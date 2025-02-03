A 12 legjobb termékmarketing szoftver 2025-ben

A valós életben a vásárló útja a termékhez nem egyenes, tölcsér alakú út. Inkább egy kanyargós autópályához hasonlít, tele váratlan kitérőkkel. A termékmarketing-menedzserek feladata, hogy eljuttassák az utasokat a célállomáshoz, vagyis a termék megvásárlásához. ?️

A termék bemutatásától a potenciális ügyfeleknek a más részlegekkel való kommunikációig a nagyszabású marketingkampányok során tucatnyi változó tényezőt kell összehangolnia, hogy kielégíthesse a vásárlók folyamatosan változó igényeit. ?

Itt jönnek képbe a termékmarketing eszközök, mint megbízható segítőtársai. Segítenek felügyelni és kezelni marketingtevékenységeit, függetlenül azok méretétől.

Átnéztük a piacot, és kiválasztottuk a 12 legjobb termékmarketing szoftvert. Tekintse meg listánkat, és találja meg az ideális eszközt termékének láthatóságának növeléséhez és az eladások ösztönzéséhez!

Mi az a termékmarketing szoftver?

A termékmarketing szoftver egy olyan eszközkészlet, amelynek célja, hogy segítse a termékmarketingeseket a termékmarketing stratégiájuk megtervezésében, végrehajtásában és elemzésében. Általában olyan funkciókat tartalmaz, mint a kampánytervezés és -kezelés, piackutatás, költségvetés-tervezés és automatizálás. ?

Mit kell keresnie a termékmarketing szoftverekben?

A termékmarketing szoftver kiválasztásakor az alábbi kritériumokra kell figyelni:

Intuitív felület : Az eszköznek felhasználóbarátnak kell lennie, és segítenie kell a több kampány kezelésében, a piackutatás dokumentálásában és a termékmarketing tevékenységek egyszerű végrehajtásában.

Testreszabhatóság : Elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy az Ön egyedi marketing igényeinek és céljainak megfeleljen.

Együttműködés : Lehetővé kell tennie a zökkenőmentes kommunikációt a csapatokon belül és között.

Integráció : Kedvenc eszközeit is használhatja vele együtt.

Automatizálás : Az ismétlődő feladatok kiküszöbölésével több idő marad a nagyobb képre való koncentrálásra.

Elemzés: A termékmarketing eszköznek jelentéskészítési funkciókkal kell rendelkeznie, hogy nyomon követhesse a folyamatokat és mérhesse kampányai sikerét.

A termékmarketing eszközök segítségével szélesebb közönséget érhet el, kommunikálhat a meglévő ügyfelekkel és munkatársaival, valamint megalapozott döntéseket hozhat a termék életciklusának és jövedelmezőségének maximalizálása érdekében. Egy megbízható marketingplatform racionalizálja az egész folyamatot, így értékes időt, erőfeszítést és erőforrásokat takaríthat meg. ?

Vessen egy pillantást kedvenc termékmarketing szoftvereinkre, és ismerje meg, hogyan segíthetik kampányait. Néhány választásunk, például a ClickUp, all-in-one termékmarketing megoldásokat kínál, míg mások, mint az Omnisend, a Typeform és a Userpilot, konkrét marketingaspektusokra koncentrálnak.

A ClickUp segítségével minden marketingkampányának minden aspektusát kézben tarthatja.

A ClickUp egy ingyenesen használható, rendkívül skálázható projektmenedzsment eszköz minden méretű és iparágú termékmarketing csapat számára. Legyen szó stratégia kidolgozásáról, eseménymarketingről vagy kampánymenedzsmentről, a platform az összes marketingtevékenység irányító központjaként szolgál. ?️

A ClickUp Marketing Plan Template segítségével perceken belül elindíthatja termékmarketing kampányát. A sablon segít világos célokat és prioritásokat meghatározni, elérhető célokkal. Emellett a marketingtevékenységeinek bizonyos aspektusait is racionalizálhatja a tervezési briefek, termékbevezetési tervek, ügyfélút térképek és egyéb sablonok segítségével!

