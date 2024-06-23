10 termékmenedzsment stratégia és tipp a termék sikerének maximalizálásához

A termékmenedzsment olyan, mint a kötéltánc – egyensúlyt kell teremteni a felhasználók aktuális igényei és a hosszú távú termékvízió között. Ehhez hozzáadódik a nyomás, hogy meg kell tartani a felhasználókat, miközben kezelni kell a belső érdekelt felek elvárásait is. A hatékony termékmenedzsment ezért stratégiai gondolkodás, piaci ismeretek és funkciók közötti együttműködés kombinációját igényli. Ezenkívül segít egy világosan megfogalmazott termékmenedzsment-stratégia is.

A szilárd, jól felépített termékstratégia biztosítja a kihívások leküzdéséhez, az elvárások összehangolásához és az üzleti célok eléréséhez szükséges struktúrát és irányt.

A termékmenedzsment stratégiákat egy tervhez lehet hasonlítani. A termékstratégia egy magas szintű terv, amely meghatározza a termék „ki”, „mi” és „hogyan” kérdéseit az életciklusa során. Segít tisztázni, hogy kinek szól a termék, mit kínál, és milyen közös elképzelés van arról, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani.

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk az átfogó termékmenedzsment stratégiák kidolgozásának finomságait, amelyek termékét a sikerhez vezetik.

Miért fontos a termékmenedzsment?

A termékmenedzsment az a szisztematikus folyamat, amelynek segítségével egy szervezet kezeli a termék fejlesztését a kezdetektől a termék életciklusának végéig. Ez magában foglalja:

A célpiac megértése és piackutatás végzése

A termékfejlesztési terv kidolgozása

Termékcélok és -feladatok meghatározása

A termékbevezetés tervezése

Bár nincs egyetlen recept a termékmenedzsment stratégiákra, a sikeresek a következő közös vonásokkal rendelkeznek:

Legyen világos termékvíziója: A termékmenedzsment stratégiája lesz az irányadó csillag, amely magában foglalja az elérni kívánt célokat, és biztosítja, hogy a csapat minden tagja ugyanazokat a célokat kövesse.

Ismerje meg az ügyfelek igényeit: Azok a termékek, amelyek nem veszik figyelembe az ügyfelek igényeit, ritkán aratnak sikert. Ha terméke megoldást kínál az ügyfelek gyakori problémáira, és a versenyképes piacon és kínálatán alapuló differenciálási stratégiával rendelkezik, akkor könnyebb eladni.

Illeszkedjen a nagyobb ökoszisztémába: Stratégiai termékmenedzserként meg kell határoznia, hogy a termék hol teremt hozzáadott értéket, hogyan illeszkedik a vállalati stratégia nagyobb ökoszisztémájába, és hol vannak a súrlódási pontok. Az ökoszisztéma változásával a termék szerepe is változhat.

A siker mérése: Honnan tudhatja, hogy termékstratégiája működik, ha nem méri azt? A termékvezetőknek nyomon kell követniük a haladást mutató KPI-ket, és azt, hogy a termék eléri-e a konkrét célokat, illetve vannak-e figyelmeztető jelek.

A termékstratégia egy iteratív folyamat, amely összekapcsolja a vevők problémáit az üzleti célokkal és a piaci feltételekkel.

A 10 legjobb termékmenedzsment stratégia 2024-re

A termékmenedzsment stratégia felvázolja azokat a célokat, amelyeket egy szervezet a termékével elérni kíván. Íme néhány bevált termékmenedzsment stratégia és tipp, amelyek segítenek sikeres termékek létrehozásában.

1. Határozza meg termékmenedzsment stratégiájának szereplőit, tartalmát és módszereit

Termékcsapatának meg kell értenie a fejlesztés alatt álló termék „ki”, „mi” és „hogyan” kérdéseit.

Ki

A „ki” lényegében a célközönséget, a csapat tagjait és az érdekelt feleket foglalja magában. Világosan meg kell határoznia az ideális ügyfélprofilját, mivel minden döntés és intézkedés az ő igényeik kielégítésére irányul.

Mi

A termékstratégiájában a „mi” magában foglalja a termék alapvető célját, funkcióit és jellemzőit, valamint az értékajánlatot, amely maximalizálja a termék potenciálját.

