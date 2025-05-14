11 jegyrendszer szoftver IT-csapatok számára 2025-ben

A technológia iránt érdeklődő jegykiadási szakemberek mindig a legjobb módszert keresik a nagy mennyiségű ügyfélszolgálati kérelem kezelésére. Összegyűjtöttük a 11 legjobb ügyfélszolgálati jegykiadási szoftverrendszert, amelyeknek köszönhetően az IT-csapatod örömében ujjongani fog, mintha nem lenne holnap.
A szuperhatékony hibajelentés-követéstől a fejlett együttműködési funkciókig, ezek az eszközök segíthetnek abban, hogy IT-rendszere áthatolhatatlan maradjon.
Mi az a jegykezelő szoftver?
A jegyrendszer-szoftver egy számítógépes program, amelynek célja a megkeresések, feladatok és szolgáltatások nyomon követése. Rendszeres módszert kínál az ügyfélszolgálati kérelmek és a technikai támogatási kérdések kezelésére a problémák nyomon követése és megoldása révén. Ez a típusú alkalmazás olyan funkciókkal rendelkezik, mint a jegyek kategorizálása, automatikus továbbítás, valós idejű frissítések, értesítési beállítások és részletes jelentési mutatók.
Mit kell keresnie a jegyértékesítő szoftverben?
Az IT-csapatok jegyrendszer-szoftvereket használnak a különböző ügyfélkérések és technikai problémák feldolgozásához. A tökéletes jegyrendszer-szoftver keresésekor több fontos funkciót és szempontot is figyelembe kell venni:
- Könnyű használat: Keressen olyan szoftvert, amely felhasználóbarát és intuitív.
- Jegykezelés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver rendelkezik olyan funkciókkal, mint a jegykiosztás, a prioritások meghatározása és az állapotkövetés.
- Automatizálás: Keressen automatizálási lehetőségeket az ismétlődő feladatok, például a jegyek továbbítása és eskalálása egyszerűsítéséhez.
- Testreszabhatóság és skálázhatóság: A testreszabhatóságra azért van szükség, hogy az adott munkafolyamatokhoz és követelményekhez igazodjon, különösen a növekedés során.
- Integráció: A szoftvernek illeszkednie kell a meglévő e-mail, CRM vagy projektmenedzsment platformjaihoz.
- Jelentések és elemzések: Az átfogó jelentésekhez való hozzáférés segít felmérni a csapat teljesítményét, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és javítani az általános hatékonyságot.
- Biztonság: Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel az iparági szabványoknak, és adat titkosítást és biztonságos felhasználói hozzáférést kínál.
- Mobil hozzáférhetőség: A mobil hozzáférhetőség lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy bárhonnan nyomon kövessék a jegyeket.
- Ügyfélszolgálat: Megbízható ügyfélszolgálat rendelkezésre állása döntő fontosságú lehet, ha problémák merülnek fel.
Ha ezeket a tényezőket szem előtt tartja és összehasonlítja a különböző jegyrendszereket, megtalálhatja a legmegfelelőbbet az IT-csapatának vagy a támogató csapatának. ?
A 11 legjobb jegykezelő szoftver
Az IT- vagy ügyfélszolgálati csapatok gyorsan változó világában a jegykezelő rendszerrel lehet előnyt szerezni. A zökkenőmentes ügyfélszolgálati jegykezelő rendszerek iránti igény még soha nem volt ilyen nagy.
Az alábbiakban megtalálja a 2024-ben használható 11 legjobb jegykezelő szoftver listáját. Ezek a jegykezelő rendszerek igazi kincsek, amelyekkel ügyfélszolgálati csapata még hatékonyabbá válhat.
1. ClickUp
A ClickUp projektmenedzsment szoftvere átfogó megoldást kínál, amely lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy valós időben kezeljék az ügyfelek kérdéseit.
A csapatok a ClickUp Forms segítségével hozhatnak létre felvételi mezőket. Az ügyfelek válaszait automatikusan nyomon követhető feladatokká alakítjuk át. A standard űrlapok, mint például a ClickUp Help Desk jegyrendszer sablonja, segítenek csökkenteni a válaszadási időt és javítani az ügyfélélményt.
