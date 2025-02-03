ClickUp blog
A 12 legjobb termékmarketing szoftver 2025-ben

2025. február 3.

A valós életben a vásárló útja a termékhez nem egyenes, tölcsér alakú út. Inkább egy kanyargós autópályához hasonlít, tele váratlan kitérőkkel. A termékmarketing-menedzserek feladata, hogy eljuttassák az utasokat a célállomáshoz, vagyis a termék megvásárlásához. ?️

A termék bemutatásától a potenciális ügyfeleknek a más részlegekkel való kommunikációig a nagyszabású marketingkampányok során tucatnyi változó tényezőt kell összehangolnia, hogy kielégíthesse a vásárlók folyamatosan változó igényeit. ?

Itt jönnek képbe a termékmarketing eszközök, mint megbízható segítőtársai. Segítenek felügyelni és kezelni marketingtevékenységeit, függetlenül azok méretétől.

Átnéztük a piacot, és kiválasztottuk a 12 legjobb termékmarketing szoftvert. Tekintse meg listánkat, és találja meg az ideális eszközt termékének láthatóságának növeléséhez és az eladások ösztönzéséhez!

Mi az a termékmarketing szoftver?

A termékmarketing szoftver egy olyan eszközkészlet, amelynek célja, hogy segítse a termékmarketingeseket a termékmarketing stratégiájuk megtervezésében, végrehajtásában és elemzésében. Általában olyan funkciókat tartalmaz, mint a kampánytervezés és -kezelés, piackutatás, költségvetés-tervezés és automatizálás. ?

Mit kell keresnie a termékmarketing szoftverekben?

A termékmarketing szoftver kiválasztásakor az alábbi kritériumokra kell figyelni:

  • Intuitív felület: Az eszköznek felhasználóbarátnak kell lennie, és segítenie kell a több kampány kezelésében, a piackutatás dokumentálásában és a termékmarketing tevékenységek egyszerű végrehajtásában.
  • Testreszabhatóság: Elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy az Ön egyedi marketing igényeinek és céljainak megfeleljen.
  • Együttműködés: Lehetővé kell tennie a zökkenőmentes kommunikációt a csapatokon belül és között.
  • Integráció: Kedvenc eszközeit is használhatja vele együtt.
  • Automatizálás: Az ismétlődő feladatok kiküszöbölésével több idő marad a nagyobb képre való koncentrálásra.
  • Elemzés: A termékmarketing eszköznek jelentéskészítési funkciókkal kell rendelkeznie, hogy nyomon követhesse a folyamatokat és mérhesse kampányai sikerét.

A 12 legjobb termékmarketing eszköz

A termékmarketing eszközök segítségével szélesebb közönséget érhet el, kommunikálhat a meglévő ügyfelekkel és munkatársaival, valamint megalapozott döntéseket hozhat a termék életciklusának és jövedelmezőségének maximalizálása érdekében. Egy megbízható marketingplatform racionalizálja az egész folyamatot, így értékes időt, erőfeszítést és erőforrásokat takaríthat meg. ?

Vessen egy pillantást kedvenc termékmarketing szoftvereinkre, és ismerje meg, hogyan segíthetik kampányait. Néhány választásunk, például a ClickUp, all-in-one termékmarketing megoldásokat kínál, míg mások, mint az Omnisend, a Typeform és a Userpilot, konkrét marketingaspektusokra koncentrálnak.

1. ClickUp

Termékmarketing-terv sablon a ClickUp-tól
A ClickUp segítségével minden marketingkampányának minden aspektusát kézben tarthatja.

A ClickUp egy ingyenesen használható, rendkívül skálázható projektmenedzsment eszköz minden méretű és iparágú termékmarketing csapat számára. Legyen szó stratégia kidolgozásáról, eseménymarketingről vagy kampánymenedzsmentről, a platform az összes marketingtevékenység irányító központjaként szolgál. ?️

A ClickUp Marketing Plan Template segítségével perceken belül elindíthatja termékmarketing kampányát. A sablon segít világos célokat és prioritásokat meghatározni, elérhető célokkal. Emellett a marketingtevékenységeinek bizonyos aspektusait is racionalizálhatja a tervezési briefek, termékbevezetési tervek, ügyfélút térképek és egyéb sablonok segítségével!

