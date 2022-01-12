ClickUp blog
Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Microsoft Word programban (sablonokkal!)

2022. január 12.

A Gantt-diagram vizuálisan ábrázolja egy adott projekt feladatait és erőforrásait az idő függvényében. Bármely csapat vagy iparág számára alkalmas Gantt-diagramok értékes eszközök a projektmenedzserek számára, hogy a csapatokat és az érdekelt feleket minden fázisban tájékoztassák a haladásról.

Nem egy, hanem két módszert is bemutatunk a Gantt-diagram elkészítéséhez a Microsoft Word programban, könnyen követhető oktatóanyagokkal! ⚙️

Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Word programban

Ha egyszerű Gantt-diagram táblázatot szeretne létrehozni a Microsoft Word programban, ugorjon a 2. verzió bemutatójához.

Megjegyzés: Ebben az oktatóanyagban a Microsoft Word for Mac 16. 54 verziót használjuk. A lépések és a funkciók eltérőek lehetnek, ha más platformot vagy verziót használ, például a Google Docs vagy a Google Sheets *.

👉 1. verzió: Gantt-diagram létrehozása Excel táblázattal

1️⃣ Adja hozzá a projekt ütemtervének adatait a Microsoft Excel programba.

  1. Először nyisson meg egy új Word-dokumentumot.
  2. Válassza a Üres dokumentum > Létrehozás lehetőséget.
  3. A Elrendezés fülön válassza a Tájolás > Fekvő lehetőséget.
A Wordben állítsa a lap tájolását fekvőre.
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

4. Lépjen a Beszúrás fülre > Diagram > Oszlop > Halmozott oszlopdiagram, és a 2D oszlop alatt kattintson a középső diagramra.

Megjegyzés: automatikusan megnyílik egy Excel ablak

halmozott oszlopdiagram a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

5. Az Excel alkalmazásban nevezze át a B, C és D oszlopok első sorát Start Date (Kezdési dátum), End Date (Befejezési dátum) és Duration (Időtartam) névre.

szerkessze az oszlop első sorát szöveggel az Excelben
Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

6. Jelölje ki a B és C cellákat, majd kattintson a jobb gombbal. Görgessen le a Cella formázása menüpontig, és válassza ki a kívánt dátumformátumot.

Megjegyzés: A kijelölt cellák száma attól függ, hogy hány feladatot ad hozzá a Gantt-diagramhoz.

Kattintson a dátumra az Excelben a dátumformátum megváltoztatásához.
Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

7. Az első feladattal kezdve szerkessze a helyőrző adatokat a projektinformációk hozzáadásával:

  • A oszlop: feladat neve
  • B oszlop: kezdési dátum
  • C oszlop: befejezési dátum
szerkessze az összes kezdési és befejezési dátum adatait az Excelben
Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

8. Válassza ki a D2 cellát, és írja be a =C2-$B2 képletet a képletsávba.

Használja a képletet az időtartam napjainak kitöltéséhez az Excelben.
Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

9. Válassza ki újra a D2 cellát, majd kattintson rá, és húzza a jobb alsó sarokban található négyzetet az oszlop utolsó feladatáig.

Kattintson és húzza az időtartam oszlopon belül, hogy másolja a képletet az Excelbe.
Készült a Microsoft Excel programban

Készült a Microsoft Excel programban

2️⃣ A Gantt-diagram szerkesztése a Wordben

  1. Vissza a Word alkalmazáshoz
  2. Kattintson a jobb gombbal a diagram legenda Vég dátumjére > Sorozat törlése
nyomja meg a Delete gombot a sorozat eltávolításához a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3. Kattintson egy kék oszlopra, hogy az összeset kijelölje > Kitöltés > Nincs kitöltés

változtassa meg az egyes oszlopok kitöltését a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3️⃣ A Gantt-diagram testreszabása a Microsoft Word programban

Opcionális: Színes sémát adhat a diagramhoz, ha kijelöli a táblázatot, majd a Formátum fülön kiválasztja a kívánt táblázat színt.

