A 15 legjobb adatbeviteli szoftver a munkafolyamatok racionalizálásához 2025-ben

Péntek délután 4 óra van. Kimerült vagy, és egy újabb végtelen táblázatot bámulsz, amely tele van kézzel bevitt adatokkal. A csapatod túlterhelt, a határidők közelednek, és tudod, hogy kell lennie egy jobb megoldásnak.

Menedzserként tudja, hogy a hatékony adatkezelés biztosítja a zökkenőmentes működést. De az ismétlődő adatbeviteli feladatokra fordított órák? Azok csak energiát emésztenek fel. A megfelelő szoftver automatizálja az adatbeviteli feladatokat, csökkenti a hibákat, és felszabadítja csapatát a nagy hatással bíró munkákra.

Ebben a blogbejegyzésben 15 adatbeviteli rendszert mutatunk be, amelyek finomítják a munkafolyamatokat, javítják a pontosságot és zökkenőmentesen integrálódnak az Ön eszközeihez.

Kezdjük! 🎯

Egy pillantásra: a 15 legjobb adatbeviteli szoftver az Ön számára

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy áttekintés a piacon jelenleg elérhető legjobb adatbeviteli szoftverekről:

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp A legalkalmasabb a racionalizált, együttműködésen alapuló adatkezeléshez Csapat mérete: Ideális egyének, közepes méretű csapatok és nagyvállalatok számára, akik gyors tervezési megoldásokat szeretnének hozzáadni munkafolyamatukhoz. Automatizálja a feladatok létrehozását, kezelje az adatokat táblázatos nézetben, és használja az AI-t valós idejű betekintéshez. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Infinity A legjobb a rendezett, teljes mértékben testreszabható munkamenedzsment rendszerhez Csapat mérete: Ideális kis- és középvállalkozások számára, amelyek testreszabható megoldást keresnek. Testreszabhatja a munkafolyamatokat és rendszerezheti az adatokat rugalmas nézetek és mély mappaszerkezetek segítségével. 8 USD/hó/felhasználó áron nTask A legjobb a könnyű feladatkövetéshez és a munkafolyamatok automatizálásához Csapat mérete: Ideális kis- és közepes méretű csapatok számára Kövesse nyomon a projekt részleteit időnaplókkal, Gantt-diagramokkal és strukturált munkafolyamatokkal. Havonta 4 dollártól felhasználónként Airtable A legjobb az adatok rugalmas szervezéséhez vizuális, együttműködésen alapuló megközelítéssel Csapat mérete: Ideális közepes méretű vállalatok és nagyobb csapatok számára Készítsen valós idejű, testreszabható adatbázisokat műszerfalakkal és automatizálással. Ingyenes; 24 USD/hó/felhasználó áron Nintex RPA A legjobb az üzleti folyamatok AI-alapú automatizálással történő racionalizálásához Csapat mérete: Ideális közepes és nagyvállalatok számára Automatizálja a jóváhagyásokat, dokumentumokat és munkafolyamatokat kód nélkül Egyedi árazás (ingyenes próba elérhető) UiPath A legjobb vállalati szintű automatizáláshoz és zökkenőmentes rendszerintegrációhoz Csapat mérete: Ideális nagyvállalatok számára, amelyek automatizálást és rendszerintegrációt keresnek Használja az intelligens dokumentumfeldolgozást és a folyamatbányászatot az automatizáláshoz. Ingyenes; 25 USD/hó-tól a Basic csomagért TrueContext A legjobb valós idejű adatok rögzítéséhez offline-barát mobil űrlapokkal Csapat mérete: Ideális terepen dolgozó csapatok számára Gyűjtse össze a terepi adatokat GPS-sel, hangjegyzetekkel, és szinkronizálja azokat a háttérrendszerekkel. 25 USD/hó licencenként GoCanvas A legjobb a terepi adatgyűjtés egyszerűsítéséhez kód nélküli mobil űrlapokkal Csapat mérete: Ideális kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyeknek terepi adatgyűjtésre van szükségük Készítsen mobilbarát űrlapokat, olvassa be a vonalkódokat és szinkronizálja az offline adatokat. 49 USD/hó/felhasználó áron Zoho Forms A legjobb egyedi űrlapok készítéséhez automatizált munkafolyamatokkal és integrációkkal Csapat mérete: Ideális kis- és középvállalkozások számára, amelyek űrlapmegoldásokat keresnek Készítsen kódolás nélküli űrlapokat értesítésekkel, jóváhagyásokkal és elektronikus aláírásokkal. Ingyenes; 12 USD/hó/felhasználó áron Cognito Forms A legjobb fejlett űrlapkészítéshez, hatékony adat-automatizálási funkciókkal Csapat mérete: Ideális bármilyen méretű vállalkozás számára, amelynek adat-automatizálásra van szüksége Használjon intelligens logikát, automatizálást és biztonságos adatgyűjtést az űrlapokhoz. Ingyenes; 2 felhasználó esetén 19 USD/hó áron elérhető Microsoft Excel A legjobb részletes adatelemzéshez, komplex számításokhoz és automatizáláshoz Csapat mérete: Ideális kis- és nagyvállalatok számára, amelyek komplex adatkezelésre szorulnak Használjon fejlett képleteket és Power Query-t a mélyreható adatkezeléshez. 179,99 $ (licenc) Google Táblázatok A legjobb valós idejű együttműködéshez és zökkenőmentes Google Workspace integrációhoz Csapat mérete: Ideális minden méretű csapat számára, amely Google Workspace-t használ Együttműködés táblázatokon automatizálással és alkalmazásintegrációval Ingyenes Forms On Fire A legjobb mobilbarát űrlapokhoz, beépített munkafolyamat-automatizálással Csapatméret: Ideális kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyek mobil terepi tevékenységet végeznek Rögzítse az adatokat a terepen, és szinkronizálja azokat több mint 1500 eszközzel integrációk segítségével. Havi 25 dollártól felhasználónként Intellimas A legjobb megoldás a táblázatok helyettesítésére testreszabott, nagy teljesítményű adatfolyamatokkal Csapat mérete: Ideális olyan vállalkozások számára, amelyeknek egyedi munkafolyamatokra van szükségük Készítsen nagy volumenű adatfolyamatokat táblázatkezelő-szerű felhasználói felülettel. Havonta 30 dollártól/felhasználónként (ingyenes próba elérhető) Process Runner A legjobb SAP-adatokkal kapcsolatos feladatok egyszerűsítéséhez robusztus automatizálási eszközökkel Csapat mérete: Ideális SAP-t használó vállalkozások számára Automatizálja az SAP adatbevitelét Excelből alacsony kódszintű automatizálás segítségével Egyedi árazás (ingyenes próba elérhető)

Mit kell keresnie az adatbeviteli szoftverekben?

A megfelelő adatbeviteli szoftver kiválasztása attól függ, hogy mely funkciók illeszkednek a munkafolyamatához. Íme, mire kell figyelni. 👇

Egyedi űrlapok létrehozása: Drag-and-drop szerkesztőkkel és feltételes logikával testreszabott űrlapokat hozhat létre az adatgyűjtés egyszerűsítése érdekében.

