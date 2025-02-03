Kipróbáltuk a 10 legjobb AI eszközt termékmenedzserek számára 2025-ben

Az AI-ipar robbanásszerű növekedése a világ nagy részét meghódította. A létrehozott eszközök máris felforgatják a meglévő iparágakat, növelik a termékmenedzserek hatékonyságát, és új karrierek létrehozását ígérik a semmiből. De mivel szó szerint több ezer eszköz áll rendelkezésre, és minden héten újabbak jelennek meg, nehéz nem érezni magunkat túlterhelve.

Ezért szántunk rá időt, és megtaláltuk a 10 leghatékonyabb AI eszközt, amelyet minden termékmenedzsernek érdemes beépítenie a napi munkájába!

Kutatásokat végeztünk, és megtaláltuk azokat az AI-eszközöket termékmenedzserek számára, amelyekkel növelhetik termelékenységüket, hatékonyabban kommunikálhatnak csapatukkal és jobb termékeket szállíthatnak.

Akár a termékfejlesztési folyamat javításán dolgoznak, akár új termékfunkciókhoz termékigény-dokumentumokat írnak, akár csak a termékmenedzserként szerzett készségeiket szeretnék fejleszteni, ezek az eszközök minden lépésnél támogatják és javítják a folyamatokat!

1. ClickUp – A legjobb projektmenedzsmenthez, csapatmunkához és termelékenységhez

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy különböző iparágakban dolgozó egyének és csapatok számára segítse a munkafolyamatok racionalizálását, a csapatmunka javítását és a munka általános hatékonyságának növelését.

A ClickUp-ot az egyik legjobb és legjobban értékelt termékmenedzsment eszközzé teszi a testreszabhatósága és a termékfejlesztéshez, tervezéshez és még sok máshoz szükséges felhasználóbarát funkciói.

Teljesen testreszabható platformot kínál, több száz fejlett funkcióval és sablonnal a terméktervezéshez, termékútvonalakhoz, termékfunkciók bevezetéséhez, valamint egyéb, a termékcsapatok számára elengedhetetlen sablonokkal. Ez a fajta rugalmasság és hasznos erőforrások lehetővé teszik minden csapat számára, hogy a ClickUp-ot a komplex munkafolyamatukat és egyedi preferenciáikat legjobban támogató módon konfigurálják.

Hogyan illeszkedik a ClickUp ebbe az AI-eszközök összeállításába?

A ClickUp átfogó funkcióinak listája mellett AI funkciókat is tartalmaz, és többféle módot kínál a munkájuk automatizálására, többek között:

Munkafolyamat-automatizálás : Takarítson meg értékes időt : Takarítson meg értékes időt a rutin műveletek automatizálásával , meghatározott kiváltó események és feltételek alapján. Használja a előre elkészített automatizálási megoldásokat, vagy hozzon létre sajátokat, hogy csökkentse a manuális folyamatokat és felgyorsítsa a munkafolyamatokat és a termékfejlesztési folyamatokat.

Intelligens/univerzális keresés : Az univerzális keresés folyamatosan jobban megismeri Önt, hogy pillanatok alatt személyre szabottabb és relevánsabb keresési eredményeket nyújtson. Gyorsan megtalálhat bármilyen fájlt, legyen az a ClickUp-ban, egy csatlakoztatott alkalmazásban vagy a helyi meghajtón, mindezt egy helyről.

ClickUp AI: Írjon jobb szövegeket, javítsa írási készségeit, foglalja össze a hosszú szövegeket és még sok minden mást : Írjon jobb szövegeket, javítsa írási készségeit, foglalja össze a hosszú szövegeket és még sok minden mást a ClickUp AI segítségével. A ClickUp platformhoz tartozó ClickUp AI egy speciálisan erre a célra kifejlesztett élményt nyújt, amelynek célja, hogy minden szerepkörben kiküszöbölje a mesterséges intelligencia munkában való felhasználásával kapcsolatos találgatásokat. Ez a funkció több mint 100 mesterséges intelligencia eszközt tartalmaz, amelyek minden szerepkörhöz és felhasználási esethez optimalizálva vannak, beleértve a termékmenedzsereket és a csapatokat is. Itt láthatja a ClickUp AI működését:

Itt láthatja a ClickUp AI működését:

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, például a Githubbal, a Slackkel és a Google Naptárral, így a termékmenedzserek számára egyszerűen használható.