A sablon tartalmaz egyedi állapotokat, például „Nyitott” és „Folyamatban”, amelyekkel nyomon követhető a jegy előrehaladása, valamint egyedi mezőket, amelyek megkönnyítik a támogató csapatok számára a kategorizálást.
A hat különböző nézet segítségével hatékonyan szervezheti a jegykategóriákat, prioritásokat és egyebeket a desk szoftverrel. A sablon emellett olyan funkciók révén is javítja a projektmenedzsmentet, mint a címkézés, az automatikus emlékeztetők és a fájlmellékletek.
A ClickUp Forms segítségével további mezők adhatók hozzá, hogy rögzíthesse a csapatának szükséges adatokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi jegyállapotokat a támogatási jegyek nyomon követéséhez, például Nyitott, Törölve, Folyamatban, Felfüggesztve és Eskalálva. A felhasználók értesítést kaphatnak, amikor a jegy állapota megváltozik.
- Automatizálja a támogatási kéréseket, és hozzon létre űrlapokat a csapata számára, ami különösen hasznos nagy jegymennyiség esetén.
- A ClickUp megfelel a GDPR, a PCI DSS szolgáltatói szint 1 és a CCPA megfelelőségi előírásoknak.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp számos funkciót kínál, de a tanulási görbe magas lehet, és egyesek számára kihívást jelenthet.
- Az ingyenes csomag nem tartalmazza a űrlap megtekintését.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)
2. Deskpro
A Deskpro egy felhőalapú szolgáltatáskezelő eszköz, amely számos kiemelkedő funkcióval rendelkezik. Többcsatornás támogatása az e-mailekből, csevegésekből, közösségi médiából és egyéb forrásokból érkező összes ügyfélkérdést egyetlen központi platformon és IT jegyrendszeren egyesíti.
Egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlan.
A Deskpro kiváló megoldás több csapat együttműködéséhez. Az ügyfélszolgálati csapatok, a belső támogató csapatok és az értékesítési csapatok egyaránt kihasználhatják a Deskpro automatizált kommunikációs és feladatkezelési funkcióit.
A csapatok integrációkat is létrehozhatnak olyan platformokkal, mint a Google Suite, a Slack és a Trello. További integrációk érhetők el a Zapier segítségével.
A Deskpro legjobb funkciói
- Az ügyfelek bármikor válthatnak a felhőalapú és a helyszíni telepítés között.
- A világszerte elhelyezkedő több adatközpont biztosítja az adatok biztonságát.
- Az intuitív felület megkönnyíti az ügyfelek számára, hogy saját maguk találjanak megoldásokat.
A Deskpro korlátai
- A csapatoknak fizetniük kell az olyan kiegészítő szolgáltatásokért, mint az új munkatársak beillesztése, az ügynökök képzése és az ügynökök tanúsítása.
- Az integrációk nehézségeket okozhatnak a támogatási jegyrendszerben.
Deskpro árak
- Csapat: 29 USD ügynökönként/hónapban
- Professzionális: 59 USD ügynökönként/hónapban
- Vállalati: 99 USD ügynökönként/hónapban
Deskpro értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 20 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (35+ értékelés)
3. Intercom
Az Intercom egy ügyfélszolgálati szoftver, amely lenyűgöző, kategóriájában a legjobb funkciókkal rendelkezik. Kiemelkedő erősségei közé tartozik az élő csevegési funkció. A csevegőrobotok valós idejű interakciót tesznek lehetővé az ügyfelekkel, válaszolnak a kérdésekre és azonnali támogatást nyújtanak.
A szolgáltatási pult jegyrendszereinek intuitív súgója önkiszolgáló lehetőségeket kínál a felhasználóknak.
Az Intercom fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciói értékes betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe és az ügyintézők teljesítményébe, és fontos teljesítménymutatókat biztosítanak. A különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja egyszerűsíti az IT-kezelést, így sokoldalú és alkalmazkodó megoldásként szolgál minden méretű vállalkozás számára.
Az Intercom legjobb funkciói
- A Fin, az Intercom mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotja segít az incidenskezelés egyszerűsítésében.