Ahhoz, hogy egy újonnan kifejlesztett termék felkeltse a vásárlók figyelmét, különböző részlegek közötti együttműködésre van szükség. A ClickUp segítségével több mint 15 nézet segítségével könnyedén szervezheti és figyelemmel kísérheti csapata munkáját és a projekt állását.

Például a Workload view (Munkaterhelés nézet) lehetővé teszi az egyéni kapacitás felmérését, a munkák kiosztását vagy újraelosztását, valamint a hierarchia mentén a felesleges munkák eltávolítását. Adjon hozzá ellenőrzőlistákat, megjegyzéseket és mellékleteket a csapatok közötti együttműködés támogatásához. ☘️

A Timeline és Gantt nézetek rendkívül szemléletesek, és lehetővé teszik, hogy szoros marketing határidőket és ütemterveket is betarthasson. Bármelyik nézetet is választja, a drag-and-drop funkcióval szinte minden elemet könnyedén testreszabhat.

A munkafolyamatok további javítása érdekében integrálja a ClickUp-ot az e-mail, CRM vagy más szoftverével, és vezessen be automatikus rutinműveleteket, például a megbízott személyek cseréjét és az állapotfrissítéseket.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Egyéni mezők és nézetek
  • Ismétlődő feladatok automatizálása
  • Ellenőrzőlisták, megjegyzések és mellékletek az ügyfelek visszajelzései alapján történő intézkedésekhez
  • Egyedi irányítópultok a haladás nyomon követéséhez
  • Több mint 50 eszközzel és további 1000-rel való natív integráció a Zapier segítségével.
  • Elérhető a weben és mobil eszközökön
  • Kész sablonok termékmarketingesek számára
  • Kiváló jelentéskészítő és elemző eszközök marketingstratégia kidolgozásához

A ClickUp korlátai

  • A funkciók hatalmas száma új felhasználók számára nyomasztó lehet.
  • A nagy adatállományok betöltése kissé hosszabb időt vehet igénybe.

ClickUp árak

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Amplitude

Amplitude irányítópult
via Amplitude

Gondoljon az Amplitude-ra úgy, mint egy enciklopédiára a vásárlói viselkedésről, amely értékes betekintést nyújt abba, hogy vásárlói hogyan interagálnak termékével. Ez az ismeret lehetővé teszi, hogy finomítsa marketingtevékenységeit, és végső soron növelje az eladásokat és a növekedést.

Az Amplitude mélyreható betekintést nyújt az ügyfelek teljes vásárlási útjába, az akvizíciótól a megtartásig, gépi tanulás segítségével feltárva a trendeket és mintákat. Négy eszközével segít megalapozott marketing döntéseket hozni:

  1. Elemzés: Ismerje meg alaposan ügyfeleit és viselkedésüket!
  2. Közönség: Szerezzen elsődleges adatokat a termék és a marketing módszereinek személyre szabásához.
  3. Kísérlet: Tesztelje a stratégiákat különböző közönségszegmensekkel
  4. CDP (Customer Data Platform): Javítsa az adatok minőségét, szinkronizálja az adatokat a technológiák között, és fedezzen fel új közönségeket.

Az Amplitude legjobb funkciói

  • Marketingbarát elemző eszköz
  • A vásárlói út teljes körű vizualizálása
  • Különböző közönségszegmensekkel való kísérletezés lehetősége
  • Viselkedésalapú kohortálás
  • Hirdetési hálózatok integrációja
  • Több mint 100 eszközzel integrálható, beleértve más marketingplatformokat is.

