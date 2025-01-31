A 8 legjobb termékéletciklus-kezelő szoftver 2025-ben

Minden jó dolognak egyszer vége szakad, és mint minden termékmenedzser tudja, a következő legjobb dolog mindig a sarkon vár. Akár szoftverfejlesztéssel, akár gyártással foglalkozik, valószínűleg egyszerre több termékkel is foglalkozik, amelyek mindegyike életciklusának különböző szakaszában van.

Egy idő után ez kissé zavarba ejtővé válik, nem igaz?

Végül is egy csillogó, új terméknek mások a igényei, mint egy kevésbé izgalmas, régebbi terméknek, amelyet jövőre tervez megszüntetni.

A termékéletciklus-kezelő (PLM) szoftver segítségével a termékeket a koncepció és a tervezés szakaszától egészen a piacra dobásig és a kivonásig kezelheti. A PLM-megoldásokat leginkább a tervezők és a mérnökök használják, de a szoftvertermék-fejlesztési folyamatokban is gyakori eszközök.

A termékéletciklus-kezelő szoftver mindenki számára – beleértve a nem műszaki érdekelt feleket is – jobb áttekintést biztosít az összes termékével kapcsolatos folyamatokról, anélkül, hogy műszaki szakzsargonnal kellene foglalkozniuk. Okosan használva a PLM szoftver felgyorsítja a piacra jutás idejét, javítja a termékek minőségét és (ami nekünk személyesen a legjobban tetszik) az egekbe szökik a jövedelmezőség. ?

Ebben az útmutatóban néhány tippet adunk arra vonatkozóan, hogyan találhat minőségi életciklus-kezelő eszközt, és megosztjuk nyolc kedvenc választásunkat a elfoglalt termékmenedzserek számára.

Mit kell keresnie a termék életciklus-kezelő szoftverben?

Az ebben az útmutatóban bemutatott nyolc termékéletciklus-kezelő eszközzel nagy eredményeket érhet el. Azokra a termékéletciklus-kezelő szoftverekre koncentráltunk, amelyek a következő kulcsfontosságú funkciókat kínálják:

Backlog menedzsment: Termék tulajdonosként az Ön feladata, hogy átnézze a felhalmozódott funkciók iránti igényeket és hibákat, hogy javítsa az ügyfélélményt. De ha több tucat (vagy akár több száz) terméke van, a backlog gyorsan növekszik. Válasszon egy PLM rendszert, amely Termék tulajdonosként az Ön feladata, hogy átnézze a felhalmozódott funkciók iránti igényeket és hibákat, hogy javítsa az ügyfélélményt. De ha több tucat (vagy akár több száz) terméke van, a backlog gyorsan növekszik. Válasszon egy PLM rendszert, amely racionalizálja a backlogot

Kódolás nélküli eszközök: Nem mindenki tud kódolni. Bizonyos technikai szoftverekhez kódolás szükséges lehet, de keressen olyan lehetőségeket, amelyek Nem mindenki tud kódolni. Bizonyos technikai szoftverekhez kódolás szükséges lehet, de keressen olyan lehetőségeket, amelyek kódolás nélküli eszközöket tartalmaznak. Ezáltal a platform hozzáférhetővé válik a nem technikai szakemberek számára is, és megkönnyíti a technikai szakemberek munkáját.

Vizualizációk: A vizuális elemek könnyebben érthetővé teszik a termék életciklusát – különösen, ha egyszerre sok terméket kezel. Válasszon olyan termék életciklus-kezelési megoldást, amely egy helyen vizualizálja a munkafolyamatokat, eszközöket, sprinteket, automatizálásokat és egyebeket.

A ClickUp több mint 15 nézetével vizualizálhatja feladatait és megtekintheti az egyéb függő feladatokat.

Hasznos eszközök és integrációk: Ki mondta, hogy külön eszközökre van szükség a teljes termékéletciklus kezeléséhez? Szerezzen be egy platformot, amely mindent elvégez. Lehet, hogy tartalmaz egy Ki mondta, hogy külön eszközökre van szükség a teljes termékéletciklus kezeléséhez? Szerezzen be egy platformot, amely mindent elvégez. Lehet, hogy tartalmaz egy AI termékleírás-írót vagy marketing szoftverintegrációkat, amelyek ötvözik a termék létrehozását a termék promóciójával . Ne elégedjen meg kevesebbel; rengeteg hasznos lehetőség közül választhat.

A 8 legjobb termékéletciklus-kezelő szoftver

A legjobb PLM eszközt keresi? Ne töltsön órákat az interneten egy megbízható szállító keresésével; mi már elvégeztük a kutatást Ön helyett, barátom.

Tekintse meg ezt a listát, hogy kiválaszthassa a vállalkozásának legmegfelelőbb termékéletciklus-kezelő szoftvert. ?

