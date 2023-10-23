Miért vásárolsz a kedvenc márkád termékeit? Csak a termékválaszték miatt? Vagy az élmény miatt?

A Salesforce felmérése szerint a legtöbb esetben a vállalat által nyújtott élmény ugyanolyan fontos az ügyfelek számára, mint a termékei vagy szolgáltatásai.

Azok a vállalkozások, amelyek racionalizálják és személyre szabják ügyfélkommunikációjukat, elnyerik ügyfeleik hűségét és helyet kapnak a beérkező levelek között. 💌

Azonban az ügyfelek bejövő és kimenő kommunikációjának több csatornán történő következetes kezelése kihívást jelenthet, függetlenül attól, hogy kisvállalkozásról vagy nagyvállalatról van szó. Itt jön be a képbe az ügyfélkommunikáció-kezelés (CCM): biztosítja a következetességet és a folytonosságot a kommunikációs folyamat minden lépésében.

Ebben a bejegyzésben elmagyarázzuk, miért kell az ügyfélkommunikáció-kezelésnek szerves részét képeznie vállalkozásának, és bemutatjuk a legjobb gyakorlatokat az ügyfélkapcsolatok javítására, valamint azt, hogyan lehet ezt CCM-eszközök segítségével megvalósítani.

Mi az ügyfélkommunikáció-kezelés (CCM)?

Az ügyfélkommunikáció-kezelés (CCM) az Ön vállalkozása által az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz és kommunikációhoz használt stratégiák, csatornák és eszközök kombinációja. Magában foglalja a kimenő ügyfélkommunikáció létrehozásának, továbbításának és fenntartásának módját.

A CCM eszközök lehetővé teszik a szervezeten belüli csapatok számára a tudás zökkenőmentes megosztását. Például a marketingkampányokból és az értékesítési kommunikációból nyert ismereteknek rendelkezésre kell állniuk az ügyfélszolgálati interakciókhoz, és fordítva.

Általában a vállalkozások a következő típusú kommunikációt használják:

Üdvözlő vagy regisztrációs folyamat minden új ügyfél számára

Új termékek bemutatása a meglévő ügyfeleknek

Promóciók futtatása inaktív ügyfelek számára

Értesítések az előfizetés megújításáról a hűségprogramban részt vevő ügyfeleknek

Villámakciók lebonyolítása potenciális ügyfelek számára

Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz és kommunikációhoz használt csatornák között szerepelnek a közösségi média platformok, SMS, weboldal, e-mail, telefonhívások és élő csevegés.

Az Ön által prioritásként kezelt csatornák az ügyfelek demográfiai adataitól és szokásaitól függenek. Például, ha a Z generációt (az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején született generációt) célozza meg, akkor érdemes a mobil elsődleges élményre és a szövegalapú kommunikációra optimalizálni.

Az ügyfélkapcsolatok minden aspektusa fontos, legyen szó e-mailes válaszokról, közösségi média bejegyzésekkel és weboldalakkal való interakciókról vagy a támogató személyzettel folytatott telefonhívásokról.

Minden interakció olyan információkat nyújt, amelyek segítségével olyan kommunikációt alakíthat ki, amely megfelel az ügyfelek preferenciáinak. A vevői kommunikációkezelési megoldás proaktív módon segíthet ebben.

Az ügyfélkommunikáció-kezelés előnyei

Az ügyfélélmény gyakran dönti el, hogy megtartjuk-e az ügyfelet, vagy elveszítjük. 🧨

Akár az ügyfélszolgálati csapat tagja, akár az üzletkötésért felelős értékesítési csapat tagja, akár egy vállalati ügyfelet kezelő ügyfélkapcsolati menedzser, a proaktív és hatékony kommunikáció döntő jelentőségű lehet az ügyfélélmény szempontjából.

Az ügyfélkommunikáció-kezelés előnyei a következők:

1. Következetes üzenetküldés az összes csatornán

Összhangban kell tartania az üzeneteit és a márkaélményt, függetlenül attól, hogy fizikai üzletén, IVR-en, közösségi médián, weboldalon vagy bármely más kommunikációs csatornán keresztül történik-e a kommunikáció.

