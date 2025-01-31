A 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftver IT-csapatok számára 2025-ben

Az ügyfelek kérdéseire és aggályaira való reagálás a sikeres üzletvitel fontos része. Az értékesítési képviselőként felmerülő termékekkel kapcsolatos kérdések kezelésétől az IT-es esetkezelőként nyújtott megoldásokig több tucatnyi különböző módon támogathatja ügyfeleit. Az egyik leghatékonyabb lehetőség a helpdesk szoftver bevezetése.
Itt részletesebben bemutatjuk, mire kell figyelnie a helpdesk szoftvereknél, és kiemelünk 15 legjobb megoldást. Akár fizetős, akár ingyenes helpdesk szoftvert keres, megtalálja a tökéletes eszközt ügyfelei támogatásához és egy emlékezetes felhasználói élmény megteremtéséhez. ✨
Mit kell keresnie egy ügyfélszolgálati szoftverben?
A helpdesk szoftverek elengedhetetlenek az IT-osztályok, az ügyfélszolgálati csapatok és a felhasználói visszajelzéseket kezelő projektmenedzserek számára. De nem minden eszköz egyforma, különösen, ha nagyvállalatot vezet, amelynek egyedi funkciókra van szüksége, vagy kis csapatot, amely a költségvetést és a szoftverigényeket egyensúlyban tartja. ?️
Íme néhány dolog, ami egy kiváló ügyfélszolgálati szoftvert jellemez:
- Jegyjelentés és nyomon követés: Keressen olyan ügyfélszolgálati eszközöket, amelyek problémakövetési funkciókat kínálnak, így nyomon követheti az ügyfelek élményét attól a pillanattól kezdve, hogy jelzik a problémát, egészen addig, amíg azt sikeresen megoldják.
- Omnichannel támogatás: Semmi sem rosszabb, mint több tucat különböző platformon ugrálni, hogy válaszoljon az ügyfelek kérdéseire. Válasszon olyan ügyfélszolgálati szoftvert, amely többcsatornás támogatást kínál egy platformon.
- Tudásbázis: Központi adatbázis a gyakran feltett kérdésekkel és megoldásokkal, hogy az ügyfelek maguk tudjanak segíteni magukon, anélkül, hogy a támogatási ügynökökre kellene várniuk.
- Automatizálás: Szüntesse meg az ismétlődő feladatok állandó kezelésének akadályát azzal, hogy a helpdesk szoftverrel ezeket a feladatokat elvégezteti.
- Integrációk: Válasszon olyan ügyfélszolgálati szoftvert, amely kompatibilis az Ön által rendszeresen használt egyéb eszközökkel, hogy javítsa az ügyfélélményt.
- Testreszabás: A legjobb eszközök azok, amelyek megfelelnek az Ön egyedi igényeinek. Válasszon olyan szoftvert, amely illeszkedik a munkafolyamataiba.
A 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftver
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a helpdesk szoftvereknél, itt az ideje megnézni az iparág legjobb példáit. A nagyvállalatok számára tervezett fizetős, all-in-one CRM eszközöktől a kisebb vállalkozások és az ingyenes szoftvereket választók számára készült egyszerű, de hatékony opciókig – íme a 15 legjobb helpdesk szoftver, amelyet érdemes kipróbálni. ?
1. ClickUp
A ClickUp leginkább projektmenedzsment eszközként ismert, de ügyfélszolgálati szoftvereink és ügyfélszolgálati menedzsment eszközeink ugyanolyan hatékonyak. Ha visszajelzéseket szeretne gyűjteni ügyfeleitől, használja a ClickUp űrlapnézetét.
Ez a funkció testreszabási lehetőségeket kínál, hogy pontosan azokat az információkat gyűjthesse, amelyekre szüksége van a felhasználók kiszolgálásához.
Gyors és egyszerű módot szeretne kínálni ügyfeleinek a segítségkérés benyújtására? A ClickUp Help Desk Ticket Template segít Önnek. Hat állapot segítségével nyomon követheti a helpdesk jegy előrehaladását a beérkezés pillanatától a megoldásig. Az egyéni nézetek lehetővé teszik a jegyek prioritásainak meghatározását és szükség szerint azok eskalálását.
