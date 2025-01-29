A 12 legjobb Salesforce CRM alternatíva és versenytárs 2025-ben

A vevőkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverek az első eszközök megjelenése óta jelentősen fejlődtek. Ezek az eszközök megkönnyítik az ügyféladatok tárolását és felhasználását a vevői profilok létrehozásához. A CRM szoftverek egyik legnagyobb neve a Salesforce. A Salesforce azonban nem mindenki számára a megfelelő megoldás.
Ebben a cikkben néhány elérhető CRM alternatívát ismertetünk. Bemutatjuk, mire kell figyelni egy Salesforce alternatívában, és megadjuk azokat az információkat, amelyek alapján eldöntheti, melyik eszköz segít legjobban az ügyfélkapcsolatok javításában.
Mit kell keresnie egy Salesforce alternatívában?
A Salesforce egy hatékony CRM-szoftver, de az Ön számára legjobb CRM-eszköz az, amely a legnagyobb értéket nyújtja vállalkozásának. A Salesforce alternatíváinak keresésekor tartsa szem előtt ezeket a fogalmakat:
- Funkciók: Nézze meg az összes főbb opcióval járó funkciókat, és döntse el, melyek azok, amelyek elengedhetetlenek a szervezetének.
- Könnyű használat: Szeretné, ha alkalmazottai a lehető legjobban kihasználnák a CRM-et, ezért annak könnyen használhatónak kell lennie.
- Testreszabás: Egy méret ritkán felel meg mindenkinek. A jó Salesforce-alternatíva az, amelyet az Ön igényeinek megfelelően testreszabhat.
- Integrációk: Vállalatának nem csak CRM-re van szüksége a technológiai eszköztárában, és a választott CRM-szoftvernek jól kell integrálódnia a többi eszközhöz.
- Skálázhatóság: Minden szervezet célja a növekedés. Válasszon olyan CRM-et, amely Önnel együtt tud növekedni, így nem kell váltania, ha túl nagyra nő a választott rendszerhez képest.
- Árak: Nézze meg az árakat a jelenlegi és a jövőbeli szintjének megfelelően. Egyes termékek ára a vállalatok növekedésével meredeken emelkedik. Ha lehetőség van rá, vegye igénybe az ingyenes próbaverziót, hogy kötelezettségvállalás nélkül kipróbálhassa a terméket.
A 12 legjobb Salesforce alternatíva
Az alábbiakban 12 Salesforce CRM alternatíva található. Ezek a népszerű programok számos szervezetnek segítettek már az ügyfélkapcsolatok kezelésében.
1. ClickUp
A ClickUp egy projektmenedzsment platform, amely CRM funkciókat is kínál, például kapcsolattartás-kezelést, potenciális ügyfelek kezelését és értékesítési folyamatok nyomon követését. Ez egy nagymértékben testreszabható, felhőalapú platform, amely kiterjedt CRM-sablonokkal és harmadik féltől származó integrációkk al rendelkezik.
A ClickUp egy rendkívül testreszabható megoldás, amely lehetővé teszi az Ön igényeinek megfelelő jelentési műszerfalak létrehozását és egyedi munkafolyamatok kidolgozását az üzleti tevékenységek javítása érdekében. A robusztus CRM jelentési funkciók segítségével ezeket a műszerfalakat könnyedén nyomtatott jelentésekké alakíthatja.
A ClickUp legjobb funkciói
- Feladatok létrehozása, kiosztása és nyomon követése egyének vagy csapatok számára
- Figyelje a feladatokra és projektekre fordított időt
- Könnyítse meg a csapatmunkát és a kommunikációt a platformon belül
- Feladatok meghatározása és a konkrét célok elérésének nyomon követése
- Ossza meg és dolgozzon együtt dokumentumokon a CRM-en belül
A ClickUp korlátai
- Egyes funkciók megtanulása nehéz lehet.
- A program néha lassul, ha komplex feladatokat kell végrehajtania.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag: Ingyenes
- Korlátlan csomag: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti terv: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Zendesk Sell
A Zendesk Sell egy CRM-rendszer, amely az értékesítési csapatok igényeinek kielégítésére összpontosít. A kapcsolattartás mellett számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek az értékesítőknek a potenciális ügyfelek nyomon követésében, a folyamatok kezelésében és az üzletek lezárásában. Ez egy felhőalapú platform, amely könnyen integrálható más Zendesk termékekkel.