Hogyan

A „hogyan” magában foglalja az összes termékmenedzsment eszközt, folyamatot és intézkedést, amelyekkel megvalósíthatja termékvízióját. Emellett kiterjed a technológiai háttérre, valamint a termékmenedzsment keretrendszerekre és munkafolyamatokra is, amelyeket ki kell építenie a termékstratégiája megvalósításához.

Termékmenedzsment stratégiái magukban foglalják a versenykörnyezetet, a piac- és vevőkutatásokat, valamint a meglévő termékekhez viszonyított pozicionálását is.

A megfelelő formula megtalálása többszöri próbálkozást igényelhet.

Profi tipp?: A ClickUp Mindmaps segítségével egy megosztott munkaterületen dokumentálhatja az ICP-kkel kapcsolatos összes gondolatát és megbeszélését. Itt tervezheti meg és vázolhatja fel a termékfejlesztéshez szükséges összes lépést.

Használja a ClickUp Mindmaps alkalmazást, hogy vizualizálja következő termékötletét, megtervezze feladatait és teendőit, és véglegesítse hatékony termékmenedzsment stratégiáját.

2. Használja ki a felhasználói visszajelzéseket

Szerezzen fontos információkat a felhasználók preferenciáiról, az általuk igényelt funkciókról és a termék eddigi használatával kapcsolatos tapasztalataikról.

Használjon felhasználói felméréseket, ügyfél-visszajelzési űrlapokat és interjúkat, hogy megértse a felhasználók problémáit és elvárásait, és olyan terméket fejlesszen, amely valóban segít nekik.

A meglévő termékek esetében a visszajelzések gyűjtése és elemzése kulcsfontosságú a termék innovációja, valamint annak biztosítása szempontjából, hogy releváns maradjon és értéket teremtsen.

Profi tipp?: Használja a ClickUp Forms alkalmazást a visszajelzések gyűjtéséhez és rendszerezéséhez. Minden beküldött visszajelzés feladattá alakul, így csapata könnyedén áttekintheti és rendszerezheti a válaszadatokat.

Használja a ClickUp Form View alkalmazást a termékekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtéséhez és rendszerezéséhez

További információk: Egy termékmenedzser napja

3. Az ötletek kezelése

Az ötletelés a termékmenedzsment folyamat kritikus része – a funkcióktól és az árazási csomagoktól a felhasználói élményig. Amikor több csapat és érdekelt fél együttműködik a termék fejlesztésén, sokféle ötlet és nézőpont születhet. De szükség van egy rendszerre, amely biztosítja, hogy a legjobb ötletek ne vesszenek el a rengeteg gondolat között.

Rutin feladatként, különösen a haladási megbeszélések során, a termékmenedzserek a ClickUp Whiteboards alkalmazást használják, hogy ötleteket gyűjtsenek a csapattal, összegyűjtsék a kiválasztott ötleteket, és tárolják azokat, hogy később visszatérjenek rájuk, és továbbvigyék a fejlesztés következő szakaszába.

A termékcsapatok számára készült táblák elősegítik a távoli csapatok közötti együttműködést. Csapatod valós időben oszthatja meg ötleteit és visszajelzéseit. Ezáltal mindenki, beleértve a felhasználói élménytervezőket, marketingeseket és mérnököket is, ugyanazon az oldalon áll, és készen áll a következő forradalmi termék megalkotására.

Változtassa ötleteit tettekre, és hozza életre csapata kreativitását és együttműködését a ClickUp Whiteboard segítségével!

Profi tipp?: A ClickUp segítségével egyenesen a tervezésről a fejlesztésre léphet!Így teheti meg: A tervezési fázis után alakítsa át a ClickUp Whiteboard elemeit feladatokká a fejlesztők és mérnökök számára. Ezenkívül ágyazza be a Whiteboardot a ClickUp Docsba a következő megbeszéléshez. Alakítsa át a jegyzeteket feladatokká, rendelje hozzá őket, és vegye fel őket a következő sprint fejlesztési tervébe.

4. Végezzen ügyfélút-térképezési gyakorlatokat

A sikeres termékbevezetés kulcsa az ügyfél útjának minden lépésének megtervezése.

