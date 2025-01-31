A 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftver IT-csapatok számára 2025-ben

Az ügyfelek kérdéseire és aggályaira való reagálás a sikeres üzletvitel fontos része. Az értékesítési képviselőként felmerülő termékekkel kapcsolatos kérdések kezelésétől az IT-es esetkezelőként nyújtott megoldásokig több tucatnyi különböző módon támogathatja ügyfeleit. Az egyik leghatékonyabb lehetőség a helpdesk szoftver bevezetése.

Itt részletesebben bemutatjuk, mire kell figyelnie a helpdesk szoftvereknél, és kiemelünk 15 legjobb megoldást. Akár fizetős, akár ingyenes helpdesk szoftvert keres, megtalálja a tökéletes eszközt ügyfelei támogatásához és egy emlékezetes felhasználói élmény megteremtéséhez. ✨

Mit kell keresnie egy ügyfélszolgálati szoftverben?

A helpdesk szoftverek elengedhetetlenek az IT-osztályok, az ügyfélszolgálati csapatok és a felhasználói visszajelzéseket kezelő projektmenedzserek számára. De nem minden eszköz egyforma, különösen, ha nagyvállalatot vezet, amelynek egyedi funkciókra van szüksége, vagy kis csapatot, amely a költségvetést és a szoftverigényeket egyensúlyban tartja. ?️

Íme néhány dolog, ami egy kiváló ügyfélszolgálati szoftvert jellemez:

Jegyjelentés és nyomon követés: Keressen olyan ügyfélszolgálati eszközöket, amelyek Keressen olyan ügyfélszolgálati eszközöket, amelyek problémakövetési funkciókat kínálnak, így nyomon követheti az ügyfelek élményét attól a pillanattól kezdve, hogy jelzik a problémát, egészen addig, amíg azt sikeresen megoldják.

Omnichannel támogatás: Semmi sem rosszabb, mint több tucat különböző platformon ugrálni, hogy válaszoljon az ügyfelek kérdéseire. Válasszon olyan ügyfélszolgálati szoftvert, amely többcsatornás támogatást kínál egy platformon.

Tudásbázis: Központi adatbázis a gyakran feltett kérdésekkel és megoldásokkal, hogy az ügyfelek maguk tudjanak segíteni magukon, anélkül, hogy a támogatási ügynökökre kellene várniuk.

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

Automatizálás: Szüntesse meg az ismétlődő feladatok állandó kezelésének akadályát azzal, hogy a helpdesk szoftverrel ezeket a feladatokat elvégezteti.

Integrációk: Válasszon olyan ügyfélszolgálati szoftvert, amely kompatibilis az Ön által rendszeresen használt egyéb eszközökkel, hogy javítsa az ügyfélélményt.

Testreszabás: A legjobb eszközök azok, amelyek megfelelnek az Ön egyedi igényeinek. Válasszon olyan szoftvert, amely illeszkedik a munkafolyamataiba.

A 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftver

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a helpdesk szoftvereknél, itt az ideje megnézni az iparág legjobb példáit. A nagyvállalatok számára tervezett fizetős, all-in-one CRM eszközöktől a kisebb vállalkozások és az ingyenes szoftvereket választók számára készült egyszerű, de hatékony opciókig – íme a 15 legjobb helpdesk szoftver, amelyet érdemes kipróbálni. ?

Egyszerűsítse a belső kéréseket a tervező vagy IT csapatok számára, hogy összegyűjtsék a Forms-ban szükséges pontos információkat.

A ClickUp leginkább projektmenedzsment eszközként ismert, de ügyfélszolgálati szoftvereink és ügyfélszolgálati menedzsment eszközeink ugyanolyan hatékonyak. Ha visszajelzéseket szeretne gyűjteni ügyfeleitől, használja a ClickUp űrlapnézetét.

Ez a funkció testreszabási lehetőségeket kínál, hogy pontosan azokat az információkat gyűjthesse, amelyekre szüksége van a felhasználók kiszolgálásához.

