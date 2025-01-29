A 12 legjobb Salesforce CRM alternatíva és versenytárs 2025-ben

A vevőkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverek az első eszközök megjelenése óta jelentősen fejlődtek. Ezek az eszközök megkönnyítik az ügyféladatok tárolását és felhasználását a vevői profilok létrehozásához. A CRM szoftverek egyik legnagyobb neve a Salesforce. A Salesforce azonban nem mindenki számára a megfelelő megoldás.

Ebben a cikkben néhány elérhető CRM alternatívát ismertetünk. Bemutatjuk, mire kell figyelni egy Salesforce alternatívában, és megadjuk azokat az információkat, amelyek alapján eldöntheti, melyik eszköz segít legjobban az ügyfélkapcsolatok javításában.

Mit kell keresnie egy Salesforce alternatívában?

A Salesforce egy hatékony CRM-szoftver, de az Ön számára legjobb CRM-eszköz az, amely a legnagyobb értéket nyújtja vállalkozásának. A Salesforce alternatíváinak keresésekor tartsa szem előtt ezeket a fogalmakat:

Funkciók: Nézze meg az összes főbb opcióval járó funkciókat, és döntse el, melyek azok, amelyek elengedhetetlenek a szervezetének.

Könnyű használat: Szeretné, ha alkalmazottai a lehető legjobban kihasználnák a CRM-et, ezért annak könnyen használhatónak kell lennie.

Testreszabás: Egy méret ritkán felel meg mindenkinek. A jó Salesforce-alternatíva az, amelyet az Ön igényeinek megfelelően testreszabhat.

Integrációk: Vállalatának nem csak CRM-re van szüksége a technológiai eszköztárában, és a választott CRM-szoftvernek jól kell integrálódnia a többi eszközhöz.

Skálázhatóság: Minden szervezet célja a növekedés. Válasszon olyan CRM-et, amely Önnel együtt tud növekedni, így nem kell váltania, ha túl nagyra nő a választott rendszerhez képest.

Árak: Nézze meg az árakat a jelenlegi és a jövőbeli szintjének megfelelően. Egyes termékek ára a vállalatok növekedésével meredeken emelkedik. Ha lehetőség van rá, vegye igénybe az ingyenes próbaverziót, hogy kötelezettségvállalás nélkül kipróbálhassa a terméket.

A 12 legjobb Salesforce alternatíva

Az alábbiakban 12 Salesforce CRM alternatíva található. Ezek a népszerű programok számos szervezetnek segítettek már az ügyfélkapcsolatok kezelésében.

Tartsa projektmenedzsment eszközeit és CRM-jét egy platformon: ClickUp

A ClickUp egy projektmenedzsment platform, amely CRM funkciókat is kínál, például kapcsolattartás-kezelést, potenciális ügyfelek kezelését és értékesítési folyamatok nyomon követését. Ez egy nagymértékben testreszabható, felhőalapú platform, amely kiterjedt CRM-sablonokkal és harmadik féltől származó integrációkk al rendelkezik.

A ClickUp egy rendkívül testreszabható megoldás, amely lehetővé teszi az Ön igényeinek megfelelő jelentési műszerfalak létrehozását és egyedi munkafolyamatok kidolgozását az üzleti tevékenységek javítása érdekében. A robusztus CRM jelentési funkciók segítségével ezeket a műszerfalakat könnyedén nyomtatott jelentésekké alakíthatja.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatok létrehozása, kiosztása és nyomon követése egyének vagy csapatok számára

Figyelje a feladatokra és projektekre fordított időt

Könnyítse meg a csapatmunkát és a kommunikációt a platformon belül

Feladatok meghatározása és a konkrét célok elérésének nyomon követése

Ossza meg és dolgozzon együtt dokumentumokon a CRM-en belül

A ClickUp korlátai

Egyes funkciók megtanulása nehéz lehet.

