11 jegyrendszer szoftver IT-csapatok számára 2025-ben

Mi az a jegykezelő szoftver?

A jegyrendszer-szoftver egy számítógépes program, amelynek célja a megkeresések, feladatok és szolgáltatások nyomon követése. Rendszeres módszert kínál az ügyfélszolgálati kérelmek és a technikai támogatási kérdések kezelésére a problémák nyomon követése és megoldása révén. Ez a típusú alkalmazás olyan funkciókkal rendelkezik, mint a jegyek kategorizálása, automatikus továbbítás, valós idejű frissítések, értesítési beállítások és részletes jelentési mutatók.

Mit kell keresnie a jegyértékesítő szoftverben?

Az IT-csapatok jegyrendszer-szoftvereket használnak a különböző ügyfélkérések és technikai problémák feldolgozásához. A tökéletes jegyrendszer-szoftver keresésekor több fontos funkciót és szempontot is figyelembe kell venni:

Könnyű használat: Keressen olyan szoftvert, amely felhasználóbarát és intuitív.

Jegykezelés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver rendelkezik olyan funkciókkal, mint a jegykiosztás, a prioritások meghatározása és az állapotkövetés.

Automatizálás: Keressen automatizálási lehetőségeket az ismétlődő feladatok, például a jegyek továbbítása és eskalálása egyszerűsítéséhez.

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Testreszabhatóság és skálázhatóság: A testreszabhatóságra azért van szükség, hogy az adott munkafolyamatokhoz és követelményekhez igazodjon, különösen a növekedés során.

Integráció : A szoftvernek illeszkednie kell a meglévő e-mail, CRM vagy projektmenedzsment platformjaihoz.

Jelentések és elemzések: Az átfogó jelentésekhez való hozzáférés segít felmérni a csapat teljesítményét, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és javítani az általános hatékonyságot.

Biztonság: Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel az iparági szabványoknak, és adat titkosítást és biztonságos felhasználói hozzáférést kínál.

Mobil hozzáférhetőség: A mobil hozzáférhetőség lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy bárhonnan nyomon kövessék a jegyeket.

Ügyfélszolgálat: Megbízható ügyfélszolgálat rendelkezésre állása döntő fontosságú lehet, ha problémák merülnek fel.

Ha ezeket a tényezőket szem előtt tartja és összehasonlítja a különböző jegyrendszereket, megtalálhatja a legmegfelelőbbet az IT-csapatának vagy a támogató csapatának. ?

A 11 legjobb jegykezelő szoftver

Az IT- vagy ügyfélszolgálati csapatok gyorsan változó világában a jegykezelő rendszerrel lehet előnyt szerezni. A zökkenőmentes ügyfélszolgálati jegykezelő rendszerek iránti igény még soha nem volt ilyen nagy.

Az alábbiakban megtalálja a 2024-ben használható 11 legjobb jegykezelő szoftver listáját. Ezek a jegykezelő rendszerek igazi kincsek, amelyekkel ügyfélszolgálati csapata még hatékonyabbá válhat.

Testreszabhatja a ClickUp űrlapot ügyfélszolgálati célokra úgy, hogy a kívánt mezőket az űrlapra húzza.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere átfogó megoldást kínál, amely lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy valós időben kezeljék az ügyfelek kérdéseit.

A csapatok a ClickUp Forms segítségével hozhatnak létre felvételi mezőket. Az ügyfelek válaszait automatikusan nyomon követhető feladatokká alakítjuk át. A standard űrlapok, mint például a ClickUp Help Desk jegyrendszer sablonja, segítenek csökkenteni a válaszadási időt és javítani az ügyfélélményt.

A sablon tartalmaz egyedi állapotokat, például „Nyitott” és „Folyamatban”, amelyekkel nyomon követhető a jegy előrehaladása, valamint egyedi mezőket, amelyek megkönnyítik a támogató csapatok számára a kategorizálást.