Gyors és egyszerű módot szeretne kínálni ügyfeleinek a segítségkérés benyújtására? A ClickUp Help Desk Ticket Template segít Önnek. Hat állapot segítségével nyomon követheti a helpdesk jegy előrehaladását a beérkezés pillanatától a megoldásig. Az egyéni nézetek lehetővé teszik a jegyek prioritásainak meghatározását és szükség szerint azok eskalálását.

A ClickUp legjobb funkciói

A projektmenedzsment területek széles skálája – beleértve a jelölőnégyzeteket, címkéket, rövid és hosszú szövegeket – megkönnyíti az összes típusú információ összegyűjtését űrlapok segítségével.

Automatikusan létrehozza a feladatokat az űrlapokból, racionalizálva a munkafolyamatokat.

Hozzon létre egyéni címkéket a helpdesk jegyek rendszerezéséhez, és adjon hozzá prioritási címkét a sürgős jegyek kezeléséhez.

A kiterjedt testreszabási lehetőségek révén az űrlapok valóban egyediak lesznek, és pontosan azokat az információkat tükrözik, amelyekre szüksége van.

A biztonsági és adatvédelmi funkciók gondoskodnak az adatok biztonságáról, és megfelelnek a GDPR, a PCI DSS Service Provider Level 1 és a CCPA megfelelőségi előírásoknak.

A ClickUp korlátai

Az űrlapnézet nem elérhető az ingyenes csomagban.

Egyesek úgy érezték, hogy a számos funkció miatt a tanulási görbe magas volt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. TeamSupport

via TeamSupport

A TeamSupport ügyfélszolgálati szoftvereszközöket kínál, amelyekkel jobban megértheti ügyfeleit és megadhatja nekik a szükséges támogatást. Megoldásaik között szerepel az értékesítési és marketingcsapatok számára készült élő csevegés, valamint az egyedi adatelemzés. ?‍?

A TeamSupport legjobb funkciói

A beépített ügyfél-elégedetlenségi index eszközök segítenek nyomon követni és megelőzni az ügyfélvesztést.

Integrálható ügyfélszolgálati és csapatmunkát segítő eszközökkel, többek között a Slackkel, a Salesforce-szel, a JIRA-val, a HubSpot-tal és az Azure DevOps-szal.

A termékadatbázis legfontosabb funkciói lehetővé teszik az ügyféladatok és termékek nyomon követését jegy szinten, így a támogató csapatok gyorsabban tudnak megoldást találni és tájékozottan követni a problémákat.

A TeamSupport korlátai

Nincs ingyenes próba

A jegy automatizálási szabályok csak egyszer futnak le egy jegyen, hogy elkerüljék a hurkokat, de ez azt jelenti, hogy több szabályt kell manuálisan megírni a bonyolultabb ügyfélszolgálati jegyek kezeléséhez.

Más ügyfélszolgálati eszközökhöz képest nem rendelkezik robusztus projektmenedzsment megoldásokkal.

TeamSupport árak

Essential Support: 49 USD/hó ügynökönként

Vállalati támogatás: 69 USD/hó ügynökönként

Teljes ügyfélszolgálati csomag: 119 USD/hó ügynökönként

TeamSupport értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (830+ értékelés)

3. Deskpro

via Deskpro

A Deskpro egy all-in-one támogatási szoftver, amely egy helyen központosítja az ügyféladatokat és a segítségkéréseket – függetlenül attól, hogy az ügyfél hol jelenti be a problémát. A beépített élő csevegés és az omnichannel támogatás lerövidíti a problémák megoldásához és a kérdések megválaszolásához szükséges időt. Ezenkívül automatizálhatja a jegyek továbbítását és az incidenskezelési protokollokat, hogy kezelje az ügyfelek problémáit és racionalizálja a belső munkafolyamatokat.

A Deskpro legjobb funkciói

Vegye kézbe az irányítást a helyszíni funkciókkal, és tárolja adatait saját szerverinfrastruktúráján, vagy válassza a felhőalapú opciót, és tárolja adatait az egyik adatközpontjukban.