A ClickUp legjobb funkciói
- A projektmenedzsment területek széles skálája – beleértve a jelölőnégyzeteket, címkéket, rövid és hosszú szövegeket – megkönnyíti az összes típusú információ összegyűjtését űrlapok segítségével.
- Automatikusan létrehozza a feladatokat az űrlapokból, racionalizálva a munkafolyamatokat.
- Hozzon létre egyéni címkéket a helpdesk jegyek rendszerezéséhez, és adjon hozzá prioritási címkét a sürgős jegyek kezeléséhez.
- A kiterjedt testreszabási lehetőségek révén az űrlapok valóban egyediak lesznek, és pontosan azokat az információkat tükrözik, amelyekre szüksége van.
- A biztonsági és adatvédelmi funkciók gondoskodnak az adatok biztonságáról, és megfelelnek a GDPR, a PCI DSS Service Provider Level 1 és a CCPA megfelelőségi előírásoknak.
A ClickUp korlátai
- Az űrlapnézet nem elérhető az ingyenes csomagban.
- Egyesek úgy érezték, hogy a számos funkció miatt a tanulási görbe magas volt.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. TeamSupport
A TeamSupport ügyfélszolgálati szoftvereszközöket kínál, amelyekkel jobban megértheti ügyfeleit és megadhatja nekik a szükséges támogatást. Megoldásaik között szerepel az értékesítési és marketingcsapatok számára készült élő csevegés, valamint az egyedi adatelemzés. ??
A TeamSupport legjobb funkciói
- A beépített ügyfél-elégedetlenségi index eszközök segítenek nyomon követni és megelőzni az ügyfélvesztést.
- Integrálható ügyfélszolgálati és csapatmunkát segítő eszközökkel, többek között a Slackkel, a Salesforce-szel, a JIRA-val, a HubSpot-tal és az Azure DevOps-szal.
- A termékadatbázis legfontosabb funkciói lehetővé teszik az ügyféladatok és termékek nyomon követését jegy szinten, így a támogató csapatok gyorsabban tudnak megoldást találni és tájékozottan követni a problémákat.
A TeamSupport korlátai
- Nincs ingyenes próba
- A jegy automatizálási szabályok csak egyszer futnak le egy jegyen, hogy elkerüljék a hurkokat, de ez azt jelenti, hogy több szabályt kell manuálisan megírni a bonyolultabb ügyfélszolgálati jegyek kezeléséhez.
- Más ügyfélszolgálati eszközökhöz képest nem rendelkezik robusztus projektmenedzsment megoldásokkal.
TeamSupport árak
- Essential Support: 49 USD/hó ügynökönként
- Vállalati támogatás: 69 USD/hó ügynökönként
- Teljes ügyfélszolgálati csomag: 119 USD/hó ügynökönként
TeamSupport értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (840+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (830+ értékelés)
3. Deskpro
A Deskpro egy all-in-one támogatási szoftver, amely egy helyen központosítja az ügyféladatokat és a segítségkéréseket – függetlenül attól, hogy az ügyfél hol jelenti be a problémát. A beépített élő csevegés és az omnichannel támogatás lerövidíti a problémák megoldásához és a kérdések megválaszolásához szükséges időt. Ezenkívül automatizálhatja a jegyek továbbítását és az incidenskezelési protokollokat, hogy kezelje az ügyfelek problémáit és racionalizálja a belső munkafolyamatokat.
A Deskpro legjobb funkciói
- Vegye kézbe az irányítást a helyszíni funkciókkal, és tárolja adatait saját szerverinfrastruktúráján, vagy válassza a felhőalapú opciót, és tárolja adatait az egyik adatközpontjukban.
- Az önkiszolgáló platform megkönnyíti a segítségnyújtó központ tudásbázisának létrehozását, ahol az ügyfelek válaszokat kaphatnak a gyakran ismételt kérdésekre és megoldhatják a gyakori problémákat.