Automatizálás és munkafolyamatok: automatizálja a jóváhagyásokat, a feladatkiosztásokat és az adatok továbbítását a folyamatok felgyorsítása és a manuális munkaterhelés csökkentése érdekében.

Adatellenőrzés és pontosság: Számított mezőket, ha/akkor logikát és valós idejű észlelést használ a hibák elkerülésére.

Offline hozzáférhetőség: Internetes kapcsolat nélkül is rögzíti és tárolja az adatokat, majd online állapotba kerüléskor szinkronizálja azokat.

Zökkenőmentes integráció: Csatlakozik CRM-ekhez, felhőalapú tárolókhoz és Csatlakozik CRM-ekhez, felhőalapú tárolókhoz és vállalati dokumentumkezelő alkalmazásokhoz az adatok központosítása érdekében.

Együttműködési eszközök: szerepkörök kiosztása, a haladás nyomon követése és valós idejű frissítések biztosítása a jobb csapatmunka érdekében.

Vonalkód és GPS funkciók: Javítja a készletkezelést és a terepi műveleteket a vonalkód-beolvasás és a helymeghatározás segítségével.

Elektronikus aláírások és dokumentumok létrehozása: Jogilag kötelező érvényű dokumentumok létrehozása és feldolgozása manuális papírmunka nélkül.

Adatbiztonság és megfelelőség: Titkosítással, szerepkörökön alapuló hozzáféréssel és iparág-specifikus szabályozási megfelelőséggel biztosítja az adatok titkosságát.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

A 15 legjobb adatbeviteli szoftver

A kézi adatbevitel időigényes és hibalehetőségekkel jár. A legjobb adatbeviteli szoftverek automatizálják a munkafolyamatokat, biztosítják a pontosságot és integrálhatók a meglévő rendszerekkel.

Íme 15 legjobb megoldás, amelyeket a hatékonyság optimalizálására terveztek különböző iparágakban. 🗂️

1. ClickUp (A legalkalmasabb a hatékony, együttműködésen alapuló adatkezeléshez)

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, túlmutat a hagyományos projektmenedzsmenten. Úgy tervezték, hogy segítse Önt a munkafolyamat minden aspektusának központosításában, a feladatkövetéstől az erőforrás-kezelésig, mindezt egy helyen.

ClickUp táblázatos nézet

Tartsa adatait strukturáltan és hozzáférhetővé a ClickUp táblázatnézetben.

Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp Table View, az adatokat a táblázatok rugalmasságával, de az adatbázisok teljesítményével kezelheti. Az ügyféladatoktól és a költségvetésektől a projektállapotokig minden adat, amelyet a ClickUp-ba visz be (vagy több mint 1000 integrált alkalmazásból migrál), rendezett, kereshető és hozzáférhető marad, anélkül, hogy platformok között kellene váltania.

Ha például egy ügyfél marketingkampányát felügyeli, beállíthat egy táblázati nézetet, amely nyomon követi az egyes kampányok szakaszait. A ClickUp egyéni mezők tartalmazhatnak konkrét eredményeket (például hirdetési szövegeket vagy tervezési eszközöket), költségvetési allokációt és kampányteljesítmény-mutatókat.

Emellett összekapcsolhatja a fontos dokumentumokat, például az ügyfél briefjét vagy a jóváhagyó e-maileket.

ClickUp Forms

Gyűjtse össze, kövesse nyomon és használja fel az információkat könnyedén a ClickUp Forms segítségével.

ClickUp Connected Search

Ha pedig valaha is szüksége lenne egy adat felkutatására, a ClickUp Connected Search segítségével ez gyerekjáték lesz. A beépített mesterséges intelligencia segítségével egyszerűen beírhatja keresési lekérdezéseit természetes nyelven, és függetlenül attól, hogy a válasz egy csevegésben, feladatban, dokumentumban vagy a ClickUp ökoszisztémában integrált bármelyik alkalmazásban található, a ClickUp megtalálja és előhívja Önnek!

Javítsa ki a fragmentált munkafolyamatokat a ClickUp Connected Search segítségével.

ClickUp Forms

Információkat kell gyűjtenie extra lépések nélkül? A ClickUp Forms egyszerűvé teszi ezt. Hozzon létre egy egyéni űrlapnézetet, és minden válasz automatikusan feladattá válik – nincs kézi bevitel, nincs időpazarlás.

Például, ha eseményekkel kapcsolatos visszajelzéseket gyűjt, a válaszok azonnal cselekvésre késztető elemekké válnak, amelyek készen állnak a nyomon követésre. Ugyanez vonatkozik az IT-kérelmekre, az értékesítési leadekre vagy bármely más, rendezésre szoruló adatra. Minden zökkenőmentesen beépül a munkafolyamatába.

A feltételes logika segítségével pedig a válaszok alapján módosíthatja az űrlapot, így biztosítva, hogy minden alkalommal csak a releváns adatokat rögzítse.

ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain természetes nyelvfeldolgozási (NLP) funkcióját a lekérdezések kontextus szerinti értelmezéséhez.

Ezenkívül ott van még a ClickUp Brain, a beépített mesterséges intelligencia asszisztens és neurális hálózat, amely egyetlen munkaterületen belül összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és a vállalati tudást. Ahelyett, hogy különféle adatbeviteli, tárolási és visszakeresési eszközöket használna, a ClickUp Brain központosítja az információkat, így minden adathoz egy helyről lehet hozzáférni és azokat egy helyről lehet kezelni.

Ha olyan kérdése van, mint „Melyek voltak a legjobban teljesítő ügyleteink a múlt hónapban?”, az AI asszisztens átkutatja a ClickUp CRM-jét, hogy egyértelmű, azonnali összefoglalót nyújtson. Feldolgozza az összes kapcsolódó adatot, és másodpercek alatt betekintést nyújt.

A ClickUp legjobb funkciói

A munka nyomon követése és szervezése: A Táblázat nézet segítségével dinamikus, reszponzív táblázatok és vizuális adatbázisok hozhatók létre olyan feladatok kezeléséhez, mint a költségvetés, a készletek, az ügyféladatok és egyebek.

Kód nélküli adatbázis létrehozása: Feladatok, dokumentumok és függőségek összekapcsolása a kapcsolatok kiépítése és az adatok szervezése érdekében, például az ügyfelek és megrendeléseik összekapcsolása.

Összegezze a komplex adatokat: Szerezzen be mesterséges intelligenciával generált, valós idejű összefoglalókat a feladatokról, projektekről és dokumentumokról, hogy gyors, hasznosítható betekintést nyerjen.

Termékekkel kapcsolatos visszajelzések rögzítése és kezelése: Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket, és alakítsa azokat megvalósítható termékfejlesztési feladatokká azáltal, hogy a válaszokat automatikusan a megfelelő csapattagokhoz továbbítja.

Ossza meg táblázatait: Ossza meg projektjeit ügyfeleivel nyilvánosan hozzáférhető linkeken keresztül, és exportálja az információkat táblázatokba.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek túlterhelhetik az új felhasználókat.