A Zendesk Sell legjobb funkciói
- Az értékesítési lehetőségek vizualizálása és kezelése a különböző szakaszokban
- Szervezze és kövesse nyomon az ügyfelek útját
- Szerezzen betekintést az értékesítési teljesítménybe és trendekbe
- Csatlakozik az e-mailjéhez, hogy nyomon kövesse a kommunikációt
- A mobilalkalmazással bárhol hozzáférhet a CRM funkciókhoz
A Zendesk Sell korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek egyes mezők esetében
- Alkalmi hibák és zavarok a mobilalkalmazásban
Zendesk Sell árak
- Csapat: 19 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 55 USD/hó felhasználónként
- Professional: 115 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 169 USD/hó felhasználónként
Zendesk Sell értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (150 értékelés)
3. Pipedrive
A Salesforce CRM alternatívák listáján a következő a Pipedrive. Egyszerű és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors beüzemelést. Értékesítési csapatok számára készült funkciókat tartalmaz, többek között potenciális ügyfelek kezelését, hogy több üzletet lehessen kötni.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Könnyedén nyomon követheti az üzleteket a különböző szakaszokban
- E-mailek szinkronizálása és nyomon követése a CRM-en belül
- Jelentések készítése és betekintés az értékesítési teljesítménybe
- Értesítések fogadására fontos feladatokról és nyomon követésekről
- Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek.
A Pipedrive korlátai
- Az elemzési és jelentési funkciók nem olyan robusztusak, mint egyes felhasználók szeretnék.
- Az alternatívákhoz képest néhány automatizálási funkció hiányzik.
Pipedrive árak
- Essential: 14,90 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 27,90 USD/hó felhasználónként
- Professional: 49,90 USD/hó felhasználónként
- Power: 64,90 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99,00 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)
4. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign kis- és nagyvállalatok CRM-igényeit egyaránt kielégíti. Segít automatizálni a marketing- és üzleti folyamatokat, és különféle eszközöket kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez és célzott e-mail kampányok létrehozásához. Az ActiveCampaign több harmadik féltől származó eszközzel is integrálható.
Az ActiveCampaign legjobb funkciói
- Hozzon létre automatizált kampánykezelést az ügyfelek viselkedése alapján
- Személyre szabott e-mail kampányok tervezése és elküldése
- Kezelje kapcsolatait és automatizálja értékesítési folyamatait
- A potenciális ügyfeleket az elkötelezettségük alapján azonosítsa és rangsorolja
- Figyelje a felhasználók tevékenységét a webhelyén és az eseményeken
Az ActiveCampaign korlátai
- A kapcsolattartók kezelése terén nem olyan rugalmas, mint egyes felhasználók szeretnék.
- A szoftver automatizálási és fejlett funkciói megtanulása meglehetősen nehéz.
ActiveCampaign árak
- Plusz: 19 USD/hó
- Professzionális: 49 USD/hó
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
ActiveCampaign értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
5. HubSpot CRM
A HubSpot az egyik legkorábbi és legsikeresebb CRM, valamint a marketing és értékesítés automatizálásának úttörője. Platformja marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat számára kínál központokat, amelyek mindegyike zökkenőmentesen integrálható a CRM-mel.
A HubSpot legjobb funkciói
- Ötvözi a kapcsolattartás, a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat eszközeit.
- Lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását az értékesítési folyamat racionalizálása érdekében.
- Lehetővé teszi az ügyfélérdeklődések és a támogatási jegyek kezelését.
- Több száz HubSpot integrációt kínál
A HubSpot korlátai
- Az árak magasak, különösen azoknak a startupoknak, amelyek CRM-et keresnek.
- Az ingyenes csomag nem kínál elegendő testreszabási lehetőséget.
HubSpot árak
- Örökre ingyenes: Ingyenes
- Kezdő csomag: 50 USD/hó
- Professzionális: 500 USD/hó
- Vállalati: 1200 USD/hó
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
6. Airtable
Az Airtable egy táblázatkezelő program, amelyet különböző CRM-célokra használhat. Az Airtable könnyen használható alapvető CRM-platform, amelynek funkciói között szerepel a potenciális ügyfelek nyomon követése, az értékesítési folyamatok kezelése és az ügyféladatok tárolása.