A hat különböző nézet segítségével hatékonyan szervezheti a jegykategóriákat, prioritásokat és egyebeket a desk szoftverrel. A sablon emellett olyan funkciók révén is javítja a projektmenedzsmentet, mint a címkézés, az automatikus emlékeztetők és a fájlmellékletek.

A ClickUp Forms segítségével további mezők adhatók hozzá, hogy rögzíthesse a csapatának szükséges adatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi jegyállapotokat a támogatási jegyek nyomon követéséhez, például Nyitott, Törölve, Folyamatban, Felfüggesztve és Eskalálva. A felhasználók értesítést kaphatnak, amikor a jegy állapota megváltozik.

Automatizálja a támogatási kéréseket, és hozzon létre űrlapokat a csapata számára, ami különösen hasznos nagy jegymennyiség esetén.

A ClickUp megfelel a GDPR, a PCI DSS szolgáltatói szint 1 és a CCPA megfelelőségi előírásoknak.

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkciót kínál, de a tanulási görbe magas lehet, és egyesek számára kihívást jelenthet.

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a űrlap megtekintését.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Deskpro

via Deskpro

A Deskpro egy felhőalapú szolgáltatáskezelő eszköz, amely számos kiemelkedő funkcióval rendelkezik. Többcsatornás támogatása az e-mailekből, csevegésekből, közösségi médiából és egyéb forrásokból érkező összes ügyfélkérdést egyetlen központi platformon és IT jegyrendszeren egyesíti.

Egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlan.

A Deskpro kiváló megoldás több csapat együttműködéséhez. Az ügyfélszolgálati csapatok, a belső támogató csapatok és az értékesítési csapatok egyaránt kihasználhatják a Deskpro automatizált kommunikációs és feladatkezelési funkcióit.

A csapatok integrációkat is létrehozhatnak olyan platformokkal, mint a Google Suite, a Slack és a Trello. További integrációk érhetők el a Zapier segítségével.

A Deskpro legjobb funkciói

Az ügyfelek bármikor válthatnak a felhőalapú és a helyszíni telepítés között.

A világszerte elhelyezkedő több adatközpont biztosítja az adatok biztonságát.

Az intuitív felület megkönnyíti az ügyfelek számára, hogy saját maguk találjanak megoldásokat.

A Deskpro korlátai

A csapatoknak fizetniük kell az olyan kiegészítő szolgáltatásokért, mint az új munkatársak beillesztése, az ügynökök képzése és az ügynökök tanúsítása.

Az integrációk nehézségeket okozhatnak a támogatási jegyrendszerben.

Deskpro árak

Csapat: 29 USD ügynökönként/hónapban

Professzionális: 59 USD ügynökönként/hónapban

Vállalati: 99 USD ügynökönként/hónapban

Deskpro értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (35+ értékelés)

3. Intercom

via Intercom

Az Intercom egy ügyfélszolgálati szoftver, amely lenyűgöző, kategóriájában a legjobb funkciókkal rendelkezik. Kiemelkedő erősségei közé tartozik az élő csevegési funkció. A csevegőrobotok valós idejű interakciót tesznek lehetővé az ügyfelekkel, válaszolnak a kérdésekre és azonnali támogatást nyújtanak.

A szolgáltatási pult jegyrendszereinek intuitív súgója önkiszolgáló lehetőségeket kínál a felhasználóknak.

Az Intercom fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciói értékes betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe és az ügyintézők teljesítményébe, és fontos teljesítménymutatókat biztosítanak. A különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja egyszerűsíti az IT-kezelést, így sokoldalú és alkalmazkodó megoldásként szolgál minden méretű vállalkozás számára.

Az Intercom legjobb funkciói

A Fin, az Intercom mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotja segít az incidenskezelés egyszerűsítésében.

Csökkenti a csapatok adminisztratív feladatait, lehetővé téve számukra, hogy hozzáadott értéket teremtsenek ügyfélszolgálati tevékenységükhöz.

Könnyen skálázható támogatás az ügyfélélmény vagy a végfelhasználó élményének befolyásolása nélkül

Az Intercom korlátai

Egyes felhasználók a felületet kissé nehézkesnek találták más jegyrendszerekhez képest.