- Csökkenti a csapatok adminisztratív feladatait, lehetővé téve számukra, hogy hozzáadott értéket teremtsenek ügyfélszolgálati tevékenységükhöz.
- Könnyen skálázható támogatás az ügyfélélmény vagy a végfelhasználó élményének befolyásolása nélkül
Az Intercom korlátai
- Egyes felhasználók a felületet kissé nehézkesnek találták más jegyrendszerekhez képest.
- A felhasználók jelezték, hogy az árképzési rendszer nehezen érthető.
Intercom árak
- Starter: 74 USD/hó
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Intercom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2750+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (950+ értékelés)
4. Zoho Desk
A Zoho Desk egy sor figyelemre méltó funkcióval rendelkezik, amelyek a jegykezelő rendszerek piacának egyik legnépszerűbb szereplőjévé teszik. Többcsatornás jegykezelő rendszere különböző csatornákról gyűjti össze az ügyfelek kérdéseit.
A platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense, Zia, intelligens javaslatokkal és automatizált válaszokkal növeli az ügyintézők termelékenységét, gyorsítva a kérdések megoldását. A Zoho Desk testreszabható tudásbázisa lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önállóan találjanak megoldásokat.
Ez csökkenti a támogató csapat munkaterhelését és növeli az ügyfelek elégedettségét. A több mint 100 beépített, előre definiált jelentés segítségével a vállalkozások értékes betekintést nyerhetnek az ügyfelek trendjeibe és az ügyintézők teljesítményébe a jegyrendszer szoftveren keresztül.
A Zoho Desk legjobb funkciói
- A vállalat hisz a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítésében, amely lehetővé teszi az ügyfelek elégedettségi értékelésének nyomon követését.
- A prediktív intelligencia segítségével könnyen megoldhatja az ügyfelek problémáit, még mielőtt azok felmerülnének.
- Az árak tartalmazzák a támogatási jegyrendszer gyors integrálásához szükséges beállítási díjakat is.
A Zoho Desk korlátai
- A jegyrendszer korlátozott testreszabási lehetőségei és integrációi
- Az e-mail formázási funkciók hiánya megnehezítheti a támogatási jegyek kezelését.
Zoho Desk árak
- Standard: 14 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap
Zoho Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 4800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2050+ értékelés)
5. Zendesk
A Zendesk, az ügyfélszolgálati szoftverek úttörője, figyelemre méltó funkciókkal büszkélkedhet, amelyek megerősítik pozícióját a világszerte működő vállalkozások számára kínált elsőrangú megoldásként. Omnichannel támogatása különböző csatornákról gyűjti össze az ügyfelek interakcióit.
A Zendesk jegyrendszere intelligens útválasztással és automatizálással rendelkezik, egyszerűsíti a jegyek kezelését, lehetővé téve a problémák hatékony és gyors megoldását, ami növeli az ügyfelek elégedettségét. Az ügyintézők a kódos és kód nélküli integrációs lehetőségeknek köszönhetően az ügyfélút bármely pontján bevihetik az ügyfél adatait.
A Zendesk kiterjedt integrációs piactere zökkenőmentes összeköttetést biztosít más fontos üzleti eszközökkel, növelve az általános termelékenységet és az együttműködést az asztali jegyrendszerben.
Végül, a testreszabható tudásbázis és az önkiszolgáló portál segítségével az ügyfelek önállóan megtalálhatják a kérdéseikre adott válaszokat, ami lehetővé teszi a támogató csapat számára, hogy más területeken teremtsen értéket.
A Zendesk legjobb funkciói
- Több mint 1000 integrációt támogat a támogatási jegyek kezeléséhez.
- Robusztus elemzési műszerfalak már a csomagban megtalálhatók
- Erős támogatást és képzést kínál az ügyfélszolgálati ügynökök számára.
A Zendesk korlátai
- Drágább, mint a listánkon szereplő néhány másik lehetőség.
- Aggodalmak merültek fel a Zendesk belső ügyfélszolgálatával kapcsolatban.
- A Desk jegyrendszer kisvállalkozások számára túlzottan bonyolult lehet.