Az ügyfélút térképének elkészítése magában foglalja az ügyfelek és a termék közötti minden érintkezési pont azonosítását a termék kutatásának, vásárlásának és használatának különböző szakaszaiban. Minden érintkezési pontnak hatékonynak kell lennie – attól a ponttól kezdve, amikor az ügyfél először kapcsolatba kerül a tartalommal, egészen a bevezetési folyamatig és az általános ügyfélélményig.

Ez a gyakorlat segít megérteni az ügyfelek problémáit, az élményükben fellelhető hiányosságokat és a termék fejlesztési lehetőségeit. Integráljon többféle perspektívát, különösen az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatokét, például a marketing, az ügyfélszolgálat és az értékesítését.

Itt jól jöhet a ClickUp ügyfélút térkép sablon. Ezzel vizualizálhatja minden ügyfél útját a különböző érintkezési pontokon, és megtudhatja, mi működik és mi nem. Ez megkönnyíti az együttműködést, az egyes érintkezési pontokat támogató feladatok létrehozását és a feladatok nyomon követését a maximális termelékenység biztosítása érdekében.

Töltse le ezt a sablont Javítsa az ügyfélút nyomon követését képernyőfelvétellel, közös szerkesztéssel, automatizálással, mesterséges intelligenciával és még sok mással a ClickUp ügyfélút-térkép sablonjával.

5. Hatásorientált termékfejlesztési tervek kidolgozása

A hatásra fókuszáló termékfejlesztési terv segít olyan stratégiát követni, amely kézzelfogható eredményekkel és konkrét célokkal jár, és összhangban áll a szervezeti célokkal.

Végrehajtsa a vizualizált ütemterv különböző lépéseit összehangolt intézkedések formájában. Használhat prioritási keretrendszereket, mint például a MoSCoW módszer és a Kano modell, hogy azokra a tevékenységekre koncentrálhasson, amelyek előreviszik termékét.

Profi tipp?: Tervezze meg a mérföldköveket, célokat, határidőket és a projekt felelőseit testreszabható nézetekkel, mint például a Timeline , Gantt Chart és Board View.

Kezelje a termékfejlesztési terveket, a hátralékokat, a sprinteket és a felhasználói élményt a ClickUp Agile projektmenedzsment szoftverrel.

6. Gondoskodjon az átfogó összehangolásról

Győződjön meg arról, hogy a termékfejlesztési folyamat minden lépésében megkapja az érdekelt felek és a csapat tagjainak támogatását. Az érdekelt felek összehangolása erőfeszítést igényel, de elengedhetetlen része a folyamatnak. A csapatok közötti összehangolás segít a termékfejlesztés zökkenőmentes előrehaladásában.

Például az árak vagy a funkciók kisebb módosításai jelentősen befolyásolhatják a felhasználói élményt. Ha azonban ezeket a változásokat nem kommunikálják megfelelően, akkor felesleges késedelmet okoznak a termékbevezetési stratégiában és a funkciók frissítésében. Az ilyen apró változtatások és kiigazítások jelentéktelennek tűnhetnek, de félreértésekhez vezethetnek és lassíthatják a folyamatot.

7. Fejlessze az agilis megközelítést

A termékmenedzsment és a termékfejlesztés dinamikus folyamatok. A folyamatos fejlődés fenntartása érdekében a termékmenedzsereknek agilis gondolkodásmódot kell kialakítaniuk a csapatban.

Az olyan agilis módszerekkel, mint a Scrum, gyorsan átállhat a legfontosabb feladatokra, amelyekkel előrelépést érhet el.

A cél egy olyan projekt létrehozása, amely versenyképes és egyben megfelel a felhasználói elvárásoknak. A teljesítményt a termék folyamatos finomításával lehet javítani, reagálva a piaci dinamikára és a változó ügyféligényekre.

8. Állítson be és kövessen nyomon termékmarketing célokat

Termékstratégiája nem teljes a termék piacra dobását és promócióját szolgáló terv nélkül, amely intelligensen pozícionálja és népszerűsíti termékét a piacon.

A ClickUp Goals egy hasznos funkció a termékmarketing-terv nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Tegyük fel például, hogy az éves kampány részeként felülvizsgált árazási tervet szeretne bevezetni. A Célok részben létrehozhat célokat leírásokkal és határidőkkel, és nyomon követheti az egyes feladatok előrehaladását, valamint azt, hogy ki felelős azokért.