Legjobb funkciók

Teljesen testreszabható platform : Testreszabhatja a ClickUp minden részét, és az egyéni mezők, egyéni állapotok, ClickApps és egyéb funkciók segítségével az igényeinek megfelelően konfigurálhatja.

Több mint 15 egyedi nézet : Válasszon több mint 15féle nézet közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve az idővonalat, táblát, Gantt-diagramot, fehér táblákat, és akár egy űrlap nézetet is, amelynek segítségével rögzítheti az ügyfelek visszajelzéseit.

Drag and drop funkció : Könnyen és gyorsan végezzen változtatásokat a ClickUp Workspace-en. Egyszerűen húzza át az elemeket, nincs szükség technikai ismeretekre.

Automatizálási képességek : Gyorsítsák fel bármely folyamatot az előre elkészített automatizálási funkciókkal, és állítsanak be egyedi recepteket a ClickUp automatizálási funkcióval – kódolás nélkül.

Dokumentáció : Tárolja fontos jegyzeteit, például piackutatási eredményeket, ügyféladatokat : Tárolja fontos jegyzeteit, például piackutatási eredményeket, ügyféladatokat a ClickUp Docs segítségével.

Erőforrás-kezelés : Erőforrásaitok nyomon követése a Workload view és a Dashboards segítségével

Integrációs képességek : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, hogy konszolidálja alkalmazásait és racionalizálja munkafolyamatát.

Minden eszközön elérhető : asztali számítógépeken, mobil eszközökön (Android és iOS alkalmazás), hangvezérléssel és böngésző platformokon is elérhető.

Termékmenedzser útmutató : Ismerje meg, hogyan hozhatja : Ismerje meg, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a ClickUpból a termékmenedzsmentben ezzel a végső útmutatóval.

Sablonkönyvtár: Válasszon több mint 1000 sablon közül minden felhasználási esethez és csapatnak, beleértve a piackutatás, termékfejlesztés, szoftverfejlesztők, ügyfél-visszajelzések és : Válasszon több mint 1000 sablon közül minden felhasználási esethez és csapatnak, beleértve a piackutatás, termékfejlesztés, szoftverfejlesztők, ügyfél-visszajelzések és termékmarketing sablonokat

Korlátozások

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire megszokják a széles körű funkciókat.

Még nem minden nézet elérhető az alkalmazásban.

Árak

A ClickUp AI-t könnyedén hozzáadhatja bármely fizetős munkaterülethez, mindössze 5 dollárért tagonként, havonta.

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (6954+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3676+ értékelés)

2. Jam – A legjobb mesterséges intelligencia hibakeresési asszisztens

A JamGPT segítségével egyetlen linkkel azonosíthatja a hibát, megkaphatja a javításhoz szükséges kódot, és megoszthatja azt a csapatával.

A Jam elindította a JamGPT-t, az egyik legújabb AI eszközt, amely segíti a termékmenedzsereket abban, hogy megértsék a talált hibák jelentését, és akár megoldásokat is kínál, amelyeket megoszthatnak mérnöki csapataikkal. Így hatékonyságuk nő, és technikai megbeszéléseken is részt vehetnek.

A kiterjesztés által a hiba észlelésekor már rögzített fejlesztői naplófájlok kihasználása az egyik legértékesebb tesztelő eszközzé teszi, és a JamGPT részletes magyarázatok vagy gyors TLDR-ek segítségével még a nem technikai termékmenedzserek számára is kontextust tud nyújtani, támogatva a funkciók bevezetését minden szakaszban.