A mobilalkalmazás korlátozott mélységének és rugalmasságának köszönhetően a komplex feladatok nehezebben kezelhetők útközben.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelő megosztja :

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely egy helyen tartalmazza a teljes termékfejlesztéshez szükséges összes funkciót. A kategóriájában legjobb ügyfélszolgálat segít minden problémát időben megoldani. Az egyéb platformokkal való integráció megkönnyíti az egyéb platformokról való áttérést, az AI funkció pedig, amely képes összefoglalni és létrehozni a feladat leírását, segít a fejlesztőknek jobban megérteni a feladatot.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely egy helyen tartalmazza a teljes termékfejlesztéshez szükséges összes funkciót. A kategóriájában legjobb ügyfélszolgálat segít minden problémát időben megoldani. Az egyéb platformokkal való integráció megkönnyíti az egyéb platformokról való áttérést, az AI funkció pedig, amely képes összefoglalni és létrehozni a feladat leírását, segít a fejlesztőknek jobban megérteni a feladatot.

🧠 Érdekesség: A QWERTY billentyűzeten az ábécé leggyorsabb begépelési ideje 3,25 másodperc. A sebesség és a pontosság miatt ez egy szórakoztató kihívás a pályára lépő gépírók számára.

2. Infinity (A legjobb választás, ha rendezett, teljes mértékben testreszabható munkamenedzsment rendszert keres)

via Infinity

Az Infinity segítségével a munkafolyamatokat tetszés szerint alakíthatja. Ez az eszköz rugalmas nézeteket kínál – táblázatok, naptárak és idővonalak –, így az adatokkal a saját módján dolgozhat. Intelligens szervezési funkciói lehetővé teszik mély mappaszerkezetek létrehozását, hogy minden rendezett és hozzáférhető legyen.

A munkafolyamatot könnyedén testreszabhatja az adatok szűrésével, rendezésével és csoportosításával, beállítható attribútumok segítségével. Ezenkívül AI-alapú betekintést használ ötletek és feladatok generálásához a termelékenység javítása érdekében.

Az Infinity legjobb funkciói

Szűrje, rendezze és csoportosítsa az információkat, és válassza ki, mely tulajdonságokat szeretné megjeleníteni vagy elrejteni.

Állítson be ismétlődő feladatokat, emlékeztetőket és IFTTT-stílusú automatizálásokat, hogy megszüntesse a felesleges munkát és biztosítsa a zökkenőmentes működést.

Készítsen és ágyazzon be egyedi űrlapokat visszajelzések gyűjtéséhez, potenciális ügyfelek megszerzéséhez vagy fontos üzleti információk összegyűjtéséhez, külön eszközök nélkül.

Használja ki az 50-nél is több testreszabható sablont a projektek gyors elindításához és a belső feladatoktól a vállalat egészét érintő kezdeményezésekig minden kezeléséhez.

Végtelen korlátok

A sorok importálásának korlátai megnehezítik a korábbi adatok áttelepítését.

A nehézkes mobil felületen nehéz navigálni a különböző eszközök között.

Infinity árazás

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Előny: 12 USD/hó felhasználónként

Infinity értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az Infinity-ről a valós felhasználók?

A Capterra felhasználó megjegyzi :

Mivel ez egy nagyon új termék, és még mindig vannak új felhasználók, van néhány dolog, amit meg kell tanulni, mert nem 100%-ban intuitív. Az ügyfélszolgálat azonban gyorsan megoldotta a problémáinkat, és nagyon lenyűgözött a válaszadási arányuk. A felhasználói felületet jelentősen javítani kell, mert olcsónak tűnik, de hihetetlenül funkcionális és remekül működik.

Mivel ez egy nagyon új termék, és még mindig vannak új felhasználók, van néhány dolog, amit meg kell tanulni, mert nem 100%-ban intuitív. Az ügyfélszolgálat azonban gyorsan megoldotta a problémáinkat, és nagyon lenyűgözött a válaszadási arányuk. A felhasználói felületet jelentősen javítani kell, mert olcsónak tűnik, de hihetetlenül funkcionális és remekül működik.

🧠 Érdekesség: Csak a felső sor betűit (QWERTYUIOP) használva be lehet gépelni a typewriter szót! Ez valószínűleg szándékos volt, hogy az értékesítők könnyebben bemutathassák a korai írógépeket.

3. nTask (A legjobb a könnyű feladatkövetéshez és a munkafolyamatok automatizálásához)

via nTask

Az nTask egyszerűsíti a projektmenedzsmentet azáltal, hogy strukturált módszert kínál a tervezéshez, nyomon követéshez és együttműködéshez. Minden adat, beleértve a projekt mérföldköveit, függőségeket, költségvetési részleteket és időbejegyzéseket, strukturált módon kerül tárolásra. Gyorsan nyomon követheti az előrehaladást, elemezheti a teljesítményt és megalapozott döntéseket hozhat.

Lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok tervezését, amelyek a projektek minden részletét rögzítik. Beállíthat vizuális táblákat vagy idővonalakat, hogy lássa, hogyan kapcsolódnak össze az adatok, és jelentések segítségével figyelemmel kísérheti a legfontosabb mutatókat.

Az nTask legjobb funkciói

Használja a beépített időnaplózást és az automatikus időzítőket, hogy nyomon kövesse, mennyi időt tölt el az egyes feladatokkal.

Használja ki a Gantt-diagramokat és az egyedi munkafolyamatokat, hogy egy pillanat alatt áttekintse az adatok közötti kapcsolatokat és a projekt előrehaladását.

Rendeljen hozzá feladatokat tervezett és tényleges határidővel, adjon hozzá több felelőst, és csatoljon releváns dokumentumokat.

Használjon egyéni állapotokat, ismétlődő feladatokat és előre definiált sablonokat az ismétlődő folyamatok egyszerűsítéséhez.

nTask korlátai

Hiányoznak olyan robusztus funkciók, mint a kockázati napló és a részletes feladatjelentés a feladat alapú számlázáshoz.

A dokumentumok és fotók feltöltése nem intuitív és nem felhasználóbarát.

nTask árak

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

nTask értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a nTask-ról a valódi felhasználók?

A Trustpilot értékelése szerint:

Három hónap után végül abbahagytuk az NTask használatát. Nem volt annyira testreszabható, mint ahogy nekünk eladták. Amikor hibásan működött, azt mondták, hogy még fejlesztik a platformot. Miután a „támogatási csapatuk” néhány nagyon gyenge kísérletet tett arra, hogy a platformot igényeinkhez igazítsa, semmi sem változott, és önkénteseink abbahagyták a használatát.

Három hónap után végül abbahagytuk az NTask használatát. Nem volt annyira testreszabható, mint ahogy nekünk eladták. Amikor hibásan működött, azt mondták, hogy még fejlesztik a platformot. Miután a „támogatási csapatuk” néhány nagyon gyenge kísérletet tett arra, hogy a platformot igényeinkhez igazítsa, semmi sem változott, és önkénteseink abbahagyták a használatát.