Amplitude korlátai

Amplitude árak (elemzés)

  • Starter: Ingyenes
  • Growth: Árak kérésre rendelkezésre állnak
  • Enterprise: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Amplitude értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

3. Omnisend

Omnisend irányítópult
via Omnisend

Az Omnisend egy hatékony e-kereskedelmi marketingplatform, amely a vásárlói adatokat felhasználva javítja a hirdetések célzottságát, új potenciális ügyfeleket vonz és növeli a konverziókat. Automatizált e-mail és SMS kampányai segítségével kiváló omnichannel ügyfélkommunikációt valósíthat meg! ☎️

Az Omnisend segítségével az egyedi e-mailek létrehozása gyerekjáték. Szegmenseket hozhat létre olyan változók alapján, mint az életciklus szakaszai, a viselkedés és az elkötelezettség. Bevezethet és testreszabhat felugró ablakokat, céloldalakat és teasereket, hogy felkeltse a figyelmet. A Sales Dashboard segítségével nyomon követheti kampányát és automatizálási jelentéseit, és megtudhatja, mi működik a célközönségénél.

Az Omnisend kiterjedt ügyfélkommunikációs sablonkönyvtárral rendelkezik, amely segítségével könnyedén professzionális üzeneteket hozhat létre. Böngésszen az Automatizálási könyvtárban, és fedezze fel a lenyűgöző, előre elkészített munkafolyamatokat!

Az Omnisend legjobb funkciói

  • Omnichannel kommunikáció
  • Testreszabható e-mailek és munkafolyamatok
  • Értékesítési irányítópult a jelentésekhez
  • Több üzletet magában foglaló fiókok
  • Több mint 80 integráció, beleértve az e-kereskedelmi eszközöket is

Az Omnisend korlátai

Omnisend árak

  • Ingyenes
  • Standard: 16 USD/hó
  • Pro: 59 USD/hó

Omnisend értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

4. Typeform

via Typeform

A Typeformot legjobban leíró mondat a vállalat termékmarketing-menedzserétől, Chris Cooningtól származik: „Olyan, mint a svájci katonai kés az adatgyűjtés terén. ” Ez egy sokoldalú eszköz, amely lehetővé teszi többcélú űrlapok létrehozását a felhasználói adatok gyűjtéséhez. ?

Indítsa el termékmarketing-tevékenységét a Typeform sablonjaival, amelyek a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtésétől és az ügyfél-visszajelzések begyűjtésétől az ügyfél-elégedettségi felmérésekig terjednek. Készítsen márkás, figyelemfelkeltő űrlapokat, és helyezze el őket stratégiai helyeken, hogy több potenciális ügyfelet szerezzen és értékes információkat gyűjtsön a közönségétől.

Kedvenc CRM-, automatizálási és együttműködési eszközeivel integrálva egy egész világnyi funkciót nyithat meg. Értékelje a potenciális ügyfeleket, indítson nyomon követéseket, hozzon létre fizetési átjárókat, és építse fel ideális munkafolyamatát!

A Typeform jelenleg egy másik terméken, a Typeform Labs-en dolgozik, amely mesterséges intelligenciát használ az ügyfélkapcsolatok forradalmasítására, hogy azok személyesebbé és vonzóbbá váljanak.

A Typeform legjobb funkciói

  • Többcélú űrlap sablonok
  • Rengeteg testreszabási lehetőség
  • Több mint 120 eszközzel integrálható
  • Személyes beszélgetések a közönségével a VideoAsk funkcióval

A Typeform korlátai

Typeform árak

  • Ingyenes
  • Alap: 25 USD/hó
  • Plus: 50 USD/hó
  • Üzleti: 83 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árak

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.

Typeform értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

5. Optimizely

Optimizely irányítópult
via Optimizely

Ha marketingtevékenységei a tartalomkészítésre koncentrálnak, az Optimizely lehet az ideális megoldás. A szoftver tartalommarketing-platformja (CMP) egy praktikus naptárfunkcióval lehetővé teszi projektjeinek nyomon követését. Használja a platformot csapatok és feladatok kezelésére, és szerezzen hasznos információkat kampányai teljesítményéről. Az Optimizely az alkalmazáson belüli szerkesztéshez hasonló funkciókkal is elősegíti a tartalomcsapatok együttműködését.