A ClickUp, Slack vagy Github projektmenedzsment eszközökkel való integráció révén könnyedén megoszthatják és közösen fejleszthetik termékeiket, mivel integrálják mind a képzett mesterséges intelligencia asszisztenst, mind a hibajelentési funkció által rögzített értékes adatokat.

A legjobb funkciók

AI-javaslatok vagy gyors TLDR-ek a legtöbb hibához

Képernyőfelvételek részletes megjegyzésekkel

Alapvető integrációk olyan termékmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp

A releváns konzolnaplók és hálózati kérések automatikus rögzítése

Ossza meg az azonnali visszajátszásokat a technikai csapatával

Korlátozások

A kevésbé technikai beállítottságú termékmenedzserek számára az AI válaszai ismeretlenek lehetnek.

Árak

Egyéni : Ingyenes csomag

Csapat : 10 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

Vásárlói értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,7 az 5-ből (3,4 ezer pozitív szavazat)

3. ChatGPT – A legjobb a termékfejlesztési folyamat optimalizálásához

Írjon be egy parancsot, például hogy részletes választ kapjon a ChatGPT-től.

A ChatGPT az egyik legszélesebb körben használt természetes nyelvfeldolgozó (NLP) eszköz lett a termékmenedzserek körében, mivel releváns válaszokat ad a felhasználók legtöbb kérdésére, így sokkal jobb élményt nyújt, mint egy átlagos keresőmotor. Természetesen a helyes válaszok megadásának is megvan a maga művészete, és a termékmenedzserek, akik kipróbálják, rájönnek, hogy az eredmények a promptok minőségétől függően változnak.

A ChatGPT-t számos különböző felhasználási esetre alkalmazhatja. Egyszerűen adjon meg egyedi utasításokat, hogy javítsa termékfejlesztési folyamatát, betekintést nyerjen abba, hogyan javíthatja ügyfélkapcsolatait, és még sok minden mást. Akár arra is használhatja, hogy az összegyűjtött ügyfélvisszajelzésekből azonosítsa ügyfelei igényeit és problémáit, ötleteket merítsen következő termékfejlesztési tervéhez, sőt, a megosztott adatok alapján hangulatelemzést is végezzen, ami nagyon hasznos lehet a termékmenedzserek mindennapi munkájában gyakran előforduló fáradságos feladatok elvégzésében.

A legjobb funkciók

Elemezze az ügyféladatokat vagy a termékben található használati adatokat az ügyfélkapcsolatok automatizálása érdekében.

Értékes betekintést nyújt tudásbázisából

Integrálható harmadik féltől származó bővítményekkel

Kijelölt szerepet vállalhat a kérdések megválaszolásában.

Támogatja a termékanyagok, például a PRD-k írását.

Korlátozások

A válaszok minősége a felhasználó promptírási képességétől függ.

Árak

Ingyenes csomag : Elérhető

ChatGPT Plus: 20 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (209+ értékelés)

Product Hunt: 4,4 az 5-ből (585 pozitív értékelés)

4. Canva – A legjobb AI-generált grafikai tervezéshez

Készítsenek képeket pillanatok alatt a Canva AI képgenerátor funkciójával!

A Canva ingyenes képgenerátort kínál, amelynek segítségével könnyen megfigyelhető, milyen értékes lehet ez a termékmenedzser napi feladataiban. Mindig is nehéz volt megtalálni a megfelelő képeket a prezentációkhoz és a bemutatókhoz, az érdekelt felek találkozóihoz, a termékbemutatókhoz stb. Gyakran van elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk, de a képbankok nem felelnek meg a elképzelésünknek.

Nos, a Canva mesterséges intelligenciával működő eszközének köszönhetően mostantól ötleteket generálhat és módosíthatja az eredményeket, amíg meg nem találja a tökéletes képet, kizárólag a bevitt adatok alapján, így mindig kiváló minőségű tartalmi naptárral rendelkezhet.