Az ügyfélkommunikáció-kezelő rendszer biztosítja, hogy üzenetei konzisztensek maradjanak, függetlenül a digitális érintkezési ponttól.

A ClickUp AI segítségével az értékesítési csapatok magabiztosabban és következetesebben kommunikálhatnak.

Például, ha e-mailben és SMS-ben küld ki halloweeni akciókat. Mindkét csatornának ugyanolyan promóciós hangvételűnek és tartalmúnak kell lennie, hogy egységes üzenetet és élményt nyújtson, ami ösztönzi az értékesítést.

2. Személyre szabott kommunikáció

A személyre szabott kommunikáció olyan képesség, amely segít Önnek a súlyánál nagyobb teljesítményt nyújtani, függetlenül attól, hogy hagyományos üzletet vagy online vállalkozást működtet. 👊

Ennek oka, hogy az ügyfelek a személyre szabást azzal társítják, hogy különlegesnek érzik magukat. Pozitívan reagálnak, ha a márka megmutatja, hogy nem csak az üzletkötésre, hanem a kapcsolatra is figyelmet fordít. 76% szerint nagyobb valószínűséggel vásárolnak újra olyan vállalattól, amely nagyon személyre szabott kommunikációt folytat.

Az ügyfélkommunikáció-kezelés segítségével nyomon követheti ügyfelei vásárlásait, visszaküldéseit és interakcióit a különböző csatornákon. Ezekkel az adatokkal felszerelve értékesítési és marketingcsapatai személyre szabhatják promóciós stratégiájukat, míg ügyfélszolgálati csapata gyorsan válaszolhat a kérdésekre és megoldhatja a problémákat. 🙋

3. Szüntesse meg a részlegek közötti szeparációt

Az ügyfelek vásárlási útja már nem lineáris, ami azt jelenti, hogy láthattak egy közösségi média kampányt, és felvették a kapcsolatot az értékesítési csapattal.

Az értékesítési osztály első telefonhívása után a marketingcsapat felnevelő e-maileket küldhetett, vagy felvehette őket egy listára, hogy egy sor e-mailt kapjanak.

A legjobb, ha minden szervezeti érintkezési pontra központosított kommunikációs keretrendszer vonatkozik.

Itt a CCM szoftver egy központi hely, ahol minden csapat nyomon követheti a potenciális ügyfelek és felhasználók közötti kommunikációt. Csökkenti az ügyféladatok lekéréséhez szükséges időt. Minden beszélgetés és interakció naplózásra kerül és felhasználható.

4. Mélyebb ügyfélkapcsolatok kiépítése

A Zendesk 2023-as CX trendekről szóló jelentése szerint az ügyfelek több mint 70%-a többet költ azoknál a vállalatoknál, amelyek gördülékeny és zökkenőmentes ügyfélélményt nyújtanak.

Ha jobb ügyfélkapcsolatokat ápol, több lehetősége van a velük való kommunikációra és a pozitív interakciókra, ami idővel elősegítheti a bizalom kiépítését.

Az ügyfélkommunikáció-kezelés (CCM) típusai

Ahogy vállalkozása az árversenyről a szolgáltatás minőségére és az ügyfélélményre helyezte át a hangsúlyt, a CCM-megoldások kritikus fontosságúvá váltak. A CCM leggyakoribb típusai a következők:

Ügyfélkommunikáció

Ahhoz, hogy kapcsolatban maradhasson ügyfeleivel, azonosítania kell az ügyfélszegmenseket, és személyre szabott kommunikációs terveket kell kidolgoznia minden egyes csoport számára. Vásárlási szokásaik alapján bizonyos csoportokkal, például az elégedett ügyfelekkel, gyakrabban kommunikálhat.

Automatizált dokumentumgyártás (ADF)

Az ADF egy olyan folyamatok összessége, amelyek nagy mennyiségű dokumentum létrehozását és kézbesítését irányítják. Az összes dokumentumot, beleértve a sablonokat, logókat, grafikákat és nyomtatott dokumentumokat, egy központi helyen tárolja.