- Teljesen testreszabható, hogy olyan jegyrendszert fejlesszen ki, amely egyszerűsíti az ügyfélélményt és javítja az ügyfélelégedettséget.
A Deskpro korlátai
- A szerverekkel még nem annyira jártas felhasználóknak van egy tanulási görbéjük, ami azt jelenti, hogy az új IT-alkalmazottaknak további támogatásra lehet szükségük a rendszer beüzemeléséhez és üzemeltetéséhez.
- A CRM szoftver néha hibás volt, de a segítségnyújtó központ gyorsan reagál.
Deskpro árak
- Csapat: 29 USD/hó ügynökönként Professzionális: 59 USD/hó ügynökönként
- Vállalati: 99 USD/hó ügynökönként
Deskpro értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
4. Zoho Desk
A Zoho Desk célja, hogy megkönnyítse az ügyfélszolgálatot, miközben növeli a termelékenységet és emlékezetes kapcsolatokat alakít ki a végfelhasználókkal. Akár nagy támogató csapatokat, akár kisvállalkozást vezet, ez a helpdesk-megoldás különböző kommunikációs csatornákon keresztül kezeli a jegyeket és az ügyfélszolgálati kéréseket.
A több részlegre kiterjedő funkcionalitás különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek minden részleghez vagy különböző márkákhoz egyedi IT-támogatásra van szükségük. ?
A Zoho Desk legjobb funkciói
- A felhasználóbarát és intuitív felületnek köszönhetően minden csapattag könnyen megtanulhatja a használatát, és gyorsan kezelheti a támogatási jegyeket.
- A beépített AI-eszközök, köztük a chatbot, a hangulatelemzés és a válaszasszisztens, betekintést nyújtanak a csapat tagjainak, hogy a lehető legjobb segítséget nyújthassák.
- A jegyekkel kapcsolatos tevékenységek változásairól szóló azonnali értesítések és a testreszabható munkamódok javítják az IT ügyfélszolgálat termelékenységét.
A Zoho Desk korlátai
- A funkciók nagy száma miatt időt és energiát kell fordítania arra, hogy megtanulja, hogyan tudja a legjobban kihasználni az eszközt a vállalat igényeinek kielégítésére.
- Az API-n keresztül létrehozott jegyekre korlátozások vonatkoznak, ami nagyobb vállalkozások számára kihívást jelenthet.
Zoho Desk árak
- Standard: 20 USD/hó felhasználónként
- Professional: 35 USD/hó felhasználónként Enterprise: 50 USD/hó felhasználónként
Zoho Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 4700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
5. Help Scout
A Help Scout egyszerűsített megközelítést kínál a helpdesk szoftver megoldásokhoz. A munkafolyamat-automatizáló eszközök, tudásközpontok és megosztott beérkező levelek segítségével könnyebb, mint valaha kapcsolatba lépni a felhasználókkal és javítani az ügyfélkapcsolatokat.
A Help Scout legjobb funkciói
- A valós idejű ügyfélszolgálati menedzsment szoftver segítségével perceken belül megoldhatja ügyfelei problémáit.
- Könnyedén megtekintheti a felhasználói profilokat az ügyféladatbázisban, beleértve a korábbi beszélgetéseket és a webhely előzményeit, így az IT-támogatási csapata teljes mértékben kielégítheti a szolgáltatási igényeket.
- Használja a jelentéskészítő funkciókat a csapat teljesítményének és az ügyfelek elégedettségének nyomon követéséhez egy egyszerű önkiszolgáló portálon keresztül.
A Help Scout korlátai
- A Mailbox API sebességkorlátozott, és minden felhasználó beleszámít a maximális értékbe, ami azt jelenti, hogy a használatot szigorúbban kell kezelnie, mint más eszközök esetében.
- Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a tudásplatform elrendezése intuitívabb lehetne a szolgáltatási kérelmek esetében.
