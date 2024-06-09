Útmutató az automatizáláshoz a ClickUp alkalmazásban (10 használati példával)

A vállalat típusától, helyétől, iparágától vagy részlegétől függetlenül minden vezető a következőket szeretné:

Szabaduljon meg az ismétlődő és manuális feladatoktól (különösen azoktól, amelyek állandó lépésekből és döntésekből állnak). Koordinálja a munkafolyamatokat automatikusan (megelőzve a feladatkiosztás és az eredmények átadásának késedelmét, ezáltal minimalizálva a projekt időtartamát és költségeit).

Szerencsére van megoldás ezekre a problémákra: a ClickUp automatizálások!

Az automatizálás néha azt jelenti, hogy a feladat újraelosztása előtt nem kell többé egyeztetni a csapattagokkal. Máskor az automatizálás azt jelenti, hogy a feladat befejezése előtt több érdekelt fél jóváhagyását kell kérni.

A folyamatok szűk keresztmetszetei azonban valójában sokféle formát ölthetnek. A feladatok automatizálása segít ezeket a folyamatokat ellenőrizni és megóvni őket a termelékenységi problémáktól.

Akár új az automatizálás terén, akár csak optimalizálni szeretné a ClickUp-ban végzett automatizálását, ez az útmutató Önnek szól. Olvassa tovább, és ismerje meg a ClickUp automatizálási példáinkat. Megmutatjuk, hogy az automatizálás milyen lehetőségeket kínál Önnek.

🧠 Frissítés: Tudta, hogy mostantól egyszerű angol nyelven is létrehozhat automatizálásokat a ClickUp-ban? Ez a ClickUp Automations és a ClickUp Brain mesterséges intelligencia képességeinek kombinációjának ereje! További információk a következő szakaszban találhatók: Természetes nyelvű automatizálások létrehozása a ClickUp Brain segítségével

Mik azok az automatizálások a ClickUp-ban?

Az automatizálások lépésről lépésre haladnak előre a munkafolyamatban, hogy optimalizálják a feladatok ismétlődését, így azok logikusan, manuális beavatkozás nélkül hajthatóak végre. Noha nem minden feladat automatizálható a munkafolyamatban, számos döntés születik az ismétlődő vagy pontosan megegyező feladatok során. Ezeket könnyen automatizálni lehet, hogy meg lehessen határozni, mi következik utánuk.

Az automatizálásokkal a feladat-automatizáló szoftver végez el automatikus változtatásokat helyetted, számos okból. Ez lehet azért, mert:

Nincs ideje rá?

Lehet, hogy nem olyan pontos, mint az automatizált szoftver

Az automatizálás előnyeit ki kell használni, hogy jelentősen időt takarítson meg az ismétlődő munkáknál.

Mostantól automatizálhatja a folyamat egy részét vagy az egész folyamatot. Ez attól függ, hogy feladataid mennyire alkalmasak az automatizálásra.

Ebben az esetben egy nagyrészt manuális folyamat nem feltétlenül a legjobb automatizálási célpont. A folyamat döntésjóváhagyási részét automatizálhatja.

Gyakran előfordul, hogy az automatizált feladatok elindítják egy folyamat fázisait. Például amikor egy potenciális ügyfél ügyféllé válik, vagy valaki jóváhagyja a végleges dokumentumot.

Emellett a munkafolyamat-automatizálás egyes részei nem feltétlenül a legbonyolultabbak. De idővel összeadódnak, és így több időt szabadítanak fel a nagyobb, összetettebb feladatok elvégzésére.

A munkafolyamat-automatizálás előnyei

Amikor automatizálja a munkafolyamatokat a ClickUp-ban, elősegíti csapata termelékenységének növelését. Az automatizálás ugyanis lendületet ad az alkalmazottaknak, növeli a hatékonyságot, és – ami a legjobb – csökkenti a folyamatok során felmerülő problémák okozta fejfájást.