🔍 Tudta? Bizonyos nyelvek, például a kínai, több ezer karaktert használnak, ami kihívást jelent a gépelés során. Az olyan megoldások, mint a Pinyin beviteli módszer, lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy fonetikusan gépeljenek, és a szoftver ezt a megfelelő karakterhez rendeli.

4. Airtable (A legjobb a adatok rugalmas szervezéséhez vizuális, együttműködésen alapuló megközelítéssel)

via Airtable

Az Airtable a nyers adatokat szervezett, dinamikus munkafolyamatokká alakítja, amelyek biztosítják a csapatok összehangolt munkáját és a folyamatok zökkenőmentes működését.

Lehetővé teszi testreszabható adatbázisok létrehozását, amelyek alkalmazkodnak az üzleti igényeihez. A nehézkes táblázatokkal való küszködés helyett az információkat rugalmas táblázatokba rendezheti, amelyekkel könnyen nyomon követheti a projekteket, kampányokat, költségvetéseket és egyebeket.

Az Airtable segítségével nagy adatállományokat tölthet le több platformról, ellenőrizheti a kritikus vállalati adatokat, és automatizálhatja a manuális adatbeviteli feladatokat AI segítségével.

Az Airtable legjobb funkciói

A valós idejű szinkronizálásnak köszönhetően az információk minden részlegen naprakészek maradnak, így elkerülhetők a verziókonfliktusok és a félreértések.

Kezelje és elemezze hatalmas adathalmazokat könnyedén olyan fejlett adatbázis-funkciók segítségével, mint a HyperDB.

Használja a műszerfalakat a projekt előrehaladásának, az OKR-eknek és más teljesítménymutatóknak a valós idejű nyomon követéséhez.

Hozzon létre azonnal egyedi üzleti alkalmazásokat egy intuitív drag-and-drop felület segítségével.

Airtable korlátai

A képletek nem annyira fejlettek, mint a hagyományos táblázatokban.

Egyes szinkronizálási funkciók magasabb szintű előfizetést igényelnek, ami egyéni felhasználók számára nem feltétlenül költséghatékony.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valós felhasználók?

Ahogy egy Capterra-értékelő fogalmazott:

Az évek során a frissítésekkel folyamatosan fejlődött. De szerintem a műszerfal lehetne jobb. Biztosan átvehetnének néhány funkciót a ClickUp-ból, különösen olyanokat, mint a nyomon követés és a jegyzetek.

Az évek során a frissítésekkel folyamatosan fejlődött. De szerintem a műszerfal lehetne jobb. Biztosan átvehetnének néhány funkciót a ClickUp-ból, különösen olyanokat, mint a nyomon követés és a jegyzetek.

🔍 Tudta? A lyukasztógép volt az első mechanikus adatbeviteli eszköz, amelyet Herman Hollerith talált fel az 1920-as években. Lyukakat lyukasztott papírkártyákba az adatok ábrázolására, és ez volt a modern számítógépek elődje.

5. Nintex RPA (A legjobb az üzleti folyamatok AI-alapú automatizálással történő racionalizálásához)

via Nintex RPA

A Nintex automatizálja az adatbevitelt, a munkafolyamatokat és a dokumentumkezelést, így kiküszöböli a manuális adatkezelés hatékonyságát. Segít a folyamatok egyszerűsítésében és a teljes működési ellenőrzés fenntartásában.

A jóváhagyásoktól a megfelelőség nyomon követéséig a Nintex segít a csapatoknak csökkenteni az ismétlődő munkát, javítani a pontosságot és racionalizálni a műveleteket anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írniuk kellene. Ezenkívül lehetővé teszi szerződések, számlák és jelentések létrehozását előre elkészített sablonokkal és automatizált adatösszevonással.

A Nintex legjobb funkciói

Használja a Nintex DocGen szoftvert az adatok sablonokba való egyesítéséhez és konzisztens, kockázatmentes dokumentumok létrehozásához.

Biztosítsa a szabályozási követelmények teljesítését az ügyfél-ellenőrzések, kockázatértékelések és jóváhagyások automatizálásával.

Használja a beépített érvényesítési, titkosítási és hozzáférés-vezérlési funkciókat az érzékeny információk védelme érdekében.

A Nintex Desktop Guide segítségével valós időben, lépésről lépésre kaphat segítséget.

A Nintex korlátai

Nem ideális adatátalakítási feladatokhoz, például CSV-fájlok elemzéséhez vagy tömeges manipulációhoz.

Teljesítménybeli problémák nagy, több ezer soros adathalmazok kezelése során

Nintex árak

Egyedi árazás

Nintex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Nintexről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelője így fogalmaz:

Végtelen lehetőségei és lehetőségei néha hátránynak is bizonyulhatnak. Bizonyos funkciók megértése nehéz lehet, különösen, ha még soha nem használta őket, vagy régóta nem használta őket. Azonban rengeteg segítség és képzés áll rendelkezésére az út során.

Végtelen lehetőségei és lehetőségei néha hátránynak is bizonyulhatnak. Bizonyos funkciók megértése nehéz lehet, különösen, ha még soha nem használta őket, vagy régóta nem használta őket. Azonban rengeteg segítség és képzés áll rendelkezésére az út során.

6. UiPath (A legjobb vállalati szintű automatizáláshoz és zökkenőmentes rendszerintegrációhoz)

via UiPath

Az UiPath hatékony automatizálással megkönnyíti az adatbevitelt. A drag-and-drop felület egyszerűvé teszi a beállítást még a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is, és zökkenőmentesen integrálható a már használt eszközökkel.

Az intelligens dokumentumfeldolgozás zökkenőmentes adatkinyerést biztosít űrlapokból, számlákból és jelentésekből. Eközben a valós idejű elemzés nyomon követi a teljesítményt, így teljes áttekintést kaphat a hatásokról. Az automatizálás középpontjában álló, alacsony kódszintű fejlesztőeszközökkel felhatalmazhatja csapatát, hogy testreszabott automatizálásokat hozzon létre.

Az UiPath legjobb funkciói

Használja az UI + API automatizálást a kézi adatbevitel kiküszöbölésére és a pontosság javítására.

Használja ki a folyamatbányászat és a feladatbányászat előnyeit a hatékonysági hiányosságok feltárásához és a folyamatok javításához.

Alkalmazzon intelligens dokumentumfeldolgozást a dokumentumokból származó információk gyors kinyeréséhez és feldolgozásához.

Csatlakoztassa az UiPath-ot a meglévő üzleti alkalmazásokhoz az adatkezelés egységesítése érdekében.

Az UiPath korlátai

Az építőelemek használata komplex helyzetekben kihívást jelenthet, gyakran egyedi kód írását igényli.

Az Orchestrator felépítése megértése zavaros lehet.

UiPath árak

Ingyenes

Alap: 25 USD/hó

Standard: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

UiPath értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 6600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak az UiPath-ról a valós felhasználók?

