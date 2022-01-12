Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Microsoft Word programban (sablonokkal!)

A Gantt-diagram vizuálisan ábrázolja egy adott projekt feladatait és erőforrásait az idő függvényében. Bármely csapat vagy iparág számára alkalmas Gantt-diagramok értékes eszközök a projektmenedzserek számára, hogy a csapatokat és az érdekelt feleket minden fázisban tájékoztassák a haladásról.

Nem egy, hanem két módszert is bemutatunk a Gantt-diagram elkészítéséhez a Microsoft Word programban, könnyen követhető oktatóanyagokkal! ⚙️

Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Word programban

Ha egyszerű Gantt-diagram táblázatot szeretne létrehozni a Microsoft Word programban, ugorjon a 2. verzió bemutatójához.

Megjegyzés: Ebben az oktatóanyagban a Microsoft Word for Mac 16. 54 verziót használjuk. A lépések és a funkciók eltérőek lehetnek, ha más platformot vagy verziót használ, például a Google Docs vagy a Google Sheets *.

👉 1. verzió: Gantt-diagram létrehozása Excel táblázattal

1️⃣ Adja hozzá a projekt ütemtervének adatait a Microsoft Excel programba.

Először nyisson meg egy új Word-dokumentumot. Válassza a Üres dokumentum > Létrehozás lehetőséget. A Elrendezés fülön válassza a Tájolás > Fekvő lehetőséget.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

4. Lépjen a Beszúrás fülre > Diagram > Oszlop > Halmozott oszlopdiagram, és a 2D oszlop alatt kattintson a középső diagramra.

Megjegyzés: automatikusan megnyílik egy Excel ablak

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

5. Az Excel alkalmazásban nevezze át a B, C és D oszlopok első sorát Start Date (Kezdési dátum), End Date (Befejezési dátum) és Duration (Időtartam) névre.

Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

6. Jelölje ki a B és C cellákat, majd kattintson a jobb gombbal. Görgessen le a Cella formázása menüpontig, és válassza ki a kívánt dátumformátumot.

Megjegyzés: A kijelölt cellák száma attól függ, hogy hány feladatot ad hozzá a Gantt-diagramhoz.

Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

7. Az első feladattal kezdve szerkessze a helyőrző adatokat a projektinformációk hozzáadásával:

A oszlop: feladat neve

B oszlop: kezdési dátum

C oszlop: befejezési dátum

Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

8. Válassza ki a D2 cellát, és írja be a =C2-$B2 képletet a képletsávba.

Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

9. Válassza ki újra a D2 cellát, majd kattintson rá, és húzza a jobb alsó sarokban található négyzetet az oszlop utolsó feladatáig.

Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

2️⃣ A Gantt-diagram szerkesztése a Wordben

Vissza a Word alkalmazáshoz Kattintson a jobb gombbal a diagram legenda Vég dátumjére > Sorozat törlése

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3. Kattintson egy kék oszlopra, hogy az összeset kijelölje > Kitöltés > Nincs kitöltés

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3️⃣ A Gantt-diagram testreszabása a Microsoft Word programban

Opcionális: Színes sémát adhat a diagramhoz, ha kijelöli a táblázatot, majd a Formátum fülön kiválasztja a kívánt táblázat színt.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Opcionális: Színes sémát adhat a feladatcsíkokhoz úgy, hogy kiválaszt egy feladatcsíkot > Formátum fül > kiválasztja a kívánt táblázat színt.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

4️⃣ Mentés Gantt-diagram sablonként

Lépjen a Fájl > Mentés sablonként… menüpontra, és megjelenik egy párbeszédpanel. Írja be a naptár sablon nevét a Mentés másként mezőbe. Adjon hozzá releváns címkéket a Címkék alatt (Mac felhasználók számára) Válassza ki, hová szeretné menteni a naptár sablonját Ellenőrizze, hogy a Fájlformátum beállítása Microsoft Word sablon (. dotx)

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

👉 2. verzió: Gantt-diagram készítése Word-táblázattal

1️⃣ Helyezze be a táblázatot, és adja hozzá a projekt ütemtervének adatait.

Indítsa el a Microsoft Word programot Válassza a Üres dokumentum > Létrehozás lehetőséget. A Elrendezés fülön válassza a Tájolás > Fekvő lehetőséget. Adja hozzá a Gantt-diagram címét Helyezze a kurzort a kívánt helyre a táblázat beszúrásához. A Beszúrás fülön válassza a Táblázat lehetőséget, vigye az egérmutatót egy 2×8-as táblázat fölé, majd kattintson rá a kitöltéshez.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

7. Kattintson a középvonalra, és húzza balra, hogy elegendő hely maradjon a feladatneveknek.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

8. Jelölje ki az összes jobb oldali oszlopot, majd a Elrendezés fülön kattintson a Cella felosztása gombra. Ezután írja be a 8 számot az Oszlopok száma mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

9. A táblázatban írja be az 1. héttől a 8. hétig az első sorba, és adja hozzá az összes feladat nevét az első oszlopba.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