Ezek segítenek abban is, hogy a teljesítmények a megfelelő időben a megfelelő emberekhez jussanak el. De térjünk rá egyből a ClickUp-ban az automatizálások beállításának elsődleges motivációjára.

A rutin feladatok unalmasak!

Miért pazarolná az idejét és a memóriáját arra, hogy emlékeztesse valakit egy feladat elvégzésére, amint egy esemény bekövetkezik, ha van olyan szoftver, amely ezt megteheti Ön helyett?

A ClickUp automatizálási funkciói kiküszöbölik az állandó, jól meghatározott, ismétlődő feladatokat, így időt és energiát takaríthat meg. Önnek csak annyit kell tennie, hogy ellenáll a kísértésnek, hogy ezeket a feladatokat maga végezze el.

Az első pillantásra gyorsan elvégezhetőnek tűnő apró, egyszerű feladatok automatizálása hosszú távon megéri. Az automatizált feladatok ugyanis időt szabadítanak fel a bonyolultabb, emberfüggő feladatokra, amelyek eseti döntéseket vagy kézi munkát igényelnek.

Végül a csapat tagjai és a vezetők is használhatják a ClickUp automatizálási funkcióit a folyamatok figyelemmel kísérésére. A cél annak biztosítása, hogy a csapat a várakozásoknak és a korábban leírtaknak megfelelően kövesse a lépéseket és utasításokat.

Példák a ClickUp automatizálások működésére

Íme néhány példa az automatizálásokra, amelyeket a ClickUp alkalmazásban beállíthat, függetlenül a felhasználási esettől:

Állapotváltozások

Testreszabhatja az automatizált munkafolyamatokat, hogy egyszerűsítse az ismétlődő munkákat a ClickUp-ban.

A ClickUp-ban a feladatok általános státuszokkal rendelkeznek, például „Folyamatban”, „Felülvizsgálat”, „Elfogadva” vagy „Elutasítva”. Az automatizálások lehetővé teszik, hogy a ClickUp-ot úgy konfigurálja, hogy bizonyos dolgokat végezzen el, amikor a státuszok megváltoznak.

Például egy automatizálás hozzárendelheti a csapatvezetőt egy adott feladathoz, és e-mailt küldhet neki, amikor a státusz „Befejezett” -re változik. Akár visszavonhatja a feladat hozzárendelését, vagy automatikusan hozzáadhat egy megjegyzést a feladathoz, amelyet egy adott személynek kell megoldania.

A megbízott személy változásai

A meglévő automatizálások szerkesztéséhez válassza a Kezelés fület.

Az imént láttuk, hogy az állapotok automatizálása hogyan tartja mozgásban a munkát a munkafolyamat során. Ugyanez történik a ClickUp automatizálásával is a megbízottak esetében.

Beállíthatja a ClickUp-ot úgy, hogy valamit tegyen, amikor a feladatot kapó személy megváltozik. Például meghatározhatja, hogy amikor a feladatot kapó személy a csapatvezetőről egy csapat tagjára változik, az állapot visszatér a „Folyamatban” állapotra.

Prioritásváltozások

Automatikusan tegyen közzé megjegyzést a feladatot kapóknak, amikor a prioritás megváltozik a ClickUp-ban.

A státuszokhoz hasonlóan a ClickUp feladatoknak is vannak prioritásaik, például „Sürgős”, „Magas”, „Normál” vagy „Alacsony”. A ClickUp-ot úgy is beállíthatja, hogy reagáljon a feladatok prioritásának változásaira.

Például a ClickUp archiválhat egy feladatot, ha annak prioritása „Normál”ról „Alacsony”ra változik. Vagy sablont alkalmazhat a feladatra, például egy blogbejegyzés-sablont.

Az utolsó példa pedig az lenne, hogy címkét ad hozzá a feladathoz, így kategorizálhatja a feladatokat, és színük alapján azonosíthatja őket a munkaterületén.