A Reddit felhasználója szerint az r/RPA oldalon :

Az UI Path drága, a technikai támogatás nagyon bizonytalan és nagyon értékesítésorientált, az alkalmazásplatformjuk pedig jelentősen elmarad más lehetőségektől. Ezzel együtt, ha számos régi rendszerrel rendelkezik, amelyeket csak UI-manipulációval (klasszikus RPA) lehet automatizálni, akkor az UI Path a leghatékonyabb lehetőség. Ehhez teljes munkaidős fejlesztői tapasztalatra van szükség.

Az UI Path drága, a technikai támogatás nagyon bizonytalan és nagyon értékesítésorientált, az alkalmazásplatformjuk pedig jelentősen elmarad más lehetőségektől. Ezzel együtt, ha számos régi rendszerrel rendelkezik, amelyeket csak UI-manipulációval (klasszikus RPA) lehet automatizálni, akkor az UI Path a leghatékonyabb lehetőség. Ehhez teljes munkaidős fejlesztői tapasztalatra van szükség.

🧠 Érdekesség: A világ leggyorsabb gépelője címét MythicalRocket viseli, egy középiskolás diák, aki 2023-ban hihetetlen, 305 szó/perc (wpm) gépelési sebességet ért el. Hogy ez mit jelent, azt jól szemlélteti, hogy ez több mint hétszer gyorsabb, mint az átlagos 40 wpm gépelési sebesség!

7. TrueContext (A legjobb valós idejű adatok rögzítéséhez offline-barát mobil űrlapokkal)

via TrueContext

A TrueContext egy mobil munkafolyamat-platform, amely egyszerűsíti és racionalizálja a terepi adatkezelést a szakemberek és technikusok számára. Lehetővé teszi csapatának, hogy útközben rögzítsen és feldolgozzon információkat kapcsolókkal, csúszkákkal, fényképekkel, hangjegyzetekkel vagy vonalkód-beolvasással.

Az alkalmazás automatikusan továbbítja ezeket az adatokat az Ön alapvető rendszereibe, így biztosítva, hogy nyilvántartásai naprakészek maradjanak, anélkül, hogy további manuális munkára lenne szükség. A beépített minőség-ellenőrzések és ellenőrzési nyomvonalak olyan metaadatokat rögzítenek, mint az időbélyegek és a földrajzi helymeghatározás, így mindig tudja, honnan származnak az adatok és azok pontosságát.

A TrueContext legjobb funkciói

Minimalizálja az emberi hibákat az alkalmazásvezérelt érvényesítéssel, előre kitöltött mezőkkel és automatizált számításokkal.

Rögzítse a fontos metaadatokat, mint például a dátumokat, a földrajzi helyeket és a technikusok azonosítóit, hogy biztosítsa a nyomonkövethetőséget és az elszámoltathatóságot.

Tervezzen és finomítson alacsony kódszintű munkafolyamatokat, amelyek áthidalják a terepi műveletek és a háttérrendszerek közötti szakadékot.

Használja a valós idejű keresést és az automatizált adatirányítást, hogy minden üzleti rendszer naprakész legyen.

A TrueContext korlátai

Egy nap alatt nem lehet két jelentést futtatni anélkül, hogy az első jelentés adatait átvennénk, ami manuális törlést igényel.

Gyakori leállások a belső és külső platformokkal való integráció során

TrueContext árak

Essentials: 25 USD/hó licencenként (éves számlázás)

Haladó: 45 USD/hó licencenként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

TrueContext értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,6 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a TrueContextről a valós felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

A frissítés nem mindig működik megfelelően, a papírmunka „megakad” az elküldött dokumentumok között, és nem kerül időben benyújtásra anélkül, hogy a felhasználónak egyeztetnie kellene.

A frissítés nem mindig működik megfelelően, a papírmunka „megakad” az elküldött dokumentumok között, és nem kerül időben benyújtásra anélkül, hogy a felhasználónak egyeztetnie kellene.

8. GoCanvas (A legjobb a kód nélküli mobil űrlapokkal történő terepi adatgyűjtés egyszerűsítéséhez)

via GoCanvas

A GoCanvas segítségével a terepi adatgyűjtés gyors és stresszmentes lesz – nincs többé rendetlenség a papírmunkában, csak mobilbarát űrlapok.

Adjon hozzá fényképeket, aláírásokat és GPS-helyeket, hogy az adatok pontosabbak és könnyebben nyomon követhetők legyenek. A jelentések automatikusan készülnek, és a munkafolyamatok az Ön igényeihez igazodnak.

Mivel offline is működik, csapata bármikor, bárhol rögzítheti az adatokat, és szinkronizálhatja azokat, amikor újra online állapotba kerül. A terepen dolgozók és az irodai alkalmazottak számára tervezett megoldás közvetlenül összeköti a terepen gyűjtött adatokat az üzleti rendszerekkel. Ezenkívül a vonalkód-beolvasás és az automatizált számítások biztosítják a pontos, naprakész információkat.

A GoCanvas legjobb funkciói

Adatok rögzítése és mentése internetkapcsolat nélkül is, automatikus szinkronizálás az internetkapcsolat visszaállítása után.

Használjon valós idejű GPS-követési és ütemezési eszközöket, hogy a terepen dolgozó csapatok összehangoltan és a feladatra koncentrálva dolgozhassanak.

Csökkentse a kézi munkát az automatikus kitöltés, a beépített számítások és a csak a releváns mezőket megjelenítő feltételes logika segítségével.

Egyszerűsítse a berendezések nyomon követését vonalkód-beolvasással, így hatékonyabbá téve a be- és kijelentkezéseket.

A GoCanvas korlátai

Korlátozott rugalmasság a legördülő menük beállításában és a tartalom felülvizsgálatában, közepes árkategóriában.

A fő irányítópult nehezen kezelhető, különösen nagy felhasználói aktivitás esetén.

Az előfizetés lemondási folyamata frusztráló és túlságosan bonyolultnak bizonyul.

GoCanvas árak

Pro: 49 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Max: 79 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

GoCanvas értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a GoCanvasról a valós felhasználók?

Egy Trustpilot- felhasználótól:

Jó, kedvező árú alkalmazás volt, de miután regisztráltunk, már nem volt visszaút. Az alkalmazásainkat egyszerűsíteni kellett, hogy csökkentsük a költségeket és racionalizáljuk a folyamatainkat, de miután regisztráltunk egy bizonyos számú űrlapra, már nem lehetett visszalépni, csak növelni lehetett a számot.

Jó, kedvező árú alkalmazás volt, de miután regisztráltunk, már nem volt visszaút. Az alkalmazásainkat egyszerűsíteni kellett, hogy csökkentsük a költségeket és racionalizáljuk a folyamatainkat, de miután regisztráltunk egy bizonyos számú űrlapra, már nem lehetett visszalépni, csak növelni lehetett a számot.

🔍 Tudta? A mai táblázatkezelő szoftverek ihletadója egy 1979-ben létrehozott, VisiCalc nevű korai adatbeviteli eszköz volt. Ez volt az első program, amely lehetővé tette az adatok táblázatos formátumban történő kezelését.