A CMP három saját fejlesztésű terméket kínál:

  1. Orchestrate: Vonzó tartalmak tervezéséhez, létrehozásához és közzétételéhez webhelyére vagy közösségi médiájára.
  2. Kísérlet: A/B tesztek beállítása webes és funkciókísérletekhez, viselkedési betekintések generálása és a tartalom optimalizálása a kívánt eredmények elérése érdekében.
  3. Monetize: személyre szabott e-kereskedelmi élmény létrehozásához, amely maximalizálja a profitot

Az Optimizely legjobb funkciói

  • Tartalomkészítés és szerkesztés
  • Tesztelés és tartalomoptimalizálás
  • Naptár az ütemezéshez
  • Együttműködési eszközök
  • Teljesítményelemzés
  • Több mint 100 alkalmazással való natív integráció

Az Optimizely korlátai

Optimizely árak (CMP)

  • Kezdés: Ingyenes
  • Kezelés: 79 USD/hó felhasználónként
  • Létrehozás: Egyedi árazás
  • Orchestrate: Egyedi árazás

Optimizely értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: N/A

6. Userpilot

Userpilot ügyfélelemzés
via Userpilot

A Userpilot egy marketingeszköz, amely személyre szabja és javítja a termék felhasználói élményét . Fontos betekintést nyújt a viselkedési adatokba, segítve Önt abban, hogy a vásárlói út minden szakaszában maximálisan kihasználja a lehetőségeket.

A platform termékmarketing-eszközei a következőket segítik:

  1. Kövesse nyomon és elemezze a kampányok előrehaladását
  2. Vonzza be az új és a meglévő felhasználókat
  3. Szerezzen értékes felhasználói visszajelzéseket

A Userpilot segítségével személyre szabott bevezető élményeket hozhat létre a felhasználók számára, hogy azok már az elejétől fogva megértsék a termék értékét. Irányítsa üzeneteit a termék használatának maximalizálása érdekében. Figyelje az elkötelezettséget, és tartsa meg ügyfeleit olyan értékek kínálásával, mint új funkciók vagy platform-támogatás.

A Userpilot megkönnyíti a marketing erőforrások kezelését – rögzíti a használatot és más fontos adatokat, pontosan meghatározza a legfontosabb elvándorlási tényezőket, és felkészíti termékét a sikerre! ✊

A Userpilot legjobb funkciói

  • Automatikus használatkövetés
  • Termékelemzés és célkövetés
  • Személyre szabott felhasználói bevezetés
  • Növekedési kísérletek ügyfélszegmensek számára
  • Visszajelzések gyűjtése

A Userpilot korlátai

A Userpilot árai

  • Starter: 249 USD/hó-tól (éves számlázási modell)
  • Growth: Árak kérésre rendelkezésre állnak
  • Enterprise: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Userpilot értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

7. Mixpanel

A Mixpanel elemzési jelentése
via Mixpanel

A Mixpanel egy termékelemző eszköz, amely elsősorban SaaS-vállalatoknak készült. A platform segítségével nyomon követheti a felhasználók alkalmazásával való interakcióját, nyomon követheti a fogyasztók általános szokásait és a problémás pontokat, valamint értelmes marketingdöntéseket hozhat a termék növekedésének elősegítése érdekében.

A csapatok a Mixpanelt tiszta és interaktív felhasználói felületének köszönhetően kedvelik. A vállalati szintű mutatók pontosan és világosan jelennek meg, de a rendelkezésre álló szűrők segítségével megjelenítheti egy adott termékre vagy szempontra vonatkozó információkat is. A Mixpanel tesztelési és jelentési funkciói biztosítják azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy magabiztosan hozza meg a célpiacra vonatkozó fontos döntéseket.

A termékfejlesztés és a marketing egymást átfedő területek, de az utóbbi egyedi jelentési igényekkel jár – és a Mixpanel alkotói ezt jól megértik. A vállalat nemrégiben bevezette a Marketing Analytics funkciót, amely segít a marketingeseknek személyre szabott betekintést nyerni és zökkenőmentesen együttműködni a termékfejlesztési részleggel.