Az önkiszolgáló platform megkönnyíti a segítségnyújtó központ tudásbázisának létrehozását, ahol az ügyfelek válaszokat kaphatnak a gyakran ismételt kérdésekre és megoldhatják a gyakori problémákat.

Teljesen testreszabható, hogy olyan jegyrendszert fejlesszen ki, amely egyszerűsíti az ügyfélélményt és javítja az ügyfélelégedettséget.

A Deskpro korlátai

A szerverekkel még nem annyira jártas felhasználóknak van egy tanulási görbéjük, ami azt jelenti, hogy az új IT-alkalmazottaknak további támogatásra lehet szükségük a rendszer beüzemeléséhez és üzemeltetéséhez.

CRM szoftver néha hibás volt, de a segítségnyújtó központ gyorsan reagál.

Deskpro árak

Csapat: 29 USD/hó ügynökönként Professzionális: 59 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 99 USD/hó ügynökönként

Deskpro értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

4. Zoho Desk

via Zoho Desk

A Zoho Desk célja, hogy megkönnyítse az ügyfélszolgálatot, miközben növeli a termelékenységet és emlékezetes kapcsolatokat alakít ki a végfelhasználókkal. Akár nagy támogató csapatokat, akár kisvállalkozást vezet, ez a helpdesk-megoldás különböző kommunikációs csatornákon keresztül kezeli a jegyeket és az ügyfélszolgálati kéréseket.

A több részlegre kiterjedő funkcionalitás különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek minden részleghez vagy különböző márkákhoz egyedi IT-támogatásra van szükségük. ?

A Zoho Desk legjobb funkciói

A felhasználóbarát és intuitív felületnek köszönhetően minden csapattag könnyen megtanulhatja a használatát, és gyorsan kezelheti a támogatási jegyeket.

A beépített AI-eszközök , köztük a chatbot, a hangulatelemzés és a válaszasszisztens, betekintést nyújtanak a csapat tagjainak, hogy a lehető legjobb segítséget nyújthassák.

A jegyekkel kapcsolatos tevékenységek változásairól szóló azonnali értesítések és a testreszabható munkamódok javítják az IT ügyfélszolgálat termelékenységét.

A Zoho Desk korlátai

A funkciók nagy száma miatt időt és energiát kell fordítania arra, hogy megtanulja, hogyan tudja a legjobban kihasználni az eszközt a vállalat igényeinek kielégítésére.

Az API-n keresztül létrehozott jegyekre korlátozások vonatkoznak, ami nagyobb vállalkozások számára kihívást jelenthet.

Zoho Desk árak

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Professional: 35 USD/hó felhasználónként Enterprise: 50 USD/hó felhasználónként

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Help Scout

via Help Scout

A Help Scout egyszerűsített megközelítést kínál a helpdesk szoftver megoldásokhoz. A munkafolyamat-automatizáló eszközök, tudásközpontok és megosztott beérkező levelek segítségével könnyebb, mint valaha kapcsolatba lépni a felhasználókkal és javítani az ügyfélkapcsolatokat.

A Help Scout legjobb funkciói

A valós idejű ügyfélszolgálati menedzsment szoftver segítségével perceken belül megoldhatja ügyfelei problémáit.

Könnyedén megtekintheti a felhasználói profilokat az ügyféladatbázisban , beleértve a korábbi beszélgetéseket és a webhely előzményeit, így az IT-támogatási csapata teljes mértékben kielégítheti a szolgáltatási igényeket.

Használja a jelentéskészítő funkciókat a csapat teljesítményének és az ügyfelek elégedettségének nyomon követéséhez egy egyszerű önkiszolgáló portálon keresztül.

A Help Scout korlátai

A Mailbox API sebességkorlátozott, és minden felhasználó beleszámít a maximális értékbe, ami azt jelenti, hogy a használatot szigorúbban kell kezelnie, mint más eszközök esetében.

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a tudásplatform elrendezése intuitívabb lehetne a szolgáltatási kérelmek esetében.