Próbálja ki az előre formázott Határidő automatizálási recepteket

Általánosságban elmondható, hogy a határidőhöz közeledő feladatoknak feljebb kell kerülniük a halomban, igaz? Ezért van a ClickUp-ban automatizálás, amikor egy feladat határideje közeledik.

Például a ClickUp archiválhat egy feladatot és eltávolíthatja annak figyelőit, ha a prioritás „Normál”ról „Alacsony”ra változik. Sablont is alkalmazhat egy feladatra, például hibajelentési sablont vagy blogbejegyzés-sablont. Vagy hozzáadhat egy címkét a feladathoz, hogy színekkel azonosíthassa azt a munkaterületén.

Feladat létrehozva

Az automatizálások segítségével a ClickUp feladatok a munkafolyamat következő lépésébe kerülnek.

Amikor feladatot hoz létre a ClickUp-ban, azt egy listához kell társítania, amely egy feladat tárolója. Most képzelje el, hogy egy új eljárás szerint minden új feladatot egy adott listához kell társítani. Tudta, hogy a ClickUp segítségével ezt automatikusan elvégezheti?

Így van!

A ClickUp feladatkészítési automatizálása segít a folyamatok betartásában és a hibák elkerülésében, amikor Ön és csapata feladatokat hoznak létre.

Áthelyezve erre a helyre

Sablonok alkalmazása egy feladatra, amikor a lista megváltozik a ClickUp-ban

Szeretné, hogy a ClickUp valamit tegyen, amikor egy feladatot egy adott helyre mozgatnak? Ha igen, akkor szüksége van egy „Ezen a helyre mozgatva” automatizálásra.

Ez egy olyan mechanizmus, amely garantálja, hogy például minden feladat, amelyet a „Havi hírlevél” mappában található „Blogbejegyzés” listába helyez, automatikusan létrehoz egy új feladatot „Blogbejegyzés létrehozása” néven.

Az automatizálás elemei a ClickUp alkalmazásban

A feladatok automatizálás ához a ClickUp-ban követnie kell a ClickUp automatizálás receptjét. Ez azt jelenti, hogy „Ha ez történik, akkor hajtsa végre ezt a műveletet”.

Ehhez legalább két kötelező automatizálási komponensre van szükség: kiváltókra és műveletekre. Az automatizáláshoz feltételeket is alkalmazhat. Most nézzük át ezeket a három fogalmat egyenként.

➡️ Az Automatizálások áttekintése című súgócikkünkben további információkat talál a kiváltó eseményekről, feltételekről és műveletekről.

Automatizálási kiváltók

A ClickUp automatizálások bizonyos eseményekre reagálnak, amelyeket kiváltó eseményeknek nevezünk.

Ha azt szeretné, hogy a folyamat egy adott pillanatban induljon el, akkor a Triggers (Kiváltók) jelentik a megoldást. Ezek olyan események, mint például egy állapotváltozás vagy egy határidő. Ezek az események pedig bizonyos műveleteket indítanak el, amelyeket Ön is meghatározza az Automation (Automatizálás) funkcióban.

Ha úgy tetszik, gondoljon a triggerekre úgy, mint a ClickUp automatizálások „Amikor ez történik” részére. Ezek indítják el az automatizálást és kezdeményeznek egy műveletet (vagy műveletsorozatot).

Ha még nem vette észre, a ClickUp Automation általános példái, amelyeket az előző szakaszban említettünk, a Triggers! De adhatunk más példákat is a ClickUp-ban beállítható triggerekre.

A megbízott személy eltávolítva , így egyelőre senki sem dolgozik a feladaton.

Egyéni mezőváltozások , például igaz-hamis jelölőnégyzet bejelölése, legördülő menüből való választás, fájl feltöltése, egy bizonyos pontig eljutó haladási sáv vagy egy ötfokozatú skálán egy ponttal értékelt elem.

