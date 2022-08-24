Hogyan hozhat létre kitölthető űrlapot a Microsoft Word programban (sablonokkal)

1997 körül Kevan J. Atteberry egy Macintosh számítógépen létrehozta az első Microsoft márkájú irodai asszisztenst: Clippy-t.

Bármennyiszer is próbáltam helyesen csinálni, Clippy mindig ott volt, hogy elmondja, még mindig nem vagyok elég jó. A semmiből bukkant fel, hogy „segítsen”, mert a munkám nem volt elég jó. 😵‍💫

Ma már a technológia és az internet segítségével hatalmas tudásbázis áll rendelkezésünkre. És szerencsére számomra Clippy már nyugdíjba vonult.

Egyes források szerint az Office 365-öt világszerte több mint egymillió vállalat használja, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Microsoft Office használatának ismerete elengedhetetlen a önéletrajzban.

A kitölthető űrlapok olyan eszközök, amelyeket szinte mindenki létrehozott vagy kitöltött már a karrierje során – és nem fognak eltűnni! Az űrlapok adatokat gyűjtenek, kommunikációs csatornákat biztosítanak és időt takarítanak meg a munkafolyamatokban. ✨

A cikk végére elsajátíthatja a következőket:

Használja a Microsoft Word Fejlesztő fül vezérlőelemeit úgy, mint egy profi

Tölthető Word-dokumentum létrehozása

Tölthető Word-dokumentum testreszabása

Tölthető űrlapok védelme, mentése és megosztása a Wordben

Készen áll, amikor Ön is!

Mi az a kitölthető űrlap?

A kitölthető űrlap egy digitális űrlap, amelyet a felhasználók kitölthetnek és visszaküldhetnek. Természetesen kinyomtathatja az űrlapot, de már nem 1997-ben élünk – váltsunk át a papírmentes megoldásokra! 👩‍💻

A szervezetek űrlapokat hoznak létre, hogy hasznos adatokat gyűjtsenek alkalmazottaiktól és ügyfeleiktől. A fenntarthatóság és a környezetvédelem előnyei mellett ez javítja a pontosságot és a termelékenységet is. (Nem is beszélve a felhasználók számára nyújtott kényelmes felhasználói élményről!)

A testreszabás mértéke attól függ, hogy milyen egyszerű vagy bonyolult kitölthető űrlapot szeretne létrehozni.

Lehet, hogy már használt néhány alapvető vezérlőt fedőlapok írásához jelentésekhez. A Microsoft Word használatával kitölthető űrlapok létrehozásához azonban még jó néhány vezérlőt meg kell tanulnia, úgyhogy tűnjön fel az ingujját!

Fejlesztő fül vezérlői a Microsoft Word programban

Mielőtt belevágnánk a lépésről lépésre bemutatott oktatóanyagba, nézzük meg, mit is jelent ez az ijesztő kifejezés: a Fejlesztő fül.

Ne aggódjon, ha egyszer megértette a lényeget, már nem is olyan bonyolult. Ahhoz, hogy a kívánt űrlapot elkészíthesse, érdemes megismerkednie a vezérlőkkel, így időt takaríthat meg az űrlap létrehozása során.

Ezek az űrlapvezérlők (ha helyesen használják őket) interaktív űrlapot biztosítanak a felhasználók számára, hogy gyorsan megértsék, mit várnak tőlük.

🔶A Fejlesztő fül

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Visual Basic: makrók rögzítése, létrehozása és szerkesztése, amelyek makrók rögzítése, létrehozása és szerkesztése, amelyek automatizálhatják a feladatokat az Office alkalmazásokban. Makrók: egy feladat automatikus elvégzésére szolgáló, egyetlen parancsba csoportosított műveletsorozat. Makrók rögzítése: kis programok, amelyek rögzítik a billentyűleütéseket, miközben egy feladatot végrehajt. Felvétel szüneteltetése: szünetelteti a makró felvételét. Bővítmények: egyedi parancsok vagy funkciók extra funkcionalitáshoz Word-bővítmények: a Wordhoz csatlakoztatható programok, amelyek további funkciókkal bővítik a programot. Szövegdoboz: objektum, amelynek segítségével szöveget helyezhet el és írhat be a dokumentum bármely pontjára. Jelölőnégyzet: egy objektum, amelyet elhelyezhet és rákattinthat a dokumentum bármely pontján. Kombinált mező: szövegmező, amelyhez listamező tartozik Opciók: szerkesztés Szövegdoboz, Jelölőnégyzet és Kombinált doboz testreszabás Keret: szövegek és objektumok tárolására szolgáló konténer Árnyékolás: háttérszín, amely frissül, ha másik dokumentumtémára vált. Űrlap védelme: megakadályozza, hogy mások módosítsák az űrlapot.

Bónusz: Hogyan hozhat létre kitölthető űrlapot a Google Docs programban!