Legjobb funkciók

Használja a szöveg-kép generáláshoz

Varázslatos radír a képekről a nem kívánt zavaró elemek eltávolításához

Valós időben együttműködhetnek a csapatukkal

Képek egyszerű importálása a tartalomtervezőbe

A létrehozott terveket automatikusan lefordíthatja

Korlátozások

A szerzői jogok még mindig vitatott kérdés, ezért legyen óvatos a nyilvános anyagokhoz tartozó eszközökkel kapcsolatban.

Árak

Ingyenes csomagban elérhető

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (4092+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (11 209+ értékelés)

5. TLDV – A legjobb megoldás a megbeszélések rögzítésére és leírására, hogy rögzítsék az ügyfelek visszajelzéseit

Használja a TLDV-t, egy GPT-alapú értekezlet-szoftvert, online értekezleteinek videofelvételéhez, leírásához, kiemeléséhez és megosztásához.

Lássuk be, a termékmenedzsmentben az idő nagy részét megbeszélések töltik ki. Akár az ötleteit próbálja bemutatni az érdekelt feleknek, akár a mérnöki csapat támogatását próbálja megszerezni egy új termékfunkcióhoz.

A TLDV egy AI szoftver, amely jelentősen növeli termelékenységüket azáltal, hogy jegyzeteket készít a megbeszélésekről, és azokat könnyen olvasható pontokban összefoglalja.

Rendkívül fontos, hogy interjúi során teljes figyelmét a felhasználókra fordíthassa, és a TLDV segítségével minden beszélgetésből a lehető legtöbbet hozhatja ki, miközben az AI elvégzi az összes nehéz jegyzetelési munkát helyette.

A legjobb funkciók

A Zoom vagy a Google Meet hívások automatikus rögzítése

AI-átírt értekezletjegyzetek

A beszélők és nevek automatikus címkézése

Integráció a Hubspot és a Salesforce rendszerrel

Könnyen használható kivágási és megosztási funkció

Korlátozások

A hosszabb videók nem biztos, hogy megfelelően átíródnak.

Árak

Ingyenes csomag : Elérhető

Pro tervezet: 25 USD felvételt készítő felhasználónként/hónapban

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,9 az 5-ből (33+ értékelés)

Product Hunt: 4,7 az 5-ből (3,7 ezer pozitív értékelés)

6. Notion – A legjobb jegyzetek összefoglalásához és teendők létrehozásához

Összefoglalja a teendőket és a legfontosabb tanulságokat a Notion AI segítségével.

A Notion az egyik legszélesebb körben használt jegyzetelő eszköz, amely néhány nagyon hasznos AI funkcióval bővült, hogy még jobbá tegye a korábbi felhasználói élményt.

A termékmenedzsment napi munkafolyamataiban ez azt jelenti, hogy élvezhetik a terméktervek és a vállalati wikik készítését, és egy képzett AI segítségével hatékonyabban kommunikálhatnak, valamint csökkenthetik az ismétlődő feladatokra, például az összefoglalók készítésére fordított időt.

Legjobb funkciók

Mesterséges intelligencia által generált teendők és betekintések

Integrálja olyan termékmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp.

Privát csapatok számára fenntartott terek

Fejlett biztonsági ellenőrzések

A lap szerkesztési előzményei legfeljebb 90 napig megtekinthetők.

Korlátozások

A mesterséges intelligencia komponens nem része az alapszolgáltatásnak, ezért külön kell fizetni érte.

Árak

Ingyenes csomag : Elérhető

Plusz : 10 dollár felhasználónként/hónapban

Üzleti : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok : Demó kérés

AI: 8 USD/felhasználó/hónap felár

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (4532+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (1663+ értékelés)

7. Otter. AI – A legjobb hangos értekezletek jegyzetelésére és valós idejű átírásra

Találkozóasszisztens, amely hangfelvételt készít, jegyzeteket ír, automatikusan rögzíti a diákat és összefoglalókat generál.