Help Scout árak

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Plusz: 40 USD/hó felhasználónként

Pro: 65 USD/hó felhasználónként

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

6. Salesforce Service Cloud

via Salesforce

A Salesforce egy világszerte ismert CRM, és Service Cloud néven ismert ügyfélszolgálati platformja a vállalkozások ügyfélszolgálatának racionalizálását célozza. Főbb jellemzői közé tartozik az intelligens automatizálás a költségek csökkentése és a munkafolyamatok javítása érdekében, valamint az incidenskezelés az ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos főbb kockázatok nyomon követése érdekében. ✍️

A Salesforce Service Cloud legjobb funkciói

A beépített generatív mesterséges intelligencia segít csökkenteni a problémamegoldási időt, és növelni a csapat teljesítményét és a KPI-ket.

Az omnichannel ügyfélszolgálati jegyrendszer minden ügyfélkérést egy könnyen kezelhető platformon összegyűjt, függetlenül attól, hogy az ügyfél hol kért segítséget – legyen az call center, közösségi média bejegyzés vagy e-kereskedelmi csatorna.

A távoli segítségnyújtás és az eskalációs eszközök lehetővé teszik a gyors reagálást a self-service portálon bármely szolgáltatási szinten beérkező kérésekre.

A Salesforce Service Cloud korlátai

A helpdesk szoftverek számos funkciója kiegészítő, vagy korlátozott, ami a szervezet igényeitől függően megnöveli az eszköz költségét.

A navigáció más ügyfélszolgálati eszközökhöz képest bonyolultabb lehet, ami magasabb tanulási görbét eredményez.

Salesforce Service Cloud árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professional: 75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 300 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce Service Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

7. ServiceNow

via ServiceNow

A ServiceNow egy IT-szolgáltatáskezelő (ITSM) eszköz, amely segít a vállalkozásoknak nyomon követni a jegyeket és olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek megoldják az ügyfelek problémáit és teljesítik a vállalat céljait. Ez az egyik legjobb ügyfélszolgálati szoftver, amely felhőalapú ügyfélszolgálattal rendelkezik, így nem kell aggódnia a szerverek karbantartása vagy a bonyolult hosting problémák kezelése miatt.

Az eszköz szolgáltatásasztali automatizálást kínál, hogy csökkentse a csapatának az ismétlődő feladatok elvégzéséhez szükséges időt, valamint betekintést nyújt az IT-eszközök kezelésébe. Így Ön az ügyfelei kiszolgálására koncentrálhat.

A ServiceNow legjobb funkciói

A valós idejű jelentések és irányítópultok segítségével kezelheti a készleteket, válaszolhat az ügyfelek kérdéseire, és egyszerűsítheti a jegykezelő rendszert az összes részlegen, hogy javítsa az ügyfélszolgálatot.

Az automatikus prioritásmeghatározás és feladatkiosztás csökkenti a munkafolyamat lépéseinek számát, így gyorsabbá válik a válaszidő.

Az IT-platform irányítópultja az összes adatot és információt egy helyen tárolja, hogy elősegítse az együttműködést és ösztönözze a munkavállalók elkötelezettségét.

Használja a praktikus szolgáltatási szintű megállapodás (SLA) kezelési emlékeztetőket és értesítéseket, hogy mindig kézben tartsa az ügyfél-elégedettséget.

A ServiceNow korlátai

Ez nem egy teljes értékű CRM- és projektmenedzsment-eszköz , ezért más eszközökkel kombinálva kell használnia.

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a jelentési funkciók lehetnének robusztusabbak az ügyfélszolgálat számára.

ServiceNow árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy üzleti igényeinek megfelelő egyedi árajánlatot készítsünk Önnek!

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

8. Zendesk

via Zendesk

A Zendesk az egyik legnagyobb név az ügyfélszolgálati támogatás terén. Az ügyfélkapcsolatok személyre szabására tervezett platform ötvözi az AI funkcionalitást, a valódi emberi üzenetküldést és a termelékenységet növelő eszközöket, hogy segítsen Önnek a munkaerő kezelésében és az ügyfelekkel való kapcsolattartásban. ?