A Zendesk árai
- Suite Team: 69 USD ügynökönként/hónapban
- Suite Growth: 115 USD ügynökönként/hónapban
- Suite Professional: 149 USD ügynökönként/hónapban
- Suite Enterprise Plus: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Zendesk értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (3675+ értékelés)
6. ProProfs Help Desk
A ProProfs Help Desk a jegykezelő szoftverek területén elismert vezető szerepet tölt be. A vállalat több mint 100 éve létezik, és erősen hisz a kiváló ügyfélszolgálatban. A támogatási szolgáltatások a nap 24 órájában elérhetők.
A Help Desk platform úgy lett kialakítva, hogy hasonlóan működjön a Gmailhez, ami megkönnyíti a bevezetést. A platform jegykezelő, csevegő, ügyfél-felmérő és tudásbázis eszközöket tartalmaz egy egyablakos ügyfélszolgálati megoldásként.
A csapatok testreszabhatják a munkafolyamatokat, hogy azok pontosan megfeleljenek az igényeiknek. A ProProfs Help Desk integrálható marketingplatformokkal, CRM-platformokkal és projektmenedzsment-platformokkal.
A ProProfs Help Desk legjobb funkciói
- Egyszerű, könnyen érthető ügyfélszolgálati felület
- Az ügyfélszolgálat chat, e-mail és telefonon elérhető a nap 24 órájában.
- A tudásbázis akár 80%-kal csökkenti a jegyek számát.
A ProProfs Help Desk korlátai
- Korlátozott integrációs lehetőségek a támogatási jegyekhez
- Nincs mobilalkalmazás.
ProProfs Help Desk árak
- 30 USD/felhasználó/hónap
ProProfs Help Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)
7. HappyFox Help Desk
A HappyFox intuitív ügyfélszolgálati jegyrendszert kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan nyomon kövessék és kezeljék az ügyfelek különböző csatornákon keresztül érkező kérdéseit.
A HappyFox rendelkezik egy tudásbázis-építővel, így csapata szervezett, kereshető GYIK-adatbázisokat hozhat létre. Imádjuk ezt a funkciót, mert lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy önállóan találjanak meg válaszokat, csökkentve ezzel a támogatási ügynökök munkaterhelését, miközben növeli az ügyfelek elégedettségét.
A jegyrendszer robusztus jelentési és elemzési funkciókkal rendelkezik, amelyek értékes betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe és az ügyfél-trendekbe. Ezenkívül a HappyFox integrációja a népszerű üzleti eszközökkel egységes ökoszisztémát hoz létre.
Azok számára, akik átfogó ügyfélszolgálati megoldást keresnek, amely hatékony jegyrendszerrel, automatizálással, tudásbázissal és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, a HappyFox kiváló választás. ?
A HappyFox legjobb funkciói
- Minden árazási terv korlátlan számú postafiókot és jegyet kínál.
- Integrálható a Slack és a Microsoft Teams alkalmazásokkal a belső támogatás kezeléséhez.
- A beérkező jegyek különböző kategóriákba sorolhatók
A HappyFox korlátai
- Az ügyfelek kedvelték a kezdeti bevezetési folyamatot, de szerintük hiányzott a jegyrendszer kiegészítő támogatása.
- Az intelligens szabályok és automatizálások nem konfigurálhatók úgy, hogy több műveletet is magukban foglaljanak.
HappyFox árak
- Mighty: 39 dollár ügynökönként/hónapban
- Fantasztikus: 59 dollár ügynökönként/hónapban
- Vállalati: 79 USD ügynökönként/hónapban
- Enterprise Plus: 99 USD ügynökönként/hónapban
HappyFox értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (125+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)
8. Help Scout
A Help Scout számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek miatt kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kiemelkedő ügyfélszolgálatot kívánnak nyújtani. Megosztott beérkező levelek mappája központosítja az összes ügyfélkérdést a különböző csatornákról, ami zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé a támogatási ügynökök között és hatékony jegyek kezelését. Intuitív tudásbázis-építőjével a Help Scout lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy önkiszolgáló megoldásokat találjanak, csökkentve ezzel a támogatási csapatok terhelését.