A ClickUp listák segítenek a termékmenedzsment kiadások szervezésében.

Nem akarunk dicsekedni, de a ClickUp for Product Management a PLM-ek svájci bicskája. Ha megálmodja, mi rendelkezünk hozzá a megfelelő eszközzel, sablonnal vagy funkcióval.

Termékéletciklus-kezelési megoldásként a ClickUp összehangolja a termékek feltérképezését, az együttműködést és az agilis módszerekhez igazodó sprint-vizualizációkat, hogy kevesebb idő alatt jobb munkát lehessen végezni.

A ClickUp különbözik a piacon elérhető többi PLM-től, mert integrálja a dokumentumokat, ütemterveket, célokat, feladatokat, táblákat és egyebeket a DevOps munkafolyamatba. Ahelyett, hogy a csapatának egy tucat eszköz között kellene váltogatnia egy feladat elvégzéséhez, mindent a ClickUp-ban tarthat, így időt takaríthat meg és lebontja a szilókat.

A Roadmapping segítségével összegyűjtheti a visszajelzéseket és a sprinteket, és egyetlen terméktervben vizualizálhatja őket – a szép színek pedig szintén nem ártanak. Mivel az összes dokumentuma és táblája ugyanazon a platformon található, a terveket, brainstorming üléseket és termékterveket egy helyen tárolhatja, ami megkönnyíti az együttműködést. ?

Az összes ClickUp irányítópult és jelentés teljes mértékben testreszabható, így olyan magas szintű vagy részletes információkat kaphat, amilyeneket csak szeretne. Adjon hozzá widgeteket a legfontosabb teljesítménymutatókhoz, így soha többé nem kell fontos termékinformációkat keresnie.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

A ClickUp egyes funkciói csak prémium felhasználók számára elérhetők.

Egyes felhasználók szerint a ClickUp annyira sok funkcióval rendelkezik, hogy eleinte ijesztő lehet a használata.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással; 19 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Jira

via Atlassian

A Jira elsősorban agilis munkafolyamatokhoz tervezett szoftverfejlesztő eszköz, de vízesés módszertanokhoz is használható.

Ha fejlesztő vagy, ez a termék életciklus-kezelési megoldás neked való. A Jira utánozza a személyes agilis csapatok és scrumok megjelenését és hangulatát, így távoli szoftvercsapatok számára is hasznos.

A Jira-ban felhasználói személyiségeket és történeteket hozhat létre, nyomon követheti a problémákat, és feladatokat rendelhet a csapatához. A platform rendkívül testreszabható, így szükség szerint szabadon módosíthatja, hogy illeszkedjen a munkafolyamataihoz és a konkrét szoftverfejlesztési életciklushoz.

Ráadásul a Jira az Atlassian Marketplace-en keresztül számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, így az integrációk csak egy kattintásra vannak.

A Jira legjobb funkciói:

A kódolás nélküli automatizálási funkciók, például a triggerek, időt takarítanak meg.

Valós idejű vizuális adatok lekérése termékeiről

Agilis feladatok kezelése digitális Kanban táblán

A Jira korlátai:

A Jira szoftverfejlesztő csapatok számára készült, így ha Ön nem szoftverfejlesztő csapat tagja, akkor valószínűleg nem érdemes ezt az eszközt használnia.

A Jira használata bonyolult, és a projektmenedzsment szoftverekhez képest magas a belépési küszöb.

Jira árak:

Ingyenes

Standard: 7,75 USD/felhasználó, maximum 35 000 felhasználó

Prémium: 15,25 USD/felhasználó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 200 értékelés)

Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

3. Oracle Agile PLM

Oracle-vállalat vagy? Ha igen, próbáld ki az Oracle Agile termékéletciklus-kezelő szoftverét!

Ez egy felhőalapú PLM, így csapata szinte bárhonnan hozzáférhet. Leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek számos termékkel kapcsolatos információra – például valós idejű adatokra vagy hibajelentésekre – támaszkodnak az adatok szabványosítása és strukturálása érdekében.

Az Oracle a nagyvállalatok körében népszerűbb, mert nagy mennyiségű komplex adatot szervez anélkül, hogy a teljesítmény romlana. Használja ezt a platformot a termékdokumentum-kezelés, a kiváltó okok elemzése és a termékfejlesztés központosítására az egész vállalatban.

Az Oracle Agile PLM legjobb funkciói:

Az Oracle PLM jól integrálható más Oracle megoldásokkal, így ha már használja az Oracle-t, ez egyértelmű választás.

Csökkentse az új termékek bevezetésével járó kockázatokat azáltal, hogy minden termékcsaládhoz termékigény-dokumentumokat készít.

A szabványok Oracle-hez való hozzáadásával biztosítsa a szabályozási előírások betartását a szoftverfejlesztési életciklus minden szakaszában.