A Zendesk legjobb funkciói

Az intelligens útválasztás automatizálja a feladatokat, a felhasználókat a csapatában a megfelelő ügyfélszolgálati munkatárshoz irányítja, vagy egy önkiszolgáló portálra tereli őket, ahol gyors válaszokat kapnak a gyakori kérdésekre.

A beépített jelentéskészítő és elemző eszközökkel betekintést nyerhet tudásmenedzsment rendszerébe.

Az iOS és Android mobilalkalmazásokkal, valamint a webes eszközökkel való integráció révén az önkiszolgáló portált bárhol használhatja, más termelékenységi eszközeivel együtt.

Használja a webes widgetet, hogy közvetlenül a céloldalaira ágyazza be az üzenetküldő eszközt, vagy használja az Agent Workspace-t, hogy egyetlen jeggyel kezelje az összes csatornát.

A széles körben használt jegyrendszer megkönnyíti a képzést.

A Zendesk korlátai

Az egyéni nézetek nem exportálhatók egyik felhasználóról a másikra, vagyis minden felhasználó számára manuálisan kell újra létrehoznia őket.

Egyes felhasználók úgy találták, hogy a segítségnyújtás más ügyfélszolgálati szoftverekhez képest hosszabb időt vett igénybe vagy bonyolultabb volt, mint várták.

Zendesk árak

Suite Team: 49 USD/hó ügynökönként

Suite Growth: 79 USD/hó ügynökönként

Suite Professional: 99 USD/hó ügynökönként

Suite Enterprise: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3600 értékelés)

9. Spiceworks

via Spiceworks

A Spiceworks felhőalapú ügyfélszolgálati megoldást kínál, így nem kell időt fordítania a szerverek felépítésére és karbantartására. A monitorok, értesítések és egyedi jegyopciók segítségével testre szabhatja ezt a megoldást ügyfélkezelési céljainak megfelelően.

Növelje ügyfelei elégedettségét a Spiceworks intuitív jegyrendszerével és ügyfélszolgálati megoldásával.

A Spiceworks legjobb funkciói

Az egyedi IT-technológiai rendszer segítségével szervezete egy helpdesk jegyrendszerré alakul, amely könnyen kezelhető, függetlenül attól, hogy két ügyfélszolgálati ügynöke van, vagy több száz.

Az egyszerű ügyfélszolgálati felület segítségével könnyedén segíthet ügyfeleinek, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.

Használja a nyomonkövető eszközt, hogy betekintést nyerjen, és építse be azokat a szolgáltatási tapasztalatába egy zökkenőmentesebb ügyfélszolgálati rendszer érdekében.

A Spiceworks korlátai

Néhány nagyobb vállalat felhasználói úgy érezték, hogy az eszköz nem elég fejlett, és további funkciók bevezetése előnyös lenne.

A munkaterület korlátozott szerepköröket kínál, ami nagyobb, szétszórtabb csapatok számára kihívást jelent.

Spiceworks árak

Ingyenes minden felhasználó számára

Spiceworks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (540+ értékelés)

10. LiveAgent

via LiveAgent

A LiveAgent egy ügyfélszolgálati szoftver, amelynek célja, hogy az ügyfelekkel való interakciókat egyszerűvé tegye. Számos funkcióval és nyomonkövetési képességgel rendelkezik, így könnyen kezelheti az ügyfelek kéréseit, továbbíthatja a problémákat és megoldásokat kínálhat.

A fejlett jegyrendszer minden kérést egy univerzális beérkező levelek mappába küld, így platformok közötti váltás nélkül tekintheti meg és válaszolhat rájuk. ?

A LiveAgent legjobb funkciói

Több mint 200 integráció, beleértve a Zapier, Magento, WordPress és Mailchimp szoftvereket.

130 jegykezelési funkcióval rendelkezik, például fórumokkal, élő csevegéssel és tudásbázis-cikkekkel.