A ellenőrzőlista akkor tekinthető teljesítettnek , ha a feladat ellenőrzőlistáján az utolsó tennivaló el van jelölve, feltéve, hogy az összes többi ellenőrzőlista már teljesítve van.

Alfeladatok megoldva vagy az a pillanat, amikor egy feladat összes alfeladata elvégzésre került.

Feladat összekapcsolása vagy egy feladat összekapcsolása egy hasonló feladattal, hogy az utóbbi láthatóbbá váljon.

Időnyomon követés : amikor egy adott személy nyomon követi az időt egy feladatban a ClickUp-ban, a Google Chrome kiterjesztésen vagy egy integrált alkalmazáson, például a Toggl-on keresztül.

Feladat feloldva vagy amikor egy feladatnak már nincs más feladata, amely megakadályozza annak megkezdését vagy befejezését.

Automatizálási feltételek

A feltételek további kritériumok, amelyek alapján eldönthető, hogy az automatizálás folytatódjon-e a ClickUp-ban.

A feltételek opcionálisak a ClickUp automatizálásokban. Lehetővé teszik, hogy a munkafolyamatot részletesebben szabályozza, mint ha csak a kiváltókat használná. És ha a feltételben meghatározott kritériumok nem teljesülnek, a ClickUp nem futtatja az automatizálást.

Például beállíthat egy triggert, amely három napos késés esetén átadja a feladatot a csapatvezetőnek. Ezután könnyen hozzáadhat egy feltételt a triggerhez, hogy az átadás csak akkor történjen meg, ha a jelenlegi megbízott egy bizonyos csapattag, aki már egy ideje késve teljesíti a feladatokat.

Ez egy feltétel a megbízottakra vonatkozóan, amelynek segítségével szűrhetők ki bizonyos felhasználók, de számos más lehetőség is létezik. Íme egy lista néhány további példával a feltételekre vonatkozóan:

Ha az automatizálásban beállított műveletek egy bizonyos dátum előtt vagy után aktiválódnak

Ha a feladat egy bizonyos egyéni mezője egy meghatározott értéket tartalmaz

Ha a feladatnak egy meghatározott számú napon belül el kell kezdődnie, vagy egy meghatározott számú nappal egy bizonyos dátum előtt kell befejeződnie

Ha a feladatnak nincs különleges prioritása vagy egy adott státusza

Ha a feladat nem tartalmaz címkéket

Ha a feladat becsült ideje meghalad egy meghatározott értéket

Ha a ClickUp értesíti a csapat összes tagját a feladat változásairól

Automatizálási műveletek

A műveletek végleges eredmények, amelyek akkor valósulnak meg, ha a ClickUp-ban a kiváltó ok és a feltételek teljesülnek.

Ebben az útmutatóban már korábban beszéltünk a műveletekről! Emlékszik, amikor a feladatokban bekövetkezett változások a prioritásuk, a felelősük vagy az állapotuk megváltozását eredményezték? Vagy amikor a feladatokban bekövetkezett változások sablon alkalmazását, címke vagy megjegyzés hozzáadását vagy e-mail küldését eredményezték?

Nos, ennyi volt!

Minden, ami egy feladat megváltoztatása után történik, példa a műveletekre. Vagyis amikor a ClickUp elindít egy automatizálást, valami történik. Ez a valami pedig az automatizálási művelet (vagy műveletsorozat) vagy a ClickUp feladat automatizálásának „Ezután hajtsa végre ezt a műveletet” része.

A műveletek azok a feladatok, amelyeket a ClickUp segítségével automatizál, például:

A feladat határidejének megváltoztatása például pontos dátumra vagy a kiváltó dátumra

A feladat kezdő dátumának módosítása úgy, hogy a feladat például egy bizonyos számú nappal azután kezdődjön, hogy a ClickUp elindította az automatizálást.

Időbecslés vagy az egyes feladatok elvégzéséhez valószínűleg szükséges idő meghatározása, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy ellenőrizzék a projekt időtartamát és döntéseket hozzanak.