Ahhoz, hogy egy újonnan kifejlesztett termék felkeltse a vásárlók figyelmét, különböző részlegek közötti együttműködésre van szükség. A ClickUp segítségével több mint 15 nézet segítségével könnyedén szervezheti és figyelemmel kísérheti csapata munkáját és a projekt állását.

Például a Workload view (Munkaterhelés nézet) lehetővé teszi az egyéni kapacitás felmérését, a munkák kiosztását vagy újraelosztását, valamint a hierarchia mentén a felesleges munkák eltávolítását. Adjon hozzá ellenőrzőlistákat, megjegyzéseket és mellékleteket a csapatok közötti együttműködés támogatásához. ☘️

A Timeline és Gantt nézetek rendkívül szemléletesek, és lehetővé teszik, hogy szoros marketing határidőket és ütemterveket is betarthasson. Bármelyik nézetet is választja, a drag-and-drop funkcióval szinte minden elemet könnyedén testreszabhat.

A munkafolyamatok további javítása érdekében integrálja a ClickUp-ot az e-mail, CRM vagy más szoftverével, és vezessen be automatikus rutinműveleteket, például a megbízott személyek cseréjét és az állapotfrissítéseket.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyéni mezők és nézetek

Ismétlődő feladatok automatizálása

Ellenőrzőlisták, megjegyzések és mellékletek az ügyfelek visszajelzései alapján történő intézkedésekhez

Egyedi irányítópultok a haladás nyomon követéséhez

Több mint 50 eszközzel és további 1000-rel való natív integráció a Zapier segítségével.

Elérhető a weben és mobil eszközökön

Kész sablonok termékmarketingesek számára

Kiváló jelentéskészítő és elemző eszközök marketingstratégia kidolgozásához

A ClickUp korlátai

A funkciók hatalmas száma új felhasználók számára nyomasztó lehet.

A nagy adatállományok betöltése kissé hosszabb időt vehet igénybe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Amplitude

via Amplitude

Gondoljon az Amplitude-ra úgy, mint egy enciklopédiára a vásárlói viselkedésről, amely értékes betekintést nyújt abba, hogy vásárlói hogyan interagálnak termékével. Ez az ismeret lehetővé teszi, hogy finomítsa marketingtevékenységeit, és végső soron növelje az eladásokat és a növekedést.

Az Amplitude mélyreható betekintést nyújt az ügyfelek teljes vásárlási útjába, az akvizíciótól a megtartásig, gépi tanulás segítségével feltárva a trendeket és mintákat. Négy eszközével segít megalapozott marketing döntéseket hozni:

Elemzés: Ismerje meg alaposan ügyfeleit és viselkedésüket! Közönség: Szerezzen elsődleges adatokat a termék és a marketing módszereinek személyre szabásához. Kísérlet: Tesztelje a stratégiákat különböző közönségszegmensekkel CDP (Customer Data Platform): Javítsa az adatok minőségét, szinkronizálja az adatokat a technológiák között, és fedezzen fel új közönségeket.

Az Amplitude legjobb funkciói

Marketingbarát elemző eszköz

A vásárlói út teljes körű vizualizálása

Különböző közönségszegmensekkel való kísérletezés lehetősége

Viselkedésalapú kohortálás

Hirdetési hálózatok integrációja

Több mint 100 eszközzel integrálható, beleértve más marketingplatformokat is.

