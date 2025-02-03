A 12 legjobb termékmarketing szoftver 2025-ben

A valós életben a vásárló útja a termékhez nem egyenes, tölcsér alakú út. Inkább egy kanyargós autópályához hasonlít, tele váratlan kitérőkkel. A termékmarketing-menedzserek feladata, hogy eljuttassák az utasokat a célállomáshoz, vagyis a termék megvásárlásához. ?️
A termék bemutatásától a potenciális ügyfeleknek a más részlegekkel való kommunikációig a nagyszabású marketingkampányok során tucatnyi változó tényezőt kell összehangolnia, hogy kielégíthesse a vásárlók folyamatosan változó igényeit. ?
Itt jönnek képbe a termékmarketing eszközök, mint megbízható segítőtársai. Segítenek felügyelni és kezelni marketingtevékenységeit, függetlenül azok méretétől.
Átnéztük a piacot, és kiválasztottuk a 12 legjobb termékmarketing szoftvert. Tekintse meg listánkat, és találja meg az ideális eszközt termékének láthatóságának növeléséhez és az eladások ösztönzéséhez!
Mi az a termékmarketing szoftver?
A termékmarketing szoftver egy olyan eszközkészlet, amelynek célja, hogy segítse a termékmarketingeseket a termékmarketing stratégiájuk megtervezésében, végrehajtásában és elemzésében. Általában olyan funkciókat tartalmaz, mint a kampánytervezés és -kezelés, piackutatás, költségvetés-tervezés és automatizálás. ?
Mit kell keresnie a termékmarketing szoftverekben?
A termékmarketing szoftver kiválasztásakor az alábbi kritériumokra kell figyelni:
- Intuitív felület: Az eszköznek felhasználóbarátnak kell lennie, és segítenie kell a több kampány kezelésében, a piackutatás dokumentálásában és a termékmarketing tevékenységek egyszerű végrehajtásában.
- Testreszabhatóság: Elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy az Ön egyedi marketing igényeinek és céljainak megfeleljen.
- Együttműködés: Lehetővé kell tennie a zökkenőmentes kommunikációt a csapatokon belül és között.
- Integráció: Kedvenc eszközeit is használhatja vele együtt.
- Automatizálás: Az ismétlődő feladatok kiküszöbölésével több idő marad a nagyobb képre való koncentrálásra.
- Elemzés: A termékmarketing eszköznek jelentéskészítési funkciókkal kell rendelkeznie, hogy nyomon követhesse a folyamatokat és mérhesse kampányai sikerét.
A 12 legjobb termékmarketing eszköz
A termékmarketing eszközök segítségével szélesebb közönséget érhet el, kommunikálhat a meglévő ügyfelekkel és munkatársaival, valamint megalapozott döntéseket hozhat a termék életciklusának és jövedelmezőségének maximalizálása érdekében. Egy megbízható marketingplatform racionalizálja az egész folyamatot, így értékes időt, erőfeszítést és erőforrásokat takaríthat meg. ?
Vessen egy pillantást kedvenc termékmarketing szoftvereinkre, és ismerje meg, hogyan segíthetik kampányait. Néhány választásunk, például a ClickUp, all-in-one termékmarketing megoldásokat kínál, míg mások, mint az Omnisend, a Typeform és a Userpilot, konkrét marketingaspektusokra koncentrálnak.
1. ClickUp
A ClickUp egy ingyenesen használható, rendkívül skálázható projektmenedzsment eszköz minden méretű és iparágú termékmarketing csapat számára. Legyen szó stratégia kidolgozásáról, eseménymarketingről vagy kampánymenedzsmentről, a platform az összes marketingtevékenység irányító központjaként szolgál. ?️
A ClickUp Marketing Plan Template segítségével perceken belül elindíthatja termékmarketing kampányát. A sablon segít világos célokat és prioritásokat meghatározni, elérhető célokkal. Emellett a marketingtevékenységeinek bizonyos aspektusait is racionalizálhatja a tervezési briefek, termékbevezetési tervek, ügyfélút térképek és egyéb sablonok segítségével!