Ez lehetővé teszi, hogy szervezett maradjon és a céljai elérésére koncentráljon.

A ClickUp Goals segítségével könnyebb nyomon követni az előrehaladást és elérni a kívánt eredményeket.

9. Használja az AI-t és az automatizálást a produktív munkafolyamatok kialakításához

Növelje a csapat termelékenységét azáltal, hogy AI-eszközöket és automatizálást épít be termékstratégiájába.

A ClickUp termékmenedzsment szoftvere biztosítja a termékmenedzsereknek a szükséges eszközöket a feladatok gyorsabb elvégzéséhez. Íme, hogyan növeli a hatékonyságot, az együttműködést és a termelékenységet:

ClickUp Brain az AI-hez a projektmenedzsmentben és az írásban

A ClickUp Brain a beépített mesterséges intelligencia asszisztens, amely segít automatizálni olyan tevékenységeket, mint a termékismertetők írása, a találkozók jegyzetének összefoglalása és marketinganyagok készítése.

Az AI projektmenedzserként a ClickUp Brain automatizálja a haladásról szóló frissítéseket, az állapotjelentéseket, sőt a napi standup összefoglalókat, az alfeladatok tervezését és a teendőket is.

Szakértők által kidolgozott ClickUp AI eszközökkel hozhat létre termékötleteket, ütemterveket és még sok mást.

ClickUp Automations a munkafolyamatok automatizálásához és optimalizálásához

A munkafolyamat-automatizálás egyszerűsíti az ismétlődő feladatok végrehajtását, csökkentve a kézi adatbevitel idejét és a hibák számát azáltal, hogy konkrét irányelveket állít be a munkafolyamatok elindításához.

Akár félig automatizálni, akár teljesen automatizálni szeretné a munkafolyamatokat bizonyos vagy manuális feladatok végrehajtása érdekében, a ClickUp Automations megteszi Ön helyett – így gyorsítva a munkavégzést.

ClickUp Chat View a csapatmunkához

A ClickUp Chat View biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki, különösen akkor, ha több csapat és érdekelt fél vesz részt a termékmenedzsmentben. Egy helyen tárolja az adott feladathoz kapcsolódó összes beszélgetést, így azok könnyen nyomon követhetők.

Például, amikor a tervezőcsapat elkészítette a termék vázlatát, a mérnöki csapat elkezdheti integrálni azokat a technológiai rendszerbe, hogy megépítse a front-end és a back-end rendszert.

A projektmenedzser megjelölheti a szoftverfejlesztő csapatot azokon a feladatokon, amelyeket át kell venniük az UX-tervezőktől.

Miután a működő verzió elkészült, a minőségbiztosítási csapat áttekinti az elfogadási kritériumokat, és megjegyzéseket fűz a hibákhoz és a kritikus blokkoló problémákhoz.

Azonnali visszajelzést adhat vagy együttműködhet a frissítésekkel kapcsolatban a ClickUp Chat View segítségével.

További információk: Hogyan használják a ClickUp termékmenedzserei a ClickUp-ot

10. Mérje az előrehaladást

Több projektet egyszerre kezelő termékmenedzserként Önnek egyszerű folyamatra van szüksége a termék OKR-jainak meghatározásához és az azokhoz viszonyított előrehaladás nyomon követéséhez.

Bár hagyományosan ezt táblázatokkal végezték, ezeknek skálázhatósági problémáik vannak, beleértve a kézi adatbevitelt és a verziókezelést, és frissítésük időigényes és hibalehetőségekkel jár.

A ClickUp irányítópultjainak segítségével vizuálisan rögzítheti és nyomon követheti a fontos mutatókat anélkül, hogy az összes adatot manuálisan kellene bevinnie. A sebességdiagramok, a burnup és burndown diagramok, valamint számos más testreszabható widget segítségével teljes képet kaphat a termék KPI-jeiről, mutatóiról, valamint az elvégzett munkáról és a még hátralévő munkáról.

A ClickUp 3. 0 Dashboards funkciójával átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még elvégzendő feladatokról.

Hogyan valósítsunk meg termékmenedzsment stratégiát?