Help Scout árak
- Standard: 20 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 40 USD/hó felhasználónként
- Pro: 65 USD/hó felhasználónként
Help Scout értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
Nézze meg a Help Scout legjobb alternatíváinak listáját
6. Salesforce Service Cloud
A Salesforce egy világszerte ismert CRM, és Service Cloud néven ismert ügyfélszolgálati platformja a vállalkozások ügyfélszolgálatának racionalizálását célozza. Főbb jellemzői közé tartozik az intelligens automatizálás a költségek csökkentése és a munkafolyamatok javítása érdekében, valamint az incidenskezelés az ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos főbb kockázatok nyomon követése érdekében. ✍️
A Salesforce Service Cloud legjobb funkciói
- A beépített generatív mesterséges intelligencia segít csökkenteni a problémamegoldási időt, és növelni a csapat teljesítményét és a KPI-ket.
- Az omnichannel ügyfélszolgálati jegyrendszer minden ügyfélkérést egy könnyen kezelhető platformon összegyűjt, függetlenül attól, hogy az ügyfél hol kért segítséget – legyen az call center, közösségi média bejegyzés vagy e-kereskedelmi csatorna.
- A távoli segítségnyújtás és az eskalációs eszközök lehetővé teszik a gyors reagálást a self-service portálon bármely szolgáltatási szinten beérkező kérésekre.
A Salesforce Service Cloud korlátai
- A helpdesk szoftverek számos funkciója kiegészítő, vagy korlátozott, ami a szervezet igényeitől függően megnöveli az eszköz költségét.
- A navigáció más ügyfélszolgálati eszközökhöz képest bonyolultabb lehet, ami magasabb tanulási görbét eredményez.
Salesforce Service Cloud árak
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Professional: 75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Korlátlan: 300 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Salesforce Service Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!
7. ServiceNow
A ServiceNow egy IT-szolgáltatáskezelő (ITSM) eszköz, amely segít a vállalkozásoknak nyomon követni a jegyeket és olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek megoldják az ügyfelek problémáit és teljesítik a vállalat céljait. Ez az egyik legjobb ügyfélszolgálati szoftver, amely felhőalapú ügyfélszolgálattal rendelkezik, így nem kell aggódnia a szerverek karbantartása vagy a bonyolult hosting problémák kezelése miatt.
Az eszköz szolgáltatásasztali automatizálást kínál, hogy csökkentse a csapatának az ismétlődő feladatok elvégzéséhez szükséges időt, valamint betekintést nyújt az IT-eszközök kezelésébe. Így Ön az ügyfelei kiszolgálására koncentrálhat.
A ServiceNow legjobb funkciói
- A valós idejű jelentések és irányítópultok segítségével kezelheti a készleteket, válaszolhat az ügyfelek kérdéseire, és egyszerűsítheti a jegykezelő rendszert az összes részlegen, hogy javítsa az ügyfélszolgálatot.
- Az automatikus prioritásmeghatározás és feladatkiosztás csökkenti a munkafolyamat lépéseinek számát, így gyorsabbá válik a válaszidő.
- Az IT-platform irányítópultja az összes adatot és információt egy helyen tárolja, hogy elősegítse az együttműködést és ösztönözze a munkavállalók elkötelezettségét.
- Használja a praktikus szolgáltatási szintű megállapodás (SLA) kezelési emlékeztetőket és értesítéseket, hogy mindig kézben tartsa az ügyfél-elégedettséget.
A ServiceNow korlátai
- Ez nem egy teljes értékű CRM- és projektmenedzsment-eszköz, ezért más eszközökkel kombinálva kell használnia.
- Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a jelentési funkciók lehetnének robusztusabbak az ügyfélszolgálat számára.
ServiceNow árak
- Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy üzleti igényeinek megfelelő egyedi árajánlatot készítsünk Önnek!
ServiceNow értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)
8. Zendesk
A Zendesk az egyik legnagyobb név az ügyfélszolgálati támogatás terén. Az ügyfélkapcsolatok személyre szabására tervezett platform ötvözi az AI funkcionalitást, a valódi emberi üzenetküldést és a termelékenységet növelő eszközöket, hogy segítsen Önnek a munkaerő kezelésében és az ügyfelekkel való kapcsolattartásban. ?
