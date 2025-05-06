A 12 legjobb kódolás nélküli eszköz termékmenedzserek számára 2025-ben

A mai gyorsan változó termékmenedzsment világában a megfelelő eszközök rendelkezésre állása döntő fontosságú lehet a kivételes termékek létrehozása és szállítása szempontjából.

A kódolás nélküli eszközök forradalmi változást hoztak, lehetővé téve a termékmenedzserek számára, hogy egyszerűsítsék munkafolyamataikat, javítsák az együttműködést és megvalósítsák ötleteiket anélkül, hogy kiterjedt technikai ismeretekre lenne szükségük.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a termékmenedzserek számára legjobb kódolás nélküli eszközöket, bemutatjuk azok legfontosabb funkcióit, előnyeit és korlátait, valamint megbeszéljük, hogyan válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást! 🚀

Megpróbálja összehangolni a termékfejlesztési terveket, az ügyfelek visszajelzéseit, a csapatmunkát és a prioritások meghatározását, miközben a legjobb felhasználói élményt szeretné biztosítani termékéhez?

Egy sikeres termékmenedzsment csapat vezetése nem kis feladat.

A technológia folyamatosan változó világában a termékmenedzsereknek naprakészeknek kell lenniük a legújabb trendekkel és eszközökkel, miközben a végfelhasználóra kell összpontosítaniuk.

A feladatok és felelősségek hatalmas mennyisége nyomasztó lehet, és még a legtapasztaltabb, kiváló termékmenedzsment-készségekkel rendelkező termékmenedzsereknek is megakadályozhatja, hogy hatékonyan elérjék céljaikat.

Lássuk be: nem lehet mindent manuálisan elvégezni, függetlenül attól, hogy a csapata milyen képzett. Éppen ezért szüksége van a legjobb kódolás nélküli eszközökre.

A KÓDLÁST NEM IGÉNYLŐ ESZKÖZÖK ÉS AZ ALACSONY KÓDLÁST IGÉNYLŐ ESZKÖZÖK MEGÉRTÉSE A Microsoft Power Apps egy példa az alacsony kódolást igénylő fejlesztési platformokra, amelyek támogatják a gyors alkalmazásfejlesztést. Az alacsony kódolást igénylő eszközöket, mint például a Power Apps, kódolási ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják. A probléma azonban az, hogy a folyamat valamelyik szakaszában még mindig szükség lesz egy fejlesztőre.

A kódolás nélküli eszközök használata jelentősen megváltoztathatja a termékmenedzserek munkáját, átalakítva a napi feladatok és a hosszú távú célok megközelítését. Íme néhány fontos előny, amelyet a kódolás nélküli eszközök nyújtanak a termékmenedzserek számára:

1. Gyorsított fejlesztés

A kódolás nélküli eszközök lehetővé teszik a termékmenedzserek számára, hogy prototípusokat adjanak ki, gyorsan iteráljanak és gyorsabban dobjanak piacra termékeket – ami a termékbevezetési sablonok segítségével még gyorsabbá válik, anélkül, hogy fejlesztési erőforrásokra lenne szükség. Ez jelentősen lerövidíti a piacra jutás idejét, és segít lépést tartani a folyamatosan változó ügyféligényekkel.

2. Fokozott együttműködés

A kódolás nélküli platformok elősegítik a jobb kommunikációt és együttműködést a különböző funkciókat ellátó csapatok között. A technikai és nem technikai érdekelt felek közötti akadályok lebontásával ezek az eszközök biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, ami összetettebb termékfejlesztési folyamatot eredményez.

3. Erősített kreativitás

A kódolás nélküli eszközökkel a termékmenedzserek új ötleteket és koncepciókat próbálhatnak ki anélkül, hogy technikai korlátok miatt aggódniuk kellene. Ez a szabadság ösztönzi az innovációt és segít a termékmenedzsereknek kivételes felhasználói élményt nyújtani.

4. Költséghatékonyság

A kódolás és fejlesztés szükségességének minimalizálásával a kódolás nélküli eszközök jelentősen csökkenthetik a termékfejlesztés összköltségét, lehetővé téve a termékmenedzserek számára az erőforrások hatékonyabb elosztását.

5. Skálázhatóság és rugalmasság

A kódolás nélküli platformok lehetővé teszik a termékmenedzserek számára, hogy alkalmazásaikat könnyedén méretezzenek és változtassák. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy a termékek alkalmazkodni tudjanak a változó piaci igényekhez és a felhasználói követelményekhez.