Az ADF hasznos a havi számlák, számlák és éves jelentések kötegelt feldolgozása esetén, mivel az összes kommunikációs csatornán következetesen alkalmazza az eszközöket.

Üzleti folyamatok automatizálása (BPA)

A BPA robotizált folyamatok automatizálása (RPA) technológiát, mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használ az üzleti folyamatok automatizálására, hogy javítsa a szolgáltatás minőségét, fejlessze a szolgáltatásnyújtást és csökkentsék a költségeket. Például chatbotokat alkalmazhat az ügyfélszolgálatában az ismétlődő kérdések megválaszolására, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Omnichannel menedzsment

Az omnichannel menedzsment lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több kommunikációs csatornát tervezzenek, figyeljenek és kezeljenek. Az üzleti vezetőknek optimalizálniuk kell az ügyfélélményt azoknak az ügyfeleknek, akik folyamatosan váltanak csatornát.

Előfordulhat, hogy egy ügyfél közvetlenül azután tweetel, hogy e-mailt küldött egy termék visszaküldéséről – vállalkozásának fel kell készülnie arra, hogy ilyen kérdéseket több csatornán is kezelni tudjon.

10 bevált gyakorlat az ügyfélkommunikáció menedzsment javításához

Az ismétlődő ügyfélkommunikáció automatizálása segít csapatának abban, hogy produktívabb legyen, és a valóban személyre szabott élmények létrehozására koncentrálhasson. Az ilyen bevált gyakorlatok segítik a szilárd ügyfélkapcsolatok kiépítését.

Kövesse ezeket a kommunikációkezelési bevált gyakorlatokat, és később megköszönheti nekünk.

1. Gyűjtse össze és rendszerezze az ügyféladatokat egy CRM-ben

Ha csak néhány ügyféllel kezded, érthető, hogy személyes adataikat táblázatokban kezeled.

De miután megvannak a fizető ügyfelek, itt az ideje átvinni az ügyféladatokat egy CRM-be.

Ez elősegíti vállalkozása növekedését, és ügyfélkapcsolati csapata nem pazarolja az idejét az ügyféladatok keresésével. ⏳

Ha több csapat is kommunikál ugyanazokkal az ügyfelekkel, akkor minden interakció és beszélgetés dokumentálása a táblázatban kihívást jelent.

Hozzon létre egyedi CRM-et vállalkozásához a ClickUp alkalmazkodó sablonjaival.

A ClickUp CRM-je úgy lett kialakítva, hogy egy helyen kezelje és fejlessze ügyfélkapcsolatait. Naplózza az ügyfelekkel való interakciókat, például:

Ügyféladatok, beleértve a nevet, az elérhetőségeket és a kommunikáció szakaszát

Ügyfélkapcsolatok és érintkezési pontok, valamint a preferált kommunikációs csatornák

A folyamatban részt vevő csapatok és az ügyfél útja az értékesítési csatornában

Ha ügyfélkapcsolati csapata már használja a ClickUp-ot, megoszthatja ezt az példát az új alkalmazottakkal, hogy tájékoztassa őket az ügyfélútvonalról, és hozzáférhetővé teheti más csapatok számára is, akiknek szükségük van rá.

Javasoljuk a ClickUp CRM használatát, mivel ez ötvözi a CRM-et a projektmenedzsmenttel. Miért?

A CRM és a projektmenedzsment együttes használata segít a projektadatok (vállalati erőforrás-tervezés, költségvetés és teljesítések) és az ügyféladatok központi platformon történő kezelésében, így nem kell időt pazarolni az alkalmazások közötti váltogatásra.

2. Használja ki az adatokat a kommunikáció személyre szabásához

Ha az ügyfelek helyébe képzeled magad, rájössz, hogy nem szeretnek általános szöveges üzeneteket, e-maileket vagy marketinganyagokat kapni. Inkább a saját igényeikre szabott tartalmakat preferálják.