Amplitude korlátai

Amplitude árak (elemzés)

Starter : Ingyenes

Growth : Árak kérésre rendelkezésre állnak

Enterprise: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Amplitude értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

3. Omnisend

via Omnisend

Az Omnisend egy hatékony e-kereskedelmi marketingplatform, amely a vásárlói adatokat felhasználva javítja a hirdetések célzottságát, új potenciális ügyfeleket vonz és növeli a konverziókat. Automatizált e-mail és SMS kampányai segítségével kiváló omnichannel ügyfélkommunikációt valósíthat meg! ☎️

Az Omnisend segítségével az egyedi e-mailek létrehozása gyerekjáték. Szegmenseket hozhat létre olyan változók alapján, mint az életciklus szakaszai, a viselkedés és az elkötelezettség. Bevezethet és testreszabhat felugró ablakokat, céloldalakat és teasereket, hogy felkeltse a figyelmet. A Sales Dashboard segítségével nyomon követheti kampányát és automatizálási jelentéseit, és megtudhatja, mi működik a célközönségénél.

Az Omnisend kiterjedt ügyfélkommunikációs sablonkönyvtárral rendelkezik, amely segítségével könnyedén professzionális üzeneteket hozhat létre. Böngésszen az Automatizálási könyvtárban, és fedezze fel a lenyűgöző, előre elkészített munkafolyamatokat!

Az Omnisend legjobb funkciói

Omnichannel kommunikáció

Testreszabható e-mailek és munkafolyamatok

Értékesítési irányítópult a jelentésekhez

Több üzletet magában foglaló fiókok

Több mint 80 integráció, beleértve az e-kereskedelmi eszközöket is

Az Omnisend korlátai

Omnisend árak

Ingyenes

Standard : 16 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Omnisend értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

4. Typeform

via Typeform

A Typeformot legjobban leíró mondat a vállalat termékmarketing-menedzserétől, Chris Cooningtól származik: „Olyan, mint a svájci katonai kés az adatgyűjtés terén. ” Ez egy sokoldalú eszköz, amely lehetővé teszi többcélú űrlapok létrehozását a felhasználói adatok gyűjtéséhez. ?

Indítsa el termékmarketing-tevékenységét a Typeform sablonjaival, amelyek a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtésétől és az ügyfél-visszajelzések begyűjtésétől az ügyfél-elégedettségi felmérésekig terjednek. Készítsen márkás, figyelemfelkeltő űrlapokat, és helyezze el őket stratégiai helyeken, hogy több potenciális ügyfelet szerezzen és értékes információkat gyűjtsön a közönségétől.

Kedvenc CRM-, automatizálási és együttműködési eszközeivel integrálva egy egész világnyi funkciót nyithat meg. Értékelje a potenciális ügyfeleket, indítson nyomon követéseket, hozzon létre fizetési átjárókat, és építse fel ideális munkafolyamatát!

A Typeform jelenleg egy másik terméken, a Typeform Labs-en dolgozik, amely mesterséges intelligenciát használ az ügyfélkapcsolatok forradalmasítására, hogy azok személyesebbé és vonzóbbá váljanak.

A Typeform legjobb funkciói

Többcélú űrlap sablonok

Rengeteg testreszabási lehetőség

Több mint 120 eszközzel integrálható

Személyes beszélgetések a közönségével a VideoAsk funkcióval

A Typeform korlátai

Typeform árak

Ingyenes

Alap : 25 USD/hó

Plus : 50 USD/hó

Üzleti : 83 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.

Typeform értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

5. Optimizely

via Optimizely

Ha marketingtevékenységei a tartalomkészítésre koncentrálnak, az Optimizely lehet az ideális megoldás. A szoftver tartalommarketing-platformja (CMP) egy praktikus naptárfunkcióval lehetővé teszi projektjeinek nyomon követését. Használja a platformot csapatok és feladatok kezelésére, és szerezzen hasznos információkat kampányai teljesítményéről. Az Optimizely az alkalmazáson belüli szerkesztéshez hasonló funkciókkal is elősegíti a tartalomcsapatok együttműködését.