Feladat listába helyezése : például válassza szét a projektterv feladatait a munkaterületen található más listákba, egy-egy listát minden projektfázishoz vagy minden csapathoz.

Egyéni mező beállítása egy feladathoz azzal az értékkel, amelyet a ClickUp automatikusan hozzáadjon a feladathoz.

Feladatidő nyomon követése, hogy figyelemmel kísérje, mennyi időt töltenek Ön vagy csapattagjai ügyfélmegbeszéléseken vagy bizonyos feladatok elvégzésén, hogy csak néhány lehetőséget említsünk.

➡️ Olvassa el cikkünket az automatizálási műveletek használatáról!

Természetes nyelvű automatizálások létrehozása a ClickUp Brain segítségével

Míg a ClickUp automatizálások már lehetővé teszik az ismétlődő feladatok automatizálását, a ClickUp Brain mostantól természetes nyelven is segíthet azok létrehozásában. Egyszerűen csak írja le az automatizálni kívánt folyamatot, és máris létrehozhat egyedi automatizálásokat. Ezzel könnyebbé válik az ismétlődő munkafolyamatokhoz tartozó kiváltó események, műveletek és feltételek beállítása.

Például megadhatja az AI-nek: „Ha a Javítások listában egy nyitott státuszú feladatot magas prioritásúnak jelölnek, rendelje Cristina-hoz, és állítsa be a határidőt 2 napra a mai naptól számítva. ”

Készítsen egyedi automatizálásokat egyszerű angol nyelven a ClickUp Brain segítségével.

Természetesen nem minden automatizálás fog tökéletesen működni az elejétől fogva. De tudja mit? A ClickUp mesterséges intelligenciája végigvezeti Önt azokon a lépéseken, amelyek további pontosítást igényelnek, hogy finomítsa az utasításokat és biztosítsa az automatizálás zökkenőmentes működését.

A fenti példában a ClickUp Space háromféle fejlesztési listával rendelkezhet: alkalmazás-, szerkesztői és munkafolyamat-fejlesztések. Az AI tehát nem tudja, melyiket válassza. Az AI a következőket teszi:

Az AI létrehozza az automatizálás cselekvési részét : A megbízottak megváltoztatása Cristina-ra

Az automatizálás Trigger részében az AI megnyit egy legördülő menüt , amelyből kiválaszthatja a megfelelő fejlesztési listát.

Most, hogy a projektmenedzser megértette, hogyan kell manuálisan elvégezni az automatizálást, és kiválaszthatja a megfelelő listát, mondjuk az alkalmazás fejlesztéseit.

Mostantól, ha egy nyitott feladat az App Improvements (Alkalmazásfejlesztések) részben magas prioritásúként van megjelölve, automatikusan Cristina-nak lesz hozzárendelve.

💡Tipp: Olvassa el lépésről lépésre szóló útmutatónkat a ClickUp automatizálások AI segítségével történő létrehozásáról, hogy elindulhasson.

Képzelje el, hogy azonnali feladatösszefoglalásokat vagy haladásról szóló frissítéseket kap anélkül, hogy egyetlen feladatot is megnyitna. A ClickUp AI egyéni mezői és az automatizálások együttesen teszik ezt lehetővé.

Mik azok az AI egyéni mezők?

A ClickUp AI által támogatott kétféle speciális szövegmező létezik:

AI összefoglaló: Gyors összefoglalót készít a feladatairól.

AI haladásfrissítések: Frissítéseket generál a feladat előrehaladásáról egy kiválasztott időtartamra vonatkozóan (ma, tegnap, ezen a héten stb.).

Tegyük fel, hogy szeretné, ha az AI összefoglalná a projekt teljes előrehaladási jelentését a projekt befejezése után. Ehhez létrehozhat egy automatizálást, amelyben:

Kiváltó esemény: Amikor a feladat „Befejezett” jelölést kap

Művelet: Töltse ki az AI összefoglaló mezőt, összefoglalva a projektjelentést.