A kódolás nélküli eszközök beépítése a termékmenedzsment eszköztárába jelentősen javíthatja a hatékonyságot, a kommunikációt és az innovációt, ami végső soron jobb termékekhez és elégedettebb ügyfelekhez vezet.

Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy ezekkel a hatékony eszközökkel új szintre emelje termékmenedzsmentjét!

Bónusz: AI kódolási eszközök

Mi teszi jóvá egy kódolás nélküli eszközt a termékmenedzserek számára?

A megfelelő kódolás nélküli eszköz kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy a termékmenedzserek maximálisan kihasználhassák az általuk kínált előnyöket. De a rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül fontos tudni, hogy mely tényezők emelik ki egy kódolás nélküli eszközt a többi közül.

Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni a termékmenedzserek számára készült kódolás nélküli eszközök értékelésekor:

✅ Intuitív felület

✅ Átfogó funkcionalitás

✅ Zökkenőmentes integrációk

✅ Testreszabhatóság és bővíthetőség

✅ Robusztus biztonság és megfelelőség

✅ Aktív közösség és támogatás

Ha ezeket a tényezőket szem előtt tartja, magabiztosan kiválaszthat egy kódolás nélküli eszközt, amely segítségével Ön és termékmenedzsment csapata gyorsabban és hatékonyabban érhet el jobb eredményeket. ⚡️

Vessünk egy pillantást a termékmenedzserek számára legalkalmasabb kódolás nélküli eszközökre, amelyek segítségével egyszerűsítheti munkafolyamatát, megalapozott döntéseket hozhat, és új magasságokba emelheti termékét. 📈

A legjobb kódolás nélküli eszköz projektmenedzsmenthez, csapatmunkához és termelékenységhez

Tervezzen több projektet, kezelje a függőségeket, és rangsorolja az összes feladatot az egyéni projekt ütemtervében a Gantt-diagram nézet segítségével.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amelynek célja a csapatok együttműködésének és termelékenységének javítása azáltal, hogy fejlett funkciókat kínál, amelyekkel az egész csapat munkája egy központi helyen összpontosítható.

A ClickUp-ot a mai legjobb projektmenedzsment eszközök közé emeli, hogy teljesen testreszabható, felhasználóbarát és kódolás nélküli platform. Ez azt jelenti, hogy minden méretű csapat, beleértve az egyéni vállalkozókat, a kisvállalkozásokat, a nagyvállalatokat és minden más méretű szervezetet, konfigurálhatja a ClickUp-ot úgy, hogy az megfeleljen az egyedi munkafolyamatának és preferenciáinak, és az üzleti növekedésnek megfelelően módosíthatja – kódolás és technikai ismeretek nélkül. 👏

A termékmenedzserek és csapatok számára a ClickUp a következőket kínálja:

Stratégiai tervezés : Készítsen vizuális ábrát a tervéről, térképezze fel az ötleteit, és kapcsolja össze őket a munkafolyamatokkal és feladatokkal : Készítsen vizuális ábrát a tervéről, térképezze fel az ötleteit, és kapcsolja össze őket a munkafolyamatokkal és feladatokkal a ClickUp Whiteboards segítségével.

Útitervek és termékmenedzsment : Készítsen világos útiterveket csapatának a Mind Maps, Timeline, Gantt chart, List vagy Table nézet segítségével. : Készítsen világos útiterveket csapatának a Mind Maps, Timeline, Gantt chart, List vagy Table nézet segítségével.

Célok : Hangolja össze a célokat és a célkitűzéseket, és tartsa be az ütemtervet a ClickUp Goals segítségével.

Csapatmunka : ossza meg visszajelzéseit, kapjon valós idejű frissítéseket, és maradjon naprakész a csevegőablak, a megjegyzések és egyéb funkciók segítségével.

Hibák és problémák nyomon követése : Szervezze meg a visszajelzéseket és a prioritásokat, és : Szervezze meg a visszajelzéseket és a prioritásokat, és egyszerűsítse a hibák és problémák nyomon követését.

Munkafolyamatok és automatizálás : Hozzon létre világos, : Hozzon létre világos, agilis munkafolyamatokat , és automatizálással gyorsítsa fel a fejlesztést.

Valós idejű jelentések és haladás nyomon követése : Kövesse nyomon a teljesítményt és a célok elérésének haladását a ClickUp Dashboards segítségével.