A CMP három saját fejlesztésű terméket kínál:

Orchestrate: Vonzó tartalmak tervezéséhez, létrehozásához és közzétételéhez webhelyére vagy : Vonzó tartalmak tervezéséhez, létrehozásához és közzétételéhez webhelyére vagy közösségi médiájára Kísérlet: A/B tesztek beállítása webes és funkciókísérletekhez, viselkedési betekintések generálása és a tartalom optimalizálása a kívánt eredmények elérése érdekében. Monetize: személyre szabott e-kereskedelmi élmény létrehozásához, amely maximalizálja a profitot

Az Optimizely legjobb funkciói

Tartalomkészítés és szerkesztés

Tesztelés és tartalomoptimalizálás

Naptár az ütemezéshez

Együttműködési eszközök

Teljesítményelemzés

Több mint 100 alkalmazással való natív integráció

Az Optimizely korlátai

Mobil eszközökön nem elérhető

Korlátozott jelentéskészítési és irányítópult-funkciók

Optimizely árak (CMP)

Kezdés : Ingyenes

Kezelés : 79 USD/hó felhasználónként

Létrehozás : Egyedi árazás

Orchestrate: Egyedi árazás

Optimizely értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: N/A

6. Userpilot

via Userpilot

A Userpilot egy marketingeszköz, amely személyre szabja és javítja a termék felhasználói élményét . Fontos betekintést nyújt a viselkedési adatokba, segítve Önt abban, hogy a vásárlói út minden szakaszában maximálisan kihasználja a lehetőségeket.

A platform termékmarketing-eszközei a következőket segítik:

Kövesse nyomon és elemezze a kampányok előrehaladását Vonzza be az új és a meglévő felhasználókat Szerezzen értékes felhasználói visszajelzéseket

A Userpilot segítségével személyre szabott bevezető élményeket hozhat létre a felhasználók számára, hogy azok már az elejétől fogva megértsék a termék értékét. Irányítsa üzeneteit a termék használatának maximalizálása érdekében. Figyelje az elkötelezettséget, és tartsa meg ügyfeleit olyan értékek kínálásával, mint új funkciók vagy platform-támogatás.

A Userpilot megkönnyíti a marketing erőforrások kezelését – rögzíti a használatot és más fontos adatokat, pontosan meghatározza a legfontosabb elvándorlási tényezőket, és felkészíti termékét a sikerre! ✊

A Userpilot legjobb funkciói

Automatikus használatkövetés

Termékelemzés és célkövetés

Személyre szabott felhasználói bevezetés

Növekedési kísérletek ügyfélszegmensek számára

Visszajelzések gyűjtése

A Userpilot korlátai

Kevés natív integráció (2024 júniusában nyolc)

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Eseti hibák

A Userpilot árai

Starter : 249 USD/hó-tól (éves számlázási modell)

Growth : Árak kérésre rendelkezésre állnak

Enterprise: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Userpilot értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

7. Mixpanel

via Mixpanel

A Mixpanel egy termékelemző eszköz, amely elsősorban SaaS-vállalatoknak készült. A platform segítségével nyomon követheti a felhasználók alkalmazásával való interakcióját, nyomon követheti a fogyasztók általános szokásait és a problémás pontokat, valamint értelmes marketingdöntéseket hozhat a termék növekedésének elősegítése érdekében.

A csapatok a Mixpanelt tiszta és interaktív felhasználói felületének köszönhetően kedvelik. A vállalati szintű mutatók pontosan és világosan jelennek meg, de a rendelkezésre álló szűrők segítségével megjelenítheti egy adott termékre vagy szempontra vonatkozó információkat is. A Mixpanel tesztelési és jelentési funkciói biztosítják azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy magabiztosan hozza meg a célpiacra vonatkozó fontos döntéseket.

A termékfejlesztés és a marketing egymást átfedő területek, de az utóbbi egyedi jelentési igényekkel jár – és a Mixpanel alkotói ezt jól megértik. A vállalat nemrégiben bevezette a Marketing Analytics funkciót, amely segít a marketingeseknek személyre szabott betekintést nyerni és zökkenőmentesen együttműködni a termékfejlesztési részleggel.