A program néha lassul, ha komplex feladatokat kell végrehajtania.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag : Ingyenes

Korlátlan csomag : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Zendesk Sell

A Zendesk Sell segítségével

A Zendesk Sell egy CRM-rendszer, amely az értékesítési csapatok igényeinek kielégítésére összpontosít. A kapcsolattartás mellett számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek az értékesítőknek a potenciális ügyfelek nyomon követésében, a folyamatok kezelésében és az üzletek lezárásában. Ez egy felhőalapú platform, amely könnyen integrálható más Zendesk termékekkel.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

A Zendesk Sell korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek egyes mezők esetében

Alkalmi hibák és zavarok a mobilalkalmazásban

Zendesk Sell árak

Csapat: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 55 USD/hó felhasználónként

Professional: 115 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 169 USD/hó felhasználónként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150 értékelés)

3. Pipedrive

A Pipedrive segítségével

A Salesforce CRM alternatívák listáján a következő a Pipedrive. Egyszerű és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors beüzemelést. Értékesítési csapatok számára készült funkciókat tartalmaz, többek között potenciális ügyfelek kezelését, hogy több üzletet lehessen kötni.

A Pipedrive legjobb funkciói

Könnyedén nyomon követheti az üzleteket a különböző szakaszokban

E-mailek szinkronizálása és nyomon követése a CRM-en belül

Jelentések készítése és betekintés az értékesítési teljesítménybe

Értesítések fogadására fontos feladatokról és nyomon követésekről

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek.

A Pipedrive korlátai

Az elemzési és jelentési funkciók nem olyan robusztusak, mint egyes felhasználók szeretnék.

Az alternatívákhoz képest néhány automatizálási funkció hiányzik.

Pipedrive árak

Essential: 14,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 27,90 USD/hó felhasználónként

Professional: 49,90 USD/hó felhasználónként

Power: 64,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99,00 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

4. ActiveCampaign

Az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign kis- és nagyvállalatok CRM-igényeit egyaránt kielégíti. Segít automatizálni a marketing- és üzleti folyamatokat, és különféle eszközöket kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez és célzott e-mail kampányok létrehozásához. Az ActiveCampaign több harmadik féltől származó eszközzel is integrálható.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Hozzon létre automatizált kampánykezelést az ügyfelek viselkedése alapján

Személyre szabott e-mail kampányok tervezése és elküldése

Kezelje kapcsolatait és automatizálja értékesítési folyamatait

A potenciális ügyfeleket az elkötelezettségük alapján azonosítsa és rangsorolja

Figyelje a felhasználók tevékenységét a webhelyén és az eseményeken

Az ActiveCampaign korlátai

A kapcsolattartók kezelése terén nem olyan rugalmas, mint egyes felhasználók szeretnék.

A szoftver automatizálási és fejlett funkciói megtanulása meglehetősen nehéz.

ActiveCampaign árak

Plusz: 19 USD/hó

Professzionális: 49 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

5. HubSpot CRM

A HubSpot segítségével

A HubSpot az egyik legkorábbi és legsikeresebb CRM, valamint a marketing és értékesítés automatizálásának úttörője. Platformja marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat számára kínál központokat, amelyek mindegyike zökkenőmentesen integrálható a CRM-mel.

A HubSpot legjobb funkciói

Ötvözi a kapcsolattartás, a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat eszközeit.

Lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását az értékesítési folyamat racionalizálása érdekében.

Lehetővé teszi az ügyfélérdeklődések és a támogatási jegyek kezelését.

Több száz HubSpot integrációt kínál

A HubSpot korlátai

Az árak magasak, különösen azoknak a startupoknak, amelyek CRM-et keresnek.

Az ingyenes csomag nem kínál elegendő testreszabási lehetőséget.

HubSpot árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Kezdő csomag: 50 USD/hó

Professzionális: 500 USD/hó

Vállalati: 1200 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

6. Airtable

Az Airtable segítségével

Az Airtable egy táblázatkezelő program, amelyet különböző CRM-célokra használhat. Az Airtable könnyen használható alapvető CRM-platform, amelynek funkciói között szerepel a potenciális ügyfelek nyomon követése, az értékesítési folyamatok kezelése és az ügyféladatok tárolása.

Az Airtable legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi ügyféladatbázisokat különböző felhasználási esetekhez

Valós időben együttműködhet a csapat tagjaival

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel és szolgáltatásokkal a kiterjesztett funkcionalitás érdekében.