Integrálja összes visszajelzését és fejlesztési eszközét : hozzon létre ügyfél-visszajelzési ciklusokat, hogy a Zendesk, Intercom és Zapier integrációival tájékoztassa a termékkel kapcsolatos döntéseket. Ezután kövesse nyomon a fejlesztés előrehaladását a GitHub, GitLab és Bitbucket natív integrációival.

Készítse el saját, egyedi ClickApp alkalmazását a ClickUp API-jával: A ClickUp API lehetővé teszi, hogy saját, egyedi integrációkat és lehetővé teszi, hogy saját, egyedi integrációkat és ClickApps alkalmazásokat készítsen, hogy a szerszám funkcióit harmadik féltől származó alkalmazásokba integrálja.

Használja a ClickUp Whiteboards objektumokat, feladatokat, kapcsolatokat és sticky-ket tartalmazó tábláit, hogy vizuálisan együttműködhessen csapatával.

Ezenkívül minden termékmenedzser és csapat gyorsabban elindíthatja a munkát és időt takaríthat meg a ClickUp sablonjaival, amelyek termékbevezetésekhez, briefek hez és stratégiai tervezés hez, valamint egyéb termékmenedzsment- és termékmarketing-sablonokhoz használhatók.

Töltse le ezt a sablont Alkalmazkodjon és haladjon gyorsabban a ClickUp Agile termékmenedzsment sablonjával

A legjobb funkciók

Teljesen testreszabható platform : Testreszabhatja a ClickUp minden részét, és az egyéni mezők, egyéni állapotok, ClickApps és egyéb funkciók segítségével az igényeinek megfelelően konfigurálhatja.

Több mint 15 egyedi nézet : Válasszon több mint 15féle nézet közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve az idővonalat, táblát, Gantt-diagramot és még sok mást.

Drag and drop funkció : Ez a funkció megkönnyíti és gyorsabbá teszi a ClickUp Workspace-en végzett módosításokat. Egyszerűen húzza át az elemeket, technikai ismeretek nélkül.

Automatizálási lehetőségek : Gyorsítson fel bármilyen folyamatot az előre elkészített automatizálási funkciókkal, és állítson be egyedi recepteket a ClickUp automatizálási funkciójával – kódolás nélkül.

Dokumentáció : Tárolja az összes projektet, : Tárolja az összes projektet, munkaterületet és vállalattal kapcsolatos fájlt a ClickUp Docs segítségével.

Erőforrás-kezelés : Erőforrásainak figyelemmel kísérése a Workload nézet segítségével

Integrációs képességek : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, hogy konszolidálja alkalmazásait és racionalizálja munkafolyamatát.

Minden eszközön elérhető : asztali számítógépeken, mobil eszközökön (Android és iOS alkalmazások), hangvezérléssel és böngésző platformokon is elérhető.

Termékmenedzser útmutató : Ismerje meg, hogyan hozhatja : Ismerje meg, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a ClickUpból a termékmenedzsmentben ezzel a végső útmutatóval.

Sablonkönyvtár: Válasszon több mint 1000 sablon közül minden felhasználási esethez és csapathoz, beleértve a termékeket, : Válasszon több mint 1000 sablon közül minden felhasználási esethez és csapathoz, beleértve a termékeket, a szoftverfejlesztőket , a marketinget,

Korlátozások

Egy kis időbe telhet, mire megszokja a funkciók széles skáláját.

Bizonyos Dashboard kártyák nem exportálhatók az ingyenes csomagban.

Egyes nézetek nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

Árak

Örökre ingyenes: Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (több mint 5680 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3540+ értékelés)

2. Feathery

A legjobb kódolás nélküli eszköz hatékony űrlapok készítéséhez

Egyedi űrlap készítése a Feathery segítségével

A Feathery egy hatékony űrlapkészítő eszköz termékcsapatok számára. Ez az eszköz lehetővé teszi a termékcsapatok számára, hogy fejlesztői erőforrások nélkül építsenek be alkalmazáson belüli folyamatokat a felhasználók bevonására, fizetésekre, alkalmazásokra és egyebekre.

A felhasználók teljesen testreszabható űrlapokat készíthetnek egy Webflow-hoz hasonló vizuális szerkesztővel, hatékony logikai építővel és több mint 5000 integrációval, beleértve olyan eszközöket, mint a Segment, a Stripe és a Firebase.