Mivel már nyomon követi az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket és az adatokat a CCM-megoldásában, miért ne használná ezeket az adatokat arra, hogy emlékezetes élményt nyújtson ügyfeleinek? ⭐

Használja az ügyféladatokat a digitális interakciók személyre szabásához, például:

Ügyfél-felmérések

Kedvezmények/ajánlatok az ügyfelek születésnapjainak/évfordulóinak és egyéb mérföldköveknek az ünneplésére

Üzenetküldés a közösségi média csatornáin keresztül

A weboldalon végzett ügyfélút alapján küldött push értesítések vagy e-mailek

Általában ez a szintű személyre szabás sok munkát igényel. Azonban a CCM technológiákat és egy robusztus CRM stratégiát alkalmazó automatizált ügyfélkommunikációval ezeket az interakciókat nagy léptékben személyre szabhatja az ügyfelek számára.

3. Készítsen ügyfélkommunikációs tervet

Az automatizált ügyfélkommunikációs eszközök használatának egyik legfontosabb előnye, hogy kevesebb esély van a félreértésekre, mivel minden csapat összehangoltan működik, és a munkafolyamatok és sablonok előre meghatározottak.

Az összes érintkezési pont, üzenet és interakció kézi nyomon követése hibákhoz vezet.

Itt jön jól a szabványosított megközelítés. Az ügyfélkommunikációs terv központosítja az ügyfélkommunikációs stratégiát, így Ön:

Térképezze fel ügyfelei útját, és hozzon létre célzott interakciókat

Kövesse nyomon a fontos ügyfélbeszélgetéseket, és állítson be nyomon követési üzeneteket.

Koordinálja csapatát és más részlegeket az összes érintkezési ponton egységes ügyfélélmény biztosítása érdekében.

Használja a ClickUp kommunikációs terv sablonját, hogy létrehozzon egy folyamatúti tervet a zökkenőmentes csapat- és ügyfélkommunikációhoz.

Akár kisvállalkozás tulajdonosa, akár ügyfélszolgálati csapatot vezető CX-vezető, az ügyfélkommunikációs stratégia minden esetben meghatározó szerepet játszik a kivételes szolgáltatás nyújtásában.

Hogyan lehet ügyfélkommunikációs tervet készíteni?

1. lépés: Határozza meg céljait, hogy azoknak megfelelően alakíthassa kommunikációját.

Ezek növelhetik az ügyfelek lojalitását és elégedettségét, javíthatják a megtartást vagy növelhetik az eladásokat.

2. lépés: Határozza meg célközönségét demográfiai adatok, érdeklődési körök és vásárlási előzmények alapján.

Például a ClickUp egyéni mezőinek segítségével kategorizálhatja és szegmentálhatja az ügyfeleket, hogy személyre szabott kommunikációt hozzon létre.

3. lépés: Válassza ki az ügyfelei számára leghatékonyabb kommunikációs csatornákat.

Javasoljuk, hogy válasszon 2-3 csatornát, amelyek összhangban vannak kommunikációs céljaival és ügyfelei preferenciáival.

Például egy fenntartható sminktermékeket értékesítő e-kereskedelmi márka esetében az e-mail, a közösségi média csatornák és az alkalmazáson belüli üzenetküldés lenne a megfelelő kombináció.

Használja a ClickUp naptár nézetét az ügyfélkommunikáció ütemezéséhez és tervezéséhez a különböző csatornákon. 🗓️

4. lépés: Szervezze meg kommunikációs tevékenységeit egy tartalomnaptár segítségével.

A ClickUp tartalommarketing-naptár sablonjával egy pillanat alatt áttekintheti a közelgő tartalomtervét.

Készítsen útitervet, amely tartalmazza a megosztandó tartalom típusát, a kommunikációs csatornát, valamint az egyes üzenetek ütemezett időpontját és adatait.

A sikeres digitális interakciók kulcsa az, hogy rendszeresen értékes információkkal lépjen kapcsolatba ügyfeleivel.

A ClickUp irányítópultjai vizuális naptárral rendelkeznek, ahol nyomon követheti és figyelemmel kísérheti az ügyfélkommunikációt.