Projektjeinek szervezése és nyomon követése feladat- és határidőkezeléssel

Testreszabhatja az adatok megjelenítését különböző nézetbeállításokkal

Az Airtable korlátai

Néhány versenytársához képest korlátozott funkciókkal rendelkezik.

Nehéz lehet más termékekkel integrálni

Airtable árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

7. Smartsheet

A Smartsheet segítségével

Az Airtable-hez hasonlóan a Smartsheet is egy táblázatalapú platform. Lehetővé teszi intelligens táblázatok létrehozását különböző célokra, beleértve az alapvető CRM-feladatokat is. Noha nem a legösszetettebb CRM-megoldás, könnyen használható CRM-ként képes tárolni az értékesítési adatokat és növelni a termelékenységet.

A Smartsheet legjobb funkciói

Tervezze, kövesse nyomon és kezelje projektjeit Gantt-diagramokkal és feladatlistákkal

Valós időben együttműködhet és fájlokat oszthat meg a csapattagokkal

Szerezzen áttekinthető képet az értékesítési folyamatáról

Egyszerűsítse az ismétlődő folyamatokat automatizált munkafolyamatokkal

Vizuális jelentések és irányítópultok létrehozása

A Smartsheet korlátai

Ha az összes funkciót ki akarja használni, akkor a tanulási görbe meredek lesz.

Egyes felhasználók az automatizálási funkciók hiányát kifogásolják.

Smartsheet árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Pro: 7 USD/hó

Üzleti: 25 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

8. Keap

Via Keap

A Keap, korábban Infusionsoft néven ismert, egy felhőalapú CRM-platform, amely automatizálja a marketing- és értékesítési folyamatokat. A szoftver más népszerű marketing- és értékesítési eszközökkel integrálható a funkcionalitás bővítése érdekében.

Marketingautomatizálási funkciói javíthatják értékesítési csapatának termelékenységét. Kis szervezetek és nagyobb vállalkozások egyaránt profitálhatnak ebből a robusztus platformból.

A Keap legjobb funkciói

Automatizálja az értékesítési folyamatokat és kezelje a kapcsolattartókat

Célzott e-mail marketing kampányok tervezése és megvalósítása

Az elkötelezettség és a viselkedés alapján azonosítsa és rangsorolja a potenciális ügyfeleket

Integrálja az e-kereskedelmi platformokkal az online értékesítés nyomon követése érdekében

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy online foglaljanak időpontot

A Keap korlátai

Az ár egyes felhasználók számára megfizethetetlen.

Egyes ügyfelek zavarosnak találják a felületet és a beállítási folyamatot.

Keap árak

Pro: 199 USD/hó

Max: 289 USD/hó

Max Classic: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

9. Microsoft Dynamics

A Microsoft Dynamics segítségével

A Microsoft Dynamics a Microsoft ökoszisztémájában található CRM-platform, amely minden méretű szervezet számára alkalmas. Átfogó CRM-funkciókat tartalmaz, és más Microsoft-termékekkel integrálható a funkcionalitás bővítése érdekében.

A Microsoft Dynamics legjobb funkciói

Átfogó csomag, beleértve CRM-et, vállalati erőforrás-tervezést és egyéb üzleti eszközöket

Mesterséges intelligencián alapuló betekintés az értékesítési teljesítmény javítása érdekében

Ügyfélérdeklődések és ügyfélszolgálati esetek kezelése

Célzott marketingkampányok létrehozása és kezelése

Zökkenőmentes kapcsolat az Office 365, a Teams és más Microsoft termékekkel

A Microsoft Dynamics korlátai

A beállítás egyes felhasználók számára bonyolult és időigényes.

A Microsoft ökoszisztémán kívüli termékekkel való integráció nehéz lehet.

A Microsoft Dynamics árai

Essentials: 70 USD/hó felhasználónként

Prémium: 100 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

10. Zoho CRM

Via Zoho

A Zoho egy jól ismert, felhőalapú üzleti eszközökből álló csomagot kínál. A Zoho CRM a vállalat CRM-megoldása. A megoldás minden méretű vállalatnak segít az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat kezelésében. Kapcsolattartási adatokat tárol, javítja az ügyfélelégedettséget és automatizálja a feladatokat.