A legjobb funkciók

Márkának megfelelő űrlapok : Hozzon létre egyedi űrlapokat, amelyek illeszkednek márkájának vizuális arculatához.

Drag-and-drop szerkesztő : Könnyen tervezhet és szerkeszthet elrendezéseket a felhasználóbarát felület segítségével.

Fejlett logikai támogatás : komplex feltételes logikát valósíthat meg dinamikus űrlapok és munkafolyamatok létrehozásához.

Alkalmazásintegrációk : Csatlakozzon és lépjen kapcsolatba több mint 5000 alkalmazással a funkcionalitás bővítése érdekében.

React és Javascript SDK-k : Használja a fejlesztőbarát szoftverfejlesztő készleteket a fejlett érvényesítéshez és az egyedi logikához. : Használja a fejlesztőbarát szoftverfejlesztő készleteket a fejlett érvényesítéshez és az egyedi logikához.

Korlátozások

A kezdéshez több idő kell, mint egy egyszerű űrlapkészítő, például a Google Forms esetében.

A Plaidhez hasonló fejlett integrációk fizetős csomagot igényelnek.

Árak

Ingyenes: Ingyenes csomag

Alap: 50 dollár havonta

Pro: 400 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

Product Hunt: 4,7 az 5-ből (20+ értékelés)

3. Amplitude

A legjobb kódolás nélküli eszköz a termékelemzéshez

Adatok megtekintése az Amplitude-ban a jobb, tájékozottabb üzleti döntések meghozatala érdekében

Az Amplitude egy hatékony termékelemző platform, amely segít a termékmenedzsereknek adat alapú döntéseket hozni azáltal, hogy elemzi a felhasználói viselkedést és megérti a funkciók hatását a felhasználói elkötelezettségre.

A vevői interakciók holisztikus áttekintése lehetővé teszi a csapatok számára, hogy pontosan meghatározzák a szűk keresztmetszeteket, azonosítsák a sikeres funkciókat és hatékony stratégiákat dolgozzanak ki.

Ezenkívül prediktív elemzési képességei betekintést nyújtanak a jövőbeli felhasználói viselkedésbe, lehetővé téve a termékmenedzserek számára, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak. Ez az eszköz elengedhetetlen azoknak a termékmenedzsereknek, akik a felhasználói élmény optimalizálására és a növekedés elősegítésére törekednek.

A legjobb funkciók

Felhasználói viselkedéselemzés : Kövesse nyomon és elemezze, hogyan interagálnak a felhasználók a termékével, hogy értékes betekintést nyerjen.

Kohortelemzés és szegmentálás : Csoportosítsa a felhasználókat közös jellemzők vagy viselkedés alapján, és elemezze ezeket a szegmenseket a célzottabb betekintés érdekében.

Valós idejű jelentések : Hozzáférés a legfrissebb adatokhoz és betekintéshez azok megjelenésekor, hogy időben hozhassa meg döntéseit.

A/B tesztelés és kísérletezés: Tesztelje termékének vagy funkcióinak különböző verzióit, és hasonlítsa össze azok teljesítményét a felhasználói élmény és az elkötelezettség optimalizálása érdekében.

Korlátozások

Megtanulása kezdőknek nehezebb

Korlátozott adat-exportálási lehetőségek

Az árak nagyobb csapatok számára drágák lehetnek.

Árak

Ingyenes: Ingyenes csomag

Növekedés: Kérjen bemutatót

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (1964 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (52 értékelés)

4. Webflow

A legjobb kódolás nélküli eszköz weboldalak tervezéséhez

Egyedi weboldal létrehozása a Webflow segítségével

A Webflow egy reszponzív webdesign eszköz, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy kódírás nélkül tervezzenek, építsenek és indítsanak el vizuálisan lenyűgöző weboldalakat.

Ötvözi a tervezés vizuális elemeit a fejlesztés technikai részleteivel, így holisztikus platformot biztosít professzionális és funkcionális weboldalak létrehozásához.

CMS és e-kereskedelmi funkcióival a Webflow egyszerűsíti a webhely tartalmának és az online tranzakciók kezelését is. Ez az eszköz elengedhetetlen azoknak a termékmenedzsereknek, akik vonzó és interaktív webes élményt szeretnének létrehozni.

A legjobb funkciók

2D vizuális szerkesztő : Használjon grafikus felületet a projekt kétdimenziós térben történő megtervezéséhez és szerkesztéséhez.