9. Zoho Forms (a legjobb egyedi űrlapok készítéséhez automatizált munkafolyamatokkal és integrációkkal)

via Zoho Forms

A Zoho Forms egy sokoldalú online űrlapkészítő, amely kiválóan alkalmas egyedi űrlapok létrehozására, hatékony munkafolyamat-automatizálási és integrációs képességekkel. A Zoho ökoszisztéma részét képezi, és adatainak szervezésére, valamint más alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációjára lett tervezve.

A Zoho Forms lényegében lehetővé teszi professzionális webes űrlapok készítését kódolás nélkül. Intuitív drag-and-drop felülettel és gazdag, testreszabható sablonokból álló könyvtárral rendelkezik.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a robusztus adatbeviteli automatizálási motorja. Kifinomult munkafolyamatokat állíthat be, amelyek olyan műveleteket indítanak el, mint e-mail értesítések, adatfrissítések vagy jóváhagyási folyamatok az űrlapok benyújtása alapján.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Ossza meg az űrlapokat beágyazások, közvetlen linkek vagy e-mail kampányok segítségével, hogy bármilyen közönséget elérjen.

Állítson be e-mailes vagy SMS-es értesítéseket, hogy valós időben értesüljön az adatok beküldéséről.

Adjon hozzá elektronikus aláírási mezőket a szerződéskötési vagy jóváhagyási folyamatok javítása érdekében.

A Zoho Forms korlátai

A feltételes logika beállítása nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet.

A jelentésekhez való belső hozzáférés és a jogosultságok kezelése nem egyszerű.

Zoho Forms árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Szakemberek: 60 USD/hó felhasználónként

Prémium: 110 USD/hó felhasználónként

Zoho Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Forms-ról a valós felhasználók?

Egy TrustRadius-értékelő így magyarázza:

A Zoho Forms egy viszonylag egyszerű megoldás, mivel nincs túl sok technikai nehézség, amit leküzdeni kellene, így ideális az adminisztratív csapataink számára. Az űrlapok tervezése többnyire drag and drop alapú, így meglehetősen egyszerű. A legnagyobb problémánk vele a márkás sablonok létrehozása és kezelése, valamint a Zoho Sign integrációja, ami nem különösebben felhasználóbarát, főleg, hogy ugyanaz a cég készítette...

A Zoho Forms egy viszonylag egyszerű megoldás, mivel nincs túl sok technikai nehézség, amit leküzdeni kellene, így ideális az adminisztratív csapataink számára. Az űrlapok tervezése többnyire drag and drop alapú, így meglehetősen egyszerű. A legnagyobb problémánk vele a márkás sablonok létrehozása és kezelése, valamint a Zoho Sign integrációja, ami nem különösebben felhasználóbarát, főleg, hogy ugyanaz a cég készítette...

🧠 Érdekesség: Bizonyos esetekben az adatbevitel nagy pontosságot igényel. Nem ritka, hogy a vállalkozások professzionális adatbeviteli szakembereket alkalmaznak, akik 99,9%-os pontossággal végzik az adatbeviteleket.

10. Cognito Forms (A legjobb a fejlett űrlapkészítéshez, hatékony adat-automatizálási funkciókkal)

via Cognito Forms

A Cognito Forms egy felhasználóbarát online űrlapkészítő, amely megkönnyíti az adatgyűjtést és -kezelést. Olyan űrlapokat hozhat létre, amelyek önállóan gondolkodnak, intelligens számításokkal, dinamikus mezőkkel és intelligens munkafolyamatokkal, amelyek azonnal alkalmazkodnak a változásokhoz.

A tiszta felület mögött komoly erő rejlik: HIPAA-kompatibilis biztonság, elektronikus aláírások és automatizálási eszközök, amelyek az unalmas feladatokat zökkenőmentes munkafolyamatokká alakítják. Az elektronikus aláírások, a fizetési integrációk és az automatikus dokumentumgenerálás olyan funkciók, amelyek egyszerűsítik a megrendelések feldolgozását és a szerződések kezelését.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Adjon hozzá számított mezőket, feltételes logikát és ismétlődő szakaszokat a teljes és konzisztens adatok rögzítéséhez.

Könnyedén rendezheti, szűrheti és exportálhatja a beküldött adatokat, hogy világos betekintést nyerjen és okosabb döntéseket hozzon.

Lehetővé teszi a felhasználók számára az űrlapok mentését és folytatását, csökkentve ezzel a feladások számát és javítva az adatok minőségét.

Védje az érzékeny információkat egyszeri bejelentkezéssel, kétfaktoros hitelesítéssel és adat titkosítással.

A Cognito Forms korlátai

A felhasználói felület és a felhasználói élmény javítható lenne.

Sürgős problémák esetén nincs azonnali ügyfélszolgálat

Az exportálási lehetőségek korlátozottak.

Cognito Forms árak

Egyéni: Ingyenes

Pro: 19 USD/hó két felhasználó számára

Csapat: 39 USD/hó öt felhasználó számára

Vállalati: 129 USD/hó 20 felhasználó számára

Cognito Form értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a Cognito Forms-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője javasolja:

Nagyszerű lenne, ha lenne egy szakasz, amely csak a használható összes lehetséges szkriptet tartalmazná, kategóriák szerint rendezve. Tudom, hogy a súgó részben lehet rákeresni, de egy könyvtár nagyon hasznos lenne. Szintén jó lenne, ha lenne egy oktatóanyag-könyvtár a különböző elemekhez, amely tartalmazná bizonyos szkriptek használatát.

Nagyszerű lenne, ha lenne egy szakasz, amely csak a használható összes lehetséges szkriptet tartalmazná, kategóriák szerint rendezve. Tudom, hogy a súgó részben lehet rákeresni, de egy könyvtár nagyon hasznos lenne. Szintén jó lenne, ha lenne egy oktatóanyag-könyvtár a különböző elemekhez, amely tartalmazná bizonyos szkriptek használatát.

11. Microsoft Excel (a legjobb részletes adatelemzéshez, összetett számításokhoz és automatizáláshoz)

a Microsoft Excel segítségével

A Microsoft Excel egy sokoldalú adatbeviteli eszköz, amelyet különböző iparágakban használnak, a pénzügyektől és az egészségügytől az oktatásig és a marketingig, a hatékony adatkezelés és -elemzés érdekében. Ismerős táblázatkezelő felületet kínál, amely lehetővé teszi a gyors adatbevitel és -szervezés sorok és oszlopok segítségével.

Az Excel űrlap sablonjai és kiterjedt képletkönyvtára megkönnyítik a pontos számításokat és az adatok kezelését. Ezenkívül az egyéb Microsoft Office alkalmazásokkal és külső adatforrásokkal való integráció javítja az együttműködést és az adatmegosztást.

A Microsoft Excel legjobb funkciói

Használja a Power Query és a Power Pivot szoftvereket a robusztus adatmodellezéshez és üzleti intelligenciához.