A Mixpanel legjobb funkciói

  • Termék- és marketingelemző eszközök
  • Interaktív felhasználói felület
  • Adatszűrők
  • Átfogó jelentéskészítő eszközök
  • Több mint 100 kész integráció

A Mixpanel korlátai

Mixpanel árak

  • Starter: Ingyenes
  • Growth: 20 USD/hó
  • Vállalati: 833 USD/hó

Mixpanel értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

8. Salesforce

Salesforce Marketing Cloud
via Salesforce

Ha érdekli a CRM, akkor valószínűleg ismeri a Salesforce nevet. Ez nem egy egyetlen eszköz, hanem egy sor termék, amelynek célja, hogy segítse megérteni ügyfeleit, fejleszteni termékét és kiaknázni vállalkozása teljes potenciálját. ?

Az egyik megoldás a Marketing Cloud, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a termékmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, például:

  • Ügyféladatok tárolása és rendszerezése
  • A tartalomszolgáltatás automatizálása különböző csatornákon
  • AI-alapú elemzések használata a kampányok teljesítményének optimalizálására
  • Valós idejű adatok beszerzése a legfontosabb fogyasztói pillanatok személyre szabásához
  • VIP-élményt teremtünk a leghűségesebb ügyfelek számára

Más Salesforce eszközök bevonásával további funkciókat vehet igénybe, amelyekkel előmozdíthatja marketingcéljait. Például a platform segítségével nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, bővítheti vagy szűkítheti az ügyfélszolgálati folyamatokat, és kódolás nélkül fejleszthet CRM-alkalmazásokat.

A Salesforce legjobb funkciói

  • Dedikált marketing automatizálások
  • Mesterséges intelligenciával támogatott elemzés
  • Ügyféladatok valós idejű rögzítése
  • Tartalomkezelés és szállítás automatizálása
  • Webes és mobil hozzáférhetőség

A Salesforce korlátai (Marketing Cloud)

Salesforce árak

A Salesforce árképzési rendszere bonyolult, minden termék- és funkciókombinációhoz különböző árszintek tartoznak. További részletekért tekintse meg a hivatalos árlistát.

Salesforce értékelések és vélemények (Marketing Cloud)

  • G2: 4,0/5 (több mint 4000 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

9. Semrush

Semrush irányítópult
via Semrush

A Semrush egy sokoldalú szoftvercsomag, amely mind a kezdők, mind a tapasztalt digitális marketing szakemberek igényeit kielégíti. Számos eszközzel és funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a vállalkozásoknak optimalizálni online jelenlétüket, növelni az organikus és fizetett forgalmat, valamint értékes és hasznos piaci információkat szerezni.

A Semrush segítségével kinyithatja a termékéhez releváns kulcsszavak kincsesládáját, és felhasználhatja őket vonzó tartalom létrehozásához marketing kampányaihoz. A szoftver emellett eszközöket is biztosít a közösségi média jelenlétének és a fizetett hirdetések teljesítményének optimalizálásához.

Ez egyben felbecsülhetetlen értékű eszköz a versenytársak kutatásához is, mivel bepillantást enged versenytársai weboldalaiba és stratégiáiba. Használja fel ezt az ismeretet saját marketingstratégiájának finomításához és versenyelőny megszerzéséhez.

A Semrush legjobb funkciói

  • SEO eszközök a webhely látogatóinak megismeréséhez
  • Segítség a tartalomkészítéshez
  • Versenyzőelemző szoftver
  • Költségvetés-optimalizálás
  • Testreszabható jelentések és adatvizualizáció
  • Több mint 20 eszközzel való natív integráció
  • Mobil és webes verziók

A Semrush korlátai

Semrush árak

  • Pro: 99,95 USD/hó
  • Guru: 191,62 USD/hó
  • Üzleti: 374,95 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Semrush értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

10. Process Street

Process Street felhasználói fiók
via Process Street

A Process Street egy folyamatkezelő platform, amely lehetővé teszi a termékmarketingesek számára, hogy feladatokat hozzanak létre, kezeljenek és automatizáljanak, valamint hatékony, AI-alapú munkafolyamatokba csoportosítsák azokat. Az eszköz segít strukturált megközelítést kidolgozni a marketingkampányok tervezéséhez, végrehajtásához és optimalizálásához.

