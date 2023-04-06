A 10 legfontosabb termékmenedzsment készség, amellyel minden termékmenedzsernek rendelkeznie kell

A termékmenedzsereknek (PM-ek) sok kulcsfontosságú területet kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy olyan termékeket tudjanak létrehozni, amelyeket a vásárlók imádnak. Azok, akik termékmenedzseri pozícióba szeretnének átlépni, rengeteg cikket olvasnak, amelyek olyan alapvető kérdésekre próbálnak választ adni, mint például:

A termékmenedzsment az Ön számára való?

Hogyan állapíthatod meg, hogy a termékmenedzsment neked való?

Ha ez az Ön számára megfelelő, hogyan tud átállni a jelenlegi pozíciójából termékmenedzserré?

A sok egymásnak ellentmondó információ miatt nehéz lehet megtalálni a választ ezekre a kérdésekre. Honnan tudhatod, melyik információ segít megtalálni a választ ezekre a kérdésekre?

Ha egy kis időt töltesz az interneten, rájössz, hogy a termékmenedzsereknek többféle készségre van szükségük ahhoz, hogy sikeresek legyenek a munkájukban. Ez egy kicsit nyomasztó és ijesztő lehet.

Honnan tudhatod, hogy rendelkezik ezekkel a készségekkel, és alkalmas vagy termékmenedzsernek? Kövess minket, és ismerd meg a 10 fontos termékmenedzsment készséget, amelyekre szükséged van a sikeres munkavégzéshez!

Melyek a legfontosabb termékmenedzsment készségek?

Talán azon gondolkodsz, hogy milyen készségekre van szükséged ahhoz, hogy termékmenedzsment karriert kezdj? Vagy hogy mit keresnek valójában a toborzási vezetők? 🤔

A kérdés megválaszolásához az Upraised csapata több mint 200 termékmenedzser állásleírást (JD) elemezett, és 300 leggyakoribb készséget azonosított. Ezeket aztán tíz készségcsoportba soroltuk, amelyek valóban alapvetőek egy kezdő termékmenedzser munkakörében.

Termékmenedzsment területén jártas szakértőkkel is konzultáltunk, akik segítettek összegyűjteni azokat a kulcsfontosságú készségeket, amelyeket a munkáltatók keresnek a karrierjük elején álló jelöltekben.

Termékmenedzserek számára szükséges termékmenedzsment készségek az Upraised segítségével

A termékmenedzser szerepkörbe való átálláshoz leginkább szükséges hat készség a következő:

Termékérzék Kommunikációs készség Műszaki ismeretek Problémamegoldás Adatvezérelt és stratégiai gondolkodás Eredményorientált

Íme, hogyan különbözik a tíz PM-készség elsajátítása a legjobb termékmenedzserek és az átlagos termékmenedzserek között:

Itt találsz egy termékmenedzsment szótárt, hogy mielőtt tovább olvasnál, mindent megtudj a termékmenedzsmentről.

A termékmenedzsment 10 legfontosabb készsége

Termékmenedzserek számára szükséges kemény készségek

A kemény készségeket formális oktatás, képzési programok vagy a munkában szerzett tapasztalatok révén lehet elsajátítani. A sikeres termékmenedzsernek a következő kemény készségekkel kell rendelkeznie:

1. Termékérzék

A termékérzék a termékmenedzser azon képessége, hogy megértse a problémát, azonosítsa az összes lehetséges megoldást, és tudja, melyik megoldást válassza az idő, az erőforrások, a költségvetés és a felhasználói szegmens korlátai figyelembevételével.

Ez különösen fontos a technikai szakértelemmel rendelkező termékmenedzserek számára. Minél mélyebb a szakterületi ismerete, annál jobban megértheti az adott probléma megoldási lehetőségeinek világát. Ez egy olyan készség, amelyet idővel elsajátíthat és tökéletesíthet.

Nézd meg ezeket a kódolás nélküli eszközöket termékmenedzserek számára!

2. Műszaki ismeretek

Termékmenedzserként nem kell megtanulnod programozni, de alapvető ismeretekkel kell rendelkezned a termékek gyártási folyamatáról. Ezért is fontos, hogy megértsd, hogyan kell gondoskodnod a projektekről a termék életciklusának különböző szakaszaiban.

Ezenkívül tudnia kell, hogyan kell piackutatást végezni, hogy megismerje a piac vagy az iparág trendjeit. A piackutatás segít a termék követelményeinek megfogalmazásában, a szélsőséges esetek meghatározásában és a mérnöki csapattal való hatékony együttműködésben.