A felhasználók jelezték, hogy az árképzési rendszer nehezen érthető.

Intercom árak

Starter: 74 USD/hó

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Intercom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2750+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (950+ értékelés)

4. Zoho Desk

via Zoho Desk

A Zoho Desk egy sor figyelemre méltó funkcióval rendelkezik, amelyek a jegykezelő rendszerek piacának egyik legnépszerűbb szereplőjévé teszik. Többcsatornás jegykezelő rendszere különböző csatornákról gyűjti össze az ügyfelek kérdéseit.

A platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense, Zia, intelligens javaslatokkal és automatizált válaszokkal növeli az ügyintézők termelékenységét, gyorsítva a kérdések megoldását. A Zoho Desk testreszabható tudásbázisa lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önállóan találjanak megoldásokat.

Ez csökkenti a támogató csapat munkaterhelését és növeli az ügyfelek elégedettségét. A több mint 100 beépített, előre definiált jelentés segítségével a vállalkozások értékes betekintést nyerhetnek az ügyfelek trendjeibe és az ügyintézők teljesítményébe a jegyrendszer szoftveren keresztül.

A Zoho Desk legjobb funkciói

A vállalat hisz a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítésében, amely lehetővé teszi az ügyfelek elégedettségi értékelésének nyomon követését.

A prediktív intelligencia segítségével könnyen megoldhatja az ügyfelek problémáit, még mielőtt azok felmerülnének.

Az árak tartalmazzák a támogatási jegyrendszer gyors integrálásához szükséges beállítási díjakat is.

A Zoho Desk korlátai

A jegyrendszer korlátozott testreszabási lehetőségei és integrációi

Az e-mail formázási funkciók hiánya megnehezítheti a támogatási jegyek kezelését.

Zoho Desk árak

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2050+ értékelés)

5. Zendesk

via Zendesk

A Zendesk, az ügyfélszolgálati szoftverek úttörője, figyelemre méltó funkciókkal büszkélkedhet, amelyek megerősítik pozícióját a világszerte működő vállalkozások számára kínált elsőrangú megoldásként. Omnichannel támogatása különböző csatornákról gyűjti össze az ügyfelek interakcióit.

A Zendesk jegyrendszere intelligens útválasztással és automatizálással rendelkezik, egyszerűsíti a jegyek kezelését, lehetővé téve a problémák hatékony és gyors megoldását, ami növeli az ügyfelek elégedettségét. Az ügyintézők a kódos és kód nélküli integrációs lehetőségeknek köszönhetően az ügyfélút bármely pontján bevihetik az ügyfél adatait.

A Zendesk kiterjedt integrációs piactere zökkenőmentes összeköttetést biztosít más fontos üzleti eszközökkel, növelve az általános termelékenységet és az együttműködést az asztali jegyrendszerben.

Végül, a testreszabható tudásbázis és az önkiszolgáló portál segítségével az ügyfelek önállóan megtalálhatják a kérdéseikre adott válaszokat, ami lehetővé teszi a támogató csapat számára, hogy más területeken teremtsen értéket.

A Zendesk legjobb funkciói

Több mint 1000 integrációt támogat a támogatási jegyek kezeléséhez.

Robusztus elemzési műszerfalak már a csomagban megtalálhatók

Erős támogatást és képzést kínál az ügyfélszolgálati ügynökök számára.

A Zendesk korlátai

Drágább, mint a listánkon szereplő néhány másik lehetőség.

Aggodalmak merültek fel a Zendesk belső ügyfélszolgálatával kapcsolatban.

A Desk jegyrendszer kisvállalkozások számára túlzottan bonyolult lehet.

A Zendesk árai

Suite Team: 69 USD ügynökönként/hónapban

Suite Growth: 115 USD ügynökönként/hónapban

Suite Professional: 149 USD ügynökönként/hónapban

Suite Enterprise Plus: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3675+ értékelés)

6. ProProfs Help Desk

A ProProfs Help Desk a jegykezelő szoftverek területén elismert vezető szerepet tölt be. A vállalat több mint 100 éve létezik, és erősen hisz a kiváló ügyfélszolgálatban. A támogatási szolgáltatások a nap 24 órájában elérhetők.