Az Airtable legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi ügyféladatbázisokat különböző felhasználási esetekhez
- Valós időben együttműködhet a csapat tagjaival
- Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel és szolgáltatásokkal a kiterjesztett funkcionalitás érdekében.
- Projektjeinek szervezése és nyomon követése feladat- és határidőkezeléssel
- Testreszabhatja az adatok megjelenítését különböző nézetbeállításokkal
Az Airtable korlátai
- Néhány versenytársához képest korlátozott funkciókkal rendelkezik.
- Nehéz lehet más termékekkel integrálni
Airtable árak
- Örökre ingyenes: Ingyenes
- Plusz: 10 USD/hó felhasználónként
- Pro: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Airtable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)
7. Smartsheet
Az Airtable-hez hasonlóan a Smartsheet is egy táblázatalapú platform. Lehetővé teszi intelligens táblázatok létrehozását különböző célokra, beleértve az alapvető CRM-feladatokat is. Noha nem a legösszetettebb CRM-megoldás, könnyen használható CRM-ként képes tárolni az értékesítési adatokat és növelni a termelékenységet.
A Smartsheet legjobb funkciói
- Tervezze, kövesse nyomon és kezelje projektjeit Gantt-diagramokkal és feladatlistákkal
- Valós időben együttműködhet és fájlokat oszthat meg a csapattagokkal
- Szerezzen áttekinthető képet az értékesítési folyamatáról
- Egyszerűsítse az ismétlődő folyamatokat automatizált munkafolyamatokkal
- Vizuális jelentések és irányítópultok létrehozása
A Smartsheet korlátai
- Ha az összes funkciót ki akarja használni, akkor a tanulási görbe meredek lesz.
- Egyes felhasználók az automatizálási funkciók hiányát kifogásolják.
Smartsheet árak
- Örökre ingyenes: Ingyenes
- Pro: 7 USD/hó
- Üzleti: 25 USD/hó
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Smartsheet értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)
8. Keap
A Keap, korábban Infusionsoft néven ismert, egy felhőalapú CRM-platform, amely automatizálja a marketing- és értékesítési folyamatokat. A szoftver más népszerű marketing- és értékesítési eszközökkel integrálható a funkcionalitás bővítése érdekében.
Marketingautomatizálási funkciói javíthatják értékesítési csapatának termelékenységét. Kis szervezetek és nagyobb vállalkozások egyaránt profitálhatnak ebből a robusztus platformból.
A Keap legjobb funkciói
- Automatizálja az értékesítési folyamatokat és kezelje a kapcsolattartókat
- Célzott e-mail marketing kampányok tervezése és megvalósítása
- Az elkötelezettség és a viselkedés alapján azonosítsa és rangsorolja a potenciális ügyfeleket
- Integrálja az e-kereskedelmi platformokkal az online értékesítés nyomon követése érdekében
- Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy online foglaljanak időpontot
A Keap korlátai
- Az ár egyes felhasználók számára megfizethetetlen.
- Egyes ügyfelek zavarosnak találják a felületet és a beállítási folyamatot.
Keap árak
- Pro: 199 USD/hó
- Max: 289 USD/hó
- Max Classic: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Keap értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)
9. Microsoft Dynamics
A Microsoft Dynamics a Microsoft ökoszisztémájában található CRM-platform, amely minden méretű szervezet számára alkalmas. Átfogó CRM-funkciókat tartalmaz, és más Microsoft-termékekkel integrálható a funkcionalitás bővítése érdekében.
A Microsoft Dynamics legjobb funkciói
- Átfogó csomag, beleértve CRM-et, vállalati erőforrás-tervezést és egyéb üzleti eszközöket
- Mesterséges intelligencián alapuló betekintés az értékesítési teljesítmény javítása érdekében
- Ügyfélérdeklődések és ügyfélszolgálati esetek kezelése
- Célzott marketingkampányok létrehozása és kezelése
- Zökkenőmentes kapcsolat az Office 365, a Teams és más Microsoft termékekkel
A Microsoft Dynamics korlátai
- A beállítás egyes felhasználók számára bonyolult és időigényes.
- A Microsoft ökoszisztémán kívüli termékekkel való integráció nehéz lehet.