A Zendesk legjobb funkciói
- Az intelligens útválasztás automatizálja a feladatokat, a felhasználókat a csapatában a megfelelő ügyfélszolgálati munkatárshoz irányítja, vagy egy önkiszolgáló portálra tereli őket, ahol gyors válaszokat kapnak a gyakori kérdésekre.
- A beépített jelentéskészítő és elemző eszközökkel betekintést nyerhet tudásmenedzsment rendszerébe.
- Az iOS és Android mobilalkalmazásokkal, valamint a webes eszközökkel való integráció révén az önkiszolgáló portált bárhol használhatja, más termelékenységi eszközeivel együtt.
- Használja a webes widgetet, hogy közvetlenül a céloldalaira ágyazza be az üzenetküldő eszközt, vagy használja az Agent Workspace-t, hogy egyetlen jeggyel kezelje az összes csatornát.
- A széles körben használt jegyrendszer megkönnyíti a képzést.
A Zendesk korlátai
- Az egyéni nézetek nem exportálhatók egyik felhasználóról a másikra, vagyis minden felhasználó számára manuálisan kell újra létrehoznia őket.
- Egyes felhasználók úgy találták, hogy a segítségnyújtás más ügyfélszolgálati szoftverekhez képest hosszabb időt vett igénybe vagy bonyolultabb volt, mint várták.
Zendesk árak
- Suite Team: 49 USD/hó ügynökönként
- Suite Growth: 79 USD/hó ügynökönként
- Suite Professional: 99 USD/hó ügynökönként
- Suite Enterprise: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
Zendesk értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3600 értékelés)
9. Spiceworks
A Spiceworks felhőalapú ügyfélszolgálati megoldást kínál, így nem kell időt fordítania a szerverek felépítésére és karbantartására. A monitorok, értesítések és egyedi jegyopciók segítségével testre szabhatja ezt a megoldást ügyfélkezelési céljainak megfelelően.
Növelje ügyfelei elégedettségét a Spiceworks intuitív jegyrendszerével és ügyfélszolgálati megoldásával.
A Spiceworks legjobb funkciói
- Az egyedi IT-technológiai rendszer segítségével szervezete egy helpdesk jegyrendszerré alakul, amely könnyen kezelhető, függetlenül attól, hogy két ügyfélszolgálati ügynöke van, vagy több száz.
- Az egyszerű ügyfélszolgálati felület segítségével könnyedén segíthet ügyfeleinek, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.
- Használja a nyomonkövető eszközt, hogy betekintést nyerjen, és építse be azokat a szolgáltatási tapasztalatába egy zökkenőmentesebb ügyfélszolgálati rendszer érdekében.
A Spiceworks korlátai
- Néhány nagyobb vállalat felhasználói úgy érezték, hogy az eszköz nem elég fejlett, és további funkciók bevezetése előnyös lenne.
- A munkaterület korlátozott szerepköröket kínál, ami nagyobb, szétszórtabb csapatok számára kihívást jelent.
Spiceworks árak
- Ingyenes minden felhasználó számára
Spiceworks értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (540+ értékelés)
10. LiveAgent
A LiveAgent egy ügyfélszolgálati szoftver, amelynek célja, hogy az ügyfelekkel való interakciókat egyszerűvé tegye. Számos funkcióval és nyomonkövetési képességgel rendelkezik, így könnyen kezelheti az ügyfelek kéréseit, továbbíthatja a problémákat és megoldásokat kínálhat.
A fejlett jegyrendszer minden kérést egy univerzális beérkező levelek mappába küld, így platformok közötti váltás nélkül tekintheti meg és válaszolhat rájuk. ?
A LiveAgent legjobb funkciói
- Több mint 200 integráció, beleértve a Zapier, Magento, WordPress és Mailchimp szoftvereket.
- 130 jegykezelési funkcióval rendelkezik, például fórumokkal, élő csevegéssel és tudásbázis-cikkekkel.