A Help Desk platform úgy lett kialakítva, hogy hasonlóan működjön a Gmailhez, ami megkönnyíti a bevezetést. A platform jegykezelő, csevegő, ügyfél-felmérő és tudásbázis eszközöket tartalmaz egy egyablakos ügyfélszolgálati megoldásként.

A csapatok testreszabhatják a munkafolyamatokat, hogy azok pontosan megfeleljenek az igényeiknek. A ProProfs Help Desk integrálható marketingplatformokkal, CRM-platformokkal és projektmenedzsment-platformokkal.

A ProProfs Help Desk legjobb funkciói

Egyszerű, könnyen érthető ügyfélszolgálati felület

Az ügyfélszolgálat chat, e-mail és telefonon elérhető a nap 24 órájában.

A tudásbázis akár 80%-kal csökkenti a jegyek számát.

A ProProfs Help Desk korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek a támogatási jegyekhez

Nincs mobilalkalmazás.

ProProfs Help Desk árak

30 USD/felhasználó/hónap

ProProfs Help Desk értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

7. HappyFox Help Desk

via HappyFox

A HappyFox intuitív ügyfélszolgálati jegyrendszert kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan nyomon kövessék és kezeljék az ügyfelek különböző csatornákon keresztül érkező kérdéseit.

A HappyFox rendelkezik egy tudásbázis-építővel, így csapata szervezett, kereshető GYIK-adatbázisokat hozhat létre. Imádjuk ezt a funkciót, mert lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy önállóan találjanak meg válaszokat, csökkentve ezzel a támogatási ügynökök munkaterhelését, miközben növeli az ügyfelek elégedettségét.

A jegyrendszer robusztus jelentési és elemzési funkciókkal rendelkezik, amelyek értékes betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe és az ügyfél-trendekbe. Ezenkívül a HappyFox integrációja a népszerű üzleti eszközökkel egységes ökoszisztémát hoz létre.

Azok számára, akik átfogó ügyfélszolgálati megoldást keresnek, amely hatékony jegyrendszerrel, automatizálással, tudásbázissal és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, a HappyFox kiváló választás. ?

A HappyFox legjobb funkciói

Minden árazási terv korlátlan számú postafiókot és jegyet kínál.

Integrálható a Slack és a Microsoft Teams alkalmazásokkal a belső támogatás kezeléséhez.

A beérkező jegyek különböző kategóriákba sorolhatók

A HappyFox korlátai

Az ügyfelek kedvelték a kezdeti bevezetési folyamatot, de szerintük hiányzott a jegyrendszer kiegészítő támogatása.

Az intelligens szabályok és automatizálások nem konfigurálhatók úgy, hogy több műveletet is magukban foglaljanak.

HappyFox árak

Mighty: 39 dollár ügynökönként/hónapban

Fantasztikus: 59 dollár ügynökönként/hónapban

Vállalati: 79 USD ügynökönként/hónapban

Enterprise Plus: 99 USD ügynökönként/hónapban

HappyFox értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (125+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

8. Help Scout

via Help Scout

A Help Scout számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek miatt kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kiemelkedő ügyfélszolgálatot kívánnak nyújtani. Megosztott beérkező levelek mappája központosítja az összes ügyfélkérdést a különböző csatornákról, ami zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé a támogatási ügynökök között és hatékony jegyek kezelését. Intuitív tudásbázis-építőjével a Help Scout lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy önkiszolgáló megoldásokat találjanak, csökkentve ezzel a támogatási csapatok terhelését.

A Help Scout népszerű üzleti eszközökkel való integrációja egységes ökoszisztémát hoz létre, növelve a termelékenységet és elősegítve a zökkenőmentes munkafolyamatokat. A felhasználók például a Beacon Builder segítségével testreszabható widgeteket tervezhetnek, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek weboldalukhoz.