Az Otter.AI egy szinttel magasabb szintre emeli a megbeszélések minőségét azáltal, hogy egy AI asszisztenst biztosít, amely rögzíti az audioanyagot, a hosszú jegyzeteket hasznos összefoglalókba alakítja, és még a megosztott prezentációs diákat is rögzíti.

A termékmenedzserek és csapataik összhangban maradhatnak a termékvízióval, mivel az AI automatikusan létrehoz egy valós ütemtervet a megbeszéléseken elhangzottak alapján.

A legjobb funkciók

Mesterséges intelligenciával támogatott jegyzetek átírása

Hasznos tippeket és automatizált vázlatokat nyújt.

Fejlett keresési, exportálási és lejátszási funkciók

Az AI-asszisztens akkor is csatlakozik a megbeszéléshez, ha három időpontra is be van jegyezve

Korlátozások

Az angol az egyetlen nyelv, amely leírható.

Árak

Ingyenes csomag : Elérhető

Pro : 17 dollár havonta

Üzleti : 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,1 az 5-ből (111+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (63+ értékelés)

8. Collato – A legjobb AI-alapú keresőmotor

Összekapcsolhatják szétszórt információikat egy helyen, és hozzáférhetőbbé tehetik a dokumentációt a Collato segítségével.

Nehéz megtalálni a termékkel kapcsolatos információkat a csapat által létrehozott több száz dokumentum között? A Collato gépi tanulást használ, hogy a csapat kollektív agyaként működjön minden olyan információ esetében, amelynek könnyen hozzáférhetőnek és egy kattintással elérhetőnek kell lennie.

Termékmenedzserekként több eszközt szinkronizálhatnak és integrálhatnak egy vizuális térképre, és kiküszöbölhetik az általában elszigetelten tárolt információkat. Ez időt takarít meg Önöknek, mivel minden releváns fájl a rendelkezésükre áll, ahelyett, hogy minden alkalommal 30 percet kellene tölteniük azzal, hogy megkeressék a termékfejlesztési tervhez szükséges fontos dokumentumokat.

A legjobb funkciók

Keressen információkat bármelyik csatlakoztatott platformról

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Doc vagy a Confluence.

Könnyen navigálható vizuális térképek

Szemantikus keresőmotor releváns információk

Teljesen titkosított adatok

Korlátozások

Jelenleg korlátozott számú integráció áll rendelkezésre.

Árak

Ingyenes béta verzió

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,8 az 5-ből (5+ értékelés)

Product Hunt: 4,7 az 5-ből (1,7 ezer pozitív értékelés)

9. Midjourney AI – A legjobb AI ART Generator alkalmazás

Készítsen AI-videókat egyszerűen szöveg beírásával a Midjourney AI segítségével.

A Midjourney AI a ChatGPT után a második legszélesebb körben használt AI-alapú szoftverré vált, köszönhetően a rendkívüli, egyes esetekben szinte élethű képeknek, amelyeket képes generálni. Bármilyen ötletet képes feldolgozni, és elképesztő eredményeket produkálni.

Ha van valami, amiben biztosak vagyunk, az az, hogy prezentációival és azok vizuális elemeivel nagyszerű benyomást fog kelteni, amelyek elkészítése sokkal olcsóbb és vonzóbb lesz, mint az átlagos képbankok által kínáltak. Prezentációi mindig professzionálisak lesznek, és bármilyen termékvíziója biztosan inspirálóbb lesz a nézők számára.

A legjobb funkciók

Élethű szöveg-kép generálás

Lehetőség a végső képek apró részleteinek módosítására is

Ismert művészeti illusztrációs stílusok utánozása

A szövegpromptok technikai ellenőrzése

Korlátozások

Az eredmények pontossága a felhasználó kreatív és technikai utasítások megértési képességén alapul.