A Help Scout népszerű üzleti eszközökkel való integrációja egységes ökoszisztémát hoz létre, növelve a termelékenységet és elősegítve a zökkenőmentes munkafolyamatokat. A felhasználók például a Beacon Builder segítségével testreszabható widgeteket tervezhetnek, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek weboldalukhoz.
Azok számára, akik közös beérkező levelek mappával, önkiszolgáló tudásbázissal, automatizálással és átfogó elemzésekkel rendelkező ügyfélszolgálati megoldást keresnek, a Help Scout a legjobb választás.
A Help Scout legjobb funkciói
- Az előre megírt válaszok tartalmazhatnak linkeket, cselekvésre ösztönző felhívásokat, képeket és egyebeket.
- A Messages irányítópult segítségével az ügyfélszolgálati csapat könnyen láthatja, mely problémák kerültek megoldásra.
- Erős megtartási arány: a Help Scoutot használó közepes méretű vállalkozások több mint 80%-a legalább négy évig marad a platformnál.
A Help Scout korlátai
- A felhasználók szerint túl könnyű volt az automatikus és a manuális mód között váltani, ami néha problémákat okozott.
- A dokumentumok formázása nehéz lehet, egyes felhasználók szerint a dokumentumok nem néznek ki túl jól.
Help Scout árak
- Standard: 25 USD/felhasználó/hónap
- Plusz: 50 USD/felhasználó/hónap
- Előny: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal, csak éves árak
- Help Scout for Good: Árak nonprofit szervezetek számára, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
- Help Scout induló vállalkozások számára: Árak induló vállalkozások számára, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Help Scout értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (390 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
9. ServiceDesk Plus
A ServiceDesk Plus kiemelkedik átfogó jegyrendszerével, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a támogatási kérelmek hatékony létrehozását, nyomon követését és kezelését. A platform integrált eszközkezelési funkciója javítja az eszközök láthatóságát és a munkaerő-gazdálkodást.
A Service Desk Plus problémakezelő és változáskezelő moduljaival a vállalkozások proaktív módon azonosíthatják és kezelhetik az informatikai problémákat, valamint zökkenőmentesen végrehajthatják a változásokat.
A platform integrált IT-szolgáltató központot kínál, amely hidat képez az üzleti és az IT-részleg között.
A Service Desk Plus legjobb funkciói
- Az IT-eszközök kezelését és az IT-szolgáltatások kezelését egyetlen platformon egyesíti.
- Az alacsony kódszükségletnek köszönhetően könnyen megvalósítható testreszabások
- A vállalat saját adatközpontokkal rendelkezik, és kiküszöböli a nyomkövetőket és az alfolyamatokat, így biztosítva az ügyféladatok biztonságát.
A Service Desk Plus korlátai
- Felár a helyszíni megvalósítás áraiban
- A felhasználók a megvalósítási problémákra panaszkodtak.
Service Desk Plus árak
- Standard: 10 USD technikusonként/hónapban
- Professzionális: 21 dollár technikusonként/hónapban
- Vállalati: 50 USD technikusonként/hónapban
Service Desk Plus értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
10. Front
A Front egy első osztályú jegyrendszer-megoldás modern vállalkozások számára, amelyek hatékony ügyfélkommunikációt és együttműködést keresnek. Megosztott beérkező levelek mappája központosítja a különböző csatornákról érkező ügyfélszolgálati kéréseket, ami zökkenőmentes csapatmunkát és egyszerűsített jegyrendszer-kezelést tesz lehetővé.
A Front segítségével egyetlen együttműködési központban kezelheti az e-maileket, az élő csevegéseket, az SMS-eket és egyebeket, így egységes platformot biztosítva az összes ügyfélkapcsolat számára.
A Front együttműködési eszközei, mint például a belső megjegyzések és feladatok, valós idejű együttműködést tesznek lehetővé a támogatási ügynökök között.
A Front legjobb funkciói
- A megosztott beérkező levelek mappája növeli a csapat tagjai közötti együttműködést.
- Az oktatóanyagok és források segítenek a bevezetési folyamat során.
- Közel 100 azonnal használható integráció
- Erőteljes teljesítménymutató-jelentések az ügyfél-elégedettség és a szolgáltatási szintű megállapodások (SLA) tekintetében
A Front korlátai
- A véleményezők szerint a tanulási görbe meredek.