4. Összpontosítson a kivételes élmény nyújtására a nagy értékű ügyfelek számára

Használja az ügyfélkommunikáció-kezelést az Ön bevételeihez jelentősen hozzájáruló törzsvásárlók azonosítására és ápolására.

Küldjön releváns kimenő kommunikációt ennek a vevői szegmensnek az egyéni igényeik és preferenciáik alapján.

Összpontosítson a kivételes szolgáltatás és a következetes élmény biztosítására. Ehhez a következőket teheti:

Rendszeresen kommunikáljon e-maileken, telefonon és az ügyfelek által preferált csatornákon keresztül. Kérjen visszajelzést, biztosítson korai hozzáférést az új termékekhez, és foglalkozzon az ügyfelek aggályaival.

Kínáljon exkluzív előnyöket hűségükért cserébe, például különleges kedvezményeket, a vásárlási előzmények alapján.

Nyújtson proaktív segítséget még mielőtt az ügyfelek segítségért fordulnának Önhöz.

5. Automatizálja munkafolyamatait

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhasson.

Amikor ügyfélszolgálati csapata áttér a táblázatokon történő ügyfélkommunikáció kezeléséről a CCM-megoldások használatára, fontolja meg a munkafolyamatok automatizálását olyan feladatok esetében, mint a potenciális ügyfelek kezelése, az életciklus-kezelés, az e-mailes marketing és az ügyfelek bevonása.

A munkafolyamat-automatizálás segítségével ügyfélszegmensek vagy problématípusok alapján egyéni mezőket állíthat be. A támogatási vezetők minden egyes folyamat szakaszához feladatokat rendelhetnek, és a tevékenységek alapján állapotfrissítéseket indíthatnak el.

A munkafolyamat automatikusan továbbítja az ügyfélkommunikációt, a feladatokat és a projekt állapotát a CRM-en keresztül, anélkül, hogy a csapatnak manuálisan be kellene vinnie az adatokat. Csapatai hálásak lesznek Önnek, hogy megszabadította őket a monoton munkától. 🙏

Másrészt marketingcsapata egyedi marketinganyagokat készíthet a potenciális ügyfelek cselekedetei alapján, sőt a meglévő és új ügyfelek számára is. Használjon kommunikációs sablonokat az ügyfél életciklusának minden szakaszában: a lehetőségek végtelenek. 🪂

6. Rendszeresen tartsa a kapcsolatot ügyfeleivel

Nem tekintené barátjának valakit, akiről csak alkalmanként hall, igaz? 🤔

Hasonlóképpen, maradjon ügyfelei mellett az egész folyamat során, ne csak akkor, amikor értékesítés történik. Az ügyfélkapcsolat-kezelés magában foglalja a rendszeres kommunikációt az ügyfelekkel, nem csak akkor, amikor problémát jelentenek, hanem inkább akkor, amikor minden rendben van. 🤝

Néhány nem tolakodó csatorna a rendszeres interakciókhoz:

Vásárlás utáni kérdőívek e-mailben

Kövesse nyomon a közösségi média csatornákon zajló beszélgetéseket

Az alkalmazáson belüli értesítések, miután a termék eljutott az ügyfélhez

Alternatív megoldásként használhat automatizált ügyfélkommunikációt is, előre meghatározott ütemterv szerint küldött nyomonkövetési üzenetek formájában.

Ügyfélkezelés a ClickUp-ban

A proaktív hozzáállás, a gyakori ellenőrzések és az ügyfélkezelés segít a problémák korai felismerésében és kezelésében.

Ennek egyik módja a ClickUp Forms használata, amely rögzíti a visszajelzéseket és továbbítja azokat a megfelelő csapatnak.

Használja a ClickUp gondolattérképét, hogy kapcsolatokat teremtsen a feladatok, ötletek és visszajelzések között, és releváns megoldásokat dolgozzon ki a problémák kezelésére.