Reszponzív tervezőeszközök : Készítsen olyan terveket, amelyek automatikusan alkalmazkodnak és minden eszközön, a számítógépektől a mobiltelefonokig, remekül mutatnak.

CMS : Könnyedén kezelheti a webhely tartalmát, például a blogbejegyzéseket és egyéb gyűjteményeket.

Egyedi interakciók és animációk: Készítsen egyedi felhasználói interakciókat és animációkat a felhasználói elkötelezettség és élmény fokozása érdekében.

Korlátozások

Korlátozott natív e-kereskedelmi funkciók

A Webflow tárhelyére korlátozva

Árak

Starter: Ingyenes csomag

Alap: 18 dollár havonta

CMS: 29 dollár havonta

Üzleti: 49 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (469 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (18 értékelés)

5. Framer

A legjobb kódolás nélküli eszköz prototípusok készítéséhez

Responsive weboldalak tervezése és közzététele a Framer segítségével

A Framer egy kódolás nélküli eszköz, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy kódolás nélkül interaktív, nagy pontosságú prototípusokat hozzanak létre.

A tervezés és a fejlesztés közötti szakadékot áthidalja, lehetővé téve a két terület közötti zökkenőmentes együttműködést.

Gazdag komponenskönyvtárával és kiterjedt testreszabási lehetőségeivel a Framer sokoldalú környezetet biztosít prototípusok készítéséhez és felhasználói teszteléshez. Ez az eszköz tökéletes azoknak a termékmenedzsereknek, akik a tervezési folyamatot szeretnék racionalizálni és a termék használhatóságát javítani.

A legjobb funkciók

Interaktív komponensek : Használjon előre elkészített vagy egyedi komponenseket, amelyek reagálnak a felhasználói műveletekre, javítva ezzel a tervezése interaktivitását.

Együttműködés és megosztás : Dolgozzon zökkenőmentesen a csapattagokkal, ossza meg terveit, és gyűjtsön visszajelzéseket a platformon belül.

Integrációk tervezőeszközökkel : Csatlakozzon népszerű tervezőszoftverekhez a tervezési munkafolyamat zökkenőmentesebbé tétele, valamint az eszközök importálása vagy exportálása érdekében.

Beépített tervezési rendszer: Használja ki a meglévő tervezési szabványok és komponensek keretrendszerét, hogy biztosítsa a tervezések konzisztenciáját.

Korlátozások

Korlátozott támogatás a fejlett animációkhoz

A fejlett funkciók használatához alapvető kódolási ismeretekre lehet szükség.

Árak

Ingyenes: Ingyenes csomag

Mini: 10 dollár havonta

Alap: 20 dollár havonta

Pro: 30 dollár havonta

Üzleti: Egyedi árazás

Vásárlói vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (55 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (16 értékelés)

6. Bubble

A legjobb kódolás nélküli eszköz webalkalmazások készítéséhez

Készítsen interaktív, többfelhasználós alkalmazásokat asztali és mobil böngészőkhöz a Bubble segítségével.

A Bubble egy kódolás nélküli platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy könnyedén tervezzenek, fejlesszenek és indítsanak el teljes funkcionalitású webalkalmazásokat.

Vizuális szerkesztője és testreszabható munkafolyamatai lehetővé teszik a gyors prototípus-készítést és fejlesztést, csökkentve a szokásosan szükséges időt és erőfeszítést.

Emellett a Bubble erős integrációs képességei miatt átfogó megoldást kínál komplex alkalmazások kódolás nélküli fejlesztéséhez. Ez az eszköz ideális azoknak a termékmenedzsereknek, akik egy robusztus, all-in-one fejlesztési platformot keresnek.

A legjobb funkciók

Drag-and-drop szerkesztő : intuitív felület segítségével könnyedén tervezhet és rendezhet el elemeket, kódolás nélkül.

Vizuális adatbázis-készítő : Adatbázisok vizuális létrehozása és kezelése, egyszerűsítve az adatok szervezésének és kezelésének folyamatát.

Testreszabható munkafolyamatok : Igazítsa folyamataihoz az egyedi üzleti igényeit, növelve ezzel a termelékenységet és a hatékonyságot.

Gazdag plugin-ökoszisztéma: Használja ki a pluginok széles skáláját a további funkciókhoz és a más eszközökkel vagy platformokkal való zökkenőmentes integrációhoz.