Ahhoz, hogy egy újonnan kifejlesztett termék felkeltse a vásárlók figyelmét, különböző részlegek közötti együttműködésre van szükség. A ClickUp segítségével több mint 15 nézet segítségével könnyedén szervezheti és figyelemmel kísérheti csapata munkáját és a projekt állását.
Például a Workload view (Munkaterhelés nézet) lehetővé teszi az egyéni kapacitás felmérését, a munkák kiosztását vagy újraelosztását, valamint a hierarchia mentén a felesleges munkák eltávolítását. Adjon hozzá ellenőrzőlistákat, megjegyzéseket és mellékleteket a csapatok közötti együttműködés támogatásához. ☘️
A Timeline és Gantt nézetek rendkívül szemléletesek, és lehetővé teszik, hogy szoros marketing határidőket és ütemterveket is betarthasson. Bármelyik nézetet is választja, a drag-and-drop funkcióval szinte minden elemet könnyedén testreszabhat.
A munkafolyamatok további javítása érdekében integrálja a ClickUp-ot az e-mail, CRM vagy más szoftverével, és vezessen be automatikus rutinműveleteket, például a megbízott személyek cseréjét és az állapotfrissítéseket.
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyéni mezők és nézetek
- Ismétlődő feladatok automatizálása
- Ellenőrzőlisták, megjegyzések és mellékletek az ügyfelek visszajelzései alapján történő intézkedésekhez
- Egyedi irányítópultok a haladás nyomon követéséhez
- Több mint 50 eszközzel és további 1000-rel való natív integráció a Zapier segítségével.
- Elérhető a weben és mobil eszközökön
- Kész sablonok termékmarketingesek számára
- Kiváló jelentéskészítő és elemző eszközök marketingstratégia kidolgozásához
A ClickUp korlátai
- A funkciók hatalmas száma új felhasználók számára nyomasztó lehet.
- A nagy adatállományok betöltése kissé hosszabb időt vehet igénybe.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Amplitude
Gondoljon az Amplitude-ra úgy, mint egy enciklopédiára a vásárlói viselkedésről, amely értékes betekintést nyújt abba, hogy vásárlói hogyan interagálnak termékével. Ez az ismeret lehetővé teszi, hogy finomítsa marketingtevékenységeit, és végső soron növelje az eladásokat és a növekedést.
Az Amplitude mélyreható betekintést nyújt az ügyfelek teljes vásárlási útjába, az akvizíciótól a megtartásig, gépi tanulás segítségével feltárva a trendeket és mintákat. Négy eszközével segít megalapozott marketing döntéseket hozni:
- Elemzés: Ismerje meg alaposan ügyfeleit és viselkedésüket!
- Közönség: Szerezzen elsődleges adatokat a termék és a marketing módszereinek személyre szabásához.
- Kísérlet: Tesztelje a stratégiákat különböző közönségszegmensekkel
- CDP (Customer Data Platform): Javítsa az adatok minőségét, szinkronizálja az adatokat a technológiák között, és fedezzen fel új közönségeket.
Az Amplitude legjobb funkciói
- Marketingbarát elemző eszköz
- A vásárlói út teljes körű vizualizálása
- Különböző közönségszegmensekkel való kísérletezés lehetősége
- Viselkedésalapú kohortálás
- Hirdetési hálózatok integrációja
- Több mint 100 eszközzel integrálható, beleértve más marketingplatformokat is.
Amplitude korlátai
Amplitude árak (elemzés)
- Starter: Ingyenes
- Growth: Árak kérésre rendelkezésre állnak
- Enterprise: Árak kérésre rendelkezésre állnak
Amplitude értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)
3. Omnisend
Az Omnisend egy hatékony e-kereskedelmi marketingplatform, amely a vásárlói adatokat felhasználva javítja a hirdetések célzottságát, új potenciális ügyfeleket vonz és növeli a konverziókat. Automatizált e-mail és SMS kampányai segítségével kiváló omnichannel ügyfélkommunikációt valósíthat meg! ☎️
Az Omnisend segítségével az egyedi e-mailek létrehozása gyerekjáték. Szegmenseket hozhat létre olyan változók alapján, mint az életciklus szakaszai, a viselkedés és az elkötelezettség. Bevezethet és testreszabhat felugró ablakokat, céloldalakat és teasereket, hogy felkeltse a figyelmet. A Sales Dashboard segítségével nyomon követheti kampányát és automatizálási jelentéseit, és megtudhatja, mi működik a célközönségénél.
