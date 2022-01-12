Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Microsoft Word programban (sablonokkal!)

A Gantt-diagram vizuálisan ábrázolja egy adott projekt feladatait és erőforrásait az idő függvényében. Bármely csapat vagy iparág számára alkalmas Gantt-diagramok értékes eszközök a projektmenedzserek számára, hogy a csapatokat és az érdekelt feleket minden fázisban tájékoztassák a haladásról.
Nem egy, hanem két módszert is bemutatunk a Gantt-diagram elkészítéséhez a Microsoft Word programban, könnyen követhető oktatóanyagokkal! ⚙️
Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Word programban
Ha egyszerű Gantt-diagram táblázatot szeretne létrehozni a Microsoft Word programban, ugorjon a 2. verzió bemutatójához.
Megjegyzés: Ebben az oktatóanyagban a Microsoft Word for Mac 16. 54 verziót használjuk. A lépések és a funkciók eltérőek lehetnek, ha más platformot vagy verziót használ, például a Google Docs vagy a Google Sheets *.
👉 1. verzió: Gantt-diagram létrehozása Excel táblázattal
1️⃣ Adja hozzá a projekt ütemtervének adatait a Microsoft Excel programba.
- Először nyisson meg egy új Word-dokumentumot.
- Válassza a Üres dokumentum > Létrehozás lehetőséget.
- A Elrendezés fülön válassza a Tájolás > Fekvő lehetőséget.
Készült a Microsoft Word programban
4. Lépjen a Beszúrás fülre > Diagram > Oszlop > Halmozott oszlopdiagram, és a 2D oszlop alatt kattintson a középső diagramra.
Megjegyzés: automatikusan megnyílik egy Excel ablak
Készült a Microsoft Word programban
5. Az Excel alkalmazásban nevezze át a B, C és D oszlopok első sorát Start Date (Kezdési dátum), End Date (Befejezési dátum) és Duration (Időtartam) névre.
Készült a Microsoft Excel programban
6. Jelölje ki a B és C cellákat, majd kattintson a jobb gombbal. Görgessen le a Cella formázása menüpontig, és válassza ki a kívánt dátumformátumot.
Megjegyzés: A kijelölt cellák száma attól függ, hogy hány feladatot ad hozzá a Gantt-diagramhoz.
Készült a Microsoft Excel programban
7. Az első feladattal kezdve szerkessze a helyőrző adatokat a projektinformációk hozzáadásával:
- A oszlop: feladat neve
- B oszlop: kezdési dátum
- C oszlop: befejezési dátum
Készült a Microsoft Excel programban
8. Válassza ki a D2 cellát, és írja be a =C2-$B2 képletet a képletsávba.
Készült a Microsoft Excel programban
9. Válassza ki újra a D2 cellát, majd kattintson rá, és húzza a jobb alsó sarokban található négyzetet az oszlop utolsó feladatáig.
Készült a Microsoft Excel programban
2️⃣ A Gantt-diagram szerkesztése a Wordben
- Vissza a Word alkalmazáshoz
- Kattintson a jobb gombbal a diagram legenda Vég dátumjére > Sorozat törlése
Készült a Microsoft Word programban
3. Kattintson egy kék oszlopra, hogy az összeset kijelölje > Kitöltés > Nincs kitöltés
Készült a Microsoft Word programban
3️⃣ A Gantt-diagram testreszabása a Microsoft Word programban
Opcionális: Színes sémát adhat a diagramhoz, ha kijelöli a táblázatot, majd a Formátum fülön kiválasztja a kívánt táblázat színt.
Készült a Microsoft Word programban
Opcionális: Színes sémát adhat a feladatcsíkokhoz úgy, hogy kiválaszt egy feladatcsíkot > Formátum fül > kiválasztja a kívánt táblázat színt.
Készült a Microsoft Word programban
4️⃣ Mentés Gantt-diagram sablonként
- Lépjen a Fájl > Mentés sablonként… menüpontra, és megjelenik egy párbeszédpanel.
- Írja be a naptár sablon nevét a Mentés másként mezőbe.
- Adjon hozzá releváns címkéket a Címkék alatt (Mac felhasználók számára)
- Válassza ki, hová szeretné menteni a naptár sablonját
- Ellenőrizze, hogy a Fájlformátum beállítása Microsoft Word sablon (. dotx)
Készült a Microsoft Word programban
👉 2. verzió: Gantt-diagram készítése Word-táblázattal
1️⃣ Helyezze be a táblázatot, és adja hozzá a projekt ütemtervének adatait.
- Indítsa el a Microsoft Word programot
- Válassza a Üres dokumentum > Létrehozás lehetőséget.
- A Elrendezés fülön válassza a Tájolás > Fekvő lehetőséget.
- Adja hozzá a Gantt-diagram címét
- Helyezze a kurzort a kívánt helyre a táblázat beszúrásához.
- A Beszúrás fülön válassza a Táblázat lehetőséget, vigye az egérmutatót egy 2×8-as táblázat fölé, majd kattintson rá a kitöltéshez.