Korlátozások

Korlátozott teljesítmény nagyméretű alkalmazások esetén

Meredekebb tanulási görbe

Nem alkalmas natív mobilalkalmazások fejlesztésére

Árak

Ingyenes: Ingyenes csomag

Mini: 10 dollár havonta

Alap: 20 dollár havonta

Pro: 30 dollár havonta

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (55 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (16 értékelés)

7. Retool

Belső eszközök készítése a Retool segítségével

A Retool egy kódolás nélküli platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy gyorsan egyedi belső eszközöket hozzanak létre azáltal, hogy azokat a meglévő adatbázisokhoz és API-khoz kapcsolják.

Intuitív drag-and-drop felülete és előre elkészített komponensei megkönnyítik az egyedi üzleti igényeidhez szabott eszközök létrehozását.

Ezenkívül a Retool robusztus biztonsági funkciói garantálják adatai védelmét. Ez az eszköz hatékony megoldás azoknak a termékmenedzsereknek, akik belső folyamataikat szeretnék racionalizálni és hatékonyságukat javítani.

A legjobb funkciók

Drag-and-drop UI builder : Ez a funkció lehetővé teszi, hogy könnyedén megtervezze és elrendezze a felhasználói felület elemeit, kódolás nélkül.

Előre elkészített komponensek : Használjon kész elemeket a fejlesztési folyamat felgyorsításához és a tervezés konzisztenciájának fenntartásához.

Integráció népszerű adatbázisokkal és API-kkal : Zökkenőmentesen csatlakozhat különböző adatbázisokhoz és API-khoz, így különböző forrásokból származó adatokat tud lekérni, kezelni és megjeleníteni.

Szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés: Vezessen be különböző hozzáférési szinteket a felhasználói szerepkörök alapján, biztosítva, hogy a felhasználók csak a szerepkörükhöz kapcsolódó információkhoz és funkciókhoz férhessenek hozzá.

Korlátozások

Korlátozott tervezési testreszabás

Az árak vállalkozások és nagyobb csapatok számára drágák lehetnek.

Árak

Ingyenes: Ingyenes csomag

Csapat: 10 dollár havonta

Üzleti: 20 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (159 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (69 értékelés)

Nézze meg ezeket a Retool alternatívákat!

8. Airtable

A legjobb kódolás nélküli eszköz az adatok tárolásához

Az Airtable jelentéskészítő funkciójának használata az értékesítési folyamat kezeléséhez

Az Airtable egy rugalmas, kódolás nélküli adatbázis-eszköz, amely ötvözi a táblázatkezelő programok egyszerű használatát az adatbázisok funkcionalitásával.

Ez lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy különböző módokon szervezzék és vizualizálják az adatokat, javítva ezzel az együttműködést és a döntéshozatalt.

Beépített űrlapjaival és automatizálási funkcióival az Airtable egyszerűsíti az adatgyűjtést és -feldolgozást is. Ez az eszköz kiváló választás azoknak a termékmenedzsereknek, akik javítani szeretnék az adatkezelést és racionalizálni a munkafolyamatokat.

A legjobb funkciók

Testreszabható nézetek : Igazítsa az adatok megjelenítését és szervezését saját igényeihez, hogy azok könnyebben elemezhetők és értelmezhetők legyenek.

Beépített űrlapok és automatizálások : Használja a kész űrlapokat az adatok gyűjtéséhez, és állítson be automatizálásokat a ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez, javítva ezzel a hatékonyságot.

Gazdag integrációs ökoszisztéma : Zökkenőmentesen kapcsolódjon össze számos más eszközzel és platformmal, javítva a funkcionalitást és egységes munkafolyamatot teremtve.

Együttműködés és megosztás: Dolgozzon együtt csapatával közös projektekben, ossza meg könnyedén az adatokat, és gyűjtsön visszajelzéseket, mindezt a platformon belül.

Korlátozások

Korlátozott jelentési és elemzési funkciók

A hagyományos táblázatokhoz képest meredekebb tanulási görbe

Árak

Ingyenes: Ingyenes csomag

Plusz: 12 dollár/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (2126 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (1782 értékelés)

9. Zapier

A legjobb kódolás nélküli eszköz a munkafolyamatok automatizálásához

Csatlakoztassa a webszolgáltatásokat és automatizálja az ismétlődő feladatokat a Zapier segítségével

A Zapier egy automatizálási platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy különböző alkalmazások között összekapcsolják és automatizálják a feladatokat, így racionalizálva munkafolyamataikat.