🔷Űrlapmező-beállítások

🖋 Egyszerű szöveges tartalomvezérlés

A szövegdobozok a leghasznosabbak a lehetséges válaszok széles skálájához. Ezeket a mezőket nevek, e-mail címek és szinte bármi más rögzítésére lehet használni! Ha dátummezőre van szüksége, használja a dátumválasztó tartalomvezérlőt, és testreszabhatja azt.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Típus: Normál szöveg, szám, dátum, aktuális dátum, aktuális idő, számítási opciók Alapértelmezett szöveg: utasítások a felhasználók számára Maximális hosszúság: a megadott teljes karakterek száma Szövegformátum: Nagybetű, kisbetű, első betű nagybetű, címbetű opciók

✔️ Jelölőnégyzet tartalomvezérlés

A jelölőnégyzetek alkalmasak igen-nem kérdésekre, vagy egy vagy több lehetőség kiválasztására egy választási lehetőségek közül.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Alapértelmezett érték: a jelölőnégyzetek előre bejelölhetők, ha szükséges. Jelölőnégyzet mérete: az opciók növelése vagy csökkentése

📦 Kombinált mező tartalomvezérlés

A Combo Box segítségével a felhasználók csak egy lehetőséget választhatnak ki a rendelkezésre álló opciók közül.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Legördülő menü: írja be a listát, majd kattintson a + gombra a hozzáadáshoz vagy a – gombra a törléshez. A legördülő lista elemei: listaelemek hozzáadása, törlése és újrarendezése

Hogyan lehet kitölthető űrlapot létrehozni a Wordben

Ebben az oktatóanyagban a Microsoft Word for Mac 16. 54 verziót használom. A lépések és funkciók eltérőek lehetnek, ha más platformot vagy verziót használ. A végeredmény azonban ugyanaz, így ezeket a tippeket a saját eszközén is alkalmazhatja!

1. lépés: A kitölthető űrlap elkészítése

1️⃣ Új dokumentum létrehozása

Indítsa el a Microsoft Word programot. Válassza a Üres dokumentum > Létrehozás lehetőséget.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

2️⃣ Adja hozzá a Fejlesztő fület a szalaghoz

A Word menüben válassza a Beállítások > Sáv és eszköztár > jelölje be a Fejlesztő lehetőséget > kattintson a Mentés gombra.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3️⃣ Szervezze a tartalmat szakaszokba

Ha csak egy dolgot visz magával innen, az a következő legyen: rendezze el a tartalmat, mielőtt elkezdené a formázást.

Időt és frusztrációt takaríthat meg, ha az összes tartalom le van írva és rendszerezve. Ma nagyon alázatos vagyok, mert órákat pazaroltam el azzal, hogy újrakezdtem, mert nem tudtam, mire van szükségem.

Vessük ezt gyakorlatba. Szeretnék létrehozni egy múzeumi önkéntes űrlapot. Íme a tervezett tartalom:

Cím: Múzeumi önkéntes űrlap

1. szakasz: Kapcsolattartási adatok

2. szakasz: Elérhetőség (napok és időpontok)

3. szakasz: Felmérés (Honnan hallott rólunk?)

Nem rossz kezdet, de lehetne jobb is:

2. verzió:

Szekció Tartalom Kitöltési típus Kapcsolatfelvételi adatok Teljes név E-mail cím Telefonszám Dátum Szövegdoboz Elérhetőség Szombat reggel Szombat délután Szombat este Vasárnap reggel Vasárnap délután Vasárnap este Jelölőnégyzet Felmérés Honnan hallott rólunk? Szájhagyomány Új média Vállalati weboldal Keresőmotor Kombinált mező

Megtalálja a különbséget?

A 2. verzióban pontosan tudom:

Az egyes szakaszokhoz szükséges mezők száma (teljes név, e-mail cím, telefonszám és dátum, összesen négy)

A kitöltési típus segít az űrlap vizualizálásában, miközben azt elkészítem.

A nehezebb rész már megvan. Most pedig formázzuk!

4️⃣ Táblázatok hozzáadása

1. szakasz: Kapcsolattartási adatok

Helyezze a kurzort a kívánt helyre. A Beszúrás fülön válassza a Táblázat lehetőséget. Vigye az egérmutatót egy 2×2-es táblára, majd kattintson rá a kitöltéshez. Szöveg beírása

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

2. szakasz: Elérhetőség

Helyezze a kurzort a kívánt helyre. A Beszúrás fülön válassza a Táblázat lehetőséget. Vigye az egérmutatót egy 2×6-os táblára, majd kattintson rá a kitöltéshez. Szöveg beírása

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3. szakasz: Felmérés

Helyezze a kurzort a kívánt helyre. A Beszúrás fülön válassza a Táblázat lehetőséget. Vigye az egérmutatót egy 2×1-es táblára, majd kattintson rá a kitöltéshez. Írja be a szöveget (a lehetőségeket később adjuk hozzá, amikor hozzáadjuk a tartalomvezérlőket!