A Microsoft Dynamics árai
- Essentials: 70 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 100 USD/hó felhasználónként
Microsoft Dynamics értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)
10. Zoho CRM
A Zoho egy jól ismert, felhőalapú üzleti eszközökből álló csomagot kínál. A Zoho CRM a vállalat CRM-megoldása. A megoldás minden méretű vállalatnak segít az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat kezelésében. Kapcsolattartási adatokat tárol, javítja az ügyfélelégedettséget és automatizálja a feladatokat.
A Zoho CRM a vállalatok egyéb eszközeivel kombinálva lehetővé teszi a CRM-adatok megosztását és az üzleti intelligencia fejlesztését.
A Zoho legjobb funkciói
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat és egyszerűsítse az értékesítési folyamatot
- Több csatornán keresztül kommunikáljon az ügyfelekkel
- Az elemzési és jelentéskészítő eszközök segítségével betekintést nyerhet az értékesítési teljesítménybe és a trendekbe.
- Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat a hatékonyság javítása érdekében
- Hozzáférés a CRM funkciókhoz mobilalkalmazásokon keresztül
A Zoho korlátai
- A teljesítmény időnként lassú.
- Az ingyenes csomag nem tartalmaz elegendő testreszabási lehetőséget.
Zoho árak
- Örökre ingyenes: Ingyenes
- Standard: 14 USD/hó felhasználónként
- Professional: 23 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként
Zoho értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)
11. Bitrix24 CRM
A Bitrix24 CRM a Bitrix24 ügyfélkapcsolat-kezelő része. A Bitrix fejlesztette ki ezt az átfogó üzleti menedzsment és együttműködési platformot. Tartalmaz CRM- és projektmenedzsment-eszközöket.
A Bitrix24 CRM legjobb funkciói
- Kommunikáljon és működjön együtt a csapat tagjaival
- Automatizálja az értékesítési és marketing folyamatokat
- Használja a CRM-en belüli projekt- és feladatkezelő eszközöket
- Több csatornán keresztül lépjen kapcsolatba ügyfeleivel
- Dokumentumok tárolása és megosztása
A Bitrix24 CRM korlátai
- Egyes felhasználók túl bonyolultnak tartják a felhasználói felületet, különösen a fejlett funkciók tekintetében.
- Egyes felhasználók alkalmi teljesítménycsökkenésről számolnak be.
Bitrix24 CRM árak
- Alapcsomag: 49 USD/hó
- Standard: 99 USD/hó
- Professional: 199 USD/hó
- Vállalati: 399 USD/hó
Bitrix24 CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (500 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)
12. Salesflare
A Salesflare egy CRM szoftver, amely könnyen használható megoldást kínál kis- és középvállalkozások számára. Fő célja, hogy segítse a vállalatokat az alapvető CRM-igények kielégítésében, például az adatbevitel automatizálásában és az értékesítési folyamat egyszerűsítésében.
A Salesflare legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az e-mailek megnyitását, a linkekre kattintásokat és a kapcsolatokkal való interakciókat
- Ügyfélkapcsolatok szervezése és kezelése
- Emlékeztetőket kaphat, amikor a nyomon követés esedékes
- Az integrációs lehetőségek segítségével zökkenőmentesen szervezheti megbeszéléseit
- Az értékesítési lehetőségek vizualizálása és kezelése
A Salesflare korlátai
- A szoftver jelentési funkciói korlátozottak néhány versenytársához képest.
- A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag és teljesítményes, mint lehetne.
Salesflare árak
- Növekedés: 29 USD/hó felhasználónként
- Pro: 49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Salesflare értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
Kezdje el a ClickUp ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerét használni!
A CRM integrálása a meglévő projektmenedzsment platformjába meglehetősen bonyolult lehet. Miért ne választana egy olyan all-in-one megoldást, amellyel könnyedén kezelheti projektjeit és ügyfélkapcsolatait?
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform. A projektmenedzsment rendszerbe beépített hatékony CRM eszközöknek köszönhetően folyamatosan nyomon követheti projektjeit, miközben szemmel tarthatja ügyfelei kapcsolatait, potenciális ügyfeleit, valamint az egész értékesítési és marketing folyamatot.
A legjobb az egészben, hogy minden szintű csomagunkban, beleértve az örökre ingyenes csomagunkat is, készen használható projektmenedzsment-sablonokat és CRM-sablonokat kínálunk. Hozzon létre ingyenes ClickUp-fiókot, és tapasztalja meg, hogy a ClickUp milyen hatékony Salesforce CRM-alternatíva.