Könnyen használható felületével és kiterjedt alkalmazásintegrációival lehetővé teszi a csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását és értékes idő megtakarítását.

Ráadásul a több lépésből álló Zaps rugalmasságot biztosít komplex munkafolyamatok létrehozásához. A Zapier felbecsülhetetlen értékű eszköz azoknak a termékmenedzsereknek, akik a termelékenység növelésére és a műveletek optimalizálására törekednek.

A legjobb funkciók

Könnyen használható felület : Ez a funkció felhasználóbarát elrendezést és intuitív vezérlőket biztosít, így bárki könnyedén navigálhat és használhatja a platformot.

Több lépéses Zaps : Állítson be automatizált műveletsorokat különböző alkalmazásokban, így könnyedén létrehozhat komplex, automatizált munkafolyamatokat.

Testreszabható munkafolyamatok: Tervezze meg és igazítsa a folyamatokat az egyedi igényeihez, növelve ezzel a termelékenységet és a hatékonyságot.

Korlátozások

Korlátozott támogatás komplex automatizálásokhoz

Robusztus használat esetén drága lehet

Árak

Ingyenes: Ingyenes csomag

Plusz: 12 dollár/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (1085 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (2577 értékelés)

10. Landbot

A legjobb kódolás nélküli eszköz chatbotok készítéséhez

Hozzon létre beszélgető chatbotokat, beszélgető céloldalakat és weboldalakat, interaktív felméréseket, lead generáló botokat és még sok mást a Landbot segítségével.

A Landbot egy kódolás nélküli chatbot-készítő, amely segít a termékmenedzsereknek beszélgetési felületeket létrehozni termékeikhez és szolgáltatásaikhoz.

A drag-and-drop építő és az előre elkészített sablonok segítségével könnyedén létrehozhat vonzó, AI-alapú chatbotokat.

Ezenkívül a Landbot elemzési és jelentési funkciói betekintést nyújtanak az ügyfelekkel való interakciókba, segítve az ügyfél-elkötelezettség és az elégedettség javítását. Ez az eszköz tökéletes azoknak a termékmenedzsereknek, akik javítani szeretnék az ügyfelekkel való kommunikációt és támogatást.

A legjobb funkciók

Drag-and-drop építő : Ezzel a funkcióval könnyedén megtervezheti és elrendezheti az interfész elemeit, anélkül, hogy bármilyen kódolási ismeretekkel rendelkezne.

Előre elkészített sablonok : Használjon kész sablonokat a létrehozási folyamat felgyorsításához, miközben biztosítja a professzionális és egységes megjelenést.

Integráció népszerű platformokkal : Zökkenőmentesen csatlakozhat számos más népszerű eszközhöz és platformhoz, javítva az eszköz funkcionalitását és lehetővé téve az egységes munkafolyamatot.

Elemzés és jelentések: Értékes betekintést nyerhet és részletes jelentéseket készíthet a teljesítmény nyomon követése és a megalapozott döntések meghozatala érdekében.

Korlátozások

Korlátozott természetes nyelvfeldolgozási képességek

Nincs hangalapú chatbot-támogatás

A magasabb szintű csomagok ára drága lehet.

Árak

Sandbox: Ingyenes csomag

Kezdő ár: 39 USD/hó

Pro: 99 dollár havonta

Üzleti: 300 dollár havonta

Vásárlói vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (259 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (66 értékelés)

11. Glide

A legjobb kódolás nélküli eszköz mobilalkalmazás-fejlesztéshez

Készítsen mobilalkalmazásokat, testreszabhatja a felületeket és még sok mást a Glide segítségével.

A Glide egy kódolás nélküli platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy a Google Sheets adatai alapján vizuálisan vonzó mobilalkalmazásokat készítsenek.

Intuitív alkalmazáskészítője és a Google Sheets-szel való valós idejű adatszinkronizálása lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy könnyedén hozzanak létre és tartsanak karban alkalmazásokat.

Ezenkívül a Glide testreszabható sablonjai és gazdag komponenskönyvtára lehetővé teszi egyedi, felhasználóbarát mobilélmény létrehozását. Ez az eszköz fantasztikus választás azoknak a termékmenedzsereknek, akik kód írása nélkül szeretnének gyorsan mobilalkalmazásokat fejleszteni és telepíteni.

A legjobb funkciók

Intuitív alkalmazáskészítő : Ez a funkció felhasználóbarát felületet kínál, amely leegyszerűsíti az alkalmazáskészítési folyamatot, és nem igényel kódolási ismereteket.