Ossza meg a munkafüzeteket az Office 365 segítségével a zökkenőmentes, valós idejű csapatmunka érdekében.

Használjon szeletelőket és idővonalakat a pivot táblák és diagramok szűréséhez, lehetővé téve az interaktív Excel adatbázis- felfedezést.

A Microsoft Excel korlátai

A felület elavultnak tűnik, és egy modernebb kialakítás jót tenne neki.

A kézi bevitelre való erős támaszkodás növeli a hibák és az inkonzisztenciák kockázatát.

A verziótörténet nyomon követése helyi Excel-fájlok esetében bonyolult lehet.

A Microsoft Excel árai

Licenc: 179,99 USD

Microsoft Excel értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 19 100 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Excelről a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Az Excel lassúvá válhat vagy összeomolhat, ha rendkívül nagy adathalmazokat kezel. A nagy adathalmazok kezelésének teljesítményének és stabilitásának javítása javítaná a felhasználói élményt. A komplex képletek kezelése és hibakeresése is kihívást jelenthet. A továbbfejlesztett képletellenőrző eszközök és a jobb hibaüzenetek segítenék a felhasználókat a problémák könnyebb azonosításában és kijavításában.

Az Excel lassúvá válhat vagy összeomolhat, ha rendkívül nagy adathalmazokat kezel. A nagy adathalmazok kezelésének teljesítményének és stabilitásának javítása javítaná a felhasználói élményt. A komplex képletek kezelése és hibakeresése is kihívást jelenthet. A továbbfejlesztett képletellenőrző eszközök és a jobb hibaüzenetek segítenék a felhasználókat a problémák könnyebb azonosításában és kijavításában.

12. Google Sheets (A legjobb valós idejű együttműködéshez és zökkenőmentes Google Workspace integrációhoz)

a Google Workspace frissítései révén

A Google Sheets egy táblázatkezelő és adatraktározási megoldás, amelyet szakemberek és projektmenedzserek széles körben használnak. A csapatok egyszerre dolgozhatnak a táblázatokon, és a változások automatikusan szinkronizálódnak az eszközök között.

Akár számokat dolgoz fel, projekteket követ nyomon, vagy adatokat elemz, a Google Sheets zökkenőmentesen kapcsolódik más üzleti eszközökhöz, miközben mindent a felhőben szervez. Ráadásul a verziótörténetnek köszönhetően mindig nyomon követheti a változásokat, és szükség esetén visszaállíthatja az előző állapotot. A Google Sheets emellett hatékony szkriptelési funkciókkal is rendelkezik, például a Google Apps Scripttel, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

Bármilyen eszközről hozzáférhet a táblázatokhoz, így az adatok mindig rendelkezésre állnak, amikor szüksége van rájuk.

Ellenőrizze a fájlokhoz való hozzáférést és a jogosultságokat, és döntse el, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy kommentálhatja az egyes táblázatokat a nagyobb biztonság érdekében.

Importálja és konszolidálja a külső forrásokból, például SQL adatbázisokból és API-kból származó adatokat az elemzés gazdagítása érdekében.

Bővítse a funkcionalitást a Google Workspace Marketplace-en elérhető számos kiegészítővel.

A Google Táblázatok korlátai

A beépített helyesírás-ellenőrző hiánya gondot okoz a nagy adatállományokkal dolgozó gyors gépelőknek.

A felhőalapú megvalósítás késlelteti a nagy adatmennyiségek feldolgozását.

Google Sheets árak

Ingyenes

Google Sheets értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 13 100 értékelés)

Mit mondanak a Google Táblázatokról a valódi felhasználók?

A TrustRadius értékelésében:

Ha sok projektet végez kollégáival, és ugyanazon a fájlon kell dolgozniuk, a Google Sheet tökéletes lehetőséget kínál az erőforrások és az idő megtakarítására. Ez sokkal élvezetesebbé teszi a munkát, mivel mindketten egyszerre dolgozhatnak ugyanazon a fájlon. Ha azonban nagy táblázatokon kell dolgoznia, nem ajánlom ezt a szoftvert.

Ha sok projektet végez kollégáival, és ugyanazon a fájlon kell dolgozniuk, a Google Sheet tökéletes lehetőséget kínál az erőforrások és az idő megtakarítására. Ez sokkal élvezetesebbé teszi a munkát, mivel mindketten egyszerre dolgozhatnak ugyanazon a fájlon. Ha azonban nagy táblázatokon kell dolgoznia, nem ajánlom ezt a szoftvert.

💡 Profi tipp: Optimalizálja a regisztrációs űrlapokat rövid mezőkkel, automatikus kitöltéssel és mobilbarát kialakítással, hogy növelje a konverziókat.

13. Forms On Fire (A legjobb mobilbarát űrlapokhoz, beépített munkafolyamat-automatizálással)

via Forms On Fire

A Form On Fire egy mobil platform, amely megkönnyíti az adatok rögzítését és kezelését a elfoglalt szakemberek számára. Lehetővé teszi egyedi digitális űrlapok készítését kódolás nélkül – egyszerűen csak húzza át az egérrel a kívánt elemeket, és máris elkészülnek a vizsgálatokhoz, ellenőrzőlistákhoz, incidensjelentésekhez, leltárnyilvántartáshoz, munkaidő-nyilvántartáshoz és diszpécseri feladatokhoz szükséges űrlapok.

Képeket, aláírásokat, GPS-helyeket és egyebeket rögzíthet, és ezeket az adatokat közvetlenül a háttérrendszereibe küldheti. Több mint 1500 rendszerrel való egyszerű integrációja és beépített elemző funkciói biztosítják az adatok hatékony áramlását a terepről a döntéshozókhoz.

A Form On Fire legjobb funkciói

Védje az érzékeny adatokat SOC 2 Type II hitelesítéssel, GDPR-megfelelőséggel és vállalati szintű titkosítással.

Állítson be egyedi szabályokat az űrlapok továbbításához, a feladatok kiosztásához és a valós idejű értesítések kiváltásához a gyorsabb feldolgozás érdekében.

Olvassa be a vonalkódokat és az NFC-címkéket, hogy azonnal rögzítse a készletet, a berendezéseket vagy a munka állapotát.

Csatlakozzon közvetlenül olyan platformokhoz, mint a Salesforce, a Microsoft Azure, a Google Drive és mások az automatizált adatgyűjtéshez.

A Form On Fire korlátai

A papírmunka betöltése és benyújtása lassú, néha kényszerű szinkronizálást vagy az alkalmazás újratelepítését igényli.

A jelentések nem rendelkeznek rugalmas exportálási lehetőségekkel, ezért manuális beállításokra van szükség, és további lépéseket kell hozzáadni a munkafolyamatokhoz.

Form On Fire árak

Standard Edition: 25 USD/hó felhasználónként

Premium Edition: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Form On Fire értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a Form On Fire-ről a valós felhasználók?

Ahogy egy G2-felhasználó rámutat:

Néha kénytelen vagyok szinkronizálást végrehajtani, hogy megkapjam a kívánt megjelenítést. A menük megjelenése stb. kissé modernizálható lenne, de ez nem jelent nagy problémát. Ezenkívül további adatszűrési opciók is hozzáadhatók.