Használja a Formátum fület a Word színsémájának megváltoztatásához.
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Opcionális: Színes sémát adhat a feladatcsíkokhoz úgy, hogy kiválaszt egy feladatcsíkot > Formátum fül > kiválasztja a kívánt táblázat színt.

Válasszon táblázat színt a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

4️⃣ Mentés Gantt-diagram sablonként

  1. Lépjen a Fájl > Mentés sablonként… menüpontra, és megjelenik egy párbeszédpanel.
  2. Írja be a naptár sablon nevét a Mentés másként mezőbe.
  3. Adjon hozzá releváns címkéket a Címkék alatt (Mac felhasználók számára)
  4. Válassza ki, hová szeretné menteni a naptár sablonját
  5. Ellenőrizze, hogy a Fájlformátum beállítása Microsoft Word sablon (. dotx)
mentse Gantt-diagram sablonként
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

👉 2. verzió: Gantt-diagram készítése Word-táblázattal

1️⃣ Helyezze be a táblázatot, és adja hozzá a projekt ütemtervének adatait.

  1. Indítsa el a Microsoft Word programot
  2. Válassza a Üres dokumentum > Létrehozás lehetőséget.
  3. A Elrendezés fülön válassza a Tájolás > Fekvő lehetőséget.
  4. Adja hozzá a Gantt-diagram címét
  5. Helyezze a kurzort a kívánt helyre a táblázat beszúrásához.
  6. A Beszúrás fülön válassza a Táblázat lehetőséget, vigye az egérmutatót egy 2×8-as táblázat fölé, majd kattintson rá a kitöltéshez.
táblázat hozzáadása az új dokumentumhoz a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

7. Kattintson a középvonalra, és húzza balra, hogy elegendő hely maradjon a feladatneveknek.

Kattintson és húzza a középvonalat, hogy több helyet biztosítson a feladatneveknek a Wordben.
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

8. Jelölje ki az összes jobb oldali oszlopot, majd a Elrendezés fülön kattintson a Cella felosztása gombra. Ezután írja be a 8 számot az Oszlopok száma mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

Osztott cellák létrehozása az első sorhoz a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

9. A táblázatban írja be az 1. héttől a 8. hétig az első sorba, és adja hozzá az összes feladat nevét az első oszlopba.

szöveg hozzáadása a diagramhoz a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

10. Jelölje ki az első sor kivételével az összes sort, majd a Layout fülön kattintson a Height vezérlő alatt található fel nyílra a sor magasságának beállításához.

A táblázat sorainak magasságának beállítása a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

11. Jelölje ki újra az első sor kivételével az összes sort, majd a Layout (Elrendezés) fülön válassza a Center (Középre igazítás) ikont a szöveg középre igazításához.

táblázat szövegének középre igazítása a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

2️⃣ Színes sémát adhat a feladatcsíkokhoz

1. Jelölje ki a cellákat, majd lépjen a Táblázat Tervezés fülre > Árnyékolás > válassza ki a kívánt színeket.

Színek hozzáadása a Word feladatjelzőjéhez
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Opcionális: Jelölje ki a feladat oszlopokat egy sorban, majd lépjen a Elrendezés fülre > Cellaegyesítés

szöveg hozzáadása a Word feladatcsíkjaihoz
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

3️⃣ A táblázat szegélyének vastagságának testreszabása

  1. Kattintson a diagram bal felső sarkában található négyzet ikonra, hogy a táblázat összes elemét kijelölje.
  2. Lépjen a Táblázat tervezése fülre > a 1/2 pt alatt > kattintson a 3pt gombra.
  3. Kattintson a Szegélyek > Külső szegély gombra.
A táblázat szegélyének vastagságának beállítása a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