Az Omnisend kiterjedt ügyfélkommunikációs sablonkönyvtárral rendelkezik, amely segítségével könnyedén professzionális üzeneteket hozhat létre. Böngésszen az Automatizálási könyvtárban, és fedezze fel a lenyűgöző, előre elkészített munkafolyamatokat!
Az Omnisend legjobb funkciói
- Omnichannel kommunikáció
- Testreszabható e-mailek és munkafolyamatok
- Értékesítési irányítópult a jelentésekhez
- Több üzletet magában foglaló fiókok
- Több mint 80 integráció, beleértve az e-kereskedelmi eszközöket is
Az Omnisend korlátai
- Mobil eszközökön nem elérhető
- Egyes felhasználók korlátozónak tartják az e-mail szerkesztőt.
- Kisebb vállalatok számára drága lehet.
Omnisend árak
- Ingyenes
- Standard: 16 USD/hó
- Pro: 59 USD/hó
Omnisend értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
4. Typeform
A Typeformot legjobban leíró mondat a vállalat termékmarketing-menedzserétől, Chris Cooningtól származik: „Olyan, mint a svájci katonai kés az adatgyűjtés terén. ” Ez egy sokoldalú eszköz, amely lehetővé teszi többcélú űrlapok létrehozását a felhasználói adatok gyűjtéséhez. ?
Indítsa el termékmarketing-tevékenységét a Typeform sablonjaival, amelyek a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtésétől és az ügyfél-visszajelzések begyűjtésétől az ügyfél-elégedettségi felmérésekig terjednek. Készítsen márkás, figyelemfelkeltő űrlapokat, és helyezze el őket stratégiai helyeken, hogy több potenciális ügyfelet szerezzen és értékes információkat gyűjtsön a közönségétől.
Kedvenc CRM-, automatizálási és együttműködési eszközeivel integrálva egy egész világnyi funkciót nyithat meg. Értékelje a potenciális ügyfeleket, indítson nyomon követéseket, hozzon létre fizetési átjárókat, és építse fel ideális munkafolyamatát!
A Typeform jelenleg egy másik terméken, a Typeform Labs-en dolgozik, amely mesterséges intelligenciát használ az ügyfélkapcsolatok forradalmasítására, hogy azok személyesebbé és vonzóbbá váljanak.
A Typeform legjobb funkciói
- Többcélú űrlap sablonok
- Rengeteg testreszabási lehetőség
- Több mint 120 eszközzel integrálható
- Személyes beszélgetések a közönségével a VideoAsk funkcióval
A Typeform korlátai
- Nincs mobil verzió
- Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak.
- Egyes felhasználók a biztonsági intézkedéseket elégtelennek találhatják.
Typeform árak
- Ingyenes
- Alap: 25 USD/hó
- Plus: 50 USD/hó
- Üzleti: 83 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árak
*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.
Typeform értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)
5. Optimizely
Ha marketingtevékenységei a tartalomkészítésre koncentrálnak, az Optimizely lehet az ideális megoldás. A szoftver tartalommarketing-platformja (CMP) egy praktikus naptárfunkcióval lehetővé teszi projektjeinek nyomon követését. Használja a platformot csapatok és feladatok kezelésére, és szerezzen hasznos információkat kampányai teljesítményéről. Az Optimizely az alkalmazáson belüli szerkesztéshez hasonló funkciókkal is elősegíti a tartalomcsapatok együttműködését.
A CMP három saját fejlesztésű terméket kínál:
- Orchestrate: Vonzó tartalmak tervezéséhez, létrehozásához és közzétételéhez webhelyére vagy közösségi médiájára.
- Kísérlet: A/B tesztek beállítása webes és funkciókísérletekhez, viselkedési betekintések generálása és a tartalom optimalizálása a kívánt eredmények elérése érdekében.