A Mixpanel legjobb funkciói

Termék- és marketingelemző eszközök

Interaktív felhasználói felület

Adatszűrők

Átfogó jelentéskészítő eszközök

Több mint 100 kész integráció

A Mixpanel korlátai

Mixpanel árak

Starter : Ingyenes

Growth : 20 USD/hó

Vállalati: 833 USD/hó

Mixpanel értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

8. Salesforce

via Salesforce

Ha érdekli a CRM, akkor valószínűleg ismeri a Salesforce nevet. Ez nem egy egyetlen eszköz, hanem egy sor termék, amelynek célja, hogy segítse megérteni ügyfeleit, fejleszteni termékét és kiaknázni vállalkozása teljes potenciálját. ?

Az egyik megoldás a Marketing Cloud, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a termékmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, például:

Ügyféladatok tárolása és rendszerezése

A tartalomszolgáltatás automatizálása különböző csatornákon

AI-alapú elemzések használata a kampányok teljesítményének optimalizálására

Valós idejű adatok beszerzése a legfontosabb fogyasztói pillanatok személyre szabásához

VIP-élményt teremtünk a leghűségesebb ügyfelek számára

Más Salesforce eszközök bevonásával további funkciókat vehet igénybe, amelyekkel előmozdíthatja marketingcéljait. Például a platform segítségével nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, bővítheti vagy szűkítheti az ügyfélszolgálati folyamatokat, és kódolás nélkül fejleszthet CRM-alkalmazásokat.

A Salesforce legjobb funkciói

Dedikált marketing automatizálások

Mesterséges intelligenciával támogatott elemzés

Ügyféladatok valós idejű rögzítése

Tartalomkezelés és szállítás automatizálása

Webes és mobil hozzáférhetőség

A Salesforce korlátai (Marketing Cloud)

Salesforce árak

A Salesforce árképzési rendszere bonyolult, minden termék- és funkciókombinációhoz különböző árszintek tartoznak. További részletekért tekintse meg a hivatalos árlistát.

Salesforce értékelések és vélemények (Marketing Cloud)

G2 : 4,0/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!

9. Semrush

via Semrush

A Semrush egy sokoldalú szoftvercsomag, amely mind a kezdők, mind a tapasztalt digitális marketing szakemberek igényeit kielégíti. Számos eszközzel és funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a vállalkozásoknak optimalizálni online jelenlétüket, növelni az organikus és fizetett forgalmat, valamint értékes és hasznos piaci információkat szerezni.

A Semrush segítségével kinyithatja a termékéhez releváns kulcsszavak kincsesládáját, és felhasználhatja őket vonzó tartalom létrehozásához marketing kampányaihoz. A szoftver emellett eszközöket is biztosít a közösségi média jelenlétének és a fizetett hirdetések teljesítményének optimalizálásához.

Ez egyben felbecsülhetetlen értékű eszköz a versenytársak kutatásához is, mivel bepillantást enged versenytársai weboldalaiba és stratégiáiba. Használja fel ezt az ismeretet saját marketingstratégiájának finomításához és versenyelőny megszerzéséhez.

A Semrush legjobb funkciói

SEO eszközök a webhely látogatóinak megismeréséhez

Segítség a tartalomkészítéshez

Versenyzőelemző szoftver

Költségvetés-optimalizálás

Testreszabható jelentések és adatvizualizáció

Több mint 20 eszközzel való natív integráció

Mobil és webes verziók

A Semrush korlátai

Semrush árak

Pro : 99,95 USD/hó

Guru : 191,62 USD/hó

Üzleti: 374,95 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Semrush értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

10. Process Street

via Process Street

A Process Street egy folyamatkezelő platform, amely lehetővé teszi a termékmarketingesek számára, hogy feladatokat hozzanak létre, kezeljenek és automatizáljanak, valamint hatékony, AI-alapú munkafolyamatokba csoportosítsák azokat. Az eszköz segít strukturált megközelítést kidolgozni a marketingkampányok tervezéséhez, végrehajtásához és optimalizálásához.