A Zoho CRM a vállalatok egyéb eszközeivel kombinálva lehetővé teszi a CRM-adatok megosztását és az üzleti intelligencia fejlesztését.

A Zoho legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és egyszerűsítse az értékesítési folyamatot

Több csatornán keresztül kommunikáljon az ügyfelekkel

Az elemzési és jelentéskészítő eszközök segítségével betekintést nyerhet az értékesítési teljesítménybe és a trendekbe.

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat a hatékonyság javítása érdekében

Hozzáférés a CRM funkciókhoz mobilalkalmazásokon keresztül

A Zoho korlátai

A teljesítmény időnként lassú.

Az ingyenes csomag nem tartalmaz elegendő testreszabási lehetőséget.

Zoho árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professional: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Zoho alternatívákat!

11. Bitrix24 CRM

A Bitrix24 segítségével

A Bitrix24 CRM a Bitrix24 ügyfélkapcsolat-kezelő része. A Bitrix fejlesztette ki ezt az átfogó üzleti menedzsment és együttműködési platformot. Tartalmaz CRM- és projektmenedzsment-eszközöket.

A Bitrix24 CRM legjobb funkciói

Kommunikáljon és működjön együtt a csapat tagjaival

Automatizálja az értékesítési és marketing folyamatokat

Használja a CRM-en belüli projekt- és feladatkezelő eszközöket

Több csatornán keresztül lépjen kapcsolatba ügyfeleivel

Dokumentumok tárolása és megosztása

A Bitrix24 CRM korlátai

Egyes felhasználók túl bonyolultnak tartják a felhasználói felületet, különösen a fejlett funkciók tekintetében.

Egyes felhasználók alkalmi teljesítménycsökkenésről számolnak be.

Bitrix24 CRM árak

Alapcsomag: 49 USD/hó

Standard: 99 USD/hó

Professional: 199 USD/hó

Vállalati: 399 USD/hó

Bitrix24 CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

12. Salesflare

A Salesflare segítségével

A Salesflare egy CRM szoftver, amely könnyen használható megoldást kínál kis- és középvállalkozások számára. Fő célja, hogy segítse a vállalatokat az alapvető CRM-igények kielégítésében, például az adatbevitel automatizálásában és az értékesítési folyamat egyszerűsítésében.

A Salesflare legjobb funkciói

Kövesse nyomon az e-mailek megnyitását, a linkekre kattintásokat és a kapcsolatokkal való interakciókat

Ügyfélkapcsolatok szervezése és kezelése

Emlékeztetőket kaphat, amikor a nyomon követés esedékes

Az integrációs lehetőségek segítségével zökkenőmentesen szervezheti megbeszéléseit

Az értékesítési lehetőségek vizualizálása és kezelése

A Salesflare korlátai

A szoftver jelentési funkciói korlátozottak néhány versenytársához képest.

A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag és teljesítményes, mint lehetne.

Salesflare árak

Növekedés: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Salesflare értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Kezdje el a ClickUp ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerét használni!

A CRM integrálása a meglévő projektmenedzsment platformjába meglehetősen bonyolult lehet. Miért ne választana egy olyan all-in-one megoldást, amellyel könnyedén kezelheti projektjeit és ügyfélkapcsolatait?

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform. A projektmenedzsment rendszerbe beépített hatékony CRM eszközöknek köszönhetően folyamatosan nyomon követheti projektjeit, miközben szemmel tarthatja ügyfelei kapcsolatait, potenciális ügyfeleit, valamint az egész értékesítési és marketing folyamatot.

A legjobb az egészben, hogy minden szintű csomagunkban, beleértve az örökre ingyenes csomagunkat is, készen használható projektmenedzsment-sablonokat és CRM-sablonokat kínálunk. Hozzon létre ingyenes ClickUp-fiókot, és tapasztalja meg, hogy a ClickUp milyen hatékony Salesforce CRM-alternatíva.