- Monetize: személyre szabott e-kereskedelmi élmény létrehozásához, amely maximalizálja a profitot
Az Optimizely legjobb funkciói
- Tartalomkészítés és szerkesztés
- Tesztelés és tartalomoptimalizálás
- Naptár az ütemezéshez
- Együttműködési eszközök
- Teljesítményelemzés
- Több mint 100 alkalmazással való natív integráció
Az Optimizely korlátai
- Mobil eszközökön nem elérhető
- Korlátozott jelentéskészítési és irányítópult-funkciók
Optimizely árak (CMP)
- Kezdés: Ingyenes
- Kezelés: 79 USD/hó felhasználónként
- Létrehozás: Egyedi árazás
- Orchestrate: Egyedi árazás
Optimizely értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
- Capterra: N/A
6. Userpilot
A Userpilot egy marketingeszköz, amely személyre szabja és javítja a termék felhasználói élményét . Fontos betekintést nyújt a viselkedési adatokba, segítve Önt abban, hogy a vásárlói út minden szakaszában maximálisan kihasználja a lehetőségeket.
A platform termékmarketing-eszközei a következőket segítik:
- Kövesse nyomon és elemezze a kampányok előrehaladását
- Vonzza be az új és a meglévő felhasználókat
- Szerezzen értékes felhasználói visszajelzéseket
A Userpilot segítségével személyre szabott bevezető élményeket hozhat létre a felhasználók számára, hogy azok már az elejétől fogva megértsék a termék értékét. Irányítsa üzeneteit a termék használatának maximalizálása érdekében. Figyelje az elkötelezettséget, és tartsa meg ügyfeleit olyan értékek kínálásával, mint új funkciók vagy platform-támogatás.
A Userpilot megkönnyíti a marketing erőforrások kezelését – rögzíti a használatot és más fontos adatokat, pontosan meghatározza a legfontosabb elvándorlási tényezőket, és felkészíti termékét a sikerre! ✊
A Userpilot legjobb funkciói
- Automatikus használatkövetés
- Termékelemzés és célkövetés
- Személyre szabott felhasználói bevezetés
- Növekedési kísérletek ügyfélszegmensek számára
- Visszajelzések gyűjtése
A Userpilot korlátai
- Kevés natív integráció (2024 júniusában nyolc)
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Eseti hibák
A Userpilot árai
- Starter: 249 USD/hó-tól (éves számlázási modell)
- Growth: Árak kérésre rendelkezésre állnak
- Enterprise: Árak kérésre rendelkezésre állnak
Userpilot értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)
7. Mixpanel
A Mixpanel egy termékelemző eszköz, amely elsősorban SaaS-vállalatoknak készült. A platform segítségével nyomon követheti a felhasználók alkalmazásával való interakcióját, nyomon követheti a fogyasztók általános szokásait és a problémás pontokat, valamint értelmes marketingdöntéseket hozhat a termék növekedésének elősegítése érdekében.
A csapatok a Mixpanelt tiszta és interaktív felhasználói felületének köszönhetően kedvelik. A vállalati szintű mutatók pontosan és világosan jelennek meg, de a rendelkezésre álló szűrők segítségével megjelenítheti egy adott termékre vagy szempontra vonatkozó információkat is. A Mixpanel tesztelési és jelentési funkciói biztosítják azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy magabiztosan hozza meg a célpiacra vonatkozó fontos döntéseket.
A termékfejlesztés és a marketing egymást átfedő területek, de az utóbbi egyedi jelentési igényekkel jár – és a Mixpanel alkotói ezt jól megértik. A vállalat nemrégiben bevezette a Marketing Analytics funkciót, amely segít a marketingeseknek személyre szabott betekintést nyerni és zökkenőmentesen együttműködni a termékfejlesztési részleggel.
A Mixpanel legjobb funkciói
- Termék- és marketingelemző eszközök
- Interaktív felhasználói felület
- Adatszűrők
- Átfogó jelentéskészítő eszközök
- Több mint 100 kész integráció
A Mixpanel korlátai
- Nincs mobil verzió
- Tanulási görbével rendelkezik
- Jelenleg nem alkalmas olyan termékekhez, amelyek több felhasználót támogatnak egy eszközön.