A felhasználói felület testreszabható, így az Ön vállalkozásának igényeihez igazíthatja, például válaszokhoz egyéni mezőket adhat hozzá, vagy állapot, forrás, címkék vagy feladatok szerint szűrhet.

A LiveAgent korlátai

Egyes felhasználók úgy találták, hogy az automatikus válaszok továbbfejleszthetők lennének a jegyrendszerükben.

Más felhasználók úgy érezték, hogy jól jönne nekik egy bemutató, amely bemutatja a szoftver kiterjedt funkcióit, mivel azok nagyon sokfélék.

LiveAgent árak

Kicsi: 9 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Közepes: 29 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Nagy: 49 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Vállalati: 69 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

LiveAgent értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

11. Jira

via Jira

A Jira egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amelyet elsősorban hibajelentések, problémák nyomon követésére és agilis projektmenedzsmentre használnak. Az idő múlásával sok vállalkozás kezdte el használni a Jirát ügyfélszolgálati eszközként, mivel rugalmas és könnyen integrálható más alkalmazásokkal.

A Jira legjobb funkciói

Testreszabható munkafolyamatok, hogy a szoftvert a csapata igényeihez igazítsa

Hatékony keresőfunkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálják a legutóbbi vagy korábbi jegyeket.

Számos kiegészítő áll rendelkezésre a Jira szolgáltatási pultjának funkcionalitásának bővítéséhez.

Könnyen integrálható más Atlassian termékekkel a zökkenőmentes termelékenység érdekében.

A Jira korlátai

Az eszköz összetettsége miatt előfordulhat, hogy időbe telik a megtanulása és az alkalmazkodás hozzá.

További bővítmények beszerzésével drágább, mint más alternatívák.

Jira árak

Ingyenes

Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Jira-nál.

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5270+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 200 értékelés)

12. ProProfs Helpdesk

via ProProfs

A ProProfs Help Desk egy funkciókban gazdag ügyfélszolgálati eszköz, amely mára átfogó ügyfélszolgálati megoldássá fejlődött. Megosztott beérkező levelek mappával rendelkezik, amely a különböző csatornákról érkező ügyfélkérdéseket egy helyen gyűjti össze, egyszerűsítve ezzel a támogatási folyamatot.

A ProProfs Help Desk legjobb funkciói

Közös beérkező levelek mappa, amely lehetővé teszi a csapatok számára a zökkenőmentes együttműködést és az ügyfelek kérdéseinek megoldását

Beépített tudásbázis, amely csökkenti a beérkező jegyek számát és javítja az ügyfelek önkiszolgálását.

Egyszerű jelentéskészítés és nyomon követés, amely segít a feletteseknek a csapat teljesítményének figyelemmel kísérésében

Számos más szoftvereszközzel integrálható, így különböző munkafolyamatokban is könnyen használható.

ProProfs Help Desk korlátozások

A mobilalkalmazások nem olyan robusztusak, mint a desktop verziók

A felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerjék a felületet.

ProProfs Help Desk árak

Ingyenes

Fizetős: 20 USD/hó felhasználónként

ProProfs Help Desk értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

13. SAP

via SAP

Az SAP Customer Experience (korábban SAP C/4HANA) egy olyan szoftver, amely különböző ügyfélélmény-megoldásokat integrál, így alkalmas az ügyfélszolgálat kezelésére. Az SAP testreszabható opciókat kínál különböző iparágak és vállalatméretek számára.

Az SAP legjobb funkciói

Valós idejű ügyfél-információkat nyújt, hogy jobban megérthesse ügyfeleit és személyre szabott szolgáltatást nyújthasson.

Átfogó CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) platformot kínál, amely integrálja az értékesítési, szolgáltatási és marketing megoldásokat.

Omnichannel ügyfélszolgálati élményt nyújt, beleértve az e-mailt, a telefont, a csevegést és a közösségi médiát.

Könnyen integrálható az SAP csomag többi eszközével

Az SAP korlátai

Más ügyfélszolgálati megoldásokhoz képest meglehetősen drága.