Intuitív drag-and-drop felületének köszönhetően könnyen létrehozhatja a saját igényeinek megfelelő marketing munkafolyamatokat. A Process Street néhány alapértelmezett sablonnal segít az indulásban, de teljesen egyedi munkafolyamatokat is létrehozhat.

A Process Street számos eszközzel rendelkezik, amelyekkel hatékony adatokkal optimalizálhatja marketingkampányait. Figyelje nyomon az előrehaladást, kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat, és gyűjtsön további ügyfélinformációkat űrlapok segítségével.

A Process Street másik figyelemre méltó funkciója a Pages, egy egyszerű dokumentumszerkesztő. Használja azt, hogy átfogó és naprakész tudásbázist hozzon létre termékmarketing-csapatának!

A Process Street legjobb funkciói

Egyszerű munkafolyamat-beállítás AI segítségével

Egyszerű, de hatékony drag-and-drop felhasználói felület ellenőrzőlistákkal

Űrlapok és elemzések

Több tucat natív integráció

A Process Street korlátai

A Process Street árai

Startup : 100 USD/hó

Pro : 415 USD/hó

Vállalati: 1660 USD/hó

Process Street értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

11. ProProfs Survey Maker

A ProProfs Survey Maker segítségével

A ProProfs Survey Maker egy termékmarketing eszköz, amely segít gyűjteni a felhasználói visszajelzéseket és betekintést nyerni a vásárlói véleményekbe. Használja arra, hogy jobban megértse a vásárlók igényeit, mérje az elégedettségi szintet, és azonosítsa azokat a területeket, ahol fejlesztésre van szükség a termékek, kampányok vagy folyamatok optimalizálása érdekében.

A ProProfs Survey Maker legjobb funkciói

Készítsen felméréseket perceken belül

Valós idejű adatelemzéssel nyerjen betekintést

Hozzáférés modern felmérési témákhoz és sablonokhoz

Integrálja több mint 100 alkalmazással, beleértve a ProProfs Knowledge Base és a ProProfs Quiz Maker alkalmazásokat.

A ProProfs Survey Maker korlátai

Nincs mobil verzió

Korlátozott testreszabási lehetőségek

ProProfs Survey Maker árak

Essentials : 19 USD/hó (éves számlázás)

Plus : 49 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 99 USD/hó (éves számlázás)

ProProfs Survey Maker értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,4 /5 (50+ értékelés)

12. Hotjar

A Hotjar segítségével

A Hotjar egy hatékony platform termékmarketingesek számára, amely hasznos információkat nyújt a felhasználói viselkedésről. Segítségével adatokat és visszajelzéseket gyűjthet a látogatók webhelyén való élményéről – beleértve azokat a területeket is, ahol kattintanak, görgetnek vagy mozgatják az egér kurzort –, és ezeket felhasználva maximalizálhatja termékének sikerét.

A Hotjar legjobb funkciói

Hő térképek a felhasználói viselkedés vizualizálásához

A felhasználók műveleteinek és tevékenységeinek rögzítése

Online felmérések visszajelzések gyűjtésére

Tölcsér elemzés és konverziós arány optimalizálás (CRO)

A Hotjar korlátai

Nincs integráció ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverrel

Az ügyfélszegmentáció hiánya

Hotjar árak

Alap : Ingyenes

Plus : 32 USD/hó

Üzleti: 80 USD/hó

Ár: 171 USD/hó

Hotjar értékelések és vélemények

G2 : 4,6 /5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

ClickUp: a legjobb termékmarketing szoftver a csapatának

A termékmarketing szoftverek megbízható társai a hatalmas marketing világban, mint egy megbízható útmutató, amely felfedezőket vezet át ismeretlen területeken. Hozzon létre egy ingyenes fiókot a ClickUp-ban, hogy felfedezze a fogyasztói megértés rejtett kincseit, hatékony kampányokat készítsen, és új magasságokba emelje vállalkozását. ?