Készült a Microsoft Word programban
7. Kattintson a középvonalra, és húzza balra, hogy elegendő hely maradjon a feladatneveknek.
Készült a Microsoft Word programban
8. Jelölje ki az összes jobb oldali oszlopot, majd a Elrendezés fülön kattintson a Cella felosztása gombra. Ezután írja be a 8 számot az Oszlopok száma mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
Készült a Microsoft Word programban
9. A táblázatban írja be az 1. héttől a 8. hétig az első sorba, és adja hozzá az összes feladat nevét az első oszlopba.
Készült a Microsoft Word programban
10. Jelölje ki az első sor kivételével az összes sort, majd a Layout fülön kattintson a Height vezérlő alatt található fel nyílra a sor magasságának beállításához.
Készült a Microsoft Word programban
11. Jelölje ki újra az első sor kivételével az összes sort, majd a Layout (Elrendezés) fülön válassza a Center (Középre igazítás) ikont a szöveg középre igazításához.
Készült a Microsoft Word programban
2️⃣ Színes sémát adhat a feladatcsíkokhoz
1. Jelölje ki a cellákat, majd lépjen a Táblázat Tervezés fülre > Árnyékolás > válassza ki a kívánt színeket.
Készült a Microsoft Word programban
Opcionális: Jelölje ki a feladat oszlopokat egy sorban, majd lépjen a Elrendezés fülre > Cellaegyesítés
Készült a Microsoft Word programban
3️⃣ A táblázat szegélyének vastagságának testreszabása
- Kattintson a diagram bal felső sarkában található négyzet ikonra, hogy a táblázat összes elemét kijelölje.
- Lépjen a Táblázat tervezése fülre > a 1/2 pt alatt > kattintson a 3pt gombra.
- Kattintson a Szegélyek > Külső szegély gombra.
Készült a Microsoft Word programban
4️⃣ Mentés Gantt-diagram sablonként
- Lépjen a Fájl > Mentés sablonként… menüpontra, és megjelenik egy párbeszédpanel.
- Írja be a naptár sablon nevét a Mentés másként mezőbe.
- Adjon hozzá releváns címkéket a Címkék alatt (Mac felhasználók számára)
- Válassza ki, hová szeretné menteni a Microsoft Word naptár sablonját
- Ellenőrizze, hogy a Fájlformátum beállítása Microsoft Word sablon (. dotx)
Készült a Microsoft Word programban
✨ Bónusz oktatóanyagok:
Professzionális Gantt-diagramok készítése a ClickUp alkalmazásban
Bár hasznos tudni, hogyan lehet Gantt-diagramokat készíteni egy olyan népszerű eszközzel, mint a Microsoft Word vagy bármely projektmenedzsment szoftver, ez rengeteg munkával járt egy olyan diagram elkészítéséhez, amely másnapra – vagy talán egy-két óra múlva – már használhatatlanná válik.
Mint mindannyian tudjuk (és tapasztaljuk), a projektek naponta változnak. Tehát amíg Ön kézzel készít egy dinamikus Gantt-diagramot az MS Wordben, az adatok, az emberek és a körülmények megváltozhatnak, és újra kell kezdenie.
Ez az elkerülhetetlen helyzet miatt elengedhetetlen egy intuitív szoftvereszköz használata, amely kiküszöböli a manuális munkát és valós időben frissít. A ClickUp segítségével, amely egy hatékony Microsoft Project alternatíva, nem kell többféle Gantt-diagram sablont létrehoznia!
A ClickUp a legkiválóbb termelékenységi platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója a termelékenységi alkalmazásoknak, akár tapasztalt projektmenedzser, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapat számára biztosítja a következetes együttműködést.
Bármikor, bárhol, bármilyen eszközről elérheti a ClickUp alkalmazást.
A ClickUp Gantt-nézete nem is lehetne egyszerűbb létrehozni és kezelni.
- Kattintson a + Megtekintés gombra a kívánt térben, mappában vagy listában.
- Válassza a Gantt lehetőséget.
- Adjon nevet ennek a nézetnek
- Jelölje be a Személyes nézet jelölőnégyzetet, ha nem szeretné, hogy mások hozzáférjenek hozzá.
- Jelölje be a Pin view (Rögzítés) négyzetet, ha azt szeretné, hogy mindig megjelenjen.
- Kattintson a Nézet hozzáadása gombra.
Adjon hozzá egy nézetet a Nézetek sáv + gombjával.
A Microsoft Word nem képes arra, amit a ClickUp Gantt-diagram funkciója túltesz: függő feladatok beállítása és kezelése:
- Gyorsan meghatározhatja, mennyi időre van szükség egy feladat elvégzéséhez, ha az egérmutatót a haladási sávra helyezi.
- Tekintse meg a kritikus utat (a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát)
- Projektfeladatok kezelése egyenként vagy csoportosan
Állítsa be a függőségeket, és határozza meg a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát a kritikus út és a laza idő segítségével.
A drag-and-drop szerkesztővel másodpercek alatt módosíthatja Gantt-diagramját anélkül, hogy elölről kellene kezdenie:
- A kezdési és befejezési dátumok módosítása második táblázat létrehozása nélkül
- Bármikor hozzáadhat feladatokat a projektterv hatókörének bővítéséhez.
- Nyissa meg a feladatot a leírás, a megbízottak, a projektadatok és egyéb információk megtekintéséhez.
Mi a következő lépés?
Készítse el professzionális Gantt-diagramját a ClickUpban, egy sokoldalú projektmenedzsment eszközben, és ossza meg bárkivel ingyen még ma!