10. Jelölje ki az első sor kivételével az összes sort, majd a Layout fülön kattintson a Height vezérlő alatt található fel nyílra a sor magasságának beállításához.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

11. Jelölje ki újra az első sor kivételével az összes sort, majd a Layout (Elrendezés) fülön válassza a Center (Középre igazítás) ikont a szöveg középre igazításához.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

2️⃣ Színes sémát adhat a feladatcsíkokhoz

1. Jelölje ki a cellákat, majd lépjen a Táblázat Tervezés fülre > Árnyékolás > válassza ki a kívánt színeket.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Opcionális: Jelölje ki a feladat oszlopokat egy sorban, majd lépjen a Elrendezés fülre > Cellaegyesítés

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3️⃣ A táblázat szegélyének vastagságának testreszabása

Kattintson a diagram bal felső sarkában található négyzet ikonra, hogy a táblázat összes elemét kijelölje. Lépjen a Táblázat tervezése fülre > a 1/2 pt alatt > kattintson a 3pt gombra. Kattintson a Szegélyek > Külső szegély gombra.

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

4️⃣ Mentés Gantt-diagram sablonként

Lépjen a Fájl > Mentés sablonként… menüpontra, és megjelenik egy párbeszédpanel. Írja be a naptár sablon nevét a Mentés másként mezőbe. Adjon hozzá releváns címkéket a Címkék alatt (Mac felhasználók számára) Válassza ki, hová szeretné menteni a Microsoft Word naptár sablonját Ellenőrizze, hogy a Fájlformátum beállítása Microsoft Word sablon (. dotx)

Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

✨ Bónusz oktatóanyagok:

Professzionális Gantt-diagramok készítése a ClickUp alkalmazásban

Bár hasznos tudni, hogyan lehet Gantt-diagramokat készíteni egy olyan népszerű eszközzel, mint a Microsoft Word vagy bármely projektmenedzsment szoftver, ez rengeteg munkával járt egy olyan diagram elkészítéséhez, amely másnapra – vagy talán egy-két óra múlva – már használhatatlanná válik.

Mint mindannyian tudjuk (és tapasztaljuk), a projektek naponta változnak. Tehát amíg Ön kézzel készít egy dinamikus Gantt-diagramot az MS Wordben, az adatok, az emberek és a körülmények megváltozhatnak, és újra kell kezdenie.

Ez az elkerülhetetlen helyzet miatt elengedhetetlen egy intuitív szoftvereszköz használata, amely kiküszöböli a manuális munkát és valós időben frissít. A ClickUp segítségével, amely egy hatékony Microsoft Project alternatíva, nem kell többféle Gantt-diagram sablont létrehoznia!

A ClickUp a legkiválóbb termelékenységi platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója a termelékenységi alkalmazásoknak, akár tapasztalt projektmenedzser, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapat számára biztosítja a következetes együttműködést.

Bármikor, bárhol, bármilyen eszközről elérheti a ClickUp alkalmazást.

Bármikor, bárhol, bármilyen eszközről elérheti a ClickUp alkalmazást.

A ClickUp Gantt-nézete nem is lehetne egyszerűbb létrehozni és kezelni.

Kattintson a + Megtekintés gombra a kívánt térben, mappában vagy listában. Válassza a Gantt lehetőséget. Adjon nevet ennek a nézetnek Jelölje be a Személyes nézet jelölőnégyzetet, ha nem szeretné, hogy mások hozzáférjenek hozzá. Jelölje be a Pin view (Rögzítés) négyzetet, ha azt szeretné, hogy mindig megjelenjen. Kattintson a Nézet hozzáadása gombra.

Adjon hozzá egy nézetet a Nézetek sáv + gombjával.

Adjon hozzá egy nézetet a Nézetek sáv + gombjával.

A Microsoft Word nem képes arra, amit a ClickUp Gantt-diagram funkciója túltesz: függő feladatok beállítása és kezelése:

Gyorsan meghatározhatja, mennyi időre van szükség egy feladat elvégzéséhez, ha az egérmutatót a haladási sávra helyezi. Tekintse meg a kritikus utat (a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát) Projektfeladatok kezelése egyenként vagy csoportosan

Állítsa be a függőségeket, és határozza meg a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát a kritikus út és a laza idő segítségével.

Állítsa be a függőségeket, és határozza meg a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát a kritikus út és a laza idő segítségével.

A drag-and-drop szerkesztővel másodpercek alatt módosíthatja Gantt-diagramját anélkül, hogy elölről kellene kezdenie:

A kezdési és befejezési dátumok módosítása második táblázat létrehozása nélkül

Bármikor hozzáadhat feladatokat a projektterv hatókörének bővítéséhez.

Nyissa meg a feladatot a leírás, a megbízottak, a projektadatok és egyéb információk megtekintéséhez.

Mi a következő lépés?

Készítse el professzionális Gantt-diagramját a ClickUpban, egy sokoldalú projektmenedzsment eszközben, és ossza meg bárkivel ingyen még ma!