkezik és komplex projekteket is képes kezelni, míg a Wrike kiváló ingyenes csomagot és lenyűgöző erőforrás-tervezési funkciókat kínál.

Tehát a kettő közül való választás bizonyos kompromisszumok megkötésére vezet, ami nem lenne szabad, hogy így legyen.

Van még egy lehetőség: a ClickUp! Ez az all-in-one projektmenedzsment platform mindent megad, amire szüksége van ahhoz, hogy kiváló eredményeket érjen el, így kiváló alternatívája a Wrike-nak és az Asanának. Támogatja Önt a projektmenedzsment minden lépésében, a projektek tervezésétől és szervezésétől a jelentések és elemzések elkészítéséig.

Elég a csevegésből – nézzük meg, miért jelent a ClickUp friss levegőt a projektmenedzsment szoftverek világában, és milyen tulajdonságai miatt került fel a Fast Company 2023 leginnovatívabb munkahelyi vállalatok listájára.

1. Kezelje az összes projektjét a ClickUp Tasks segítségével

A projektek felosztása kisebb részekre nem sokat jelent, ha a projektmenedzsment eszköz nem kínál lehetőségeket azok kezelésére. A ClickUp esetében ilyen helyzet soha nem fordul elő, mivel a program számos feladatkezelési funkcióval rendelkezik.

A ClickUp 3. 0 lehetővé teszi, hogy átalakítsd és válts a különböző nézetek között, miközben közvetlenül szerkeszted a feladatokat a ClickUp AI segítségével.

A ClickUp Tasks legnagyobb előnye a testreszabhatóság – bármilyen iparág, folyamat és munkafolyamat feladatait kezelheti vele. Vegye kézbe a munkafolyamatok irányítását a ClickApps segítségével, amely lehetővé teszi, hogy személyre szabott csapatélményt teremtsen a munkaterületén belül. Néhány olyan ClickApp, amely megkönnyíti a feladatkezelést:

Automatizálás

Egyéni mezők

Közös szerkesztés

Műszerfalak

Több felelőst is hozzárendelhet egy feladathoz, prioritásokat állíthat be, fájlokat csatolhat, alfeladatokat adhat hozzá a fő feladatokhoz, ismétlődő műveleteket állíthat be, kapcsolatokat és függőségeket hozhat létre, és ezzel új szintre emelheti projektmenedzsment eszközét! 📈

2. Vizualizálja a projekteket a ClickUp Kanban táblákkal

A ClickUp több mint 15 nézetet kínál, amelyek segítségével minden szempontból áttekintheti projektjeit! Ha meg szeretné jeleníteni projektjeit, nincs jobb választás, mint a ClickUp Kanban táblák.

A projektmenedzsment szoftver Kanban táblákkal büszkélkedhet, amelyek vizuális erőforrást jelentenek, és bármilyen munkafolyamat igényeihez alkalmazkodnak. A feladatlapokat állapot, határidő, címkék, prioritás, felelős személy vagy bármely más egyéni mező szerint csoportosíthatja.

Csoportosítsa a Kanban táblán lévő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblázatos nézetében.

A drag-and-drop kialakítás, valamint a szűrési és rendezési funkciók segítségével néhány kattintással könnyedén áthelyezheti a kártyákat, és hatékonyabbá és egyszerűbbé teheti munkafolyamatait.

Válasszon ki egy feladatlapot, és adja meg a részleteket, például a feladat időtartamát, a felelős személyt, a határidőt, a prioritási szintet és a kategóriát. Értékelni fogja azt a lehetőséget, hogy néhány kattintással egyszerre több feladatot is frissíthet közvetlenül a tábláról. 🖱️

A ClickUp az Everything nézetet is kínálja, amely több munkafolyamatot egyesít egyetlen Kanbanba, így világos képet kaphat portfóliójának előrehaladásáról. Említések, kommentek és hangulatjelek segítségével zökkenőmentesen együttműködhet csapattársaival a különböző projektekben, valós időben.

3. Kezelje projektjei ütemtervét a ClickUp Gantt-diagramokkal

A ClickUp Gantt-diagramjaival könnyebben áttekinthetővé teheti projektje ütemtervét.

A projektmenedzsment nem csak a pillanat élvezéséről szól – világos áttekintést kell kapnia a haladás ütemtervéről, hogy ne legyenek elmulasztott határidők és minimálisak legyenek a fennakadások.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével megjelenítheti az ütemterveket, hogy kezelje a feladatokat, betartsa a határidőket, nyomon kövesse a munkaterhelést és az előrehaladást, valamint azonosítsa az erőforrások vagy a teljesítés szűk keresztmetszeteit.

Használja az összes projektjének áttekintésére, vagy koncentráljon bizonyos projektekre. A ClickUp számos szűrési és rendezési lehetőséget kínál, hogy csak a kívánt eredményeket láthassa. Egyszerű drag-and-drop funkcióval frissítheti Gantt-diagramját, feladatfüggőségeket hozhat létre a munkafolyamatok optimalizálása érdekében, és százalékokat jeleníthet meg a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

A ClickUp intelligens függőségi útvonal-követést kínál – csak engedélyezze a Kritikus út opciót, és máris elkezdheti követni a határidőket befolyásoló potenciális hatékonysági hiányosságokat.

Ha nem szeretnéd a Gantt-diagramokat a semmiből felépíteni, használd a ClickUp kiváló sablonjait. A projektmenedzsment szoftver több mint 1000 sablonnal rendelkezik, amelyek különböző igényeket elégítenek ki. Integrálhatod kedvenc e-mail és munkaeszközeiddel is, hogy munkádat egy helyen tudd végezni.

ClickUp: minden projektmenedzser jobbkeze

A legjobb projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor soha nem szabad kompromisszumot kötni az értékes opciók terén.

De a Wrike és az Asana között a ClickUp kiküszöböli a kompromisszumokat, és lehetővé teszi, hogy élvezze a könnyű használatot, a felhasználóbarát felületet és a robusztus funkciókat. 🥰

Vállaljon kis és nagy, egyszerű és összetett projekteket, és bízzon a ClickUp-ban a stresszmentes tervezés, szervezés, menedzsment és kivitelezés érdekében. Próbálja ki a platform ingyenes verzióját, és fedezze fel annak lehetőségeit!