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

5️⃣ Tartalomvezérlők beállítása: Szövegdoboz

Szövegdoboz normál szöveggel

Helyezze a kurzort a kívánt helyre. A Fejlesztő fülön válassza a Szövegdoboz lehetőséget. Kattintson duplán a Szövegdobozra a formátum ellenőrzéséhez > kattintson az OK gombra.

Tipp: másolja a szövegdobozt, és illessze be más szövegmezőkbe a gyorsabb elkészítés érdekében.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Szövegdoboz az aktuális dátummal

Helyezze a kurzort a kívánt helyre. A Fejlesztő fülön válassza a Szövegdoboz lehetőséget. Kattintson duplán a Szövegdoboz elemre. Változtassa meg a Típus értéket Aktuális dátum értékre. Módosítsa a Dátum formátumát H/n/é-re > kattintson az OK gombra.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

6️⃣ Tartalomvezérlők beállítása: Jelölőnégyzet

Helyezze a kurzort a kívánt helyre. A Fejlesztő fülön válassza a Jelölőnégyzet lehetőséget. Kattintson duplán a Jelölőnégyzetre a formátum ellenőrzéséhez > kattintson az OK gombra.

Tipp: másolja a Jelölőnégyzet elemet, és illessze be más jelölőnégyzet mezőkbe a gyorsabb létrehozás érdekében.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

7️⃣ Tartalomvezérlők beállítása: kombinált mező

Helyezze a kurzort a kívánt helyre. A Fejlesztő fülön válassza a Választógomb lehetőséget. Kattintson duplán a Combo Box mezőre. Szöveg hozzáadása a Legördülő menü > kattintson az OK gombra

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Íme egy előnézet a Combo Boxes-ról, miután az űrlapot védetté tette. ⬇️

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

2. lépés: A kitölthető űrlap testreszabása

Élvezze ezt a részt! Változtassa meg a betűtípust, adjon hozzá oldalszegélyeket, alkalmazza az MS Word témáit – bármit, amit csak szeretne!

Íme néhány ajánlás, hogy űrlapja felhasználóbarát legyen:

1️⃣ Változtassa meg a sor magasságát

Jelölje ki a teljes táblázatot A Layout (Elrendezés) fülön kattintson a felfelé mutató nyílra a sorok magasságának növeléséhez.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

2️⃣ Szöveg igazítása a táblázatban

Jelölje ki a teljes táblázatot A Layout (Elrendezés) fülön válassza a bal középső opciót.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3️⃣ Táblázatok formázása

Kattintson és húzza balra az oszlopvonalat a jelölőnégyzetek áthelyezéséhez. Jelölje ki a teljes táblázatot A Táblázat tervezése fülön válassza a Nincs szegély lehetőséget.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3. lépés: A kitölthető űrlap védelme

A Fejlesztő fülön válassza a Űrlap védelme lehetőséget. A Felülvizsgálat fülön válassza a Védelem > Dokumentum védelme lehetőséget. Válassza a Dokumentum védelme > Űrlapok > kattintson az OK gombra.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

4. lépés: A kitölthető űrlap mentése űrlap sablonként

A Fájl menüben válassza a Mentés sablonként lehetőséget. Nevezze el az űrlap sablonját > kattintson a Mentés gombra.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

5. lépés: A kitölthető űrlap megosztása

Most, hogy már van egy mentett sablonja, az űrlap elküldése a felhasználóknak arra készteti őket, hogy a kitöltött űrlapot új névvel és .docx formátumban mentsék el.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Sikerült! Most már tudja, hogyan lehet kitölthető űrlapot létrehozni a Wordben! Szép munka! 🥳

A kitölthető űrlapok korlátai az MS Word programban

Bár most már kitölthető Microsoft Word űrlapokat is hozzáadhat az önéletrajzához, ez nem a legjobb szoftver űrlapok létrehozásához és elküldéséhez, ezért szükség lehet egy MS Word alternatívára. Íme néhány ok:

Ha nem ismeri a Microsoft Word programot, akkor egy kis tanulási folyamatra lesz szükség.

Az összes szakasz kézi létrehozása és formázása nagyon időigényes.

Ez nem felhasználóbarát azok számára, akik nem jártasak a Word használatában (ráadásul időigényes is, ha a dokumentum formázása nem megfelelő).

A Word űrlapok számos funkciója nem átvihető más alkalmazásokba, ami a formázás megszakadását okozza.

Az adatok kivonásához MS Office eszközöket vagy megoldásokat kell használnia.

A címzett űrlapokat e-mailben küldik vissza, ami megbízhatatlan és időigényes is, mivel át kell nézni őket.

Az űrlapok kitöltése megkezdődött. Mit tegyen? 🤔

Ez egy bonyolult folyamat, amely magában foglalja a Microsoft Excel használatát is az MS Word űrlapokból származó adatok kinyeréséhez. Ezt az űrlapot azért hozta létre, hogy időt megtakarítson, ezért ne dolgozzunk visszafelé!