- Nincs lehetőség a hétköznapok és a hétvégék értesítési ütemezésének testreszabására.
Front árak
- Növekedés: 59 USD/hely/hónap
- Ár: 99 USD/felhasználó/hónap
- Premier: 229 USD/hely/hónap
Elsődleges értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)
11. TeamSupport
A TeamSupport egy fejlett jegyrendszer, amelyet kifejezetten B2B ügyfélszolgálati csapatok számára terveztek. Átfogó funkciócsomagja segítségével különböző csatornákon, például közösségi médián, weboldalon található csevegőprogramokon és e-maileken keresztül érkező ügyfélkérdésekre is válaszolhat.
A TeamSupport legjobb funkciói
- A beépített ügyfél-elégedetlenségi index eszközök segítenek nyomon követni és megelőzni az ügyfélvesztést.
- Integrálható ügyfélszolgálati és csapatmunkát támogató eszközökkel, többek között a Slackkel, a Salesforce-szel, a JIRA-val, a HubSpot-tal és az Azure DevOps-szal.
- A termékadatbázis legfontosabb funkciói lehetővé teszik az ügyféladatok és termékek jegyszintű nyomon követését a gyorsabb megoldás és a támogató csapatok számára a problémák tájékozott nyomon követése érdekében.
A TeamSupport korlátai
- Nincs ingyenes próba
- A jegykezelési automatizálási szabályok csak egyszer futnak le egy jegyen, hogy elkerüljék a hurkokat, de ez azt jelenti, hogy több szabályt kell manuálisan megírni a bonyolultabb ügyfélszolgálati jegyek kezeléséhez.
- Más asztali eszközökhöz képest nem rendelkezik robusztus projektmenedzsment megoldásokkal.
TeamSupport árak
- Alapvető támogatás: 49 USD/hó ügynökönként
- Vállalati támogatás: 69 USD/hó ügynökönként
- Teljes ügyfélszolgálati csomag: 119 USD/hó ügynökönként
TeamSupport értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (840+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (830+ értékelés)
A jegyrendszer-szoftver használatának előnyei
A jegykezelő szoftverek használata egyre népszerűbbé válik, mivel a vállalkozások igyekeznek javítani ügyfélszolgálati tevékenységüket. A kommunikációs folyamatok racionalizálásától a támogató ügynökök közötti együttműködés elősegítéséig a jegykezelő rendszerek jelentősen javíthatják az ügyfélelégedettséget és az üzleti teljesítményt.
Íme néhány módszer, ahogyan a jegyrendszer szoftver előnyös lehet a csapatának:
- Növeli a termelékenységet: A manuális feladatok automatizálásával és a jegykezelési folyamat racionalizálásával a vállalkozások akár 20%-kal is növelhetik munkaerő-termelékenységüket.
- Javítja az együttműködést: Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a csapatok postafiókjai, a megosztott munkafolyamatok és az integrált irányítópultok, a csapatok hatékonyabban tudnak együttműködni az ügyfelek kérdéseinek megoldásában.
- Javítja a biztonságot: Az ügyféladatok egyetlen biztonságos platformon történő központosításával a vállalkozások biztosíthatják, hogy az érzékeny ügyféladatok biztonságban és védelem alatt maradjanak.
- Költségmegtakarítás: Automatizálási képességeinek köszönhetően a jegykiadó szoftver kiküszöböli a kézi feldolgozás szükségességét, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
- Értelmes elemzések: A beépített elemzési műszerfalak segítségével a csapatok gyorsan azonosíthatják a trendeket és betekintést nyerhetnek az ügyfelek viselkedésébe.
- Ügyfél-elégedettség: Az ügyfélkérdések gyors és hatékony megoldásával a jegykezelő rendszerek hozzájárulhatnak az ügyfél-elégedettség növeléséhez.
Összességében a jegyrendszerek felbecsülhetetlen értékűek abban, hogy segítenek a vállalkozásoknak ügyfélszolgálati tevékenységükkel lépést tartani és javítani az általános ügyfélélményt.