Árak

Ingyenes próba : elérhető

Alapcsomag : 10 dollár havonta

Alapcsomag : 30 dollár havonta

Pro tervezet: 60 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (4+ értékelés)

Product Hunt: 4,6 az 5-ből (1,1 ezer pozitív értékelés)

10. H2O. AI – A legjobb automatizálás a vásárlói magatartás megértéséhez

Készítsen prediktív modelleket, és szerezzen betekintést a vásárlói viselkedésbe, a piackutatásba és egyéb adatokba gyorsan és egyszerűen a H2O AI segítségével.

A H2O minden vállalat számára könnyű hozzáférést biztosít saját nyelvi modellek és AI-eszközök létrehozásához, miközben lehetővé teszi számukra, hogy megőrizzék adataik titkosságát, ami régóta vitatott kérdés az AI-technológiák körül.

Különösen, ha rengeteg saját ügyféladattal és piaci trendekkel rendelkeznek, a H2O.AI segítségével nagyon egyszerűen bevihetik adataikat, és létrehozhatják saját AI-eszközeiket, ami korábban akár hónapokig is eltarthatott.

A természetes nyelvfeldolgozás folyamatainak egyszerűsítésével összpontosíthatnak a funkciók kitalálására és olyan végfelhasználói megoldások létrehozására, amelyek az idő során felhalmozott adatokon alapulnak, ami a termékmenedzsment munkáját gyerekjátékká teszi.

A legjobb funkciók

Készítsen AI-modelleket néhány perc alatt

Szerezzen betekintést a felhasználói viselkedésbe, és elemezze az ügyfelek visszajelzéseit a gépi tanulás segítségével.

Védjék vállalatuk adatainak titkosságát, miközben kihasználják a gépi tanulás előnyeit.

Készítsen prediktív modelleket piacelemzéshez, és észlelje az anomáliákat az adatbázisaiban!

Korlátozások

A hasznosság nagyobb azoknál a vállalatoknál, amelyek közel állnak a vállalati szakaszhoz vagy már abban vannak.

Árak

Kérjen bemutatót

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (24+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (10+ értékelés)

Úgy véljük, hogy az AI-eszközök korszaka még alig kezdődött el, és még csak a felszínt kapargáltuk meg annak, hogy mi minden lehetséges a következő évben, vagy hogy mennyire értékesek az AI-eszközök az erőforrás-kezelés szempontjából. Ezek az eszközök szinte minden munkájukban segítséget nyújthatnak. A piackutatásoktól kezdve a vásárlói viselkedéssel kapcsolatos adatok begyűjtésén át a célpiac és a potenciális vásárlók vonzására irányuló üzenetek finomhangolásáig az AI-alapú eszközök javíthatják a folyamatokat és segíthetnek jobb, adatokon alapuló döntések meghozatalában.

A ClickUp segítségével felgyorsíthatják az ismétlődő termékmenedzsment feladataikat, a Jam segítségével helyet kaphatnak a mérnöki csapat asztalánál, sőt, a Midjourney AI segítségével olyan lenyűgöző illusztrációkat készíthetnek, mint régen a tervezőik. Biztosan állíthatjuk, hogy ha legalább egy vagy több ilyen AI-eszközt használnak, elképesztő termelékenységre tehetnek szert.

Függetlenül attól, hogy Ön az egyetlen, aki a vállalatánál a termékdokumentációt vezeti, vagy egy nagyobb csapat tagja, a ClickUp segít nyomon követni a termékfejlesztési folyamatban fontos dolgokat, összehangolni a csapatokat és javítani az általános munkatermelékenységet. Természetesen ez csak a kezdet, ezért próbálja ki Ön is, és használja ki teljes mértékben az eszköz által nyújtott fantasztikus funkciókat.

Vendégszerző:

Michael Stroe a Jam növekedési menedzsere, egy olyan vállalatnál, amely több ezer csapatnak segít gyorsabban szállítani kiváló minőségű szoftvereket. Szabadidejében szeret finom hamburgereket enni és baráti UNO-játékokat nyerni.