Valós idejű adat-szinkronizálás a Google Sheets-szel : Szinkronizálja adatait valós időben a Google Sheets-szel, így biztosítva, hogy alkalmazása mindig a legfrissebb információkat jelenítsen meg.

Testreszabható sablonok : Használja ki a kész sablonokat, amelyeket igényei szerint módosíthat, így felgyorsíthatja a létrehozási folyamatot, miközben megőrzi a professzionális megjelenést.

Gazdag komponenskönyvtár: Használja ki az előre elkészített komponensek átfogó könyvtárát, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén különféle funkciókat és szolgáltatásokat adjon hozzá alkalmazásához.

Korlátozások

Adatforrásként csak a Google Sheets használható

Nincs támogatás a natív alkalmazás funkciókhoz

Korlátozott skálázhatóság nagy alkalmazások esetén

Árak

Pro: 99 dollár havonta

Üzleti: 249 USD havonta

Vállalati: 799 USD havonta

Vásárlói vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (359 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (92 értékelés)

12. Coda

A legjobb kódolás nélküli eszköz a dokumentációhoz

Kombinálja a dokumentumokat, táblázatokat és építőeszközöket egyetlen platformon a Coda segítségével.

A Coda egy sokoldalú, kódolás nélküli platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy egyetlen felületen belül együttműködési dokumentumokat, táblázatokat és alkalmazásokat hozzanak létre.

A hagyományos termelékenységi eszközök közötti korlátok lebontásával a Coda rugalmasabb és együttműködőbb munkakörnyezetet tesz lehetővé.

Testreszabható komponenseivel és automatizálási funkcióival egyszerűsíti a munkafolyamatokat és hatékonyabbá teszi a feladatkezelést. Ez az eszköz elengedhetetlen azoknak a termékmenedzsereknek, akik javítani szeretnék csapataik együttműködését és termelékenységét.

A legjobb funkciók

Rugalmas felület dokumentumok és táblázatok számára : Ez a funkció lehetővé teszi, hogy szöveget, adatokat és interaktív elemeket zökkenőmentesen ötvözzön egyetlen felületen, így dinamikusabb és vonzóbb munkaterületet hozhat létre.

Testreszabható komponensek és sablonok : Használja ki a különféle módosítható elemeket és sablonokat, hogy munkaterületét saját igényeinek megfelelően alakítsa ki.

Automatizálás és integrációk : Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és zökkenőmentesen kapcsolódjon össze más eszközökkel, javítva a funkcionalitást és racionalizálva a munkafolyamatokat.

Együttműködési és megosztási funkciók: Dolgozzon együtt csapatával közös projektekben, ossza meg könnyedén az adatokat és gyűjtsön visszajelzéseket, mindezt a platformon belül.

Korlátozások

Korlátozott mobilalkalmazás-funkcionalitás

Megtanulása kezdőknek nehezebb

Nagyobb dokumentumok esetén a teljesítmény lassú lehet.

Árak

Ingyenes: Ingyenes csomag

Pro: 12 dollár havonta

Csapat: 36 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (393 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (87 értékelés)

Ezek a kódolás nélküli eszközök számos funkcióval és szolgáltatással segítik a termékmenedzsereket a munkafolyamatok racionalizálásában, az együttműködés javításában és innovatív termékek fejlesztésében. Legyen szó kódolás nélküli projektmenedzsment alkalmazásokról, űrlapkészítőkről vagy kódolás nélküli automatizálási eszközökről, ezek a kódolás nélküli platformok megváltoztathatják a munkamódszereit.

Az egyes eszközök legjobb tulajdonságainak és korlátainak értékelésével megalapozott döntést hozhat arról, hogy melyik felel meg leginkább az Ön egyedi igényeinek és követelményeinek.

Készen áll arra, hogy forradalmasítsa a termékfejlesztési folyamatok kezelésének módját? Fedezze fel a ClickUp-ot, az all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment platformot, amely tökéletes azoknak a termékmenedzsereknek, akik fel szeretnék gyorsítani a termékfejlesztést, javítani szeretnék az együttműködést és jobban szeretnék kezelni termékeiket.

Vendégszerző:

Michael Kilcullen több mint 5 éves tapasztalattal rendelkező növekedési vezető a B2B SaaS területén. Ha nem az íróasztalánál ül, akkor szörfözik, golfozik vagy pickleballozik a floridai napon.