Az Oracle Agile PLM korlátai:

Az Oracle sok extrával rendelkezik, ezért kezdőknek nehéz használni.

A projektmenedzsment eszközökhöz nincs ingyenes vagy freemium verzió.

Az Oracle Agile PLM árai:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Oracle Agile PLM értékelések és vélemények:

G2: 4,0/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 20 értékelés)

4. New Relic

via New Relic

A New Relic egy alkalmazás életciklus-kezelési (ALM) megoldás, amelyet szoftverfejlesztési és gyártási folyamatokhoz terveztek. Ez az ALM eszköz a telemetriai adatok egyszerűsítésére specializálódott, amelyek az Internet of Things (IoT) kompatibilis eszközökből származó információk.

A New Relic inkább az űrhajózási vagy autóipari alkatrészek gyártásához alkalmas, de a szoftverfejlesztő csapatok is nagyra értékelik robusztus funkcióit. Kezelheti az alkalmazásfejlesztést, megakadályozhatja a hibákat és optimalizálhatja a felhasználói élményt.

Tetszenek nekünk az integrált alkalmazás életciklus-kezelési biztonsági funkciói is, amelyek tökéletesek azoknak a kritikus fontosságú vállalatoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak a kiberbiztonsági incidenseket. ?

A New Relic legjobb funkciói:

A New Relic ingyenes csomagot kínál bőséges funkciókkal, így megvásárlás előtt kipróbálhatja a szoftvert.

A kiadáskezelés és a verzióellenőrzés több kontextust biztosít minden termékhez.

A New Relic több mint 600 integrációval rendelkezik.

A New Relic Grok egy mesterséges intelligenciával működő megfigyelhetőségi asszisztens, amely természetes nyelvfeldolgozással egyszerűsíti a telemetriai adatokat, hasonlóan a ChatGPT-hez.

A New Relic korlátai:

A New Relic csak a magas technikai színvonalú csapatok és a szigorú fejlesztési folyamatokkal rendelkező területek számára megfelelő.

Egyes felhasználók szerint a platform lassú és hozzáférési problémákkal küzd.

Mások szerint a licencelési költségek túl magasak.

New Relic árak:

Standard: Ingyenes egy teljes platform felhasználó számára; 99 USD/hó minden további felhasználó után, maximum öt felhasználóig.

Pro: 349 USD/hó teljes platform felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 549 USD/hó teljes platform felhasználónként, éves számlázással

New Relic értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

5. Productboard

via Productboard

A Productboard egy egyedülálló típusú termékéletciklus-kezelő szoftver, mert a termék életciklusának minden szakaszában lehetőséget ad a vevőknek, hogy véleményt nyilvánítsanak. A legtöbb vállalkozás ehhez külön vevői visszajelzési platformot használ, de a Productboard a visszajelzéseket a feladatokkal és prioritásokkal ötvözi.

A Productboard egyetlen ütemtervvel és egységes munkamódszerekkel összehangolja a csapatokat, akár különböző részlegek között is.

A Productboard segítségével együtt hozhat létre termékeket ügyfeleivel. Ha egy ügyfél egy bizonyos funkciót kér, a szoftver mérlegeli a funkciókérés fontosságát az ügyfél fontossági szintjével (például éves ismétlődő bevétele, mérete stb.) együtt, hogy segítsen Önnek az új funkciók és javítások fontossági sorrendjének megállapításában.

A Productboard legjobb funkciói:

A Productboard ingyenes próbaverziót kínál.

A Productboard adat alapú rangsorolással automatikusan rangsorolja a fontos elemeket: nincs több találgatás.

A Productboard AI gyorsan elemzi a visszajelzéseket, hogy egyszerűsítse a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket és megkönnyítse a tesztkezelési feladatokat.

A Productboard korlátai:

A Productboard nem tartalmaz feladatkezelést. Hiányoznak belőle az alkalmazás életciklus-kezeléshez szükséges harmadik féltől származó integrációk is.

Egyes felhasználók szerint a platform nem elég testreszabható és rugalmas.

A Productboard árai:

Alapvető szolgáltatások: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Productboard értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 140 értékelés)

Nézze meg ezeket a Productboard alternatívákat!

6. PTC Windchill

via PTC

A PTC Windchill PLM számos felhasználási esethez hasznos, de igazán a fizikai termékek területén mutatja meg erejét. Ez a szoftver olyan funkcióközi csapatok számára készült, amelyek távoli helyszíneken vagy a világ különböző gyártóközpontjaiban dolgoznak.

A Windchill lehet olyan technikai vagy egyszerű, amilyennek Ön szeretné. A Non-Expert csomagok egyszerűsítik a PLM-tartalmat, hogy a technológia a fejlesztési folyamatban részt vevő összes csapat számára hozzáférhetőbb legyen.