A szilárd termékstratégia a sikeres termékfejlesztés kulcsa. Ha kevés az ideje, vagy először dolgoz ki termékstratégiát, a ClickUp termékstratégiai sablonja minden szükséges információt tartalmaz a részletes végrehajtás megkezdéséhez.

Töltse le ezt a sablont Készítsen tökéletes termékstratégiai tervet, amely megfelel a felhasználói igényeknek, összhangban van a csapat céljaival, és elősegíti az üzleti növekedést a ClickUp termékstratégiai sablonjának segítségével.

Az interaktív, testreszabható sablon segít abban, hogy termékötleteit a víziótól a megvalósításig eljuttassa. Segítségével egyértelmű célokat tűzhet ki, és összehangolhatja a csapatokat. Ha először használ sablont, az tartalmaz egy kényelmes Bevezető útmutatót, amely megmutatja, hogyan kell használni és beállítani a feladatokat.

A pontos hat lépés ehhez:

1. Határozza meg termékét

Tisztázza termékének célját és célkitűzéseit, valamint azokat a problémákat, amelyeket megoldani fog, hogy olyan fókuszált termékstratégiát hozzon létre, amely segít mindenkinek a helyes úton maradni.

Vázolja fel ezeket a részleteket, beleértve a lehetséges termékstratégiákat, specifikációkat és funkciókat a ClickUp Docs-ban, amely egyetlen információforrásként szolgál majd az összes, a tényleges terméken dolgozó csapat számára.

2. Piackutatás

Termékstratégiája felvázolja a piackutatást, a célközönség igényeit és elvárásait, valamint a fejlesztés alatt álló új funkció vagy termék trendjeit és lehetőségeit.

Hozzon létre ClickUp feladatokat stratégiai tevékenységekhez – felhasználói interjúk, versenytársak elemzése stb.

3. Határozza meg a termékcélokat

Hozzon létre konkrét, mérhető, elérhető és időhöz kötött SMART célokat, hogy mérni tudja termékstratégiájának előrehaladását. Termékvíziójától függően termékcéljai a CLV növelésétől egy új termék vagy funkció bevezetéséig terjedhetnek.

Használja a ClickUp Goals funkciót, hogy meghatározza, hogyan szeretné elérni céljait mérhető intézkedésekkel a Targets segítségével.

4. Készítsen ütemtervet

Használja céljait és elképzeléseit egy magas szintű ütemterv kidolgozásához. Ez végigvezeti Önt a lépéseken és intézkedéseken, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elképzeléseit és céljait megvalósítsa.

5. Kövesse nyomon az előrehaladást

Amikor a termékstratégia a megvalósítási fázisba lép, érdemes nyomon követni az előrehaladást és proaktívan végrehajtani a szükséges módosításokat.

Állítson be ismétlődő feladatokat a gyakran elvégzendő munkákhoz, hogy ne kelljen minden alkalommal manuálisan új feladatokat létrehoznia – ideértve a napi, heti és havi feladatokat is.

6. Értékelje az eredményeket

A termékmenedzser egyik fontos feladata annak azonosítása, hogy mi működött és mi nem.

A ClickUp Milestones segít a csapatoknak nyomon követni és mérni a különböző termékmenedzsment stratégiák sikerét.

Íme néhány termékstratégiai sablon, amelyeket feltöltöttünk és készen állnak a ClickUp használatára, hogy segítsenek Önnek a következő termékfejlesztési sprintben.

A termékdifferenciálási stratégiák típusai

Árstratégia

Az árstratégia a termék megfizethetőségének hangsúlyozására összpontosít. Ebben a megközelítésben az ár a termék elsődleges megkülönböztető tényezője.

A versenyképes árak kínálatával a stratégia célja, hogy a versenytársaknál olcsóbb opcióval vonzza a vásárlókat. Ez a stratégia különösen hatékony azokban a piacokban, ahol az árérzékenység magas.

Az Amazon példáján keresztül megérthetjük ezt az árdifferenciálási stratégiát.

Sok esetben a piac a versenytársak árai és a vásárlók vásárlóereje alapján igazítja a termékek árait.