Mixpanel árak
- Starter: Ingyenes
- Growth: 20 USD/hó
- Vállalati: 833 USD/hó
Mixpanel értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
8. Salesforce
Ha érdekli a CRM, akkor valószínűleg ismeri a Salesforce nevet. Ez nem egy egyetlen eszköz, hanem egy sor termék, amelynek célja, hogy segítse megérteni ügyfeleit, fejleszteni termékét és kiaknázni vállalkozása teljes potenciálját. ?
Az egyik megoldás a Marketing Cloud, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a termékmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, például:
- Ügyféladatok tárolása és rendszerezése
- A tartalomszolgáltatás automatizálása különböző csatornákon
- AI-alapú elemzések használata a kampányok teljesítményének optimalizálására
- Valós idejű adatok beszerzése a legfontosabb fogyasztói pillanatok személyre szabásához
- VIP-élményt teremtünk a leghűségesebb ügyfelek számára
Más Salesforce eszközök bevonásával további funkciókat vehet igénybe, amelyekkel előmozdíthatja marketingcéljait. Például a platform segítségével nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, bővítheti vagy szűkítheti az ügyfélszolgálati folyamatokat, és kódolás nélkül fejleszthet CRM-alkalmazásokat.
A Salesforce legjobb funkciói
- Dedikált marketing automatizálások
- Mesterséges intelligenciával támogatott elemzés
- Ügyféladatok valós idejű rögzítése
- Tartalomkezelés és szállítás automatizálása
- Webes és mobil hozzáférhetőség
A Salesforce korlátai (Marketing Cloud)
- A szoftver összetettsége magas szintű technikai szakértelmet igényel.
- A felhasználók drágának tartják a versenytársakhoz képest.
Salesforce árak
A Salesforce árképzési rendszere bonyolult, minden termék- és funkciókombinációhoz különböző árszintek tartoznak. További részletekért tekintse meg a hivatalos árlistát.
Salesforce értékelések és vélemények (Marketing Cloud)
- G2: 4,0/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)
Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!
9. Semrush
A Semrush egy sokoldalú szoftvercsomag, amely mind a kezdők, mind a tapasztalt digitális marketing szakemberek igényeit kielégíti. Számos eszközzel és funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a vállalkozásoknak optimalizálni online jelenlétüket, növelni az organikus és fizetett forgalmat, valamint értékes és hasznos piaci információkat szerezni.
A Semrush segítségével kinyithatja a termékéhez releváns kulcsszavak kincsesládáját, és felhasználhatja őket vonzó tartalom létrehozásához marketing kampányaihoz. A szoftver emellett eszközöket is biztosít a közösségi média jelenlétének és a fizetett hirdetések teljesítményének optimalizálásához.
Ez egyben felbecsülhetetlen értékű eszköz a versenytársak kutatásához is, mivel bepillantást enged versenytársai weboldalaiba és stratégiáiba. Használja fel ezt az ismeretet saját marketingstratégiájának finomításához és versenyelőny megszerzéséhez.
A Semrush legjobb funkciói
- SEO eszközök a webhely látogatóinak megismeréséhez
- Segítség a tartalomkészítéshez
- Versenyzőelemző szoftver
- Költségvetés-optimalizálás
- Testreszabható jelentések és adatvizualizáció
- Több mint 20 eszközzel való natív integráció
- Mobil és webes verziók
A Semrush korlátai
- A keresési eredmények rangsorolása eltérhet a Google-étól.
- A kisvállalkozások számára az ár túl magas lehet.
Semrush árak
- Pro: 99,95 USD/hó
- Guru: 191,62 USD/hó
- Üzleti: 374,95 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Semrush értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
10. Process Street
A Process Street egy folyamatkezelő platform, amely lehetővé teszi a termékmarketingesek számára, hogy feladatokat hozzanak létre, kezeljenek és automatizáljanak, valamint hatékony, AI-alapú munkafolyamatokba csoportosítsák azokat. Az eszköz segít strukturált megközelítést kidolgozni a marketingkampányok tervezéséhez, végrehajtásához és optimalizálásához.