7. Adjon ügyfeleinek önkiszolgáló lehetőségeket

Az önkiszolgálás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy maguk segítsenek magukon; az önellátó ügyfelek gyakran a legboldogabbak. Innen származik a mondás: „a legjobb kommunikáció a kommunikáció hiánya”.

Az önkiszolgáló lehetőségek lehetővé teszik ügyfelei számára, hogy egyszerű feladatokat önállóan végezzenek el. Még akkor is, ha már rendelkezik ügyfélkommunikáció-kezeléssel, kínáljon ügyfeleinek önkiszolgáló oktatást a következő formákban:

GYIK

Oktatóanyagok

Útmutatók

Tudásbázis

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, hogy megértse problémáikat, és olyan tartalmat hozzon létre, amely megoldja azokat.

8. Képezze ki ügyfélszolgálati csapatát, hogy a legjobb ügyfélélményt nyújthassa

Az ügyfélkommunikáció csak akkor lehet hatékony, ha az egész szervezetben alkalmazzák.

Minden csapatnak képzésben kell részesülnie, hogy az ügyfélszolgálattól, a termékekről és a marketingről az ügyfélkapcsolatok kezeléséig minden területen egyértelmű kommunikációt tudjon megvalósítani.

A csapatok képzése és felkészítése két részből áll:

Bejövő és kimenő kommunikáció

Speciális technológiák, beleértve a CRM-et, a CCM-megoldásokat stb.

Az ügyfélkommunikációs képzés néhány stratégiája a következőket tartalmazza:

Szerepjáték: Az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapat tagjai felváltva dolgozhatnak át valós helyzeteket, például hogyan kell kezelni egy dühös ügyfelet vagy egy olyan ügyfelet, aki visszajelzést ad a termékeikre vonatkozóan.

LAST módszer: Képezze alkalmazottait a LAST (Listen, Acknowledge, Solve, Thanks – Hallgass meg, ismerd el, oldd meg, köszönd meg) módszer lépésről lépésre történő alkalmazásával, amikor elégedetlen ügyfelekkel kell foglalkozniuk.

Fektessen be csapata képzésébe, hogy megtanulják a legújabb technológiák használatát. Például az értékesítés és a marketing területén is hasznos lehet az ügyfélkapcsolat-kezelési technikák elsajátítása.

A támogató csapatnak hasznos lehet megtanulni, hogyan kell használni az ügyfélkommunikáció-kezelési megoldásokat, beállítani egy CRM-folyamatot, valamint használni a helpdesk-szoftvert és az ügyfélmegtartó szoftvert a jegyek gyors megoldásához.

Profi tipp: Támogassa a folyamatos tanulás kultúráját workshopokkal és tudásmegosztó foglalkozásokkal, ahol a csapat tagjai megoszthatják az ügyfélkommunikáció-kezeléssel kapcsolatos sikertörténeteiket.

9. Belső kommunikációs terv

A változás belülről indul. Hatékony ügyfélkommunikációt szeretne kiépíteni? Kezdje a belső kommunikáció tökéletesítésével!

Egy erős belső kommunikációs tervnek köszönhetően a csapatok minden érintkezési ponton támaszkodhatnak egymásra. 🦸

Használja a ClickUp belső kommunikációs sablonját, hogy bejelentsen eseményeket vagy változásokat az alkalmazottai számára.

Ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, jó kiindulási pont egy belső kommunikációs sablon, amelyet a vezetők és a csapatvezetők állíthatnak be. Ennek tartalmaznia kell:

Egyedi állapotok, például jóváhagyva, közzétett és ütemezett, a belső kommunikáció előrehaladásának nyomon követéséhez.

Egyedi mezők a fontos információk mentéséhez és megjelenítéséhez minden egyes kommunikációról

Egyedi nézetek, hogy az összes belső kommunikáció hozzáférhető és szervezett legyen

Projektmenedzsment időkövetési funkciókkal és függőségekkel

10. Mérje a megfelelő mutatókat

Az egy dolog, hogy úgy gondolja, jól teljesít. De számszerűsíthető mutatókra van szüksége ahhoz, hogy megérthesse, vajon a vevői kommunikáció menedzsmentje eredményes-e.