A Windchill helyszíni vagy felhőalapú megoldásként is használható. Még az vállalati erőforrás-kezelő (ERP) szoftverekkel is integrálható, így az összes termékadatot egy helyen tárolhatja.

A PTC Windchill legjobb funkciói:

A Windchill kiegészítőket kínál, amelyekkel a platform jobban igazodik az Ön szerepéhez, iparágához vagy feladataikhoz.

Tekintse meg a termékadatokat 2D-ben, 3D-ben és akár kiterjesztett valóságban is!

Végezzen termékadatok kezelését és dinamikus vizualizálást valós időben

A PTC Windchill korlátai:

Egyes szoftverprojektek esetében a tanulási görbe meredek.

A Windchill túl drága lehet egy kisvállalkozás fejlesztői csapatának.

A PTC Windchill árai:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

PTC Windchill értékelések és vélemények:

G2: 4,0/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)

7. Upchain

az Autodesk segítségével

Az Upchain egy Autodesk termék, amely egy platformon köti össze az embereket, az adatokat és az üzleti folyamatokat. Úgy hirdeti magát, mint az összes termékadat egyetlen megbízható forrása, ami nem kis teljesítmény. ?

Tetszik az Upchain drag-and-drop moduláris folyamat- és munkafolyamat-építője. Nincs szükség kódolásra: csak néhány kattintással vizualizálja a termék életciklusát, és máris készen áll.

Az Upchain számos különböző verzióval rendelkezik, és megoldásokat kínál vállalati csapatok, tervezőmérnökök, sőt még nem mérnöki csapatok számára is, akiknek kevésbé technikai megoldásokra van szükségük.

Az Upchain legjobb funkciói:

Az Upchain lehetővé teszi a számítógéppel segített tervezés (CAD) integrációját, az alkalmazásprogramozási interfész csatlakozását, valamint az integrációt a vállalati erőforrás-tervezés (ERP) és az ügyfélkapcsolat-kezelési adatokkal.

Az Upchain mobil verzióval is rendelkezik, így útközben is hozzáférhet a szoftverhez.

Biztosítson hozzáférést a CAD-fájlokhoz a szervezet minden tagjának, még akkor is, ha nem rendelkeznek CAD-licenccel.

Az Upchain korlátai:

Csak webes alkalmazást kínál.

Az Upchainnek vannak bizonyos korlátai a műszaki termékdokumentumok feldolgozása terén.

Upchain árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Upchain értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)

8. Siemens Teamcenter

via Siemens

A Siemens Teamcenter az életciklus-kezelés minden szakaszát lefedi, a követelményektől a tervezésen és a vizualizáción át a csatlakozhatóságig.

Ez egy hatékony PLM, amely olyan praktikus funkciókkal rendelkezik, mint a digitális ikrek. Nem minden vállalatnak van erre szüksége, de kiváló megoldás, ha olcsón szeretné szimulálni a fizikai prototípusokat digitális környezetben. Okosan használva a digitális ikrek jelentősen felgyorsítják a tervezési fázist.

A Teamcenter helyszíni, felhőalapú vagy akár szoftverként szolgáltatásként (SaaS) is elérhető. A kisvállalkozások és a nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas megoldásnak hirdeti magát, bár más Siemens technológiákkal való integrációja miatt valószínűleg inkább a nagyvállalatok számára megfelelő.

A Siemens Teamcenter legjobb tulajdonságai:

A Siemens kiegészítő komponenseket kínál 3D szoftverfejlesztéshez, CAD-hez és teljesítmény-előrejelző szoftverekhez.

Kezelje a termékek költségeit a PLM-ből

Valós idejű PLM-elemzésekkel tartsa csapatát a céloknál

A Siemens Teamcenter korlátai:

Egyes felhasználók bevezetési és használhatósági problémákról számolnak be.

A Teamcenter nem kínál ingyenes vagy freemium opciót.

A Siemens Teamcenter árai:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Siemens Teamcenter értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

Hagyja el a táblázatokat: használja a ClickUp-ot a PLM-hez

Ügyfelei gyorsabb, innovatívabb termékeket igényelnek. Mivel a menedzsment folyamatok napról napra egyre összetettebbé válnak, itt az ideje, hogy csapatának egy megbízható termékéletciklus-kezelő szoftver megoldást ajándékozzon.

A leghatékonyabb és legidőtakarékosabb lehetőség ezen a listán a ClickUp. Több ezer vállalkozás támaszkodik a ClickUp-ra, hogy AI segítségével termékleírásokat írjon, termékdokumentációt osszon meg és agilis munkafolyamatokat vizualizáljon ugyanazon a műszerfalon.

De tudjuk, hogy látni kell, hogy elhiggyük. Regisztráljon most egy ClickUp-fiókra, hogy lendületet adjon csapatának – örökre ingyenes, hitelkártya nélkül. ✨