- A felhasználói felület testreszabható, így az Ön vállalkozásának igényeihez igazíthatja, például válaszokhoz egyéni mezőket adhat hozzá, vagy állapot, forrás, címkék vagy feladatok szerint szűrhet.
A LiveAgent korlátai
- Egyes felhasználók úgy találták, hogy az automatikus válaszok továbbfejleszthetők lennének a jegyrendszerükben.
- Más felhasználók úgy érezték, hogy jól jönne nekik egy bemutató, amely bemutatja a szoftver kiterjedt funkcióit, mivel azok nagyon sokfélék.
LiveAgent árak
- Kicsi: 9 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)
- Közepes: 29 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)
- Nagy: 49 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)
- Vállalati: 69 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)
LiveAgent értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
11. Jira
A Jira egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amelyet elsősorban hibajelentések, problémák nyomon követésére és agilis projektmenedzsmentre használnak. Az idő múlásával sok vállalkozás kezdte el használni a Jirát ügyfélszolgálati eszközként, mivel rugalmas és könnyen integrálható más alkalmazásokkal.
A Jira legjobb funkciói
- Testreszabható munkafolyamatok, hogy a szoftvert a csapata igényeihez igazítsa
- Hatékony keresőfunkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálják a legutóbbi vagy korábbi jegyeket.
- Számos kiegészítő áll rendelkezésre a Jira szolgáltatási pultjának funkcionalitásának bővítéséhez.
- Könnyen integrálható más Atlassian termékekkel a zökkenőmentes termelékenység érdekében.
A Jira korlátai
- Az eszköz összetettsége miatt előfordulhat, hogy időbe telik a megtanulása és az alkalmazkodás hozzá.
- További bővítmények beszerzésével drágább, mint más alternatívák.
Jira árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Jira-nál.
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (5270+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 13 200 értékelés)
12. ProProfs Helpdesk
A ProProfs Help Desk egy funkciókban gazdag ügyfélszolgálati eszköz, amely mára átfogó ügyfélszolgálati megoldássá fejlődött. Megosztott beérkező levelek mappával rendelkezik, amely a különböző csatornákról érkező ügyfélkérdéseket egy helyen gyűjti össze, egyszerűsítve ezzel a támogatási folyamatot.
A ProProfs Help Desk legjobb funkciói
- Közös beérkező levelek mappa, amely lehetővé teszi a csapatok számára a zökkenőmentes együttműködést és az ügyfelek kérdéseinek megoldását
- Beépített tudásbázis, amely csökkenti a beérkező jegyek számát és javítja az ügyfelek önkiszolgálását.
- Egyszerű jelentéskészítés és nyomon követés, amely segít a feletteseknek a csapat teljesítményének figyelemmel kísérésében
- Számos más szoftvereszközzel integrálható, így különböző munkafolyamatokban is könnyen használható.
ProProfs Help Desk korlátozások
- A mobilalkalmazások nem olyan robusztusak, mint a desktop verziók
- A felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerjék a felületet.
ProProfs Help Desk árak
- Ingyenes
- Fizetős: 20 USD/hó felhasználónként
ProProfs Help Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)
13. SAP
Az SAP Customer Experience (korábban SAP C/4HANA) egy olyan szoftver, amely különböző ügyfélélmény-megoldásokat integrál, így alkalmas az ügyfélszolgálat kezelésére. Az SAP testreszabható opciókat kínál különböző iparágak és vállalatméretek számára.
Az SAP legjobb funkciói
- Valós idejű ügyfél-információkat nyújt, hogy jobban megérthesse ügyfeleit és személyre szabott szolgáltatást nyújthasson.
- Átfogó CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) platformot kínál, amely integrálja az értékesítési, szolgáltatási és marketing megoldásokat.
- Omnichannel ügyfélszolgálati élményt nyújt, beleértve az e-mailt, a telefont, a csevegést és a közösségi médiát.
- Könnyen integrálható az SAP csomag többi eszközével
Az SAP korlátai
- Más ügyfélszolgálati megoldásokhoz képest meglehetősen drága.