Automatizálja a feladatösszefoglalásokat és frissítéseket a ClickUp Automations speciális triggereinek és az AI Custom Fields funkciónak a kombinált használatával.

ClickUp automatizálási típusok

A ClickUp háromféle automatizálási lehetőséget kínál:

Automatizálási sablonok

A Mozgás kategóriához a ClickUp Automatizálások könyvtárán keresztül férhet hozzá.

A ClickUp egy könyvtárat kínál triggerekből és műveletekből, amelyeket böngészhet és alkalmazhat. Használja őket kiindulási pontként, és végezzen testreszabásokat kifejezetten a csapatának.

Az automatizálási sablonok hatékony módszerek a folyamatok konfigurálására. A ClickUp több mint 50 sablont kínál, amelyek bármely térre, mappára vagy listára alkalmazhatók.

Egyedi automatizálások

Automatizálások létrehozása a Sprint munkafolyamatokhoz a ClickUp alkalmazásban

Profi tipp: A ClickUp egyedi automatizálási funkcióival feltételeket adhat hozzá és több műveletet is meghatározhat automatizálásonként. Azonban nem javasoljuk az egyedi automatizálások használatát, hacsak már nem ismeri jól az automatizálási sablonok alkalmazását, és nem találta meg a szükséges automatizálásokat az automatizálási sablonok tárházában.

Kombinálja a ClickUp Triggereit, Akcióit és Egyéni Mezőit, hogy saját automatizálásokat hozzon létre. Testreszabhatja őket, hogy megfeleljenek a saját munkafolyamatának követelményeinek.

Integrációs sablonok

Állítsa be az automatizálások integrációját a ClickUp alkalmazásban

A ClickUp integrálódik ezekkel a külső alkalmazásokkal, hogy Ön konfigurálhassa az automatizálásokat:

Bugsnag : Például, hogy létrehozzon egy ClickUp feladatot, amikor a Bugsnag új hibát észlel a termékében.

Calendly : Feladatok létrehozása a ClickUp-ban a Calendly-ben ütemezett események alapján.

E-mail : Ha bizonyos kiváltó események vagy feltételek alapján automatikusan e-maileket kell küldenie a ClickUp munkaterületéről, például amikor egy feladat blokkolása feloldásra kerül.

GitHub : Ha a (szoftver) csapatának a GitHub és a ClickUp között kell váltania a munkák szinkronizálása érdekében, például Ha valaki módosítást hajt végre egy adott GitHub-repo fő ágán, frissíteni kell a feladat állapotát a ClickUp-ban Ha egy ügyfél hibát jelent , létre kell hozni egy problémát a GitHub-ban

Feladatállapot frissítése a ClickUp-ban, miután valaki elvégezte a változtatást egy adott GitHub-repo fő ágán

Probléma létrehozása a GitHubban, amikor egy ügyfél hibát jelent

Twilio : Például automatikusan szöveges üzeneteket küldhet ügyfeleinek a ClickUp munkaterületéről, tájékoztatva őket a projekt állásáról.

HubSpot : A munkafolyamatok automatizálása üzletalapú kiváltó események segítségével

Feladatállapot frissítése a ClickUp-ban, miután valaki elvégezte a változtatást egy adott GitHub-repo fő ágán

Probléma létrehozása a GitHubban, amikor egy ügyfél hibát jelent

Ezek az integrációk natív triggerekkel, műveletekkel és feltételekkel rendelkező sablonokkal érkeznek, amelyeket az Ön igényeihez igazíthat. Az automatizálásokat egyéni mezők segítségével is finomhangolhatja.

Hogyan állítson be automatizálásokat a ClickUp alkalmazásban a tér, a mappa és a lista szintjén

Szervezze meg a csapatokat és bontsa le a projekteket a ClickUp hierarchikus struktúrájának segítségével.