Ezzel megértheted, mely kérések megvalósíthatók, és mennyi erőfeszítésre van szükség egy funkció kidolgozásához, hogy jobban tudd rangsorolni a feladatokat. Termékmenedzserként elengedhetetlen, hogy megismerkedj több termékmenedzsment eszközzel, például a ClickUp-pal.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

Ezeknek az eszközöknek a konkrét folyamatainak elsajátításával meg tudod határozni a termék követelményeit és megértheted azok hiányosságait.

Termékmenedzsereknek szükséges soft skill-ek

A soft skill-ek az egyén másokkal való interakcióra és kapcsolatteremtésre való képességét jelentik. A sikeres termékmenedzserek a következő alapvető termékmenedzsment készségekkel rendelkeznek:

3. Interperszonális készségek

A termékmenedzsernek meg kell szereznie az érdekelt felek támogatását a tervekhez és projektekhez. A kiváló kommunikációs készségek segítségével hatást gyakorolhatsz másokra – beleértve az értékesítési csapatot is – és jobban kommunikálhatsz velük.

Segít a termékdokumentáció kezelésében és egyszerűsítésében is. A kritikus információk közlése lehetővé teszi, hogy minden érdekelt fél tudatában legyen annak, hogy a termékfejlesztési folyamat a tervek szerint halad.

4. Problémamegoldás

A problémamegoldás az a képesség, hogy egy komplex problémát kisebb részekre bontsunk, és segítünk azonosítani a kiváltó okot.

Termékmenedzserként meg kell határoznia, hogy melyik probléma megoldása a legfontosabb, mielőtt belevágna a megoldásba. Gyakran előfordul, hogy zavaros és összetett kérdésekkel kell foglalkoznia.

Éppen ezért a problémamegoldó készségek nagyon fontosak ebben a munkakörben. A termékmenedzserek gyakran feladata, hogy a problémát egyértelműen megfogalmazzák, hogy a vállalat többi tagja is megértse.

5. Adatvezérelt és stratégiai gondolkodás

Az adatok az új „olaj”, amely minden szervezetben a vevőközpontú megközelítést táplálja. Mivel minden az adatok körül forog, ez a készség lehetővé teszi, hogy rendszeresen nyitott legyél az új ismeretekre.

Ezzel megtudhatod, mi működik és mi nem. Ez az egyik legfontosabb készség a termékmenedzserek számára, mert az adatok segítenek megválaszolni az alábbi kérdéseket:

Kik a vevői?

Miért használják a termékedet?

Mit gondolnak erről?

Az adatokon alapuló döntéshozatal segít a sürgős és nem sürgős feladatok közötti jobb kompromisszumok kialakításában. Ez a készség lehetővé teszi stratégiai gondolkodásod és prioritáskezelési készségeid finomhangolását.

Eközben pedig egyre magabiztosabbá válsz a tényleges, adatokon alapuló döntések meghozatalában.

6. Eredményorientált

Végül is az eredmény a legfontosabb.

Az eredményorientált hozzáállás segít prioritásba rendezni azokat a feladatokat, amelyek a legtöbb értéket hozzák a rájuk fordított időhöz képest. A rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető legjobban kell kihasználnia, és a feladatokat a megadott időn belül el kell végeznie, jelezve ezzel, hogy eredményorientált.

Bónusz: Ismerd meg, hogyan segíthetik az AI eszközök a termékmenedzsereket!

4 bónusz termékmenedzsment készség

7. Felhasználóközpontú gondolkodásmód

A felhasználókkal való empátia és a felhasználóközpontú gondolkodásmód elengedhetetlen ahhoz, hogy a termékmenedzserek olyan termékeket hozzanak létre, amelyek értéket nyújtanak és kielégítik a felhasználók igényeit, ami magasabb felhasználói elégedettséget és elfogadási arányt eredményez.

8. Feladatok delegálása

A hatékony feladatátadás bizalmat épít a csapaton belül és elősegíti a csapatmunkát, a termékmenedzserek pedig a stratégiai feladatokra koncentrálhatnak és irányíthatják az általános termékfejlesztési folyamatot, ami hatékonyabb és eredményesebb termékfejlesztést eredményez.

9. Kritikus gondolkodás

A kritikus gondolkodás a termékmenedzsment elengedhetetlen része. A termékmenedzserek kritikus gondolkodással elemzik az adatokat, értékelik a lehetőségeket, hoznak döntéseket és oldanak meg problémákat.

Képesnek kell lenniük a potenciális kockázatok és lehetőségek felismerésére, kreatív megoldások kidolgozására komplex kihívásokra, valamint kritikus gondolkodásra a legjobb termékstratégiák kidolgozása érdekében. A termékmenedzsereknek képesnek kell lenniük a kockázatok kalkulált vállalására anélkül, hogy a termék minőségét rontanák vagy a felhasználók biztonságát veszélyeztetnék.