Intuitív drag-and-drop felületének köszönhetően könnyen létrehozhatja a saját igényeinek megfelelő marketing munkafolyamatokat. A Process Street néhány alapértelmezett sablonnal segít az indulásban, de teljesen egyedi munkafolyamatokat is létrehozhat.
A Process Street számos eszközzel rendelkezik, amelyekkel hatékony adatokkal optimalizálhatja marketingkampányait. Figyelje nyomon az előrehaladást, kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat, és gyűjtsön további ügyfélinformációkat űrlapok segítségével.
A Process Street másik figyelemre méltó funkciója a Pages, egy egyszerű dokumentumszerkesztő. Használja azt, hogy átfogó és naprakész tudásbázist hozzon létre termékmarketing-csapatának!
A Process Street legjobb funkciói
- Egyszerű munkafolyamat-beállítás AI segítségével
- Egyszerű, de hatékony drag-and-drop felhasználói felület ellenőrzőlistákkal
- Űrlapok és elemzések
- Több tucat natív integráció
A Process Street korlátai
A Process Street árai
- Startup: 100 USD/hó
- Pro: 415 USD/hó
- Vállalati: 1660 USD/hó
Process Street értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)
11. ProProfs Survey Maker
A ProProfs Survey Maker egy termékmarketing eszköz, amely segít gyűjteni a felhasználói visszajelzéseket és betekintést nyerni a vásárlói véleményekbe. Használja arra, hogy jobban megértse a vásárlók igényeit, mérje az elégedettségi szintet, és azonosítsa azokat a területeket, ahol fejlesztésre van szükség a termékek, kampányok vagy folyamatok optimalizálása érdekében.
A ProProfs Survey Maker legjobb funkciói
- Készítsen felméréseket perceken belül
- Valós idejű adatelemzéssel nyerjen betekintést
- Hozzáférés modern felmérési témákhoz és sablonokhoz
- Integrálja több mint 100 alkalmazással, beleértve a ProProfs Knowledge Base és a ProProfs Quiz Maker alkalmazásokat.
A ProProfs Survey Maker korlátai
- Nincs mobil verzió
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
ProProfs Survey Maker árak
- Essentials: 19 USD/hó (éves számlázás)
- Plus: 49 USD/hó (éves számlázás)
- Prémium: 99 USD/hó (éves számlázás)
ProProfs Survey Maker értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,4 /5 (50+ értékelés)
12. Hotjar
A Hotjar egy hatékony platform termékmarketingesek számára, amely hasznos információkat nyújt a felhasználói viselkedésről. Segítségével adatokat és visszajelzéseket gyűjthet a látogatók webhelyén való élményéről – beleértve azokat a területeket is, ahol kattintanak, görgetnek vagy mozgatják az egér kurzort –, és ezeket felhasználva maximalizálhatja termékének sikerét.
A Hotjar legjobb funkciói
- Hő térképek a felhasználói viselkedés vizualizálásához
- A felhasználók műveleteinek és tevékenységeinek rögzítése
- Online felmérések visszajelzések gyűjtésére
- Tölcsér elemzés és konverziós arány optimalizálás (CRO)
A Hotjar korlátai
- Nincs integráció ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverrel
- Az ügyfélszegmentáció hiánya
Hotjar árak
- Alap: Ingyenes
- Plus: 32 USD/hó
- Üzleti: 80 USD/hó
- Ár: 171 USD/hó
Hotjar értékelések és vélemények
- G2: 4,6 /5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
ClickUp: a legjobb termékmarketing szoftver a csapatának
A termékmarketing szoftverek megbízható társai a hatalmas marketing világban, mint egy megbízható útmutató, amely felfedezőket vezet át ismeretlen területeken. Hozzon létre egy ingyenes fiókot a ClickUp-ban, hogy felfedezze a fogyasztói megértés rejtett kincseit, hatékony kampányokat készítsen, és új magasságokba emelje vállalkozását. ?