Példa: Az Amazon gyakran kínál termékeket sokkal magasabb kedvezményes áron, mint versenytársai, vagy mint amit ugyanaz a márka a hivatalos weboldalán kínál. Nézzük meg a Mysa Warmall fűtésszabályozó árát az Amazon piactéren és a Mysa weboldalán. A készülék ára az Amazonon: 140 dollár A készülék ára a Mysa weboldalon: 199 dollár

Versenyzői stratégia

A versenytársakkal szembeni stratégia célja, hogy megkülönböztesse a terméket a versenytársaitól jobb tulajdonságok, ár, ügyfélélmény vagy hatékonyság alapján. Itt a cél az, hogy azonosítsa és kihasználja a versenytársak gyengeségeit, és termékét jobb választásként pozícionálja.

Vegyük például az Enterprise megközelítését. Az autókölcsönzési piacot hagyományosan a Hertz és az Avis uralta, amelyek fő tevékenységi területe a repülőtéri autókölcsönzés volt. Az Enterprise azáltal, hogy a repülőterek helyett a belvárosi helyszínekre koncentrált, képes volt kiterjeszteni jelenlétét, és lassan az autókölcsönzés preferált platformjává vált. Ma az Enterprise az Egyesült Államok legnagyobb közlekedési szolgáltatója.

Fontolja meg a ClickUp versenyképességi elemzési sablonjának használatát, hogy azonosítsa versenytársai erősségeit és gyengeségeit, megértse a versenykörnyezetet, kidolgozza a megfelelő termékmenedzsment stratégiákat, és mindezeket az információkat felvegye egy interaktív táblára.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp versenyképességi elemzési sablonja egy strukturált formátum, amelynek segítségével kutathatja versenytársait és megismerheti kínálatukat, hogy mindig egy lépéssel előttük járjon.

Niche stratégia

Ez egyszerűen azt jelenti, hogy egy kicsi és nagyon jól meghatározott közönségre kell összpontosítani. A legtöbb új vállalkozás ezt a stratégiát alkalmazza a piac megértése és tesztelése, valamint a növekedési terv fokozatos megvalósítása érdekében. Ragaszkodhat az egyedi igényekhez, és foglalkozhat egy viszonylag kiaknázatlan, niche és alacsony versennyel jellemezhető ügyfélszegmens konkrét problémáival.

Jó példa erre egy butik tanácsadó cég, amelynek fő tevékenységi köre az, hogy segítse a vállalkozásokat a szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésében és támogassa a vállalatok fenntarthatósági céljait.

Upselling és cross-selling stratégia

Összpontosítson a meglévő ügyfeleinek kiaknázására, hogy növelje az átlagos rendelési értéket, fokozza a hosszú távú nyereséget és jobb ügyfélélményt teremtsen. Az upselling arra összpontosít, hogy a vásárlókat arra ösztönözze, hogy a termék prémium változatába fektessenek be. A cross-selling arra ösztönzi a vásárlókat, hogy az eredeti vásárlás kiegészítéseként további funkciókat vagy termékeket vásároljanak. Gyakran látjuk, hogy az e-kereskedelmi márkák upsellinget és cross-sellinget alkalmaznak.

A Harry’s bőrápolási és testápolási termékek márka a kosárba tett termékek alapján megmutatja az „emberek által szintén vásárolt” termékeket, hogy növelje az átlagos rendelési értéket. A kulcs itt az, hogy olyan termékeket ajánljon, amelyeket a vásárló valószínűleg meg fog vásárolni a már megvásárolt termékek mellett.

Készítsen nyerő termékmenedzsment stratégiát a ClickUp termékmenedzsment szoftverével

A termékstratégia a termékfejlesztés útmutatója – segít eligazodni a víziótól a megvalósításig vezető úton, elkerülni a felesleges kitérőket és rossz irányválasztásokat, valamint fenntartani az egyenletes sebességet.

Mivel a termékmenedzsment stratégiák több mozgó elemből állnak, szükséged van egy olyan termékmenedzsment platformra, mint a ClickUp, hogy a termék életciklusának minden szakaszát kezelni tudd.

A termékmenedzserek a ClickUp segítségével együttműködnek, összehangolják a csapatokat, és a céljaik elérésére törekednek anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatniuk.

Ha termékcsapatait, munkafolyamatait és jelentéseit egy helyen szeretné összefogni, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.