A ClickUp a munkát megvalósítható feladatokra bontja, hogy strukturálja a projekteket. Ellenkező esetben nehézségekbe ütközhet az automatizált projektmenedzsment a platformon.

Munkaterületek : Képviselje vállalatát

Terek : A ClickUp munkaterületén található legnagyobb munkameghatározásoknak felelnek meg. Például a tereket felhasználhatja arra, hogy szervezetét részlegekre, csapatokra, kezdeményezésekre vagy ügyfelekre ossza fel. Ez lehetővé teszi, hogy a munkát a különböző igényeknek megfelelően kezelje.

Mappák : Opcionálisak, listákat és dokumentumokat tartalmaznak.

Listák : ossza fel a feladatokat például sprintekre, : ossza fel a feladatokat például sprintekre, földrajzi helyekre vagy projektfázisokra, és segítse a feladatok céljának tisztázását.

Feladatok: tartalmazhatnak alfeladatokat és beágyazott alfeladatokat

Mostantól minden térnek megvan a saját engedélyezett ClickApps-készlete, amellyel bizonyos funkciókat, például az automatizálásokat kezelhet. Ha pedig a ClickUp automatizálást térszinten határozza meg, akkor az adott térben található összes feladat örökli az automatizálást.

Ugyanez vonatkozik a mappákra és listákra is.

Ha automatizálást állít be egy mappához, akkor az adott mappa listáin szereplő összes feladat örökli az automatizálást.

Ha pedig egy automatizálást egy listához társít, akkor csak az adott listában szereplő feladatok öröklik az automatizálást.

Ez azt jelenti, hogy az automatizálás létrehozásakor ki kell választania azt a teret, mappát vagy listát, amelyre az automatizálást alkalmazni szeretné.

➡️ További részletekért nézze meg ClickUp Automation webináriumunkat!

Automatizálási példák a ClickUp felhasználóitól

Az évek során összeállítottunk egy átfogó listát a felhasználóink által megosztott ClickUp automatizálási példákról. Most szeretnénk megosztani Önnel néhány elemet ebből a listából.

1. Építés

Ha építési projektmenedzser, a ClickUp segítségével a következőket teheti:

Küldjön RFI-ket a vállalkozóknak egy hónappal a projekt kezdete előtt.

Küldjön üzenetet az építészének , miután jóváhagyta az általuk kidolgozott terveket.

2. Pénzügy

Ha bérszámfejtő menedzser, a ClickUp automatizálási funkcióival a következőket teheti:

Hozzon létre egy fizetési feladatot a következő hónapra minden alkalommal, amikor havi díjazás alapján fizet egy vállalkozónak.

Értesítést kap e-mailben, ha egy alkalmazott tényleges kiadásai meghaladnak egy bizonyos küszöbértéket.

3. HR

Ha HR-menedzser, automatizálja a toborzási munkafolyamatot a ClickUp segítségével, hogy:

Értesítse a felvételi vezetőt, ha egy jelölt elfogadja az ajánlatot.

Küldjön ki egy munkavállalói elkötelezettségi felmérést , miután az új munkavállaló elvégezte az utolsó beilleszkedési feladatot.

➡️ Olvasson tovább arról, hogyan használja az Onboarding csapatunk a ClickUp automatizálási funkcióit!

4. Jog

Ha ügyvéd, a ClickUp segítségével a következőképpen kezelheti ügyvédi irodáját:

Feladat létrehozása azokkal az információkkal, amelyeket egy potenciális ügyfél éppen most küldött el a webhelyébe beágyazott Jotform űrlapon keresztül.

A ClickUp által az újonnan létrehozott feladatban tárolt információk alapján döntsön arról, hogy vállalja-e az ügyet.

A dokumentumok (és a csatolt fájlok) megosztása az ügyfelekkel e-mailben, miután befejezte azok írását.