Azok számára, akik közös beérkező levelek mappával, önkiszolgáló tudásbázissal, automatizálással és átfogó elemzésekkel rendelkező ügyfélszolgálati megoldást keresnek, a Help Scout a legjobb választás.

A Help Scout legjobb funkciói

Az előre megírt válaszok tartalmazhatnak linkeket, cselekvésre ösztönző felhívásokat, képeket és egyebeket.

A Messages irányítópult segítségével az ügyfélszolgálati csapat könnyen láthatja, mely problémák kerültek megoldásra.

Erős megtartási arány: a Help Scoutot használó közepes méretű vállalkozások több mint 80%-a legalább négy évig marad a platformnál.

A Help Scout korlátai

A felhasználók szerint túl könnyű volt az automatikus és a manuális mód között váltani, ami néha problémákat okozott.

A dokumentumok formázása nehéz lehet, egyes felhasználók szerint a dokumentumok nem néznek ki túl jól.

Help Scout árak

Standard: 25 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 50 USD/felhasználó/hónap

Előny: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal, csak éves árak

Help Scout for Good : Árak nonprofit szervezetek számára, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Help Scout induló vállalkozások számára: Árak induló vállalkozások számára, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (390 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

9. ServiceDesk Plus

via ServiceDesk Plus

A ServiceDesk Plus kiemelkedik átfogó jegyrendszerével, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a támogatási kérelmek hatékony létrehozását, nyomon követését és kezelését. A platform integrált eszközkezelési funkciója javítja az eszközök láthatóságát és a munkaerő-gazdálkodást.

A Service Desk Plus problémakezelő és változáskezelő moduljaival a vállalkozások proaktív módon azonosíthatják és kezelhetik az informatikai problémákat, valamint zökkenőmentesen végrehajthatják a változásokat.

A platform integrált IT-szolgáltató központot kínál, amely hidat képez az üzleti és az IT-részleg között.

A Service Desk Plus legjobb funkciói

Az IT-eszközök kezelését és az IT-szolgáltatások kezelését egyetlen platformon egyesíti.

Az alacsony kódszükségletnek köszönhetően könnyen megvalósítható testreszabások

A vállalat saját adatközpontokkal rendelkezik, és kiküszöböli a nyomkövetőket és az alfolyamatokat, így biztosítva az ügyféladatok biztonságát.

A Service Desk Plus korlátai

Felár a helyszíni megvalósítás áraiban

A felhasználók a megvalósítási problémákra panaszkodtak.

Service Desk Plus árak

Standard: 10 USD technikusonként/hónapban

Professzionális: 21 dollár technikusonként/hónapban

Vállalati: 50 USD technikusonként/hónapban

Service Desk Plus értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

10. Front

via Front

A Front egy első osztályú jegyrendszer-megoldás modern vállalkozások számára, amelyek hatékony ügyfélkommunikációt és együttműködést keresnek. Megosztott beérkező levelek mappája központosítja a különböző csatornákról érkező ügyfélszolgálati kéréseket, ami zökkenőmentes csapatmunkát és egyszerűsített jegyrendszer-kezelést tesz lehetővé.

A Front segítségével egyetlen együttműködési központban kezelheti az e-maileket, az élő csevegéseket, az SMS-eket és egyebeket, így egységes platformot biztosítva az összes ügyfélkapcsolat számára.

A Front együttműködési eszközei, mint például a belső megjegyzések és feladatok, valós idejű együttműködést tesznek lehetővé a támogatási ügynökök között.

A Front legjobb funkciói

A megosztott beérkező levelek mappája növeli a csapat tagjai közötti együttműködést.

Az oktatóanyagok és források segítenek a bevezetési folyamat során.

Közel 100 azonnal használható integráció

Erőteljes teljesítménymutató-jelentések az ügyfél-elégedettség és a szolgáltatási szintű megállapodások (SLA) tekintetében

A Front korlátai

A véleményezők szerint a tanulási görbe meredek.