- A rendszer bevezetése és elsajátítása némi technikai szakértelmet és tanulási időt igényel.
SAP árak
Az árakról érdeklődjön az SAP-nál.
SAP értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (1840+ értékelés)
14. SuuportBee
A SupportBee egy egyszerűsített, e-mail alapú ügyfélszolgálati szoftver, amely segít a vállalkozásoknak hatékonyabban kezelni a támogatási e-maileket. Kiemelten fontos szerepet kap a megosztott beérkező levelek mappa, amelyhez az összes csapattag hozzáférhet, és válaszolhat az ügyfelek kérdéseire.
A SupportBee legjobb funkciói
- A jegyrendszer lehetővé teszi az ügyfélkérdések egyszerű szervezését és elosztását.
- A CRM-rendszerekkel és projektmenedzsment eszközökkel való integráció javítja a támogatási munkafolyamatot.
- Automatikusan rendezi az e-maileket a megadott feltételek alapján, a feladótól a tárgyig.
- Az együttműködési funkciók lehetővé teszik, hogy több csapattag is dolgozzon ugyanazon ügyfélkérésen.
A SupportBee korlátai
- Egyes felhasználók szerint a keresési funkció lassú lehet, és néha nem annyira intuitív.
- Bár alapvető statisztikákat biztosít, hiányoznak belőle az adatelemzéshez szükséges robusztusabb jelentéskészítési funkciók.
SupportBee árak
- Startup: 13 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17 USD/hó felhasználónként
SupportBee értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (25+)
15. HiverHQ
A HiverHQ egy robusztus ügyfélszolgálati eszköz, amely közvetlenül a Gmail-fiókjából működik. Könnyen kezelhető e-mailkezelő megoldásként egyszerűsíti a csapatok számára a támogatási e-mailek kezelését és nyomon követését. A HiverHQ lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Gmail felületét elhagyva delegálják, nyomon kövessék és prioritásba sorolják az ügyfelek e-mailjeit.
A HiverHQ legjobb funkciói
- E-mailek címkézése és kategorizálása a jobb szervezés és az ügyfélkérdések nyomon követése érdekében
- Ütközésérzékelő funkció, hogy elkerülhető legyen, hogy több tag is ugyanarra a kérdésre válaszoljon
- Automatizált munkafolyamatok a hatékony e-mail kezeléshez
- Részletes elemzési és jelentési funkciók a csapat teljesítményének nyomon követéséhez
- Integrálható más népszerű eszközökkel, mint például a Slack, a Trello és a Google Workspace.
A HiverHQ korlátai
- Csak a Gmail használatára korlátozódik, ezért nem feltétlenül ideális azoknak a csapatoknak, amelyek más e-mail klienseket használnak.
- Nincs beépített élő csevegési vagy telefonos hívási funkciója.
HiverHQ árak
- Ingyenes próba elérhető
- Lite: 15 dollár havonta
- Pro: 39 dollár havonta
- Elite: 59 dollár havonta
- Egyedi árak kérésre elérhetők 50 felhasználónál többet foglalkoztató vállalkozások számára.
HiverHQ értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (800+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)
Kezelje az ügyfelek kéréseit és segítse a támogató csapatokat a ClickUp segítségével
A helpdesk szoftverek az egyik legjobb eszközök az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásának és a problémák megoldásának egyszerűsítéséhez. A felhasználói jegyek létrehozásának automatizálásától az egyes felhasználók tapasztalatainak nyomon követésén át az általános ügyfélszolgálati megközelítés megismeréséig ezek az eszközök felbecsülhetetlen értékűek.
Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, hogy jobban segíthesse ügyfeleit, és munkafolyamatokat hozhasson létre csapattagjai számára, hogy azok mindig naprakészek legyenek feladataikkal.
A problémák megfelelő csapattaghoz való továbbításához szükséges idő csökkentésétől a személyre szabott felhasználói élmény kialakításáig, eszközeink biztosan segítenek Önnek jobb kapcsolatok kiépítésében az ügyfelekkel. ?