A rendszer bevezetése és elsajátítása némi technikai szakértelmet és tanulási időt igényel.

SAP árak

Az árakról érdeklődjön az SAP-nál.

SAP értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1840+ értékelés)

14. SuuportBee

via SupportBee

A SupportBee egy egyszerűsített, e-mail alapú ügyfélszolgálati szoftver, amely segít a vállalkozásoknak hatékonyabban kezelni a támogatási e-maileket. Kiemelten fontos szerepet kap a megosztott beérkező levelek mappa, amelyhez az összes csapattag hozzáférhet, és válaszolhat az ügyfelek kérdéseire.

A SupportBee legjobb funkciói

A jegyrendszer lehetővé teszi az ügyfélkérdések egyszerű szervezését és elosztását.

A CRM-rendszerekkel és projektmenedzsment eszközökkel való integráció javítja a támogatási munkafolyamatot.

Automatikusan rendezi az e-maileket a megadott feltételek alapján, a feladótól a tárgyig.

Az együttműködési funkciók lehetővé teszik, hogy több csapattag is dolgozzon ugyanazon ügyfélkérésen.

A SupportBee korlátai

Egyes felhasználók szerint a keresési funkció lassú lehet, és néha nem annyira intuitív.

Bár alapvető statisztikákat biztosít, hiányoznak belőle az adatelemzéshez szükséges robusztusabb jelentéskészítési funkciók.

SupportBee árak

Startup: 13 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17 USD/hó felhasználónként

SupportBee értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (25+)

15. HiverHQ

via Hiver

A HiverHQ egy robusztus ügyfélszolgálati eszköz, amely közvetlenül a Gmail-fiókjából működik. Könnyen kezelhető e-mailkezelő megoldásként egyszerűsíti a csapatok számára a támogatási e-mailek kezelését és nyomon követését. A HiverHQ lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Gmail felületét elhagyva delegálják, nyomon kövessék és prioritásba sorolják az ügyfelek e-mailjeit.

A HiverHQ legjobb funkciói

E-mailek címkézése és kategorizálása a jobb szervezés és az ügyfélkérdések nyomon követése érdekében

Ütközésérzékelő funkció, hogy elkerülhető legyen, hogy több tag is ugyanarra a kérdésre válaszoljon

Automatizált munkafolyamatok a hatékony e-mail kezeléshez

Részletes elemzési és jelentési funkciók a csapat teljesítményének nyomon követéséhez

Integrálható más népszerű eszközökkel, mint például a Slack, a Trello és a Google Workspace.

A HiverHQ korlátai

Csak a Gmail használatára korlátozódik, ezért nem feltétlenül ideális azoknak a csapatoknak, amelyek más e-mail klienseket használnak.

Nincs beépített élő csevegési vagy telefonos hívási funkciója.

HiverHQ árak

Ingyenes próba elérhető

Lite: 15 dollár havonta

Pro: 39 dollár havonta

Elite: 59 dollár havonta

Egyedi árak kérésre elérhetők 50 felhasználónál többet foglalkoztató vállalkozások számára.

HiverHQ értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)

Kezelje az ügyfelek kéréseit és segítse a támogató csapatokat a ClickUp segítségével

A helpdesk szoftverek az egyik legjobb eszközök az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásának és a problémák megoldásának egyszerűsítéséhez. A felhasználói jegyek létrehozásának automatizálásától az egyes felhasználók tapasztalatainak nyomon követésén át az általános ügyfélszolgálati megközelítés megismeréséig ezek az eszközök felbecsülhetetlen értékűek.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, hogy jobban segíthesse ügyfeleit, és munkafolyamatokat hozhasson létre csapattagjai számára, hogy azok mindig naprakészek legyenek feladataikkal.

A problémák megfelelő csapattaghoz való továbbításához szükséges idő csökkentésétől a személyre szabott felhasználói élmény kialakításáig, eszközeink biztosan segítenek Önnek jobb kapcsolatok kiépítésében az ügyfelekkel. ?