Intuitív drag-and-drop felületének köszönhetően könnyen létrehozhatja a saját igényeinek megfelelő marketing munkafolyamatokat. A Process Street néhány alapértelmezett sablonnal segít az indulásban, de teljesen egyedi munkafolyamatokat is létrehozhat.

A Process Street számos eszközzel rendelkezik, amelyekkel hatékony adatokkal optimalizálhatja marketingkampányait. Figyelje nyomon az előrehaladást, kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat, és gyűjtsön további ügyfélinformációkat űrlapok segítségével.

A Process Street másik figyelemre méltó funkciója a Pages, egy egyszerű dokumentumszerkesztő. Használja azt, hogy átfogó és naprakész tudásbázist hozzon létre termékmarketing-csapatának!

A Process Street legjobb funkciói

  • Egyszerű munkafolyamat-beállítás AI segítségével
  • Egyszerű, de hatékony drag-and-drop felhasználói felület ellenőrzőlistákkal
  • Űrlapok és elemzések
  • Több tucat natív integráció

A Process Street korlátai

A Process Street árai

  • Startup: 100 USD/hó
  • Pro: 415 USD/hó
  • Vállalati: 1660 USD/hó

Process Street értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

11. ProProfs Survey Maker

ProProfs
A ProProfs Survey Maker segítségével

A ProProfs Survey Maker egy termékmarketing eszköz, amely segít gyűjteni a felhasználói visszajelzéseket és betekintést nyerni a vásárlói véleményekbe. Használja arra, hogy jobban megértse a vásárlók igényeit, mérje az elégedettségi szintet, és azonosítsa azokat a területeket, ahol fejlesztésre van szükség a termékek, kampányok vagy folyamatok optimalizálása érdekében.

A ProProfs Survey Maker legjobb funkciói

  • Készítsen felméréseket perceken belül
  • Valós idejű adatelemzéssel nyerjen betekintést
  • Hozzáférés modern felmérési témákhoz és sablonokhoz
  • Integrálja több mint 100 alkalmazással, beleértve a ProProfs Knowledge Base és a ProProfs Quiz Maker alkalmazásokat.

A ProProfs Survey Maker korlátai

  • Nincs mobil verzió
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek

ProProfs Survey Maker árak

  • Essentials: 19 USD/hó (éves számlázás)
  • Plus: 49 USD/hó (éves számlázás)
  • Prémium: 99 USD/hó (éves számlázás)

ProProfs Survey Maker értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,4 /5 (50+ értékelés)

12. Hotjar

Hotjar
A Hotjar segítségével

A Hotjar egy hatékony platform termékmarketingesek számára, amely hasznos információkat nyújt a felhasználói viselkedésről. Segítségével adatokat és visszajelzéseket gyűjthet a látogatók webhelyén való élményéről – beleértve azokat a területeket is, ahol kattintanak, görgetnek vagy mozgatják az egér kurzort –, és ezeket felhasználva maximalizálhatja termékének sikerét.

A Hotjar legjobb funkciói

  • Hő térképek a felhasználói viselkedés vizualizálásához
  • A felhasználók műveleteinek és tevékenységeinek rögzítése
  • Online felmérések visszajelzések gyűjtésére
  • Tölcsér elemzés és konverziós arány optimalizálás (CRO)

A Hotjar korlátai

  • Nincs integráció ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverrel
  • Az ügyfélszegmentáció hiánya

Hotjar árak

  • Alap: Ingyenes
  • Plus: 32 USD/hó
  • Üzleti: 80 USD/hó
  • Ár: 171 USD/hó

Hotjar értékelések és vélemények

  • G2: 4,6 /5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

ClickUp: a legjobb termékmarketing szoftver a csapatának

A termékmarketing szoftverek megbízható társai a hatalmas marketing világban, mint egy megbízható útmutató, amely felfedezőket vezet át ismeretlen területeken. Hozzon létre egy ingyenes fiókot a ClickUp-ban, hogy felfedezze a fogyasztói megértés rejtett kincseit, hatékony kampányokat készítsen, és új magasságokba emelje vállalkozását. ?