4️⃣ Mentés Gantt-diagram sablonként

  1. Lépjen a Fájl > Mentés sablonként… menüpontra, és megjelenik egy párbeszédpanel.
  2. Írja be a naptár sablon nevét a Mentés másként mezőbe.
  3. Adjon hozzá releváns címkéket a Címkék alatt (Mac felhasználók számára)
  4. Válassza ki, hová szeretné menteni a Microsoft Word naptár sablonját
  5. Ellenőrizze, hogy a Fájlformátum beállítása Microsoft Word sablon (. dotx)
mentse Gantt-diagram sablonként a Wordben
Készült a Microsoft Word programban

Készült a Microsoft Word programban

Bónusz oktatóanyagok:

Professzionális Gantt-diagramok készítése a ClickUp alkalmazásban

Bár hasznos tudni, hogyan lehet Gantt-diagramokat készíteni egy olyan népszerű eszközzel, mint a Microsoft Word vagy bármely projektmenedzsment szoftver, ez rengeteg munkával járt egy olyan diagram elkészítéséhez, amely másnapra – vagy talán egy-két óra múlva – már használhatatlanná válik.

Mint mindannyian tudjuk (és tapasztaljuk), a projektek naponta változnak. Tehát amíg Ön kézzel készít egy dinamikus Gantt-diagramot az MS Wordben, az adatok, az emberek és a körülmények megváltozhatnak, és újra kell kezdenie.

Ez az elkerülhetetlen helyzet miatt elengedhetetlen egy intuitív szoftvereszköz használata, amely kiküszöböli a manuális munkát és valós időben frissít. A ClickUp segítségével, amely egy hatékony Microsoft Project alternatíva, nem kell többféle Gantt-diagram sablont létrehoznia!

A ClickUp a legkiválóbb termelékenységi platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója a termelékenységi alkalmazásoknak, akár tapasztalt projektmenedzser, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapat számára biztosítja a következetes együttműködést.

clickup Gantt-diagram
Bármikor, bárhol, bármilyen eszközről elérheti a ClickUp alkalmazást.

Bármikor, bárhol, bármilyen eszközről elérheti a ClickUp alkalmazást.

A ClickUp Gantt-nézete nem is lehetne egyszerűbb létrehozni és kezelni.

  1. Kattintson a + Megtekintés gombra a kívánt térben, mappában vagy listában.
  2. Válassza a Gantt lehetőséget.
  3. Adjon nevet ennek a nézetnek
  4. Jelölje be a Személyes nézet jelölőnégyzetet, ha nem szeretné, hogy mások hozzáférjenek hozzá.
  5. Jelölje be a Pin view (Rögzítés) négyzetet, ha azt szeretné, hogy mindig megjelenjen.
  6. Kattintson a Nézet hozzáadása gombra.
clickup gantt nézet
Adjon hozzá egy nézetet a Nézetek sáv + gombjával.

Adjon hozzá egy nézetet a Nézetek sáv + gombjával.

A Microsoft Word nem képes arra, amit a ClickUp Gantt-diagram funkciója túltesz: függő feladatok beállítása és kezelése:

  1. Gyorsan meghatározhatja, mennyi időre van szükség egy feladat elvégzéséhez, ha az egérmutatót a haladási sávra helyezi.
  2. Tekintse meg a kritikus utat (a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát)
  3. Projektfeladatok kezelése egyenként vagy csoportosan
clickup kritikus út
Állítsa be a függőségeket, és határozza meg a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát a kritikus út és a laza idő segítségével.

Állítsa be a függőségeket, és határozza meg a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát a kritikus út és a laza idő segítségével.

A drag-and-drop szerkesztővel másodpercek alatt módosíthatja Gantt-diagramját anélkül, hogy elölről kellene kezdenie:

  • A kezdési és befejezési dátumok módosítása második táblázat létrehozása nélkül
  • Bármikor hozzáadhat feladatokat a projektterv hatókörének bővítéséhez.
  • Nyissa meg a feladatot a leírás, a megbízottak, a projektadatok és egyéb információk megtekintéséhez.

Mi a következő lépés?

Készítse el professzionális Gantt-diagramját a ClickUpban, egy sokoldalú projektmenedzsment eszközben, és ossza meg bárkivel ingyen még ma!