Nincs lehetőség a hétköznapok és a hétvégék értesítési ütemezésének testreszabására.

Front árak

Növekedés: 59 USD/hely/hónap

Ár: 99 USD/felhasználó/hónap

Premier: 229 USD/hely/hónap

Elsődleges értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

11. TeamSupport

via TeamSupport

A TeamSupport egy fejlett jegyrendszer, amelyet kifejezetten B2B ügyfélszolgálati csapatok számára terveztek. Átfogó funkciócsomagja segítségével különböző csatornákon, például közösségi médián, weboldalon található csevegőprogramokon és e-maileken keresztül érkező ügyfélkérdésekre is válaszolhat.

A TeamSupport legjobb funkciói

A beépített ügyfél-elégedetlenségi index eszközök segítenek nyomon követni és megelőzni az ügyfélvesztést.

Integrálható ügyfélszolgálati és csapatmunkát támogató eszközökkel, többek között a Slackkel, a Salesforce-szel, a JIRA-val, a HubSpot-tal és az Azure DevOps-szal.

A termékadatbázis legfontosabb funkciói lehetővé teszik az ügyféladatok és termékek jegyszintű nyomon követését a gyorsabb megoldás és a támogató csapatok számára a problémák tájékozott nyomon követése érdekében.

A TeamSupport korlátai

Nincs ingyenes próba

A jegykezelési automatizálási szabályok csak egyszer futnak le egy jegyen, hogy elkerüljék a hurkokat, de ez azt jelenti, hogy több szabályt kell manuálisan megírni a bonyolultabb ügyfélszolgálati jegyek kezeléséhez.

Más asztali eszközökhöz képest nem rendelkezik robusztus projektmenedzsment megoldásokkal.

TeamSupport árak

Alapvető támogatás: 49 USD/hó ügynökönként

Vállalati támogatás: 69 USD/hó ügynökönként

Teljes ügyfélszolgálati csomag: 119 USD/hó ügynökönként

TeamSupport értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (830+ értékelés)

A jegyrendszer-szoftver használatának előnyei

A jegykezelő szoftverek használata egyre népszerűbbé válik, mivel a vállalkozások igyekeznek javítani ügyfélszolgálati tevékenységüket. A kommunikációs folyamatok racionalizálásától a támogató ügynökök közötti együttműködés elősegítéséig a jegykezelő rendszerek jelentősen javíthatják az ügyfélelégedettséget és az üzleti teljesítményt.

Íme néhány módszer, ahogyan a jegyrendszer szoftver előnyös lehet a csapatának:

Növeli a termelékenységet : A manuális feladatok automatizálásával és a jegykezelési folyamat racionalizálásával a vállalkozások akár 20%-kal is növelhetik munkaerő-termelékenységüket.

Javítja az együttműködést : Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a csapatok postafiókjai, a megosztott munkafolyamatok és az integrált irányítópultok, a csapatok hatékonyabban tudnak együttműködni az ügyfelek kérdéseinek megoldásában.

Javítja a biztonságot: Az ügyféladatok egyetlen biztonságos platformon történő központosításával a vállalkozások biztosíthatják, hogy az érzékeny ügyféladatok biztonságban és védelem alatt maradjanak.

Költségmegtakarítás: Automatizálási képességeinek köszönhetően a jegykiadó szoftver kiküszöböli a kézi feldolgozás szükségességét, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Értelmes elemzések: A beépített elemzési műszerfalak segítségével a csapatok gyorsan azonosíthatják a trendeket és betekintést nyerhetnek az ügyfelek viselkedésébe.

Ügyfél-elégedettség: Az ügyfélkérdések gyors és hatékony megoldásával a jegykezelő rendszerek hozzájárulhatnak az ügyfél-elégedettség növeléséhez.

Összességében a jegyrendszerek felbecsülhetetlen értékűek abban, hogy segítenek a vállalkozásoknak ügyfélszolgálati tevékenységükkel lépést tartani és javítani az általános ügyfélélményt.