5. Ügyfélszolgálat

Ha ügyfélszolgálati csapatot vezet, a ClickUp alkalmazásban automatizálásokat állíthat be a következő célokra:

Hozzon létre egy problémát a GitHubban, amikor egy ügyfél hibát jelent a termékében.

Alkalmazzon hibajelentési sablont arra a feladatra.

➡️ Tudja meg, hogyan használja ügyfélszolgálati csapatunk a ClickUp automatizálási funkcióit!

6. Szoftverfejlesztés

Ha Ön egy szoftverfejlesztő csapatot vezet, állítsa be a ClickUp alkalmazást a következőkre:

Hozzon létre egy feladatot, amint valaki beküld egy hibabejelentő űrlapot a ClickUp-ban.

Helyezze az újonnan létrehozott feladatot a hibákat kijavító csapat hibajegyzékébe.

7. Marketing

Ha marketingmenedzser, a ClickUp-ot úgy konfigurálhatja, hogy:

Rendeljen blogbejegyzés-készítési feladatot SEO-szakértőjének, amikor az író a feladat állapotát „Vázlat elkészült” állapotra változtatja.

Küldjön üdvözlő e-mailt az ügyfélnek, miután megkezdődött a bevezetése.

➡️ Tudjon meg többet arról, hogyan használja marketingcsapatunk a ClickUp alkalmazást!

8. Termékmenedzsment

Ha termékmenedzser, a ClickUp a következőket segíthet Önnek:

A befejezetlen feladatokat helyezze át a következő sprintre, amikor a ClickUp a jelenlegit befejezettként jelöli meg.

Értesítse e-mailben az érdekelt feleket, amikor egy funkció bevezetési ellenőrzőlistáján szereplő összes feladat „Befejezett” státuszba kerül.

➡️ Ismerje meg, hogyan használják a ClickUp termékmenedzserek a ClickUp-ot a fenti feladatok elvégzéséhez és még sok máshoz!

9. Értékesítés

Értékesítési csapatot vezet? Bízza ezt a ClickUp-ra:

Hozzon létre egy feladatot minden alkalommal, amikor egy potenciális ügyfél termékbemutatót ütemez a HubSpot segítségével.

Automatikusan ossza el a potenciális ügyfeleket az értékesítési képviselők között a folyamatuk vagy havi céljaik alapján.

Hozzon létre egy feladatot azonnal, amikor egy ügyfél regisztrál egy termék próbaverziójára, vagy először használja a termékét.

Küldjön csapat-szintű e-mailt minden alkalommal, amikor egyik értékesítője üzletet köt.

Automatikusan hozzon létre egy feladatot, amelyben felhívja az ügyfelet, ha az egy bizonyos ideje nem használta a terméket.

10. Kiváló minőség

A ClickUp segítségével biztosíthatja, hogy terméke megfeleljen ügyfelei elvárásainak az alábbiak révén:

A megfelelő vezetők hozzáadása a megfelelő csapatok megfigyelőiként

Csapatvezetők hozzáadása a csapat tagjainak kiosztott összes feladat megfigyelőjeként

➡️ Fedezze fel, hogyan használja a ClickUp-ot minőségbiztosítási csapatunk!

Ideje elindítani a ClickUp automatizálási funkcióit!

Most, hogy már pontosan tudja, mik a ClickUp automatizálások, és hogyan egyszerűsítik a folyamatokat és a feladatkezelést, íme a terv:

Fedezze fel a ClickUp beépített automatizálási funkcióit

Alkalmazzon néhány automatizálási sablont egy tesztprojektre, hogy láthassa őket működés közben.

Állítsa be első egyéni automatizálását a ClickUp alkalmazásban

Ha nem találta meg az Ön üzleti tevékenységét a ClickUp Automation példák között ebben az útmutatóban, vegye fel velünk a kapcsolatot! Szívesen meghallgatjuk projektjét, és segítünk Önnek többet megtudni a ClickUp Automations-ről.