Néha kénytelen vagyok szinkronizálást végrehajtani, hogy megkapjam a kívánt megjelenítést. A menük megjelenése stb. kissé modernizálható lenne, de ez nem jelent nagy problémát. Ezenkívül további adatszűrési opciók is hozzáadhatók.

🧠 Érdekesség: Az Ultimate Typing Championship, amelyet gyakran a gépírók „olimpiai játékainak” neveznek, egy valódi esemény, ahol a résztvevők világszerte versenyeznek a leggyorsabb és legpontosabb gépíró címért.

14. Intellimas (A legjobb megoldás a táblázatok helyettesítésére testreszabott, nagy teljesítményű adatfolyamatokkal)

via Intellimas

A Singletree Technologies által fejlesztett Intellimas egy kiemelkedő szoftverfejlesztő. Segít a készletek nyomon követésében, a projektek kezelésében és a beszállítói megfelelés kezelésében.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy felhasználó által definiált mezőket csatoljon a meglévő adatokhoz, így nagyobb ellenőrzést biztosítva az üzleti funkciók felett. Ismerős, táblázatszerű felülete megkönnyíti a felhasználók számára a régi rendszerekről való zökkenőmentes áttérést.

Adatai biztonságosan tárolódnak SQL, Oracle vagy PostgreSQL adatbázisokban, ami megkönnyíti a megosztást, a jelentéstételt és a biztonsági mentést.

Az Intellima legjobb funkciói

Optimalizálja a különböző funkciók működését, mint például a költségszámítás, az árajánlatkérések, a minőségellenőrzés és a munkarendelések nyomon követése.

Használja a táblázatkezelő programokhoz hasonló funkciókat, például az oszlopok átméretezését, a tömeges másolást/beillesztést és a rendezést, hogy az adatokat a szükségleteknek megfelelően szervezze.

Adjon hozzá korlátlan számú felhasználó által definiált mezőt, hogy azok megfeleljenek az Ön üzleti funkcióinak vagy törzsadatoknak.

Az adatok könnyen exportálhatók Excelbe további elemzés vagy az érdekelt felekkel való megosztás céljából.

Az Intellima korlátai

A rossz szétválasztás és szűrés megnehezíti annak azonosítását, hogy mely elemek mely alkalmazáshoz tartoznak.

A legördülő menük nem intuitívak, és az SQL mezőválasztások konfigurálása egyszerűbb lehetne.

Intellimas árak

Alap: 30 USD/hó felhasználónként (Forrás: Capterra, a hivatalos weboldalon nem elérhető)

Intellimas értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak az Intellimasról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője hozzáteszi:

Néha korlátozott a képességük új jelentések létrehozására számunkra. Mivel azonban az általunk kért termék egyedi volt, nehéz egy univerzális jelentést/változtatást beépíteni.

Néha korlátozott a képességük új jelentések létrehozására számunkra. Mivel azonban az általunk kért termék egyedi volt, nehéz egy univerzális jelentést/változtatást beépíteni.

🧠 Érdekesség: A QWERTY billentyűzet elrendezést 1878-ban Christopher Latham Sholes szabadalmaztatta. Nem a sebesség, hanem az írógépek elakadásainak csökkentése érdekében tervezték. Vannak alternatív elrendezések, mint például a Dvorak és a Colemak, amelyekről egyesek azt állítják, hogy gyorsabbak és ergonómikusabbak.

via Process Runner

A Process Runner egy alacsony kódszintű automatizálási eszköz, amelyet az SAP adatkezelési feladatok egyszerűsítésére terveztek, közvetlenül a Microsoft Excelből. Lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok feltöltésének és letöltésének automatizálását az Excel és az SAP között, anélkül, hogy bonyolult programozásra vagy szkriptelésre lenne szükség.

Ez az eszköz lehetővé teszi az adatok konvertálását, tisztítását és áttelepítését egyedi kódolás nélkül. Ezenkívül a Process Runner könnyen használható érvényesítési eszközökkel kiegészíti az adatkezelést.

A vezérlőpulton szabályokat állíthat be, hogy az adatok SAP-ba való betöltése előtt kiszűrje a hibákat.

A Process Runner legjobb funkciói

Végezzen SAP tranzakciókat, szkripteket és adatkinyeréseket közvetlenül az Excelből, egy kattintással történő automatikus párhuzamos feldolgozással.

Egyszerűsítse az adatmigrációt és -tisztítást anélkül, hogy egyedi ABAP programozásra lenne szüksége.

Használja ki a több mint 1900 készen használható automatizálási sablonból álló felhőalapú könyvtárat a munkafolyamatok felgyorsításához.

Használja a beépített feladatütemezőt a rutinműveletek automatikus és pontos végrehajtásához.

Ellenőrizze és validálja az adatokat, mielőtt feltölti azokat az SAP-ba, hogy biztosítsa a tiszta, pontos bejegyzéseket.

A Process Runner korlátai

A szkriptfejlesztés összetett feladat, különösen azok számára, akiknek nincs előzetes tapasztalatuk.

Az alapvető funkciók, mint például logók vagy diagramok hozzáadása az űrlapokhoz, gyakran további költségekkel járnak.

Process Runner árak

Egyedi árazás

Process Runner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Process Runnerről a valós felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

A szkript programozása meglehetősen bonyolult. Az Excel sablon mostantól a korábban benne szereplő PR-en kívül tárolódik, így a szkript futtatása több erőfeszítést igényel, és ügyelni kell arra, hogy hol tárolja.

A szkript programozása meglehetősen bonyolult. Az Excel sablon mostantól a korábban benne szereplő PR-en kívül tárolódik, így a szkript futtatása több erőfeszítést igényel, és ügyelni kell arra, hogy hol tárolja.

🔍 Tudta? A „typo” (tipográfiai hiba rövidítése) szó az 1800-as években, a nyomdaipar korszakában keletkezett. Szinonimája azoknak a gyakori adatbeviteli hibáknak, amelyeket mindannyian elkövetünk gépelés közben!

ClickUp – az intelligens adatbevitelhez vezető út

Az adatok nyomon követése nem lassíthatja Önt. A megfelelő eszköz zökkenőmentessé teszi az adatbevitelt, mindent rendezett állapotban tart, és felszabadítja csapatát azokra a feladatokra, amelyek valóban számítanak.

A ClickUp mindent egy helyen egyesít – a Table View segít professzionálisan strukturálni az adatait, a Forms a beküldött adatokat végrehajtható feladatokká alakítja, a ClickUp Brain pedig az AI-alapú képességeivel azonnali betekintést nyújt.

Nincs többé kézi frissítés, szétszórt táblázatok vagy végtelen oda-vissza levelezés. Csak egy zökkenőmentes, automatizált munkafolyamat, amelynek köszönhetően csapata mindenről naprakész információkkal rendelkezik.

Hagyja, hogy az adatok dolgozzanak Önért, ne fordítva. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