Kezdetnek az alábbi ügyfélmutatókat érdemes nyomon követni:

Nettó ajánlói pontszám (NPS)

Ügyfélelvándorlás

Első válaszidő (FTR)

Ügyfélmegtartási arány

Ügyfél-élettartamérték (LTV)

Átlagos megoldási idő (ART)

Ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT)

Ezeket a mutatókat manuálisan vagy ügyfélszolgálati eszközök segítségével követheti nyomon.

Kombinálja az ügyfelek visszajelzéseiből származó kvalitatív visszajelzéseket a kemény adatokkal, hogy jobban megérthesse, mennyire sikeres az ügyfélhűség terén. ♣️

Ügyfélkommunikáció-kezelés (CCM) kontra ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)

A legtöbb esetben az üzleti szakemberek úgy találják, hogy a CRM és a CCM fogalmai átfedik egymást. Bár a CCM és a CRM egyaránt kritikus fontosságú az üzleti tevékenység szempontjából, eltérő célokat szolgálnak. Az alábbi táblázat különböző kritériumok alapján mutatja be a különbségeket.

Kritériumok CCM CRM Elsődleges fókusz Különböző eszközök segítségével támogatja az ügyfelekkel való interakciókat több érintkezési ponton keresztül. Adatelemzés segítségével tárolja és kezeli az ügyfélkapcsolatokat. Jellemzők Tartalomkezelés, elemzés, omnichannel szállítás, tervezési együttműködés, interaktív dokumentumok. Pipeline menedzsment, Lead menedzsment, Marketing automatizálás, Elemzés és jelentések, Kapcsolatkezelés Használati esetek Promóciós és marketing anyagok terjesztése A szabályozási előírások automatizált betartása Értékesítési leadek és pipeline nyomon követése és kezelése Ügyfélszegmentálás a marketing automatizáláshoz A használó csapatok Marketing, értékesítés, termék, ügyfélszolgálat Értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat

Javítsa ügyfélkommunikációs menedzsmentjét a ClickUp segítségével

A ClickUp egy all-in-one platform az ügyfélkommunikáció kezeléséhez. Segítségével vizualizálhatja folyamatát, racionalizálhatja az ügyfélkommunikációs munkafolyamatokat, és együttműködhet a többfunkciós csapatokkal.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp CRM segítségével ügyfélszolgálati csapata:

A Kanban táblázat, listák, táblázatos nézet és több mint 10 további nézet segítségével áttekintheti az ügyfélkapcsolatokat.

Vizualizálja az összes adatot az ügyfelekről, például az ügyfelek életre szóló értékét, az átlagos rendelési értéket és egyebeket.

Központosítsa kapcsolattartását a ClickUp és az e-mail integrálásával. Így a csapatok együttműködhetnek az üzletek és az ügyfélkezelés terén, frissítéseket küldhetnek és egyetlen központból vehetik fel az ügyfeleket.

Hozzon létre egy ügyféladatbázist a kapcsolatok, ügyfelek és ügyletek tárolásához és elemzéséhez, és adjon hozzá linkeket a feladatok és dokumentumok között a munka nyomon követéséhez.

Automatizálja az átadásokat, indítson el állapotfrissítéseket a tevékenységek alapján, és rendeljen feladatokhoz minden egyes folyamat szakaszához.

A megfelelő CCM-technológiák egyszerűsítik az ügyfélkommunikáció kezelését

Ha javítani szeretné márkájának ügyfélélményét, hogy megnyerje ügyfelei hűségét, egy szilárd ügyfélkommunikációs stratégia előnyt biztosít Önnek versenytársaival szemben. 💰

Adjon hozzá CCM eszközöket és technológiákat a keverékhez, hogy automatizálja az ügyfél-munkafolyamatokat és interakciókat a ClickUp CRM-jével.

Ez egy olyan befektetés, amely ügyfeleit elégedetté teszi, és visszatérő vásárlókká teszi őket.

Iratkozzon fel a ClickUp CRM-j ére – örökre ingyenes.