10. Folyamatos tanulás

A folyamatos tanulás segít a termékmenedzsereknek naprakészek maradni az új technológiák, piaci trendek és felhasználói viselkedés terén, lehetővé téve számukra, hogy adat alapú döntéseket hozzanak, innovatív termékeket hozzanak létre, valódi értéket teremtsenek, és erős termékvezetői pozíciót építsenek ki maguknak.

Kezdje azzal, hogy megtanulja használni egy új termékmenedzsment eszközt, például a ClickUp-ot!

Hogyan segítenek ezek a készségek növelni az elhelyezkedési esélyeit?

A termékmenedzsment egy izgalmas karrierút. Ahhoz, hogy sikeres termékmenedzser legyél, olyan készségeket kell fejlesztened, amelyek segítenek vezetni a mérnökök, marketing- és értékesítési csapatok, vállalati vezetők és felhasználók közötti funkciók közötti együttműködést.

Most nézzük meg, hogyan járulnak hozzá ezek a készségek ahhoz, hogy jobb termékmenedzserré válj. A termékmenedzsereknek kétféle készségre van szükségük ahhoz, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak ezen a területen:

Kemény készségek (azaz technikai készségek)

Soft skills (azaz analitikai készségek, interperszonális készségek)

A munkakeresés során mind a kemény, mind a puha készségek fontosak. Potenciális álláskeresőként tudnia kell, hogy bizonyos puha készségekre és kemény készségekre lesz szüksége, amelyeket korábbi tapasztalataiból szerzett meg.

Ezeket a készségeket átadható készségeknek nevezik. Ezek jelzik, hogy képes vagy elvégezni a munkát, még akkor is, ha a profilod nem felel meg 100%-ban a munkaköri leírásnak. Az ilyen készségek felbecsülhetetlen értékűvé tesznek téged bármelyik vállalat számára.

Honnan tudhatod, hogy a termékmenedzsment neked való?

Az első lépés annak megértése, hogy milyen szintű ismereteid vannak ezekben a készségekben.

Kezdje azzal, hogy elvégzi a KYS (Know Your Self) tesztet, hogy megnézze, lehet-e termékmenedzser. Ez a kompetenciateszt 49 kérdés alapján feltárja viselkedési és attitűdjeit. Segít jobban megismerni erősségeit és gyenge pontjait a tíz alapvető termékmenedzseri készség terén!

Ha termékmenedzsment tapasztalat nélkül 50 pont felett teljesítesz, az nagyszerű! Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi munkádban már rendelkezésedre állnak azok a készségek, amelyekkel sikeres termékmenedzser lehetsz. De azoknak sem kell aggódniuk, akik 50 pont alatt teljesítenek!

Ez az eredmény egyszerűen azt jelenti, hogy fejlesztened kell a készségeidet, és a teszt megmutatja, melyek azok a területek, ahol még van mit tanulnod. Hogyan fejlesztheted a készségeidet, hogy sikeres és kompetens termékmenedzserré válj?

Hogyan fejlesztheted a termékmenedzsment készségeidet?

Akár nem műszaki, akár műszaki háttérrel rendelkezel, van egy tanfolyam, amely segít ezeknek a készségeknek a fejlesztésében.

Ez egy 16 hetes tanfolyam, amely gyakorlati képzést nyújt és felkészít a termékmenedzser szerepre. Az Upraised tanfolyam a következőképpen készít fel a termékmenedzser szerepre:

Szervezett tanulási út

Esettanulmányok és feladatok

Interjúkészség

Miután többet megtudtál a termékmenedzsmentről, használhatsz projektmenedzsment eszközöket, amelyek segítenek megtervezni a termék vízióját, kidolgozni a termék ütemtervét, összehangolni a csapat erőforrásait és még sok minden mást.

Ezek az eszközök több száz funkcióval és teljesen testreszabható platformokkal segíthetnek abban, hogy hatékonyabban kezeld a munkádat, és tapasztalt termékmenedzserré válj. Használhatod a rendelkezésre álló tanulási eszközöket és forrásokat is, többek között termékmenedzsment blogokat, útmutatókat és webináriumokat, amelyek segítenek a termék életciklusának kezelésében.

Ha pedig szeretnél egy szilárd alapot, amivel elindulhatsz, használhatsz termékmenedzsment sablonokat, amelyeket azonnal használatba vehetsz.

Akár belső átállást tervez a termékmenedzsment területére, akár junior pozícióban szeretne elindulni, szánjon időt a készségeinek fejlesztésére, és használjon megfelelő eszközöket, hogy megkapja azt az előnyt, amire szüksége van ahhoz, hogy sikeres és versenyképes termékmenedzserré váljon.

Sok sikert!

Vendégszerző:

Janvee Menghrajani az Upraised tartalom- és SEO-szakértője.